Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Benton Lake Rd., 11875-Diane M. Ulrich to George Ntim and Baaba Amoah, $365,000.

Cascade Falls Dr., 9201-Nationstar Mortgage Corp. to Lutfunnessa Choudury and Shayla Hamid, $369,000.

Erroll Lane, 12524-Hongquan She and Shufang Pu to Edward and Leanne M. Fisger, $469,000.

Frank Haskell Ct., 11880-Paul and Kara S. Kuder to Ryan and Silvia Hannah, $480,000.

Moray Firth Way, 12567-Erik E. and Michelle L. Erwin to Samuel and Karen Plummer, $425,000.

Tarvie Cir., 9588-Bryan M. Baquer to Marisol Sanchez, $465,000.

CATHARPIN AREA

Thornton Dr., 12884-Stuart S. and Janet C. Moore to Doug W. and Margaret Kinzer Kammerdiener, $525,000.

DALE CITY AREA

Bath Ct., 3510-Trent A. and Kare E. Duewer to Aliakbar and Niloufar Mosalanejad, $209,900.

Chico Ct., 3712-Nehemiah C. and Sarah C. Chang to Gabriela M. Manzanares and Alfredo Giron Hernandez, $280,000.

Danville Rd., 14801-Thomas Joseph and Margaret Ann Rotelli to Leann and Kayla Kirkland, $345,000.

Eastlawn Ave., 4617-Zulfiqar and Amber Khan to Aaron L. Mills, $259,000.

Gibson Ct., 4221-Tiffany R. Nelson to Victoria Abla Kessie, $220,000.

Hillendale Dr., 13411-Charles K. and Peggy A. Brummett to Maria R. Escobar Rivera, $272,000.

Kentmore Dr., 4420-Jamel E. and Rachel M. Perkins to Michael Chambless and Casandra Zenia Haldt, $285,000.

Klein Ct., 4956-Villatoro Investments Corp. to Carlos R. Escobar and Zhoe R. Mangandi De Escobar, $339,900.

Ladino Ct., 3362-Trang C. and Vu P. Lam to Kaleab Bereket Girma, $270,000.

Lebourget Ct., 15581-Sherri L. and Davon A. Gray to Jillann N. Mode, $281,000.

Noland Rd., 5712-Stephen J. Franchak II to Thaira Al Bayati and Hussein Al Khazraji, $350,000.

Reardon Lane, 5588-Mauricio A. Del Castillo Figueredo to Esther C. Frontanilla and Bruno H. Bentancor Garcia, $342,000.

Saint Charles Dr., 5585-Anna P. Caporaletti to Martin T. Caporalett Jr. and Ana C. Caporaletti, $285,000.

Torrence Pl., 4427-Margarita Semidey to John B. Konlan, $310,775.

DUMFRIES AREA

Beveridge Dr., 17036, No. 22-Janice A. and Noel L. Baluyot to Effa Gyamfi, $319,995.

Point Pleasant Lane, 16964-Suan Marie Conteh to Royer Noel Mafaldo Vargas and Lily Diaz-Salas, $247,000.

GAINESVILLE AREA

Anchor Mill Pl., 15062-Samuel I. White and Gregory M. Thomas Jr. to Richard Salas, $480,000.

Lick River Lane, 5455-Joshua and Angela Roark to Gabrielle M. and Jeremy H. Silver, $565,000.

Maurine Ct., 4808-Jorge and Karina Rodriguez to Erica A. Klene and Carlos M. Roman, $405,000.

Redstart Ct., 14116-Quynh-Nhu D. Tran to Andrew Flavian and Holly A. Radlicz, $455,000.

Stepney Dr., 4398-Jane Reighard and Glenda Bluhm to Jonathan and Brandy Rebecca Williams, $429,000.

HAYMARKET AREA

Bakerwood Pl., 14329-Kerry Dempsey to Jiarui Yi, $420,000.

Jackson Dr., 2707-John Eisenhower to Jarred A. Erzinger, $384,000.

Yellow Tavern Ct., 14437-Department of Veterans Affairs to Karl Seth Williams Jr., $714,900.

MANASSAS AREA

Blue Gray Cir., 7907-Cheryl Ann Coss to Marie Boursiquot, $299,000.

Brentsville Rd., 9317-Kerry Andrew Griffith and Janet Sue Fleck Griffith to Salim M. and Mastora B. Ayub, $640,000.

Canova Forest Ct., 7960-Robert M. and Elizabeth M. Hiles to Anthony Yushinsky and Cheryl A. Steflik, $622,000.

Duneiden Lane, 7684-Helen Andrews and Andrews L. Oveline to Anthony Wayne Horton and Adrienne Margaret Laster, $259,900.

Hidden Spring Dr., 9366-Deutsche Bank National Trust Co. and Harbor View Mortgage Loan Trust Mortgage to Prakash Sankurathri, $304,500.

Kinship Ct., 11009, No. 262-Johan Vincent and Fumiko Nishimura Galtung to Melissa R. Payne, $196,000.

Lomond Dr., 9511-Michael F. and Monteze Missouri Short to Andrea Short, $200,000.

Sabin Dr., 7411-Dawn Crawford to Shane Michael Mills, $250,000.

Sentry Ridge Rd., 11004, No. 3-Christian D’ann and Ethan Mears Dennis to Brian and Iriana Raskin, $223,000.

Violet Ct., 10801-Excel Associates Corp. to Stefanie Miluska Pizarro, $242,000.

Wycliffe Ct., 8229-Wen Rong Chen to Sundhar Thapa and Chhahara Dhakal, $249,800.

MANASSAS PARK AREA

Lake Jackson Dr., 11108-Susan Anne Schecter and Susan A.S. Nall to Taylor Francis and Alexis Giovanni Zelaya, $412,000.

Newton Pl., 8601-Maria L. Limpias to Gilma Z. and Jesus V. Sanchez, $240,000.

Prince Cole Ct., 7506, No. 7-Mirza Javed Iqbal Baig and Mirza Israr Javez to Jose R. Pereiras and Mabel Zuleta, $110,000.

MONTCLAIR AREA

Ashmere Cir., 4236-Martina and Lincoln Pomietto to Darlene Adu-Gyamfi, $271,000.

Dickerson Pl., 15805-Danielj and Katherine A. Loughry to Shelina M. Baker, $381,500.

Hidden Valley Ct., 3991-Anwar K. and Beenish A. Habibi to Carolyn Vines Sapla, $490,000.

Royal Crescent Ct., 15516-Michael J. and Christine L. Carroll to Carlos M. Nalda, $425,000.

NOKESVILLE AREA

Alydar Ct., 9950-JSRT Properties Corp. to Kevin J. and Delann F. Lansdowne, $802,500.

Fleetwood Dr., 13612-Kathy R. Middleton and James D. Moon to Kelly Clemens, $335,000.

Schaeffer Lane, 10305-Jason T. Baugh and Lisa Anne Hickman Baugh to Chase M. Bishop, $415,000.

TRIANGLE AREA

Amidon Ave., 18605-David R. and Roxsana T. Seale to Maria D. Benavides and Juan S. Caballero, $353,000.

Sharon Rd., 18323-Joshua A. Drummond to Michael D. and Christina J. Mitchell, $297,990.

WOODBRIDGE AREA

Barcelona Ct., 15788-Tawnita Hislop to Patrick Turley and Chinn-Woan Lowe, $317,500.

Cass Brook Lane, 16934-Michael M. and Diane S. Miller to Rianet Merino Calustro and Jimmy C. Alcala Herbas, $415,000.

Chevington Ct., 736-John Evans and Sharon Woods to Nada Alwadi, $369,900.

Fleet St., 13754-Mark A. Deplasco and Kara L. Gruters to William K. and Elizabeth M. Cromwell, $483,000.

Grist Mill Terr., 15286-Paramount Investments Corp. to Tyrae D. Harper, $242,000.

John Hancock Ct., 12052-Barry H. and Jeannette M. Shapiro to Adnan Khan Anis and D. Fayaz Syed, $360,000.

Ladue Ct., 1601, No. 207-Celine Thai to David and Dianne Lange, $267,000.

Orleans St., 13013-Ralph W. Stewart to Carmen Sotelo Wright, $297,000.

Princess Anne Lane, 2326-Thomas Trowbridge to Jessica M. Kohls and Steven K. O’dwyer, $343,000.

Stoneford Dr., 12102-Jennifer E. and John W. Sledd to John Golden and Robertt E.L. Golden, $290,000.

Transom Pl., 2559-KR Assets Corp. to Reema Shaheen and Abuzar Waleed Bhatti, $550,000.

Wensley Ct., 4325-Suntrust Bank to Anusha Mirza, $780,786.

Winding Loop, 14759-Vivek Narula to Yanina Berry, $287,500.

Manassas

These were among homes sold in Manassas.

Buttress Lane, 8383, No. 401-Eduardo F. and Pamela M. Pereira to Muhammad S. Tarar and Naila Chaudhri, $138,000.

Garst Dr., 9313-Christopher B. Baliles and Susan Nicole Belverd to Sarah Elizabeth Maher and Ariel Guardia Lopez, $310,000.

Karlo St., 9133-Gerrad T. and Cynthia H. Britt to Callixto Rafael Alvarado Rosales and Erickson R. Alvarado, $320,000.

New Britain Cir., 9005-Calixto Rafael Alvarado Rosales to Elvira Iriarte Leyva and Francisco Iriarte Rayo, $250,000.

Saddle Ct., 8488-Santos Marlene and Ricardo Pena to Daniel Bailon, $265,000.

Stonewall Ct., 9253-Prophet & Koehrtaker Corp. to Jose Antonio Martinez Chicas, $387,500.

Veridan Dr., 9295-Lilia Morales to Haitham Nazar Sabri and Nazar Haitham Mohammed Nazar, $282,500.

Manassas Park

These were among homes sold in Manassas Park.

Colfax Dr., 114-Taylor Francis and Alexis Giovanni Zelaya to Jonathan Lee Perkins, $265,000.

Jefferson Ct., 9119-Allen and Nancy Phibbs to Jay Won and Sun Ok Pak, $373,000.

Moseby Ct., 345-Mauricio Bolivar Ortiz Paredes to Mohammed Zangana and Teshko Hama Rashed, $230,000.

White Pine Dr., 8528-Smart Investment Corp. to Dung Tien Pham and Dan Linh Nguyen, $267,500.

Stafford County

Andrew Chapel Rd., 151-Joyce Elaine and Arthur Smithwick to Amy Lynne Nicholas, $233,000.

Beaver Ridge Rd., 3-Allen C. and Fiona Apple to Ihab R. Ghoneim and Kerniba Y. Avernor, $674,000.

Brittany Lane, 3-Adam L. and Heather R. Marrow to Huehoang Trang, $358,000.

Brunswick Ct., 17-Gerald O. and Harriet S. Schrader to Karla Lacount, $306,000.

Cannon Ridge Dr., 64-Thomas G. and Michelle C. Howsmon to David P. Boysen Jr., $345,000.

Choptank Rd., 148-Jimmy Ray Mullins to Hector M. and Maria D. Almestica, $300,000.

Colebrook Rd., 306-Jake and Christy Redmond to Michael Lee and Elizabeth Christy Baker, $229,000.

Cranes Corner Rd., 185-Atlantic Builders LTD A. Virginia Corpora to Nagenena M. and Elvin Zapata, $614,900.

Gentle Breeze Cir., 70-Gregory Eugene Carden to Zachary Ray and Megan Lynn Daniels, $570,000.

Graham St., 7-Robert W. and Deborah G. Hash to Amanda Faye Hensel, $320,000.

Herdmont Dr., 177-Silas and Patricia Young to Craig and Vanessa Felix, $800,000.

Hidden Brook Dr., 217-US Home Corp. to Anthony and Elizabeth Cudd, $276,990.

Hulls Chapel Rd., 103-Richard T. and Pauline C. Owens to Michael B. Lewis, $340,000.

Indigo Way, 402-Drees Homes of DC Inc. to Tiffany Lerch, $393,965.

Live Oak Lane, 59-Brian Stanley Coffin to Lourdes M. and Isaac Suarez, $349,900.

Meadowood Dr., 41-Betsy L. Pfister to Javonic Evans, $280,000.

Nestors Pl., 100-Joyce Ann Chastine to Peter Christopher and Mun Son Glass, $280,000.

Nugent Dr., 29-Alg Corp. and Richard Lee Simmons III to Nicoleta Rotaru, $330,000.

Pebble Pl., 1-Sean M. and Kimberly B. Fogarty to Jason A. and Megan Elise Jernegan, $342,000.

Queensland Dr., 6-Stafford County Vocational Education Foundation to Anthony R. and Marie H. Harris, $360,000.

Richmond Dr., 1116-Mark and Joan Larsen to Tonia L. Wind, $345,000.

Saint Albans Blvd., 24-Diana Nawurah and Gary D. Montgomery to Kelly Cullins, $272,500.

Sarah Ct., 6-Geraldine Ann Berry to Jeffrey S. and Mary A. Arvai, $300,000.

Short Branch Rd., 214-Tammie Weathersby to Matthew W. and Shannon E. Smith, $344,999.

Summerwood Dr., 61-Department of Veterans Affairs to Oscar Bonilla Zapata, $335,000.

Titanic Dr., 3229-Shawn Lapinski to Luke Huggins, $340,000.

Tree Line Dr., 136-US Home Corp. to Nicole and Jerome Stevens, $273,000.

Wellspring Dr., 25-K. Hovnanian at Wellsprings Corp. to Darren and Genevieve Wong, $284,550.

White Oak Rd., 725-Zadia A. Curtis and Barbara Armstrong to Michael Liebner, $100,000.

Wild Rose Dr., 9-Patrick W. Burden to Tony B. and Bessie B. Reeves, $389,000.