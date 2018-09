Prince William County

This was among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc.

BRISTOW AREA

Brevet Ct., 11667-HSBC Bank to Elly N. Ochieng, $454,650.

Robert E Lee Dr., 11716-Dion T. and Ima M. Sanders to Patrick Galeger and Rossella Moyer, $550,000.

Twin Leaf Dr., 10345-Charels E. and Laura A. Scaggs to Milton Geovanny and Selena M. Herrera, $520,000.

DALE CITY AREA

Brook Dr., 14312-Jose F. Reyes to Bernardo Ventura, $281,000.

Concord Dr., 15112-Angel G. Morales and Esmeralda J. Palma to Jorge A. Gomez Rivera and Esperanza M. Gutierrez Hernandez, $291,000.

Darbydale Ave., 14504-Centennial Ct. Corp. to Petr A. Nunez, $287,500.

Endsley Turn, 14737-Addie R. Whitaker to Williams Alfredo Vallejos, $217,000.

Glendale Rd., 4206-Stephen P. and Michelle L. Henshaw to Orlando Rodriguez Arroyo and Rocio Jaimes Figueroa, $263,000.

Kaywood Dr., 13720-Christopher W. and Simone Truong Jackson to Oscar R. Rodriguez Bonilla, $295,000.

Korvett Dr., 4708-Yanfei Li and Dongjun Zhang to Troy Andrew Hendrickson and Rodrigo Manuel Rodriguez Moreno, $335,000.

Nationville Lane, 13378-Rory A. Fuentes-Diaz to Ezequiel Sandoval and Gerardo A. Mora Castro, $340,000.

Photo Dr., 13451-David A. and Ann M. Sigvaldsen to Juan Edgardo Membreno-Amaya and Luis Alberto Aleman Zelaya, $380,000.

Riverton Ct., 5562-Joseph Henry Evans Jr. to Miguel A. Castillo and Aurelio A. Cardona, $295,000.

Stockton Ct., 5303-Elena Properties Corp. to Samantha J. and Darius E. Henry, $285,000.

Trentdale Dr., 12995-Donald W. Tweedie to Manuel Cruz and Norma A. Ferrufino De Cruz, $497,000.

DUMFRIES AREA

Fort Henry Ct., 1743-Frederick M. Batschelet to Eleazar A. Condori Veliz and Cristina O. Portillo Portillo, $187,000.

Milroy Dr., 17939-Vernon P. and Bernadette A. Bundick to Rukshana Imamuddin and Reaz Repon, $223,000.

Willow Rd., 17913-Joanne M. Mount to Danubio Flores Garcia, $240,000.

GAINESVILLE AREA

Derby Run Way, 6852-Marlene M. Wollmann to Thomas Woods and Dona Louise Hughston, $497,500.

Mandalay Ct., 6808-Mortgage Guaranty Insurance Corp. to Michelle Lynn and Stephen Tignor, $509,000.

Paper Birch Lane, 12098-Monique M. Rizvi to Nadia Hussain Rizvi, $555,000.

Shelford Way, 14660, No. 394-Andrew M. Wagner to Kevin Todd Hofeld, $229,500.

Tred Avon Pl., 6908-Thomas C. Dausch to Linda Lee-Lewis, $455,000.

Willet Way, 14012-Jerry W. and Sirena L. Akers to Daniel and Kelly Cipera, $407,000.

HAYMARKET AREA

Aster Haven Cir., 6142, No. 106-Robert J. Colletti to Keith Alan Vandagriff, $299,000.

Hardwood Hill Way, 5959-Lee J. and Carolyn D. Koukes to William E. Hampton, $624,900.

Pitner St., 16010-Ronald D. Joslin to Jenny L. and Juan Silva, $410,000.

Tanyard Lane, 3705-Stephanie R. Viczi and Stephanie R. Finch to Mohammad R. Wali, $928,000.

MANASSAS AREA

Bonair Dr., 9524-Biruta Kelley to Sarah Boone and Charles J. Fizer, $325,000.

Campbell Ct., 7536-Fred M. and Rebecca S. Lane to Javier A. Moreno, $190,000.

Erika Dr., 8211-Scan P. and Amarlyn H. Seeley to Marco Antonio and Sinamon Graciela Marchioro, $420,000.

Genna Lane, 10446-Christopher J. and Stephanie A. Heeran to Sampson Kwasi Asare and Susuana Esi Acquah, $386,000.

Lisle Dr., 8058-Derick N. Chandler and Trang T. Nguyen to Traiq A. Ghalib and Sadaf Sayad, $202,000.

Petersburg Ct., 8849-Whitney L. Shillingburg to Tyler L. and Samantha S. Helms, $233,500.

Stone Hill Lane, 10844-Tianji He and Juan Du to Mi Soon Jeong, $302,000.

Westchester Dr., 9050-Deborah Gail Lovelace to Armando Espinoza Ramirez and Maricela Espinoza, $380,000.

MANASSAS PARK AREA

Albemarle Dr., 7541-Lindsay Bui to Joseph Harrison Mauck, $260,000.

Lake Jackson Dr., 10316-Jonathan L. and Roslynn Wingo to Nathaniel A. and Tiffany L. Clark, $535,000.

Rainwater Cir., 8156-Nicole and Seth Brotherton to Nana Gyebi, $319,000.

MONTCLAIR AREA

Alexander Pl., 16121-Peterius N. Brown to Michael Timothy and Linda Riley, $246,000.

Cliffview Dr., 15490-Matthew B. and Rebecca M. Hakoia to Joshua J. and Katie L. Zwearcan, $465,000.

Four Seasons Dr., 16853-Ki Yong Chung to Gregory S. and Ann Standard, $479,900.

Saltwater Dr., 4896-Bryan and Rebecca Sheehan to James Michael and Pamela Marie Russell, $250,000.

Widewater Dr., 15767-John W. and Billie G. Hale to Wendy R. Klinke, $310,000.

NOKESVILLE AREA

Orlando Rd., 14030-Dennis R. Fletcher to Ashin Kumuda and Ye Yint Kyaw, $590,000.

OCCOQUAN AREA

Colonial Dr. E., 130-Darren J. and Brittany E. Robertson to Jairo J. Amesquita Galliani and Andrea Fernanda De La Fuente, $398,000.

TRIANGLE AREA

Highland Park Dr., 18951-Ricardo W. Hicks to Shekha Hassan, $410,000.

WOODBRIDGE AREA

Antietam Rd., 11800-Robert V. and Bobbie H. Combs to Tyree and Chiretta Boclair, $570,000.

Bethel Church Dr., 3267-Ana L. Velasquez to Angel Enrique Gonzalez Rodas, $393,000.

Burton St., 1103-Doug and Julie Slaughter to Alex Schneidinger and George Allen Thompson Jr., $549,950.

Chattanooga Lane, 16460-Miltiadis K. and Cassandra L. Trousas to Jonathan Kenneth and Jessika Mae Newsome, $554,900.

Culpeper Dr., 2112-Jacobo Gomez and Juan T. Rivas De Gomez to Nazia Bashir, $315,000.

Diloreta Dr., 2221-Sohail M. Mughal to Tahir M. Mugahl, $330,000.

Granada Way, 12318-Jason Allen Seaman to Mirza Javed Iqbal Baig, $169,500.

Hawkwatch Ct., 16101-Donald Alexander West Jr. to Qasim and Shabana Sheikh, $500,000.

Jato Ct., 1528-Thomas L. and Ellen J. Williams to Geoffrey B. and Arisa S. Jones, $349,000.

Longbow Ct., 3402-Steven W. and Bobbi J. Allen to Edward Patrick Cameron and Ashley Lynn Remo, $270,000.

Lyon Park Ct., 3485-Donna L. Butler to Robert C. and Carmen Goetz, $445,000.

Maryland Ave., 1504-Jose E. Loez to Apolinar Monroy Sanchez, $22,000.

Mill House Ct., 12869-Parisa Bazgir to Charles William Saxton and Nga T. Hoang, $285,000.

Oakhurst Lane, 11400-Steven M. and Susan M. Robinson to Matthew David Smid and Alexi Rose Aguilar, $640,000.

Pinnacle St., 13715-David T. and Deborah P. Ward to Carl G. and Deborah A. Shaefer, $515,000.

Renate Dr., 1602-Matthew Paul Galvin and Madeline Ann Constantine to Stephen Nicholas Davis, $108,000.

Seville Cir., 2672-Carin D. Dukuzumuremyi to Suhail Shahzad, $198,000.

Truffle Oak Pl., 2915, No. 299-Dang N. Pham and Karla Thai to Jesus Medina, $265,000.

Willow Lane, 1921-Tommy Rust to Hasan A. Sahib, $280,000.

Manassas

Bayberry Ct., 8150-Thomas K. and Beth Ann Baker to Dale A. Grayson and Allyson E. Brown, $390,000.

Carlton Dr., 8676-Kenrly G. Guzman Bautista and Mayra O. Umanzor De Guzman to Maria I. Contreras, $252,000.

Fountain Cir., 10215-Shalanda Brown to Floarea Caldaras, $370,000.

Grapewood Ct., 9938-Michael A. and Roberta B. Rodrigue to Earl J. Oberbauer Jr., $204,000.

Lane Scott Ct., 8841-Debhor Barnes to Quang Philo Tran and Cynthia M. Agloro, $245,000.

Mcdowell Cmn., 8948-Nestor Gomez Vazquez and Susana Figueroa Perez to Maria Teresa Paez Perez, $245,000.

Niki Pl., 9210, No. 202-Halaina Thinnes to Pilwoo Lee, $160,000.

Richmond St., 8703-Karl W. Covington to Khalid Rai and Farzana Cheema, $420,000.

Stonewall Rd., 9455-Robert L. Lohman to Alexander Mruk and Brianna E. Hearn, $287,000.

Zebedee St., 9407-Andrew James Stephens and Courtney Elizabeth Justin to Justin and Brittany Boynton, $379,000.

Manassas Park

Corbett Cir., 9726-Harinarine and Nabella Singh to Jacinta Oduro, $340,000.

Greenshire Dr., 9245-Federal National Mortgage Association to Anthony and Choon Ha Son, $340,000.

Saint Steven Ct., 9040-Frederick M. Batschelet to Edwin R. and Erminia Osorto, $229,500.

Stafford County

Aspen Hill Dr., 36-Paula R. McMahon to William and Joann Sobalsky, $245,000.

Brown Cir., 26-Steven M. Bryant to Anthony R. Light, $267,200.

Cathedral Lane, 23-Isidora M.L. Henderson to Hugh Nelson, $354,000.

Choptank Rd., 106-Syed Mahbub Baksh to Austin Leo Van Der Velde and Kelsey May Floyd, $290,000.

Country Ct., 9-Lexicon Government Services Corp. to Cody A. and Jamie McDavid, $437,000.

Eastbrook Ct., 12-Thomas R. and Kellie O. Comer to William A. and Susan M. Temple, $450,000.

Ferry Rd., 500-James S. and Renee L. Settles to Cody Brian and Kendall Danielle Dove, $211,000.

Fulton Dr., 13-Bosky Verma to Shafaqat Mehmood, $302,000.

Greenridge Dr., 70-Zachary A. and Christen L. Ashley to Rodney Joseph and Ginger Elaine Wright, $315,000.

Hidden Brook Dr., 219-U.S. Home Corp. to Harriett R. Miller, $287,990.

Holly Knoll Ct., 101-David J. Bauman to Joshua W. Smith, $270,000.

Hulvey Dr., 19-Craig J. and Jessica L. Langdon to Daniel J. Espinoza Garcia and Linda Adelayde Guzman, $320,000.

Indigo Way, 418-Drees Homes of DC Inc. to Alexander Patrick Hurd and Monica Lucia Bonilla Hurd, $369,900.

Lake Shore Dr., 217-John A. and Linda V. Janney to John Adamson and Jenna Janney, $400,000.

Legend Dr., 35-Nancie E. Ames to Edna W. Booth, $225,000.

Mediterranean Dr., 3012-Jordan and Rachel Walter to Aaron Bierlein, $355,000.

Munsons Hill Ct., 400-Andre McCullough to Lejay M. Bangthrongsack, $244,350.

Oakwood Dr., 124-Daniel C. and Penny L. King to Eric Todd and Jessie Marie Kauffman, $389,900.

Palace Lane, 34-Roy L. and Rachel S. Herman to Jason J. and Sarah W. Naputi, $470,000.

Pear Blossom Rd., 396-SM Stafford Corp. to Ethel M. Miles, $474,665.

Pinto Lane, 23-Nathaniel J. and Audrey S. Perdue to Ronald Kenney and Lashan Bagley-Kenney, $457,000.

Red Hill Dr., 56-Leotta R. Hensley to Bennie D. and Rika Helton, $366,450.

Sequester Dr., 137-Lydia and Michael T. Adkins to Jorge and Erika Valdez, $539,900.

Silverthorn Ct., 21-Vincent E. Foreman to Rey Anthony and Cassie Garcia, $390,000.

Sterling Ct., 308-Brinda S. Krishnan to Btissame Bencheikh and Btissame Semma, $237,000.

Tenola Ct., 2-Alok P. and Payalben A. Patel to Calvin A. and Shawanda Lee Davis, $414,000.

Wellspring Dr., 27-K. Hovnanian at Wellsprings Corp. to Vinkel Joes Valentin and Berlinda Collazo, $341,990.

Wilbur Lane, 10-Bank of New York Mellon and Newcastle Mortgage Securities Trust 2007 to Vernon Ray and Mary Jo Frederick, $306,600.

Windermere Dr., 336-Thomas B. Littleton to Joshua and Rachael Redmond, $600,000.