Broadsword Dr., 10225-Samer Al Hnaity to Noor Mohammad Abu Laban, $570,000.

Chardonnay Pl., 13732-Debra Justice to Roderick and Leticia Yolanda Davis, $576,800.

Dunstable Loop, 8869-Katherine K. Kent to Madhav P. and Sita Gautam Sharma, $339,900.

Hudson Pl., 13401-Charles Ross Peters to Ceilidh McWeeny, $500,000.

AD

Lanark Ct., 12200-Frank M. and Michiko F. Shaw to Bakhcha Hassan, $432,600.

Rickwood Ct., 12536-George Baza Mendiola Jr. to Ammar Hassan and Sher Ali, $495,000.

AD

Wyecrosse Ct., 13574-Jason and Jessica Ann Brill to Joseph C. and Valerie M. Hughes, $561,000.

DALE CITY AREA

Anderson St., 14711-Angel G. and Angelica E.G. Romero to Wilmer Miranda Martinez and Manuel Perez Guevara, $329,900.

Barnes Edge Ct., 15111-Karla Holt and Jarrett M. Edwards to Whitney Alison and Tyrone G. Harris, $548,000.

Brazil Cir., 15303-Robert T. Johnson to Juan M. Huajardo, $299,900.

Cardinal Dr., 15141-John R. and Bernice D. Thomas to Dean Michael Haas, $450,000.

Cloverdale Rd., 15212-Pablo A. Lopez to Darnella Lashell Bradley, $269,900.

AD

Croaker Lane, 4054-Edward and Carmen Benavides to Miko Fercovich, $400,000.

Dane Ridge Cir., 4781-Mark A. Harrison to Reginald King, $316,000.

Dillon Ave., 14742-Long Thanh Ngo and Ngoc Dung T. Pham to Julhas Akndo and Fatematuz Jahura, $343,000.

Elmwood Dr., 14805-Maqsood Hussain to Francisco A. Chavez Miranda, $342,000.

AD

Harvest Sun Rd., 5898-Rex Michael and Amanda N. Robichaux to Frank Steven and Kristy L. Chisowsky, $435,000.

Jennerette Lane, 15174-Ryan L. and Maisha Johnson O’Neal to Amy Marie Goldsmith and Luis Arturo Erroa Garcia, $600,000.

Kephart Lane, 13209-Daniel R. Baker to Blanca M. Jimenez and Mauricio A. Franco Rivera, $360,000.

Kurtz Rd., 13112-Christian M. and Melisa M. Velasquez to Gabriel Ostorga Lopez, $370,000.

AD

Macdonald Rd., 5333-Damon and Gina Impoco Hunt to Devin Tjarks Robinson and Adeliz Rivera Padilla, $575,000.

Quest Ct., 5402-Gertrude Jones to Jeffrey E. and Nicaury B. King, $240,000.

Saint Charles Dr., 5605-Infiniti Marketing & Investment Corp. to Jasmine James, $353,000.

Silverdale Dr., 14326-Linda T. Johnson to Jaime L. Pagan Jr., $322,000.

Talent Way, 6307-Craig William and Molly Smoot to Daniel J. Gomez and Sara R. Collins, $408,000.

AD

Whitaker Pl., 4647-Marie A. Harris to Kevin O. Guevara, $230,000.

DUMFRIES AREA

Antrim Cir., 3197-Erainia and Christopher G. Tensley to Anthony Karl and Cherie Nicole Foley, $269,999.

Cahill Lane, 3021-Saji Philip Thoppil and Leni Tresa Jose to Adil Ahmed Chaudry, $330,000.

AD

Fort Monroe Ct., 1907-Sam B. Nouman and Rodrigo G. Fernandez to Zara M. Moncherry Octave, $239,000.

Greenbrier Hall Rd., 1903-Pulte Home Co. Corp. to Hansel and Pamela Hartman, $484,963.

Greenbrier Hall Rd., 1913-Pulte Home Co. Corp. to Alexander and Sarah Suggs, $493,511.

Morgans Point Dr., 2405-Brookfield Washington Corp. to John Paul and Elaine A. Mensah, $648,457.

Pony Ridge Turn, 3064-Johnny F. Staggers to Matthew B. Binfet, $402,000.

Red Cedar Rd., 18088-NVR Inc. to Amanda M. Stephens, $400,000.

Red Mulberry Rd., 18023-NVR Inc. to Jennifer Michelle and Michael Laurence Tolbert, $493,019.

AD

Spring Cress Dr., 17522-Mark and Elizabeth Grossenbacher to Serge and Kelly Marie Shkuro, $620,700.

AD

Woods View Dr., 17945-Brookfield Washington Corp. to Shanna M. and George A. Preston, $605,427.

GAINESVILLE AREA

Beton Ct., 6140-Pamela J. Jeckell to Willie and Leateen Diane Johnson, $540,000.

Cannondale Way, 13980-Richard T. Crozier to Thanh Gia Truong and Hilda Wai Chan, $309,000.

Chancellorsville Dr., 6117-Toll VIII Partnership to John S. and Barbara R. Bannister, $587,995.

Creekbranch Way, 14200-Sean M. and Krystal G. Williams to Emma Sax and Noah Fletcher, $350,000.

Estate Manor Dr., 14135-Pedro J. Gomez to Mike Li, $540,000.

Grackle Ct., 14340-Ali Shahzad and Shahzad Umer to Byron Molina Delgado and Noelia Valencia, $399,900.

Hulfish Way, 14401-Rebecca Perez to Sergio Ivan and Jennifer Ashley Suazo, $360,000.

AD

AD

Marlow St., 14565-Kaitlyn Zupka to Jeanette Ruth Upchurch, $272,000.

Pasture View Pl., 6301-Daniel and Salonie Barham Turner to Claudia A. Hickey, $649,999.

Rockingham Lane, 13678-Lourdes Rivera to Hassan Assadi, $429,900.

Santa Cruz Pl., 7122-Ernest and Kristine Diaz to Masoud Omar Alokozay, $396,900.

Springfield Ct., 14308-Nathan J. Scott to Juan P. Biscay and Yasmin Ventura, $345,000.

Thoroughfare Rd., 15307-David M. Shipley to Peter R. Meffert, $280,000.

HAYMARKET AREA

Amelia Springs Cir., 5754-Christopher and Sarah Goedtel to Noah Allan and Jayd Zeppetello, $489,900.

Berkeley Dr., 15700-Boudewijn C. Keuning to Mark and Kristina Mitchell, $665,000.

AD

Burnside Farm Pl., 5005-Duane S. and Lauren B. Sibole to Raed R. and Basma Seifeldin, $785,000.

Fayette St., 6665-Fayette Street Development Corp. to Surjit S. Deol, $589,900.

AD

Greenwood Farm Dr., 3375-Neighborhoods V Corp. to James and Jill Eastman, $956,825.

Hunting Path Rd., 6643-Brandon J. Miller to Jerome L. and Barbara W. Gonzalez, $275,000.

Palmers Ridge Ct., 4871-Carole O’Leska to Michael S. and Liliana A. Clark, $499,900.

Rodriquez Lane, 5458-Daniel Chul and Edward Chul Kim to Joanne and Stanley P. Kinder, $525,000.

Sky Valley Dr., 15117-Toll X Partnership and Prince William Land Corp. to Robert and Susan Tarleton, $1.03 million.

Tulloch Spring Ct., 5915-Thomas D. and Sabrina Sanfillipo Webb to Rebecca Jo Perez and Javier Ernesto Perez Giz, $570,000.

AD

MANASSAS AREA

Abingdon Ct., 9482-Jeffrey Conyers to Agustin A. Escobar, $283,750.

Belle Grae Dr., 7501-Deanna Marie Bello Puentes and Deanna M. Christiano to Elizabeth G. Ayrovainen, $189,000.

Blossom Lane, 6202-Kevin Laver to Christopher M. and Lisa N. Schond, $520,000.

AD

Brentsville Rd., 9741-Afshin Amiri to Bradley Vincent and Alba Lucy Furrer, $460,000.

Calico Lane, 13851-Harry K. and Theresa Wong to Jose A. and Ana E. Canizales, $399,000.

Cedarwood Grove Lane, 7421-DFH Blackburn Corp. to Shawn Michael and Christina Lynn Grinvalsky, $478,381.

Community Dr., 7867-Veronica L. Ferrufino Flores to John S. and Ammara Elliott, $224,900.

Crossbow Dr., 12664-Michael H. and Patricia A. Ludwig Morch to Marcus Stanley and Cynthia Shultzaberger Groenig, $590,000.

Falkirk Way, 10552-Lillian Mae Cooper to Marinelys Soto Alcantara, $296,000.

Gateshead Lane, 7820-Jay Lerch to Wayne J. Jacques and Colleen M. Stock, $275,000.

Happy Creek Rd., 6265-Patricia S. and David E. Fox to Kerri C. and Lisa B. Strnad, $500,000.

Holly Trace Lane, 15000-Neighborhoods V Corp. to Oscar D. and Emmaka L. Porchea Veneszee, $1.03 million.

AD

Honeysuckle Rd., 8217-Gary M. Wheelock to Kyrin and Tracee Ramey, $520,000.

Lacy Dr., 8087, No. 31-Anita Garey to Andy Chirinos Nunez and Tania Gutierrez, $196,000.

Medway Church Loop, 11803-Robert A. and Eugenia A. Purvis to Manpreet Singh and Mandeep Kaur Dhillon, $399,999.

Pettigrew Way, 10963-Mark D. Fawley to Michael Wyatt, $325,000.

Rebel Walk Dr., 7817-Judith Ann Jellen to Jorge O. Gonzalez and Kenia J. Mejia, $320,000.

Running Cedar Lane, 6522-Neighborhoods V Corp. to Thomas Joseph and Kimberley Anne Willemann, $708,665.

Sentry Ridge Rd., 11019-Trula Breeden to Honorata Aida T. Liwanag, $215,000.

Shadewell Spring Way, 10724-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Vahidin Zagorica, $379,339.

Stagestone Way, 11176-Stephanie Yang to Kendra Campbell, $267,000.

Tattersall Dr., 10624-Ana M. and Inver M. Sanchez to Alan R. and Isabella Zytowski, $525,000.

Victoria St., 9417-Dennis M. and Janice K. Fairbanks to Maria E. Justo and Anyelo R. Perez Marine, $295,000.

Willow Green Cir., 11333-NVR Inc. to Steve and Sunny Kang, $372,985.

Willow Green Cir., 11377-NVR Inc. to Joseph Robert and Naomi Landino, $406,465.

MANASSAS PARK AREA

Alleghany Rd., 7523-Roberto Gutierrez Joya to Alejandro W. Davila Lopez, $335,000.

Birmingham Dr., 9550-Laura Jolene and Robert S. Fabian to Silvio Raul Tovar Quinones and Lady Johanna Chara, $435,000.

Ellis Rd., 10011-James R. and Marenda S. Mawby to Oscar A. Canales, $364,000.

Manassas Forge Dr., 9712-Thomas and Kim Jacomo to Mark and Reiko Miller, $464,000.

Silver Fox Trail, 9973-Karen Mehall and Phillip M. Phillips to Leslie Dean and Rebecca Reyes Maynard, $520,000.

MONTCLAIR AREA

Backwater Ct., 4895-Terry Lee and Joyce Haas Jones to Lillian Mae Cooper, $269,900.

Four Seasons Dr., 17662-Francis C. and Barbara B. Marr to Dennis N. and Pamir N. Thompson, $440,000.

Jonathan Ct., 4335-Alice Mellow to April Hunter, $299,999.

Maple Glen Ct., 15061-Joseph M. Denney to Sawvanee Wingler, $312,000.

Stockbridge Dr., 4201-Charles E. and Marc T. Woods to Ginger Everett, $210,000.

Widewater Dr., 15756-Laurette Marie and Theotis Bennett to Soffonias S. Negash, $329,900.

NOKESVILLE AREA

King Richards Ct., 11714-Phyllis G. and Susan M. King to Jaclyn Wagner and Patrick T. Boyle, $380,000.

Parkgate Dr., 12431-Lemaster Homes Inc. to Dale Wayne Deimler and Melody Hash, $510,000.

TRIANGLE AREA

Tralee Lane, 18505-Helen M. Burrage to Edgar A. Rodriguez Ramos, $305,000.

WOODBRIDGE AREA

Aiden Dr., 1510-Johnny Carl and Laverne E. Hester to Ever A. Flores and Asley D. Cabrera, $315,000.

Barn Swallow Pl., 16002-Paul A. Gumagay to Danielle Shelby Anderson and Curtis Emanuel Dixon III, $410,000.

Beaver Ford Rd., 3621-Richard T. and Carol H. Polly to Jeffrey Michael and Jenna Marie Thorn, $470,000.

Bentley Cir., 13536-Milosz Brucki and Dawn Paschal to Shari R. Bliss Stevens, $280,000.

Bordeaux Pl., 2799-Jeffrey V. Ferlazzo to Edmundo D. and Benilda A. Rimando, $159,900.

Brookmoor Lane, 2441-Wanda D. Chandler to Maurice Robert and Michelle Ann Diggs, $368,000.

Cast Off Loop, 2683-Monica A. Petersen and Howard Wallace Smith III to Harold L. and Tenesia P. Wells, $524,900.

Colchester Rd., 1505-Rigoberto and Ana D. Perez to Armida Consuelo and Francis Donilio Cedillo Ramos, $315,000.

Course View Way, 13704-Robert W. and Teresa G. Jackson to Louis and Yashanda Scruggs, $480,000.

Cressida Pl., 4103-Sahar Nadri to Faisal Ahmed and Nusrat Sharmin, $310,000.

Eastbourne Dr., 2554-Theresa Burton Morgan to Aaron James Chiles and Julian Aaron Rocha, $295,000.

Five Fathom Cir., 2467-Matthew J. and Rebecca A. Roggow to Henok Bizuayehu Bogale and Abenet Tezera Molla, $456,000.

Galt Ct., 16610-Gwendolyn Hano to Robbie S. and Fred Qreitem, $224,000.

Gordon Blvd., 12717, No. 117-Melvin E. Brandon Sr. and Kathy Brandon Lamberton to Olga Olivera Pomerleau, $180,000.

Greenacre Dr., 13421-Alex Waltrip and Casey Elizabeth Oakley to Octavilio J. Perez Barrios, $339,900.

Harbor Side St., 485, No. 610-Arkadiusz Turek and Trudy Turcotte to Dean I. Chang and Lai Peng Chee, $395,000.

Hollow Wind Way, 13952, No. 15-4A-Greggory J. Benedict to Delores L. and Wayne Fauntleroy, $260,500.

Jed Forest Lane, 16933-Marisol Rios De Zambrana to Jamaine J. Hill, $334,900.

Kew Gardens Dr., 2311-Robert L. Head to Jakya Kellie Brooks, $322,000.

Lashmere Ct., 13042-Guiyun Hu to Ata Mohammad Z. Ghaznawi, $550,000.

Marseille Lane, 1130-Padma Thirumalai to Brandon Michael Youngblood and Lori Troise, $560,000.

Mays Quarter Rd., 12444-NVR Inc. to Daniel Habete and Hirut Gebre, $643,005.

Mount High St., 1611-James Richard and Linda M. Lacy to Aisha Raiss Elfenni and Stephen C. Dix, $510,000.

Nexus Ct., 3533-David B. and Amber Smith to Antoinette L. and Ralph Peterson, $300,000.

Pheasant Hunt Rd., 2633-Tuan and Nan Nguyen to Teresa J. and Edis O. Nunez, $529,000.

Purdham Dr., 12711-Clifton Ray and Mary Abigail Johnston to Ramsey R. and Denise M. Baerga, $549,000.

Radford Ct., 14205-Anibal Montanez and Osmar Montanez Rojas to Josue Christian Lopez, $360,000.

Rockledge Terr., 1791-Dwayne K. and Raiquel A. Brown to Adam White, $450,000.

Sleaford Ct., 2996-Genadi A. and Ivanka Aleksieva Vrechkov to Joel D. Lazo Guevara and Vilma Romero Lazo, $380,000.

Valleywood Dr., 12928-Ashley M. Thompson to Gilberto A. Mendoza and Silvia E. Mendoza Flores, $397,000.

Wetherburn Ct., 2948-Sameena Begum to Robbie S. and Fred Oreitem, $234,000.

Windermere View Pl., 4319-Phuong Thao Doan and Andy Nguyen to Matthew Philip and Sara R. Hans, $1.35 million.

Manassas

These were among homes sold in September in Manassas.

Caspian Way, 9300, No. 302-Kelley A. Magee to Tuan Thanh Nguyen, $170,000.

Grapewood Ct., 9900-GSD Enterprises Inc. to Leland Pierson, $222,500.

Kirby St., 8497-Alenkha and Lucas Urena to Lisa and Genoveva Callejas, $400,000.

Sandalwood Dr., 9013, No. B-Ana Cecilia Gutierrez and Victor Daniel Villatoro to Timothy M. Pryor, $193,000.

Waterford Dr., 9422-Benjamin Edward and Erin M. Bridges to Peter James and Samantha Giffin, $405,000.

Manassas Park

These were among homes sold in September in Manassas Park.

Cabbel Dr., 232-Alejandro Lara Quinteros to Silvia Y. Garcia and Lidia Del Carmen Berrios De Martinez, $285,000.

Corbett Pl., 9785-John Sebastian and Nicholas Emmanuel Echeverri to Andrew Almazan Silva and Christian E. Almazan Arana, $379,900.

Holmes Pl., 9720, No. 202-Grant P. and Becky J. Gruetzmacher to Kelly Keys, $227,000.

Kristy Dr., 9276-Kyrin Charles Ramey to Andrew E. and Krystalyn L. Wacyra, $320,000.

Travis St., 112-Ricardo Rivera Mondragon to Jose Saul Reyes, $290,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in September were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Almond Dr., 206-Kenneth R. Erickson to July A. and Alberto Silva, $375,000.

Anvil Rd., 723-Alfredo Delcid to Wendy Yadira Hernandez, $180,000.

Aquia Dr., 2134-Yvonne M. Teig to Juan Manuel Castillo Ulloa, $319,900.

Arboretum Lane, 200-GTIS-HOV Leeland Station Corp. to Keisha Renee and Michael Adrian Jones, $429,595.

Aspen Hill Dr., 93-Carol A. Stevens to Jason and Jennifer H. Boles, $221,500.

Ballister Pl., 9-Dale L. and Elizabeth Drake to Minwoo Ha and Gyeong-O Soo, $365,100.

Battery Ridge Dr., 1-Christopher R. Murphy and Jaclyn Fisher to Scott and Sara Leach, $419,900.

Berea Knolls Dr., 28-Jerry S. and Lisa M. McKenna to Joseph L. and Christina Smith, $440,000.

Boxelder Dr., 418-Miller and Smith at Embrey Mill III Corp. to Tavon Terrell Turner, $348,840.

Brittany Manor Way, 130-Michael Alan Shingler to Timothy H. and Tammy A. Brown, $650,000.

Bullrush Ct., 7-Gregory H. and Rebecca A. Cappetta to Rahel Legesse Dagne, $625,000.

Cardinal Dr., 17-Dorothy Berrong and Robert Harold Cramer to Terry and Karen Jackson, $457,247.

Cherry Tree Lane, 9-Churchill Corp. to Jeffrey Thomas and Mary M. Evans, $319,900.

Clint Lane, 522-Scott E. and Brenda Beebe to Tyler M. Boitnott, $217,000.

Coastal Ave., 633-Miller and Smith at Embrey Mill IV Corp. to Nicole Renee and Christopher Malarney, $448,630.

Coastal Ave., 1237-Drees Homes of DC Inc. to Mychell and Torin Kenyatta Hamilton, $668,445.

Coriander Lane, 1010-IHMW Embrey Mill II Corp. to Bryan Edward Leahy, $504,797.

Dabney Ct., 24-James A. and Linda L. Smith to Joan Evenski Jach, $325,000.

Delewinski Lane, 40-Terry L. Dalton Jr. to Michael Allan Dominguez, $439,500.

Doc Stone Rd., 123-Wells Fargo Bank to Jennifer Pinney and Timothy Wood, $350,000.

Douglas Dr., 113-David Taylor to Dina K. Larbi Adjei and Nakin A. Larbi, $321,000.

Dundee Pl., 407-Kellie Lynn Griffith to Christian Ivan Maciel Ambriz, $247,500.

Enfield Dr., 80-Hour Homes Inc. to Emily L. and Geoffrey L. Shraga, $610,222.

Farragut Dr., 2058-Matthew A. and Pamela Gulick Lua to Nichole Marene and George Thomas Wamsley, $330,000.

Ferry Rd., 355-Dale Howard and Amy Rose Dockery to Brandon Michael and Kurt Frulla, $268,500.

Forsythia Lane, 1040-IHMW Embrey Mill II Corp. to Pamela Jones, $498,560.

Galway Lane, 202-Nicole K. and Peter L. Burnett to Gabriela M. Guazzo, $270,000.

Hartwood Valley Ct., 19-MMC Contracting Corp. to Glenn A. and Brenda Ortiz Torres, $484,349.

Holly Cir., 96-Steven Aaron and Honor Constance Hutson to Linley and Brook Patterson, $370,000.

Ironside Cv., 316-Claire A. Pierce to Clifford D. and Tuanta R. Heinzer, $599,900.

Kings Crest Dr., 1101-Sean M. and Natalie G. Harrigan to Anastasiya V. Zakamulina and Ariel Iriarte, $260,000.

Leslie Dr., 22-Jeffrey B. Daughtry to Luis F. Onate-Valencia and Alexandra H. Heflin-Martin, $339,000.

Lucketts Ct., 21-Ruth L. Price to Roland and Haesuk Jones, $258,000.

Memory Lane, 9-Estate of Gary Warr and Carolyn A. Payne to Donnie R. Hall Sr., $335,000.

Monroe Farm Rd., 150-Delbert A. and Kathy S. Bahr to Lenora Weatherford, $569,900.

Montera Ave., 113-Pulte Home Co. Corp. to John R. O’Donovan and Yan Zhang, $392,086.

Moss Dr., 11-Linward Ray Pyland Jr. and estate of William Homer Lewis to Jorge M. Najera-Argueta and Maria Moraga, $230,000.

Naples Rd., 14-Lotus Homes Corp. to Pete O. Linton and Charmaine Glegg, $450,000.

Oak Rd., 109-NVR Inc. to Chad Roy and Chelsy Lynn Douglas, $647,420.

Palace Lane, 28-David Stein to Kashif Antwan and Adela M. Rivera-Ham, $385,000.

Pensacola St., 7-Pulte Home Co. Corp. to Paula J. Williams, $376,566.

Pinto Lane, 33-Ursula M. Nilsen to Kirk and Mas Suriati Agung Jansen, $330,000.

Portugal Dr., 1004-Evelyn J. and Michael Ray Hardee to Matthew Jason and Kidist Z. Kelm, $301,000.

Rifkind Dr., 10-Carlos A. Bravo to Christopher K. Wooten, $544,000.

Riverton Dr., 11-Gloria J. Shields to Khanh Huy Nguyen and Louise Anne Marnine Batac-Nguyen, $359,000.

Rolling Valley Dr., 517-NVR Inc. to Chelsea Jade Hudspeth, $251,750.

Saint Anthonys Ct., 9-Jeffrey E. and Laurie B. Wagnon to Clint D. Miller and Brittany N. Morgan-Miller, $400,000.

Santa Maria Dr., 1001-Derek W. and Julia M. Inabinet to Brandy Faye Mallette, $409,000.

Snowbird Lane, 48-Brett J. and Calyn M. Trunnell to Billy Ray and Jennifer Mallari Gillenwater, $332,000.

Stately Ave., 130-Augustine Homes Corp. to Samuel W. Spencer III, $667,695.

Surry Lane, 312-Jeffery G. Barnes to Lu Shi, $190,000.

Telegraph Rd., 261-Edna Jeaneall Tate to Robert A. and Amy Rios, $270,000.

Tree Line Dr., 126-Julian Bryant to Ignacio Alleyne Jr. and Sydney Arnold, $274,900.

Westminster Lane, 309-Jennifer Christy Millner-Moccaldi to Christian N. Moore, $245,000.

Willow Glen Ct., 10-Danial Haider to Sonia J. Vega Ramirez, $410,000.