Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office in March were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Benton Lake Rd., 11900-Brian and Emily M. Dunleavy to Matthew D. and Kerry A. Bitterman, $381,000.

Changing Leaf Terr., 8601-Vinh and Myanh Bui to Diana Alexandra Drysdale, $600,000.

Daltons Grove Way, 8584-Junaid Dilawar to Ligeng Tan, $560,000.

Drum Salute Pl., 12189-Roy Mitchell Jr. to Christopher Lee Geraghty, $365,000.

Falcon View Ct., 13450-Michael Khalamayzer and Svetlana Senina to Stephen and Desiree E. Cristinzio, $485,000.

Glen Meadow Lane, 9251-Jae Sun Park to Insuk Cha and Sunhee Go, $440,000.

Iron Brigade Unit Ave., 11616-Naresh and Rachana N. Saharya to Mark Anthony and Corinne Watson Carr, $425,000.

Moray Firth Way, 12570-Travis L. and Dee Schaney to Steven A. and Kimberly C. Kendrick, $510,000.

Nethy Bridge Ct., 9951-Michael Charles Butler to Scott A. and Christine E. Brinks, $480,000.

Ormond Dr., 13203-William R. and Debra F. Odom to Thomas G. and Marilyn J. Lavedas, $390,000.

Pentland Hills Way, 10049-Helmand Investment Corp. to Kevin and Jaqueline Esterheld, $420,000.

Robert E. Lee Dr., 11717-Lexicon Government Services Corp. to Stephen C. and Dorie C. Ellis, $575,000.

Stable Forest Pl., 8870-Richard and Vanessa Hortelano to John R. Kirchner, $320,000.

Victory Lakes Loop, 12698-Peter Kramer and Julie L. Eriksson to Stephen M. Retta, $549,900.

CATHARPIN AREA

Sanders Lane, 3704-Theresa L. Reinbold to James Ashton Lough and Divinagracia Gervacio, $550,000.

DALE CITY AREA

Ardmore Loop, 15062-Heather L. MacKintosh to Joyce Amoah, $325,000.

Bath Ct., 3547-Juan A. Mejia to Hassan Alawwad and Khadijah Larhmari, $209,900.

Belvedere Dr., 14424-Mosaik Development Corp. to Brian Michael and Priscilla Briones, $235,000.

Bowman Ct., 14299-Joshua and Erin Patsos to Jesus Gavilano, $267,500.

Brook Dr., 14704-Thomas L. and Catherine H. Mullins to Eddy Henri Poinelli Jr. and Anuta Ioana Pop, $305,000.

Cardinal Crest Dr., 4081-Laurence and Katharine Reesey to James C. and Jo Anne Cottrell, $445,000.

Charles Ewell Lane, 5132-Karl E. and Margaret Gaskins to Andre and Jennifer Marie Parker, $531,500.

Cloverdale Rd., 15208-Ruff Properties Corp. to Rachel Riggle and Peter T. Smyth-Hammond, $274,900.

Cuddy Loop, 14188, No. 114-Gregory G. Hall to Esmeralda Zamora, $202,900.

Darbydale Ave., 14700-Blake L. and Nicole C. Barnhouse to Bruno Quinteros and Nayra A. Burton Aguirre, $315,000.

Dyer Dr., 14758-Mohammad Aliabadi to Luis A. Avendano-Fullerton, $309,900.

Forestdale Ave., 4017-Vickie S. Burcham to Maria Consuelo Mendoza Barahona, $215,000.

Granby Rd., 4136-Daniel R. and Mary E. Finnegan to Renan A. Baldi, $260,000.

Havering Way, 5172-Joshua R. Tibbs to Emre Savran, $290,000.

Kellogg Dr., 4710-David L. and Erica L. Trueman to Mohammed Z. Uddin, $305,000.

Kirkdale Dr., 4652-Victoria Leurs to Rosa Trinh Ngoc Do, $335,000.

Langer Lane, 4878-William J. and Tammy M. Flynn to Middleton J. Funches, $284,000.

Lindendale Rd., 14019-Tyler J. Bowers to Lucien Halfhuid, $295,000.

Lynwood Dr., 5039-Janet L. Byers to Mona Abdel-Razaq, $355,000.

Merrily Way, 15625-Chand Rani Singla to Umbreen S. and Saqib J. Shah, $599,000.

Neddleton Ave., 5663-Futuri Real Estate Inc. to Loan Thi Vo and Nam-Tran Thi Tran, $400,000.

Papillon Pl., 15453-John R. Martin and Jenny Konni to Matthew B. and Gessika Natalicy Riley, $580,000.

Quade Lane, 13097-Department of Veterans Affairs to Muna and Afrah Alsamiri, $620,000.

Quebec Pl., 5251-Linda G.R. and Bobby L. Livingston Sr. to Kim Sukhwan, $464,000.

Rayburn Ct., 13752-Jose L. Perdomo to Luis A. Gutierrez Jr. and Jennifer I. Cruz, $360,000.

Roundtree Dr., 5584-Kimberly A. and Richard E. Hutchens to Elijah and Haley Harshbarger, $376,900.

Spriggs Meadow Dr., 5651-Jennifer Pagan to Yuri and Tyler Matthew Brown, $530,000.

Tango Lane, 12075-Imran F. Kukdawala and Hinakausar F. Jahangirpurwala to Vakil A. and Shakil A. Khan, $387,000.

Whitely Ct., 4685-William I. and Pearl A. McCray to Sharlene and Mark Hamilton, $210,500.

DUMFRIES AREA

Francis West Lane, 16835-Cascade Funding to Enoc Jesus Parada, $319,900.

Larkin Dr., 17184-Scott Maile to John T. Dickie, $350,000.

Mountain Laurel Loop, 3341-Mark B. and Jacqueline M. Thowson to Patricia Louise Burns, $339,000.

Sea Skiff Way, 17174-Jennifer and Gabriel Henson to Andrew H. and Marjorie Tracy Weaver, $565,000.

Swans Creek Lane, 17970-Linn M. Ligon to Kendall C. and Jodie Briscoe, $725,000.

Tripoli Blvd., 17510-John E. and Angelina Webb to Pablo and Neri M. Callejas, $329,500.

GAINESVILLE AREA

Beton Ct., 6123-Joseph and Delores M. Nardinocchi to Paul R. and Carol A. Cuddihy, $600,000.

Breeders Cup Dr., 14020-Betty J. and Doyle G. Frederick to Cynthia F. Edwards, $550,000.

Brunson Cir., 7530, No. 162-David Noble to Jinman Park and Jee Eun Kim, $325,000.

Catbird Dr., 14201-Jason Davis to Dennis and Sophia Cho, $400,000.

Chelmsford Dr., 13891, No. A302CU-Ruth D. Thomas to Sandra D. and Nicholas Grillo, $275,000.

Cumberstone Pl., 6930-Donald L. Hambric to Ellen Jamison, $455,000.

Erie Ct., 14026, No. 2-F-Elizabeth Paiz to Patricia Jane Sheffield, $224,000.

Great Dover St., 7633-Michael J. and Helen B. Lun to Michelle Evelyn and James J. Moscardini, $700,000.

Kona Dr., 6918, No. 151-Kerri A. Conner to Sanjoy Chand Malhotra, $335,000.

Links Pond Cir., 14682, No. 1D-Vivian A. Schatz to Cynthia Garlick, $270,000.

Longmeade Ct., 13709-Dale J. Adams to Katherine Ann and Dennis James Nutt, $340,000.

Ontario Rd., 7802-Susan Bailey to Joshua M. and Gretchen A. Torres, $420,000.

Red Rock Ct., 14109-Marion L. Bedford to Laksuman and Regina Bhandari, $345,000.

Screech Owl Ct., 8842-Brian J. Starling and Abby L. Miller to Srijendra Maharjan, $418,000.

Tarleton Ct., 13856-George A. Delaney Jr. and Tanja Nichole Greene to Asim Islam and Nida Mazhar, $520,000.

Village Stream Pl., 6897-Steven G. Miller to Arcides F. Lazo Iraheta and Hovar A. Gutierrez, $342,000.

Walnut Hill Dr., 6933-Shirley M. Britton to Charles M. and Carol H. Prochaska, $347,000.

Yellowleg Ct., 8928-Bryan Lewis to Michael S. and Kimberly A. O’Dea, $437,500.

HAYMARKET AREA

Bartrams Forest Lane, 6653-Daniel John Lyman to James Kenneth and Lauren MacKenzie Bird, $517,900.

Brandon Hill Loop, 5820-David K. and Jacqueline L. Schweizer to Lauren Goddard and James K. Roberts, $680,000.

Contest Lane, 2321-Dona E. and Jessie Evans Wilson to Bridgette and Daniel Everettt, $463,570.

Gore Dr., 2255-David A. and Dawn M. Jackson to Tommy Young, $469,000.

Greymill Manor Dr., 16001-Douglas W. Nelms to Krupa P. Bhatt, $410,000.

Hartzell Hill Lane, 6813-Logan Novak to Andrew C. Johnson, $410,000.

Lilywood Lane, 15128, No. 118-Philip and Caitlin Cedor to Kevin Duong and Huyen Truong, $295,000.

Noyes Ave., 6846-Walter Paul and Abagail Grant Gunning to Roosevelt and Courtney Jones, $635,000.

Pitner St., 16101-Dale Gregory and Hope Anne Parker to Bianca J. Mannino and Brennan J. Myers, $415,000.

Roan Chapel Dr., 5551-Khamp and Jennifer Luc Bounkong to Andrew John and Thao Nguyen Ganias, $845,000.

Simon Kenton Rd., 16058-Vanessa Ann Strackbein to James and Heather Beach, $425,000.

Tournament Dr., 5586-John Michael and Christy Steele Frazer to Brandon K. and Mia R. Dickerson, $649,000.

Woolman Dr., 3501-Larry D. and Janice K. Olson to Christopher J. and Andrea T. Dunn, $647,500.

MANASSAS AREA

Barbados Lane, 7418-Ronda J. and Samuel A. Bunch to Bellal Ayoub and Hope A. Riley, $260,000.

Blackstone Rd., 9400-Gordon D. and Anna H. Olson to Lauren A. Jacobs, $350,000.

Campaign Ct., 10820-Michael A. and Shelita Maldonado to Deepak and Manju Nepal Paudel, $292,000.

Cheshire Ridge Cir., 9747-Daniel M. Hedrick to Melissa L. Gusdorf, $349,000.

Conway Dr., 14761-Dionna and Nicholas P. Kiernan to Chenoa Miller, $385,000.

Deep Hollow Lane, 6691-Huma Khalil Khan to Sheryl V. Magnaye, $539,000.

Estates Pond Ct., 9111-Steven Edward and Bonnie D.M. Musto to Marcos Medina and Martha Fernanda Molina, $525,000.

Folksie Ct., 11020, No. 70-Michael Campbell to Thomas M. Nichols, $212,000.

Harton St., 11448-Donald Charles Anderson to Howard A. Smith and Paula Peterson Rask, $507,500.

Hayes Station Way, 11928-Jeffrey W. Marlow to Azfar M. Hossain, $342,000.

Hobsons Choice Loop, 5541-Sally Ann Haase to Jason Eric and Karrie M. Pummill, $477,000.

Impalla Dr., 8404-Bettie B. Noonan to Jole Ann and Steve Charles Awtrey, $401,000.

Kessler Pl., 11307-Renise C. Del Solar to Quyen Dao, $304,000.

Lacy Dr., 8099, No. 101-Mirsade Nasradinaj to Vladimir Zivkovic, $205,000.

Lomond Dr., 9523-Carlos A. Mendoza to Selfo Sosa-Garcia, $272,900.

Meadowgate Dr., 7857-Deborah Lynn Freivald to Franklin and Felicia Isaac, $640,000.

Mineral Springs Dr., 8278-Kelly L. Ngo to Michael Hee Woong and Eunice Kim, $525,000.

Plum Tree Ct., 10357-Gary J. and Janet S. Cornwell to Sara Shekarabi and Rahim Alivari Ghaleh, $478,000.

Provincial Dr., 10604, No. 5-Rashaud O. Avery and Shannon M. Cribley to Arda K. Hebert, $146,000.

River Forest Dr., 6099-Veronica Cuello to Eleftherios Fragkoulis and Stella Louisa Matheos, $450,000.

Roslyn Ct., 10101-Steve W. Chapman to Maggie Olson and Matthew Stack, $330,000.

Scotland Loop, 8352, No. 18-Federal National Mortgage Association to Katrina L. Kinney, $328,500.

Statesboro Ct., 10162-Kenneth W. and Angela M. Mendo to Kerry Anne and Ernest Delmar Vogel, $206,000.

Stonewall Brigade Ct., 8069, No. 203-Jennifer A. Webb to Tyler Czajkowski, $212,000.

Tappen Mill Way, 8925-Justin L. and Diane S. McCann to Riley A. and Christian M. Conway, $339,000.

Winged Elm Cir., 10565-Kenneth W. and Sharon A. Adams to Elena Lynne Clark, $455,000.

MANASSAS PARK AREA

Alleghany Rd., 7518-Everardo S. and Delia H. Copado to Marco A. Jimenez Albarracin, $320,000.

Chadds Landing Way, 7636-Georgia G. Clarke to Raul A. Alvarez-Urquilla, $270,000.

Hemlock Hills Ct., 9879-Faye and Andrew Gracen Carroll to Ferdinando Lazo and Cynthia Lazo Andrades, $505,000.

Lake Jackson Dr., 10152-Ricky W. Moyers and Maria E. Montgomery to Andrew H. and Samantha A. Weyant, $400,000.

Levity Pl., 8116-Eung Scok Park to Kevin Ray Dillard Jr., $352,000.

McKee Way, 6490-Charles B. and Rosalie Morrow to Simon C. and Kathleen M. Baughman, $520,000.

Riding Meadow Way, 7428, No. 21-Dong H. Park and Soon H. Choi to Lorraine Kerwin, $312,000.

Signal Hill Rd., 7809-Jose and Martha Martinez to Israel Ruiz, $500,000.

MONTCLAIR AREA

Breeze Way, 4913-George M. Bell II to David J. and Lisa M. Opatz, $620,000.

Edgehill Dr., 15324-Agnes C. Deback to Matthew C. and Susan L. Sexton, $409,990.

Golf Club Dr., 15461-Leanne M. and Peter J. Vigliano to Yasel Yau and Richard A. Gordon, $378,750.

Inlet Pl., 15310-Michael J. Rainsberger to Regina Diana Collins, $300,000.

Larkspur Lane, 15226-Brett T. and Juliana Edgerly to Tina J. Mengel Vickery, $370,000.

Prestwick Ct., 16010-Donald A. and Jean E. Kujawa to Thomas M. and Milagro T. Buckley, $390,000.

Spring Branch Blvd., 5129-Tyler W. and Rachel Myroniuk to Michael Eugene and Jasmin Schlegel, $312,000.

Viewpoint Cir., 15700-Darren M. and Portia M. Blunt to Jennifer and Justin Weiser, $279,000.

NOKESVILLE AREA

Bristow Rd., 13405-Robert Lee and Ida S. Simms to Carlos Lopez-Cartagena, $288,900.

Keyser Rd., 9083-Edwin J. and Manivanh Middleton to Eric Cadell Wysocki and Amy Beth Baldwin, $33,300.

Par Dr., 9898-Regina D. Dawson and David L. Meade Jr. to Christopher R. and Jessica L. Claro, $341,000.

OCCOQUAN AREA

Mill St., 231, No. 20-Robert L. Hurt and Rita J. Salley to Douglas B. and Rebecca K. Smith, $730,000.

Washington St., 102-Eliot R. Perkins and Heather R. Welker to Melanie Ashley Fenwick, $459,000.

TRIANGLE AREA

Kerill Rd., 18821-Helmand Investment Corp. to Lino A. Alamo Gelvez, $320,000.

WOODBRIDGE AREA

Abbey Knoll Ct., 12418-Hollis Junior Wilson to Christopher Michael and Jennifer Pham Moore, $334,650.

Ballast Lane, 2140-Robert L. and Leticia Barrow to Jevon and Sharnitta Evans Wilson, $470,000.

Barn Swallow Pl., 16020-George W. and Linda A. Thomas to John Benjamin and Emily M. Smithberger, $385,000.

Beechnut Ct., 12305-Lawrence E. and Martha S. Skelly to Dennis V. and Prapicharatana Williams, $405,000.

Bertram St., 11541-Ronald D. Cannon and Peggy A. Gore to Maria Ann Stecco, $342,500.

Bobster Ct., 16515-Rehana Yasmin to Sean D. Wright, $364,900.

Callao Ct., 2115-Shahid Pervaiz to Brian Walter and Shonda Rebecca Nelson, $380,000.

Carroll Ave., 16019-Bridgett R. and Christopher N. Lianes to Juan Romero and Teresa A. Zavala, $279,900.

Chetham Way, 4022-Cortez Allen Spann to Donald Larocha, $230,000.

Churchman Way, 4112, No. 2-24-Kurt W. and Suzanne H. Wallace to Gifty B. Davis, $259,900.

Colonial Dr., 1531, No. 101-3-Charles Dambowic to Chris W. Rouse, $115,000.

Corbett Pl., 1281-Ghulam Rabani and Rahila Noorzai to Fardeen and Maryam Bahrami, $328,000.

Dara Dr., 12703, No. 203-10-Jose Antonio Diaz Raymundo and Suana Milagros Apaico Suarez to Farid and Mehreen Ahmad, $131,000.

Darnley Rd., 12145-Ronald D. and Cathleen W. Skidmore to Erik William and Laura Crane Lenz, $545,000.

Eagle Ridge Dr., 3598-Andrew L. and Dianna Patricia Robinson to Esther Aratuo, $440,000.

Eddystone Ct., 12165-Robert J. and Darcy J. Wood to Robert N. and Deborah A. Rackham, $525,000.

Enterprise Lane, 14942-Angelitte Y. Cochran to David N. Cienfuegos, $245,000.

Fennegan Ct., 3113-Richard A. and Carolyn C. Lisbon to Katrina Lynette Clay, $396,000.

Fox Run Pl., 1218-M.M.H.H. Investment Corp. to Jose Emilio Villatora Carabantes, $289,900.

Gordon Blvd., 12711, No. 82-Fidel Morin to Michael A. Brown, $175,000.

Grover Glen Ct., 1744, No. 142-Mayuree and Michael J. Page to Walter A. Castillo, $235,000.

Hayes Lane, 16041-Golam M. and Farzana Chowdhury to Mo Ali Haider, $437,000.

Holly View Dr., 11948-Virginia L. Cochran to Shannon K. Sherlin, $407,500.

Jed Forest Lane, 16848-Linda Jacobs to Rhodeisha Coleman and Gregory Robinson, $302,000.

Kennedy St., 16131-Teresa M. Hurtado and Raymond Vazquez to Mark Jon Runstrom, $440,000.

Lodge Terr., 15279-Brett M. Baughman to Aamer and Ammara Khan, $247,000.

Lotte Dr., 12701, No. 204-6-Fredy Trinidad and Craig Elliott to Christopher Leigh Slaughter and Yen Hong Pham, $140,000.

Marquis Pl., 3874-Vu Thanh Ly to Mahbubul Haque and Taslima Akter, $285,000.

Meherrin Way, 15860-Prabodh Dharia to Mahmudul Hassain Shibly and Murshida Begum, $435,000.

Mizzen Pl., 2397-John Joseph and Wendy S. Megnia to Mildred T. Kelley, $387,000.

Monarch Ct., 12624-Nicole Evelyn Turner to Katryn A. McCalment, $292,000.

Moss Point Pl., 4610-Wing K. and Mei Hua Chan to Vu Thanh Ly, $484,350.

Nexus Ct., 3547-Patricia Lynn Jackson to Vandie O. Barnard and Lakisha Lewis, $297,700.

Oak Tree Lane, 2574-Vincent P. and Tamara A. Rappa to Mario A. Cedillos, $338,000.

Ogilvie Ct., 3853-Aseel and Dejuan Lawrence to Keith Harrison Myers and Elena Marie Sierra, $332,000.

Orleans St., 13113-Shaun and Jessica Novak to Erick L. Gonzalez Marroquin and Sarah L. Gonzalez, $377,000.

Pinnacle St., 13705-Sun Ki Yoo and Youn Sun Park to Nesar Jami and Zahra Khan, $498,000.

Pohick Creek Ct., 1913-Qasim S. Mian to Yousra Elbarir, $286,000.

Powells Landing Cir., 1872-Nataliya Arno to Calvin L. Rice, $580,000.

Redwood Ct., 12205-Michael and Deirdre Cherry to Jeffrey S. and Laurello N. Teagno, $402,500.

Rochelle Ct., 1780-Erick A. and Amanda O. Alfaro to Chanise Wanzer, $259,900.

Rusty Rudder Dr., 16383-Kevin A. Peck to Demetrius Collins and Donna Michelle Webb Alexander, $560,000.

Space More Cir., 16585-Virgil and Alyce Oliver to Eva M. and Nicole Pritchard, $615,000.

Stevenson Ct., 12220-Yvis K. Asin to Katarzyna and Marek Han, $139,000.

Stone Lined Cir., 12598-Mark E. and Gina D. Lewis to Arnicia M. and Alfonso G. Smith, $512,500.

Tideswell Mill Ct., 12253-Ricardo Manuel and Isabella Pina to Nakita M. and Vonzell A. Mattocks, $655,000.

Transom Pl., 2578-Ogubie N. Ihezue to Orlando Rutilio and Iris M. Caceres, $460,000.

Turnbuckle Lane, 2242-Department of Veterans Affairs to Donald Ray and Pamela Richard, $537,000.

Valleywood Dr., 12883-Joan McKinstrie to Harold Robert Hawkes III, $400,000.

Wadsworth Way, 12305, No. 41-Erika Deidre Stone-Robinson to Marian E. Butler, $192,000.

Wentwood Lane, 15240-Mir’s Corp. to Jessica Ann Blankenship, $255,300.

Winding Loop, 14727-Melvin Antonio Ruiz and Deanna Akberi to Tami Michelle and Andrew Shriver, $276,000.

Manassas

These were among homes sold in February in Manassas.

Birchwood Ct., 9355-Stephanie M. Mendez to Robert and Ivy Bostock, $425,000.

Cather Ave., 8750-Marciano Posada Velasquez and Santos A. Flores Reyes to Roberto Chua Lemus, $365,000.

Coggs Bill Dr., 9559, No. 403-David Daniels to Richard C. and Cynthia O. Wayland, $149,900.

Felsted Lane, 8315-Real Estate USA Corp. to Francis M. and Elizabeth Y. Aller, $268,000.

Georgian Ct., 8433-Carolene Anita Sheoraj and Kennard Collins to Shareese Dean Clarke, $221,000.

Hill Pl., 8902-Walter Eugene and Thuren Joan Ricketts to Mina Z. Gendy, $340,000.

Laurelwood Ct., 9184-Julio Leigh Valdez and Magally Leigh to Francisco and Maria Rosado, $287,000.

Long Hill Ct., 10285-Shaun S. Reed to Cristopher Campos Justiniano, $335,660.

McDowell Cmn., 8970-Sandra D. Lee to Ning Tang and Yan Lan, $221,000.

Oakgrove Ct., 8401-Bryan M. and Melissa Edgar to Elvis Alexis Zelaya Lemus and Concepcion D. Diaz Romero, $268,000.

Richmond Ave., 8568-Ana D. Funes to Rebecca E. Valencia Romero and Alejandro Vergaray, $458,000.

Ruskin Ct., 9919-Duncan Scott and Theresa L. Milne to Ananda Reza, $400,000.

Shady Grove Cir., 8379-Carolyn M. Massenburg to Jonathan Gutierrez Vanegas and Elizabeth Vanegas De Gutierrez, $280,000.

Taney Rd., 9420-Anthony Austin Ball to Kimberlin N. Morales Contreras, $207,000.

Wall St., 9403-Virginia Portuguese Community Center Inc. to Agostinho Costa, $336,700.

West St., 9310-Estate of Pauline Byron Knight and Elizabeth B. Sheridan to Franklin Clavijo, $422,000.

Manassas Park

These were among homes sold in March in Manassas Park.

Cabbel Dr., 254-Nathaniel Scott Hall to Alan Thatcher and Alyssa Johnson, $325,000.

Forrest St., 104-Cesar A. Gutierrez-Torres to Manuel E. Acevedo Cristales and Ana Del Carmen Hernandez, $375,000.

Holden Dr., 182-German G. Otero Ayala and Carolina U. Urquilla Sosa to Rosa Miriam Orellana and Henry Louis Cubbage, $319,000.

Kent Dr., 107-Giancarlo Hermoza and Dulce T. Stack to Alyson Snyder, $265,500.

Rosebud Ct., 9416-Cynthia Lee and Damon Mark Butler to Ronnie P. and Lisa K. Guimond, $470,500.

Stephanie St., 9234-Veerachai and Sumitra Thienrerk to Manuel A. Ochoa Gomez, $439,000.

Walker Way, 9538-Suman Patel to Victoria L. Jacobsen, $252,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Alba Rd., 509-Ramell Blacknall to Dad Mohammad Khodadad and Zahra Hamidi, $260,000.

Anvil Rd., 913-Derrick and Lorella Hawkins to Mireya Medina Chavez, $143,000.

Aurelie Dr., 20-Jason Thompson and Michelle Cecelia Knighten to Homer Francis Renshaw Jr., $321,000.

Basalt Dr., 148-HSBC Bank USA to Xiaoxiao Ma, $323,400.

Belle Plains Rd., 327-Janik Corp. to Robert C. and Susan F. Kehoe Sutphin, $200,000.

Boundary Dr., 60-Brett M. and Gloria A. Petrie to Gabino Colato Perez and Maria V. Colato, $203,000.

Brentwood Lane, 11-Senesie T. Bai to Patience Woka, $270,000.

Brooke Rd., 206-Lucille Persinger to Mario Rosemberth Claros, $249,900.

Buoy Dr., 2011-Timothy R. and Megan J. Wellman to Ian M. and Brittany L. Scott, $300,000.

Castle Hill Dr., 138-John E. and Alysia M. Price to Sharon Root, $324,900.

Chatham Heights Rd., 71-Ryan and Crystal Gitchell to Thomas B. Farley and Melissa Martin, $199,000.

Choptank Rd., 215-Anthony B. and Betty Watson to Hannan S. Salah, $300,000.

Crawford Lane, 23-Jonathan H. and Meghan K. Kath to Kyle J. and Marie E. Murray, $439,900.

Culpeper St., 607-Kenneth P. Anderson and Laura J. Bender to Evelyn Lorene and Douglas Paul Endler, $274,000.

Debra Dr., 130-Louis E. and Jennifer Palmer Stone to Ryan William and Kaleigh Dunn Yosca, $305,000.

Dent Rd., 45-Anthony S. and Mae B. Whyde to Jacob Orlando, $324,000.

Dunbar Dr., 240-Stephen L. and Denise Lynn Burnett to Raymond James and Amanda Parris Lemmon, $540,000.

Executive Cir., 113-Shao Ping Chen to Seung Nam and Mina Kang, $314,000.

Ficklen Rd., 1021-Chad J. Dixon to Juan Antonio and Oscar J. Diaz, $221,000.

Glacier Way, 89-Federal National Mortgage Association to Tariq Y. Aldamen and Huda S. Ashqar, $355,000.

Goose Creek Cir., 9-Judith A. Raines to William M. and Fadila M. Blaine, $360,000.

Harding Ct., 2-Debra Stormer to Eric Roberto Rodriguez, $319,900.

Hickory Hill Overlook Ct., 135-Clayton Properties Group Inc. to Joseph F. and Mildred R. Ciolino, $344,400.

Hot Springs Way, 39-Rayburn Shields to Latoya M. Haynes, $359,900.

Indian Point Rd., 153-Robert F. and Cheryl L. Deblasi to John Paul and Kristina Lisa Wilder, $615,000.

Ivy Spring Lane, 55-James P. and Jessica L. Mastrom to Isaac and Janette Perez, $350,000.

Keating Cir., 107-Schneider Investments Corp. to Bernard King, $289,900.

Kings Crest Dr., 1108-Ted and Roman Ymenu to Warren Alexander Rosiak, $202,000.

Lakeside Dr., 16-Bawana Jackson and Michael A. Turner to Sarah Mallory, $341,500.

Leamington Rd., 4-Cheragh A. and Meer W. Ahmadi to Heather Elizabeth Lease, $275,000.

Little Field Dr., 21-Jose L. and Deborah A. Pereira to Aimee M. Ketner, $385,000.

Longwood Dr., 317-Metropolitan Life Insurance Co. to Samantha Boney, $397,000.

Melanie Hollow Lane, 41-Betsy B. and Steven D. Arntz to Carol Ann Hagerty, $315,000.

Mica Way, 6-Andrew Wayne Johnson to Justin O. Holmes and Charlisa J. Smith, $370,000.

Mourning Dove Dr., 51-Estate of Frances M. Perry and Duane Thomas Perry to Ashlie R. Hawes, $330,000.

Nugent Dr., 26-Evan and Ann M. Ruchelman to Patrick M. Williams, $444,900.

Oakridge Dr., 114-Brenda M. Bruffey to Malcolm C. Peverill III, $235,000.

Park Dr. W., 201-Deborah L. Medeiros to Barbara Roles and Christopher Ball, $225,000.

Perkins Lane, 21-Stephen M. and Danika K. Wells to Eric Edward and Victoria Ashley Tambini, $330,000.

Pilgrim Cv., 102-Katrina Marie Schatz to Michael Hite II and Brittany Purcell, $320,000.

Poplar Rd., 1106-Cedar Homes Investments Corp. to Jewl Reyes Sr., $209,900.

Potomac Run Rd., 449-Daniel C. Johnson to Walter Dallas and Gail A. Craig, $549,900.

Rock Hill Church Rd., 274-Department of Veterans Affairs to Kimberly B. Cicio and Gary L. Rugg, $250,000.

Saddle Ridge Lane, 235-Aaronal Homes Inc. to Phillip Mark and Tracy Lynn Curran, $639,100.

Scott Dr., 804-Christopher R. Andrews to Richard R. Maier and Belinda Sturm, $210,000.

Shady Lane, 11-Pamela M. Beggan to Meghan B. and Nicholas D. Crosgrove, $235,000.

Short Branch Rd., 23-Lindsay M. Moore to Tonja Jo Chapman and Jaimie Mikal Rich, $345,000.

Smithfield Way, 97-Mila B. Rossman to Conrad P. and Betty J. Burnett, $255,000.

Stanley Loop, 31-Bryan L. Ferrell to Emmanuel Boateng Jr. and Grace N. Larbi-Duodu, $370,000.

Sunshine Dr., 111-David A. and Myra L. Guido to William Christopher McBride, $489,900.

Tanterra Dr., 4-Vela Homes & Consulting Group Corp. to Thanh Trang Dang and Binh Minh Nguyen, $355,000.

Telegraph Rd., 558-Daniel E. and Annabelle T. Delano to Earl E. Jarrett III, $265,000.

Tolson Lane, 22-Brian C. and Elna B. Achey to David E. Bailey and Elizabeth S. Eaton, $365,000.

Village Pkwy., 660-Steven D. and Sallie E. Williams to Joel C. and Sophia A. Tamayo, $479,000.

Wickham Ct., 9-Kristi M. Radabaugh to Timothy Kyle and Wensy Viola Worstell, $265,000.

Windjammer Ct., 200-Irrainna R. Blackmon-Corbin to Cameron Richard and Shelby Rose Carpenter, $280,000.