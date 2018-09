Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

BRISTOW AREA

Airedale Ct., 9904-William and Katherine McCausland to Li-Ming Hsu and Laurie Lenoble, $415,000.

Dawkins Crest Cir., 9287-MQF Corp. to Mahnoor F. Malik, $370,000.

Jarrow Lane, 12317-Joshua J. and Robyn L. Frazier to Jessica Johnson and Dorothy Jurica, $335,000.

Orland Stone Dr., 10105-Teddy R. Wellington Jr. and Krystle C. Lincoln to Allan R. and Kimberly D. Samuel, $414,900.

DALE CITY AREA

Ambergate Dr., 15501-Albert Sarpong to Thomas M. Cooke, $429,000.

Brazil Cir., 15239-Andrew J. and Mallory A. Pritchett to Kayla Cerda, $299,000.

Carlsbad Rd., 14979-John W. Fletcher to Ritesh and Seema Nagpal Matta, $185,500.

Cuddy Loop, 14166, No. 202-Michael Acheampong-Boateng and Nasha Denise Iwalani Boateng to Lisa Gates, $187,000.

Forestdale Ave., 3925-MZK Investment Corp. and Zuna Real Estate Corp. to Karina Parada, $300,000.

Hoffman Dr., 4131-Ashley M. and John K. Manley to Hien Q. Pham and Cam Thi Su, $240,000.

Musket Ct., 13786-Joseph S. Simbulan to Silian Martina and Timothy Lee Clapp, $299,500.

Pemberley Ct., 4251-Joel B. and Heather H. Tower to Louisa and Bob Brenu Bolfrey, $500,000.

Quince Ct., 5201-Kathleen P. McNamara to Charlene Burnette and Mario Riley, $230,000.

Saint Charles Dr., 5566-Christopher Haupt to Ariel G. Salinas, $250,000.

Taxi Dr., 12949-Value Management Services Inc. to Erik A. Galo and Jessica Hernandez, $310,000.

DUMFRIES AREA

Desert Palm Ct., 3010-Calvin and Linda H. Williams to Natasha and Jasper Ofosu, $485,000.

Larkin Dr., 17175-Farkhanda Zafar to Bushra F. Chaudhary, $330,000.

Possum Point Rd., 17762-Nazim and Moena Ali to Salomon Garcia Palacios and Ruben A. Aparicio Baires, $300,000.

GAINESVILLE AREA

Arthur Hills Dr., 6751-Stephen L. and Barbara Ann Fronabarger to Kenneth Max and Rhonda Marie Moser, $560,000.

Culverhouse Ct., 6293-Cara L. Gale to John Parsons, $355,000.

Fowlers Mill Dr., 14424-Mark and Eilcen Thompson to Timothy Donald Kalivoda, $365,000.

Kona Dr., 6934, No. 146-Thomas E. and Nancy R. Grimes to Andrew and Jennifer Duke, $359,900.

Norwick Pl., 13524-Frances H. Buckler to Charles E. and Christine Renae Miller, $375,000.

Roxborough Loop, 8253-William W. and Hye Su Hodges to Thu Thi Anh Nguyen, $705,000.

Tackhouse Ct., 13509-Noreen Zimmerman to John Christopher and Tammy B. Davis, $325,000.

Virginia Oaks Dr., 7899-Armis P. and Renee R. Strickland to Stephen L. Farmerie, $552,500.

HAYMARKET AREA

Ashby Grove Loop, 6406-Timothy F. Hartley and Joung Ae Je to Shawn M. Unangst, $530,000.

Gap Way, 14812-Audrey Viola Byerly and Susan Melissa Shomaker to Ornella and Justin Baker, $329,000.

Noyes Ave., 6835-Jaclyn Lee Burgess to Patricia A. Rodriguez-Autore and John D. Autore, $540,000.

Solheim Cup Dr., 5774-Thomas C. and Tricia A. Golsen to Salem Mesfer Alhayani, $649,999.

MANASSAS AREA

Belle Grae Dr., 7503, No. 11-2-Trudy L. Patterson to Edward R. and Caitlin M. Hall, $195,000.

Bridle Post Pl., 12038-Wahid U. and Renaissa Alam to Uchenna N. and Mmasinachi I. Ibekwe, $550,000.

Cheshire Ridge Cir., 9800-Cherie Bourgeois to Jonathan Winebarger, $247,000.

Delano Ct., 7806-Damon L. and Sabrina Britton to Jesse D. Chappell, $369,900.

Jacqueline Ave., 8420-Margaret E. Roche and Mary Beth Anson to Ralph E. and Linda A. Hostetler, $575,000.

Lafayette Ave., 9720-Hall and Maria Bodden to Sonia B. Chamul Urrutia and Sonia E. Urrutia Castro, $324,900.

Paradise Ct., 10464, No. 16-2-Dennis Torres to Mary Mavrommatis and Earl Moore, $195,000.

Silent Wolf Dr., 12436-Gary M. and Christina R. Styers to Zachary and Evelyn Guzman Barrett, $550,000.

Victoria St., 9319-Roger Devries to Katerine S. Estrada Carrillo and Isabel Ramirez Cruz, $323,000.

Winchester Ct., 10246-Miguel Gomez and Rocio Martinez Aviles to Ruth A. Franco, $228,000.

MANASSAS PARK AREA

Hillcrest Dr., 8007-Lois Ann and Lori Ray-Butler to Berry and Heather Lee Vaughan, $400,000.

Linblake Ct., 8242-Jacob Geevarghese and Mano Jacob Mathai to Samantha A. Garst, $325,000.

MONTCLAIR AREA

Benecia Lane, 4817-Colin C. and Cassandra K. Bowen to Shawn L. and Tiffani Renee Gilbert, $286,000.

Fairway Dr., 16041-Kenneth L. Anderson to Daniel and Lisa Butcke, $365,000.

Isle Royale Terr., 17527-Samuel Appiah-Kubi to Siddiq A. Mohamed and Hadia Ahmed, $310,000.

NOKESVILLE AREA

Serenity Pl., 12082-Marcos F. Silva and Maria A. Pessoa to Jeffrey Lynn and Shelly Dawn Burgbacher, $500,000.

TRIANGLE AREA

Bethlehem Church Rd., 19058-Mardella Dexter to Oscar Armando Parada Medina, $213,000.

Olde Port Lane, 18052-Israel and Gildylane Rodriguez to Huyen T. Le, $195,500.

WOODBRIDGE AREA

Aldrin St., 13215-Roger A. Mencl to Kari Mencl, $265,000.

Aviary Way, 3476-Desiree M. Thomas Corp. to Donna L. Butler, $284,900.

Basin View Lane, 2532-Carlyle and Marie R. Webb to Kenneth Aponte, $320,000.

Brandy Moor Loop, 16787-Samuel I. Soliman and Mariam B. Botros to Dennis A. and Kira Lopez, $283,000.

Carter Lane, 1531-Tu Minh Nguyen to Jonathan and Shawntel Pike, $321,500.

Cranes Bill Way, 1352-Gregory and Rosa A. Beloney to Anthony D. Russell Jr. and Tressie Blaine Mcburney, $325,000.

Darden Dr., 3174-Alexander G. Toth and Carmen D. Alvarez to James M. and Hilary K. Crow, $463,000.

Elizabeth Burbage Loop, 15346-Maria Del Carmen Gonzalez to Philip H. Cardone, $340,000.

Gardenview Loop, 1067-Christopher B. Craig to Rahim Amirsoltani and Nassrin Kashefi, $185,000.

Grouse Ct., 3421-George N. and Lisa B. Tong to Michael B. and Heather Dollenger, $469,000.

Hollow Wind Way, 13915, No. 10B-James A. Forsyth to Joycelyne Mawulyh Thompson, $290,000.

Koval Lane, 3818-Stacey Boyce to Rahel Mulugeta, $375,000.

Lotte Dr., 12737, No. 31-Basheer/Edgemoore-Potomac Crest Corp. to Joseph J. Kim and Jujin Jung, $364,000.

Manchester Way, 12481-Kim Wilson Zappala to Jason T. and Marlee Chavez, $330,000.

Mcguffeys Ct., 2664-Joel and Betsyann Stuart to Tyler James and Savan Hamil, $310,000.

Mountain Ash Ct., 13206-Jeffrey P. and Ok Nan Cunningham to Kyle and Pamela D. Rainey, $499,950.

Old Bridge Lane, 12845-Thomas Rivenbark to Ryan Ten Eyck and Hallie Arreguin, $415,000.

Rutland Ct., 2150-Daudshah Sayed and Manijah R. Andish to Mohammad S. and Barashkay Nouri, $605,000.

Softwood Lane, 5007-Marvin O. and Nan C. Wilson to Zohal Amini, $346,000.

Stockholm Way, 3001-Annie Jin to Parkash and Karuna Pradhan, $335,000.

Wetherburn Ct., 2945-Vishal Gupta to Fikire S. Tolera and Tsige M. Negasa, $225,000.

Manassas

Azure Ct., 9211, No. 102-Iman Haidari to Fahad Alqassab and Taha Khanchi, $147,500.

Bretton Woods Dr., 8763-Michelle Figueroa to Moyses Segovia, $250,000.

Calypso Dr., 10278-Bryan E. Paige to Rashed J. and Almira A. Haque, $315,000.

Easton Ct., 9200-American Investment Group Corp. to Aaron and Claudia Joseph, $250,000.

Garst Dr., 9336-Dana K. Ralph to Matthew and Lauren Bickert, $284,000.

Jackson Ave., 8614-Lucy T. Ferguson to Richard Mapp Jr. and Loise Schofield, $355,750.

Liberty Trail, 8610, No. 206-Robert F. and Charlaine A. Holwick to Steffani A. Deas, $245,000.

Milroy Ct., 8958-Alvin and Francinie Montero to Jordan D. Pfeiffer, $236,000.

Portner Ave., 9029-Neal Craig Merchant to Cynthia R. Torres and Yan P. Larenas Bobadilla, $169,000.

Weir St., 8752-Jonathan and Megan A. Lamb to Warwick Steer and Linda N. Daubert, $490,000.

Manassas Park

Alpine St., 116-Patrick D. McInemey to Lisseth Navid Artiga and Santos Merino Akvarado, $288,900.

Forrest St., 117-Mario Martinez Manriquez to Carlos Armando Henriquez and Dilcia Carina Blanco Henriquez, $280,000.

Old Centreville Rd., 189-Thomas M. Garrich to Salvador Melara Corea, $260,000.

Stafford County

Admiral Dr., 2029-Alice K. Watson to Alison and Nicholas Roddy, $345,000.

Berea Knolls Dr., 29-Gaurang J. and Pavitraben G. Rakholia to Richard A. and Shenita L. Mallard, $497,100.

Brooke Crest Lane, 42-Kenneth and Lisa M. Jones to Clarence and Nelly Morgan, $544,950.

Calvert Ct., 10-Stephen W. and Dawn L. Colyer to Paul J. and Teresa L. Ovalle, $380,000.

Carnaby St., 606-Dale Richard Hector to Fabiola Barberry Wells, $175,000.

Chestnut Dr., 69-Theresa Baker to Juan A. and Maria L. Sanchez-Concha, $174,990.

Coal Landing Rd., 112-Ronal Lyn Dunn and Sandra K. Payne to Eduardo Peraza Nunez, $288,000.

Dover Pl., 202, No. APT203-Federal National Mortgage Association to Judy Camper, $124,500.

Executive Cir., 183-Sarah K. Thompson to Alex and Monica A. Allareba, $312,000.

Glacier Way, 71-Jason Aaron and Jamie Allison Ritenour to Nimal Bhanu and Jason Griffin, $321,000.

Hayes St., 83-Leisa A. Williams to Ercides Ruano Barrera, $290,000.

Hillcrest Terr., 1008-Nancy L. Barton to Stephen L. and Janet B. Trant, $260,000.

Hopewell Dr., 72-Chesapeake Construction Group Corp. to William Kurt and Debra Baler Shellhammer, $400,000.

Hyde Park, 110-Matthew F. and Sherry Lynne Taylor to Taylor William and Meghan L. Strong, $225,000.

Jay Rd., 124-E. Bernice M. Kenneweg to David G. and Heidi Dieugenio, $517,000.

Lady Leigh Ann Lane, 65-Kenneth R. Clark Jr. and Sheila M. Kensinger-Clark to Philip and Chutamas Kelly, $470,000.

Larkwood Ct., 10-Mark Alan and Tamara Muriel Leinonen to Craig Michael and Amy Elizabeth Warner, $338,000.

Matthew Lane, 2100-Kandle Corp. to Sheila and Roger Mitchell, $305,000.

Monroe Farm Rd., 5-John E. and Samantha A. Brooks to Medford J. and Mary-Gordon B. Brown, $390,000.

New Hope Church Rd., 201-Deborah E. Wilson and Thomas P. Lennertz to Jason G. Towle, $240,000.

Olympic Dr., 184-Diep Thi Pham to Joel Anton and Deborah Bacquelod, $355,000.

Peaceful Ct., 7-John Pritchett to Cameron Heath Tyrrell and Victoria Hardee, $289,000.

Pike Pl., 67-Brittany Dukes-Bryant to Mukhtar Tokhtakhunov and Muazzam Alimova, $342,000.

Potomac Dr., 1009-Victoria Otto Leitch and Teddi Von Otto to Lisa Caroline Mays, $370,000.

Rollingside Dr., 25-Stone Financing Corp. to Timothy Michael and Casey A. Morgan, $325,500.

Savannah Ct., 39-Louise Breske Johnson to Michael Raymond Mills and Kristy Erin Wright, $358,000.

Shepherds Hook Way, 41-Seakun Oh and Jinyoung Moon to Christopher Alan Hoffman, $370,000.

Spotted Tavern Rd., 436-Edgard A. and Kathryn A. Rivero to Michael T. and Lydia D. Adkins, $730,000.

Surveyors Way, 44-Drees Homes of DC Inc. to Tobias Logan, $365,000.

Tree Line Dr., 131-U.S. Home Corp. to Cornelius Burrows, $240,000.

Warbler Ct., 9-Neil and Diana Melick to Henry Sirola, $440,000.

Whaleback Lane, 2-Timothy G. and Lynette L. Ware to Kimberly R. Jacoby, $365,000.

Wind Ridge Dr., 201-Andrea D. Lewis to Jennifer M. Corris, $195,000.

Zinc Dr., 7-Jacqueline T. Palmer to John Bangura, $270,000.