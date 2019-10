Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office in June were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

BRISTOW AREA

Airedale Ct., 9896-Andrea L. Winans to Matthew James and Kelly Marie Rombold, $434,000.

Ballagan Ct., 9561-Bryan F. and Brynne L. Dunn to James Anthony Smith, $475,000.

Broadsword Dr., 9967-Tonya and Michael Cuffee to Robert N. and Abigail Okine, $625,000.

Country Mill Dr., 12047-Michael S. and Christina M. Maloney to Ryan P. Conway, $349,000.

Drum Salute Pl., 12193-Annette M. and Brian R. Fleming to Joseph D. Wilhelm and Joann E. Scherz, $368,000.

Hawkeye Run Ct., 14029-Cynthia J. French to Ali Sepehri and Jamaa McMillan, $400,000.

Island Fog Ct., 10015-Michael C. Horgen to Richard Travis Clark and Lindsey Talmadge Hubbard, $518,000.

Mastiff Run Ct., 11254-Brett P. Simon to Angela Beckett, $425,000.

Ormond Dr., 13159-Bruce E. and Deborah M. Atkins to Sarah Martin, $429,900.

Sainsbury Ct., 9040-Sam and Regina Kyle to William E. Moscoso Linares and Mayensi E. Moscoso, $477,000.

Sir Reynard Lane, 10114-Mark and Carol Wisniewski to Sunil Bhandari and Ashma Gautam, $370,000.

Worthington Dr., 9421-Daniel P. and Barbara E. Macgregory to Neal and Megan Elizabeth Rei, $562,500.

DALE CITY AREA

Ardmore Loop, 15058-William and Charlotte Teague to Brian J. and Jacqueline Gottstein, $342,000.

Brazil Cir., 15275-Ryan Brewer to Mohaimen Azia and Negina Noorzada, $310,000.

Cherrydale Dr., 15011-Sean M. and Yumi Rugge to Ebin M. Fournier, $248,000.

Courtlandt Heights Rd., 14777-Randolph E. and Catherine E. Scott to Tazbir Ahmed and Sadiya Nujhat, $559,000.

Daytona Ct., 14860-Anthony G. Moore to Rubio A. Reyes and Karina Paola Mendez Linare, $338,000.

Eastman St., 14605-William and Janee Desiree Paris to Shazia Nadeem Malik and Ahmad Nadeem, $315,200.

Estate Dr., 14623-Sara McCloskey and estate of Daniel Gulbranson Hader to Nancy M. Poe, $340,000.

Glendale Rd., 4244-Allan D. and Sophy Uk Sok to Osvaldo A. Baltian Sofia Robles and Jose Maldonado, $329,900.

Habitat Ct., 15602-M.M.H.H. Investment Corp. to Emanuel Carter and Yolondria S. Dixon, $624,000.

Hemingway Dr., 4303-Martin Vargas Sanchez to Raheel Babar Arif and Munawar Raheel Newton, $295,000.

Kenwood Dr., 4618-Abdul Hamid and Waheeda Nasreen to Ivan Antonio Molina Acevedo, $285,000.

Liberty Manor Cir., 5636-Kenneth and Verna-Kay Smith to Marcus C. and Roxanne L. Ward, $555,000.

Manor House Ct., 4970-Michael John and Maria Amelida Vincent to John Z. and Natalie M. Downing, $489,000.

Opal Lane, 13122-Manal and Afrah Alsamiri to Subash Kumar and Sarmila Pathak, $479,000.

Pontiac Dr., 5872-Allen L. Burton to Roxana and Jose Omar Martinez, $350,000.

Qualls Lane, 13074-Savithri Chandana Veluri to Mohammad Shafiquar Rahman, $665,000.

Riverside Dr., 5820-Lotus Homes Corp. to Baldemar Luna Victoria and Arling J. Chavez, $345,000.

Serendipity Rd., 3647-Clayton M. and Yong R. Crosby to Antwane J. and Natasha L. Thomas, $580,000.

Soaring Cir., 3427-Pablo Ocampo Gutierrez and Iris Miranda Ocampo to Ishmail Foday Kamara and Fatmata B. Sheriff, $570,000.

Tapestry Dr., 5953-Martin and Darlene Bink to Umar and Samra Hamayoun, $470,000.

Torrence Pl., 4405-Theresa Boakye and Augustine B. Danquah to Syed H. Mahmud, $349,900.

Woodsman Lane, 15154-Billy C. and Virginia A. Hoh to Adelaine Bugarin, $400,000.

DUMFRIES AREA

Crystal Downs Terr., 18029-Krystal Fichter Guerrero to Mahmood Ibna Satter, $422,100.

Milroy Dr., 17901-Gregory A. and Lori J. Feldhaus to Juan C. Villaman and Luz M. Ayala, $239,000.

Redshank Rd., 17350-Daniel A. and Kathryn A. McNulty to Eric Allan and Tiffany Nguyen Walraven, $539,500.

Woods View Dr., 17918-Brookfield Washington Corp. to Jason A. and Hollie R. Koutsalas, $725,000.

GAINESVILLE AREA

Arrowleaf Turn, 8233-Irene B. and Darren R. Hannam to Hyune and John Hand, $1.3 million.

Barrymore Ct., 13915-Brian D. Cote and Tahseen Mohammed to Donald Anthony and Jasmin C. Farrier, $587,000.

Belgrove Gardens Lane, 8684-Carlos S. Laureano to Mohamed Majdi Amouri, $540,000.

Brunson Cir., 7470, No. 9H-Michael A. and Luann T. Sackett to Steven Alan Nace Jr., $348,900.

Chelmsford Dr., 13891, No. A208CU-Gloria J. Gross to Alphonse N. Clemer and Wendy B. Yurachel, $288,000.

Double Eagle St., 8322-James and Kimberly Ann Pashby to Tammara Marie Hanna, $510,000.

Flamingo Dr., 4530-Grateful Daughter Corp. to Maria B. and Dean F. Tsutras, $570,000.

Harefield Lane, 8700-James Boudreau to Nathan and Kaitlyn Oleksyn, $525,000.

Hunters Run Way, 14240-Dennis P. and Andrea Toomey to Joshua Y. and Chi I. Kim, $370,000.

Liber Ct., 5508-Paul V. and Michelle T. McHenry to Eric Matthew and Rachel L. Beckerman, $600,000.

Macon Grove Lane, 14447, No. 223-Elaine J. Fontana to Francisco Gonzalez, $268,000.

New Caledonia Ct., 7505-James A. Aulestia to Jeremy and Michelle Scalph, $472,000.

Pelham Crossover Lane, 13620-Martha Jo Rowland Payne and Jennifer Lee Prelli to Steven J. and Tamberly M. Potock, $500,000.

Rocky Run Rd., 8025-Douglas R. and Tiffany L. Pruitt to Thomas A. Muir, $505,000.

Ryton Ridge Lane, 13522-Alphonse N. Celmer and Wendy B. Yurachek to Debra and Lisa Douglas, $483,000.

Stanwick Sq., 6907-Doung and Hye Han to Young Sung Kim, $363,000.

Triple Crown Loop, 13261-Jerry T. and Mary F. Verkler to Robert L. and Candace Moe, $500,000.

HAYMARKET AREA

Admiral Baker Cir., 15358-Thomas A. and Kristy L. Cortina to Aurelio A. and Beverly E. Roca, $635,000.

Alvey Dr., 2614-Joseph Jason and Juliana Marie Skeeters to Jeffrey and Heather Williams, $440,000.

Arrowfield Terr., 5640-Valen and Lisa Tisdale to Aby J. Newton, $442,500.

Dean Chapel Ct., 5595-Yong W. and Hajin Kim to Raymond J. and Lauren Regan Beckwith, $849,000.

Gossoms Store Ct., 15426-Robert and Kelly Aker to William Tassone and Tania Vazquez, $435,000.

Kroll Lane, 15140-Barbara Petruncio to Muhammad Asif Samma, $275,000.

Mercer Rd., 1605-Daniel Van Weddingden to Sarah Waybright and David Aleksander Obuchowicz, $340,000.

Pennshire Dr., 14701-Thomas and Estrella Bear to John Austin Wineholt, $597,900.

Royal Crest Dr., 15241, No. 201-10-Estate of Charles H. Byrd II and Patsy B. Keating to Jagdish K. and Vanita Bajaj, $402,500.

Smooth Stone Pl., 6018-Daniel R. Hill and Nadia B. Akberzie to Dennis Paul and Andrea Lenna Toomey, $505,000.

Turning Leaf Pl., 15313-Gail A. Ardouny to Amrik Singh and Balwinder Kaura, $595,000.

Yellow Tavern Ct., 14400-Kevin Lee and Thuy Lan T. Olson to John M. and Julie A. McNair, $691,020.

MANASSAS AREA

Basswood Dr., 12516-John P. and Brenda S. Keating to Timothy S. and Julie Ann McWilliams, $431,675.

Big Oak Cir., 10652-Vicki Constance Hayes and Charles Irving Weger to Steven Donald and Mary Pat Mabeus, $618,000.

Brentsville Rd., 9739-Jonathan J. and Nittakarn P. Longacre to Richard Crundwell, $455,000.

Champlain Dr., 12970-Rannveig Fredheim to Bennett E. and Elizabeth C. Hayth, $540,000.

Coachcrest Ct., 7957, No. 1-6-Sara C. Guerra Chirinos and Orbil Ulises Iraheta to Marianna and Michael Morton, $247,000.

Copeland Dr., 9695-Louis A. and Mary Jane Buzzi to Thomas L. West, $385,000.

Craggan Lane, 8481-Violetta H. Sola to Vincent Hernandez, $375,000.

Fairmont Ave., 9718-Jose Roberto Carrillos Lainez to Alvaro Romero Portillo, $295,000.

Gales Ct., 7597, No. 7A-001-Mary Raylene Garrett to Cristian S. Guzman, $125,000.

Helmsdale Pl., 7646-Jon D. Ijams to Renee Philomena Christy, $339,900.

Joplin Rd., 14674-James R. and Rosalie M. Garcia to Daniel and Elly Betty Barahona, $399,000.

Labrador Loop, 10428-Daniel and Sarah Chittal to Enoch and Renee Green, $422,000.

Laurel Glen Ct., 5767-Ronald L. and Stacey Ann Kerere to William P. Martin, $659,000.

Lomond Dr., 9711-Kathleen and Allan R. Anderson to Arielle Sperraza and Nelson Andrew Morgan, $280,000.

Medway Church Loop, 11807-Equity Trust Co. to Derrick Lamont Bailey II, $400,000.

Omega Lane, 6029-Abdul Hai and Arifa K. Latif to Francisco Gonzalez, $400,000.

Petersburg Ct., 8853-Randolph B. Kite and Brenda K. Teal to Mayfri E. Batista-Guevara, $241,000.

Purcell Rd., 12511-Andrew J. and Elizabeth G. Taylor to Candice Spohrer, $407,000.

Rim Rock Ct., 9399-Rechelle A. and Dennis J. Card to Gregory James and Jennifer Marie Bokan, $525,000.

Saint Lucia Ct., 7253-Brian J. Blumberg to Joseph Eniola and Olubola Tomilola Adesuyi, $295,000.

Stillbrooke Rd., 8004-Lisa L. Morales to George T. and Jeri L. Tinnell, $450,000.

Tattersall Dr., 10636-Raquel Manteiga to Brown E. and Sarah O. Onuwabhagbe, $490,000.

Trails End Ct., 13190-David E. and Claudia J. Kimball to Charles J. and Vanessa T. Henschel, $525,000.

MANASSAS PARK AREA

Alleghany Rd., 7569-Hugo R. Martinez and Isela M. Almandres Castro to Arturo J. Downs, $320,000.

Chadds Landing Way, 7617-Natividad and Gloria E. Flores to Tarka R. and Shishir Sapkota, $307,000.

Davis Ford Rd., 6617-Eli S. Petrova to Edward Arthur and Karen Louise Champoux, $500,000.

Guy Dr., 7906-Debra K. Longhelt and estate of Lucille Catherine Raiford to Imad and Elias Natour, $290,000.

Sharpshooters Ct., 7777-John Andrew and Carla M. Ahlberg to Saad Bin Noor, $425,000.

Wolverine Ct., 10645-Joel Bielski to Shayda Mankooei and Saied Rahnavard, $620,000.

MONTCLAIR AREA

Avon Dr., 4232-James Lewis and Angela Gwynne Atwater to Mark and Lindsey McGonigal, $440,000.

Cove Lane, 15977-Glory Enterprises Inc. to Abdul Mannan, $470,000.

Denali Pl., 17401-Zachary S. Goldberg to Mildred Solitario, $335,000.

Fairway Dr., 16051-Ramona Ramos to Rakesh Hansraj and Elisabeth Folger, $418,000.

Holleyside Dr., 15170-William P. and Susan McNally to Carolyn Amanda Kline and Andrew Garrett Johnson, $399,900.

Lazy Day Lane, 15814-Heather M. McEwen to Austin and Kristina Wing, $371,000.

Rhame Dr., 15609-Johnny C. and Lisa A. Mink to Rochelle and Ferdinand Alvaro, $449,000.

Spillway Lane, 4378-Robert B. and Veronica Daigle to Joseph A. and Cathryn Cratf, $506,500.

Sunny Knoll Dr., 16209-Kenneth L. and Myong A. Jamison to Gene T. Smith and Tamika S. Mobley, $405,000.

Victoria Falls Dr., 17574-Tomas Mercado Latorre and Margarita Caban-Mercado to Andrew M. Maertzig, $372,000.

Windward Ct., 15517-Tracy A. Miller to Gregory J. and Jennifer L. Rigatti, $480,000.

NOKESVILLE AREA

Colvin Lane, 11301-Richard M. and Shannon C. Kieler to David J. and Krisha Decoursey, $845,000.

Honey Grove Trail, 12051-Mary J. Pillow to Muhammad Imran Tanoli, $287,000.

Owls Nest Rd., 15034-Frank L. and Lisa A. Filipy to Jason A. and Natasha A. Munro, $355,000.

TRIANGLE AREA

Agency Loop, 4157-Nancee E. Johnson to Carmelo S. and Beth B. Tuazon, $435,000.

Miata Lane, 18911-Eric E. and Michelle F. Rodriguez to Mohammad Raouf Doudzai, $470,000.

Windsor Rd., 19133-Michael James and Samira Rosensteel to Cameron and Kourtney McNeill, $269,900.

WOODBRIDGE AREA

Aztec Pl., 12259-Jose B. Segovia Funes and Retina I. Luna De Segovia to Wayne Smith, $267,000.

Belmont Bay Dr., 810, No. 205-Kevin K. Shin and Michelle Park to Jerry E. Smolkin, $335,000.

Burgundy Pl., 2875, No. 2-6-Federal National Mortgage Association to Katherine Ann Smith and Mohammad Saleem Salimi, $185,000.

Chablis Cir., 2837, No. 19-Rosa S. Soliman to Mohammed Moutchou, $132,500.

Chevoit Hill Ct., 2906-Donald B. and Elizabeth A. Green to Miriam G. and Dante Villacorta, $420,000.

Churchman Way, 4153, No. 5-55-Jose Angel Parada to Rebecca Jo Shaw, $256,000.

Collington Ct., 742-Amanda A. Cavanagh to Caspia Dreyer and Jonathan Allen Hyers, $399,900.

Cotton Tail Ct., 15803-Sharon K. Vannoy to Mohammad Sarmad Sarmad, $397,500.

Crosswater Ct., 3646, No. 11-Xiuqing Zheng and Ming Di Ouyang to Fernando F. Arze Cortez and Sandra L. Crespo Mendonza, $262,000.

Dorothy Lane, 1732-Romel and Nancy Voellm to Vinh Quang Vo and Tuyet Thi Dinh, $425,000.

Eagle Ridge Dr., 3545-Joseph John and Nelida S. Easton to Claudia and Terrence Jelani Keit, $439,900.

Essex Dr., 14100-Estate of Doris J. Hudson and William C. Hudson to Jose Carlos Jimenez Pinto and Griselda Jimenez, $315,000.

Fox Run Pl., 1232-Adiam H. Adal to Kazi Serajul and Rupali Islam, $308,000.

Gardenview Loop, 1049, No. 202-6A-Anish Gupta to Moises Ruiz, $217,000.

Gordon Blvd., 12711, No. 77-Tanya C. Prudy to Richia Ingenito, $190,000.

Greendale Dr., 13994, No. 4-Shavonne N. Sweatt to Robert H. and Kathleen D. Tucker, $353,500.

Hanson Lane, 2041-Donald M. and Carlene J. Halsing to Johan and Lauretta Ann Pineda, $460,000.

Hearthstone Terr., 15369-Thomas P. and Mary L. Strain to Candelaria D. Chicas Gomez, $240,000.

Holly View Dr., 11956-Barry R. and Anne Z. Krohn to Stephanie Velez and Kurt Anthony Jones, $420,000.

Hunterbrook Dr., 12746-Deborah J. Wintjen to Nikhil Pandey and Kamala Silwal, $334,900.

John Hancock Ct., 12060-Michael J. and Karen Seguin to Cody Randall and Juana Yarelis Corley, $459,000.

Leith Ct., 12300-Marc and Stephanie Dipaolo to Kristen Janecke, $560,000.

Lord Culpeper Ct., 15285-Gary Peruzzi to Juan T. Moreno-Cruz and America M. Carranzo, $410,000.

Margraf Cir., 2236, No. 417-Jimell D. Griffin to Debora Ellen Browy, $285,000.

McNamera Ct., 2009-Mary Ann Maziarka to Timothy Scott and Sarah L. Leclerco, $434,000.

Mohican Rd., 11583-Seyar A. Ziayeen to My Hoa Thi Nguyen, $330,000.

Monument Sq., 801-Ronald L. and Ruth C. Smith to Virginia A. Chanley, $515,000.

Powells Landing Cir., 1915-Geetha P. Balasubramanian to Juan M. and Carla J. Ayala, $499,900.

Reese Ct., 12933-Shirlacia S. Morris to Viktoriia Gryshchenko and Amr A. Mostafa, $259,750.

Royal Ct., 16556-Brett and Stephanie McMahan to Renzo J. Llanor Rodriguez and Anna Danielle Hansen, $234,900.

Schalk Ct., 12890-Vanessa Montiel and Jason Guevara to Shaneidrea N. and Stacy M. Carter, $300,000.

Tiger Lily Cir., 1802, No. 80-Akram Rahimizadeh to Franklin Melgar, $247,000.

Ulysses St., 13779-In Yong and Jong M. Lee to Aurelio Campos, $539,000.

Wakewater Way, 2831-Ahmed Randhawa Shahid and Zeinab Ali to Ashley Ayesha Saahir, $391,000.

Willowood Dr., 12026-Daniel E. and Rachel L. Foret to Matthew Lamar and Josephine Copeland, $389,900.

Wythe Ct., 2910-J. J. S. Investment Corp. to Malena Pardo and Gabriela Almaraz, $270,000.

Manassas

These were among homes sold in June in Manassas.

Abbott Rd., 10332-Roxana U. Trujillo to Roberto Mendoza, $372,300.

Bentfield Dr., 8822-Karen Beirne to Joseph P. and Jenny A. Makolandra, $390,000.

Flowerden Lane, 9432-Rodney and Alessa Wilson to James A. and Patricia A. King, $505,000.

Georgian Ct., 8474-Rocael A. Juarez and Nadalini D. Orozco to Jose Guerrero, $240,000.

Libeau Dr., 8715-Timothy and Patricia Lee to Mary R. McDonnell, $482,500.

Miles Pl., 9026-Nidia R. Canales to Vilma C. Mendoza and Cecilia J. Hernandez, $240,000.

Piney Point Ct., 8528-Sue Ann Pearson to Long Phi Pham, $260,000.

Rolling Rd., 8933-Richard and Leslie A. Fravel to Laura Jane and Christopher Andrew Theissen, $400,000.

Sudley Rd., 9038-Susan J. Hernandez to Kaitlin Ann and Kyle William Retallick, $550,000.

Teaberry Ct., 9424-Thomas Murphy to Moira K. Welsh, $262,000.

Wellington Rd., 9970-Stephanie L. Prettol to Lisa L. Morales, $350,000.

Manassas Park

These were among homes sold in June in Manassas Park.

Anna Ct., 8635-Lan Trong Hoang to Sahadad H. Chowdhury and Jannatul Fardus, $249,850.

Brandon St., 9312-John P. and Sandra J. Priecko to Rose Marcland, $450,000.

Hedgeford St., 9343-John S. Pinchot to Jong Min Lee, $370,000.

Luke Dr., 9403-Nell T. Dieterle to Jae Koon Jeong and Heejae Chung, $425,000.

Matthew Dr., 9240-Steven P. and Carolyn D. Herron to Miguel A. Munoz Prieto, $480,000.

Woodhue Ct., 8607-Angela Escobar and Blanca Felicia Escobar Fuentes to Hui Zhang and Jianyoung Wu, $235,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Acacia Ct., 16-Thomas Edward Stinson to Kyle E. Riffin, $267,000.

Aquia Dr., 2049-Luke and Nicole McLearen to Nicolas Kerns and Kaylyn A. Reid, $368,000.

Barlow House Ct., 4-Andrew L. and Rebecca Traver to Tyler K. and Erin E. Haderlie, $427,900.

Bertram Blvd., 57-Kristine A. and Michael Edwin Lewis to Aaron and Jacki N. Wellman, $348,500.

Blossom Wood Ct., 42-Christopher G. and Carol H. Carlson to David Philip and Marget Alger, $385,000.

Bridgeport Cir., 33-Miller and Smith at Embrey Mill Corp. to Lataiasha Nicole Tayeh, $355,880.

Buchanan Ct., 25-Paul T. Nast to Allison A. and David Edward Boothe, $306,000.

Cannon Ridge Dr., 50-Christopher A. and Michelle L. White to Dennis Raymond and Ashley Rose Hopwood, $330,000.

Chapel Green Rd., 334-Celeste Alene and Taylor Snuggs Cash to Nicholas Alan and Amber Marie Ceder, $257,500.

Chesterfield Lane, 100, No. APT301-Maria Kelly to Ryan David Meyer, $149,000.

Clark Patton Rd., 57-Michael F. and Amanda Kochi to Christopher A. Kerns, $210,000.

Columbus Cv., 117-Wayne J. and Diane G. Trujillo to Sandra Marie Baddle, $387,500.

Crossing Rd., 303-David C. and Joy A. Slattery to Rita Howard, $240,000.

Deacon Rd., 279-Ronald G. and Nicole M. Edwards to Nathan Russell and Kristen Diane Halstead, $338,690.

Evanshire Dr., 23-Carol Ann I. Bell to Timothy Gray Dickson Jr. and Jonathan Barry Euzent, $456,000.

Farragut Dr., 2074-Amber Chesney to George L. and Tania E. Ferguson, $421,000.

Forest Lane Rd., 345-Rian and Rebecca Meadows to Stone and Sarah Lewis, $124,000.

Gentle Breeze Cir., 164-Carl T. and Joan D. Levander to John Paul and Linda Marie Lapp, $420,000.

Glacier Way, 72-David J. Miller to Tyler Wade and Morgan Lynn Prior, $372,999.

Harborton Lane, 96-Frank Chester and Jeffrey Charles Foss to Dale and Sandra Treadway, $230,000.

Heatherbrook Lane, 17-Kenneth Wayne and Sharon Ann Berry to Jean Claude Bataille, $420,000.

Highlander Dr., 42-Marcia L. Collins to Deborah A. Mohr and Jean A. Vest, $234,000.

Ivy Spring Lane, 53-Angel Luis and Jennifer Jolline Cruz to Ali Zakar and Zohra Nasreen Alizada, $351,000.

John Paul Jones Dr., 1113-John C. and Anne M. Ledoux to Jesse and Winnie Pinero, $354,900.

Kirby Lane, 20-Robert G. Jones to Roberto C. Santiago and Omayra M. Berrios, $600,000.

Lawhorn Rd., 44-Zachary S. Bulman and Tanja Tanzer to Sonya Lee Leibowitz, $339,900.

Little Field Dr., 3-Misas Invest Corp. to Douglas C. and Tanya Stephens, $329,900.

Lusitania Dr., 2999-Clifford D. Moore II to Claudia Y. Lopez Coello De Castro, $359,900.

Mallard Rd., 15-Carey L. Clay to Charles B. and Midori Fulton, $470,000.

Matthew Ct., 131-Brandon E. and Jessica C. Meade to Joseph D. Decker, $245,000.

Midshipman Dr., 2042-Jeffrey C. and Eleanor J. Heffelman to Larry M. and Sarah Elizabeth Lee, $369,000.

Monument Dr., 55-Daniel and Letita Melissa Lemete to Timothy and Olivia Restivo, $625,000.

Overlook Ct., 222-Judith C. Chaimson and John H. Scaife to Darryl R. Bauer, $194,000.

Payton Dr., 809-Jared H. and Jennifer T. Hall to Aisha Hope Wood, $270,000.

Penningcroft Lane, 8-Aaron D. and Jennifer L. Schoenle to William Eric Huszar and Sarah Elizabeth Rearick, $440,000.

Portugal Dr., 1039-Richard and Janet Rice to Shavahn L. Erby, $399,900.

Richards Ferry Rd., 162-Dominick B. Vitiello to Arthur Layton Beach, $335,000.

Rock Hill Church Rd., 127-Shelby J. Rice to Thomas and Jasmine Peoples, $260,000.

Rollingside Dr., 9-Roberto J. and Rebecca A. Sanchez to Aaron Ashley and Emilia K. Darley, $250,000.

Saint James Ct., 10-Michael John Gallagher to Carolyn S. Smith, $340,000.

Silent Woods Pl., 6-James M. Pethokoukis and Colette M. Moran to Adam A. Raasch and Jessica R. Vance, $399,900.

Spotswood St., 209-Theresa R. Horne and Bijai L. Jones to Amy Kertgate, $330,000.

Stony Hill Rd., 243-Nezam Mohammed to Renesa and Nathaniel Smith, $305,000.

Sweetbriar Ct., 10-Paul R. and Auralie A. Gehring to Daniel E. and Shannon M. Johnson, $314,900.

Tanglewood Lane, 203-Alejandro O. Staranowicz and Andrea Kristine Heid to Jose A. Bonilla and Eduardo A. Bonilla Hernandez, $284,775.

Timberidge Dr., 78-Darryl D. and Mari Lynn M. Crawford to Jennifer and John C. Madaris, $529,000.

Tudor Ct., 12-Ardell W. and Shawon T. Brown to Christopher Scott and Angela M. Odom, $445,000.

Wakefield Ave., 29-Lance Q. and Elizabeth A. Carter to Nathan and Jessica F. Donelson, $295,000.

Waters Cove Ct., 510-Taryn Scott to Lavinia Veronique Elliott, $277,000.

White Oak Rd., 725-Michael Liebner to Victoria Elizabeth Ye, $264,000.

Willowmere Pond Rd., 116-Kenenth M. and Deborah L. Pedigo to Manuel Antonio and Xenia Karina Sivirian, $619,900.

Woodland Dr., 103-Darlene F. and Arthur H. Bennett to Laurel Anne Boyd-Portell, $369,500.