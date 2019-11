Chippenham Ct., 12537-Ronald P. Garrett and Dawn C. Aronson to Danielle Marie Austin and Courtney Leben, $530,000.

Diver Ct., 8613-Matthew Michael and Lanease Lorene Gunnoe to Kevin B. and Cynthia E. Howard, $350,000.

Grady Pond Way, 9517-Oswaldo Vasquez and Amy Collins to Nazmi Orgun, $445,000.

Iron Brigade Unit Ave., 11646-Adam K. and Marissa M. Morin Linstrom to Irfan Younis, $364,450.

Luck Penny Ct., 9801-John Gonzalez and Nicole Villahermosa to Tracy and Judy Sterling, $494,400.

Penzance Lane, 12336-Michael David and Natalie Elizabeth Martin to Lyndon and Andrea Stephenson, $335,000.

Ribbon Falls Loop, 9079-Andrew K. and Prapaiporn W. Johns to Kingsley Odei-Kumi, $380,000.

Sir Reynard Lane, 10106-Timothy A. Tryon to Kristin and Branden King, $360,000.

Tide View Ct., 12608-Lindsay A. and Tyson R. Gadell to Rashed Uddin and Suhana Choudhury, $550,000.

Vantage Point Ct., 12035-Michael R. and Andrea K. Engelen to David and Barbara Larrimore, $470,000.

DALE CITY AREA

Alps Dr., 14476-Mark A. and Sheelagh M. Evans to Abduirahaman Abby Alamin, $435,000.

Belleville Ave., 14333-Arjan Farsani to Levernon Hammond, $312,500.

Blasius Ct., 5518-Phillip G. and Sandra K. Morrison to Christina Vera-Hines Cotten, $499,000.

Cloverdale Rd., 15102-Charles Todd to Joel Pineda Garcia, $305,000.

Cuddy Loop, 14166, No. 103-Feng Lam to Carl Franklin Samuelson, $212,000.

Darbydale Ave., 14789-Alfredo and Clara G. Ponce De Leon to Jamie Peraza Claros and Manuelo E. Gonzalez, $270,000.

Ensor Ct., 14853-Ramandeep Kaur to Valerie Tang, $285,000.

Fallbrook Lane, 14084-Rickey R. Bailey II to Makeim Ghaznavi, $252,000.

Fullerton Rd., 14195-Gaston Santos to Evan Reeves and Angeline Bacatano, $299,000.

Greenwood Dr., 13611-Lieselotte A. Thomas to Daniel Robles Garcia and Esmeralda Castro, $350,000.

Honey Locust Ct., 14929-Daniel Conn to Amin and Erika Tarzi, $521,000.

Kelly Rd., 4799-Nathaniel R. and Amanda B. Johnson to Ubaldo and Edith A. Romero, $460,000.

Landon Lane, 14152-Ching Y. Tuan and Beth Lynn Mauldin to Cristobal F. Rodriguez and Fermin Rodriguez Martinez, $320,000.

Mattapony Dr., 13931-Kav Real Estate Services Corp. to Sarah Abigail Ponce, $329,900.

Packard Dr., 13370-Vernon Lee Hargrove to Cristin M. McKenzie, $408,000.

Piedmont Pl., 15661-Bradley D. and Joan F. Silver to Justin Lee Dowdy and Leslie A. Dawson, $484,700.

Quann Lane, 13151-Yasmeen Hayden to Angela Eater Ventura Reyes and Jose A. Espinoza, $255,000.

Roundtree Dr., 5628-John R. Bigley Casey to Jesse Lous Ortiz, $330,000.

Savannah Dr., 14244-Bryson Daniels to Brandi D. Eubanks, $272,000.

Spriggs Meadow Dr., 5550-Keith J. and Alexandra M. Hylton to Mohammad Nasir and Muhammad Yasir Amir, $625,000.

Surrydale Dr., 14376-Joseph Paul and Devin Delicata to Tomas Perez Consuegra and Isabel Consuegra Ferrer, $333,000.

Wertz Dr., 3812-Kaleem and Sami Ullah to Wilfredo Rodriguez Colon and Andrea Aviles Crespo, $430,000.

DUMFRIES AREA

Antrim Cir., 3078-Bryce Foster-Simeon to Charles C. Cuffy, $260,000.

Gibson Mill Rd., 17023, No. 100-Timothy P. Hanley to Ernest Yaw Essel, $310,000.

Hoskins Way, 17003, No. 80-Gregory Alexander Bergman to Regina L. Singletary, $295,000.

Monmouth Ct., 16982-Virginia Sell Now Corp. to Stephanie Whitley and Demeatric White, $284,900.

Sedgewick Pl., 2560-Kenenth J. and Stephanie M. Bradley to Mario N. Henriquez and Maria D. Hernandez Martine, $209,000.

Tripoli Ct., 3635-Javier Romero-Espinoza and Adriana Romero to Alvaro Rodriguez, $240,000.

Yost Lane, 3371, No. C-202-Tonya M. Sacre to William Kwaku Osei-Owusu, $140,000.

GAINESVILLE AREA

Brunson Cir., 7354, No. 3B-Thomas Young-Raine to Thomas Francis Volpe and Diana Zhi-Hong Lien, $346,000.

Cannondale Way, 13962, No. 100-Phillip Baghdassarian to Scott D. Meyer, $310,000.

Catbird Dr., 14249-Michael Joseph and Amand Marie Furr to Eric Thomas and Megan L. Connelly, $495,000.

Crescent Park Dr., 7807-Mark Alan Cantrall to Kenneth Richard Carlson, $439,000.

Culloden Crest Lane, 7891, No. 94C-Bryant Osei to Christopher M. Hammerle, $355,000.

Derby Run Way, 6881-Jane F. Becker to Donald M. and Carolyn B. Norris, $560,000.

Flying Feather Ct., 14013-Christopher Michael and Jo Anne Crawford to Eddie and Guiliana S. Pino Fritis, $489,000.

Harness Shop Rd., 8398-Edward and Mallory McIvor to Eric Vincent and Lauren Nelson Kjono, $517,000.

Heredity Lane, 5479-Gerald M. and Connie J. Stalker to Ira Joe and Georgette Irene Driskill, $589,900.

Hunters Run Way, 14255-Maricela R. Yeutter to Anjan Panthee and Nitam Pant, $365,000.

Legend Glen Ct., 14233-Kristin Rose Thurston to Charles Gordon Glass, $360,000.

Macon Grove Lane, 14433, No. 211-Jacqueline Morgan to Tammra Fortune, $265,000.

Murphy Terr., 14101-James W. and Danielle Marie Sanders to Chantra and Brian Webster Tignor, $600,000.

Roderick Loop, 6691-Mark Stephen Walker Jr. to Don Thomas Gilleo and Alicia Dymond, $378,000.

Saint Annes Ct., 14262-Frederick M. Kustes and Mary Martha W. Parks to Tamara Nicole Hernandez, $594,500.

Sauvage Lane, 7046-Celestine E. Penn and James Murray Jr. to Brittany Walter and Brenda Knick, $350,000.

Snickersville Dr., 14109-Winston G. and Sarah Jimenez to Fabio Ruy Calvijo and Stacey L. Brown, $539,900.

Tall Timber Dr., 8149-Richard William and Mary Fandray Rock to Holly Renee Bradshaw and Steven Rawlins Leahy, $495,000.

Village High St., 14468, No. 148-Alicia Fonseca to Sayeda Hussain, $293,000.

Witton Cir., 6828-Michael and Ashleigh Furcron to Ghulam and Indria Khalili, $395,000.

HAYMARKET AREA

Arrowfield Terr., 5524-Joshua E. Lampel to Christine E. Zernick and Garrett Neville, $408,000.

Bartrams Forest Lane, 6619-An Luong to Travis M. Scott, $495,000.

Fourmile Creek Ct., 15824-Melissa A. Arne and Jeffrey S. Klein to Jamie Nicole Campbell, $435,000.

Hagen Way, 15509-Leonard E. Weaver and Carol L. Manuel to Tamea A. Grant, $540,000.

Little River Rd., 2400-Brent E. Kynaston to Jose A. Nicolau, $460,000.

Lowdermilk Pl., 15956-Michelle R. Fluegel to Ali Hashim, $490,000.

Padgett Dr., 4120-Jennifer N. Harvey to Andrew Blaine and Melissa Joanne Kemendo, $527,000.

Ridge Rd., 1800-Joseph D. and Mina Coleman to Olusegun Francis Taiwo, $420,000.

Sawgrass Pl., 15069-Dana Carol Fowble and Chun Feng Wu to Steven W. Thomas and Haley Cochran, $732,000.

Stonewall Farms Dr., 13250-Jeffrey P. and Laurie L. Carriger to Brian Lee and Nadine Marie Mortweet, $650,000.

Wandering Run Ct., 5909-James A. and Elizabeth P. Jones to Phillip M. and Alicia D. Peterson, $545,000.

Wheelwright Way, 5706-Roy B. and Tam J. Liggett to Jack E. and Jennifer A. Butler, $492,000.

MANASSAS AREA

Ambrose Ct., 8640-Michele Lea Baker to Christian J. Finfera, $410,000.

Brookview Ct., 7813-Diana Moore to Eduardo Vasquez Zelada, $312,000.

Cheshire Ridge Cir., 9760-Roberto C. and Sandra E. Isidro to Bertha R. Sanchez Diaz and Jorge E. Castillo Salazar, $335,000.

Crooked Creek Dr., 5939-Alan Davis and Susan Margaret Yates to Enrico and Celia Leila Ard, $625,000.

Eagles Nest Ct., 6101-David Wayne and Cynthia Ann Tonnesen to Natalie N. Moore, $549,000.

Forrester Lane, 7411-Dwight E. Petty to Shamaila and Kashif Iqbal, $262,000.

Harvey Rd., 6913-Daniel Alan and Rebecca England Dailey to Jeremy L. and Kimberly J. Braswell, $380,000.

Heritage Crossing Ct., 8342, No. 42-Jeffrey T. Fusco to Siphosiso Mlambo, $315,000.

Humphrey Lane, 8236-Kevin O. and Melissa R. Nogueira to Jesse Buck and Sarah McHugh, $365,000.

Jamaica Lane, 10195-Lusyani Soesilo to Joseph Patrick Sinnot and Christina Linn Brown, $309,900.

Kessler Pl., 11276-Javed I. and Zahida J. Sheikh to Eusebio and Raquel Bonilla, $330,000.

Lacy Dr., 8111, No. 138-Elmer G. Mlinaric to Than Dang, $219,000.

Lisle Dr., 8050, No. 227-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Danielle Hammond, $209,900.

Margate Ct., 7581, No. 3A-002-Alb Rentals Corp. to Quang L. and Vinh Quang Nguyen, $132,250.

Mineral Springs Dr., 8361-William D. and Carrie Collier to Jimmy N. and Viravone Virath, $524,900.

Occoquan Forest Dr., 6102-Jeramie C. Miller and Kenneth M. Daniel to Thomas A. and Jennifer Ackerman, $370,000.

Post Oak Terr., 10095-Jeffrey R. Schneider to Heather A. Woodson, $478,500.

Rim Rock Ct., 9400-Bret A. and Karen F. Denison to Michael S. and Rebecca Nutt, $510,000.

Scotland Loop, 8340, No. 24-Michael Dariusz Jankowski to Sameh S. Eskandar and Inas F. Ghobrial, $340,000.

Stone Hill Lane, 10807-Ana Maria Rivera to Earl Bernard Shepherd and Katrina Lenay VanNorman, $300,000.

Sudley Manor Dr., 9803-Matthew and Shelley Lyon to Matthew and Patricia Fultz, $387,800.

Trenton Chapel Way, 8685-HSBC Bank and Luminent Mortgage Trust to Elmer A. and Vera S. Cortez, $430,000.

Viewmont Lane, 10652-Jacob Randall Murch to Andre S. Chambers, $395,000.

MANASSAS PARK AREA

Albert Myer Ct., 7797-Donna M. Harrison to Jesse Tyler and Brynn Nicole Bradbury, $493,000.

Arrowood Dr., 9835-Maria A. Mendez to Elsa M. Arias and Henry E. Esquivel Garcia, $460,000.

Courtland Cir., 7421-Mahmood Qalandari to Getachew T. Megersa and Fekade A. Batu, $330,000.

Janet Rose Ct., 9694-David A. and Danielle D. Hockaday to Joaquin and Roxana Beatriz Chavarria, $520,000.

Maplewood Dr., 8204-Robert A. Saulnier to Abdul Rahman H. El-Omari, $286,440.

Old Centreville Rd., 7703-Mauda L. Solares Moscoso to Yelsy Torres and Savannah Leake, $320,000.

MONTCLAIR AREA

Alexander Pl., 16145-Keirra S. and Russell L. Blake to Diego Souza Roberto, $285,000.

Beaver Dam Rd., 15897-Robert E. Kuznair and Katherine V. Warrick to Ashley Bailey, $425,000.

Camelot Ct., 4096-Charles Griggs and Mary C. Wheeler to Baird Ryan Ullrey, $290,030.

Fairway Dr., 15904-Estate of Robert Addison Martin and Teresa G. Mitchell to Asad Ul Haq, $285,000.

Holleyside Dr., 15225-Ambert J. and Aaron S. Merkin to Gregory Thomas and Brittany A. Swearingen, $410,000.

Marjon Ct., 4137-David and Jennifer Buky to Mildred Jimenez and Bryan M. Cabrera, $495,000.

Palton Dr., 4397-Rudy and Ashley Shaw to Nathaniel Ohemeng, $325,000.

Shadow Oak Ct., 4753-Justin D. Wallace to Michelle Chadwick and Emma Smith, $415,000.

Timber Ridge Dr., 4750-Myra Sitjar and Charlie H. Mills to Todd William and Robin Lea Hewitt, $469,900.

NOKESVILLE AREA

Cedar Run Dr., 10336-Robert A. and Debra K. Brunner to Yuri Alexander and Rachel Monet Bart, $372,000.

Franklin Woods Ct., 11521-Alejandro and Lisa Ann Delcid-Cabrera to Jonathan L. Nation, $800,000.

Meadowland Lane, 12550-Darren C. and Heidi L. Arbel to Heather Ann Novak, $865,000.

Windy Hill Dr., 9417-Roy W. and Sandra E. Barnes to Mark D. and Tonya L. Reynolds, $599,000.

TRIANGLE AREA

Katie Pl., 3738-Jay N. and Deborah L. Sykes to Karen E. and Russell James Walker, $417,000.

WOODBRIDGE AREA

Abbottsbury Way, 2117, No. 506-Esperanza Rey and Concepcion S. Troitino to Daphne M. Bull, $285,000.

Anchorstone Dr., 5063, No. 306-3C-Hecada M. and Carlos R. Cuadros to Danielle Dasharn Woodhouse, $250,000.

Armitage Ct., 2196-Jonathan Marius and Renee Rodriguez to Tesfaye Kerala and Aynalem Ashe, $400,000.

Basque Pl., 12549-Deborah Sackadorf and Richard Dale Kelley to Ma Yi Wilson, $248,000.

Belmont Bay Dr., 500, No. 202-Robert L. and Adelheid Andrea Lowery to Joseph and Sima Gaudiano, $420,000.

Blysdale Lane, 3952-Brian Kilgore to Antonel G. and Dianna M. Butts, $355,000.

Brandy Moor Loop, 16774-Tracy Lyn Moss to Zulaika M. Diaz and Edwin Salcedo Jr., $287,500.

Cannon Bluff Dr., 5091-Hildegund Francis Ralph to Mikahl Tolton and Patrick T. Everett, $515,000.

Chancellor Dr., 3267-Alex G. and Nina M. Manganaris to Catherine E. and Philip M. Bek, $508,000.

Chinkapin Oak Lane, 2950, No. 169-Ashley C. Coleman to Isha Koroma and Nabah Sankoh, $289,900.

Cotton Mill Dr., 11982-Jonathan V. and Seungmi Beris to Joel Gouro and Carma M. Decesare, $421,000.

Crest Maple Dr., 11733-Brian K. Bowns to Heather Carlson, $500,000.

Dara Dr., 12753, No. 101-13-Aaron J. Chiles to Albert Roscoe Green, $140,000.

Derriford Ct., 12175-Angell White Rosa to Megan Lynn McClintock, $369,900.

Effingham Ct., 12888-Corey Alexander Jore to Michel Dawaliby, $306,000.

Featherstone Rd., 1440-John H. and Veronica L. Tillman to Wagdy Gobran and Amany Khalil, $260,000.

Flotsam Lane, 16321-Paul A. Paulk to Afzal Sadiq Hussain, $400,000.

Gangplank Lane, 16352-Theodore Younger to Natalie M. Wiggins, $400,000.

Gatlin Ct., 17004-Joseph M. Gaudiano to John Trammell, $595,800.

Granville Ct., 1703-Shawn H. and Laura A. Beachley to Dexter Fraser and Friselda Reid, $430,000.

Harbor Side St., 490-Michael E. Crean and Tamara McHenry to Carol Elizabeth Newell, $537,500.

Hollow Wind Way, 13941, No. 13-1A-Julie A. Bromley to Shabris Hawthorne, $265,000.

Horseshoe Lane, 15552, No. 552-Jeffrey W. Gallagher to Fola Parrish, $167,000.

Jedburg Lane, 12619-Brien A. and Peace A. Beattie to Mir Keyvan and Fariba Mortazavi, $327,000.

Kempston Lane, 12604, No. 6-68-Jason Delaguila to Maria N. and Cristina A. Amaya Sanchez, $265,000.

King Elm Ct., 2818-Claude R. Suggs and Dolores L. Canales to Julia A. and Tyson K. Schutter, $550,000.

Marblestone Dr., 12844-Patricia Ann Jackson to Lawrence R. and Ana Lemick, $440,000.

Marsala Ct., 2956-Justin C. and Joan R. Diamond Auandee to Teren Dale and Anya Tangsurakit Robbins, $285,000.

Merganser Lane, 13001-William Cessna to Nicholas Levasseur and Tiffanie B.T. Grooms, $625,000.

Mill Brook Ct., 12803-Marcia Morgan to Michael Hugh and Karen Hunter McLafferty, $340,000.

Mohican Rd., 11788-Barbara M. Owens-Lewandrowksi to Evelyne A. and Alfred Foncha, $400,000.

Monument Ave., 787-Troy R. Davis to Amen I. and Jamal Javad, $499,000.

Nellings Pl., 11643-Ngozi B. Obi Malife to Sayed A. Nizami and Hamida Nezami, $317,000.

Oakwood Dr., 12214-Jorge S. and Amelia M. Vazquez to Aaron and Rikki Hatfield, $477,000.

Park Shore Ct., 12004-Robin and Megan Brachear to Jonathan Edward and Kaylen Knight, $425,000.

Pheasant Hunt Rd., 2618-Azim and Mlahat Yoldash to Freddy Mario Vargas Navia and Norma C. Soria, $535,000.

Powder Horn Terr., 1743-Zuna Real Estate Corp. to Mario A. Aguilar Escobar, $280,000.

Pulpit Hill Ct., 2824-Mark J. Mahalchick to Vanessa P. Quinteros, $425,000.

Rainbow Ct., 1940-Shabir Ahmad to Augustin and Zainab Barnes, $319,130.

Roanoke St., 14015-Lynda J. Simmons and Richard G. Loudin to Carlos Bermudez Jr., $325,000.

Rutland Ct., 2172-Paul Navas III to Phyllis Baker, $655,524.

Stallion Ct., 12099-Susan B. Stout to Ibeth Montano and Orlando Ochoa Saldana, $360,000.

Swift Stream Ct., 2035-Craig L. Hayes to Neeti Gupta, $308,500.

Tolson Pl., 11751, No. 304-4-Latoya D. Rose to Abiyabush Alula, $200,000.

Transom Pl., 2531-Jonathan and Cassandra Tripp to Brett Wayne and Lauren Brooke Black, $475,000.

Wellesley Dr., 4778-Miguel T. Rodrigues and Christina L. Norris to Minor Hunnicutt, $461,400.

Whistling Swan Way, 1617-Paul Francis and Carole M. Somerville to James W. and Carole L. O’Brien, $629,900.

Woods Cove Lane, 3097-Michael J. and Melissa C. Gould to Heather Lee and John Matthew Harrell, $593,000.

Manassas

These were among homes sold in July in Manassas.

Battery Heights Blvd., 9565, No. 101-Raymond Thomas and Lisa Russell Colgan to Steven J. and Lucy E. Orsi, $135,000.

Butternut Cir., 10292-Manuel Arturo Pacas to Timothy Kyle and Carol Ann Hall, $325,000.

Cannoneer Ct., 9552, No. 203-Saeed Ghodsi to Karen H. Kerlin, $185,000.

Chapman Oak Dr., 9286-Faheem Danishmandi to Roberto M. Rodriguez Mejia, $181,500.

Fairfax St., 8597-Franklin S. Correia to Larry Salamanca and Jose Garcia, $345,000.

Gladstone St., 9602-Michael J. and Mary A. Barvick to Asad and Natasha J. Rizvi, $530,000.

Grays Mill Ct., 9504-Thomas L. and Lesley S. Morrow to Fariba Naim, $474,500.

Liberty St., 9513-Natalie L. Buehler to Matthew Christopher Brennan, $233,000.

McKinley Ave., 9527-Sanooj Surendranath and Bejoy Thomas to Kyle Henderson and Erica C. Cuevas, $525,000.

Ninebark Ct., 9504-Giuseppe and Fatima Rosanova to Cody B. Warshauer, $277,000.

Portner Ave., 9218-Estate of John F. Clayton and Nicole Robinson Clayton to Brett and Susanne Saunders, $283,000.

Richmond Ave., 8619-Bryan C. and Kathleen A. Landry to Sahen and Mohema Rahman, $489,999.

Stonewall Rd., 8608-Harry F. and Thelma G. Slawson to Fredy A. Machado and Virgen Raideni Liz Cruz, $370,000.

Tillett Loop, 8317-John L. Pare and John H. Valdez to Anthony A. and Karen L. Arita, $570,000.

Weir St., 9007-Estate of Hazel B. Martino and Wilford C. Bailey to Jeffrey John Krynitsky, $320,000.

Manassas Park

These were among homes sold in July in Manassas Park.

Cabbel Dr., 251-Sudley Homes Corp. to Catalina D. Orellana and Maria C. Cornejo, $389,900.

Englewood Ct., 8507-Xiao Rong Liu to Walter A. Gutierrez, $239,000.

Holden Dr., 200-Joseph Boateng Agyenim and Gladys Boahen to Jose M. Pineda, $322,000.

Kristy Dr., 9274-Rene and Monica Vazquez to Jose A. and Ricci J. Bolivar, $317,000.

Primrose Lane, 9413-Daniel P. and Suzanne Coakley to Haq and Rehan Nawaz, $480,000.

Yost St., 102-Eric D. and Porsha A. Womack to Gustavo E. Gamez Perez and Cindy Alcira Gamez Chinchilla, $278,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in July were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Anderson Dr., 204-Ernest C. and Lynn A. Ackerman to Zachary M. and Krystal M. Lewis, $320,000.

Apricot St., 219-David L. and Audrea L. Clarke to Arash Mobasher and Ziba Mansouri, $385,000.

Aquia Dr., 2021-Matthew G. and Danielle M. Mutone Smith to Delaney Leigh Anderson and Jacob Owen Schrader, $321,500.

Austin Dr., 120-Jennifer D. Turner to Jessica J. Saavedra, $260,000.

Banbury Ct., 9-Frederick and Erin Harris to Stephen James and Raegan Ann Nave, $305,000.

Barrows Ct., 408-Trinity Drummond to Tyrese Brown, $237,000.

Birney Ct., 12-Joshua W. and Cathy A. Montgomery to Abe and Carol R. Jardines, $419,900.

Bosun Cv., 209-Victor L. and Elizabeth J. Mazzanti to Michael A. and Julie A. Zollner, $379,900.

Braxton Lane, 11-Michelle R. Noch to Emily M. Nugent, $299,900.

Bristol Ct., 53-Eric A. and Jennifer L. Kubilus to Adel M. and Shawna A. Abdellhamid, $190,000.

Camp Geary Lane, 2225-Christopher K. and Laura G. Conley to Jesus M. Reyes-Rodriguez and Terry E. Howell-Reyes Jr., $506,950.

Chase Dr., 4-Heather D. Frye to Nathaniel J. Murrell, $699,900.

Clarion Dr., 45-Charles Kozloski to Jake S. and Meghan T. Shovlowsky, $337,900.

Coast Guard Dr., 2002-Kaiti and Ethan Stoeckel to Juan M. Martinez, $325,000.

Compass Cv., 114-Marcel L. Gibson to Edwin Jose Romero, $304,000.

Cornerstone Dr., 29-Karin W. Warner to Tashfain Gilani, $460,000.

Daffan Ct., 9-Michael D. and Dianne Farren to Michael P. and Hillary Casey, $429,900.

Dent Rd., 85-Crystale Janelle Cruz to Anthony Fucci and Donna Sandoval, $455,000.

Dover Pl., 202, No. 2-Ju Zhang to Katherine E. Boyd, $150,000.

Falkirk Ct., 606-Jared Loomis to Jennifer L. Petry, $250,000.

Firehawk Dr., 10-Monty C. and Tina A. Bos Graham to Shaun and Blerina Young, $435,000.

Freya Lane, 9-Kathleen A. and Victoriano Fuster to Donald Clark Dillon, $270,000.

Gibson Dr., 15-Vince and Lorrie A. Villani to Victor M. and Leigh A. Church, $525,300.

Hamlin Dr., 83-Kenneth and Monica Hollyfield to Caitlin Farrell and Ryan Hughes, $270,000.

Hartwood Rd., 620-Timothy M. Morgan to Adam J. and April N. Woodling, $300,000.

Herndon Ct., 19-Dee J. Filler to James C. and Helen Herring, $329,900.

Independence Dr., 201-Alphonza and Geneva Loretta Jenkins to Osama Bin Quamrul and Farzana Nesar, $220,000.

Jamestown Ct., 10-Darrell D. and Terri S. Everhart to Jorge Mario and Eda Lisbeth Najarro, $410,000.

Johnson Mill Rdg., 26-Lexicon Government Services Corp. to Raymond Louis Joe, $520,000.

Kensington Dr., 402-Sheldon D. Little II and Mallon D. Link to Dana Michelle Crelan, $204,000.

Lakeside Dr., 46-Kristopher E. and Angela M. Steinebach to Marissa Maryann Flores, $395,000.

Landing Dr., 118-Destiny D. and Svetlana V. Feofanova to Eric Jennings and Tammy Varela Van Orden, $309,000.

Leonard Rd., 401-Theresa C. Walters to Steven and Bonnie Frock, $299,000.

Long Point Dr., 265-James L. and Mary P. Pollock to Gregory V. and Roseann Vadala, $292,500.

Macon Dr., 114-Nancy Michelle Williams to Caroline Marie Gill, $274,900.

McQuarie Dr., 15-Pulte Home Co. Corp. to Valsamma T. Kandathil, $339,990.

Mica Way, 14-Richard L. and Amy E. Green to Todd Kelly and Rebecca Lynn Hargrove, $399,900.

Montpelier Dr., 318-Jeffery L. and Rachael R. Miller to Marcus A. and Kimberly K. Breitbarth, $365,000.

Nassau Ct., 5-Edward and Kathleen Zeak to Stephen Michael and Rebecca Lee Howell, $455,000.

Nugent Dr., 45-Lori J. Krayer-Evans to Zobair Alijan, $545,000.

Olympic Dr., 119-Asmaou Diallo and Ange Michel Ezane to Sayed Ali and Kamila Asghar, $365,000.

Pinnacle Dr., 800-Squishy Foot Realty Corp. to Kevin A. Castro Neri, $253,000.

Princess St., 24-Ayoade O. Asekun and Christopher J. Nodurft to Francisco Manuel Moscozo-Illescas, $385,000.

Raintree Blvd., 226-Felix A. and Suzannah M. Martinez to Arthur and Ruth Demaio, $310,000.

Regatta Lane, 200-Darrell A. Browning to William Ball and Bria Shepherd, $299,000.

Richland Rd., 372-Shaun H. Siegel to Jessie Harry Miller, $365,000.

Rocky Way Dr., 17-Jarmon C. and Eun Suk Hayes to Dejuan and Jessica Gill, $335,000.

Ruffian Dr., 5-Barbara A. and Myron J.K. Maher Jr. to Warren E. and Jane E. Cupps, $649,000.

Saint Lisas Ct., 12-Steven B. Cossette to Mark W. and Wendy A. Micke, $445,000.

Shepherds Hook Way, 15-Juan and Ichiko Banda to Christopher A. and Lisa D. Sinclair, $365,000.

Short Branch Rd., 116-Meta M. Jackson to Tawana D. Waller, $319,999.

Spotted Tavern Rd., 419-Michael L. and Joan E. Delapp to Michael J. and Thekla K. Finley, $310,000.

Stafford Glen Ct., 401-Patrick Collins to Hannah Sheref and Lansana Massaquol, $261,500.

Sunrise Valley Ct., 28-Rene and Gwen Hill Briones to Mason A. Bell, $441,000.

Toluca Rd., 230-Carlos J. and Joan C. Castrillo to Greg and Jennafer Lairmore, $540,000.

Trails End Lane, 34-Paul T. Emerson to Daniel S. and Michelle J. Miller, $239,200.

Turner Field Ct., 2-Jeffrey C. and Marina Allen to Craig Sincock, $398,000.

Vineyard Ct., 6-Danielle H. and William Crowder to Andrew and Erika Sharp, $425,000.

Walnut Dr., 807-Shirley Ann S. Fleming to William E. Welch VI, $259,000.

Waters Cove Ct., 400-Timothy James Bove to Micah Jonathan Rondinone, $290,000.

Westbrook Lane, 16-Michael C. and Julie M. Venegoni to Ahmed and Soraya Z. Sellidi, $327,000.

Windjammer Ct., 102-Erin M. Sever to Michael Troy Cardillo, $292,000.