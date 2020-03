Chardonnay Pl., 13729-Andrew T. and Lauren B. O’Brien to Matthew and Emily Leverknight, $499,990.

Dunbarton Dr., 12874-Helen M. Chamberlain to Frank E. and Margarita Montague, $410,000.

Heykens Lane, 12535-Carlos Alberto and Ninfa Natalia Ortiz to Yadira J. Rivera and Orlando J. Valiente Gutierrez, $289,000.

Merrimont Trace Cir., 9430-Aqil and Saima Khan to Raza Mohammad Atmar and Rihana Ahmadi, $545,000.

Ribbon Falls Loop, 9161-Caleb E. and Sage Haynes to Anthony James and Sandra Scarola, $389,000.

Tanalian Falls Lane, 12307-Tiffany L. Brown to Nancy Healey, $440,000.

DALE CITY AREA

Beale Ct., 3531-Marsons to Ira L. Frank, $260,000.

Belvedere Dr., 14425-Resource Investments to Tsang F. Pun and Margery Y. Li, $255,000.

Canary Ct., 4535-Nickolaos Veltsistas to Chan Sisouvong, $260,000.

Cherrydale Dr., 14813-Cecilia M. Hylton to Michael A. Blades, $227,000.

Cranmer Mews, 3539-Nelly T. Rodriquez to Sebastian D. Ramirez and Jose M. Alfaro, $280,000.

Darbydale Ave., 14744-Gwendalyn F. Cody and Kenneth G. Feng to Derek A. and Christina B. Fulton, $349,000.

Duran Dr., 14478-Department of Housing and Urban Development to Cesar Diaz Jr. and Pilar Gabriela Jimenez, $265,000.

Fallbrook Lane, 14093-Jermain R. Reid to Miguel Angel Ramirez and Hector Coreas, $250,000.

Forge Dr., 3915-Lupita Campos and Erly Cruz to Osmin Antonio Ayala Ortega, $340,000.

General Washington Dr., 14440-Michael Lee and Mutlu Cote to Sivaporn Aimaree, $520,000.

Hoffman Dr., 4221-Department of Veterans Affairs to Naghman Rashid, $256,000.

Kenwood Dr., 4602-Alfred and Lesley Elser to Thomas R. and Madyson L. Gibson, $349,000.

Knickerbocker Dr., 15020-James K. and Nina K. Shaffer to Edwin and Lashondra Rice, $530,000.

Macwood Dr., 5319-Kerry M. Fisher and William K. Stephenson to Halima Khan, $252,000.

Oakland Ct., 6410-Mahshadul Alam and Rokeya Jahan to Juan A. Bernedo, $463,000.

Princedale Dr., 13461-Bettie S. Parson to Jose E. Serrano, $390,000.

Rosewood Dr., 13819-Hoang Cao and Hoai N. Nguyen to Mohammed M. Rahman and Jobeda Akhter, $414,000.

Tag Ct., 6150-Michelle V. Reznicek to Jannice May M. Villafranca, $410,000.

DUMFRIES AREA

Bassett Ct., 4145-Lotus Homes to Juan A. Guzman Martinez and Marizol L. Guzman, $328,000.

Fort Monroe Ct., 1961-Atika Virk to Marsha Newell, $271,000.

John Rolfe Ct., 3217-Alexandria Ansah to Julio Reyes and Glenda Hernandez, $415,000.

Morgans Point Dr., 2449-Brookfield Washington to Massoud and Farzana Hasrat, $607,496.

Red Mulberry Rd., 18220-NVR to William D. and Shirley R. Hodges, $501,745.

Stump St., 18038-Brookfield Washington to Al Queterrio and Twaneisha D. McClain, $693,393.

Washington St., 17641-Cynthia G. Kines and estate of Roy P. Ghiloni to Naeem Arshad, $158,950.

GAINESVILLE AREA

Brunson Cir., 7422-Justin T. Willis to Mekurab Bekele and Merid G. Tekleyohannes, $282,900.

Chancellorsville Dr., 6116-Toll VA VIII to Anand B. and Sudha A. Amin, $730,039.

Fieldstone Way, 13456-Marilyn K. Fannin to Douglas Lee and Joann Maria Moore, $480,000.

Heritage Valley Way, 13651-Tracy L. Warner and estate of Carolyn Fisher to John F. Loretti, $423,000.

Newfoundland Way, 7408-Brian J. and Kerry E. Good to Edward and Carolyn Ann Anderson, $530,000.

Rockingham Lane, 13605-National Transfer Services to Sreedhar Kasa and Lalitha Kantamneni, $357,500.

Sterling Point Dr., 14028-Nicholas W. Richards and Caroline O. Boyd to Joel Andrew and Ann Nicole Smith, $535,000.

HAYMARKET AREA

Amber Ridge Rd., 5901-Christopher and Carolyn A. Fiorenza to James C. and Amy E. Davidson, $599,900.

Berkeley Dr., 16013-Michael C. and Patricia S. Gardner to Rachel Drajpuch, $910,000.

Chamberry Cir., 14550-Sean and Alla Price to Syed Hassan and Farwa Tirmizi, $771,300.

Despain Pl., 4388-Toll Land X Partnership and Prince William Land I to Lee C. and Jennifer K. Berlin, $944,603.

Heathcote Blvd., 15350-Stanley Martin Companies to Enkhtur Lkhamsuren and Ariungerel Gerelchuluun, $419,990.

Jupiter Hills Lane, 15108-Patsy C. Whitehead to Vikas and Arun Kumar Goyal, $640,000.

Picketts Store Pl., 15600-Henry M. and Bonnie G. Wilson to Ahmed Ijaz and Ismah Kunval Faheem, $425,000.

Pitner St., 16107-Anthony James and Katherine Ranghelli to Gerardo Castanon, $410,000.

Thousand Oaks Dr., 17100-Tracy Conway to Shannon Lee and David Andrew Welteroth, $775,000.

MANASSAS AREA

Anderson Ct., 7712-Dale M. and Nuan Mei Cheney to Leticia R. Ortiz and Julio R. Ordonez Torres, $400,000.

Blue Gray Cir., 7909-John Doyle to James Patrick and Jeremy C. Bolt, $333,000.

Cheshire Ridge Cir., 9711-Joseph Gene Nelson to Sarah D. Ruhl, $362,000.

Creek Ford Terr., 11203-NVR to Arbe and Neha Gupta Lorenzo, $431,570.

Danny Lane, 7208-Christopher S. Watt to William Combs, $365,000.

Erika Dr., 8231-Afshin Amiri and Hanyeh Yazdani Sabouni to John Schlotter and Jaydine Granillo Carbajal, $440,000.

Gordon Dr., 13407-Donald and Katelyn Fraser to Carlos A. Melendez and Floresmila Herrera Ventura, $360,000.

King George Dr., 9329-Glenn W. and Deamond L. Buck to Daniel E. Mendoza Ramos, $314,900.

Maxfield Ct., 5956-J. Lance and Christopher Scott Sherrill to Shaun and Katie Cavanaugh, $650,000.

Postern Ct., 10913-Richard Mathews to Edgar G. Hernandez, $226,900.

Running Cedar Lane, 6500-Stanley Martin Companies to Ken and Jeri Lee Shelly, $954,830.

Summer Breeze Pl., 8453-Devon L. and Janet S. Winston to Jason S. and Tiffani S. Graves, $565,000.

Turkey Run Ct., 6150-Lee-Anna Grimm Park and estate of Edward A. Grimm to William Lee Winter, Lindsey Anne Dobson Winter and David Frederick Fuller, $673,000.

MANASSAS PARK AREA

Amherst Dr., 7719-Juan Soto Luna and Lorena Lopez Acosta to Anderlin J. Gallo Reyes and Ana Larin Campos, $286,000.

Honey Bee Way, 8115-Keith and Gergana M. Johnson to Hector E. Rodriguez Del Cid, Karina L. Montecino Rodriguez and Gisell Dayannara Rodriguez Montecino, $415,000.

Skystone Loop, 8094-MS Signal Hill to Steven Mark and Simone Elizabeth Omohundro, $588,530.

MONTCLAIR AREA

Edgewood Dr., 15789-George E. Nuber III to Benjamin J. Harris and Joann Gordon, $397,000.

La Mauricie Loop, 4214-Jonathan P. and Rebecca A. Fowler to Jorge W. Chavez Ayala and Carolina B. Arriaza Chavez, $304,000.

Rising Fawn Terr., 16223-George Hazlett to Toni Jean Catalano, $452,000.

Yorktown Dr., 15509-Estate of James Robert Chappell Jr. and James N. Chappell to Alan and Angela Baldwin, $420,000.

NOKESVILLE AREA

Lismore Pl., 13400-Atlantic Builders to Ronald David and Joyce McFadden Ghen, $918,670.

TRIANGLE AREA

Fuller Heights Rd., 19243-Ricardo J. Calva Tol to Mohamed and Hanane Hinnech, $205,000.

WOODBRIDGE AREA

Alaska Rd., 15021-Michelle Leslie Abrahamson to Nilsa Mael Portillo Davila, Carlos Enrique Guzman Portillo and Nilsa Yazmin Guzman, $340,000.

Barge Cir., 16618-Jatinder P.S. Hanjra to Aimal and Hosay Rasheed, $383,000.

Brandy Moor Loop, 16870-Sushil Shrestha to Ravinder Kaur, $293,000.

Cavalier Dr., 12566-Olga V. Wymore and Daniil Krasnopolskiy to Matthew James and Angela Beebe, $565,000.

Chinkapin Oak Lane, 2898-Clarence J. Nugent to Jonathon Samuel Mimm and Kellyanne Thompson, $310,000.

Covered Bridge Lane, 3503-Henry and Grace Mbiah to Diana S. Turco and Robel A. Hailom, $349,900.

Culpeper Dr., 2140-Edgar and Martha Chavez to Elmer A. Calix Reyes and Deisi O. Garcia Molina, $429,000.

Donald Curtis Dr., 15918-DMC Quality Homes to Shelby Nease, $329,900.

Eastbourne Dr., 2460-Matthew L. and Amanda J. Hanna to Edward J. Porras, $350,000.

Foothill St., 3250-Tabitha R. Mann to David Luckenbaugh, $180,000.

Greenhall Dr., 12828-Jun Ho Koh to Ronald and Natali Cespedes, $385,350.

Hatchway Ct., 12414-Timothy Lee and Marjorie W. Kidder to Pablo R. Suikouski and Gloria P. Moreno Barros, $395,000.

John Diskin Cir., 15524-Joseph Carter and Skeens Consulting to Sherri Lee and Byoung Jun Lim, $260,556.

Ladue Ct., 1601, No. 301-A-Randall C. and Lilivette Lee to Jacqueline I. Novak, $285,000.

Lyon Park Ct., 3488-Amir I. Osman to Amanda Dunsford, $428,000.

Mandolin Lane, 12968-Haris Kamal to Cynthia J. Fleming, $365,000.

Mathews Dr., 13930-Jose Silverio Medeiros to Yadira L. Fuentes, $329,900.

Merseyside Dr., 2288-Jermiel A. Thames to Cole Walker and Kaylee Johnston, $315,000.

Oak Tree Lane, 2506-Hung M. and Kelly Hoa Nguyen to Humberto Garcia Ruiz and Carla Elizabeth Franco Herrera, $360,000.

Pine Lane, 14409-Higher Standard Property Solutions to Rabiatu Kamara and Comfort Johnson Addo, $339,500.

Putnam Cir., 13132-Barg to Dad Sikandary, $284,000.

Sea View Ave., 1109-Chandler A. Powers and Alison B. Sheales to Alejandro Roman and Luis Roman Espinoza, $365,000.

Tides St., 13755-Charles C. Friend to Angel Danilo and Kimberly Jo Castillo, $520,000.

Weathervane Trail, 15628-Department of Housing and Urban Development to Peter Ziomek and Melanie McDowell, $160,000.

Manassas

These were among homes sold in November in Manassas.

Barnett St., 8906-Ali R. Mirzai to Gerardo Barahona and Elsa Villanueva, $394,000.

Bretton Woods Dr., 8740-Daniel and Justine Major to David A. Martinez Merlos and Reina Del Carmen Zavala, $289,900.

Deblanc Pl., 8774-Trustegic to Shahrzad Sarmadi, $328,000.

Linden Ct., 9272-Frederick H. and Jeaneese P. Ziese to Christopher A. Fulp, $390,000.

Old Hickory Ct., 9036-Adan H. Zarate Mamani to Raphael Barrientos, $295,000.

Princeton Park Dr., 8933-Manuel M. Maldonado to Milvia Judith Hernandez and Octavio Gomez Ruiz, $295,000.

Scarlet Oak Dr., 9424-Louis S. and Ellen Boden to Michael D. Thomas, $168,000.

Weems Rd., 8814-Paramount Investments to Ismael Cervantes Gomez and Violeta Vazquez, $400,000.

Manassas Park

These were among homes sold in November in Manassas Park.

Alexander Way, 9076-Preston K. Wright to Hernan R. Susanibar, Maria D. Quinones Zapata and Eddeer Cruz Quinones, $415,000.

Handerson Pl., 9710, No. 401-Jingxian Zhu to Zongyu Ge, $230,000.

Kristy Dr., 9281-Jorge A. Silvano and Elisabete B. Martins to Patricia Kennedy, $326,000.

Nancy St., 9316-Zoe Pankey Spratley to Jacqueline W. Wrice, $479,900.

Scott Dr., 164-Marvin F. Diaz to Melquin A. Gonzalez Melchor and Lilian G. Paredes Menjivar, $265,000.

Stafford County

This sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November was provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Adrian Way, 43-Randy S. and Dawn M. Eternick to Jeffrey W. and Kristen R. Singley, $524,900.

Apricot St., 203-Devin A. Parham to Israel and Gildylane Rodriguez, $365,000.

Avalon Lane, 15-Hour Homes at Avalon to Timothy J. and Jennifer Lynn Dietz, $573,349.

Blair Rd., 41-Good Turn Home Solutions to Valerie Jean Brousse, $265,000.

Boyette Lane, 19-Jeremiah Nitz to Arlene Piechoski and Nicholas Zanchelli, $349,900.

Brooke Village Dr., 142-NVR to Kim M. Taylor-Wilson and William C. Wilson II, $397,000.

Bryant Blvd., 5-Christine Livesay to Guillermo Blanco, $325,000.

Castle Hill Dr., 192-Kathleen T. O’Halloran to David M. and Linda A. Campbell, $325,000.

Clint Lane, 305-SRB II to Laura Lacy Sollars and Betty J. Westerlund, $225,000.

Colebrook Rd., 286-Hometown Properties & Investments to Steven and Joanne Fruchtman, $275,000.

Crown Manor Dr., 16-Luis Yahirsino Velasquez Valle to Marilyn Butler, $445,000.

Destroyer Cove, 310-Ugur and Mina M. Coskuner to Robert A. Guthridge, $372,000.

Falkirk Ct., 309-Shirley P. Haro to Ting Ren, $229,000.

Freesia Lane, 203-Department of Veterans Affairs to Sean P. and Mala M. Kline, $348,000.

Garrison Woods Dr., 503, No. 212-Abdul and Ajmal Amarkhel to Leydy C. Duenas, $175,000.

Harry Ct., 13-Patrena Fuller to Miriam and Joshua R. Patrick, $366,000.

Hope Rd., 271-Ghayas Ahmed to David Cruz-Mota, $192,000.

Idylwood Pl., 8-Demetrie Jones to Nicholas David Bonacquisti and Alexandra Lauren Gulina, $395,000.

Juggins Rd., 15-Daniel J. Mehr and Lisa A. Layton-Mehr to Travis Harris, $212,000.

Kings Crest Dr., 1110-Kenneth and Regina North to Senitra Reid and Icyline Sybron, $269,000.

Locksley Lane, 46-Charles A. and Heather D. Hernandez to Robert and Patricia Rafalski Wilhelm, $535,000.

May St., 1913-Estate of Sherry Lee Sy and Jeffrey Scott Williams II to Christine Pruitt and Benjamin Lee Harrison, $213,000.

Monument Dr., 2-Doreen A. Boggs to Yolanda Glasper Reid, $565,000.

New Bedford Ct., 14-Humberto Negrete to Richard Bradley and Janet Donovan Smith, $360,000.

Olde Forge Dr., 621-Sabiha Radi to Adrian Wallace, $158,000.

Pecan Lane, 106-Alexander Christopher and Melissa M. Vasquez to Angela D. Contee, $300,000.

Portland Dr., 175-Bruce M. Andrew to Michael Wonjun and Soo Hyun Son, $419,900.

Shawnee Way, 3-Richard C. and Annette S. Adams to Raymond Joseph and Alison Johnson, $440,000.

Smithfield Way, 97-Conrad P. and Betty J. Burnett to Donna M. Schaefer, $268,000.

Spring Park Lane, 310-Wendy Fields to Scott W. and Kathryn M. Roberts, $247,350.

Stratford Pl., 107-Dennis Robert and Susan M. Rankin to William Michael and Elisabeth Katherine Brown, $360,000.

Taylors Hill Way, 44-Kenneth Roy and Pamela Schwartz to James L. and Barbara L. Tibbs, $380,000.

Tree Line Dr., 310-Robert Jones and Siti Samikan to Alexander Scruggs, $270,500.