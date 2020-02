Hadrians Ct., 12458-Pedram and Ana Hadjarpour to Katherine Mitchem, $349,000.

Ribbon Falls Loop, 9117-Rassan Alie and Hasna Sbili Jaffa to Mario D. Sutton, $398,000.

Solitary Pl., 9925-Billy J. and Kimberly Borom to Brian Michael and Shalon Starkey, $490,000.

Town Green Rd., 11709-Benjamin R. and Emily S. Harper to Philippe and Sarah Figueroa, $510,000.

CATHARPIN AREA

Cavendish Run Ct., 13001-Brian A. and Kathleen A. Valletta to Zachary Lee Chambers and Suzanne Elizabeth Decker, $875,000.

DALE CITY AREA

Beale Ct., 3488-Lillianna Labiosa to Estela Giron Garcia, $223,000.

Bluefin Dr., 14062-SSST Properties Corp. to William R. Bonilla, $390,000.

Charlton Ct., 4602-Sophary Leng to Amine Moudden and Loubna El Mardi, $278,000.

Dane Ridge Cir., 4824-Alexis L. Weathers to Juatarian L. Alvarado, $303,000.

Dexter Ct., 14657-Margaret R. Anderson Gantt to Hector M. Amaya, $329,900.

Forestdale Ave., 4001-Jose Miguel Villafane to Nikolas D. and Ashley Peoples, $258,000.

Hillendale Dr., 13318-Carey J. and Vivian L. Payne to Jin Woo Lee and Miyoung Yang, $310,000.

Ketterman Ct., 4705-Higher Standard Property Solutions Corp. to Rosa Emma Marquez Moscoso De Caballero, $360,000.

Korvett Dr., 4713-Gary I. Marion Jr. to Jose Rubilio Munguia, $300,000.

Langstone Dr., 13855-Ever L. Garcia to Edward Yaw Owusu Kissi, $334,900.

Maverick Ct., 14100-Cynthia Ariyana Acevedo Ruiz and Mariyah Lizette Acevedo Ruiz to Jose A. and Ruth Tejada, $350,000.

Park Ct. S., 4733-Larisa and Ronald L. Kidwell to Freddy and Robbie Qreitem, $260,000.

Quade Lane, 13156-Kiyanda Nyree Baldwin and Benjamin Young II to Fatema Nasseh and Mohammad Nasir, $640,000.

Raptor Crest Lane, 16162-William Michael Webber Jr. and Veronica Ivette Ojeda to Paulus Reiner T. and Jhoana Joy M. Ramiro, $569,000.

Spriggs Tree Lane, 14953-Maria Latif and Makoto P. Braxton to Muneer Ahmad, Fawad and Noor Hsan Hussainy, $565,000.

Vireo Ct., 14968-Tiburcio Reyes to Carlos B. and Lilian Del Carmen Villatoro, $265,000.

DUMFRIES AREA

Duke St., 17588-Brandan R. and Jade M. Phillips to Jonathan B. and Tamarie S. Stucki, $499,000.

Hemlock Bay Rd., 2124-NVR Inc. to Frederick and Diana Amankwaa, $418,000.

Myrtlewood Dr., 2702-Arthur G. Hatcher Jr. to Haseebullah and Mohammad M. Aria, $457,000.

Porters Inn Dr., 16878-Cathleen S. Brashear to Karen Cauthorne, $320,000.

Red Mulberry Rd., 18009-NVR Inc. to Trina Irene Best, $487,390.

River Heritage Blvd., 2079-NVR Inc. to Vernon Frederick Hood III and Andrea L. Pollard, $593,855.

Tulip Tree Pl., 3120-Cedric T. and Cassandra H. Wins to Muhammad Arshad, $485,000.

GAINESVILLE AREA

Bobedge Dr., 7560-Paul D. and Annemarie P. Young to James and Joy McGlasson, $685,000.

Cerromar Way, 8100-Issa Nazary to Adam J. Marek, $385,000.

Clubhouse Rd., 14416-Mark J. and Cynthia R. Criscuolo to Marian Busca and Daria Rosca, $540,000.

Estate Manor Dr., 14136-Scott and Linda M. Smith to Goum Goo Kim and Geon Woo Park, $529,000.

Finish Line Dr., 3544-K. Hovnanian at Holly Ridge Corp. to Candace Christine and Gerardo A. Garcia Medina, $703,459.

Hunters Run Way, 14260-Michael A. and Melinda J. Kier to Obaidullah Rauf, $378,000.

Loftridge Lane, 17068-Michael J. and Kelly Colgan to Amritakar Kaur Bajwa, $432,500.

Red Rock Ct., 14102-Fernando L. Uribe to Dilini De Silva, $360,000.

Santander Dr., 15140-Eddie Lee and Trina Harris to Raymond U. Obuzor, $515,000.

Tillinghast Lane, 8192-Tracie W. Rothell to Philip and Patricia Lynne Eiko Applegate, $615,000.

Upland Meadow Ct., 6025-New Legacy Partners Corp. to Richard L. Faulkner, $450,000.

HAYMARKET AREA

Ashby Oak Ct., 14834-Mathew and Bethany K. Munsch to Julian D. and Brandy L. Mangano, $635,000.

Blair Brook Ct., 14589-Barbara A. Bowman and Anita B. Kane to Robert T. and Kristina Peluso Boyce, $620,000.

Courtyard Way, 7057-Kenneth and Jeannie Reiser to Christopher Alexander and Sophia Hefner Cannon, $415,000.

Fog Mountain Cir., 15220-Frederick and Madaline M. Leonelli to Alexandra Dores and Lisette Hendriksen, $550,000.

Heather Mill Lane, 15120, No. 301-Kevin L. Radecki to Deborah Howe, $430,000.

Lawson Dr., 6203-Alyssa J. White to Christian P. Kyle, $400,000.

Michener Dr., 6128-Scott A. and Elisabeth H. Bryson to Michael and Kara Marie Gerlek, $579,900.

Piedmont Vista Dr., 13800-Galina Khayms to Balen and Golzar Salih, $627,000.

Sky Valley Dr., 15113-Toll Land Partnership and Prince William Land Corp. to Michael Kevin and Julia Guacolda Bayles, $837,701.

Verde Pl., 14343-Thomas M. Kainz to Dorothea Oliver, $424,900.

MANASSAS AREA

Belle Grae Dr., 7575-Robert R. and Sandra M. Thunker to Shakila Akhtar and Salman Khan, $227,650.

Century Oak Ct., 7509-Domenico V. and Christine A. Potito to Angela Newman, $655,000.

Community Dr., 8225-Mirza Javed Iqbal Baig to Randy E. and Rosalba Lucero, $249,900.

Country Roads Lane, 9505-Anthony D. and Kristine A. Pittman to Selwyn K. Drayton, $415,000.

Creek Ford Terr., 11227-NVR Inc. to Leopoldo T. Estacio III, $439,863.

Dumfries Rd., 12609-Sean B. and Shawna E. O’Brien to John and Linda Pollock, $620,000.

Englewood Farms Dr., 8962-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Daniel Jeffers and Kyle D. Wilkins, $496,165.

Flager Cir., 7817-Jason Wilder to Andrew C. Akins and Jennifer L. Brooks, $328,000.

Helmsdale Pl., 7586-Jose A. Villatoro to Hien Nhu and Loan Thanh Nguyen, $355,000.

Humphrey Lane, 8234-Vincent J. Tacci and Kaitlin M. Lorenz to Dinesh Kumar and Manisha Shrestha, $360,000.

Kemps Landing Cir., 12028-James L. and Pamela Y. Jimerson to Julio C. Umana Padilla and Vanessa Stafaney Lazo, $350,000.

Langholm Way, 7418-Oscar A. and Elvin Alcides Bonilla to Claire Jorden Harvey, $299,000.

Omega Lane, 6049-Syed Hassan to Kofi and Kate Asiedu, $410,000.

Quail Run Lane, 7649-April M. Erkenbrack to Calvin Luke and Kerrianne Rose Beyer Hentges, $260,000.

Running Cedar Lane, 6516-Neighborhoods Corp. to Anthony and Charissa E. Shulsky, $767,015.

Sinclair Mill Rd., 8545-William R. and Monique A. Schmeling to Aaron Jacob and Patricia Jordan Lintz, $485,000.

Sycamore Leaf Ct., 15112-Neighborhoods V Corp. to Matthew Peter and Kathleena Maria Mumford, $850,980.

Westchester Dr., 8977-Joseph Godbout and Mary Samsky to Bradley Pierce Michie, $380,000.

Wheeler Ridge Dr., 11149-NVR Inc. to Hector A. Jarrin, $571,845.

Willow Green Cir., 11375-NVR Inc. to Jennifer and Randy Reyes, $391,245.

Wortham Crest Cir., 11110-Machelle N. Johnson to Ern C. Nicolas, $245,000.

MANASSAS PARK AREA

Amherst Dr., 7722-James Darrell and Mia Heatherly to Veronica Paredes, Ines Alejandro Recinos Sorto and Douglas Alberto Tejada Moran, $340,000.

Lake Jackson Dr., 10146-Michael D. and Jennifer L. Morgan to Christina R. and Michael G. Filipowski, $430,000.

Parkland St., 8715-Jose Mauricio Miranda to Raul A. Garcia Morales, $310,000.

Skystone Loop, 8103-MS Signal Hill Corp. to Ever and Evelyn Xiomara Sandoval, $594,050.

Tendring Trail, 7479-Yufeng Zhao to Glenda Villatoro Ortez and Jose L. Diaz, $330,000.

MONTCLAIR AREA

Bayou Bend Cir., 17470-Tiffany V.C. McCormick to Steve Darrell Estwick, $366,161.

Deer Park Dr., 16098-Mark A. Hudson to William David and Belinda A. Davis O’Neill, $470,000.

Harmony Pl., 4703-Bradley L. and Neta E. Lowe to Alexander Joe and Jessica Hardisson, $440,000.

Marshlake Lane, 4960-Mia Hobson Adeleke and Mia Hobson to Lecha Nicole Tyson, $275,000.

Silver Leaf Ct., 15046-James and Marlane Little to Ba Dinh and Van T. Nguyen, $354,500.

Viewpoint Cir., 15709-James Edward and Joanne Stepp Deford to Daniel M. and Sarah Creekmore, $346,000.

NOKESVILLE AREA

Brookfield Rd., 12900-Alberto M. and Andre C. Pereira to Nafees A. Abbasi, $825,000.

Fran Dr., 3482-Deborah L. Graham to Timothy and Britney Nicole Cashwell, $610,000.

Shevlin Ct., 9300-Bethany A. and Jean M. Kitonis to Johnathon Michael and Erica Ann Chamberlain, $635,000.

OCCOQUAN AREA

Occoquan Heights Ct., 1431-Trina K. and Matthew James Fitzgerald to Angela Marie Silicato, $483,000.

TRIANGLE AREA

Cedar Dr., 18401-Robert S. Browning and Boris Soudakoff to Scott Schillero, $420,000.

Olde Port Lane, 18060-Sue Ellen Dooley to Davon A. and Ingrid L. Melson, $234,900.

WOODBRIDGE AREA

Avocet Loop, 15655-Roger L. and Ming C. Miller to Mark and Rosa J. Luersen, $359,900.

Bedford Glen Way, 12707-Smedley and Andrea Mohr Muller to Zabi and Gita Girowal, $431,000.

Bombay Way, 12728-Lucero Lawrence and Luz Nelia Restrepo to Hasibullah and Hasiba Paiman, $371,000.

Brice House Ct., 11994-Michael Rivera to Kesete Tesfay Ghebrezgi, $355,000.

Buck Board Ct., 12950-Rachid J. Kiami to Lauren Alejandro and Lance Graves, $275,000.

Cardamom Dr., 12142-Matthew Cornwell to Jennifer C., John M. and Christine C. Thompson, $187,500.

Cedar Crest Ct., 2883-Donald W. and Shelley Ann Robbins to Candace Diane Thomka, $349,900.

Chattanooga Lane, 16476-Sarah E. and Eric Davenport to Jacob and Michelle Ferrara, $595,000.

Colby Dr., 12825-Melvin L. Jones and estate of Anne G. Ryan to Henry R. and Kaitlyn Ann Kuhns, $325,000.

Cotswold Manor Loop, 4542-NVR Inc. to Thierry L. Menjene Tchouateng and Rachel M.N. Menjene, $673,505.

Eagle Beak Cir., 16155-Kenneth and Sandy Bell Cain to Neptaly and Vilma Y. Aguilar De Sandoval, $589,900.

Eden Lane, 12427-Charles Brantley and Ann Nicole Lancaster to Areeba Sikandar, $315,000.

Fish Hawk Ct., 1593-Delissa Pataro and John Arthur Knapp to David J. Wollersheim, $440,000.

Georges Knoll Ct., 1660-Steven W. and Sherry G. Durrenberger Swann to Hamid Yasini, $615,000.

Greendale Dr., 13870-Belford S. and Nelly A. Wilson to Elizabeth A. Waggoner, $349,900.

Hartlake St., 3968-David J. and Katherine S. Lane to James R. and Paige Wayland, $370,000.

Hyatt Pl., 14886-J. Collier Homes Corp. to Mohammad N. Uddin, Nasima Akter, Abdullah A. Saif and Abdullah A. Zubair, $306,000.

Ivy Ct., 1794-Kwon Ja Um Kim to Mohammad A. Hossain and Sahida Begum, $305,000.

John Diskin Cir., 15829-Aaron Michael and Lindsey Justine Cruz to Crystal L. Pratt, $300,000.

Lamar Rd., 14503-Michael W. and Kathy J. Beach to Thu Ha T. Nguyen and Trang C. Dinh, $349,000.

Longview Dr. E., 1210-RVS Holdings and Investments Co. to Cang Ngo, $310,000.

Lotte Dr., 12765-Nicholas and Kristen Marie Matyaszek to Gordon Welton Tapper, $385,000.

Manchester Way, 12351-Cristin Candice Wood Babb to Elisa N. Alexander, $330,000.

Maryland Ave., 1504-Apolinar Monroy Sanchez to Hector S. Bustamante Chavez, and Maria Rodriguez and Roberto Bustamante, $335,000.

Overleigh Dr., 11556-Wells Fargo Bank National Association and the First Franklin Mortgage Loan Trust to Rottanak Ouy, $278,000.

Postillion Terr., 15309-Chris Adam and Christine Ann Coffman to Nelson Alberto Villalobos Robles, Sonia Y. Guevara De Villalobos and Ana Deysi Guevara, $285,900.

Radcliffe Lane, 16633-Robert Charles Murphy Jr. to Dale J. and Eva Perez, $629,999.

Rockledge Terr., 1789-Cartus Financial Corp. to Kebron Girma Afework and Emebet Gebregiorgis, $455,000.

Saxon St., 1306-William B. and Sharon Ann Huntt to Levi M. Henriquez, $360,000.

Silent Tree Pl., 15759-Franklin Yamoah Manuh and Kimberly L. Roberts to Jose Samuel Boamah, $365,000.

Stoneford Dr., 12035-Mary J. Farmer to Lorgio Jimenez Espinoza, Adriana H. Velasco, Julio C. Estay Roca and Ruth Y. Vega Banegas, $460,000.

Valleyhill St., 12817-Estate of Edythe G. Humphrey to Angela Y. Bolivar, $420,000.

Woodhaven Ct., 3615-Cheryl M. Salice to Kasey Miller, $275,000.

Manassas

These were among homes sold in October in Manassas.

Adamson St., 8592-Moeen Chaudhary to Arnold Raul Gonzalez and Blanca E. Gonzalez Martinez, $268,000.

Braxted Lane, 8649-Barbara England Smith to Naveen K. Meemanage, $196,200.

Cather Ave., 8807-Bryan E. Hadro to Adrienne Marie Wilson, $375,000.

Corydalis Ct., 10169-Ken D. and Molly B. Elston to David Antonio Turcios and Karen Jennifer Callejas, $450,000.

Grant Ave., 8899-Goodwyn Residential Corp. to Hana Jo, $424,900.

Liberia Ave., 8626-Steven M. Swanberg and Lorenza Del Carmen Swanberg to Adolfo Alexander Arce Reyes and Andrea Talancon Uribe, $304,999.

Mercedes Dr., 9607-David B. and Catherine A. Pittman to Donald C. and Carol P. Wright, $528,000.

Peabody St., 9123-Stone Financing Corp. to Rachel Wynn and Andrew Max Frohberg, $505,000.

Richmond Ave., 8615-Kalibinuer Sulitan and Julaiti Zhayier to Erfan Zayer, $419,000.

Signal Hill Rd., 8754-Trina M. Hobbie to James Bartolozzi, Lynn Marie O’Neill and Mark Bartolozzi, $272,500.

Tillett Loop, 8377-Joseph and Brooke Levecchi to Jeffrey J. Lee, $490,000.

Wellington Rd., 9947-Nicholas M. and Shirley M. Clark to Zelma S. Bowman and Andre White, $280,000.

Manassas Park

These were among homes sold in October in Manassas Park.

Andrew Dr., 9213-Jocelyn D. Dayanghirang to Kyung Chun and Yo Han Yeon, $314,000.

Cabbel Dr., 240-Rebecca Lynn and Todd Robert Breitmaier to Jose A. Alvarez, $235,000.

Forrest St., 137-Jose G. Lizano Diaz and Maria N. Olivares to Ricardo Alvarado, $260,000.

Michael Ct., 9312-Frank E. and Janet C. Wright to Christopher John and Miracle Manoa Holthouser, $480,000.

Scott Dr., 133-Warren E. and Tammy M.H. Brooks to Samuel D. Martinez, $323,900.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashley Ct., 7-Sami Ahmed and Nadiah Younus to Nicholas and Lindsey Knoll, $343,000.

Bloomington Lane, 47-Catrena Louise Hairston to Bertha Pinto, $323,400.

Brenton Rd., 208-Gladys V. Lambert and Donald L. Baylor to Abibou Oussantidja, $240,000.

Chadwick Dr., 12-Evelyn Fuentes and Jose Lopez to Warren and Khadijah Carmichael, $375,000.

Clark Lane, 47-Jose M. and Isabella Irene Chang to Glenn Allen Lorenz, $317,000.

Coastal Ave., 1229-Drees Homes of D.C. Inc. to Shelton Lindell Smith Jr., $557,155.

Cornerstone Dr., 11-James R. and Kristin Robertson to Aaron Lee and Amanda Donnally, $435,000.

Cross Cut Lane, 20-Richard and Stacey L. Gulick to Fernando Alvarez Castro and Azucena Castro-Alvarez, $252,000.

Doc Stone Rd., 135-Vitro Investment Corp. to Andres Reinaldo Henriquez and Kunthy Sophea, $330,000.

Fawn Lane, 30-Florence E. Beebe to Dominick and Sally K. Simonelli, $230,000.

Foresail Cv., 209-Alan Watson to Charles Gomer and Rosa Alejandra Lukaszew, $383,000.

Grosvenor Lane, 102, No. APT201-Richard D. Dengler Jr. to Shavar M. Carr, $155,000.

Johnson Mill Rdg., 23-Gary A. and Linda Ham to Tamie Denise White and Robin Marie Noyes, $420,000.

Landing Dr., 215-Waleed and Zohaal Sarwari to Emily Denise Frosina, $274,500.

Long Ct., 1-Pulte Home Co. Corp. to Barbara Calloway Lewis, $427,487.

Montauk Ave., 35-Pulte Home Co. Corp. to Dallas A. and Catherine M. Bisignano, $332,551.

Mourning Dove Dr., 41-Herbert H. and Deborah J. Brown to William M. Penley, $274,000.

Old Oaks Ct., 123-D.R. Horton Inc. to Brian K. and Erin S. Holder, $562,750.

Pewter Lane, 91-Raymond A. and Donna E. Roberts to Evan James Croteau, $325,000.

Richards Ferry Rd., 470-Cheryl L. and Daniel C. Williamson to Ethan Jacob Geris, $498,000.

Ruffian Dr., 27-Ryan William and Shauna Louise Belcourt to Sabrina and Reginald Darden, $715,000.

Shamrock Dr., 113-Robin A. Bagley to Jeffrey Gallagher, $279,175.

Smyrna St., 120-GTIS-HOV Leeland Station Corp. to Neil Allen and Amanda Cody Fletcher, $627,475.

Surry Lane, 206-Sandra V. Litvinas to Matthew Joseph and Andrea Joann Leimer, $179,000.