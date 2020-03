Huckleberry Ct., 11970-Abko Investments Corp. to Lisa Ann and Andrew Dussell, $680,000.

Sedge St., 12236-Brookfield Vint Hill Corp. to Stephen T. Ellis, $671,127.

Thorpe Park Ct., 13008-Frazier R. and Patricia A. Thompson to Rassan Alie and Hasna Sbili Jaffa, $570,000.

AD

DALE CITY AREA

Ardmore Loop, 15070-Carol L. Falvey to Angel C. Zeballos, $345,000.

Birchdale Ave., 14313-Elsi J. Fuentes Chavarria to Daniel A. Wheeler and Veronica L. Berard, $335,000.

AD

Braddock Dr., 3415-Pedro Alvarez Blanco to Cristina M. Cabezas, $248,000.

Cardin Pl., 15013-Nehemiah Chi and Grace Ann Huei Chang to Henry E. Gomez, $248,000.

Dane Ridge Cir., 4730-Tisha Lewis Griffith to Jennifer and George Saunders, $325,000.

Deer Ct., 3954-Richard Walter and Coleen Frances Gwizdowski to Shanta Khatun, $347,000.

Endsley Turn, 14719-Curtis and Catherine Mitchell to Robert George, Teresa and Stephen Christopher Lodato, $249,900.

Fullerton Rd., 14534-William J. Trefry to Jose Ricardo Castro, $287,000.

AD

Hawfinch Ct., 4789-Michelle K. Grevert to Beth and Christopher Hampton, $435,000.

Keating Dr., 13424-Joan Catherine Seamans to Theresa Marie Stevens and Jason Hatchett, $389,000.

Lambsgate Lane, 4951-John Charles Deyong to Basem and Nadia Ardah, $235,000.

Montoclair Lane, 13887-Richard Keith and Pamela M. Spargur to Sohbet G. and Samadullah Mangal, $335,000.

AD

Ponhill Dr., 6066-Hugo L. and Rosa Hernandez to Zainab A. Blell, $395,000.

Quixote Ct., 4956-Thomas Mill Corp. to Jonathan P. Loney, $554,688.

Savannah Dr., 14215-Veronica L. and John H. Tillman to Roger Ignacio Vasquez Paz, $286,000.

DUMFRIES AREA

Canton Ct., 3343-Bosky Verma to Tuhin Ahmed and Nitun Iqbal, $285,000.

AD

Fort Monroe Ct., 1963-Adnan Salim to Elmer D. Rosales Sandoval and Nohemy D. Zelaya Torres, $255,000.

Morgans Point Dr., 2429-Brookfield Washington Corp. to Anthony and Taryn Laster Whitehead, $618,715.

Pony Ridge Turn, 3077-Mario L. and Janette Esteves to Mildre Iliana Lizama Posada and Johnny Roy Guzman Reynolds, $400,000.

Red Mulberry Rd., 18003-NVR Inc. to Cemal and Kristin L. Shirley Elibuyuk, $484,665.

Red Mulberry Rd., 18212-NVR Inc. to Sean H. and Terry Waldon, $480,525.

Spring Cress Dr., 17487-NVR Inc. to Ben Bang and Renee Carsi Cruz Ong, $678,435.

AD

Yost Lane, 3371, No. C-202-William Kwaku Osei Owusu to Ahmad Shoaib and Sediqa Safazada, $150,000.

AD

GAINESVILLE AREA

Cannondale Way, 13992-Jeffrey Y. and Gretchen Kim to Katie Lynn Murphy and Margarete Jean Hinkle, $375,000.

Chelmsford Dr., 13890, No. B111-Patrick B. and Jane Q. Gurganus to Debra Joy Villari, $305,000.

Eldermill Lane, 6706-Steven L. Fant to Whitney and Donn Pearson, $469,400.

Finish Line Dr., 3532-K. Hovnanian at Holly Ridge Corp. to Stacey and Shonez Terry, $728,748.

Haro Trail, 14120-Sandra Hintz to Robert and Miriam Beecher, $336,000.

Ontario Rd., 7717-Michael A. and Jean Zbel Lombardo to Shadi Homayouni and Saber Sabahi Miab, $350,000.

Santa Cruz Pl., 7101-Brian M. and Stephanie S. Kuhta to Karim Balafrej, $369,000.

Spyglass Hill Loop, 15818-John Paul and Virginia Marie Quinn to Luis A. Torres and Kathleen M. Hewitt, $950,000.

AD

AD

Trotters Point Lane, 5969-Toll VIII Partnership to Krista M. Jensen, $817,373.

HAYMARKET AREA

Bakerwood Pl., 14297-Malak T. Nory and Bakhtiar A. Rashid to Brooke Colton and Travis Scott Williams, $525,000.

Burnley Glen Ct., 14080-James and Joy McGlasson to Gerald L. and Susan J. James, $740,000.

Dodds Mill Dr., 4427-Dominion Country Club to Che C. Rogers and Tosha K. Starke, $1.21 million.

Greenwood Farm Dr., 3500-Neighborhoods V Corp. to Brian Anthony and Kathleen Valletta, $999,990.

Largo Vista Dr., 14931-Max David and Laura Talbot Whitford to James B. and Paula Silva Joyce, $980,020.

Mountain Rd., 2202-Elsa J. Somosa to Rafael Gonzalez Resendiz, Soledad Gonzalez Valdez, Brenda Gonzalez and Silvia Gonzalez Gonzalez, $422,000.

AD

Palmers Ridge Ct., 4852-James Jay and Pamela K. Jackson to Lawrence A. and Donna K. Gray, $550,000.

AD

Royal Crest Dr., 15221, No. 204-8-Ned S. and Elizabeth Barnes to Charles and Harriet Cosover, $320,000.

Slatemore Ct., 14380-James M. and Susan Rudolph to Ahmad F. and Nasrin B. Nawabi, $579,000.

MANASSAS AREA

Allegro Dr., 9550-Vanese E. Grant and William F. Wulf to Francisco D., Anthony D. and Christopher Lopez, $450,000.

Bruce Ct., 9650-Hilda R. Guirola to Walter Antonio Cruz Alvarez and Miguel A. Bonilla, $357,500.

Cobblestone Ct., 12700-Jonathan Zimmer to Scott J. and Aida L. Hall, $550,000.

Creek Ford Terr., 11217-NVR Inc. to Taylor Marie and Brandon S. Collier, $433,144.

AD

Creek Ford Terr., 11252-NVR Inc. to Jessica Lynn Greene and Dawn M. Gurganious, $473,240.

Elsing Green Dr., 8782-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Stacy Suggs, $428,058.

Fairweather Ct., 10507-Maxine Bell to Carmen Agostini, $410,000.

AD

Goodland Ct., 12205-Frank V. and Tilly M. Bachmann to William Joseph Trefry III, $580,000.

Hinton Way, 10721-3sels Properties Corp. to Ghazi and Karen Al Kinani, $395,000.

Jordon Hollow Ct., 7646-Nathalie J. Baeza to Concepcion G. and Sandy J. Carballo De Joya, $228,500.

Lucasville Rd., 10550-Edward F. and Lois A. Byrne to James Alexandre Wilson, $500,000.

Montrose Way, 10513-Lykia C. Jones to Majeda Qudah Majali and Talal Y. Qudah, $315,000.

AD

Portsmouth Rd., 9909-Bank of America and Mortgage Assets Management Corp. to Elias Daniel Martinez Valle, $318,250.

Rayborn Creek Dr., 11956-Donald B. and Gina Veazey to Abdul Maroof and Khadeeja H. Momen Gulistani, $436,000.

Santa Rosa Ct., 13701-William H. and Margaret L. Miller to Bruce and Rainelda E. Morrison, $455,000.

Statesboro Ct., 10139-Derek W. and Stacy R. Vanderlyn to Rosa E. Romero Ortiz, $255,000.

AD

Wheeler Ridge Dr., 11136-NVR Inc. to Clifford Agyei Mensah and Theresa Prempeh, $618,405.

Willow Green Cir., 11323-NVR Inc. to Eva and Alicia Christenson, $409,515.

Winstead Pl., 8206, No. 101-14-Brian and Jessica Comstock to Nadia Jamil, $210,000.

Wortham Crest Cir., 11220-Raphael Etuk and Kanayo C. Illoh to Sean Sungwoo Park, $270,000.

MANASSAS PARK AREA

Bruin Ct., 7022-Gary M. and Anne P. Tepper to Scott McClanahan and Deborah Kay Johnson, $635,000.

Hunter Woods Dr., 7560-Jeffrey Scott and Mary Ann Anderson to Terry D. and Debra J. Sturdivant, $757,000.

Rugby Rd., 7906-William B. Armstrong to Diego Werner Villarroel Moya, $323,000.

Spicewood Ct., 8000-Myq Corp. to Mohammed A. and Glenda Badi, $505,000.

Yates Ford Rd., 6785-Randall A. and Marcia L. Fry to Jessica and Michele Huneke, $439,000.

MONTCLAIR AREA

AD

Celebration Way, 17416-Kimberly and Oscar Garcia to John W. and Jeannette Florencia Jones, $400,000.

Larkspur Lane, 15242-Adam Howard and Chelsea Patrise Gardiner to Jonathan and Jennifer M. Linares, $346,800.

Port Washington Ct., 15502-John M. Dickinson to Felicia Stephenson, $300,000.

Victoria Falls Dr., 17540-Steven K. and Cheryl L. Furman to Yemane B. Getaneh and Tizita N. Mekuria, $342,000.

NOKESVILLE AREA

Airlea Dr., 11925-Johnathon Michael and Erica Ann Chamberlain to Christopher R. Strange, $460,000.

Leary St., 14584-Basil Albert and Carol Sue Varner to John Kevin and Bernardette L. Varner, $380,000.

Windy Hill Dr., 9780-Margaret Bassette and James J. Hobbs to Douglas and Kori Lord, $420,000.

TRIANGLE AREA

Candice Dr., 18319-Ronald L. and Donna W. Smith to Dwayne C. Thomas and Kimberly Palacios, $330,000.

Windsor Rd., 19128-Wall Neighborhoods Corp. to Bryon Thomas and Dilia Margarita Wells, $564,030.

WOODBRIDGE AREA

Bancroft Lane, 4114-Blair N. and Sara D. Jones to Daniel D. Tesemma, $380,000.

Brookmoor Lane, 2334-Jessica J. Ryu to Carlin R. Hertz, $332,000.

Canada Goose Loop, 15903-Tsung Chu and Lun Yi Lao to Karen A. Danfa, $370,000.

Catawba Dr., 12695-Vincent Lee and Nicole L. Jackson to Cameron Kai and Allison Alexander, $510,000.

Chase Eagle Lane, 16244-Quan H. Lu to Nissar Y. Bhatti, $610,000.

Chowning Ct., 16707-Hometown Properties & Investments Corp. to Kenya Harris Roa, Abel Roa and Phyllis McLarty Harris Williams, $264,500.

Colonial Dr., 1533, No. 101-Christi Johnson to Gina Paola Ochoa Santamaria, $134,900.

Cranford Dr., 12230-NVR Inc. to Kimberly and Joseph F. Kenney, $727,365.

Critton Cir., 11860-Armand James Mayzel Jr. and Eric Martin Lewis to Getahun Bekele Geleta and Tigist Legesse Gebremariam, $329,900.

Devonwood Way, 4202-Kera Wooten to Jocelyn M. Cleveland, $345,000.

Eastbourne Dr., 2448-Timothy L. and Tuyet N. Cahill to Nicholas Dinneen, $330,000.

Ferry Landing Lane, 13350-Tamara E. Pingol to Olga Volman, $400,000.

Frontier Lane, 12801-Diane Witt Barrera and Joseph Donald Abbate to Sun Young Jeong, $305,000.

Grady Lane, 3262-John Malooly and Suzanne Funk Blair to Michael and Alexis Nichole Taylor, $500,000.

Grundy Rd., 2223-Tichi Property Corp. to Keyla Wanda and Victor Rodrigo Ancalle, $380,000.

Hope St., 14312-Metropolitan Construction Group Corp. to Carlos R. Velasquez Mendoza and Jacqueline Guzman, $332,000.

Inglebrook Dr., 1938-Kim S. Pearcy to Husam F. Al Asadi and Sumayah Nashat, $290,000.

Jennings St., 2263-Daniel R. Hagan to Ronaldo Juan Vargas and Hector Ferrufino, $350,000.

La Harve Pl., 3710-Aimee L. Rostetter to Stephanie M. Powers, $400,000.

Lockleven Lane, 12916-Nelson and Bonnie Dasilva to Chakib Rabii, $375,000.

Longview Dr. W., 2348-Rebecca J. Reynolds and estate of Frances Brown to Nicolas and Susan Otero, $306,000.

Macrina Ct., 12313-Carol A. Shea to David M. and Lorraine C. Redman, $459,900.

Nexus Ct., 3521-Abdulla Omar to Carlos F. Cruz Ulloa and Jany Suleyma Alvarez Hernandez, $306,000.

Perchance Terr., 12740-Tawana A. Bethea and Allen L. Bowers to Sujan K. Bhandari and Sushma Acharya, $290,000.

Powell Dr., 2841-Adalberto Castro and Guillermina Ramirez to Yousef M. Abuel Hawa, $555,000.

Robinson Ct., 14104-Abutaa Abbas Yousef to Joshua De Paz, $370,000.

Russell Rd., 3689-David Ames Rutherford to Alexander and Morgan Bass, $505,000.

Shagwood Ct., 3072-Michael H. and Christy L. Shields to Danny G. Zapata Henao, $430,000.

Steerage Cir., 16469-Elizabeth Asante Quaicoe and Tina Asante to Mohammad Waqas and Afroza Naeem, $410,000.

Tolson Pl., 11747-Keith J. Reynolds to Jill M. Thompson, $205,000.

Wakewater Way, 2828-Stan B. and Elizabeth H. Jackson to Madeeha Anwar, $433,000.

Winding Loop, 14789-Stacey L. Guzowski to Rupinderjit Kaur and Gurbaj Singh Sekhon, $280,000.

Manassas

These were among homes sold in October in Manassas.

Artillery Rd., 8606-Willa Rose Suter to Andrew M. Goetz, $334,900.

Brackets Ford Cir., 10462-Edwin K. and Shannon M. Smock to Elmer Alexander Figueroa Reyes and Maricela Figueroa, $393,000.

Garland Ct., 8964-Cleland Edward and Nancy L. Crites to Dana English and Matthew Michael Houston, $425,000.

McDowell Cmn., 8975-Joseph N. Ciolino to Timothy Collins, $210,000.

Park Ave., 9109-J. Paul and Priscilla W. Wampler to Andrew John and Ellen Boyle Gibbons, $600,000.

Quarry Rd., 8804A-Rod K. Mergler to Jason Lee and Katherine Cordova McCollam, $700,000.

Scarlet Oak Dr., 9381-Katie Lynn Murphy to Orliza Guinto Larson, $179,900.

Virginia Ave., 8918-Jessica Dawn Keyton to Quendel Hernan Sagastume Figueroa, $295,000.

Winterwood Ct., 8959-Christopher and Laurel Ulrich to Tammy L. and Winfield S. Loper, $350,000.

Manassas Park

These were among homes sold in October in Manassas Park.

Cabbel Dr., 194-Gerald E. Jonas Jr. and Brenda Ann Thompson to Vilma Elizabeth Ponce De Monge and Jose Hectoe Monge Lemus, $264,000.

Cougar Ct., 9317-Aaron J. Lintz and Patricia E. Jordan to Jesus Hilaria Campos Vasquez, Christian Chinchilla and Jennifer Mendoza, $407,000.

Holmes Pl., 9722, No. 402-Terry D. Rosta to Wesley Tarro, $237,000.

Martin Dr., 176-Susan V. and James E. Dankovich to Huy Quang Dang and Thuy Thi Thanh Nguyen, $310,000.

Pickens Pl., 9812-Darien McKinney to Arleezah Marrah, $249,500.

William St., 9213-Jared N. and Amanda J. Zurn to Christopher S. and Timika D. Albury, $543,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in October were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Blake Meadow Lane, 28-SHSH Corp. to Leslie A. and Culleena M. Heavner, $375,790.

Boxelder Dr., 425-K. Hovnanian at Embrey Mill Village Corp. to Shelly Ann and Keith Allen King, $457,622.

Call Ct., 30-Homar Rivera and Eileen G. Ortiz to Robert and Jacklyn Caleon Bates, $425,000.

Chesterbrook Ct., 101-Jonathan Yi to Hina Anjum Rafi, $300,000.

Coastal Ave., 1001-Miller and Smith at Embrey Mill IV Corp. to Marilyn and Sandra Mercado, $466,190.

Cookson Dr., 22-Rodney J. and Tawanna V. Thomas to Joelso Ribeiro and Allison Elizabeth Ferreira, $394,000.

Courthouse Rd., 2058-Brookstone Homes Inc. to Michael J. and Beverly D. Lemmons, $555,387.

Edgewater Dr., 122-Drees Homes of D.C. Inc. to Gregory and Christina Millard, $650,000.

Fleetwood Lane, 67-Brett and Angela Lilly to George T. and Katrina M. Greason, $340,000.

Green Acre Dr., 22-Joan Wilson to Joanne Borja Flores and James Monroe Hite Jr., $229,380.

Harpoon Dr., 2126-Michael E. and Patricia Ann Anderson to Taylor Lamar Childs and Elizabeth Adimathra, $310,000.

Lady Leigh Ann Lane, 106-Sharon Lee Lasko and Ronald Wayne Whitesell to Shantel D. and Charles Kyle Limbo, $357,000.

Lendall Lane, 708-Jessica Schmedes to Christina McGregor and Phillips Carlton McBrayer, $323,200.

Mayfair Pl., 417-Brian E. and Kimberly S. Foster to Charlotte A. Brown, $219,000.

Niday Dr., 41-Shani Thomas to Kevin R. John, $349,900.

Pear Blossom Rd., 389-Michael W. and Suzanne M. Horrigan to Benjamin C. and Rebecca Danielle Kinsey, $499,000.

Rainwater Lane, 8-Christopher F. and Stavroula P. Conrad to Kevin A. and Natalie Suzanne Kepple, $375,000.

Rose Hill Farm Dr., 15-Rose Mary Smith to Christian Vivanco-Penado, $360,000.

Sentry Ct., 53-Robin K. and Dennis J. Gervais to Garway Thomas-Johnson and Leachien Ricks, $475,000.

Slusher Ct., 106-GTIS-HOV Leeland Station Corp. to Rebel Austin and Angela Annette Anderson, $521,708.

Vista Woods Rd., 75-Stephen A. and Virginia D. Huber to Sonja Lynn Tomlinson, $300,000.