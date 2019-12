Open Meadow Lane, 12184-Cirilo and Luisa Castellon to Stefan Dubenco and Alina Patrascu, $495,000.

Roaring Spring Loop, 9065-Preston and Kelly Doty to Tricia Dijulio and Glenn Bertrand Jr., $555,000.

Shortbread Way, 9962-Luis Benitez Castro and Carla Qvistgaard Restrepo to David S. Guirguis and Amany S. Abdallah, $352,000.

AD

DALE CITY AREA

Ann Arden Ave., 15457-Kimberly M. and Ralph C. Kerley to Kenneth and Elizabeth Stamm, $615,000.

AD

Delaney Rd., 13806-Terrone and Georgia Street to Judex Leonidas, $369,900.

Geraldine Ct., 14085-Princess Barcelona Martin to Jean and Marie Saint Louis Tervene, $286,000.

Knoll Dr., 4520-James P. and Yvonne I. Ward to Luisa A. Quinones, $254,000.

Loggerhead Pl., 5409-Sidney L. and Angela E. Evans to Lisa Lashawn Nelson and Will C. Brown Jr., $539,900.

Talent Way, 6311-Martin Munoz to Nuruzzaman Hamid and Israt Eva, $415,000.

DUMFRIES AREA

River Heritage Blvd., 2050-NVR Inc. to Joko Aliu Abubakar, $574,514.

GAINESVILLE AREA

Avalon Isle Way, 6821-Faheem Ullah to Marta Costa Henrique, $355,000.

AD

Catbird Dr., 14105-Anne Maria and Anne Marie Utterback to Sabera Yesmin and Mohammad A. Talukdar, $408,000.

Clatterbuck Loop, 14021-Ryan J. and Stacey N. Philpot to Bryan R. and Christina M. Navarra, $539,000.

Halverton Pl., 6062-Etta Jane and Kenneth W. Schrader to Michelle Dawson Powell, $390,000.

AD

Roxborough Loop, 8314-Henry Lopez Jr. to William H. and Pamela T. White, $975,000.

Tenbrook Dr., 8225-Samuel D. and Teresa Marie Weaver to Mauro M. and Alexandra Lopez, $530,000.

HAYMARKET AREA

Brave Ct., 6613-Christian J. and Melissa S. Hall to Benjamin R. Barben and Caitlin J. Quinn, $301,500.

Hunton Lane, 15731-Scott A. and Victoria A. Furber to Kevin P. and Kimberly M. Green, $1.06 million.

AD

Toledo Pl., 6170-Susan Anne Diamantes to Lawrence James Walker, $419,900.

MANASSAS AREA

Amblewood Dr., 13170-Adelani L. and Gladys A. Eko to Oladipo T. and Lily O. Victor Osho, $555,000.

Caledonia Meadow Dr., 10725-Evan and Teri M. Littig to Melissa Dawn Chesser, $433,000.

Chokecherry Ct., 10116-Kav Real Estate Services Corp. to Katherine and Louis Marinelli, $499,000.

Englewood Farms Dr., 8952-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Daniel and Dominique W. Zarow, $477,993.

AD

Lacy Dr., 8091, No. 37-Jean M. Owens to Cheriba Justina Friebele, $227,000.

Purcell Branch Ct., 7841-Michael and Christie White to Dominick Joseph and Abby Lynn Izzo, $540,000.

MANASSAS PARK AREA

AD

Bracken Ct., 7798-Darrell G. and Kathryn N.C. Ussery to Jacob E. and Camille J. Grathwohl, $599,900.

McLean St., 8025-Paramount Investments Corp. to Hieu T. and Phebe Phuong Tran, $365,000.

MONTCLAIR AREA

Ashmere Cir., 4262-Benjamin P. and Angela Gilbert to Jose G. Hernandez Jr. and Gisela Maria Arevalo, $290,000.

Holleyside Dr., 15149-Jennifer and Michael Brooks to James Corey and April J. Shpil, $432,000.

Saltwater Dr., 4893-Patrick K. Sorensen to Brian Burch, $280,000.

Tallowwood Dr., 4900-Sarabjit Singh and Harwinder Kaur to Eric S. and Mary N. Talbot, $380,000.

NOKESVILLE AREA

Burwell Rd., 9037-Annabelle Belden and Nabyla Afshar to Hailu T. Adeba and Kidist A. Abebe, $585,000.

AD

AD

TRIANGLE AREA

Katie Pl., 3749-Fidel A. Flores and Gabriela M. Ramirez to Lula B. and Edward A. Kelly, $460,000.

WOODBRIDGE AREA

Antietam Rd., 11839-Jeffrey L. and Tina M. Burton to Guillermo Roberto and Lois Colleen Carranza, $510,000.

Belmont Bay Dr., 830, No. 101-Melissa Dawn Chesser to Randall Greenwalt, $315,000.

Cambridge Dr., 2820-Department of Housing and Urban Development to Cinthia L. Berdeja, $315,000.

Colonial Dr., 1543, No. 104-Rehaan Khan to Sarah Ann Lusk, $175,500.

Cromwell Ct., 11381-Kenneth M. and Helen A. Tucker to Israel and Roberta Sachs, $310,000.

Easy Bird Loop, 16025-James and Shelly Dixon to Anthony D. and Elena Smith, $413,000.

AD

Hartlake St., 3964-Kimberly Kay Hall to Alicia Kim Weber, $352,000.

Longview Dr. W., 2371-Carla A. Christiano and estate of Stewart Wallace Christiano to Viviana H. Peredo Rivera, $270,000.

AD

Morning Dew Dr., 12955-Michael C. and Kathleen M. John to Jahleel and Meredith Hudson, $505,000.

Redbud Ct., 1347-Yong O. Jordan to Richard James Weitzel, $247,500.

Southington Dr., 12354-NVR Inc. to Rafael and Katherin Key Lopez, $684,755.

Woodburn Ct., 2915-Melany S. Deans Garcia to Paul A., Marian C. and Ingrid L. Sensor, $415,000.

Manassas

These were among homes sold in August in Manassas.

Battery Heights Blvd., 9563, No. 103-Annette Jean Lahman to Daryl Lipford, $182,000.

AD

Butternut Cir., 10316-RCMA Investment Inc. and ANHV Investment Corp. to Rose C. Kear, $349,000.

Coggs Bill Dr., 9557, No. 301-David and Jennifer Cutting to Zachary Thomas Byus, $173,000.

Magnolia Grove Dr., 10243-Mackenzie Allan McDonald to Carlos Rafael D. Alvano La Riva and Mary Lilibeth Faustino Branco, $350,000.

Quarry Rd., 8804B-Joseph G. Ferdinando and Virginia M. Van Amberg to Nora Mady and Kyle D. Ballinger, $522,500.

AD

Weems Rd., 8615-Arnold R. and Denise A. Lindquist to Yonis O. Hernandez and Teodora A. Barahona, $369,500.

Manassas Park

These were among homes sold in August in Manassas Park.

Jessica Dr., 9235-Krum Rangelov to Yavor P. Dragnev, $295,000.

AD

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Appletree Lane, 9-Aurora Bethany Darrow to Yanira H. Gonzalez, $399,000.

Arrowhead Dr., 43-Luella S. Baker to Christopher Risley, $220,000.

B Vue Ave., 8-Tim Stanback to Lawrie Boakye-Yiadom, $325,900.

Bayside Dr., 33-Peggy Sue and Clifford Joseph Lindgren to Emmanuel O. Addai, $410,000.

Bertram Blvd., 49-Barbara Lynn Bendele to Hector Anibal Vasquez Henriquez and Ana J. Vasquez, $286,000.

AD

Braemar Pl., 202-Jeff Eskew to Paul Pinnock, $279,900.

Briarwood Dr., 61-Jo-Ann Lovell to Damian and Joy L. Cotto, $322,500.

Brooke Village Dr., 118-NVR Inc. to Ben M. and Heather J. Williard, $392,215.

Carriage Hill Dr., 116-Amy Jiyoung and Carlos F. Cosme to Justine M. Arnold, $405,000.

Chesterbrook Ct., 205-Mitchell J. and Cynthia C. McCarthy to Jestina Y. Coker, $307,000.

Collingsworth St., 9-Thomas and Dwanna Hudson to Miryam D.C. Brunson, $530,000.

Coral Reef Ct., 111-Jean Fu Trezza to Lance J. Bozarth, $320,000.

Covington Dr., 8-Marvin S. Koontz and Heidi A. O’Leska to Barbara and Walter J. Samul, $360,000.

Debra Dr., 112-James E. and Carolyn I. Roberts to Nicole E. Jensen and Tina L. Johnson, $309,900.

Dishpan Lane, 74-Eastern Virginia Land Co. Inc. to Joe H. and Nancy M. Rodriguez, $494,000.

AD

Fairbanks Ct., 4-Suzanne P. and Patricia Stanley to Arnold G. Streat III, $377,000.

Freesia Lane, 200-Michael J. and Jacquelene D’Amico to Danielle and Simon A. Sprunger, $393,000.

Garnet Way, 49-Aaron Timothy and Tanya Marie Frazier to Arbenz A. and Roberta Serrano Cruz, $395,000.

Halifax Ct., 27-David W. and Jessica M.C. Morello to Andres and Amanda D. Cruz, $395,000.

Harpoon Dr., 2186-Edward R. and Sharon C. King to Fabiola Duverger Delice, $359,900.

Holly Corner Rd., 442-Marie J. Garrido to Paul F. and Frances E. Netzel, $370,000.

Iris Lane, 31-Tristan and Rahdika Swann to Randy L. and Lisa C. Wright, $437,000.

Jason Lane, 22-Robert F. and Renate C. Padilla to Christopher and Kaylyn Rowsey, $359,900.

Kinser Way, 15-Steven Michael and Danielle Marie Barber to Khalid Rabah, $425,000.

Lakeview Ct., 213-Robert Keith Brown to Annette Lyonn, $215,000.

Live Oak Lane, 44-Dorothy A. McKenzie to Juan Pablo Norena, $395,000.

Monticello Dr., 606-John and Christina Zorich to John Moses and Jenna Stauffer Brooks, $385,000.

Olde Concord Rd., 189-Peggy H. Dovel to Brooke and Alan Sharp, $250,000.

Picadilly Lane, 102, No. APT201-Bethany Sachtleben to Daniel V. Koehl, $155,000.

Porter Lane, 8-William C. Kelley III to Timothy H. Shelton, $205,000.

Rhonda Ct., 20-Barry W. and Danielle M. Downing to Timothy and Amanda Irwin, $685,000.

Rollingside Dr., 8-Steve Gonzalez Jr. and Lissette Maria Urra to Michael Allen and Elexia Eileen Hertel, $368,000.

Saint Peters Ct., 4-Richard H. Coulter and Nancy A. Dennis to Christopher and Holly H. Colby, $370,000.

Spain Dr., 1009-Melissa Jones and Barbara J. Wilson to Ariel and Brian Lee Groft Jr., $283,000.

Steeplechase Rd., 30-Phillip W. and Lori P. Yelverton to Jonathan D. and Pamelyn L. Maynard, $650,000.

Sweetgum Ct., 106-Luis F. Sambolin to Barrett D. Nelson and Kishina A. Beckett, $369,900.

Vargas Ct., 2-Grady M. and Tiffany Hines Sutton to Ato Waithe and Charmaine L. Bacon, $325,000.

Wagoneers Lane, 44-Morris M. and Rebecca L. Beavers to Patrick and Natasha Ryan, $561,000.

Warwick Way, 24-Kent C. and Sue E. Belfore to Andrew and Jacqueline Sims, $415,000.

Westhampton Ct., 18-Laura Proto Stenzel to Christopher L. Howell, $400,000.

Wild Oak Lane, 30, No. 301-Steve Suadi to Lilian Benitez, $112,500.

Willow Glen Ct., 32-Duane V. and Jacqueline A. Hegna to William D. Blaylock, $416,000.