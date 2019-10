Broadsword Dr., 10163-Charles J. and Esther H. McCloud to Alias S. Abatagel and Yatnayet A. Ashenafi, $537,500.

Chianti Terr., 8969-William and Diane Jersey to Idy Amauri Lopez, $517,000.

Crabtree Falls Dr., 12608-James D. and Michele I. Piechowski to Ferson and Priscilla Gerard, $650,000.

Dunbarton Dr., 12979-Frank D. and Tricia L. Fannin to Michele Lepp, $425,000.

Heykens Lane, 12525, No. A1901-Alejandro Arroyo to Amelia R. Sullivan, $295,000.

Lednock Way, 12710-Erin Michelle Maher to Andrew Ryan Burnell, $330,000.

Merlot Ct., 9002-Jon David and Michelle Tiedemann to George and Sara Harrum, $544,900.

Pale Rose Loop, 10131-Gregory R. and Grace P. Riley to Scott Paterson, $345,000.

Scotts Mill Dr., 12275-Randy K. and Judy V. Thompson to Lauren E. and Jack L. Burtch, $447,500.

CATHARPIN AREA

Avonlea Way, 3670-Yong S. and Kimberly H. Chung to Isaac Duenas and Rachel D. Slotnick, $859,000.

DALE CITY AREA

Ashdale Ave., 14601-Randall J. Reau to Rodrigo E. Martinez Centeno and Heilyn Aracely Moraga, $315,000.

Birchdale Ave., 14200-Higher Standard Property Solutions Corp. to Carlos and Sandra Guerrero, $325,000.

Chula Pl., 15234-John Barrett to Gabriel Rodriguez Mendonga and Jessica Albert Camacho, $515,000.

Dale Blvd., 4495-Dolphin Investments Corp. to Manuel Salmeron Ortiz, $325,000.

Dixon Ct., 14808-Yvonne M. Gayle to Edgar M. Araujo and Sandra E. Garcia, $340,000.

Echo Ct., 4410-Lorena E. Moran De Figueroa and Nestor Quezada to James Theodore Smith, $350,000.

Evansdale Rd., 4521-Muhammad J. and Wahab Gull to Nicole Broussard, $288,000.

Fullerton Rd., 14320-Fayeann Bone to Rolando J. Larin Lopez, $299,900.

Granby Rd., 4135-Fernando A. Castillo and Daniel O. Martinez to Maria Bety Romero de Martinez and Henry O. Martinez Romero, $295,000.

Harvest Moon Lane, 14871-Russel W. and Jessica M. Grooms to Gregory M. Patterson and Erica N. Nickolett, $435,000.

Jessup Lane, 5317-Mark Krieger to Latiful and Rokeya Haque, $525,000.

Kingsman Rd., 13707-Celso and Antonia Rodriguez to Mohammad and Chaudhary Waris, $355,000.

Mapledale Ave., 13807-Andrew and Jennifer Said to Eder J. Odria and Leliosa M. Magarce, $355,000.

Neath Dr., 15616-Timothy P. and Judith S. Camus to Walter R. and Jessica M. Cardenas, $489,900.

Ozack Ct., 6103-Richard and Pamela J. Cuevas to Gerald A. and Melanie Alvarado, $405,000.

Rahill Ct., 14150-Aretha Y. Jones to David N. Evans, $320,000.

Roundtree Dr., 5690-Takia L. Talford to Monica S. Fernandez and Karina J. Reto, $350,000.

Shamus Ct., 5389-Ricardo and Gustavo Ortiz to Naoual Ait Ali and Hamza Najib, $320,000.

Stratford Dr., 14717-Annette R. Mendoza to Zeeshan Qureshi and Tayyaba Yaqoob, $360,000.

Taxi Dr., 12991-Brian L. and Audry Mason to Hedayatullah Niazi, $360,000.

Towhee Ct., 4047-Raymond W. and Kimberly S. Lemaster to Zubair and Rahima Baz, $456,000.

Woodway Pl., 4603-Gabriel Licropani and Ana M. Andino to Sidique Yankson and Hawanatu Kabia, $243,000.

DUMFRIES AREA

Dovetail Ct., 16906-Nicholas D. and Doris Taylor to Prince A. Tetteh and Eunice M. Matey, $350,000.

Myrtlewood Dr., 2767-Donald and Christine M.J. Hopper to Phillip James and Bok Sun Whitehall, $455,000.

Sassafras Tree Ct., 3020-Dolores M. Montes and Kim-Yvette Evans to Mark A. and Joan E. Rasmussen, $450,000.

Terri Ct., 17416-James E. and Yvette R. Stratton to Faridur Rahman and Fatema Zohra, $370,000.

Yew Grove Pl., 3121-Matthew Daniel and Tasha Rae Friedell to Harrison N. Igwe and Kate G. Ngwu, $390,000.

GAINESVILLE AREA

Avalon Isle Way, 6809-Rebecca and Quinton T. James to Julienne Kramer, $312,500.

Barrymore Ct., 13952-Keith A. Jochem and Shazia Naimee to Keyur and Disha Shah, $578,000.

Brown Thrasher Ct., 8821-Gary W. and Sabrina M. Ramsey to Carlos Laureano, $675,000.

Camdenhurst Dr., 18267-Sherrie Lynn Morgan and Andrea Gray to Minh-Chau Ngoc Nguyen, $430,000.

Chelmsford Dr., 13974-Deborah Louise Noble to William E. and Lauren I. Brown, $377,900.

Culloden Crest Lane, 7882-Jeffrey A. Houser to Andrew Michael Clark and Monique Ann Dela Cruz, $479,500.

Ducktan Loop, 14732-Brigitte Engleman to Irene Seraphina-Jieun Jung and Heather Sophia Hee Eun Jung, $345,000.

General Lafayette Way, 6819-Eric and Lauren Sterling to Ralph Britton Lawrence, $365,000.

Hastenbeck Dr., 13693-Bridge End Properties Corp. to Charles David and Ebony Robinson, $539,600.

Jackpin Pl., 6709-John C. and Laurie B. Payne to Stephen W. and Colleen M. Szczypinski, $580,000.

Lick River Lane, 5419-Christopher J. and Laura J. Cope to Heather Vaughn and Joel Ernest Anderson, $630,000.

Manahoac Pl., 7012-Mof Corp. to David Dejesus and Lorena Crucey Garcia, $335,000.

Onan Ct., 15004-Sondra T. Payne to Aalamjot Bhuller, $490,000.

Pine Knott Ct., 8332-Jan A. and Kelly E. Sherman to Ali Aziz, $774,000.

Rogue Forest Lane, 7002-Prakash and Jyoti Behrani to Harvinder Singh and Sonika Singhal, $357,000.

Senea Dr., 13703-Andrew Kim to David and Denise Gall, $480,000.

Stepney Dr., 4365-James Robert Walkinshaw to Jack Jeffrey and Stacy Lynn Ziebell, $492,000.

Victory Gallop Way, 13454-Barbara Marotta to Donan M. Leahy, $400,000.

HAYMARKET AREA

Admiral Baker Cir., 15566-Jeffrey Scott and Heather S. Williams to Timothy and Susan Benning, $612,000.

Alvey Dr., 2623-Sylvia T. Dement to Daniel C. Mazingo, $450,000.

Bartrams Forest Lane, 6603-Min and Ji Yu to Stephen J. and Shannon B. Pressley, $486,000.

Brinestone Pl., 14496-Patrick and Traci Picciano to Nathan J. and Amanda L. Frank, $665,000.

Dogwood Park Lane, 14706-Febe Hernandez to Fredric and Moira Schuster, $475,000.

Greenwood Farm Dr., 3200-Neighborhoods V. Corp. to Kevin L. Olson and Thuy Lan T. Olson, $1.08 million.

Largo Vista Dr., 14960-Manuel P. and Maria L. Morias to Tariq Zahran and Sheba Ali, $785,000.

Mountain Rd., 1522-Estate of Jacqueline K. Miller and Shirley M. King to Gretchen Margaret Buehler and John Lezcano, $370,000.

Pitner St., 16053-Jordan M. Wilson to Darey M. Wooldridge, $406,000.

Royal Crest Dr., 15241, No. 302-10-Hilda Murphy to Nancy J. Pickering, $335,000.

Stokes Lane, 15802-Anthony J. and Krista Bovo to Chon Wun Choe and Yu Ri Kum, $419,900.

Walkerton Ct., 5372-Larry and Brenda Norman to Michael and Elizabeth Mohan, $755,000.

Yellow Tavern Ct., 14415-Thomas J. and Jaime L. Keefe to Vasant and Sheetal Bhat, $715,000.

MANASSAS AREA

Belle Grae Dr., 7550, No. 1-6-Aleia Maree and Marissa A. Eanes to Alexandra Cheek, $160,000.

Bland Dr., 7504-Jeremy K. and Jennifer L. Dereus to Savannah Elizabeth Burns, $305,000.

Brewer Creek Pl., 8922-Brian P. and Laura I. Smith to Michael K. and Charles L. Bonneville, $342,500.

Cherry Ridge Ct., 6400-John W. and Tricia K. McGriff to Andrew J. Senecal and Abbey M. Elie, $599,900.

Coffee Tree Ct., 10085-Jason W. Henry and Donna E. Dixon to Elizabeth A. and Carlton L. Murphy, $490,000.

Copeland Dr., 9699-Jorge da Silva Lorenco and Maria De Sousa Lourenco to Rafael Antonio Guardado Platero and Julissa G. Guardado Ventura, $395,000.

Damascus Dr., 9521-Joshua Dunbar to Leidi L. Del Cid and Oscar Garcia Sorto, $341,000.

Fairweather Ct., 10510-Jacob and Christina F. Ballard to Lauren Marshall and Stephen Dale Keating, $396,000.

Gales Ct., 7598, No. 2B-203-Mariana Eslava Gamboa to Farzad and Fareed Aref, $123,960.

Heritage Crossing Ct., 8234, No. 81-Young Soon Kim and Hyun Young Jang to Kingsley J. and Peace C. Elebo, $325,000.

Kahns Rd., 12719-Andrew T. Bolla to Bernadette M. Noble, $380,000.

Lacy Dr., 8079, No. 9-Robert and Danielle A. Fortier to Justin Hollis Spencer, $220,000.

Light Guard Loop, 11102-Tommy L. Hunt and Athena Gordon to Abigail O. Gramajo Lopez and Yomari Novelia De Leon Mazariegos, $247,000.

Lomond Dr., 10311-Eric J. and Christine M. Kervina to Christian Niels and James S. Mikkelsen, $361,000.

Michelle Ct., 7642-Karen Theresa Hill to Ishwor B. Thapa and Roshani Lama, $360,000.

Peachwood Dr., 10824-John P. and Sheila L. Naylor to Tyrone and Alicia Fulford, $420,000.

Pope St., 10902-Jonathan Nation to Bidur Prasad Lamsal and Bhagawati Aryal, $340,000.

Quail Run Lane, 7605-Khalid Mahmood to Robina Shaheen, $220,000.

River Forest Dr., 6138-Michael D. and Jennifer C. Barton to Charles Jonathan Dundon, $525,000.

Scotland Loop, 8390, No. 3-Samuel Ayala Roman and Ruth D. Medrano to Jeff Smulyan and Lotte Haldrup, $347,500.

Stonebrook Dr., 11060-Robert O. and Lynne Kristen Ryan to Michael Adam and Rachel Latham, $590,000.

Three Otters Pl., 15559-James Dutrow to Delmi A. Pena, $290,000.

Treywood Lane, 6215-Carlton and Carol Roller Litchfield to Timothy Dale Baglau and Robin Noel Combu, $615,000.

MANASSAS PARK AREA

Arrowood Dr., 9908-Randy D. Liebl to Timothy Allen Longanacre and Elizabeth Ann Royal, $465,000.

Chinkapin Dr., 10240-Estate of Richard S. Baker and Elaine Marie Baker to Lucy E. and Steven J. Orsi, $171,000.

Duck Pond Terr., 8009-Sue Ellen Pomplin to Jae H. Chang, $335,000.

Knightshayes Dr., 7997-Jeffrey P. and Laura B. Wisch to Scott A. and Rebeccah M. Smith, $675,000.

Priya Ct., 7955-Rajeev and Meenakshi Sharma to Phillip David Bradshaw and Tonya Camille Hucks-Bradshaw, $528,500.

Shelley Lane, 7636-Fredis and Maria Lidia Aleman to Hugo Morales Deras, $255,000.

Yorkshire Lane, 8408-Donald B. Voss to Eric K. Gallihugh and Chelsea M. Linkou, $410,000.

MONTCLAIR AREA

Barrington Pl., 15524-Kaleb and Stephanie Harkema to Bryan Patrick and Susan Ferlazzo Nolde, $465,000.

Dancing Leaf Pl., 16023-Lee George Jones to Jeffrey L. and Tina M. Burton, $532,000.

Edgehill Dr., 15343-Steven Vincent and Anne M. Oroho to William and Shannon Lynn Backlund, $449,000.

Four Seasons Dr., 17322-Michele Sparrow to Monroe K. and Mary M. Bryant, $440,000.

Holleyside Dr., 15210-Hailu Tekle to Keisha A. Douglas Teixeira, $450,000.

Lansdale Pl., 15703-Beth Anne Bener to Gary Lee and Donna Willison, $250,000.

Mina Lane, 17507-Katherine Banks to Anees Ahmad, $425,000.

Ridgewood Ct., 4402-Luis A. Rivas Chavez to Carl Daniel and Megan Michelle Chan, $402,000.

Taconic Cir., 16176-Matthew L. and Latosha R. Thompson to David A. Gomez, $280,000.

Viewpoint Cir., 15690-Angela V. Coleman to Jonique N. Whitehurst, $280,000.

Yorktown Dr., 15517-Joseph and Sara Y. Holt to Joshua and Chrissa Benson, $475,000.

NOKESVILLE AREA

Deer Meadow Ct., 10901-James C. and Ruth Kabel to Juan Antonio Fernandez Duarte, $725,000.

Kettle Run Rd., 10709-Lisa M. and John W. Parker to Erica F. Drame, $500,000.

Reid Lane, 11431-Resource Investments Corp. to Ralph L. and Michelle L. Carder, $445,000.

TRIANGLE AREA

Beech Lane, 18406-John C. Ingram to Kenrick A. and Jenny W. Williams, $347,500.

Red Oak Lane, 18900-Sandra L. Wise to Ian and Stephanie Parisi, $269,900.

WOODBRIDGE AREA

Abbey Glen Ct., 12154-Brenda J. and Vance Vogel to Scott Taylor Bryant, $384,500.

Appaloosa Dr., 3830-Jon R. and Carrie A. Gonzales to Alexander and Eva Jernegan, $400,000.

Balsam St., 14650-Meagan Rose DiSanto and estate of Christine Mavracie Revocable to Wilfredo Lazo Rodriguez and Maria J. Flores De Lazo, $218,215.

Belmont Bay Dr., 820, No. 204-Patricia M. Cooney to Donald Edward Parnell Jr., $325,000.

Brickert Pl., 3960-Nekia Williams to Josefa G. Cruz Molina and Mauricio Alexander Cruz, $351,750.

Burgundy Pl., 2888, No. 9-6-Nadene G. Kennedy to Johnathan Poland, $170,000.

Candlewood Ct., 14768-Sonia M. Guardado and Ramon Febus to Natalie J. Castro, $254,000.

Chablis Cir., 2843, No. 18-Greg Norman to Megan A. Harmeyer, $165,000.

Chickasaw Ct., 12340-Andrew Boateng to Anna Kristina Brinkley, $313,000.

Clarke Farm Pl., 3805-Theodore A. Butts and Kathleen Logan-Butts to James Russell and Cynthia Lynn Morgan, $675,000.

Colonial Dr., 1533, No. 103-Sushil K. Sapra to Cain Gastrell, $164,000.

Cottonwood Ct., 1412-Property Link Corp. to Joseph Driver, $282,000.

Dara Dr., 12650, No. 301-1-Brandie Neal Detwiler to Joyce and Jake Day, $122,000.

Dulcinea Pl., 12649-Veronica E. Romero to Nancy Carballo, $287,000.

Eastbourne Dr., 2449, No. 225-Nicholas T. Mann to Michael Briscoe and Robyn P. Taylor, $290,000.

Exmore Ct., 15516-Regina O. Nesiama to Kerri J. Holloway and Dawyne E. Walton, $365,000.

Fraser Ct., 2495-John T. and Sheryl A. Bush to Christopher Kyle and Robyn N. Wills, $400,000.

Gatehouse Terr., 15333-Shanna M. and George A. Preston to Dominick Walden, $256,500.

Grayson Rd., 14013-Centennial CT Corp. to Manuel D. Aguilera Sr. and Oscar Antonio Romero, $315,000.

Greenhall Dr., 12800-Concord Property Corp. to Muluken Maregn, $360,000.

Harbor Dr., 12610-Jonathan W. and Sara Baldwin to Daniel W. and Miriam C. Barbour, $430,000.

Heather Glen Ct., 1879-Sarah Hanif to Irma C. Escalante and Erick A. Canas, $262,000.

Home Guard Dr., 11967-Linda R. Pugel to Andrew Fletcher and Kelsey Ward, $417,000.

Hyatt Pl., 14932-Mauricio and Jacqueline Benitez to Lizandro Cortez and Candelario Turcios Santos, $315,500.

Ironwood St., 1397-Joshua D. Fowler and Ashley R. Jackson Fowler to Zebulon Levi and Gabrielle Nicole Gensmer, $265,000.

Kentshire Dr., 15100, No. 441-Cameron B. Sutton and Heather L. Butters Sutton to Leslie McDonald, $284,900.

Lexington Ct., 2943-Remeo S. and Sharon M. Lim to Nurun Nobi and Muhbuba E. Shova, $275,000.

Madeira Ct., 2833, No. 15-2-Bradley Banholzer and Arahcely Montano Franco to Awelkher Seraj, $200,000.

Mariner Lane, 1921-Mete William Williford to Alberto Alejandro Aquino, $285,000.

Mendoza Lane, 15666-Walter A. Gomez Granillo to Malik Hafiz, $340,000.

Montega Dr., 4869-Ephrem T. Amera to Juan Zuluaga and Tiffany Bennett, $450,000.

Mountain Ash Ct., 13202-Timothy B. and Molly E. Moorstein to Jamie Ruth Venneman and Russell Evan Johnson, $505,000.

Oregon Ave., 1311-Vindo Motecha to Lucia Vasquez Rodriguez, $295,000.

Pinetree Dr., 13421-Estate of Ana L. Myers and Margaret M. Myers to Blanca Z. Portillo-Ambelis, $255,000.

Princess Anne Lane, 2209-Michael and Helen Hilios Dunn to Yanina K. Ferrufino Beza and Romina L. Ferrufino Beza, $365,000.

Regatta Lane, 16439-Ian R. Ashcroft to Malcolm Marcel and Nakisha Yvette Anderson, $555,000.

Rush Dr., 13591-Nathan D. and Amanda R. Knox to Logan Marshall Wilhelm, $391,000.

Silvia Loop, 12757-Michelle L. Gaskins to Isatu Kargbo, $322,900.

Sutton Pl., 16605-Ulices Antonio Gomez Fuentes to Jose M. Benitez Parada and Maria De Jesus Benitez Rodriguez, $259,000.

Trimaran Way, 2444-Leon and Rosemarie Spradling to Meena and Dan B. Bishwakarma, $470,000.

Varsity Dr., 1701-Myung W. Lee to Andres Mejita, $340,000.

Waterwheel Terr., 15270-Wai Cheng to Kwasi Osei and Olivia Basoah, $295,000.

Willowood Dr., 12067-Patrick C. and Cecelia A. Carver to Michael J. and Lelaine C. Clark, $409,000.

Yardarm Pl., 12616-Horizon to Investments Corp. to Blake Gene Hodge, $377,000.

Manassas

These were among homes sold in June in Manassas.

Bentfield Dr., 8823-Allen W. and Terri L. Johnson to Mir Shams and Mir Qais Samandari, $410,000.

Charleston Dr., 9204, No. 204-Benito P. Rodriguez to Michael Francis and Melinda Denley Reidy, $300,000.

Fairview Ave., 9409-Zachary R. and Ashley A. Schneidt to Lawrence P. Erler and Jill Walling, $443,990.

Fringe Tree Lane, 9326-Kevin Prince to Harris M. and Loreen C. Satari, $220,000.

Gloxinia Way, 9348-Joy J. and Timothy E. Wilson to Lori L. and Raymond J. Leo, $419,900.

Jasmine Ct., 8963-Joshua Evan Mulcahy and Carole A. Bedenbaugh to Kevin M. and Melissa K. Burgess, $425,000.

Liberty Trail, 8620, No. 102-W. T. Merchant Jr. to Page Jalette, $185,000.

Nagle St., 8683-Bruce R. and Lori H. Campbell to Santos F. Zavala De Romero and Luis A. Romero Zavala, $435,000.

Portner Ave., 9101-Samuel Romero Ortuno to Franco D. Calvi Munoz, $155,000.

Shadia Pl., 8946-Edilburgo Rivera-Alicea and Ruth N. Davila to Bryant Lutz, $380,000.

Taney Rd., 9213-Mohammed Lahmidi to Jose B. and Joaquy L. Barrientos, $199,000.

Tito Ct., 10328-Keith H. and Katherine L. Newport to Rocael A. Juarez Godinez and Nadalini D. Orozco, $300,000.

Wellington Rd., 9974-Maxine E. Taylor to Francis Theodore Freedman, $349,000.

Manassas Park

These were among homes sold in June in Manassas Park.

Baker St., 109-Lawrence Quental Jr. to Margarita Serrano Trevino and Jecika M. Rico, $320,000.

Carondelet Dr. E., 9307-Sandra M. and Aaron L. Cochran to Hong-Son Pha and Thuy-Trang Pham, $510,000.

Isabel Lane, 9056-Stephen R. and Nicholle L. Miros to Christopher D. Magee and Amy Suzanne Verner, $410,000.

Manassas Dr., 113-Thomas Hilleary and Lyn Cong Tang to Juan J. Machado Portillo and Herberth Machado Carranza, $300,000.

Pickens Pl., 9832-Keith W. and Julie B. Cline to Travis Rendell Cunningham, $380,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Allegheny Dr., 12-Katherine and Kevin Cooksey to William Neitring, $290,000.

Aquia Dr., 2114-Robert A. and Kristy Michelle Hubbs to Mario and Sandra M. Flores, $345,000.

Aurelie Dr., 43-Tony and Patricia Goodwin to Rodney L. and June Wilson, $349,900.

Baron Ct., 5-C. Glenn and Christine M. Fetko to Robert Michael and Gretchen P. Dewitt, $470,500.

Belle Plains Rd., 186-Lelia N. and Arthur Lewis Loving to F. Robert and Sherri A. Minx, $105,000.

Bethel Church Rd., 615-Jim and Michelle McCurtain to Jeremy Paul and Patricia Marie Jones, $435,000.

Bosun Cove., 208-Matthew J. McGowan to Christopher R. Ashcraft, $320,000.

Brenton Rd., 300-William A. Lyles to Tiana Michelle Hackett and John Arthur Driscoll Jr., $262,000.

Bridgewater Cir., 273-Keith and Sylvia Margaret Tinkler to David B. and Valentina Buehrens, $250,000.

Bush Hill Ct., 140-Paramount Investments Corp. to Karie Ferguson and James C. Annaccone, $410,000.

Chapel Heights Dr., 37-Barry R. and Nancy L. White to Conrado Luna and Maura Elena Perez-Herrera, $212,650.

Chestnut Dr., 94-Travis K. and Arthur K. McClure to Patricia Ann McClure, $190,000.

Clear Spring Lane, 32-D.R. Horton Inc. to Matthew and Maria Muessen, $395,500.

Coachman Cir., 134-Lonnie and Isadora Hoffa to Mark E. and Nancy D. Bergeson, $504,900.

Confederate Way, 67-Carlos M. Goetz to Habib Rahmani, $359,000.

Crowncrest Rd., 75-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Jerry W. Zalesak, $380,000.

Dent Rd., 68-Jerry E. and Linda M. Cartwright to Jeffrey J. and Crystal Guadalupe Walker, $332,000.

Egret Ct., 33-Kamilah Barnwell to Dennis Wesley and Pamela Jean Carr, $430,000.

Evanshire Dr., 31-Steven I. Straughn and Leslie A. Moore to Ronald Mark and Tammy Lasko Guseman, $374,900.

Fountain Dr., 51-Soren A. and Lisa R. Trout to Charles G. and Renee Roberts, $500,000.

Germanna Way, 102-Benjamin D. and Kristin M. George to Deries Prince and Petril Sharmel Kaywood, $319,000.

Greenbriar Dr., 1350-Joseph O. Prewitt Rodriguez and Sherry L. Prewitt Rodriguez to Drew P. Smith, $590,000.

Harbour Dr., 1006-Michael T. Wright Young to James M. Schuldt, $295,000.

Hemming Dr., 17-Mauricia Chevalier Jones to Marvin Dennis and Kristen D. Thomas, $580,000.

Hollycrest Pl., 19-Lee Kent and Rita Dixon-Kent to Domian Anthony and Lynnette Udele Sullivan, $500,000.

Ivy Spring Lane, 71-Tshamala T. and Alicia May Hupprich to Angel David Santiago-Santiago and Amy Geller Santiago, $366,000.

Jolie Ct., 9-Scott C. and Wendy J. Auerback to Edwin Orlando Garcia Robles and Maria Y. Rivas, $350,000.

Knollside Ct., 9-Mary E. Levalley to Andrew and Carley Blascovich, $382,500.

Leather Bark Ct., 3-Misas Invest Corp. to Mark Francis Quilla Padilla, $328,000.

Little Johns Lane, 37-John Edward Burg Jr. to Timothy Frederick and Karen Redell Fox, $250,000.

Long Point Dr., 148-Linda C. Disciullo to Doreen Bell, $276,000.

Lusitania Dr., 3003-Jonathan M. and Jennifer L. McCormick to Allen and Julia Cleveland, $267,000.

Marlborough Point Rd., 240-Daniel and Devan Chmelar to Kent and Christa Harrop, $549,900.

Mayfair Pl., 118-Adam A. Raasch to Lacy D. Reed and Courtney M. Blanchard, $239,900.

Mill Race Rd., 181-Michael T. Conte to Zachariah Emerson and Sheila Coughlan Anthony, $495,000.

Musselman Rd., 401-Deok H. and Hee C. Suh to Ana E. Rios De Candray and Melanie Rachell Candray Rios, $225,000.

Oak Dr., 126-Moska Amarkhel to Ciera Wagner, $175,000.

Overlook Ct., 247-W.E.K. Corp. to Kimberly M. West, $205,000.

Pear Blossom Rd., 397-Shana R. Winkfield to Michael Andrew and April C. Shuman, $495,000.

Persevere Dr., 31-Kamyab Group Corp. to Donavan and Moneka Lyons, $425,000.

Prestonwood Ct., 6-Jonathan D. and Tiffany M. Christensen to Joshua and Latasha Mugtage, $380,000.

Richland Rd., 339-Erik W. and Martha F. Burtis to Jeffrey Aaron and Denise Nayia Johnson, $362,200.

Rock Raymond Dr., 215-Scott Alan and Janet Lynn Saltz to Blair Clayton Miller and Johnathon Wesley Bobbitt-Miller, $552,000.

Salem Lane, 39-John R. O’Donovan and Yan Zhang to Richard V. and Rosa Kimble, $440,000.

Sledgehammer Dr., 827-Jacqueline C. Alexander to Samuel De Ortez Alvarenga, $165,000.

Stable Cove., 105-Brett Matthew Lane to Justin Henry and Brandy Nicole Maxam, $362,500.

Storck Rd., 69-Randolph T. and Anna M. Evans to Michael V. and Marissa Evans, $235,000.

Table Bluff Dr., 75-Lynda Kathryn Bartush to Richard V. Frisby, $282,000.

Tankard Rd., 21-Gerald A. and Cindy L. Rivas to Melissa D. Tune, $507,000.

Titanic Dr., 3239-Resi Reo Sub Corp. to Amy L. Heiby, $300,000.

Village Pkwy., 641-Dexter S. and Zandra M. Sterling to Jonathan Stanley and Marie Gemmell, $500,000.

Wave Dr., 2008-Jaime H. Davila-Castillo and Nicole Davila to Christian Hall, $275,000.

Westchester Ct., 8-Sondra D. Jones to Maxwell J. and Joann Williams, $395,000.