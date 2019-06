Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Camp Jones Ct., 11689-Paul E. and Melissa M. Stankevich to Patrick and Yuliya Walsh, $525,000.

Cold Stream Guard Ct., 12401-Alan J. and Jeanne F. Andreoni to David E. and Melissa D. Bontrager, $615,000.

Malvern Way, 12306-Derek W. and Jessica J. Lahousse to Tyler Reed Williams and Cassie Marie Malato, $339,900.

Rilda Pl., 9191-Johnston B. and Latrice M. Pope to Bhanumurthy Akkupalli and Jayasree Kuppam, $555,000.

Spring Iris Dr., 10312-Justin A. and Celeste S. Van Deinse to Daniel and Cami R. Herndon, $530,000.

CATHARPIN AREA

Livia Dr., 12895-Michael C. Turner and Karen D. Jeffries to Sean Joseph Patrick Cosgrove, $595,000.

DALE CITY AREA

Benton St., 14303-Nadine Siler to David N. Rodriguez Mejia and Lissette C. Gonzalez Coreas, $240,000.

Bronco Way, 15342-Mohamed H. and Asha J. Elmi to Cynthia L. Davis, $310,000.

Canary Ct., 4511-Latonia Jones to Jacob A. Meighen, $282,000.

Cloverdale Rd., 15170-Tevy and Chanmonkol Srey to Asunta Zeballos Gareca, $245,000.

Dane Ridge Cir., 4918, No. 105-Melissa Gil to Charles Adu and Doris A. Gyamfi, $305,000.

Duran Dr., 14504-Estate of Philip P. Sullivan and John T. O’Reilly to Paula J. Whitney, $314,000.

Elkwood Ct., 4086-Aizhan Dossanova to Gabriel Francisco and Emily Vazquez, $452,000.

Golden Ct., 14054-Robert A. Lagerlef to Antoinette Carr, $245,000.

Hamilton Dr., 4501-Ryan Moore to Candelarie Carranza Sanchez and Domingo A. Carranza, $293,000.

Kellogg Dr., 4703-Enas Fayez Qutob to Simon Nehemias Garcia Ramos, $350,000.

Kraft Ct., 4905-Edwin Alex Guzman to Abigail Palacios and Michael Velasquez, $324,900.

Longhorn Dr., 4901-Paramount Investments Corp. to Phu Van Phan and Anh Thuy Vuong Huynh, $320,000.

Moonbeam Dr., 5734-Kristen M. Kippeny and Joseph W. Deaver III to Rebecca and Teodulo Garcia, $399,000.

Pelican Rd., 13348-Paramount Investments Corp. to Reymundo and Martina Vidaurri, $359,900.

Princedale Dr., 13510-Paramount Investments Corp. to Israt Jahan and Mohammad Rahman, $310,000.

Quinn Lane, 5411-David T. and Angela M. Clark to Ernie M. and Lindsay S. McGee, $524,000.

Southgate Ct., 14353-Bradley A. and Kathryn W. Weniger to Lola Chamberlin, $325,000.

Spriggs Tree Lane, 14924-Owen Joshua Handle and Jessica Leanne Cave to Norma Ann Marie and Thomas Brandon III, $635,000.

Whitaker Pl., 4630-Michael Hess to Evelyn Ragsdale, $210,000.

DUMFRIES AREA

Beveridge Dr., 17018, No. 19-Laith M. Kubba to Sandra L. Castanaro, $255,000.

Myrtlewood Dr., 2824-Christine Torres to Noe and Marta Zapata, $465,000.

Shadding Bay Lane, 1859-Pulte Home Co. Corp. to William C. Malone, $527,893.

GAINESVILLE AREA

Albert Way, 14108-Herbert A. and Kimberly M. Walker to Tinh Van Nguyen and Anna Thi Phan, $500,000.

Bullen Bluff Terr., 6557-Rosemarie Matzke to Lee and Cindy Wilbur, $350,000.

Creekbranch Way, 14226-Andrew M. and Kaylyn A. Mummert to Ekaterina Quilliam, $320,000.

Fieldstone Way, 13245-Frank P. and Ann F. Scotti to Barrie Sherman Perrottino, $573,000.

Hunters Run Way, 14253-U.S. Bank and the Home Equity Asset Trust to Peter Ghais, $322,000.

Meagan Loop, 14328-Robert J. Guerra to Ramandeep Singh and Sunpreet K. Dadwal, $645,000.

Plantation Mill Ct., 14051-Robert Lyle and Billie Jerome Kaufman to Steven and Roberta Polhemus, $510,000.

Sheringham Way, 16127-John W. and Stephanie L. Poole to Rafi and Nadia Miazada, $460,000.

Turtle Creek Cir., 7985-Basheer/Edgemoore-Turtle Point Corp. to Andrew P. Thomas, $570,000.

HAYMARKET AREA

Amber Ridge Rd., 5969-Brenda L. and Phillip S. Peak to Ida Nghiem Hanley, $633,000.

Brave Ct., 6609-Christian J. and Melissa Hall to Mohammad Firoz Mahmud and B.M. Jannatul Kawser, $286,000.

Championship Dr., 15480-George and Kay Middleton to Michael S. and Mary Wilson Bassis, $585,000.

Danube Way, 15007-Carlon Ruth Rocha to Arvi Y. Brito, $306,500.

Holcrest Ct., 14009-Eddy M. and Sabrina B. Lang to Jeremy T. and Brooke A. Tate, $550,000.

Marsh Pl., 16007-Winchester Homes Inc. to Guoying Zhang and Min Xu, $368,309.

Stourcliffe Lane, 6624-Brandon C. and Randi H. Morgan to Roland Monh and Thai Lan Nguyen, $535,000.

MANASSAS AREA

Abingdon Ct., 9438-Donald W. Daniels and Amy R. Greenough to Sean Patrick Ryan, $254,100.

Bank Beaver Ct., 12028-Marisa P. Rizzo to Henry and Natasha K. June, $575,000.

Caledonia Meadow Dr., 10737-Henry D. and Donna Y. Espinales to Burhan Alsamman, $325,400.

Community Dr., 8123-North Star Prop Corp. to Israel and Rosa E. Montero, $240,000.

Croydon Pl., 7615-Kyle Avery Rouse and Jessica Marie Kacludis to Guillermo A. Valdez, $349,000.

Doubleday Lane, 11068-Gregory C. and Katherine M. Hicks to Zaheer Abbas and Sumera Tajammal, $350,000.

Elsinore Dr., 7881-Daniel L. Garvey to David K. and Brenda W. Craft, $545,000.

Flager Cir., 8005-William and Sarah Lampkin to Kamran Dastan, $320,000.

Goshen Ct., 7426-James M. Chinn to Victor and Katherine A. Rossi, $600,000.

Highland St., 8262-Deutsche Trust Co. Americas and Residential Accredit Loans Inc. to Prakash Sankurathri, $239,925.

Kimberly St., 11605-Nicholas E. and Mary E. McCready to Timothy and Andrea Holmes, $407,500.

Laurel Highlands Pl., 9116-Brian J. and Constance K. Malmgren to Matthew G. Zackschewski, $438,386.

Mary Jane Dr., 8109-David R. Bartelmes and Elizabeth A. Casterline to David Rhyne, $460,000.

Montrose Way, 10508-Mynor A. Rivera-Valenzuela and Bany Y. Rivera to Santosh Kumar Lama and Shirjana Kumari Tamang, $295,000.

Pembridge Rd., 7882-Thomas and Karen G. Longo to Lisa Marie Spory and Rakesh Pol, $667,000.

Purcell Rd., 12248-Ying Chuan Yeh to Jose R. Benavides and Jennifer K. Urban, $319,000.

Spiller Lane, 12543-Mark L. and A. Muriel Forrest to Martin K. and Danielle E. Wright, $675,000.

Wortham Crest Cir., 11174, No. 104-Jaclyn P. Jones to Jessenia Winstanley, $269,990.

MANASSAS PARK AREA

Brentwood Dr., 10614-David and Susan Minter to Jason and Catherine Matkowski, $405,000.

Centerton Lane, 8685-Justin Michael Antolik and Leidy Johana Pena Lopez to Josue E. Campos Flores, $305,000.

Evans Ford Rd., 9709-Adelino M. Costa to Jason Prosniewski, $507,000.

Maplewood Dr., 8101-Jacqueline Cote to Chad Wayne and Laura Donovan, $385,000.

Spruce St., 8396-Manuel and Sheerley Felipe to Adam A. Mulvaney, $535,000.

Yates Ford Rd., 6399-Mary M. Perroots to Michael T. and Kristin D. Gallagher, $549,000.

MONTCLAIR AREA

Blowing Leaf Pl., 3798-Peter and Rosanne Schline to Danny W. and Lynette F. Robinson, $430,000.

Ebb Tide Ct., 4896-Steven M. Sherman to Kellie Alyse Hensley, $335,000.

Four Seasons Dr., 16860-Linda Ann Ahearn to Gayle T. Bassick, $435,000.

Larkspur Lane, 15246-Sherry Mutschall to Joelenne Wardle, $325,000.

Mine Rd., 17705-Mitchell L. Bates to Josue Alonzo Canales and Otilio Isaac Torres, $215,000.

Sparkling Brook Loop, 16437-Maria Graciela Bowser to Brooks D. and Stephanie A. Terry, $385,000.

Viewpoint Cir., 15665-Jeffrey A. Zovak to Abebe Gugessa and Yadeni B. Tolesa, $280,000.

NOKESVILLE AREA

Doug Dr., 8824-Jerry A. and Jane Shepherd to Eric R. and Alondra Johnson, $422,000.

Greenwich Rd., 7699-Merle W. and Vicki G. Fallon to Brandy Brogdon, $620,000.

TRIANGLE AREA

Cabin Rd., 18515-Isaac Curtis and Heather Williams to Paul M. and Nicole N. Rivers, $560,000.

Sharon Rd., 18355-Anthony R. and Christine M. Garris to Van Giang Duong and Thi Phuong Mai Nguyen, $360,500.

WOODBRIDGE AREA

Anchorstone Dr., 5088-Roger A. and Norma G. Mendiola to Tana Alessandra Garcia and Paul Rogers, $374,999.

Belfry Lane, 3439-Jose Humberto Sivirian Canales and Karla Veronica Paz to Nabin Subedi, $255,000.

Belmont Bay Dr., 525, No. 103-Polly E. Black to Dennis and Barbara Anniballi, $360,000.

Bremen Ct., 15785-Kevin D. and Daria A. Rosenberger to Emmanuel Bekoe and Georgina Mensah, $330,000.

Bulkhead Dr., 2709-Faith R. Coutier to Earl B. Tillis, $489,000.

Canada Goose Loop, 15911-Christopher M. and Trisha Constance Kaprielian to Ian William and Erica R. Goodridge, $349,900.

Cardamom Dr., 12148-Robert T. and Ruthanne Boland to Ali G. Jabarzadeh, $156,000.

Chablis Cir., 2804, No. 2-Alvin Vega to Anthony Gartrell, $150,000.

Chinkapin Oak Lane, 3021, No. 332-Scott Weinrich to Vincent M. Robertson, $260,000.

Cottonwood Ct., 1402-Mohammad Shah Alam and Akter Jahan to Maria D. Bonilla and Yanira Ortiz, $237,000.

Davis Ford Rd., 5111-Terry E. and Lesia Butler to Rene Perez and Rosio Claudia Gonzales, $425,000.

Eagle Ridge Dr., 3325-Barbara Ann McCoy to Isatu Williams, $480,000.

Ellery Ct., 4509-Matthew and Robin Green to Edgar Fernando and Tatiana Elisa Murphy Pinos, $613,000.

Galley Ct., 2302-Jarrett Reagan to Kyle P. Conley, $370,000.

Gascony Pl., 11766-Dirk M. and Marguerite F. Gallagher to Francisco and Bezman Zampini, $380,000.

Grayson Rd., 14054-Property Investments of Virginia Inc. to Fukhrul Alma and Sweety A. Muna, $350,000.

Gullane Dr., 13817, No. 78-Michael A. Haggerty and Torquka R. Johnson to Gayle A. and Sacha E. White, $395,000.

Hayes Lane, 16507-Jo Lynn and Timothy James Arnold to Rahiba and Zahida Noor, $575,000.

Hyatt Pl., 14884-Anderson Court PW Corp. to Jose Nelson Leon Martinez and Maria C. Hernandez De Leon, $290,000.

John Diskin Cir., 15813, No. 83-Panshella G.M. Cole to Regina E. Hill, $285,000.

Longview Dr. E., 1343-Khaophone and Docket Xaysana to Saul A. Guerra and Dunia H. Moscoso Ortiz, $306,000.

Marsh Overlook Dr., 15541-Wenceslao and Kristin Angulo to Sylvia Del Valle, $500,000.

Monument Ave., 812-Dalia El Shafie to Norma E. Porras, $500,000.

Oberlin Dr., 2155, No. 135A-Vanessa Maria Lopez to Stephen and Dorothy G. Davis Hill, $325,000.

Paxton St., 2555-Robert and Patricia A. Hollman Grobowski to Khiem Duy Dao, $385,000.

Plymouth Ct., 12567-Diane V. Brown to Juan Francisco Alvarez Gallardo and Adriana Milena Ramirez, $309,000.

Randall Dr., 14114-Donna K. and Virgil Neal to Carl L. and Naomi Nadine Dolson, $275,000.

Rusty Rudder Dr., 16363-Janet Carter to Harene Brew, $470,000.

Skipper Cir., 12478-Estate of David Alan Burkhard Jr. and David Alan Burkhard Sr. to Josanna A. DeJesus, $277,000.

Steerage Cir., 16498-Jeremy G. and Lateesha M. Russ to Damion Gordon Simon, $395,000.

Tolson Pl., 11761, No. 301-5-Kathleen J. Lee to Raven Lain Morgan, $194,950.

Truffle Oak Pl., 2917, No. 300-Ron Christopher to Cassie Kepler, $276,000.

Vista Forest Dr., 13319-Aide Cisneros to Malik Clarence and Ashley Edwards, $495,000.

Watermans Dr., 680, No. 104-Kenneth T. and Jenna C. Bloxton to Andrew Charles and Allison Beth Pavlack, $285,000.

Whistling Swan Way, 1628-Shuxian Gao to Ricky Li, $485,000.

Winding Loop, 14858-Mercedes R. Martinez to Misrahin N. Pineda Moscoso and Norma Elizabeth Lowry, $303,000.

Manassas

These were among homes sold in November 2018 in Manassas.

Abbott Rd., 10317-Marc T. and Tammy L. Russell to Ann H. Guida, $370,000.

Bonham Cir., 9006-Zachary Borman to Kiranjyot S. Gadh and Jinal D. Shah, $242,500.

Coggs Bill Dr., 9569, No. 301-Patrick R. Ferraren to Tuan A. Nguyen and Uyen T. Vo, $155,000.

Felsted Lane, 8353-Gillian T. Hatton to Eliacib Hernandez Rincon, $183,000.

Hollowbrook Way, 8613-Nghia Hieu Nguyen and Christopher Mark Schrader to Thomas A. Murack, $465,000.

Leander Lane, 9981-Charles Denson to Rahul V. and Vijay T. Gandhi, $370,000.

Miles Pl., 9015-Theonilla S. Brown to Xiao Luo, $245,000.

Oakglen Rd., 8191-Parviz Kamali to Djavad Molladjafar and Vida D. Kamali, $325,000.

Patterson Pl., 9005-Oscar A. Aguilar and Yani R. Fuentes to Rodolfo Ratana Barco and Carla V. Retana, $252,000.

Sandalwood Dr., 9016, No. A-Blanca V. Salazar Romero and Edita C. Rojas to Jose Mardoqueo Cruz, $192,000.

Sumner Lake Blvd., 9308-James A. and Melissa R. Tidwell to Pornchai and Nittaya Khattiyakornjaroon, $499,400.

Veridan Dr., 9285-Kimberly A. Fitzpatrick to Ashley George, $285,000.

Whispering Pine Ct., 9034-Cathy Touch Brumsky to Jose R. Demedeiros, $241,000.

Manassas Park

These were among homes sold in November 2018 in Manassas Park.

Cabbel Dr., 125-Larry Dudley and Ricky Lynn Peters to Ana C. Gutierrez and Delia B. Olarte-Vargas, $269,000.

Greenshire Dr., 9209-Daniel G. and Victoria J. Sipes to Coretta Green, $424,900.

Manassas Dr., 182-Anthony Testa to Samantha Raffaele, $280,000.

Tremont St., 121-Daniel R. and Amy M. Frye to Carlos R. and Raul Velasco Casco, $342,500.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Adler Lane, 9-Thomas J. Pasko III and Leslie A. Paski to Chelsea Nicole, $317,000.

Amherst Ave., 1205-Parris G. and Sharon Y. Smith to Kenneth and Tamara Rich, $265,000.

Aquia Dr., 2108-Jason R. Stephens to Entjik Jeffrie, $300,000.

Aspen Rd., 960-Drees Homes of D.C. Inc. to Stuart and Rebecca Pettis, $575,000.

Barrows Ct., 211-Christopher A. Kitchens to Emmanuel Nti Kwarteng, $225,000.

Bennington Way, 114-Atlantic Builders LTD to Romaine A. Umlor and Rebecca L. Lusby, $589,900.

Briar Dr. W., 8-John J. and Brenda C. Kerner to Tabatha Lynn and William James Kerner, $230,000.

Carriage Hill Dr., 84-Samer Kiblawi to Shane J. Meisner, $395,000.

Chapel Heights Dr., 48-Scott A. and Amy E. Biel to Michelle Teresa Naegeli, $319,000.

Cherry Blossom Lane, 12-Aaron J. Chudosky to Phillip and Carolyn Gibson, $364,900.

Collingwood Dr., 400-Huy A. and Thanhhue I. Phan to John D. Hein, $288,550.

Cutter Cv., 313-Hanix Investment Corp. to Trevor Warwick and Rachel Litchfield, $293,500.

Dorothy Lane, 77-Jonathan P. Ferris to Roberto Diana-Velez, $369,900.

Embrey Mill Rd., 450-Atlantic Builders LTD to Steven C. Pollard, $430,500.

Fence Post Rd., 108-Cedar Homes Investments Corp. to Matthew S. and Erica D. Miller, $320,000.

Fountain Dr., 53-Betty L. Upson to Sonja T. Cazrthen, $455,000.

Greenbank Rd., 118-Jeffrey D. and Kathryn M. Carpenter to Mashane Marie Nini, $347,000.

Hamlin Dr., 98-Daniel P. and Gail Y. Ford to Phillip Joseph and Cherie K. Deppert, $355,000.

Hickory Hill Overlook Ct., 146-Clayton Properties Group Inc. to Milagros Z. Tirado, $315,000.

Kellogg Mill Rd., 101-Estate of Shirley Ann Wilson and Denise Ann Wilson-Morgan to Christopher James Pierce, $290,000.

Lancaster St., 650-James S. and Margaret York to Jill M. Wagner, $450,000.

Lord Fairfax Dr., 14-Carol B. Waite to Brent A. and Maite A. Giecek, $338,000.

Maplewood Dr., 51-Scott A. and Monique R. Vinson to Daymond D. and Shannon L. Graves, $460,000.

Morningmist Dr., 38-Michael A. Morrison to Steve and Kathiana Doni Jeanlouis, $346,000.

Nassau Ct., 3-Catheryn L. Govereau to Joshua A. and Fouzia M. Hopkins, $449,900.

Ocala Way, 12-Scott R. Davenport to Roland D. Osae, $320,000.

Pear Blossom Rd., 272-Laureano J. and Fe F. Cabanada to Douglas L. Livesay, $445,000.

Queensland Dr., 43-Ashwani Srivastava to Barry D. and Catrina P. Smith, $469,990.

Revell Rd., 220-David Philip Bryant Jr. and Sheryl S. Bryant to Timothy E. and Sherry M. Hawley, $578,000.

Salvington Rd., 139-Bobby J. Cline and Sylvia Martinez White to Justin Antolik and Leidy J. Pena Lopez, $298,000.

Shermans Ridge Rd., 16-US Home Corp. to Lamar A. Price, $475,000.

Skyline Dr., 207-Martin Swaney to Jose N. and Oneyda L. Parada, $650,000.

Spotted Tavern Rd., 272-Timothy S. and Natasha H. Snyder to Ronnie George and Angela Kay Maurer, $475,000.

Townes Pl., 5-Daniel Ryan and Jocelyn Reschke to Cedar Barsenas Salazar and Maria D. Molina Ornelas, $250,000.

Turtle Creek Way, 2-Ellen C. Cox to Steven Walter and Susan Annette Schnur, $224,900.

Wakefield Ave., 48-Michael Dealoe Duerden to Michelle Ray, $299,900.

Widewater Rd., 513-Christopher Ian and Margaret A. Bretana to Jose Rodriguez De Lira and Lorena Saucedo Martinez, $315,000.

Woodleigh Lane, 56-Misas Invest Corp. to Julio Cesar Lobo Rico, $390,000.