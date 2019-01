Prince William County

BRISTOW AREA

Ballagan Ct., 9560-Antonio Hernandez Montoya and Maria Milagro Hernandez to Angel A. Benitez Rios and Candida Benitez, $420,000.

Dawkins Crest Cir., 9291-Steven Barry and Jakeasha Chappell Hall to Steven Michael and Sara Victoria Walker, $400,000.

Hume Ct., 10049-John C. and Gabriela E. Coffman to Maria D. Santos, $391,000.

Meadow Walk Lane, 10900-David M. and Jacqueline M. Fioriot to Jason P. and Kerry M. Potter, $840,000.

Seafield Pl., 9704-Sheri L. Ryan to Stephen and Deborah Herbert, $364,900.

Wansteadt Pl., 13521-Sheila R. Fritts to Karl J. Blinkinsop and Melissa Parker, $419,900.

DALE CITY AREA

Andorra Dr., 13914-HSBC Bank USA National Association and Deutsche Alt-A Securities Inc. Mortgage to Robert and Haley Arbegast, $488,500.

Canary Ct., 4537-Elizabeth Summe to Kamal Butt, $250,000.

Cuddy Loop, 14197, No. 37-North Shore Corp. to Hardy Alfredo Calderon, $197,500.

Decatur Dr., 4317-David A. and Barbara Firich to Oscar O. and Maria H. Quinteros, $452,500.

Harry Allen Pl., 14686-U.S. Bank National Association and Residential Funding Mortgage Securities to Courtney Leigh Carroll and Solomon Earl Rice, $458,000.

Mayfair Ct., 13716-Richard Douglas and Maria Haney to Fanny J. Lopez and Eder Oliva Hernandez, $310,000.

Pamela Ct., 13513-Paramount Investments Corp. to Mohammed Albadri and Anas Ismael, $360,000.

Saddler Lane, 5481-John Allan and Bessie C. Bender to Megan A. and Jordan G. Neal, $328,000.

Stratford Dr., 14698-Jibing Li to Carlos H. and Ana Luisa Benitez, $399,000.

Wertz Dr., 3687-Joseph E. and Paula M. Pedone to Donald B. and Ruth A. Rapp, $460,000.

DUMFRIES AREA

Hickory Creek Ct., 2949-Leroy and Damaris Falero Kendall to John C. and Darlene R. Jones, $374,000.

Pony Ridge Turn, 3096-David and Lanie Sandoval to Muhammad A. Tai, $390,000.

Vineland Pl., 3380-Travis B. Acevedo to Anh Bui, $286,000.

GAINESVILLE AREA

Broadleaf Terr., 6906-William M. Smith to Tilden and Roseann Edelstein, $485,000.

Catbird Dr., 14212-Daniel J. and Cheryl L. Dawson to Cameron J.S. and Bree Ann F. Moore, $455,000.

Cerromar Way, 8133-Yvette and Juan Cabrera to Evan M. Lamb and Lara Murray, $370,500.

Derby Run Way, 6857-Joy L. Simmons to Lisa Renee Hooker, $532,000.

Grackle Ct., 14336-Jessica L. Peacher and Danny L. Shiflette to Travis and Laura M. Ludvigsen, $442,000.

Kentish Fire St., 14531-Michael J. Bennett to Kayshawn S. Gabart, $345,000.

Little Thames Dr., 7111, No. 210-Debra L. Hurdle to Ethan James and Hannah H. White, $281,000.

Manahoac Pl., 6992-Sun Yu to Ryan K. Ramirez, $332,500.

Parville Loop, 6602-Michael C. Brensy to Francisco I. Guzman-Aguilar, $356,250.

Royal Sydney Dr., 7813-U.S. Bank and Starm Mortgage Loan Trust to Robert N. and Dawn M. Brittingham, $500,000.

Screech Owl Ct., 8881-Samuel L. Lartey-Mingle to Lev and Margarita Makutonin, $378,000.

Tall Timber Dr., 8103-Edward R. and Margaret M. Bajer to Vitalie Dodon and Olga Voronkova, $455,000.

Tullamore Estates Rd., 4300-Jerry B. and Laura H. Landrum to Jungshin Park and Shih-En Chen, $1.09 million.

HAYMARKET AREA

Aster Haven Cir., 6087, No. 140-Lindsay E. Sheldon to William P. Crowe, $308,000.

Bleight Dr., 6740-Oak Ridge Inc. to Nicholas and Jillian L. Pulire, $501,000.

Clifton Manor Pl., 3862-George F. and Mary E. Hessler to Kyli N. Krape, $927,500.

Faldo Dr., 5113-Timothy W. and Chin S. Kinnett to Brenda L. Egeland, $579,900.

Hartzell Hill Lane, 6821-Steven P. and Marcia L. Reed to Roberto Moreno Galicia and Gabriela Moreno, $411,000.

Heather Mill Lane, 15140, No. 304-Regency at Dominion Valley Corp. to Rosanna Noseda, $368,170.

Keavy Ridge Ct., 14753-Minh Ba and Maureen N. Vu to Mohamed O. and Yossar Aly, $529,900.

Mountain Rd., 1610-Guy B. Coshall to Adam J. and Semra D. Gerber, $375,000.

Sky Valley Dr., 15268-Dominion Country Club Partnership to Mohammad Reza Mohammad Hasani and Afrozz Ghobadi, $812,761.

Stepping Stone Dr., 15111-Jeb S. and Shirley M. Bishop to Nicholas A. Lion and Cara M. Ciccolella, $525,000.

Wake Crest Ct., 6041-W. Kevin and Joan McDonald to Russell Mitchurn and Marcie Joann Lynch, $625,000.

Woolen Mill Ct., 6051-Kim-Ying Chu to Sean A. and Cassidy Mays, $609,000.

MANASSAS AREA

Barbados Lane, 7452-James Johnston Griffiss III to Monica Smith, $245,000.

Brookview Ct., 7833-Jonathan D. and Rebecca N. Lacy to Natividad Argueta Zelaya and Jansi M. Argueta, $300,000.

Commonwealth Ct., 6520-Leonard E. and Gwendolyn A. Weaver to Milton K. and Zehyla J. Philpott, $476,000.

Cornwell Dr., 12100-Joyce E. Barth to Ruben Eduardo Pineda and Cecilia L. Selas, $345,000.

Dylan Pl., 10397, No. 29-2-Vijayarani Isaac to Christopher Lee and Catherine Marie Putnam, $165,000.

Erika Dr., 8180-Leslie and Tommy Wayne Perdue Jr. to Michael Patrick Stewart and Melissa Christine Ferrone, $385,000.

Flager Cir., 7953-Dwight S. Sessoms and Kim L. Knieriem to Asselefech Habte Barkneh and Getachew Lemlem Teferi, $280,000.

Garner Dr., 7822-Daniel Rogerson to Maria P. and Francisco J. Montiel Vasquez, $365,000.

Hayes Station Way, 11902-Kevin P. and Chimene Atchao Ward to Praneet Singh and Baljit Saini, $311,000.

Hinton Way, 10780-Kristy McPherson to Timothy Paul and Elizabeth Suzanne Vaughin Cleland, $403,000.

Kessler Pl., 11333-Elizabeth A. Bogert to Eddy Espinoza and Brian Tran, $342,000.

Mariposa Dr., 7335-Gregory A. and Colleen Dengler to Todd Richard and Morgan Emo, $367,000.

Occoquan Forest Dr., 6111-Matthew G. Vucci to Manuel Gonzalez and Zaida Figueroa, $455,000.

Three Otters Pl., 15656-Thomas A. Callaghan to Theodore Joseph Zurawski II, $265,000.

Winstead Pl., 8190, No. 204-12-Copper Village Investments Corp. to Alexis Marie Deibler, $215,000.

MANASSAS PARK AREA

Cobble Pond Way, 8186-Sandip A. and Asha S. Kalburgi to Forest S. and Jennifer H. Mead, $378,900.

Levity Pl., 8118-Naim Arif to Muneer Ahmed, $345,000.

MONTCLAIR AREA

Afton Ct., 15009-Richard W. Terry to Anthony John and Kathryn Abbey Molesphin, $395,000.

Cranberry Ct., 15717-Progessive Communities Corp. to Steven and Jakesha Hall, $509,900.

Secret Grove Ct., 3639-Linda Clark to Gail Kalbfleisch, $400,000.

Willow Oak Pl., 5072-Lewis J. and Janet Jane Beach to Nathan Gerard and Heather K. Allard, $490,000.

NOKESVILLE AREA

Parkgate Dr., 12421-Cynthia S. Roman to Calleen Kinney and Michael Bottenberg, $488,000.

TRIANGLE AREA

Barnetts Crossing Pl., 3300-Moses and Natasha D. Williams to Margaret Boateng, $415,000.

Potomac Highlands Cir., 4801, No. 151-Mathew Robert and Kathleen Cronin Eggeman to Severina Henderson, $307,000.

WOODBRIDGE AREA

Armstead St., 13224-Habibullah Virk to Lisandro Rivera, $343,000.

Brussels Way, 4000-Harjinder Singh and Kamaljeet Kaur Boparai to Nematullah Khalili, $354,000.

Cavalier Dr., 12546-Estate of Richard Edgar Jones and David P. Valcourt to James R. and Elizabeth B. Ellingwood, $440,000.

Corinthia Ct., 11494, No. 81-Truealty Corp. to Ashleigh A. Sherrill, $234,500.

Darnley Rd., 12166-James A. Palumbo to Rodrigo J. Salmeron and Kristina A. Scott, $530,000.

Dogues Terr., 13416-Selim U. Ahmed and Bilkis Jahan to Roger and Camila Rojas, $440,000.

Enterprise Lane, 14924-Zia Ul Hao to Sarki and Pasang Mendu Tamang, $280,000.

Garfield Pl., 13621, No. 102-John Szymczak to Abdirasaq Osman Kulmiye and Ruta B. Woldemariam, $190,000.

Grosbeak Ct., 1517-Pamela Kroehler to Bu Zhang and Min Xia, $330,000.

John Diskin Cir., 15706, No. 138-Meghan M. Lacey to Reynolds Abban and Juliana M. Duncan, $286,500.

McGuffeys Ct., 2728-Ethan Properties Corp. to Carla Edith Sanchez Solis and Carlos Javier Sanchez Olivos, $280,000.

Neabsco Creek Ct., 2409-Tuan D. Hoang to Mamo Gerba, $440,000.

Orleans St., 13017-Carlos E. Ariza to Armel F. Koudoum, $364,900.

Potomac Branch Dr., 14794, No. 452A-Adrian J. Brown to Michael R. Lucas Jr., $315,000.

Renate Dr., 1600-Ronald Cuellar Cossio and Marco A. Barrancos to Norma D. Hernandez, $140,000.

Shackleford Way, 16719-Terrence and Allison Everte Mentzos to Anna Kathleen Houston, $439,900.

Topsail Lane, 16386-Aaron and Govanna Oliver to Bradley Lewis and Jaime E. Hawley, $538,500.

Trotter Ct., 12501-Matthew A. Stern and Rose Ann A. Stern to Emily K. and Matthew H. Moore, $479,900.

Manassas

Bayberry Ave., 9288-Carmen Judith and Carlos Anibal Paz Pavon to Eduardo Guerreo Andrade and Doris Rodriguez, $380,000.

Brent St., 9701-Ovidio A. Sagastume and Nohamery Ortez Manzano to Salvador A. Cruz Hernandez, $275,000.

Buttress Lane, 8385, No. 101-Penny Wickstrom to Joanne Regan, $160,000.

Center St., 9573-Erin Hara and Paul Anderson to Deborah L. and Thomas S. Martin, $293,000.

Crozier Ct., 8465, No. 202-Mark Smyers to Amy Downey, $147,000.

Grant Ave., 8906-Johnna DeGrasse to Matthew Donnelly and Heather Denardo, $340,000.

Lee Ct., 9508-Eric A. Bowler to Kevin Shafer, $287,700.

Miles Pl., 9030-Daniel A. Garcia and Roxana I. Diaz to Jennifer Triplett, $265,000.

Park Ave., 9101-Brian T. and Frances M. Scherer to Eric Gleason and Josh Telleria, $529,000.

Ratcliffe Trail, 10524-PWC Neighborhoods II Corp. to Kevin L. Lansdown Jr. and Tahani A. Boothe, $396,468.

Sandalwood Dr., 9018, No. D-Aniezi U. Mgbemene to Elmer A. Puerto, $205,000.

Sudley Rd., 9044-James and Sara Barnes to Ian T.A. McIntosh and Anne C. Sommers, $550,000.

Waterford Dr., 10203-Joseph M. and Barbara L. Paeno to Sean Gilligan, $444,900.

Willow Glen Ct., 8451-MPM & Associates Inc. to Themy and Nick Veltsistas, $153,000.

Manassas Park

Brian Ct., 8602-Sameh Ayoub and Samar Awad Salama to Sonia M. Diaz and Jose L. Ochoa Villarreal, $236,000.

Katelyn Ct., 9429-Joshua and Deysi Walker to Denis Christopher Gully and Nadia Graciela Wasef, $425,000.

Stafford County

Appalachian Dr., 209-Brenda R. Bigley Vestal to Naila Hasan, $201,000.

Aspen Rd., 980-Drees Homes of DC Inc. to Anthony Ray and Heather A. Bone, $477,630.

Bell Air Pl., 109-Shirley M. Buongiorne to Edgar G. Castro Rodriguez, $215,000.

Blossom Wood Ct., 56-Amir and Melanie E. Habibzadeh to Andrew E. and Elizabeth A. Fleming, $400,000.

Brittany Lane, 47-Matthew Roy Bilbrey to Peter J. Oelslager and Noelle R. White, $279,900.

Cardinal Dr., 23-Anita L. Bose to Charles H. and Marie D. Luedke, $519,900.

Charter Gate Dr., 38-Aaron R. and Brandi L. Barrett to James T. and Mandy E. Brown, $389,995.

Clover Hill Dr., 18-Luisa F. Soaterna and Wilmar F. Castaneda to Bryan A. and Krystal M. Cantlin, $325,000.

Courthouse Rd., 1671-Atlantic Builders LTD to Ronald and Jill Deist, $579,900.

Crossridge Ct., 202-Ernell B. Richardson to Karlo Rios Arce and Bertha J. Rios, $239,000.

Denison St., 191-Pulte Home Co. Corp. to Deborah A. Higgins, $290,595.

Dewey Dr., 2009-Joseph F. Schumacher to Duane E. Holzer, $302,000.

Edgecliff Lane, 10-Elden L. and Rebecca T. Boothby to Jacob L. and Joy A. Franks, $358,000.

Fenwick Dr., 110-Pulte Home Co. Corp. to Tamu Marie Tatum, $524,365.

Gallery Rd., 2-Hyon S. Pigman to Jason and Emily L. Castillo, $485,000.

Good Neighbor Lane, 51-Foundation Homes Inc. to Brandon Joseph Weadon and Victoria Rose Gregor, $308,650.

Harpoon Dr., 2136-Jennifer Sullivan to Nicholas A. and April D. Sheets, $274,900.

Haven Ct., 6-Southern Builders & Design Corp. to William A. Ewell Jr. and Isae O. Gomez, $335,000.

Hickory Hill Overlook Ct., 129-CMH Parks Inc. to Steven T. and Kelly A. Rego, $399,990.

Ivy Spring Lane, 3-Norman G. Crandall to Marcell R. and Asline P. Bayliss, $389,900.

Kinross Dr., 18-Rowan W. and Cynthia B. Bronson to Kwame Baah and Emelia Dapaah, $490,000.

Landmark Dr., 31-Michael and Heather Jackson to Maria Trochez Brizo and Eugene Ritchie, $428,000.

Lockwood Dr., 4-HSBC Bank USA National Association and Deutsche Alt-A Securities Inc. Mortgage to Carlos A. Centeno, $289,000.

Maple Dr., 39-Christine Nguyen to Jesse B. Jarvis, $176,000.

Melchers Dr., 560-Joseph Jeremy and Michelle Jundt to George A. and Jennifer M. Jenkins, $259,000.

Montpelier Dr., 506-Patsy Ann Davis to Vincent Stewart, $310,000.

Newbury Dr., 67-George Julius and Shavonne Koger to Jean Duclos Saintcyr and Marie Gertrude Bonheur, $405,000.

Park Dr. W., 311-Jeffrey and Michelle Townson to Ruben Ayala and Jocelyn Morales, $275,000.

Pembroke Lane, 13-Dean H. and Seyong Hartman to Ashley Nicole Shepherd and Garrison Matthew Hunt, $325,000.

Poplar Manor Ave., 135-Augustine Homes Corp. to Steven G. and Kathleen P. Stoebe, $504,500.

Prestige Way, 108-Miller and Smith at Stafford Corp. to Jae I. Yang and Yun Ji Hong, $473,110.

Rocky Run Rd. W., 415-Patricia L. Crenshaw to Jorney and Theresa Lynn Breeden, $336,500.

Ruffian Dr., 10-William R. Irwin to Eric Duane Stafford, $525,000.

Saint Williams Way, 53-Joshua and Kari Harpster to Dathan O’Dell, $335,000.

Shermans Ridge Rd., 11-US Home Corp. to Seth K. and Bertha J. Donkor, $665,416.

Stern Cove, 213A-Lakeview Contracting Inc. to Ross J. Canton and Dawn Marie Jackson, $556,370.

Stratford Pl., 109-Robert M. and Deborah Susan Padula to Lilian J. Palacios, $285,000.

Sydney Lane, 20-Timothy J. and Shevon S. King to Steven R. and Jane Y. Mancino, $404,000.

Tazewell St., 14-Christian O. and Ashley Havecker to Michael T. and Kimberly L. Tolson, $262,500.

Townes Pl., 7-Karen Park Flanagan and Kyong H. Park to Kathleen S. Kimble, $233,000.

Westminster Lane, 310-Rhonda Cleavland to Michael O. Mensah, $190,000.

Whitsons Run, 260-Joseph and Holly Albano to Larry and Laura Kidwell, $302,000.