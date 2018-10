Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Bristow Station Dr., 10664-Steffany Evelyn Johnson to David Austin and Shannon Yvonne Bird, $535,000.

Dennis Ct., 9019-Charles P. and Shelina K. Dozier to Michael Edward and Kelley Lane Soyka, $480,000.

Falcon Glen Ct., 9058-Amit Broka to Benjamin J. Sandala and Kelly M. Regis, $318,000.

Panther Falls Way, 9116-Calvin Wu and Ying Luo to David Bruce Rawlings, $422,000.

Sherborne St., 12257-Rajesh K. and Anju Gulati to Brendan Michael and Isma Z. Coleman, $480,000.

Tygart Lake Dr., 11956-Taylor J. and Alexandra A. Clark to Kayla M. and Adam E. Poolak, $429,900.

CATHARPIN AREA

Richland Dr., 12121-Hassan Vasfi to Ki Sik and Hannah Shin, $510,000.

DALE CITY AREA

Barksdale St., 14717-Antwon L. Jones to Fady Mahmoud Ahmed, $227,500.

Blue Jay Ct., 4507-Christopher K. and Diane M. Barber to Kevin Lutz, $266,400.

Buffalo Ct., 3515-Malisa A. Eaton to Ian T. Hoppe and Grace Maupin, $203,000.

Cardin Pl., 15127-Tongda Corp. to Ana M. Cruz, $245,000.

Cuddy Loop, 14150, No. 4-Domna and Nicholas Kehayias to Natasha H. Fowler, $195,000.

Decatur Dr., 4309-Wayne E. Beale to Roy A. James, $412,000.

Elmira Ct., 14742-American Investors Solutions Corp. to Jose Fernando Trevino, $355,000.

Granby Rd., 4141-Jennifer L. Sampson to Fadi Barakat, $268,000.

Hartford Ct., 4406-Rebecca Devanney to Taysir M. Jeelo and Adele Khanoura, $289,000.

Kerr Ct., 13436-Christine Miarer to Elmer B. and Hattie M. Bailey, $435,000.

Leatherback Rd., 5086-Lexicon Government Services Corp. to Josiah R. and Kristen Huggins, $508,000.

Macdonald Rd., 5353-Anecia and Michael D. Robinson to Eduardo and Ana Flores, $615,000.

Moonbeam Dr., 5705-Michael K. Becker and Hang Chau to Katherine Stentzel, $400,000.

Prospect Ct., 13361-Virginia F. Person to Debra R. and Timothy A. Bashford, $349,999.

Roundtree Dr., 5693-James E. Boyd to Ramon B. Aguilar Jr., $320,000.

DUMFRIES AREA

Cosgrove Way, 17415-Apple Federal Credit Union to Mustafa A. and Behzad Azizyar, $273,000.

Nugent Lane, 17333-Dominic and Sylvia Adu-Gyamfi to Kwaku Ankrah Brobbey, $246,000.

Silver Arrow Dr., 17084-Relo Direct Government Services Corp. to Marshall E. and Patry M. Blackwelder, $574,500.

GAINESVILLE AREA

Barrymore Ct., 13860-Hany E. Osman and Sara E. Soliman to Tayet Van Thi Bui, $527,000.

Camdenhurst Dr., 18271-Dale H. and Debra A. Gingrich to Andrew M. Blanford, $410,000.

County Down Ct., 8034-Gordon E. Cummings to Stephen Robert and Carmella King Wallace, $522,000.

Eagle Island Ct., 14429-Dale and Diana Penenburgh to Jason Stephen and Jennifer Lynn Schafer, $975,000.

Glass Ridge Pl., 17661-Maxine L. Rauss to Hang Soo and Soo Bin Kim, $333,000.

Hollow Glen Ct., 6796-Michael Perry to Ashish Ojha, $402,000.

Ladderbacked Dr., 14321-Daniel and Monica Quintero Alves to Brian Lee and Ashley A. Perrotte, $560,000.

Loftridge Lane, 17044-North Star Properties Corp. to Phu H. Nguyen, $419,900.

Retriever Lane, 6322-Jacqueline Meeks to Mary M. Kenjarski and Ann M. Chapman, $379,900.

Sharpshinned Dr., 14229-Daniel W. and Jessica L. Royce to Shahram and Lucia Shahseta, $555,000.

Village Stream Pl., 6937-Rees F. and Patricia M. Freiberg to Stephen J. Zuckerman, $319,000.

HAYMARKET AREA

Allens Mill Blvd., 4648-Constance L. Mullins to Erik Edgar Hermansen, $505,000.

Erin Dr., 4502-David W. and Stephanie K. Watson to Cindy Lovato Recinos, $485,000.

Glass Mountain Way, 4772-Thomas and Melanie Appling to Meghan K. Davis and Alexander B. Keller, $575,000.

Lawson Dr., 6242-James R. and Ariel S. Edson to Jairo Vazquez and Maria Arizpe, $440,000.

Painters Cove Way, 15451-Ford You-Jen Lee and Min Kyung Jeong to Bhupinder Singh and Manpreet Kaur, $415,000.

Royal Crest Dr., 15221, No. 204-Bruce A. and Dorren Klein to Maria V. Martinez, $354,900.

Tucson Ct., 5594-William B. and Kathleen M. Lord to Robert and Melanie Trabosh, $624,900.

MANASSAS AREA

Barbados Lane, 7458-Sofia and Jose G. Fernandez to Elias Gomez, $272,000.

Brighton Way, 7945, No. 43-Deborah D. King and Danika Ayana Blowe to Emily Martell, $178,000.

Community Dr., 8143-Yousuf Ashraf to Jennifer Ahn, $180,000.

Emerald Dr., 7414-Chong Rip and Kong R. Lee to Nicole Mulvanity, $257,000.

Fox Den Rd., 6646-Christopher O. and Victoria G. Lewis to Laurence and Wasana Key, $474,900.

Kinship Ct., 11005, No. 104-DHF Investment Corp. to Sarah Haskins, $225,500.

Lucasville Rd., 11306-Dawn Greer to Annie Laurie Lewis, $430,000.

Mayfield Trace Pl., 10819-Matt and Amy Norris to Warren E. Richardson Jr. and Lorriane A. Aguirre-Richardson, $560,000.

Pembridge Rd., 7867-Whitworth Ferguson III to Eric Brandon and Brandie M. Jackson, $582,500.

Richie Ct., 13501-Steven K. and Elayne R. Lane to Kurtis Rager and Darleine V. Corpuz, $460,000.

Silo Mill Ct., 7715-Brian Carvon and Cathy Jean Bergdahl to Jennifer and David Goodwin, $640,000.

Tahoe Ct., 7508-Kent A. and Kimberly S. Einmo to Jennifer Gross, $664,900.

Warm Springs Lane, 15319-Robert D. and Angela P. Leipold to Khanh Thuong Nguyen, $575,000.

MANASSAS PARK AREA

Amherst Dr., 7598-Rhonda K. and Roy Edward Scott to Robert A. Hedgpeth, $315,000.

Brightstar Dr., 9447-MS Signal Hill Corp. to Brian D. and Holly J. Hensel, $539,840.

Levity Pl., 8108-Abdi Mohammed Yalahow and Idil Jama to Chris W. and Sharon M. Triska, $339,000.

Montyville Dr., 9805-Carmen Peri Alvarado to Augusto Vega, $415,000.

Well St., 7840-Manuel and Sheerley Felipe to Vivian Nagel and Melfi Guzman, $599,900.

MONTCLAIR AREA

Breeze Way, 4936-Brion W. Midland to Kevin Lee and Adriana V. Griffin, $390,000.

Four Seasons Dr., 17438-Keith J. Harrision to Carolyn Bell, $338,100.

La Mauricie Loop, 4103-Roberto and Candyce Andujar to Louis Spriggs Jr., $324,000.

Shady Knoll Ct., 4099-Michael S. and Sherry Wares to Jeremiah and Kayla Durstine, $407,000.

Streamside Ct., 15241-Amanda Fink to Husam Ali Hosien and Dhuha Kherallau All Hadithi, $284,000.

NOKESVILLE AREA

Broadlands Lane, 9199-Whiting Creek Properties Corp. to Eleanor C. and Deborah Smith, $350,000.

Nokesville Rd., 12710-Charles W. and Viviane I. Morris to Johnny Mack and Ladeana Sue Hasty, $545,999.

TRIANGLE AREA

Cato Ct., 18330-Mitzy Maldonado to Maritza Rubio Luna and Ociel Carranza Ambriz, $339,900.

Wharf Lane, 3662-George W. and Karen D. Hairston to Carlos Rios Espinal, $207,000.

WOODBRIDGE AREA

Bentley Cir., 13530-Luis Gomez-Perez to Dora Alicia Flores, $255,000.

Boatswain Cir., 16515-Taurean and Tomekia Lennon to Salman Malik, $468,000.

Bridgeton Ct., 3095-Aqeel Ahmad Khan to Marco Antonio Zeballos, $295,000.

Captains Ct., 12207-Laurie A. Forand to Christopher C. Schweitzer and Maria S. Ayala De Angulo, $336,000.

Catawba Dr., 12666-James Arthur and Iris Jasmin Clerihew to Maya Ruth Troupe, $496,000.

Chetham Way, 4041-Stacie M. Keenan to Samuel J. Koberoski, $245,000.

Covered Bridge Lane, 3534-Estate of Edith L. Peel and Conrad W. Peel Jr. to Mahboob Shahzada, $288,500.

Devils Reach Rd., 1403-James C. Harrison to Cosme T. Hinojosa-Paco, $365,000.

Flotsam Lane, 16309-Bryce-Andre J. Norris to Michael L. Thomas, $380,000.

Greenacre Dr., 13412-Esther R. Starner to Thomas E. Darrah, $275,000.

Gunsmith Terr., 15376-Dwight L. Jackson to Muhammad M. Azhar, $225,000.

Highbourne Dr., 2203, No. 416A-Paul D. Kujan to Dulanja Senaratne, $320,000.

Jennings St., 2197-Larry A. and Theresa A. Field to Michelle Labarbera, $400,000.

John Diskin Cir., 15727, No. 110-Vera Harris to Stephen Mukoma, $283,500.

Leicestershire St., 15157, No. 52-Manuel V. and Hye C. Enriquez to Kimberly Medeiros, $305,000.

Lotte Dr., 12703, No. 104-Maria Kane to Todd M. Messner, $130,000.

Mariner Lane, 1914-David L. and Kathi M. McConnell to Milton D. Tipan Velaszuez and Mirian M. Tipan, $282,000.

Miranda Ct., 2564-Doreen Mason Fortune to Saman and Clotilde Fathieh, $260,000.

Oak Farm Dr., 13203-Mohammad Alkarmi and Manjeet Kaur to Jerome and Carla Wren, $519,900.

Old Post Terr., 1946-Joyce Sandra Schriefer and Normagene Lorraine Solebello to Enas Fayez Qutob, $211,000.

Potomac Branch Dr., 14764, No. 466A-Roger W. and Debra J. Todd to Lionel and Sakina N. Roberson, $319,900.

Putnam Cir., 13230-Yasmin Reid Moser to Atul Philips, $210,000.

Regatta Lane, 16434-Hai Hong Pham to Jarrod Tramel and Agathe Barbara Harris, $438,000.

Sea Lawn Pl., 16873-Anailim D. and Nathan P. Dally to Carlos Nelson Acosta Fiallos and E. Carolina Gonzalez, $320,000.

Shackleford Way, 16727-Jon and Laura Jensen to Victor A. and Jennifer C. Neimeyer, $434,000.

Steerage Cir., 16488-Jeffrey L. and Lisa R. Pinasco to Joinal Abedin, $415,000.

Warren Dr., 1815-Darlean J. Hoisington to Elsy D. Saravia Canales and Ruyeri A. Hernandez Martinez, $330,000.

Willowood Dr., 12025-Tracey I. Tattrie to Jeremy J. Tattrie, $377,000.

Winslow Ct., 1964-Equity Trust Co. to Erskine Agyei, $269,000.

Manassas

These were among homes sold in Manassas.

Braxted Lane, 8671-Morley Malaka to Matthew T. Bowling, $229,000.

Caspian Way, 9210, No. 301-South Shore Corp. to Jason Steele, $151,000.

Deblanc Pl., 8751-Jenifer A. Bryant to Jacob D. and Christina F. Bloodworth, $278,900.

Gaither St., 8299-Maria Delisle Edelstein to Frederic and Charlaine Ann Holwick, $295,000.

Hood Rd., 9224-Estate of James A. Heiple and Darren J. Heiple to Jefferson Shaw and Carleigh Cipiccho, $185,000.

Maury Lane, 9810-Jose O.L. Mendoza to Jorge Urbina Hernandez and Lourdes Juarez Martinez, $150,000.

Mckenzie Cir., 8443-Richard J. and Rebecca A. Cable to Mark J. Ormesher and Kaitlyn J. Cookson, $275,000.

Park Ave., 9117-Rafael A. and Mary Alice J. Goldsmith to Craig and Rebecca Webb, $370,000.

Scarlet Oak Dr., 9396-Michelle and Jennifer Lee Woodard to Louise M. Bergland, $169,000.

Tarragon Ct., 8934-William R. and Sandra Schillinger to Paul David Jackson, $335,000.

Whitworth Lane, 10249-Edward Cable to Ryan Tyler Engelking and Victoria R. Cordova, $405,000.

Manassas Park

These were among homes sold in Manassas Park.

Drake Ct., 100-Jesus A. Bagang Jr. to Jose D. Larin, $280,000.

Meeker Ct., 99-Walter Canales to Juan I. Hernandez Carranza and Mariel Gonzalez Candelario, $268,975.

Price Dr., 108-Scott MacDonald to Nathan Harvey, $285,000.

Stafford County

Almond Dr., 117-Robert E. and Sophia K. Pickel to Beth A.H. Kreppein, $355,000.

Appling Rd., 6-William T. and Katharine B. Kammer to Charles Burke and Tina Lorene Barbee, $455,000.

Arbor Lane, 18-Carlessia Kay Taylor to Keven Ventre, $395,000.

Barrows Ct., 109-PNC Bank to Julia M. Rodriguez, $206,000.

Betts Rd., 55-Walter Scott and Cynthia Nall to Mark B. Lukens and Karen P. Teets, $850,000.

Blossom Wood Ct., 14-Jeannine G. Moss to Paul Kevin and Terrell Maria Jacques, $380,000.

Braewood Dr., 19-Andre and Leiza Perez to Andrew Cavalier, $380,000.

Bulkhead Cv., 212-Kyle and Allison Tucker-Davis to Travis Lee Ringer and Erica Nils Scarborough Ringer, $339,900.

Castlewood Dr., 22-Kenneth M. and Harold E. Haley to Evelyn Fitgerald, $262,000.

Charles St., 108-Pamela L. Stevens to Daniel Alvarez Madrid and Alexis Carter, $180,000.

Clarion Dr., 1-Bryan A. and Leah Cabotaje to Donna A. Platt, $337,500.

Cornwallis Dr., 55-Constantinos Yannitsadis to Joe Ray and Paige M. Oliver, $300,000.

Crestwood Lane, 99-Patricia Simmons Beckmann to Cornelia and Thomas Anthony Vance, $442,200.

Donovan Lane, 155-Telly D. and Sanita D. Simons to Jamie and Cara Deane Rhone, $655,000.

Endicott Lane, 6-Brian Patrick and Amanda Baker Foley to Valerie A. and Troy J. Van Summeren, $357,000.

Gloxinia Way, 6-NVR Inc. to Nikia M. and Jason E. Pounds, $689,349.

Harpoon Dr., 2154-William L. and Marsha G. Brown to Daniel Robertson and Whitney Garnett, $299,000.

Hawthorne Ct., 1-Wayne A. and Cynthia D. Voltz to Benjamin Joseph and Sarah Virginia Miller, $337,000.

Holly Cir., 96-Denise Malone Rafferty to Steven Aaron and Honor Constance Hutson, $375,000.

Ironside Cv., 311-Dana B. Daley and Rhonda A. Cunningham to Kareem Lamar Golden, $269,900.

Jordan Lane, 28-William Andrew and Anne Shartzer Withers to Anne M. and Adam E. Zimmerman, $475,000.

Kelvin Dr., 30-Brian and Cheryl Papakie to Bruce Henry Sorge, $320,000.

Langley Ct., 104-Alan and Kerrie Obray to Dejanae D. Harris, $298,000.

Live Oak Lane, 29-Jason C. and Jessica I. Perdew to Marcus A. Hayes, $435,000.

Lynhaven Lane, 20-Oscar D. Rivera to Meker Delgado Flores, $206,000.

Masters Dr., 15-Michael J. and Anita M. Stonehill to Matthew C. and Rosmarita Parmely, $405,000.

Mistro Ct., 204-Oscar and Ana Y. Reyes to Timothy and Darlene English, $242,000.

Park Dr. W., 308-Vaughn L. and Tiya Shaw to Dove Burry-Ortmann, $270,000.

Pembroke Lane, 14-David Henningsen to Kevin J. Ford, $265,500.

Picadilly Lane, 102, No. 2-Federal National Mortgage Association to Daliah James, $140,000.

Rapids Way, 9-Kenneth D. and Jacqueline R. Comer to Joshua T. Lynch, $320,000.

Rock Hill Church Rd., 636-Catherine W. and Robert Dewey Bovey to Travis William and Heather Nicole Kittrell, $355,000.

Saint Richards Ct., 27-Ronnie J. and Kim L. Bell to Shawn Carrington, $514,000.

Serene Ct., 5-Sharon B. Worrall to Adelaide Feukam-Reid, $375,000.

Sherwood Dr., 1606-Kelly D. and Terry L. Curtis to Michael Glen Heidbreder, $255,500.

Southampton Ct., 201-Michael W. Pearson to Angela Rose Jackson, $290,000.

Stefaniga Farms Dr., 127-Jeffrey B. Weinstein to Todd E. and Angela Susan McDowell, $775,000.

Sullivan Dr., 412-Home Investors of America Inc. to Katie R. Kooiman, $237,500.

Table Bluff Dr., 46-Bruce F. and Candace O. Kroehl to James R. Wilson, $369,000.

Varone Dr., 35-Dana D. and Roxanne M. Carter to Essie Carter, $359,900.

Walnut Dr., 208-West Acton Corp. to Christopher Joseph Mazurek, $259,900.

White Oak Rd., 709-Department of Veterans Affairs to Jose L. Rivera Serpas, $150,000.

Wiltshire Dr., 4-Ernest C. Woodward to Owen Arquimedes Rivera and Celia Angela Ontiveros Rivera, $385,000.

Wind Ridge Dr., 803-Gerald Robinson to Tamara Hursey, $245,000.

Woodstream Blvd., 289-John and Patricia Parrish to Tom W. Dekle III and Britney A. Klotz, $314,900.