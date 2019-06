Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office in December 2018 were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Ballagan Ct., 9545-Tucker R. and Jennifer Ophof to Brian and Marissa Conklin, $440,000.

Falling Water Dr., 9380-Michael and Tamara L. Fernandez to Evelyn Abel, $545,000.

Hackney Dr., 8761-Josue A. Arzola to Miguel Angel Pereira, $450,000.

Rochester Park Ct., 12400-Saiprabha Ramani to Aileen and Lloyd Bayliss, $515,000.

Struthers Glen Ct., 9433-Estate of Linda B. Byrd and Samuel W. Byrd to David and Carol Litchfield, $490,000.

CATHARPIN AREA

Shari Ct., 4417-Bank of America to Michael D. Brown, $341,250.

DALE CITY AREA

Binder Ct., 15402-Samer H. and Jane Angel Shehada to Nolawie Alemu and Asselefech D. Adera, $320,000.

Bryan Ct., 14803-Saegleo Santiago to Delvonno L. and Josie Black, $215,000.

Cardinal Crest Dr., 3993-David M. and Kara L. Loyal to Kwame Antwi, $385,000.

Cloverdale Rd., 15186-Steven Kirchner to Reyna Denova and Adelfo Gonzalez, $258,000.

Del Mar Dr., 14534-Dawn Y. Waleisky to Deborah Beavers, $320,000.

Earlham Ct., 14575-Jemshaid Shams to Eric J. Cana, $259,900.

Emberdale Dr., 14835-Phillip David and Megan Yvonne Joos De Ter Beerst to Danielle Hoff, $250,000.

Fledgling Cir., 3146-Carlos M. and Aicha B. DeJesus to Orlando Spicer and Mayday H. Gray, $630,000.

Granby Rd., 4102-Nest Landhouse Corp. to Brandon J. and Samantha E. Lewis, $280,000.

Hardy Ct., 13301-Darrell Duane and Kum Sun Salisbury to Jacqueline Norris, $240,000.

Hendricks Dr., 4424-Centennial CT Corp. to Jorge O. Martinez and Terumi Kobayshi, $255,000.

Kelso Ct., 4502-Lemisha Jamille and Dwight Sorrell Rogers to Jose L. Serrano Lopez and Beatriz Garcia Ramirez, $299,000.

Kidwell Dr., 13013-Christina E. Wheaton to Jesus Antonio Vargas Tapia and Martin Vargas Sanchez, $303,000.

Langtree Lane, 13611-Joaquin Soto-Almendras and Elizabeth Fernandez to Ebiere Lloyd, $335,000.

Lynwood Dr., 5028-Metro Fine Properties Corp. to Brett and Tiffany Rumping, $344,900.

Mapledale Ave., 13912-Hervin G. Montiel and Ana G. Rivera De Montiel to Gonzalo Flores and Maria C. Hernandez Sanchez, $262,000.

Moonbeam Dr., 5759-Chase and Megan Brown to David S. and Amy R. Nickerson, $429,500.

Piedmont Pl., 15680-Alexey Romero to Ramon Amaya and Maria Pena, $484,900.

Princedale Dr., 14274-James Keith and Charlotte L. Martin to Basilio E. Carranza and Gloria Alcira Caro Camelo, $325,000.

Regal Ct., 13823-Sukhwinder Singh and Navchetan Kaur to Charles R. McCarthy, $415,000.

Roundtree Dr., 5568-Rory M. Roberge and Katherine A. Apligton Riberge to Kimberly Mary Grell, $370,000.

Surrydale Dr., 14380-Roger E. and Wendy L. Urbatch to Mirwais Safi, $295,000.

Tortoise Pl., 5369-Jerry and Elizabeth Marie Schrader to Sunil Poudel and Sabita Pahari, $315,000.

Wits End Dr., 15345-Joseph M. and Janis E. Yoswa to Reginald A. Rucker, $615,000.

DUMFRIES AREA

Capri Lane, 17060, No. 103D-Michael A. Lloren to Tania Vanessa Pacas Martinez, $136,000.

Myrtlewood Dr., 2876-Dion B. and Elizabeth Gray to Adama I. and James P. Tarawali, $440,000.

GAINESVILLE AREA

Bridlewood Dr., 13803-Sedrick L. and Cynthia M. Lee to Paul and Judith Frye, $465,000.

Camdenhurst Dr., 18260-Sateesh and Ravi Valluru to Kelley Lynn Berry, $395,000.

Crooked Oaks Ct., 8101-Edward Brennan and Kristin Marie Egan to Steven D. and Ashley D. Peduto, $700,000.

Fieldstone Way, 13274-John C. and Sue H. Farris to Raymond and Diana J. McGinnis Fields, $525,000.

Indigo Bunting Ct., 14073-Victor J. Harris and Celia K. Melenbacker to Evelyne Yolande Sakepa, $430,000.

Norwick Pl., 13509-Joanne M. Weber to Marc Lyong Shin, $390,000.

Turtle Creek Cir., 8002-Basheer/Edgemoore-Turtle Point Corp. to Harold D. and Danah E. McGrath, $569,000.

HAYMARKET AREA

Antioch Rd., 4900-Sean and Margaret M. Gill to Evelyn Akers and James Baltimore, $1.5 million.

Brave Ct., 6611-Jeffrey R. and Lyssa L. Weitzel to Anne-Marie Clem, $282,500.

Coachview Ct., 5786-Lawrence K. Sobers to Elias Yemane and Yemisrach Mulugeta, $635,000.

Dowden Downs Dr., 14440-Wilmington Savings Fund Society to Adam and Jennifer Bowen, $799,900.

Jordan Lane, 14830-Muaad H. Kholi and Ashley Nichole Branham to Jose R. Merino and Brandy Lynn Donelson, $582,500.

Mellon Ct., 15541-Christoher and Lea Ann Eanes to Takeya S. and Mark T. Markiewicz, $629,000.

Royal Crest Dr., 15201, No. 103-William J. and Julia D. Mullin to Nancy J. Daugherty, $340,000.

Tiffany Lane, 16205-Shawn M. Thomas to Steven R. and Courtney Corbin, $430,000.

MANASSAS AREA

Basilwood Dr., 9594-Christopher and Julie Feltman to Joseph A. Felix Marquez and Wilmer A. Felix, $380,000.

Brewer Creek Pl., 9035-Kimberley T. Branch to Larry Jahmari and Alicia Nicole Nelson, $385,000.

Campaign Ct., 10859-Emilio and Carolyn M. Martinez to Nilton Torres Portillo and Roxana Lopez Mercado, $302,000.

Copeland Dr., 10322-Betty R. and Rose Bowen Belshee to Kashi and Sujata Chhetri Khadka, $350,000.

Daffodil Dr., 12600-James C. Nocera to Matthew Lawrence and Jamie Lynn Jordan, $525,000.

Duet Ct., 10671-Mark C. and Lynelle A. Pora to Paul J. and Lindsay L. Fifiels, $465,000.

Englewood Farms Dr., 8890-Sharon Sprow and Glenda Payne to Nabil Koubaa and Wafaa Bennani, $335,000.

Folksie Ct., 11020, No. 72-Patricia A. Reed to Jessica Untiveros, $215,000.

Helmsdale Pl., 7670-Robert Debnam to Pramod Chapagain and Krishika Adhikari, $303,000.

Highpoint Ct., 6719-Thomas and Paula Scarbrough to Shane and Johnene Dana, $625,000.

Kinship Ct., 11001, No. 277-Estate of Michael Patrick Neese and Jennifer Flippo to Mahvash Behdinan, $190,000.

Lisle Dr., 8054, No. 235-Edward Green Jr. to Robert G. Fruehwald, $204,250.

Mayfield Trace Pl., 10888-Stephen and Deborah Tyminski to George and Jessica Arnold, $517,500.

Plain Dealing Pl., 15612-Timothy F. and Cassandra Y. Jackson to Shantelle Marie Valdez, $302,000.

Sage St., 7515-Pedro Fuentes to Hilario D. Gonzalez and Lidia E. Paz Lemus, $280,000.

Split Rail Dr., 10835-Jay Golden John and Stephanie Ann Snow to Kathryn M. and David S. Pitt, $450,000.

Tattersall Dr., 10617-Thulasi Kumar Raghuraman and Kyung-Im Noh to Michael V. Orazi and Olivia Leanne Bilby, $499,900.

Westmoreland Ave., 9503-Diana L. Alejos Morales to Luis A. Velasquez and Carmen Viera, $295,000.

Wortham Crest Cir., 11198, No. 94-Mildred E. Joe to Jennifer L. Maroney, $237,000.

MANASSAS PARK AREA

Bull Run Rd., 7415-Thomas and Carol Dezorzi to Juan F. Larin and Brenda J. Hernandez, $350,000.

Chadds Landing Way, 7623-Timothy and Lynn Meyerson to John Evan Woods, $277,000.

Jeremiah Ct., 6978-Adam C. and Kersti H. Larson to Elijah T. and Tracy Johnson, $590,000.

Montgomery Dr., 10715-Richard D. Gundert to Tonya K. and Mark D. Bailey, $403,000.

Rainwater Cir., 8119-Sophie A. Turpin to Sadaf Mustafa, $324,999.

Steeple Chase Lane, 6427-Debra Suzanne Bobbitt to Joseph R. Penano and Gina T. Inocencio, $628,000.

MONTCLAIR AREA

Afton Ct., 15016-Don Christensen and Catherine V. Black to Christian Librato Rodriguez and Darcie Boehmer, $340,000.

Breeze Way, 4968-William Holmer and Elaine A. Crane to Andrew Porter and Anika Page, $460,000.

Edgewood Dr., 15719-Gregory James and Diane Donovan to Richard R. and Carly M. Domingo, $425,000.

Four Seasons Dr., 17447-Bijan and Moloud Namvar to Serita E. and Kevin L. Johnson, $435,000.

Lunar Eclipse Dr., 4030-Nalini M. Chittal to Orle Jovani and Jose Aristides Paz, $365,000.

Mulberry Point Ct., 3805-Myrtis Gant to Cheryl C. and Aprel P. Powell, $399,900.

Streamside Ct., 15206-Michael W. and Lena Mun Holmes to Larry S. Gomes, $296,500.

Yellow Stone Loop, 4087-Carly and Richard R. Domingo to Matthew and Laura Ryba, $299,900.

NOKESVILLE AREA

Mayhew Ct., 12995-James E. Dunstan to Louis and Kerry Balagtas, $584,000.

OCCOQUAN AREA

Fortress Way, 420, No. 13-Miguel Ozuna Jr. to Christopher P. Zeeb, $331,900.

TRIANGLE AREA

Cabin Rd., 18607-Maria J. Oldfield to Karin Hill and Constance Petitjean, $399,900.

Olde Port Lane, 18080-Iftikhar Khan to Jacqueline Guerrero, $230,000.

Stonewall Manor Dr., 3644-Diane Precil to Daniel and Yvonne Pryce, $550,000.

WOODBRIDGE AREA

Ann Scarlet Ct., 1704-Kristopher Nollan and Jennifer Gunlicks Mack to Raymond A. and Brandee D. Moretta Jackson, $410,000.

Aubrey Glen Terr., 12649-Cadence Williams to Kristen Wells, $405,000.

Belfry Lane, 3521-Roberto Roldan to Jose D. Benavidez and Maria Del Carmen Carcamo, $277,000.

Belmont Bay Dr., 810, No. 501-Harvey Llewellyn Jones and Carolyn Marie Peake to James R. and Barbara L. Kubu, $310,000.

Caisson Ct., 11207-Richard W. and Lorrie Kern Gault to Robert E. Collins, $565,000.

Canada Goose Loop, 15936-Ronnie Parks to Latonia B. Jones, $350,000.

Castile Ct., 12681-Lloyd A. Roberts to David A. Bonilla Medrano, $236,000.

Chablis Cir., 2838, No. 10-James W. Thompson to Raymond Harold and Lindsay Williams, $149,000.

Chowning Ct., 16704-Bradley and Jeffrey Costello to Santos Adrian Matutte, $220,000.

Cranes Bill Way, 1385-Hilda and Frederick Opuni-Mensah to Leland A. Boyd, $338,000.

Derriford Ct., 12122-Jose M. Arevalo to Robert and Catherine Beard, $364,950.

Eastbourne Dr., 2480, No. 317-Jose Luis Morales and Wanda Guilbe-Gonzalez to Kara Lianza Maniquis, $315,000.

F St., 1414-William M. and Terry Lee McDonald to Ruben D. Soriano, $320,000.

Gardenview Loop, 1049, No. 304-6A-Mai T. Ford to Dong Cheol Lee, $170,000.

Geddy Ct., 16625-Basilio E. Carranza and Gloria Alcira Caro Camelo to Claudio Rivera Sr., $245,000.

Gunwale Pl., 2406-Nathan D. and Sara A. Arias Shanks to Matthias and Rachel Bleicken, $382,500.

Helmsman Lane, 2685-Tae Sun Shin to Ahmad Zia Bayat, $424,000.

Inverness Way, 12711-MTGLQ Investors to John C. Mutarelli, $255,010.

Kinnicutt Dr., 13137-Trieu T. and Hao Dinh Mai to Shrijan and Shristy Chapagain Neupane, $512,500.

Lancashire Dr., 15202, No. 180-Federal National Mortgage Association to Diane Dixon, $279,000.

Manchester Way, 12317-Gray H. and Glenda L. Ladd to Johnny Grooms, $320,000.

Meridian Dr., 14413-Herbert H. and Elida E. Mendez-Zelaya to Melissa Mambreno and Maria S. Mejia, $279,000.

Mouser Pl., 12050-Cathy S. Brown and the Lim Mardelle Gore to Yasir Nazir and Hamarah Hussain, $445,000.

Occoquan Club Dr., 4888-Eileen P. Hayes and Cheryll L. Leppert to Darrell J. and Silvia J. Bennis, $749,900.

Pembroke Ct., 2511-Nathaniel B. Slyder to Robert B. Johnson and Rebecca S. Epstein, $405,000.

Ringgold Ct., 2808-Gerard M. and Aretta L. Hughes Hill to Allan T. Duffin, $390,000.

Standish Ct., 13004-Jonathan and Paula R. Hopkins to Peter G. and Alexandra M. Tangen, $374,000.

Sunny Brook Ct., 3937-Virginia Queen to Yasenka C. Hamilton, $250,000.

Tonbridge Pl., 3760-Paramount Investments Corp. to Abdul M. and Wajeeha Asghar, $350,000.

Turnbuckle Lane, 2222-Sparky D. and Nikki A. Edwards to Brian R. Kough, $525,000.

Wadsworth Way, 12271, No. 80-Timothy Michael Forrest to Alexander Scott Cullins, $200,000.

Watermill Terr., 15324-Anthony J. and Kathy L. Lopresto to Anthony Kerns, $319,900.

Wigglesworth Way, 1863-Demond Simmons to Hiwot Abebe and Towodros Besrat, $304,000.

Wingfield Rd., 905-Anthony Lamont and Carol A. Crump to Rhina Yesenia Villagomez-Tovar and Ruth Aurora Rivera-Mendoza, $295,000.

Manassas

These were among homes sold in November 2018 in Manassas.

Adrienne Pl., 8643-Patrick D. Schertler to George and Mervat Sedhom, $385,000.

Braxted Lane, 8510-Ashley M. George to David Carter, $218,000.

Butternut Cir., 10327-Kellie A. Hensley to Erick M. White and Emily Pierce, $304,000.

Cavalry Lane, 8526-Heather C. Munsterman to Patricia and Marbel Sabrina Calero Ortiz, $369,100.

Confederate Trail, 9949-Barbara B. Horton to Santos F. Castro Reyes and Sandra L. Castro, $397,000.

Fitzgerald Farms Ct., 8591-Jonathon Leslein and Mary Mendoza to Mohammad I. Wali, $468,500.

Lee Manor Dr., 10322-Roger Baustista Vasquez and Norma Alejandra Reyes to Wendy M. Coreas Cruz and Josue C. Lara Urrutia, $400,000.

Milroy Ct., 8963-Dawa and Yog Devi Sherpa to Araceli B. Bruno Rios and Diana E. Ruiz Bruno, $265,000.

Oakgrove Ct., 8413-Mauricio Vazquez Pineda to Jesus O. Rosales Rivera, $247,000.

Prescott Ave., 9236-Justin E. Mesina to Susan L. Frischkorn, $342,900.

Signal Hill Rd., 8489-Joseph G. Miller to Leonidas Hernandez, $339,000.

Tanglewood Lane, 8806-Charlotte E. Anderson to Jesse Capps, $210,000.

Virginia Ave., 8928-K. B. Ai Masum to Andrew Jay Wiseman, $340,000.

Woodline Ct., 8387-Virginia Sell Now Corp. to Lesma Veatriz Tobar and Oscar Rene Tobar Umna, $277,500.

Manassas Park

These were among homes sold in December 2018 in Manassas Park.

Cabbel Dr., 147-Ahsan Properties Corp. to Hedgar M. Leon Castro and Rosario D. Leon De Leon, $285,000.

Jessica Dr., 9212-Daryl T. Casey to Karzan Akam Omar and Tawos Saedi Nichalani, $273,500.

Old Centreville Rd., 203-Tadeo and Gloria Chinchilla to Jeffrey C. Standifur, $315,000.

Sandstone Way, 8462-Manmohan Kapani to Harjit and Harbhajan Kaur, $250,000.

Walden St., 108-Ayr Properties Sep Corp. to Alba Villalobos, $325,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November 2018 were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Almond Dr., 111-Christopher Howard and Fallon Haley Taylor to Darrell and Carrie D. Marchant, $365,000.

Anderson Dr., 292-Westbrooke Homes Corp. to Wayne Anthony and Delena A. Sinclair, $479,900.

Aquia Dr., 2147-Richard W. and Judith L. Havel to Dustin G. Goodin, $364,900.

Aspen Hill Dr., 40-Gary L. and June L. Hakes to Thomas and Perri Davis, $259,900.

Basalt Dr., 62-Bernard Edward Couture to Jacqueline Maxwell, $334,900.

Betts Rd., 20-Donald F. and Georgia G. Arrington to Steven Kasper, $268,000.

Boscobel Rd., 92-Jerry Milburn and Trina Kegley Parsons to Matthew Buckler, $415,900.

Briarwood Dr., 50-John A. McAllister to Robert James Bennett-Duncan, $273,000.

Bulkhead Cv., 201-Thomas F. and Perri J. Davis to Adedamola A. Adejuwon, $299,900.

Chaps Lane, 58-Daniel N. and Amy Reber to Nathan D. and Lisa M. Stark, $382,000.

Choptank Rd., 131-Robert A. and Barbara J. Smith to Henry Barcenes, $230,000.

Clark Lane, 9-Matthew Bart and Dareth Hall to Anthony Jerome Talley, $369,000.

Corduroy Ct., 2-Thomas A. and Karen K. Buzzo to Tony S. Giardina and Carrie Ann Duke, $340,000.

Dabney Ct., 21-William S. and Sandra Richards Hamill to Lyman F. White Jr. and Lola M. Cheek, $320,000.

Drayman Lane, 101-Tracey Payne to Richard E. and Katie J. Taylor, $310,000.

English Hills Dr., 3-Kevin M. David and Mary L. Requa to Kent L. and Karey L. Wilhoite, $535,000.

Fern Oak Cir., 61, No. 103-Dominique W. and Daniel E. Zarow to Lilian Benitez, $105,490.

Gentle Breeze Cir., 89-James T. and Shirley A. Taylor to Philip J. and Cynthia A. Keim, $430,000.

Greenbriar Dr., 1600-Craig F. Grzybowski to Marcin Czerniewski, $515,000.

Hartwood Meadows Dr., 2-Kenneth A. and Vonnie P. Hinkle to Jack C. and Patricia G. Duncan, $501,000.

Holly Corner Rd., 665-Mary R. Boswell to Robert O. Markham II and Kathy S. Gwyn, $242,000.

Hope Rd., 150-Robert A. and Eva D. Wehrle to Bradley A. Mills and Kathryn Pham, $274,900.

Inez Way, 16-Rodney and Brandi M. Little to Jennifer A. Hoeck, $330,000.

Kellogg Mill Rd., 749-Robert E. Lee to Michael D. Phillips, $279,000.

Kinross Dr., 50-Joan Elizabeth Cephas to Michael S. and Leslie A. Newman, $419,000.

Leamington Rd., 9-U.S. Bank and Structured Asset Securities Corp. to Edward E. Vallejos, $319,000.

Lusitania Dr., 3012-Kristen E. and Jarrod Stringer to Erin Marie Shepard, $252,000.

Mason Lane, 50-Gene A. and Gayle A. Madding to Anthony L. Crump, $388,900.

Mount Pleasant Blvd., 219-John D. Hein to Manuel De Jesus Ramos Morales, $259,900.

Norman Rd., 235-Patrick Joseph and Jessica Leigh DiGirolamo to Hunter and Anna Lee Garrison, $319,900.

Onville Rd., 125-Fiona Muy Chhieng to Matthew Davis Wisslead and Jaclyn Garfinkle, $260,000.

Pear Blossom Rd., 285-Kenneth and Kristen Loescher to Jonathan R. and Marilyn S. Eastwick Cupina, $459,000.

Ridge Pointe Lane, 47-Jason Hough to Steven L. and Tracie M. Waldon, $349,900.

Rock Hill Church Rd., 557-Churchill Corp. to Adam Ronald and Leeanna Rae Moss, $315,000.

Settlers Way, 38-Richard Cendrowski and Nidia Esther Yocum to Matthew Kyle Southerland and Esly Marquina Sabillon, $340,000.

Shermans Ridge Rd., 19-US Home Corp. to Joseph A. and Patricia Waldington Uke, $665,000.

Sledgehammer Dr., 832-Mekonnen Tekleselassie and Petros Abebe to Schhuny Meng and Sokha Mob, $145,000.

Spring Lake Dr., 103-Rodrick and Jennifer Schliesman to Henry S. and Beth M. Huntsberry, $360,000.

Tavern Rd., 64-Ryan Philtip and Ashley Marie Diehl to Kyle D. and Chelsea E. Browne, $405,000.

Townes Pl., 57-Brent J. and Sara M. Backstrom to Thressa A. King, $234,900.

Van Horn Lane, 47-William C. Vaughn to Joseph Allen Murray, $259,900.

Wellspring Dr., 10-K. Hovnanian at Wellspring Corp. to Graham M. Greening and Samantha T. Small, $307,797.

Wilderness Ct., 75-William D. and Jeanne L. Hartzell to John Patrick and Anne Marie Cannon, $450,000.

Woodstream Blvd., 801-James S. and Sylvia L. Wasek to Ramon E. Espinosa II, $304,900.