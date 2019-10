Cascade Falls Dr., 9171-Jennifer L. and Andrew H. Kelleher to David and Rebecca Bonds, $375,550.

Colesmire Gate Way, 13501-Carolyn S. Smith to Rachel A. Mehus, $339,900.

Dawkins Crest Cir., 9295-Camilo Cardona and Roxana L. Cardona Gomez to Shawn Burks and Jessie Ansink, $415,000.

General Kirkland Dr., 10889-Musharaf Aziz to Laura L. and Charles E. Campbell, $568,000.

Iron Brigade Unit Ave., 11648-Jean M. Brech to Keiron and Latoya Holmes, $375,000.

Maitland Loop, 9797-Shawn Michael Burks to Jesus and Mandy Sue Carrasco, $320,000.

Ormond Dr., 13013-Ahsan Properties Corp. and Equity Trust Co. to David Lynn and Nancy Elizabeth Ranson, $415,000.

Roaring Spring Loop, 9101-Michael and Christine Rosenfeld to Daniel James Relay and Marine Diaz, $565,000.

Shenvale Cir., 13030-Jonathan J. and Jessica K. Poe to Jessica A. Comfort, $340,000.

Worthington Dr., 9381-Jeffrey L. Hubbart and Teresa A. Young to Peter John Seilhamer, $607,000.

DALE CITY AREA

Altomare Trace Way, 15658-William R. Watts and Tina L. Uy to Erik N. and Stacy Lynn Schultz, $519,500.

Bell Tower Rd., 14700-Mark Reed and Dawn Graves Garrigus to Kevin and La Cher S. Campbell, $657,500.

Brazil Cir., 15144-Denise A. Dunlap to Jose Antonio Rubi, $290,000.

Carlsbad Rd., 15028-Nazla H. Contreras and Carlos Escobar to Jose A. Gaitan Alvarado, $328,000.

Cordell Ave., 14906-Zuna Real Estate Corp. to Simmie Parnell and Nikki Rae Navalta Toler, $289,900.

Daybreak Lane, 5263-Anthony P. and Tammy Bellione to Tremayne Rashad and Christina Booze Williams, $509,000.

Earlham Ct., 14628-Melvin J. Velasquez to Lux X. Garcia, $260,000.

Endsley Turn, 14686-Melissa L. Lebel to Fernando M. Terrones Carrera, $266,000.

Fitchburg Ct., 3406-William L. and Britten C. Miller to Jose E. Quinteros and Yaquelin E. Romero, $285,000.

Gina Pl., 3239-Habtu Zemech and Meaza Afework to Adanu Z. and Muna Z. Ahmed, $324,900.

Grove Ct., 13904-Joaquin Soto and Elizabeth Fernandez to Luis A. Ramirez and Carolina Y. Alfaro Reyes, $333,000.

Hemingway Dr., 4110-Adam C. and Lori A. Ash to Shannon J. Lee, $315,000.

Kentbury Ct., 4816-Curtis J. and Patricia E. Davis to Antonio D. Gonzales Jr., $349,000.

Leesburg Ct., 5112-Carlos Escobar to Delmy E. Argueta Joya and Alma I. Gamero Romero, $311,000.

Malta St., 14101-Garland E. Johnson III to Abdalla Yousif, $370,000.

Minnie Ct., 5637-Michael William and Tara Marie Benitez to Rodney D. and Wendy Cathcart, $595,990.

Oat Ct., 13108-Basu and Kalpana Satyal to Victoria and Joseph Gentile-Toke, $462,500.

Plumwood Lane, 5947-James A. and Kristina L. Smith to Amjad Ali, $375,000.

Qualey Pl., 5317-Hemant R. and Geeta H. Shah to Francisco Javier Alvarez Gomez, $272,500.

Rhode Island Dr., 5979-Paul Howard and Jessica L. Riley to Kimberly M. and Kevin M. Brown, $505,000.

Salsbury Ct., 14365-Patricia A. Groves to Mathew G. Frank, $339,900.

Soaring Cir., 3312-John M. and Monica Brewster Dillard to Savanya and Stanley Hall, $750,000.

Taft Ct., 4397-Rohn D. and Mary Morris Legore to Riley A. and Chanda K. Eubanks, $450,000.

Tonka Ct., 12941-Hyu Sun Miller to Ammad I. Ahmed and Faiza Iqbal, $299,000.

Whittier Loop, 14997-Peter D. and Amy M. Groff to Serkalem Shebeshe and Atsibha Mazengia, $336,500.

DUMFRIES AREA

Brockenbrough Dr., 3625-Department of Housing and Urban Development to Juana Garcia, $210,000.

Gibson Mill Rd., 17101, No. 6-Hua Yun Zolfaghari to Omri Blair, $388,400.

Stewart Lane, 3665-Darryl Tom and Shiho Horikiri to Mirian D. Teos, $224,500.

Williams Ct., 4195-Karla Rodriguez and estate of Elmer Rivera to Jorge E. and Claudia P. Vela, $325,000.

GAINESVILLE AREA

Arcadian Shore Ct., 8056-Jerry W. and Kathryn A. Evans to Rodney G. and Alessa Wilson, $595,000.

Barrymore Ct., 13856-Arthur Richard Reeves IV to Daniel J. and Selina Rose Zodda, $520,000.

Bearhurst Dr., 8432-Ricardo A. and Amy L. Trinidad to Kirsten Ashley and Anthony Paul Tice, $965,000.

Brunson Cir., 7386, No. 5A-Jeffrey and Christina Hunt to Darren S. and Alison McKnight, $322,500.

Cerromar Way, 8131-Drew P. Smith to James M. and Lynn Fischer Dike, $391,750.

Crimson Leaf Ct., 8050-Estate of Mary Shaw and Beau H. Covert to Alexander M. and Kimberly A. Kaczmarek, $459,000.

Derby Run Way, 6754-Barbara S. and Robert F. Mechler to Joelle Mahe-Snowden, $520,000.

Filly Ct., 13576-Leo E. and Pamela L. Walters to Muhammad Qavi, $355,000.

Hunters Run Way, 14220-Beverly H. Dixon to Rashid and Talat Ahmed, $350,000.

Legend Glen Ct., 14351-Benjamin and Katharine Fowle to Jean Dominique Kouame and Justine Aka Anato, $320,000.

Lords View Loop, 8732-Anthony Jorge and Christine A. Posada to Joshua A. Richardson, $585,000.

Murphy Terr., 14105-Robert and Stephanie Dickson to Surjeet and Stainder Singh, $565,500.

Parville Loop, 6605-Steve and Sunny Kang to Linsong Fan and Ruobing Wang, $390,000.

Rocky Run Rd., 8020-Donald J. and Catherine A. Schumacher to Metin and Zuleyha Yikar, $480,000.

Royal Sydney Dr., 7711-Aprale M. Davis and Harold R. Gonsalves Jr. to Mark and Courtney Louisa Oetjen, $640,000.

Spyglass Hill Loop, 15693-Wu Huang and Hui Zhan to Aprale Davis and Harold Gonsalves Jr., $825,000.

Town Commons Way, 14275-Robert A. and Rosa Anjela Dyer to Michelle T. McHenry, $480,000.

Woodwill Lane, 14402-Shaun M. and Amy M. Finney to Richard William and Mary Fandray Rock, $607,000.

HAYMARKET AREA

Almansor Pl., 15081-Thomas A. Kopko to Jong Ju and Min Shik Kim, $592,500.

Bowers Hill Dr., 5318-Alex and Jodie Faulds to Ricky Bryan and Klaudia Taylor, $730,000.

Cullen Pl., 6315-Nathan J. and Amanda Frank to Javonna E. Westbrook, $399,999.

Gilesburg Dr., 5790-Soren Wong to Sohail and Isha Zafar, $729,000.

Keavy Ridge Ct., 14764-Walter Thomas and Tamala Renee Collins to Ramon F. Feliciano, $540,000.

Lupine Haven Dr., 15157, No. 36-Philip Dorsainvill to Josue Chaez Cubas, $301,000.

Paloma Ct., 14962-Ronald Bradley and Sara Grace Clove to Alvaro Aguilar, $610,000.

Royal Crest Dr., 15231, No. 204-9-Daniel J. and Lauren M. Mayer to Wayne R. and Sharon L. Fitzgerald, $330,000.

Signature Ct., 5045-Michael S. and Joyce K. Gelacak to Djuana A. Lea, $650,000.

Tinley Mill Dr., 6091-Robert J. and Audrey A. Kerrigan to Dana and Richard K. Summers, $739,900.

Woodley Hills Rd., 16120-Justin M. and Nicole D. Davis to Christopher and Marzena Jones, $549,000.

MANASSAS AREA

Baneberry Cir., 14102-Elias and Jovanka Joya to Walter L. Allen Jr., $595,000.

Bessie Watson Lane, 6765-Sylvia L. Buranen to David Ray and June Chipman Garlitz, $420,000.

Bowmans Folly Dr., 15346-Ralph T. and Susan D. Standbrook to Brandon A. and Yvonne Michelle Pressley, $540,000.

Carapace Ct., 13499-Federal National Mortgage Association to Juan H. Pineda Marquez, $330,000.

Clawson Lane, 12788-James S. and Sheila B. Wadsworth to Barry G. and Valerie C. Ives, $570,000.

Community Dr., 8153-Fenny Torres to Jose Sandoval, $235,000.

Excalibur Ct., 6410-Steven F. and Anne M. Kuhta to Tim and Lisa Oppenheim, $476,000.

Forrester Lane, 7351-Charlotte Claire Smith to Hooshang Farzi and Nahid Nasseri, $405,000.

Helmsdale Pl., 7559-Angela Beckett to Ramesh and Pratima Khanal, $285,000.

Hugh Mullen Dr., 7923, No. 76-Joseph B. Powell to Mandeep S. Dhillon, $205,000.

Kings Arm Dr., 7097-William J. Bimber and Leslie B. Jones to Clayton and Ava L. Woods Fleegal, $438,000.

Lafayette Ave., 9717-Santos Jeobany Andino Zuniga to Jose I. Ventura Guevara and Mario Ventura, $350,000.

Lisle Dr., 8058, No. 252-Jacqueline K. Consolvo to Rachel A. Hixon, $205,000.

Maxfield Ct., 5953-John T. and Nanette L. Carradice to Stephen Francis Kolas, $835,000.

Moonglow Ct., 10517-John D. and Patricia Hooper to Clifford Robert and Melissa Melson Golon, $575,000.

Persinger House Ct., 6046-F. Mark Webster and Patricia E. Provines to Gregory P. Stewart Jr., $520,000.

Purcell Rd., 12314-Judith L. Litten to Anna Lillian Stevens, $375,000.

Ridgeway Dr., 7242-William Henry and Erliene L. McCoy to Tiffany L. and Roberto A. Gutierrez, $385,000.

Saint Lucia Ct., 7233-Todd M. and Sheri N. Rosenberg to Nelson A. Chavez Lazo, $250,900.

Singleton Terr., 8304-Jeffrey Isorena and Lamer Antiporda to Ritesh S. and Sonila Bajracharya, $316,000.

Stonington Lane, 10519, No. 20-6-Virginia Housing Development Authority to Hicham Erradi, $199,000.

Tomislav St., 8769-Barbara J. Morris to Joseph T. and Jaime L. Hilliard, $450,000.

Winstead Pl., 8238, No. 102-Josue E. Chavez Cubas to Celi M. and Rosa Flores Leiva De Palhua, $217,000.

MANASSAS PARK AREA

Cello Way, 8130-Tabassam Ismail to Tizita A. Adugna and Ashebir Negash, $364,999.

Courtland Cir., 7403-Denise Abigail Torres and Jhon Alexander Torres Duran to Prithvi Vijayanand, $287,000.

Rugby Rd., 8100-Hoan Bao and Hanh Tran to Hung N. and Hanh N. Phan, $305,000.

Vine Ct., 11010-Robert H. and Maxine M. Owens to Amy M. and Christopher R. Arnold, $479,000.

MONTCLAIR AREA

Bunker Ct., 4497-Michelle L. White to Shawn and Kerissa King, $410,000.

Denali Pl., 17397-Roy Fune Jr. and Batsukh Uranchimeg to Steve Darrell Estwick, $343,000.

Fairway Dr., 16017-Mark L. and Brittany Montgomery to Adam Christopher and Erin Kerby Bowling, $435,000.

Holleyside Dr., 15081-Estate of Norma J. Asselin and Mark T. Asselin to Chelsea Y. Grainger, $335,000.

Kagera Dr., 17400-Krishnan and Savithri Kumar to Gelila Taa and Esayas Weldemichael, $307,500.

Lazy Day Lane, 15799-Gregory A. and Patricia A. Christman to Russell Lee and Keirra Shawntae Blake, $407,500.

Presidential Hill Loop, 4063-Noah C. and Dea M. Edney to Yonas Atle and Mulu Mekonnen, $467,000.

Shadow Woods Ct., 4744-Chad R. and Shawna Houllis to Paul Hoffman, $368,700.

Streamside Ct., 15235-Timothy F. Wynne and Cindy R. Shepard to Kent Nana Peprah, $308,977.

Tallowwood Dr., 4915-Evelis Rivera and Matthew Porter to Joseph R. and Heide Caranto Ink, $419,900.

Windsong Lane, 15470-Timothy S. and Sarah L. Leclercq to Sergio Lesandro Ortiz, $308,500.

NOKESVILLE AREA

Bristow Woods Ct., 9084-Frank and Bozena Banach to Jennifer L. and David Z. Buky, $725,000.

Greenwich Rd., 7556-Michael E. Biere to Joshua D. and Krysta Solaris Langner, $606,000.

Herring Lane, 13471-Wade A. and Sharon L. Berry to Joshua Evan Mulcahy, $580,000.

Old Church Rd., 12971-David R. and Mildred M. Langhorne to Andrew and Rebekah Coffey, $403,000.

OCCOQUAN AREA

Washington St., 150-Neal P. and Shelly K. Livingston to Andrew Joseph and Erin R. Wallace, $406,000.

TRIANGLE AREA

Lady Catherine Cir., 3321-Rajev and Sonia Nain to Glen Warren and Joan Heather Childs, $449,900.

Wharf Lane, 3620-Paul O. Okuadido to Jose A. Reyes Martinez, $234,000.

WOODBRIDGE AREA

Anchorstone Dr., 5082-Brian C. Scanlon to Charles P. and Amanda M. Ervin, $405,000.

Avocet Loop, 15672-Vansri S. Stephens to Gedle Gebretsadik and Elisabeth Wodajo, $390,000.

Belfield Ct., 12537-Frederick Hobbs and Molly L. Parker to William Eade and Esther Lee Garrison, $550,000.

Breezy Ridge Way, 13822, No. 17-3A-Deborah E. Law to Maria Polonia Perez-Morales, $275,000.

Brookville Lane, 3494-Teresa De Jesus Martinez De Gonazalez to Girian Guillermo Garcia and Karen Pahola Valladares Flores, $246,000.

Cambridge Dr., 2808-Scott W. and Beth Ann L. Hixon to Leor Cooper and Kiri Koziol, $295,000.

Cedar Cove Way, 1836, No. 2-2B-Terria C. Northern to Imani Mitchell, $275,000.

Chaucer Lane, 12181-Sam Mangrio to Timothy Nolan Jamba, $178,000.

Choctaw Ridge Ct., 3028-Victoria Lynn Jacobs to Alex E. Corado Reyes and Olivia Roca, $332,000.

Colchester Ferry Pl., 13337-Richard and Kristin Moore to Nicole G. Bentley, $395,000.

Cotton Mill Dr., 11983-Lewis K. and Cheri L. Thomas to Bradley D. and Arahcely N. Banholzer, $410,000.

Crossfield Way, 14525, No. 46A-James W. and Laura V. Eastman to Megan Ferguson, $430,000.

Donald Curtis Dr., 15901-Doncur Corp. to Maritza Elizabeth Hernandez Portillo, $309,900.

Emil Ct., 2819-Anitra Y. Moore to Noha M. Hazzazi and Huda Shukat Adra, $445,000.

Fort Lyon Dr., 3438-Richard and Yamilet Maldonado to Dillon and Kathryn Pierce, $400,000.

Gardenview Loop, 1043, No. 202-5B-Jillian Marie Porto to Marcia Mendez and Edgar Rolando Vasquez, $211,000.

Gordon Blvd., 12701, No. 1-Andrea E. Monroy to Lisa Renee Bowen, $159,900.

Greendale Dr., 13954, No. 18-Paramount Investments Corp. to Tanecia Coulter, $374,900.

Grosbeak Ct., 1544-Keith B. Yauger to Gabriel M. and Stephanie Samudio, $405,000.

Hawkwatch Ct., 16114-Carmie L. Elmore III to Oghenekaro E. Efenarhua, $500,000.

Hollow Wind Way, 13961, No. 14-5A-Naveed Iqbal and Semin Hekmaty to Deon N. McCutchen, $259,900.

Horseshoe Lane, 15516, No. 516-Fonya Long to Jairus J. O’Neal, $170,000.

Inverness Way, 12739-Asif Memon to Radcliff S. and Georgia D. Spence, $325,000.

John Diskin Cir., 15645, No. 194-Brandi Nicole Thomas to Garrett James and Ashley Marie Rutherford, $300,000.

Longview Dr. E., 1336-Andrew D. and Kelli Michelle Grundhoffer to Juan C. Lobo Artiga and Sandra E. Santamaria Luna, $345,000.

Madison Farm Dr., 13565-Robert J. and Carole D. Hill to Angela Hawkins, $495,000.

Mayflower Dr., 2152-Barbara M. Gass to Ayele Bogale Wedajo, $309,000.

Misty Lane, 12820-Tiffany Blakey to Matthew Gallagher and Tiffany Seifert, $332,000.

Monument Ave., 780-Francisco Alves to Barry Robert and Ann Zamborn Krohn, $485,000.

Oakwood Dr., 12216-Stephen and Dana Crow to Melissa Diane Weissert and Matthew Thomas Turner, $460,000.

Perchance Terr., 12744-Jacqueline A. Sterling to Selcuk and Shannon Darling Oflaz, $312,500.

Powder Horn Terr., 1744-Resi Reo Sub Corp. to Trucanh Phan, $219,500.

Randall Dr., 14119-Federal National Mortgage Association to Alberto Iriarte and Elena Aguirre, $236,500.

Rolok Ct., 12481-Walter W. and Jean S. Sevon to Ming-Di Qu-Yang and Xiu Qing Zheng, $500,000.

Sturbridge Rd., 12909-Susan Okonsky and estate of Frank B. Okonsky to Karen A. and Jose A. Garcia Tejada, $369,000.

Tuscany Ct., 4415-Patricia A. Kunkel to James R. and Melanie S. Sage, $775,000.

Wakewater Way, 2762-Deutsche Bank National Trust Co. and GSAA Home Equity Trust to Nadeem Ikram, $316,573.

William Harris Way, 2228-Martin and Ruth Saenz to Mesfin Getachew and Betelhem A. Ergete, $339,000.

Woods Cove Lane, 3111-Karen L. Strohecker to Franklin J. Sell, $456,800.

Manassas

These were among homes sold in June in Manassas.

Beech Pl., 9705-Bernardo A. Umanzor to Eduardo Avila Bravo and Maria E. Carcamo Guevara, $252,000.

Candy Ct., 10124-Sandra S. Colwell to Ingrid J. Marin and Jessica C. Umanzor, $380,000.

Clover Hill Rd., 9632-Anthony P. Gregg to Lorenzo Vasquez Balbuena and Ricio Carlos Cortez Martinez, $370,000.

Firethorn Ct., 9190-David E. and Rebekah C. Brown to Victor Ruiz Lucero Dominguez, $350,000.

Georgian Ct., 8407-Kara B. Bahler to Jose Amilcar Garay Cruz, $220,000.

Ivy Glen Ct., 8337-Full Moon Investments Corp. to Craig Alan and Edna Bason Edwards, $286,000.

Mercedes Dr., 9610-Gary Alan and Jennifer Lynn Barlet to Jose B. Guerra, $489,000.

Park St., 9503-Dennis W. and Nicole Martinez Fitch to Petula C. Metzler, $449,999.

Robson Dr., 9311-Paul C. and Leanne M. Patton to Carlo Manuel and Anne Simone Viqueira, $415,000.

Stilson Dr., 9434-Eddy Vargas to Maxine Elaine Taylor, $440,000.

Taylor St., 9111-Jesse A. and Casey M. Cline to Mary Clare Margaret Levesque, $349,900.

Weems Rd., 8607-Renova M&S Corp. to Steven S. Marquina and Nelson Rigoberto Gonzalez Portillo, $375,000.

Manassas Park

These were among homes sold in June in Manassas Park.

Bradley Ct., 9300-Robert K. and Kristine D. Debuse to Patrick Michael and Stacy Lynn Stachovic, $524,990.

Fairway Ct., 9217-Scott R. Mallory to Jeffrey A. Harmon Jr., $550,000.

Lambert Dr., 186-Jason E. and Kristen M. Rowles to Oscar Solorzano Giron and Sandra L. Collndes Zelaya, $365,000.

Martin Dr., 162-Real Clean Corp. to Mohammad S. and Ajmeer Ziayee, $412,000.

Wilcoxen Dr., 9425-Bidyut Acharya to Loetta Nicole Henry, $309,900.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Arden Lane, 89-Jason T. and Kerri P. Falivene to Kyle and Kristin F. Harrington, $535,000.

Bedrock Way, 2-Charles Parker III and Mary Callahan to Norrell Meeks and Rickey Davis, $390,000.

Bentley Ct., 102-Robert Joseph Sachuk to Edmund Djan, $245,000.

Braemar Pl., 103-John and Brenda Kerner to Jerome H. and Nanneane E. Lewis, $224,990.

Bridgeport Cir., 29-Miller and Smith at Embrey Mill II Corp. to Ronald Diamond Perkins, $390,480.

Brown Cir., 22-Alex R. and Kimberly A. Nelson to Soledad P. Credo, $320,000.

Campbell Ct., 6-Lloyd Alan Phelps to Darryl Wayne Johnson, $364,000.

Chantilly Pl., 3-Thomas E. and Suzanne Lockard Mills to Diana Carol Penhaven and Kevin Lyle Moffatt, $360,000.

Chatham St. E., 306-Elizabeth A. Shelton to Jacob B. and Delia D. Pierce, $222,900.

Clark Lane, 53-Danielle R. Rush and Clint M. Lafever to Jose Manuel and Isabella Irene Chang, $354,000.

Clore Dr., 109-Douglas W. Gibson to Helder Magana, $280,000.

Colfax Ct., 2-John A. and Bridgitte B. Ferrick to Adam Ryan and Hayley Maloney Perschau, $470,000.

Cropp Rd., 326-Paul Luis Littlejohn to Tommy Ray King Jr., $390,000.

Darden Ct., 12-James E. and Jean V. Finney to Adriel M. and Christina H. Roberson, $525,000.

Dunkirk Lane, 3-Andrew Jason and Mary Diane Shank to David L. Coleman Jr., $375,550.

England Dr., 1005-Rose M. Desimone to Christopher Terry Randolph and Deanna Gisela-Louise Pruitte, $399,000.

Farragut Dr., 2002-Norman J. and Reyna M. Del Toto to Patrick Matthew Clarke and Kimberly Amaka Gaddis, $400,000.

Forbes St., 1105-Jose M. Portillo to Jose J. Ponce, $170,000.

Halifax Ct., 17-Charles and Quinn Nash to John Michael Levering, $425,000.

Hatchers Run Ct., 610-John V. Haile Jr. and Lydia K. Jung to Shimere D. Harris, $269,000.

High St., 327-Cory D. and Lori A. Nugent to Brandon Evan and Jessica Caryl Meade, $315,000.

Ironside Cv., 317-Michael S. and Janet P. Bohn to Dean and Cassaundra Boggs, $426,000.

John Paul Jones Dr., 1041-Joseph A. and Anna B. Engelbrecht to Robert John and Jennifer Abbott, $315,000.

Kelly Way, 6-Thomas Dale and Danielle Heather Boore to Michelle and Joshua San Agustin, $389,000.

Landmark Dr., 80-Jude J. and Myrna B. Rubrico to Joyce and Lynessa Somuah, $400,000.

Lincoln Dr., 23-Hester Leverstein to Randall B. and Karen W. Rhoades, $255,000.

London Way, 36-Robert J. and Marsha A. Sullivan to Georgina Forey, $354,000.

Lucas Lane, 100-Philip and Oliva Harte to Sonya Johnson, $312,000.

Main St., 51-Harold D. and Patricia E. Lehtma to Heather Drake, $315,000.

Mast Cv., 210-Thomas John Berish to Michael J. Biggs, $350,000.

Melbourne Dr., 20-D.R. Horton Inc. to Wanda E. Fletcher, $398,000.

Monticello Dr., 505-Brian J. and Kathi M. Woodall to Peter Joseph and Kristi Marie Tresnak, $549,900.

Northampton Blvd., 79-Keely Gahm and Sean T. Ricks to Timothy Richard Hill, $439,999.

Patriot Way, 20-Scott A. and Robin A. Mayberry to Christopher Thomas and Christy Annette Fletcher, $487,500.

Pembroke Lane, 20-William R. Hardee to Leonidas Omar Vega Gomez and Rocio Guadalupe Colon, $350,000.

Poe Pl., 4-Matthew and Babette Baiamonte to Richard W. and Iva M. Brown, $368,000.

Renegade Dr., 145-Gary R. and Tracie A. Stark to Jacob A. Librizzi, $510,000.

Rixey Ct., 6-Richard Hallett to Debbie L. and Carlos Guillermo Capllonch Jr., $360,000.

Rolling Hill Ct., 106-Bernard M. Griggs Jr. to Daniel Akom Asumadu and Abena Afrakomah, $260,000.

Saint Charles Ct., 19-Nicole M. Flaten to Kevin and Erica Doherty, $400,000.

Seaman Ct., 1-Michael J. and Vicki R. Thompson to Justin Ryan McCarty, $285,000.

Short Branch Rd., 236-Brett and Catharina J.L. Hohmann to Ramy Haik Manna, $349,900.

Sourwood Ct., 508-Guardian Residential Income Fund to Emilian Vasui and Abigail Chevez-Vasui, $539,990.

Stoneridge Ct., 21-Christian E. Moore and Mary Ann Buscher to Kevin Scott Blain, $390,000.

Sweetbriar Ct., 9-Michael and Deidra C. Hoskins to Jennifer Mijango, $289,000.

Tamerlane Dr., 5-Robert N. and Abigail Fargo Okine to Maritza E. Amaya Amaya, $360,000.

Tenola Ct., 5-Shahrum Anthony and Mary Heather Amiri to John V. Haile Jr. and Lydia K. Jung, $434,000.

Voyage Dr., 3113-Anthony Genao to Ryan A. and Falon Stahley, $340,000.

Waters Cove Ct., 309-Bernadette Mary Lack to Latrena R. Moore, $290,000.

Wellspring Dr., 51-Elizabeth Marie Greene to Arin S. and Kristina Numes, $350,000.

White Oak Rd., 437-Georgia P. Tisdale to Richard and Janet Rice, $385,000.

Willow Glen Ct., 1-Katherine L. Knudstrup to Gloria J. Franklin and Elizabeth Jennette, $379,000.