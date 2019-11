Benton Lake Rd., 11890-Sean Andrew and Mary Catherine Day to Nathan M. Figlewski and Rebecca M. Burgan, $385,000.

Branch Park Terr., 9313-Charles B. Fromm to Shi Chao Yu and Yong Yi Zhu, $425,000.

Clarks Mountain Rd., 11812-Lawrence M. Rice to Moustapha I. Djama, $570,000.

Dunstable Loop, 8772-Houzzbuyer Corp. to Kevin P. and Kimberly M. Green, $332,000.

Formby St., 12143-Christopher E. and Linda A. Williams to Dennis Musngi and Maudalena Ramirez, $450,000.

Hopper Lane, 12171-Stephen M. and Carolyn M. Bender to Nathaniel D. and Jill T. Warfield, $489,900.

Jade Lake Lane, 11930-Mark A. and Karen M. Furman to Elizabeth M. Santullo, $440,000.

Mastiff Run Ct., 11252-Clifford Lee and Ana Carcani Rold to George Christopher Kolumbic, $425,000.

Noltland Castle Dr., 12840-Andrew B. Blanche Jr. to Jason Krizmanich, $520,000.

Raging Water Dr., 9071-Richard C. and Maureen A. Basler to Michael Paul and Andrea Denise Kochis, $590,000.

Scales Pl., 9569-Tracy M. Sterling to Thomas B. Adams, $335,880.

Slate Stone Loop, 9047-Umar Khan to Jose Roberto Carrilos Lainez, $365,000.

Triple Falls Lane, 12184-Allen T. and Heather K. Lutz to Michele L. Baker, $540,000.

Victory Lakes Loop, 12754-James and Karla Billick McCoart to Akeem and Rose Parker Reed, $570,000.

CATHARPIN AREA

Sanders Lane, 4506-Ford Kelly to George Sheaffer, $585,000.

DALE CITY AREA

Amaranth Ct., 14953-Christian G. and Kammy C. Cenceros to Allan Scott and Luisa Braday, $435,000.

Beaumont Rd., 3412-Renee M. Strunk to Wilfredo Ramon Gomez Fuentes, $279,000.

Birch White Ct., 5795-Jacob Vonreyn to Michael J. and Christina Ruggiero, $435,000.

Bogner Dr., 3705-Gayle and Terry S. Glvan to Tamba Sam-Manimoi, $520,000.

Burleigh Lane, 3203-Anna Rush to Rimer Torrico-Arrieran and Elena Valenzuela, $281,000.

Colonel Tansill Ct., 15341-John L. Sturgis to Ahmad Z. Rahimi and Safa Sadiqi, $600,000.

Cuddy Loop, 14166, No. 201-Desserrae L. Stephens to Raginald King, $210,000.

Emberdale Dr., 14810-Daniel J. and Rebecca J. Cadigan to Keila H. Delgardo Sorto and Daniel E. Cortez Baires, $220,000.

Evey Turn, 14806-J. L. Liedke to Erika Gomez Lopez and Ivette M. Roman Pinedo, $260,000.

Fallbrook Lane, 14097-Shane M. Ranio to Jorge Garcia, $280,500.

Havering Way, 5161-J.J.S. Investment Corp. to Ryan and Jessica R. Darrah, $331,000.

Hydrangea Ct., 13881-Peter and Tuong Vo to Dale C. Young and Han Le, $398,000.

Langstone Dr., 13738-Minh Trinh T. Le to Peter J. and Alexander J. Young, $305,000.

Medwick Ct., 5263-Kathleen R. Newell to Silvia E. Gonzalez-Navarro and Cesar W. Guevara, $335,000.

Nadia Loop, 3384-Christopher M. Moretz to Richard Edwards and Anita Ofori Okyere, $320,000.

Nickleson Dr., 13204-Merylyn Jeanina Salas and Domingo Carranza to Nicholas Brook and Laini Lee Snow, $385,000.

Parson Weems Loop, 14724-Kevin and Amber Christensen to Phillip Andre and Alyssa Marie Williams, $534,900.

Pilgrims Inn Dr., 13032-Ray J. Viates to Jarold Martin and Jessica E. Flores, $474,900.

Roundtree Dr., 5652-Mary E. Dessimoz to David Jason Miller, $330,000.

Seabury Ct., 14374-Michael and Iris Joseph to Christopher and Jessica Weir, $342,000.

Spriggs Meadow Dr., 5554-Nicholas J. and Shannon R. Loburk to James A. and Mary K. Swift, $548,000.

Thrift Lane, 13066-Kenneth and Deidre Simmons to Roderic and Marie Christine Millando, $420,000.

Whitaker Pl., 4615-Nayar Sultana to Jairo Mori Trigozo and Cecilia A. Estrada Molano, $255,000.

DUMFRIES AREA

Fort Monroe Ct., 1912-Carlos A. Chavez to Fredencito M. and Ma Aurora M. Potestas, $200,000.

Glouster Pointe Dr., 2404-Jeremy and Megan Beasley to Gregory Dean and Heidi Lane Harting, $560,000.

Hour Glass Dr., 3194-Farida Caliboso Pascual to Arias Palma, $450,000.

Point Pleasant Lane, 16954-Karen L. Hunter to Aaron L. Brown, $262,000.

Sligo Loop, 17376-Jacob E. Andrews III to Thu Thi Anh Nguyen, $310,000.

Vineland Pl., 3396-Ezequiel and Selva Samanta Cespedes to Brittany White, $285,000.

GAINESVILLE AREA

Abbey Manor Lane, 13726-Sarah Martin to Alessandro Locci and Osmara M. Lopez Macz, $520,000.

Amal Lane, 13570-Gregory P. and Connie F. Murray to Lisa Marie and John Isaac Belokur, $660,000.

Brunson Cir., 7372, No. 4G-Wade Coulter and Leslie Weber to Ramesh K. and Sneh Kakar, $310,000.

Cannondale Way, 13968, No. 97-Susan S. and Charles A. Mateer to April Meyer, $310,000.

Cerromar Way, 8141-Marlin D. and Nichole T. Rustin Paschal to Almaz Gerbay, $360,000.

Crescent Park Dr., 8029, No. 190-Lyle D. Schaeffer to Marianne F. Sutton, $312,500.

Culverhouse Ct., 6291-John S. and Estela O. Kinyon to Duane J. and Ann M. Riege, $471,500.

Erie Ct., 14024, No. 1-F-Estate of Francine C. Palm and Patrick Timothy Decoste to Keith B. and Vanessa Poindexter, $225,000.

Fowlers Mill Dr., 14435-Holly Bradshaw to Adil Moutanabi, $387,000.

Harrowhill Way, 14285-Sembe T. and Shannon M. Cole to Tashfeen Khalid, $469,000.

Hollow Trunk Ct., 13998-Homer E. and Robin W. Tomlin to Russell Davies and Vanessa Loredo, $460,000.

Indigo Bunting Ct., 14021-Manuel A. Martinez to Ilham Tarbouz, $473,000.

Little Thames Dr., 7113, No. 207-Joseph H. Banks to Brittany Chene Wilbourn, $263,000.

Marlow St., 14554, No. 98-Deborah K. Vara to Brittany Nichole Nicely, $299,500.

Ontario Rd., 7828-Suzanne Callahan to Ronald P. Garrett and Dawn Cherie Aronson, $487,000.

Rogue Forest Lane, 7006-Jordan M. and Isabel A. Thayres to Sharif Ullah Rasekh, $355,000.

Santa Cruz Pl., 7108, No. 45-Oscar Jaramillo and Kelly Jensen to James Lamel and Bianca Renee Lankford, $375,000.

Scarlet Maple Dr., 12277-Ghazala Murtaza to Khurram and Nafala Namoos Arshad, $535,000.

Spyglass Hill Loop, 15764-Christopher M. Andersen to John J. Darlington III and Renee M. Marchand, $659,900.

HAYMARKET AREA

Admiral Baker Cir., 15502-Alan and Alden Davidson to Matthew Robert Heeke and Yapei Zhang, $655,000.

Ashby Grove Loop, 6418-Julia Banta and Ector Morales to Mukeshkumar Joshi, $567,500.

Bartrams Forest Lane, 6670-Brandon M. and Lindsey M. Smith to Brian Satira, $443,000.

Golf View Dr., 15157-Chung Hee and Kil Duo Jeon to Nicholas Theodore and Amanda A. Johns, $645,000.

Jacobs Creek Pl., 5325-Seungjae and Esther Haejin Cheon to Stephan Alexander and Anna Vikorivna Koblos, $619,000.

Muir Dr., 6634-Nam Q. Le to Laura Koelzer, $695,000.

Piedmont Vista Dr., 13780-Ryan and Elizabeth Gatto Shearer to George and Renee Brown, $600,000.

Plain Tree Way, 5228-William Allen and Brenda Ann Sheridan to John Schreck and Christine Bidogilio, $625,000.

Rolling Ridge Rd., 15020-Grace R. Warner to Robert P. Newell, $380,000.

Shoal Creek Dr., 5668-Kathleen P. Adduci to Peter D. and Amy M. Groff, $585,000.

Stoney Creek Ct., 14551-Maria Hadjoglou to Michael Hezekiah and Latoya Tamisha Bradley, $775,000.

Youngs Dr., 2205-Justin Carey Crede to Daniel A. Tavenner and Caitlyn Marie De Angelus, $275,000.

MANASSAS AREA

Ambrose Ct., 8653-Dominick J. Gibino to Zaher Atef Abd Elshahid, $426,000.

Blue Gray Cir., 7884-Ashby M. Embrey Jr. to Ibrahim Wazri Jr. and Fatima A. Rufai, $326,000.

Callan Dr., 7693-Pompilio and Jill Hernandez to Colmon Scott Foster and Karla Laorena Aguirre, $209,000.

Classic Oaks Ct., 13400-Shirley F. Costanzo and Cynthia L. Diaz to Wendy L. and Brian Kilgore, $685,000.

Copeland Dr., 10118-Mohamed Z. Mohideen Bawa and Nona Nihara Kamaldeen to Carlos A. Ramos Hernandez and Maria Cortez De Paz, $286,000.

Duet Ct., 10682-Dylan F. and Christa M. Bracey to Syed Mohammad Najamul Hassan, $435,000.

Erika Dr., 8261-Robert F. Ratcliff to Alan Moore and Emily Bushman Taylor, $299,000.

Gateshead Lane, 7834-Darrin C. Decoster to Shishir and Kamala Kandel Kharel, $235,000.

Heaven Scent Lane, 10838-Terry M. and Elise H. Harford to Joshua L. and Laquida R. Barnett, $545,000.

Highland St., 8262-Prakash Sankurathri to Julio C. Carpio Orellana, $365,000.

Impalla Dr., 8412-Integrated Data Processing Inc. to Jaime Alexander Martinez and Nehemias Martinez Castro, $350,000.

John Wyatt Dr., 13375-Wai Kum Poon and Chi Sum Leung to Juan A. Martinez, $335,000.

Kessler Pl., 11319-Shahpar and Rajib Chowdhury to Walker Ugarte Rios, $337,000.

Landview Dr., 12695-Christopher Keyton and Katherine A. Reid to Joseph A. Anderson and Hyojeong Min, $545,000.

Michelle Ct., 7639-Calin Nelu and Sorina Maria Cret to Kara Duty and Georgia Ann Bahler, $436,000.

Minor Hill Rd., 7934-Mark C. Shuping to Diana Lim, $230,000.

Oronoco Lane, 10513-Donald M. and Maria P. Johnson to Rajendra Sapkota and Apsara Gautam, $305,100.

River Forest Dr., 6119-Paul and Marilyn Fraraccio to Jonathan and Susan Tinker, $440,000.

Scotland Loop, 8385, No. 68-Daniel Scott Piros to Farhad Sadiqi and Najiba Hashimi, $310,000.

Summit Ridge Ct., 11520-Antero P. Carneiro to John F. Groom, $640,000.

Trenton Chapel Way, 8688-Alfred and Janet Boyd to Ashley D. Herrera and Marcos Herrera-Fuentes, $468,000.

Viewmont Lane, 10664-Kirk E. Sheppard to Michael R. Villiard, $388,000.

Winstead Pl., 8214, No. 201-Estate of Charlotte L. Herndon and Kenneth Herndon to Stefanie Goncalves and Zachary Egner, $205,000.

MANASSAS PARK AREA

Cabot Ct., 8552-Julia Danielle Jackson to Nirajan Karki, $313,000.

Dahlgren Ridge Rd., 8934-Tomas Jose and Stephanie Grace Rodriguez to Clive Njoke and Carine Jemia Asongwed, $390,000.

Lake Dr., 7812-Aqeel S. and Tomkita A. Karim to Michael Damico and Elizabeth Marion, $489,900.

Meanderview Ct., 10880-Dean Douglas and Renee M. Samons to George and Kimberly Mendiola, $799,000.

Priya Ct., 7971-Douglas M. and Robin G. Noll to Christopher M. and Nicole A. Bass, $505,000.

Signal Station Dr., 9333-Gisela M. Glodeck to Hung T. Tran and Huyen Do, $490,000.

MONTCLAIR AREA

Ashmere Cir., 4202-Chad and Rebecca Caudill to Colette Darice Bonds and Aubrey Rajib McLeod, $295,000.

Boxwood Dr., 4411-G. Douglas and Linda R. Stauffer to Brett M. and Monique A. Skates, $439,900.

Cranberry Ct., 15904-Clovis Marcus and Dianne Guevara to Eugene and Emily Camerino, $409,950.

Fairway Dr., 16013-Kevin G. and Melanie J. McClure to Aaron Steven and Amber Merkin, $439,900.

Hidden Valley Ct., 3990-Denny J. and Deborah P. Cantrell to Jeremy and Kelsey Krzyzanowicz, $490,000.

Hot Springs Way, 17378-Sean N. and Nicole W. Doughty to Girma Moges, $340,000.

Melody Lane, 15893-Lisa Ann Love to Charles Thomas and Michelle Heslin, $446,200.

Philena St., 4145-Victor Aragones to William E. Salazar, $499,900.

Silvan Glen Dr., 15421-Patrick J. and Mary C. Reynolds to Season Majors, $403,000.

Viewpoint Cir., 15761-Laurel A. Smith to Alberto Maynez and Sandra Valenzuela Saldana, $325,000.

NOKESVILLE AREA

Dave Dr., 13913-Amy M. Pelosi to John Matthew and Lori H. Till, $624,000.

Jordan Meadows Lane, 13841-Roberto S. and Linda Morais Quintela to Jason D. and Diane R. Windau, $830,000.

Parkgate Dr., 12408-Estate of Betty J. Blankenship and Sherry Lee Paris to Lucitania Ornelas Garcia and Fernando Gomez Toribio, $344,900.

OCCOQUAN AREA

Center Lane, 300-Berrywood Inc. to Moon Young Choi and Timothy Francis Shriner, $395,000.

TRIANGLE AREA

Barnette Cir., 19014-Ricardo Cardenas to Brittney Chartena Martinek, $278,900.

Logstone Dr., 3437-Martha A. Lemming to Afua A. Ayim, $605,000.

Scelzi Ct., 3496-Ubaldo A. Romero to Christian O. Diaz Guadalupe, $312,000.

Wharf Lane, 3647-Fredis O. Ramirez to Claudia G. Duarte Estevane, $170,000.

WOODBRIDGE AREA

Abbottsbury Way, 2119, No. 505-Aaron J. Gillespy to Crystal Moultrie, $315,000.

Anchorstone Dr., 5068-Quionna Caldwell and Jacob L. Allen to Enrique R. Villasmil Prieto and Adeily J. Rodriguez Alvarez, $365,000.

Avocet Loop, 15685-Rickey E. and Kimberly N. Harris to Tresa Cleone Polynice, $359,900.

Beegee Ct., 1915-Claudia and Emily Raquel Torres to Alejandra Venegas and Juan Ramon Sorto, $300,000.

Belmont Bay Dr., 500, No. 216-Janet M. Hroncich and Joanne D. Arehart to Walter Woodrow and Jean Sarah Sevon, $385,000.

Brookmoor Lane, 2343, No. 361A-Patrick C. Briant to Ashley E. Green, $330,000.

Burning Ridge Ct., 4133-Martin R. and Sharon G. Tillman to David J. and Katherine S. Lane, $576,000.

Canvasback Ct., 15585-Thomas E. and Christine H. Booth to Arlene and Willie James Warren, $552,500.

Chancellor Dr., 3277-Stephen Todd and Heather Monroe Holleque to Mark L. and Denise N. Toole, $570,000.

Colby Dr., 12332-Richard C. and Hannah G. Hoke to Nicholas A. Klein, $385,000.

Critton Cir., 11812-Meteor Investment Inc. to Shahid Iqbal and Sana Shahid, $333,000.

Diloreta Dr., 2226-Matthew Tawiah Amankwah to Thomas and Nana Y. Aboagye, $336,000.

Effingham Ct., 12890-Jeffrey W. and Stephanie Renee Fowler to Mohammad Anwar and Saheda Hossain, $310,000.

Featherstone Rd., 14702-Richard G. and Barbara Bushlow to Viola Jaramillo and Earnest Baucom, $348,900.

Forest Grove Dr., 15277, No. 19-1-Travis Dillman to Percival E. Kendrick, $175,000.

Gangplank Lane, 16367-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Osei and Elizabeth M. Tawiah, $410,000.

Geddy Ct., 16645-Uzma Chohan to John D. Rankins, $249,900.

Greendale Dr., 13802, No. 69-Paramount Investments Corp. to Jodi M. and Peter J. Corey, $347,000.

Herons Run Lane, 967-Robert C. Walden to Sean McIntosh, $365,000.

Hunterbrook Dr., 13006-Aaron D. Demory to Nicola Gonzales and Kelly L. Paredes, $320,000.

Kew Gardens Dr., 2289, No. 198-Lukas L. Wardensky to William David Fenton, $315,000.

Ladymeade Ct., 12268, No. 4-202-William M. Sanders to Lauren Amanda Heath, $205,000.

Lock Loop, 13478-Abdulhamid S. Mohammed and Naomie Belayneh to Godfred Korankye, $327,500.

Margraf Cir., 2216, No. 425-Jonathan and Kristina M. Marcais to Robert R. Nickens III, $285,000.

Mason Creek Cir., 14691, No. 128-Janelle R. Guest-Bakker to Janet Scott and Bridget Sanful, $325,000.

McIntire Dr., 12574-Roger Charles and Anne F. Carro to Nathan Dale and Amanda Renee Knox, $535,000.

Merseyside Dr., 2248, No. 87-Lyvon Garth Jr. to Jae Bum Jo, $295,000.

Mill Brook Ct., 12848-Lotus Homes Corp. to Brinley E. Jones, $333,490.

Montega Dr., 4709-Sohail Sheikh to Jasbir Kaur, $549,999.

Mount Airy Ct., 2802-Ashley and Milton Leonard Laing to Antonino Mautino Aguirre and Renato M. Mauntino, $492,000.

Nexus Ct., 3506-Houzzbuyer Corp. to Alfredo and Ingrid Gudiel De Barrera, $300,000.

Occoquan Rd., 13001-Estate of Virginia S. Hetrick and Jeffrey William Hetrick to Francisco Garcia, $308,000.

Omisol Rd., 2705-Paul and Bonnie J. Turpen to Edgar O. and Valentin Galeano, $440,000.

Paxton St., 2540-Randolph C. and Elisabeth M. Cox to Julio Alberto Vasquez and Maximina Tapia, $365,500.

Pineneedle Ct., 12143-Nancy F. and Victor L. Evans to Nelson E. and Charissa I. Mosley Taveras, $410,000.

Powells Landing Cir., 1902-Roland and Amelia Arellano to Timothy James and Pamela Ann Leone, $520,000.

Putnam Cir., 13152-Shu Ching and Zang Kiang to Claudia E. Hernandez, $265,000.

Reef Knot Way, 16858-Rosemond Dankwah to Isaac and Samuel Ampadu, $493,000.

Rumford Ct., 11644-Julie A. Cincotta to Barbie A. Goodman, $349,500.

Stargrass Ct., 2055-Jennifer L. and Patrick S. Mirzayan to Zachary Heinz and Harry Heinz Wessolleck, $280,000.

Stevenson Ct., 12250-Melinda Owens to Kelsea A. Lee, $170,000.

Target Ct., 11774-Robert L. and Joanne Meyer to Rolin A. Penate, $428,000.

Tonbridge Pl., 3750-Dameon and Karen Marshall to Alicia D. Ross, $355,000.

Tree House Dr., 2546-Steven and Anna Muschler to Alicia Loraine White, $406,900.

Wentwood Lane, 15188-Nazha Asri to Alice A. Adedeji, $289,900.

Wigglesworth Way, 1855-Sheree A. Clark to Ahmad Qasim, $276,000.

Manassas

These were among homes sold in April in Manassas.

Acer Lane, 9205-Gautumkumar D. and Kanchanben G. Patel to Dhruv Rajnikant Patel, $310,000.

Branchview Lane, 9639-Rene Gonzalez to Ovidio A. Sagastume Polanco and Oscar B. Ortez Manzano, $365,000.

Butternut Cir., 10309-Paramount Investments Corp. to Felix L. Mendoza Alfaro, $345,000.

Caspian Way, 9240, No. 302-Mahir Aydin to Caileigh Bishop, $194,900.

China Grove Ct., 9324-Marcos Andres Herrera-Fuentes and Ashley Herrera to Jennifer Ann Santiago, $315,000.

Grant Ave. S., 10118-Wilson and Jennifer Mora-Zuniga to Jos A. Soliz and Bertha C. Vallejos, $340,000.

Greenleaf Dr., 10117-Eric C. and Lori A. Clements to Philippe D. Decroix and Megan Decroix-Montalvan, $435,000.

King Carter St., 8546-Maribel Esperanza Velez to Badeer Barakat Fahmy, $430,500.

Longstreet Dr., 9007-Jorge C. Aguilar and Reynaldo Benitez Reyes to Jose A. Sandoval Cerna and Elizabeth Rivera Lemus, $460,000.

McRae Ct., 9071-Stone River Investments Corp. to Ryan and Selwa Mazouz Reph, $248,000.

Ninebark Ct., 9524-Kelli McCann to Eduardo A. Lachy Castillo and Aya Nisato, $256,000.

Princeton Park Dr., 8927-Neriza G. Canda to Krystyna Pitura Czaplicka and Agnieszka A. Pitura, $320,000.

Richmond Ave., 8758-Christopher W. and Erin K. Roszko to Rafael Onate, $350,000.

Sassafras Ct., 9711-Lawrence Wayne and Bina Martin Giles to Briana Mercedes O’Connor, $257,000.

Strawflower Lane, 10155-Jaime Argandona to Justin Randolph and Jennifer Traxler Dawson, $319,000.

Tillett Loop, 8371-Travis and Dorothy Boyd to Eulalia Munoz and Juan Pablo Leon, $500,000.

West St., 9000-Troy C. and Cristina B. Harris to Shelby A. Figaroore Jr., $347,000.

Manassas Park

These were among homes sold in April in Manassas Park.

Alpine St., 125-Daniel and Amelia Larin to Claudio P. and Rosa A. Varela, $360,000.

Corbett Cir., 9736-Shana Kerey to Sirwan I. and Raveen Kajjo, $368,500.

Greenshire Dr., 9208-Candi M. and Brian H. McGowan to Paige E. Shelborne, $415,000.

Holmes Pl., 9720, No. 203-Commercial Bank to Paschalener Mitchell, $231,000.

Jenna Ct., 9402-Ryan A. and Laura J. Burns to Ji Hey Lee and Sung Jun Kim, $393,000.

Manassas Dr., 245-Teresa J. Marquez to Manuel Cabrera Castillo, $339,000.

Whitt Dr. S., 9309-Yunus Haidar to Alber Y. and Delia Diaz Chica, $450,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Alderwood Dr., 46-Jeffrey A. and Toni J. Duncan to Eric Dorin Miller, $635,000.

Appalachian Dr., 108-Thame Foster-Simeon to Anthony Joseph Toeny, $247,000.

Aquia Dr., 1235-Waterview Enterprises Inc. to Noel and Taylor Williams, $335,000.

Aquia Dr., 2107-John Paul Charneco to Steven P. Woodside, $339,900.

Autumn Dr., 83-Albert R. and Pamela G. Parks to Maria E. Reyes, $459,000.

Barbara Ann Dr., 115-Katie Polk to Ronald M. Nava Chavez and Gualberto Enriquez Rodriguez, $308,550.

Basswood Dr., 817-Kevin Schall to Kimberly J. Allen, $395,000.

Blackberry Lane, 27-Loren and Katie Kyong Nelson to Thomas Scott Henderson and Marie L. Nazario, $480,000.

Breakers Edge Ct., 206-Stacy Joan Peterson to Troy Reynolds, $303,000.

Brown Cir., 29-Michael E. and Debra M. Ellis to Khalid Elghnimi, $379,900.

Candleridge Ct., 6-Paul Joseph Kress to Mouhamadou L. Sidibe, $369,000.

Choptank Rd., 141-Robert and Meghan R. Jones to John C. and Sharee Dawn Provins, $352,993.

Cleremont Dr., 122-Paula J. Williams to Cassondra S. Ward, $367,000.

Coastal Ave., 921-John A. and Britanny D. Caton to Jennifer Davis, $425,000.

Compass Cv., 120-Jose M. and Ana I. Casiano to Cory L. Stark and Ashley N. Fleming, $292,500.

Cornwallis Dr., 51-Paramount Investments Corp. to Matthew C. and Anne R. Ashurst, $336,900.

Dandridge Ct., 100, No. 201-David Andrew and Leslie Ann Phelps to Toni Lawson, $280,000.

Dewey Dr., 2005-Rick A. and Diana L. Schleuter to Elyssa Marie Salcido, $280,000.

Eagle Ct., 1-Dale R. and Carol I. Weaver to Timothy M. and Amy Lynn White, $350,000.

Evergreen Lane, 13-13 Evergreen Lane Corp. to Jose Armando Tobar Hernandez and Maria E. Bonilla, $153,000.

Garnet Way, 25-Cindy L. and Donald K. Seal to Torres J. and Sheree T. Parrish, $395,000.

Glacier Way, 102-David J. and Hyon O. Zeliff to Kwabena Agyei and Betty Osei-Kusi, $375,000.

Hammett Lane, 16-Gene Thomas Pendergraph to Matthew Kellett Werner and Elysa Lynn Boulet, $235,000.

Hartwood Rd., 860-Nathan W. Berezan to William Philip and Donna M. Clark, $346,900.

Hickory Ridge Dr., 9-Charles A. Martin and Jessica J. Barger to Sophie Mundell and Sivana Lavaria-Lynn Fisher, $320,000.

Hulls Chapel Rd., 111-Kristiaan Curtis Hughes to Michele Collene and Drew Gregory Reed, $548,800.

Janney Lane, 53-Kevin P. and Karen A. Cleary to Nicholas and Paula Santoro, $484,950.

Jordan Lane, 40-William M. and Sharron S. Kovalchik to Charles and Alexandra Lanks, $574,900.

Kings Crest Dr., 210-Cobblestone Homes Corp. to Kristina Benton, $264,000.

Lakeview Ct., 201-Bryan N. and Monica E. Lewallen to Amaris Kali Washington, $255,000.

Lawhorn Rd., 28-Gail R. Rivera to Douglas Gregory Stutzman, $412,000.

Liberty Knolls Dr., 34-Stephanie M. and Paul J. Schoolfield to Jeffrey and Debra Coburn, $630,000.

Live Oak Lane, 15-Robert F. and Gina M. Myers to Umar Usman, $375,000.

Lorenzo Dr., 80-Nancy H. Sullivan to David Earl Morton, $212,000.

Madeline Lane, 56-Gregory S. and Annette Husick to William Lawrence and Christina Jo Cobb, $595,000.

Midway Rd., 16-Bellal Shahbaz and Najiba Farzayee to Yessenia L. Chavez, $250,000.

Morningmist Dr., 27-Thomas MacCarthy and Nataliya Miles to Matthew J. and Meredith Grace Kirkland, $379,000.

Neabsco Dr., 32-Rodney S. and Hazel Edwards to Rob Hopkins, $425,000.

Oak Crest Ct., 8-Brian R. and Julia S. Burgess to Angelo and Jenett Apa, $428,450.

Olympic Dr., 186-Mohammed and Sakirat Yetunde Eyiowuawi to Mickey Glenn and Kelly Brooke Eaton, $355,000.

Perry Dr., 603-Charles W. Williams to Patricia A. Murray, $238,000.

Pinta Cv., 112-Michael C. and Karen L. Miller to Aziz Belattar and Rosa E. Portillo, $335,000.

Puller Pl., 11-Scott and Lissbeth McCrodden to Kadiatu Bah and Sheku Kamara, $315,000.

Ram Lane, 25-Jessica A. Brock and Abdul O. Shahzad to David Bigabwa and Rosie Ndjabuka, $505,000.

Renegade Dr., 335-David Andrew and Jennifer Lee Scott to Daniel and Danielle Carter, $485,000.

Ridgecrest Ct., 203-Leonard H. and Joyce M. Wells to Richard Sang Shin, $235,000.

Rocky Way Dr., 25-Christina R. Upton to Sandra Lee and Randall Michael Greisen, $395,000.

Rover Ct., 206-Misas Invest Corp. to Bryan L. and Stephanie Fuselier, $285,000.

Rumford Rd., 200-Apl Corp. to Dominic Amaral, $208,000.

Sassafras Lane, 31-Steven W. and Lisa E. Batchelor to Michelle K. and David S. Belles, $429,900.

Shields Rd., 318-Thomas John and Dona R. Dodds to Catrena Hairston, $375,000.

Short Branch Rd., 146-Michael A. and Angela M. Rosenthal to Enoch Agyemang and Mercy Owusuaa, $310,000.

Spring Park Lane, 111-Desmond and Toni Lawson to Elijah Drew Jr., $270,000.

Stanley Loop, 7-Robert K. Masom to Tameka Freeman, $360,000.

Sweetbriar Ct., 2-Timothy and Rachel Collins to Mark and Elisa Renee Uribe, $324,000.

Torbert Loop, 110-James Darrell and Ariel M. Mathis to Inger M. Kittle, $275,000.

Tree Line Dr., 108-Gregory E. Gray to Jessica Melinda Romig, $280,000.

Turnstone Ct., 60-Richard Benvenuto to Cheryl W. and Timothy T. Arney, $714,000.

Wave Dr., 2000-David H. and Teresa M. Dillard to Jordan L. and Ashley Getman, $400,000.

Wexwood Ct., 13-James R. and Maureen D. Smith to Jason and Marlayne Larsen, $420,000.

Wilson Cv., 207-Frederick and Paula Bourassa to Ricardo Cedeno, $385,000.

Windsor Way, 20-Brian T. Boger and Mary G. Torrieri to Carrie and Wallace D. Coffin VI, $445,000.