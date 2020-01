Grouserun Lane, 13511-David Killian Naughton to Alisa Alison and Brent Todd Baldwin, $330,000.

Orland Stone Dr., 10063-Young S. and Daniela Cubillan Mago Kim to Devin Devontae and Rhea E. Nesbitt, $436,000.

Rothbury Dr., 8549-Roger Neil and Teresa Guisinger to Shaun and Lauren Barrett, $450,000.

Trade Wind Ct., 8534-Gregory S. and Lisa M. Kessinger to Michael J. and Aimee C. Martin, $559,620.

AD

DALE CITY AREA

Ashdale Ave., 14815-Michael Alfredo and Shirley Thomas to Jessica B. Callejas and Obed I. Callejas Zavala, $299,900.

AD

Emberdale Dr., 14876-Natali M. Chavez to Ingris Y. Santos and Francisco D. Jimenez, $249,900.

Granby Rd., 4129-Larry Dale Kirk to Deysi Y. and Juan J. Bonilla, $292,500.

Kurtz Rd., 13212-Sohbet G. Mangal to Edin O. Martinez Flores and Ramon Alexander Martinez, $366,000.

Lomax Way, 5426-Sean C. and Holly Brazel to Larry Kirkland, $429,000.

Taxi Dr., 13019-Henry Potter to Joel and Maria Emilia Shapiro, $297,000.

DUMFRIES AREA

Rocky Mount Lane, 17348-Carmen A. Rosario to Mailenny Pena, $313,000.

GAINESVILLE AREA

Beton Ct., 6113-Allan L. and Janice Smith to Philip and Jeanne Rosenbaum, $590,000.

AD

Catbird Dr., 14197-Derrick and Latisha Flowers to Danielle M. Barber, $419,000.

Indigo Bunting Ct., 14013-Jessica Wilson to Neal D. Roddy, $485,000.

Sabbarton Pl., 6812-Qais F. Musmar to Lakinya Boateng, $253,000.

AD

Traphill Way, 7244-Christopher C. Curtin to Bryan Thomas and Samantha Lee Williamson, $365,000.

HAYMARKET AREA

Corner Post Pl., 14714-Michael W. and Elizabeth A. Ittner to Matthew G. Bouffard, $420,000.

Jacobs Creek Pl., 5297-Edward and Melissa A. Soto to Murielle Larissa Abomo Mengue Obam, $580,000.

Troon Ct., 15089-Steven C. and Tracy J. Neufeld to Sang Woo and Young Hee Jun, $660,000.

MANASSAS AREA

Arrington Ct., 11567-Mickey A. and Lori A. Pettry to Casey Patrick and Bethany Kristen James, $420,900.

AD

Campbell Ct., 7508-Yuviny M. Hernandez Gonzalez to John Solomon Molini and Rachel Lynn Herbaugh, $299,900.

Duneiden Lane, 7622-Mark D. and Kristin M. Search to Cameron Robert Engle, $296,000.

Englewood Farms Dr., 8954-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Brian Nicholas Lang, $451,870.

McGrath Rd., 8700-Henry Fu to Pedro A. and Gisela Argueta, $350,000.

AD

Silent Wolf Dr., 12412-Daniel P. and Stephanie S. Dahlstrom to Ryan Mitchell and Paulette Melissa Hale Larson, $565,000.

Tappen Mill Way, 8929-Nichole R. McCarthy and Matthew C. Moore to Christopher Robert and Valeri Annunziata Saxon, $346,500.

MANASSAS PARK AREA

Chadds Landing Way, 7635-Raju and Medina Shrestha to Jose Osman Siguenza, $295,000.

AD

Rugby Rd., 9022-North Star Properties Corp. to Roberto Estuardo Osuna Gonzalez and Milvia A. Najarro Lopez, $360,000.

MONTCLAIR AREA

Dartmoor Dr., 16212-Jewel Foster to Richard A. and Eileen M. Green, $424,950.

Isle Royale Terr., 17442-Julio Enrique Zamora and Ana R. Romero to Andrew Holland, $340,000.

Spring Branch Blvd., 5265-Teresa A. Thorsteinson to Marcia T. O’Brien, $295,000.

Tallowwood Dr., 4912-Whitney Harris to Willie L. and Sharibeth Cooper, $449,900.

AD

OCCOQUAN AREA

Vista Knoll Dr., 103-Walter Lee Davis to Joseph Massimino, $447,500.

TRIANGLE AREA

Olde Port Lane, 18038-Heather Anne R. Tsuffis to Roxana Elizabeth Irving, $234,500.

WOODBRIDGE AREA

AD

Barkham Dr., 14503-Kelvin M. Davis to Cara Sydnor, $330,000.

Bobster Ct., 16510-Abena Fynn and Eric Swatson to Sobir and Parul Gill, $370,000.

Brookmoor Lane, 2441-Wanda D. Chandler to Maurice Robert and Michelle Ann Diggs, $368,000.

Charter Ct., 4741-Bobby and Yolanda Reid to Zahid Ahmed and Zooba Khawaja, $755,000.

Corbett Pl., 1269-Shawn Darden to Manuel H. Conca, $317,000.

Drew Hunt Ct., 13138-David Kenneth and Carol Yvonne Cornnell Rickerson to Anna and Sarah Knoppel, $500,000.

Fowke Lane, 13459-Ugur and Munevver Ertem to Tai H. Ngo and Phuoc Ngoc Le, $600,000.

Hickory Falls Ct., 12137-Basheer Edgemoore Hickory Falls Corp. to Alterick and Rori Buchanan, $784,164.

AD

AD

John Diskin Cir., 15722-Michele A. Gustine to Castro Basoa Frimpong, $299,990.

Mandolin Lane, 12966-Fareeza Zeeni Kamal to Boris Yazar, $360,000.

Miranda Ct., 2584-Andrew M. Rust to Hasiba Wasiq, $310,000.

Neabsco Rd., 16114-Keith and Peggy Stedman to Benjamin and Lindsay Downing, $555,000.

Tamarack Pl., 14757-Sarah M.P. Lim to Gebrezgiabiher Gebremariam and Lemlem M. Hadera, $235,000.

Manassas

These were among homes sold in August in Manassas.

Byrd Dr., 9305-Milestone Property Group Corp. to Pedro Ramon Mendez Jerezano, $175,000.

Coggs Bill Dr., 9569, No. 304-Devin T. Burda to Rolando Purificacion and Wanda Kay Dadivas, $146,000.

McClellan Cmn., 9050-SDI Properties Corp. to Keila Y. Calero Benavides and Jose L. Calero Del Cid, $274,500.

AD

Sandy Ct., 9523-Barbara Ann Waterman to Peter McCambridge and Beverly Revard, $425,000.

AD

Manassas Park

These were among homes sold in August in Manassas Park.

Old Centreville Rd., 131-Shiva Capital Corp. to Jose Saul Fuentes, $260,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in August were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Algrace Blvd., 73-Thomas and Dwanna E. Hudson to Kevin Vu and Cindy Hoang, $310,000.

Aquia Dr., 1111-Caleb T. and Rachel Childs to Nathan J. and Delmi Liliana Auckland, $345,000.

AD

B Vue Ave., 9-Paul and Sharon E. Slominski to Christopher L. Wickline, $372,000.

Beech Tree Ct., 3-Richard I. and Elizabeth K. Hutson to Joshua Augustine Kumi and Munera Baidoo, $367,700.

Blossom Wood Ct., 29-John William and Jean Marie Mallory to Joseph Nathan Carter Jr., $421,784.

AD

Brent Point Rd., 1295-Scott R. and Karen D. Liard to Edward F. and Stephanie Black, $750,000.

Brickert St., 113-Lucas Brooks and Kristy M. Debruhl to Lilian Villareal, $359,900.

Brookeshire Dr., 9-Richard A. Thesing Sr. to David Andrew and Teresa McCrimmon, $449,000.

Castlewood Dr., 34-Renate Katherine Gilroy to Rosaleen Hnatt, $274,000.

Columbus Dr., 1018-Colgan and Maggie Norman to Dimyas and Jaimie Perdue, $415,000.

Cottage Oak Dr., 110-Robert Edward Allen Jr. to James A. and Marie Seich, $310,000.

Cranes Corner Rd., 120-Charlotte A. Cash to Sanaullah and Rebekah Cousins Shaikh, $152,000.

Demian Ct., 5-Jay C. and Traci Brown to Asa R.K. and Cacey L. Jawahir, $475,000.

Dorothy Lane, 48-Ryan J. and Jennifer L. Patterson to Edwin G. and Lidia M. Rivas, $347,000.

Fallsway Lane, 212-Stephanie Fedga and Patricia Englman to Derek Dray, $350,000.

AD

Fountain Dr., 26-Barbara Froestad to Walid B. and Aliya Jayed, $445,000.

Freesia Lane, 215-Lakeshia Evans to Brittany Lynn and Ryan Scott Smith, $369,000.

Geraldine Ct., 5-Lance D. and Judy S. Deffenbaugh to Nichole McCarthy and Matthew C. Moore, $639,500.

Greenbank Rd., 257-Mark A. and Linda M. Geisler to Chris and Brenda Reed, $237,000.

Harpoon Dr., 2466-Leon Howard and Anna Marie Thompson to Samuel and Faith Garcia, $386,000.

Knollwood Ct., 707-Edwin G. and Lidia M. Rivas to Alfre Tisdale, $246,000.

Lapis Dr., 35-Hilda J. and Richard A. Ast to Corey Lamont and Shirley Denise Wickes, $325,000.

Madison Ct., 601-Christopher Phipps to Luis G. Barboza Aguiar and Angelica M. Viscaya Colmenarez, $193,000.

Monument Dr., 8-Scott E. and Andrea M. Clemons to Waldo Oliver and Liz L. Valdivia, $540,000.

Muster Dr., 2-Matthew S. and Laura L. Cantore to Francisco Xavier and Ada M. Veray, $595,000.

Norwood Lane, 16-Alvin W. Shifflett to Leslie Karen Laposka, $272,000.

Pear Blossom Rd., 301-Christopher James and Shannon Lynn Blades to Vanessa and Miguel Angel Galvan, $481,500.

Pinewood Rd., 200-JGH Building and Consulting II Corp. to Garrett Alan and Jennifer Lynn Taylor, $360,000.

Portugal Dr., 1011-Deborah L. Katsarelis to Maisha Zitiou, $402,000.

Richards Ferry Rd., 276-Robert E. Kirkpatrick to Santos P. Rivera and Maria L. Ayala, $300,000.

Roxanne Rd., 403-Petra Hernandez to Federico Alexander Lopez Rivera and Heiry Ivette Lopez Garcia, $280,000.

Settlers Way, 7-Richard V. Frisby to William Frederick and Kathleen Ann Waldvogel, $335,000.

Shermans Ridge Rd., 16-Lamar A. Price to Alexandre A. Espinosa, $519,900.

Spain Dr., 1011-Jesse W. Price to Ryan S. and Kelsie Mullins Dominguez, $380,000.

Stratford Pl., 105-Estate of Hui C. Phillips and Mark A. Phillips to Johnathan D. and Rebecca L. Speegle, $381,000.

Tacketts Mill Rd., 747-Wanda Michelle Dean to Julian and Taneisha Chanel Alvarez, $418,000.

Verbena Dr., 173-Christopher Mark and Lorraine Isabel Ellis to Jeffrey Allan Polson, $540,000.

Walker Way, 15-Jason Earl and Elizabeth Hilaire to Dimas Reyes, $340,000.

Wateredge Lane, 123-Alan Blaine and Myung Seon Stone to Michelle Noch, $555,000.

Westminster Lane, 413-Richard Jay Arnold to Delissa McCoy, $213,000.

Wind Ridge Dr., 207-Lavarra Jeffreys to Alicia Lockhart, $170,000.