Prince William County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Autumn Glory Lane, 9125-Edward P. Lee to Payai Puri and Amit Broka, $575,000.

Big Springs Loop, 9152-Joseph and Tina Zimmerman to Nathan G. and Shirah E. Rissler, $639,900.

Correen Hills Dr., 12801-Phillip and Kendra Allen to Carla Bryant, $344,900.

Falcon View Ct., 13410-Preston and Deborah Brown to Angela and Jason Ruiz, $499,995.

Lennice Way, 9730-Kurt M. and Christina M. Beachner to Sonie A. Crockett, $569,900.

Underwood Ct., 12019-Diane L. Knick to Brian and Samantha Allen, $495,000.

DALE CITY AREA

Brook Dr., 14714-Julio A. Hernandez Garcia and Josefina Delapas Hernandez to Rosa M. Cardoza, $290,000.

Cloverdale Rd., 15220-Oak Creek Capital Corp. to Nicole Renea Jackson, $274,500.

Dane Ridge Cir., 4936, No. 95-Erik Michael Engstrom to Latasha Rivers, $295,000.

Emberdale Dr., 14853-Liya and Yevgenya Furman to Fausto Eduardo Velasquez, $240,000.

Estate Dr., 14580-Walter and Ann Cislo to Dehab Taddes and Suraphel Worku, $427,000.

Granby Rd., 4103-Alysha A. Page to Dionisio Alfredo Polanco, $283,000.

Kelley Farm Ct., 15500-Cartus Corp. to Irfa A. Raja, $610,000.

Mantle Ct., 5271-James and Ruby Clinkscales to Ronald L. Mason and Denise M. Phillips, $330,000.

Nickleson Dr., 13340-Aziz B. Farag to Yong Chen and Wei Yi Sun, $275,000.

Rhapsody Ct., 13911-Giovan B. and Marsha Gervasi to Anisur Rahaman and Rokshana Ferdowski, $425,000.

Slippery Elm Ct., 14948-David Andrew and Deborah Lynn Ehrlich to Edmund T. and Kelly Spivak, $429,990.

DUMFRIES AREA

Francis West Lane, 16822-Michael and Angela Marie Moseley to Carlos E. Berrios Navidad and Blanca E. Berrios Canada, $370,000.

McClellan Ct., 2327-Jose R. and Rosa S. Vigil to Gustavo E. Urrutia, $220,000.

Silver Arrow Dr., 17025-John Scipione and Patricia Byrd to Terrence Wyatt and Allison Evette Mentzos, $679,900.

GAINESVILLE AREA

Alderwood Way, 6516-Gertrude C. and Ching Yu Shih to Duksoo and Myungsoon Kang, $467,000.

Camdenhurst Dr., 18244-Charles and Paul Driesell to Bipin and Muna Pokharel Niroula, $415,000.

Cedar Branch Dr., 7758, No. 85-Jeffrey Whitehurst to Allyson M. Nordstrom-Geraghty, $270,000.

Dancing Twig Dr., 14004-Gerald T. and Penny E. Manar to Camille Turner, $466,000.

Finish Line Dr., 3508-Sandro G. Di Lollo Perfetto and Tracy Chacon to Ryan Walters, $825,000.

Heritage Hunt Dr., 7055, No. 105-Armando O. and Elizabeth L. Monaco to Peter J. and Carole L. Ewens, $272,000.

Legend Glen Ct., 14359-James Osborne to Heriberto C. Gonzalez and Carolina Norena, $329,000.

Loftridge Lane, 17085-Stephen A. and Erika Witt to Dax and Mindy Warmbrunn, $466,000.

Old Linton Hall Rd., 7618-Justin Miao to Lindsey J. Helseth, $366,500.

Rocky Run Rd., 8005-John J. Wall to Justin Blackwell, $452,000.

Sabbarton Pl., 6804, No. 102-Greg T. Murray to Robert J. Eavenson Jr., $233,500.

Spyglass Hill Loop, 15763-Christopher and Cheryl L. Walker to Parmjit Singh Nijjar and Harjit Kaur, $750,000.

Traphill Way, 7233-Penny S. Evans to Daniel Jacob Markowtiz and Brianna Danielle Croyle Byrd, $347,000.

Winnipeg Ct., 7224-David William Smith Jr. to Philip P. and Leonore A. Chapin, $530,000.

HAYMARKET AREA

Antioch Ridge Dr., 5344-Nancy L. Jirucha McAlpin and estate of Mary Dell Jirucha to Rosa H. Williams, $475,000.

Blackburns Ford Ct., 5520-Frank Anthony and Natalie Elizabeth Rocchio to Rebecca Janes and Gregg Alan Phelps, $615,000.

Championship Dr., 15458-Anne Ewan Nordness to Gary L. and Janet E. Buchanan, $565,000.

Dodds Mill Dr., 4483-Dominion Country Club Partnership to Mohammad A. and Farah N. Jaffery, $942,080.

Greenhill Crossing Dr., 14907-Duane A. and Donna C. Fulton to Ryan Miller and Susan Buffington Brooks, $447,000.

Heather Mill Lane, 15140, No. 102-Regency at Dominion Valley Corp. to Thomas F. and Catherine M. Nevin, $359,306.

Janneys Mill Cir., 5746-Dheera J. Gupta and Prerna Agarwal to Nicholas and Eliazabeth Spyros, $1.12 million.

Macklin St., 6544-Todd N. and Tracey L. Mitchell to Rachel and Alan Mancinelli, $599,990.

Pinchot Lane, 6735-Winchester Homes Inc. to James E. and Amanda M. Frederickson, $419,659.

Royal Crest Dr., 15231, No. 102-9-Gloria Ferraiuolo to Jane C. McKee, $299,900.

Solheim Cup Dr., 5689-Rosemary M. Schmidt to Glorimar Shappee, $465,000.

Trevino Dr., 5321-Russell Thompson and Mada L. Wendore to John N. and Kyung S. Im, $580,000.

Wheelwright Way, 5679-Robert M. Garrigan and Craig W. Fricke to Mark and Lisa Baker Gill, $460,500.

MANASSAS AREA

Anderson Ct., 7713-Ly Trung Bui and Hoa Thi Nguyen to Marlon Alexander Vasquez, $392,000.

Brentsville Run Ct., 8818-Lester P. and Elaine M. Patterson to Ana L. Aviles, $415,000.

Clifton St., 8000-James Costes Saculles and Nam Suk Molett to Tomasa S. Flores and Kevin J. Soriano, $356,000.

Community Dr., 8227-Jose Jaime Molina to Jacqueline Infante, $194,000.

Dabshire Way, 10725-Amos and Mary E. Akers to Sudhir Singh, $352,000.

Englewood Farms Dr., 8926-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Liza M. Leyh, $449,990.

Fancy Farm Ct., 15589-Michael Roberge and Denise M. Vercoe to Robert Alexander and Michelle Ewan, $499,000.

Forestview Dr., 8990-Willie C. and Anita Marie Dantzler to Julio Alber Reyes Rivera and Jennifer Elizabeth Tobar De Tovar, $430,000.

Haire St., 8409-Jena Salvetti and Glen Quesenberry to Evan R. Anolik, $209,500.

Hersch Farm Lane, 9336-Omar and Zdenka Gutierrez to Christopher D. and Kandice Wilcox, $450,000.

Jordon Hollow Ct., 7613-Veronica L. and James Paris Fisher to Michael R. Oblitey and Casey N. Queen, $268,000.

Lomond Dr., 10324-Heny M. Giron Robles and Ana Maria Gaitan to Syed T. and Tasleem Raza, $386,000.

Middleburg Ct., 8800-David L. and Lillian D. Christenson to Israel A. Canales, $232,000.

Pope St., 10963-Leslie Ann Beets and Randall Ryder Hudson to Henry M. Giron Robles and Ernesto Lopez, $309,000.

Rokeby Dr., 7357-MOF Corp. to Nicholas H. Long, $271,000.

Stillbrooke Rd., 8026-Federico A. Morales to Daniel J. Dobranski and Stephanie A. Schelhorn, $395,000.

Wallace Lane, 8288-Mark Ross and Adrienne Lee Meador to Rodelio F. Constantino and Evangeline Cheek, $315,000.

MANASSAS PARK AREA

Breezy Knoll Dr., 8130-Naim and Asifa Pathan Arif to Warren E. and Peggy V. Kirby, $490,000.

Knollwood Dr., 10546-William J. and Patricia F. Davis to Kimberly M. and Jacob R. Panneton, $525,000.

Meadowlark Ct., 8204-Arthur L. and Kathy D. Jordan to Daniel and Rebecca M. Elwing, $530,000.

Towering Oak Way, 8029-Otis Clark to Magdy Makram Fahan and Maryan Salah Narquz, $459,900.

MONTCLAIR AREA

Bridgeport Dr., 15006-Kara Webber to Flor Archila and Gonzalo Montti, $250,000.

Edgewood Dr., 16214-21st Mortgage Corp. to Zachary and Sarah Kessler, $298,000.

Hot Springs Way, 17371-Sean E. and Ashley A. Kourey to Gustavo E. Paredes and Margaret R. Velazquez, $331,500.

La Mauricie Loop, 4170-Ian A. Maddock to Kingsley Antwi Boasiako, $315,000.

Palton Dr., 4383-Patricia A. Lowery to Mohamed Abdel-Aal and Rehab Osman, $353,000.

Victoria Falls Dr., 17560-Jonathan H. and Angela L. Wagoner to Gregory Collins, $352,000.

NOKESVILLE AREA

Aden Rd., 12012-David Roy Rosenberger to Haynal Laczi-Pap, $374,900.

Greenwood Way, 7663-Fiorella Rastelli and Wadhida Amin Arsala to Kimberly Boden, $385,000.

OCCOQUAN AREA

Washington St., 158-Deborah L. Dever to Luke and Logan Cumberland-Lambert, $389,900.

TRIANGLE AREA

Pier Trail Dr., 18735-Delroy Augusto and Barbara L. Blackman to Lawrence Charles and Linda B. Coleman, $520,000.

WOODBRIDGE AREA

Anchorstone Dr., 5087, No. 401-Derek T. Contreras to Aquaris Andromeda Meshall White, $280,000.

Beaver Ford Rd., 3626-Mary Cheryl McDonnell to Richard V. and Kim P. Tran, $491,000.

Cannon Bluff Dr., 5005-Michael R. and Cynthia G. Williams to Tory M. Ver Duin, $549,900.

Chaucer Lane, 12167-James I. Banning and Nancy L. Sales to Jose A. Ferrufino Jr., $167,000.

D St., 1419-Marta D. Iraheta and Edwin E. Iraheta Duran to Cristian Barahona and Lorena D. Castro De Barahona, $300,000.

Derriford Ct., 12139-Behzad Shakoori and Hadia Rahban to Ngoc Kim T. Le, $325,000.

Eagle Ridge Dr., 3550-Thomas Abraham Cansanay and Cris Kellyn Torres Alayu to Andrew and Mychaela Cammack, $452,250.

Forest Hill Rd., 12546, No. 77-David B. and Sandra L. Wade to William Wanzer III, $165,000.

Grayson Rd., 14142-Benjmain J. Ulsh to Bounkhong Veyakhone and Wasan Or-Phoon, $360,000.

Hummock Pl., 3542-Daniel B. and Rita Marie Bakke to Rodney A. and Carmen L. Loften Johnson, $463,000.

Kensington Park Dr., 15350, No. 115-Kenyatta D. Theriot to Felicia P. Jackson, $282,500.

Madeira Ct., 2917-Melissa J. and David R. Akers to Natalie Louise Larue, $279,900.

Montpelier Ct., 12937-Gary L. and Delores A. Master to William H. and Amanda Lorge Johnson, $543,500.

Occoquan Oaks Lane, 11449-Helmand Investments Corp. to Christopher and Holly E. Beemer, $375,000.

Ponderosa Ct., 14636-Cecilia Benavides Carcamo to Erin Paige, $224,900.

Radburn St., 16167-Frances K. Walker to Christopher Emmett and Carla Marie Jones, $521,500.

Seminole Rd., 3008-Reginia R. Hinrickson to Terrence L. and Melissa N. Atwood, $419,000.

Sunny Brook Ct., 3881-Jonathan Hass and Emily Davis to Nahusenai Gizaw and Genet Gerneda, $285,000.

Tree House Dr., 2558-Mohsen and Wanda Fay Emami to Neil Steere and Alexandra Sunley, $415,000.

Wentwood Lane, 15176-Jaime L. Rodrigeuz and Zeneyda Esterlina Morales De Rodriguez to Penjulee L. Areevong, $275,000.

Manassas

Almond St., 9235-John E. and Joann K. Morrish to Christopher Mason, $430,000.

Bragg Lane, 9766-Luis A. Castro and Alfredo Castro Reyes to Samalie Nansasi, $200,000.

Buckner Rd., 9812-Willie and Brenda L. Avery to Joseph Flanagan, $175,000.

Cather Ave., 8806-Jorge A. Foronda to Elvis Mendoza, $365,000.

China Grove Ct., 9336-Willie Antonio Coward to Ana Patricia Silva Pereira, $270,000.

Gaither St., 8350-Caroline B. Morgan and Louise Breiter to William J. and Helen R. Saylors, $295,000.

Laurelwood Ct., 9206-Trung and Thanh T. Nguyen to Yasmin Megahed, $275,000.

Nelson Lane, 9406-Carlos Lopez to David C. and Dana Burkhardt, $475,000.

Ratcliffe Trail, 10516-PWC Neighborhoods II Corp. to Allen and Maria J. Sinner, $397,700.

Saddle Ct., 8494-Robert G. Callison to Jose Ricardo and Rosa C. Quintanilla De Cid, $290,000.

Stonewall Ct., 9255-I. Robert and Faye E. Brooks to Jay and Janelle Lynne Hobbs, $399,900.

Tanglewood Lane, 8812-Norma J. Ford to Oanh Thai, $154,000.

Manassas Park

Belo Gate Dr., 9005-Eddie Roy and Dale Patricia Hill to Tony G. Kim and Younhee Park, $390,000.

General Way, 8540-Estefany L. Guardado and Maria E. Recinos Madrid to Juan C. Castro Castillo, $230,000.

Manassas Dr., 132-Department of Veterans Affairs to Santiago H. De Leon and Karla C. Romero Donado, $265,000.

Stafford County

Almond Dr., 220-Embrey Mill II Corp. to Gerald and Tanesha Auguste, $473,487.

Aquia Dr., 3220-Adrian D. and Sharon U. Bailey to Lola Avazova, $359,900.

Bainbridge Ct., 7-Peter B. and Joni Gill to Anthony R. and Rhonda J. McDonald, $504,900.

Birds Nest Way, 622-US Home Corp. to Michael and Laura Martinet, $298,990.

Brush Everard Ct., 1-Michelle Hoge to Christopher Lee Denning, $455,000.

Chadwick Dr., 58-Keith L. Sanderson to Andres Avelio Sanchez-Hernandez and Sharmin Robi Sanchez, $410,000.

Cheshire Dr., 2-Nathan A. and Annika M. Orien to Shane and Rebecca McNeil, $405,000.

Copper Ct., 8-Richard W. and Irene F. Lowe to Stella-Maris Egbi and Henry O. Onuorah, $320,000.

Cropp Rd., 491-Martin L. and Luana L. Brookman to Joshua M. and Brittany R. Twenter, $312,000.

Decatur Rd., 875-Drees Homes of DC Inc. to Chenee and William Watson, $700,000.

Deshazo Lane, 33-Roy E. Price to James and Heather Reneroe, $292,000.

Eustace Rd., 363-Angela M. Hawkins to Freddy Castro, $414,000.

Flint Ct., 1-Stephanie P. Harvey to Keziah Jean-Pierre and Corey Bragg, $374,000.

Gloxinia Way, 12-NVR Inc. to Ulrick Rogers, $524,252.

Hatchers Run Ct., 507-Trevor and Veronica Parry to Scott Philip Kelly, $246,000.

Hemlock Dr., 202-Shabarynar Sneed Rajput to Jeffrey H. Davis, $285,000.

Indigo Way, 426-Drees Homes of DC Inc. to Doran and Kelly Gunnells, $389,770.

John Paul Jones Dr., 1011-Matthew Nash to Patrick C. and Monica Lockhart, $309,900.

Lakeview Ct., 106-Robert J. and Mary T. McAleese to Pedro A. Robles and Josselyn L. Cortes-Bonilla, $230,000.

Limestone Way, 46-Jsoeph H. Fijalkowski to Patrick Bassey and Jessica Lister, $360,000.

Macon Dr., 116-Sabrina and Kevin B. Wheeler to Christina L. Bransby, $253,000.

Melanie Hollow Lane, 42-Stuart C. Baker to Karl J. and Kristin M. Schalk, $280,000.

Monticello Dr., 601-Hour Homes Inc. to Padraic T. and Susan D. Shannon, $509,806.

Onville Rd., 305-Hour Homes Inc. to Spencer Doll and Rachel C. Waughtel, $459,511.

Pear Blossom Rd., 372-SM Stafford Corp. to Brian A. and Misty L. Richmond, $473,470.

Potomac Run Rd., 475-James L. and Samantha G. Cornelius to Fernando Rodriguez Diaz and Myrianel Bonilla, $309,999.

Puritan Pl., 7-Jose Mauricio and Maria T. Castro to Christopher R. and Tammy L. Bytheway, $370,000.

Regents Lane, 124-Miller and Smith at Stafford Corp. to John P. and Marbelith P. Cervantes, $351,100.

Rolling Valley Dr., 335-NVR Inc. to Grisel Rodriguez, $242,282.

Saint Marys Lane, 229-Thomas O. and Nancy Coll to Ray N. Brown Jr. and La Tosca B. Brown, $555,000.

Shawnee Way, 11-Lexicon Government Services Corp. to David P. Karr, $435,000.

Snowy Egret Way, 101-Atlantic Builders LTD to Donnell T. Thorwer and Dianne Baker, $630,412.

Stanhope Ct., 2-Teresa D. and Kelvin K. Stubblefield to Christopher Anthony and Lindsay Nicole Howard Bryant, $493,000.

Stoney Brook Ct., 203-Betty Harris Kramer to Anthony and Debra Martinich, $212,000.

Sunshine Dr., 107-Timothy Howard to Michael Hamilton, $235,000.

Tanterra Dr., 49-Sandra M. and Emmett R. Pilkington to Nathan J. and Kaylyn M. Ewing Loomis, $340,000.

Thomas Jefferson Pl., 1237-Matthew J. and Michael L. Longo to Kavetria Deshawn Lovett-Myers, $178,000.

Tradewinds Terr., 101-Timothy E. Brooks Jr. to Alec D. and Alphe D. Peabody, $290,000.

Vine Pl., 232-David W. and Bonnie R. Norton to Korey and Elizabeth Chinavare, $330,000.