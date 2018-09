Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Caithness Cir., 12157-Amanda C. Geary to Candi M. Cansler and Cuong T. Huynh, $252,500.

Meadow Walk Lane, 10921-Aida Kalley to John Thomas and Seidah Armstrong, $799,999.

Ruby Rise Pl., 8663-Gilles and Lynne Grenier to Michael C. and Erin M. O’Neill, $445,000.

Whitchurch Ct., 8852-John and Sarah Letos to Balraj S. and Navjot K. Randhawa, $526,000.

DALE CITY AREA

Barksdale St., 14738-John M. Stanis to Barbara Messina, $250,000.

Brook Dr., 14409-Maria C. Reyes to Matthew C. and Diane E. White, $349,900.

Courtlandt Heights Rd., 14764-Claressa M. Wright to Jaweria Arshad, $525,000.

Del Mar Dr., 3908-Ruperto R. and Roxana D. Rodriguez to Azuecena D. Rodriguez Zelaya and Kenia M. Chavez Rodrigeuz, $285,000.

Fallbrook Lane, 14058-Federal National Mortgage Association to Leslie Lisseth Romero and Jonathan E. Romero Paredes, $257,500.

Granby Rd., 4201-Sandra Rambow to Samantha Lawson, $289,000.

Keating Dr., 13421-Zafaryab Saeed to Michael J. and Jennifer S. Hillyard, $380,000.

Lacrosse Ct., 3433-Robert Lee Miles Sr. and Sharri Diane Spears-Miles to Michael Anthony Ramirez, $388,000.

Mahoney Dr., 13767-Michael B. and Heather Dollenger to Aaron Vetter, $379,500.

Neddleton Ave., 5522-Mary and Scott Singer to Charles Portal, $288,000.

Ponhill Dr., 6068-Patrick F. and Linda M. Johnson to Craig E. Johnson, $383,000.

Roundtree Dr., 5606-Bernita D. Boyd to Diane S. Sartori, $306,500.

DUMFRIES AREA

American Elm Ct., 17247-Daniel John Meshel to Kristin Nicole Richburg and Lapanch Toddshawn Lee Bowman, $335,000.

Fort Monroe Ct., 1921-H.A.F. Real Estate to Gizachew Tariku, $180,000.

Milroy Dr., 17949-Hani George and Katayoun Saab to Akwesi and Ama A. Adu Ampong, $250,000.

Wilmer Porter Ct., 18018-Glenda Patricia Argueta and Elias N. Rodriguez to Irene B. Ponce Retana and Bella A. Ponce, $311,000.

GAINESVILLE AREA

Covewood Ct., 7646-Gordon W. and Sue Roeglin to Sibrab Subba, $455,000.

Eldermill Lane, 6702-Young Joon Kim and Young-Eun Na to Oscar B. and Amber M. Sanchez, $477,000.

Heredity Lane, 5472-Randy G. Albert and Katie A. Hill to Jeffrey M. and Megan A. Kutner, $615,000.

Netherstone Ct., 6940-Mary Lou Nicholson to Gerard and Cathleen McSorley, $390,000.

Ransom Oaks Ct., 15013-Philip E. and Linda Costello Crable to Ronald D. and Jo E. Frost, $625,000.

Song Sparrow Dr., 8816-Anthony Tran to Jerry Tabor and Nasreen Sultana, $438,900.

Vinewood Ct., 7737-Gary J. and Carol A. Deluca to Scott and Sara Hartman, $515,000.

HAYMARKET AREA

Alexandras Keep Lane, 14721-Zachary P. and Katelyn A. Hart to Wajahat A. Ahmed, $385,000.

Aster Haven Cir., 6291, No. 6-Jonathan and Dijorgisa Lindholm to Tara Skinner, $279,900.

Ryder Cup Dr., 15616-Bon M. and Kyung Sook Ku to Pamela H. Poulton and Judith Holst, $580,000.

MANASSAS AREA

Abingdon Ct., 9464-Atlantic Investment International Corp. to Oscar Perez Rodriguez and Arturo Pariahuache, $260,000.

Bonair Dr., 9610-Robert A. Blair to Edgar A. Perez and Shawne Arlene Martinez, $365,000.

Caraway Cir., 10840-Mark A. Jozwiak to Marie M. Efemenga, $295,000.

Community Dr., 8241-Lisseth N. Artiga and Edwin A. Soriano Escobar to Yongbin Hao and Yu Gu, $210,000.

Falkirk Way, 10544-Susan O. Webster to David E. and Laura L. Lavarnway, $270,000.

Hallard Ct., 8650-Karen Louise Clark to Andy and Roselliny Chung, $400,000.

Kirkwood Ct., 8405-Byung Chol and Barbara Jean Lee to Joshua Sams and Sharla Irons, $590,000.

Moselle Ct., 10614-Thomas Evans and Andrea J. McCoy to Patrick Dennis McInerney and Karesa M. Alexander McInerney, $489,990.

Ramseur Pl., 8240-Conner Investments Corp. to Gale Marie Ola, $320,000.

Thomas Dr., 8511-William D. Belsches Jr. to Bradley and Trisha Pardon, $550,000.

Westmoreland Ave., 9501-Kimberly J. Dobis to Henry S. Machado and Luz Besaida Machado Bolanos, $260,000.

MANASSAS PARK AREA

Cold Harbor Loop, 8590-Devi Dailey to Mario R. Rivero Artero, $306,000.

Lake Jackson Dr., 11109-John F. and Kathleen M. Kieffer to Christopher B. and Amy L. Shetter, $449,900.

Signal Hill Rd., 7804-John Paul and Elizabeth Jean Phillips to Jose and Sofia Fernandez, $410,000.

MONTCLAIR AREA

Four Seasons Dr., 17257-Felice A. Pearl to David Paul and Angela Anderson, $437,500.

Secret Grove Ct., 3608-Edward A. and Sandra J. Ferrari to Cynthia S. Martinez, $349,500.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 11401-Gregory S. and Jacklyn M. Colas to Bruce Anthony and Caitlin R. Cinibulk, $480,000.

OCCOQUAN AREA

Myrtle Pl., 391-Larry J. and Joanne E. Stein to Tammy Jean Petersen, $550,000.

TRIANGLE AREA

Meyers Rd., 4230-Gurpartap Singh to Jeffrey A. Brown, $419,000.

WOODBRIDGE AREA

Abbottsbury Way, 2120, No. 53-Rhett O. Gunderson to Xavier Rosario, $347,000.

Ashmont Ct., 12309-Frank Nelson and Susan Mitchell Turner to Thomas Anthony and Erica Roxana Smith, $169,500.

Barkham Dr., 14527, No. 276A-Frank and Alicia Yeboah-Kodie to Silas Agyemang, $279,000.

Danridge Manor Dr., 16641-Department of Veterans Affairs to Mauricio Reynaldo Molina Hernandez, $385,000.

Dulcinea Pl., 12758-Estate of Michael William Hartford and Michael Sean Hartford to Julissa Narvaez, $215,000.

John Diskin Cir., 15597, No. 215-Kwadwo Bekoe to Lorri Jenkins, $285,000.

Longview Dr. W., 2051-Mitchell Scott and Janelle Bettge White to Miguel Alonzo Barrera, $365,000.

Lyon Park Ct., 3488-Vincent and Shelley Amato to Mahir I. and Amir I. Osman, $425,000.

Mathews Dr., 14043-RGS Residential Inc. to Omid Shokouh and Maleki Farhadi, $355,000.

Miranda Ct., 2556-Chela Clark to Tony A. Granados Gomez and Maria Del Carmen Herrera Andrades, $285,000.

Oberlin Dr., 2229, No. 336A-Odil Ruzaliev and Elmira K. Ruzalieva to George T. and Marie-Frances Russell, $304,000.

Plymouth Ct., 12573-Adrian Kamiely Hoda to Vincent Lendino, $270,000.

Rollingwood Dr., 3323-Andrew K. and Joyce W. Pawlowski to Mohammad Ashraf Imani and Elizabeth Mary Cole, $525,000.

Silent Tree Pl., 15742-Qin Li to Aimal Mayar, $315,000.

Stevenson Ct., 12225-Barbara Mamej to Michelle Woodard, $137,000.

Valleywood Dr., 12594-Donna Aucoin to Brenda E. Villanueva Sanchez and Helen N. Canjura Santamaria, $340,000.

Woodlawn Ct., 12323-Edgar Ralph Guthrie III to Abdellatif Errazzouki and Maria Souini, $200,000.

Manassas

These were among homes sold in Manassas.

Byrd Dr., 9215-Audie E. Jackson to Ely Corado Carrillo, $174,500.

Caspian Way, 9340, No. 102-Jeri L. Frank and Frederick R. Koch Jr. to Cynthia Webber Rojas, $140,000.

Fountain Cir., 10255-Rosalee Preston to Tatjana B. El Shamy, $332,997.

Holly Grove Ct., 8245-Jeffrey L. and Shelly D. Burgbacher to Miguel Gomez and Rocio Martinez Aviles, $384,000.

Laurelwood Ct., 9162-Franklin Lorenzo Marcelino and Wilton E. Lorenzo Marcelino to Alicia D. and Bryseida J. Orrego, $260,000.

Oakgrove Ct., 8397-Hector D. and Maria Rangel to Imran Hameed, $275,000.

Sandy Ct., 9507-Minra F. Minott to Rosa N. Castro, $369,000.

Thornwood Lane, 9301-Layalie Abed to May Thant Zin-Win, $310,000.

Manassas Park

These were among homes sold in Manassas Park.

Corbett Cir., 9740-Richard A. Neylon to Brett K. Sherard, $355,000.

Kent Dr., 104-Hamed Rod to Iris L. Quintero and Abel Alvarenga Ventura, $243,000.

Sandra Pl., 9086-John and Anousone Choi to Mohammed Salah Tei, $370,000.

Stafford County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Baldwin Dr., 48-Danita Byrd to Faustin S. Zirarusha and Venancie Mukarubibi Musabe, $379,800.

Bourne St., 819-Ada F. Chenault to Mary Elizabeth Dillard, $195,000.

Canterbury Dr., 158-Dale and Sandra Treadway to Roscoe Owen and Margaret Barnes Carter, $290,000.

Chaps Lane, 32-Safiya A. Bowerbank to Kabari Jesu and Teri Lynn McCall, $400,800.

Clark Patton Rd., 102-Spotsylvania Construction Inc. to Robert Mearing and Ana M. Ivy, $294,500.

Courthouse Rd., 1574-Donald F. Dann and Diana L. Richardson to Mark A. Pobjecky, $385,000.

Elm St., 9-Richmond American Homes to Katalin May, $635,000.

Gardenia Dr., 147-Jessica and Jesse Robert Maghan to Kenneth and Cynthia L. Laenger, $405,000.

Harpoon Dr., 2175-Sarah Wallace to Joshua and Jeanette Clements, $349,997.

Hidden Lake Dr., 86-Joshua M. and Colleen N. Turner to Mark Andrew Trodden Jr., $212,000.

Hunting Creek Lane, 12-Jesse D. Moore to Richie Salinas, $315,000.

June Ct., 8-Brian A. McCleese and Amanda K. Rogerson to Piroujak Kiumarsi, $324,800.

Lightfoot Dr., 41-Exie E. and Dina A. Felts to Donier Julian Winstead, $469,600.

Mews Ct., 309-Joanne Robertson to Jonathan Jason Siegel, $215,000.

Oakwood Dr., 137-Patricia M. and James E. Toltsclaw Jr. to Hugh J. and Lisa Martin, $320,000.

Perkins Lane, 28-Amy Lynn and Charles J. Liller to Stacy Bober, $409,000.

Poplar Rd., 176-Uzma and Tanveer Hason to Joe Anthony Gallegos and Monica Guereca, $450,000.

Saint Vincent Ct., 1-Larry Ray and Lisa Ann Holley to Sandra B. Coulbourn, $450,000.

Shackelford Well Rd., 143-Angel Chantal Ours and Diana L. Hammond to Daniel A. and Patricia C. Dye, $140,000.

Sledgehammer Dr., 803-Arzo Harami to Rakitra Ann Mobley, $167,000.

Stonewall Dr., 95-Larry K. and Jaimie S. Wolfrey to Christopher and Erin Harm, $419,000.

Townes Pl., 41-Andrew M. Carter to Jesse D. and Aimee I. Caskey Johnson, $232,000.

Vista Woods Rd., 21-Nicholas B. and Allyson D. Paulson to Andrea Krista Erb, $295,000.

Wentworth Dr., 17-Lexicon Government Services Corp. to Anita B. Boush, $525,000.

Wild Rose Dr., 8-Federal National Mortgage Association to Brian K. Turner and Kacey L. Colvin, $335,000.