Dawkins Ridge Lane, 11794-Erik and Michelle Kersteter to Rajan and Bandana Manandhar, $396,500.

Golden Aster Ct., 10420-Brookfield Vint Hill Corp. to Christopher Mustapha and Jacqueline Bangura, $569,935.

Idlewood Park Ct., 12500-Carlos B. and Cynthia M. Sanchez to John Kentigern and Izumi Kohayakawa Meehan, $690,000.

Orland Stone Dr., 10073-Ki Ok Jun Park to Dennis Cho, $395,000.

Selkirk Cir., 12446-Scott J. and Kimberly J. Frazer to Nicholas A. Beede, $315,000.

Victory Lakes Loop, 12821-Nathan L. and Sarah O’Reilly Bates to Samad D. and Stacy E. Shahrani, $535,000.

DALE CITY AREA

Bakersfield St., 14518-Xue Xian and Chao Zheng to Victor Francis Agyemang and Charity Korkor Bannerman, $233,500.

Beaumont Rd., 3314-Hector E. Rodriguez to Jose A. Menjivar Garcia and Maria G. Avelar Mendoza, $309,900.

Bowes Lane, 2839-Arthur P. and Patsy L. Severson to Robin Joselito Barrios De Leon, $262,500.

Carlsbad Rd., 14979-Ritesh and Seema Nagpal Matta to Eduardo J. Huerta and Maribel Castro Borbon, $271,000.

Cloverdale Rd., 15280-Cecilia M. Hylton to Jia Li, $220,000.

Cuddy Loop, 14162, No. 76-Eileen Myers to Jane M. and Robert A. Provenzano, $215,000.

Dorian Dr., 14817-Jennifer L. Jones Johnson to Marta Valladares, $257,000.

Edsall Dr., 4475-Kav Real Estate Services Corp. to Ermelinda Thacker, $434,890.

Filarete St., 14441-Express Enterprize Corp. to Michael Denardo, $267,500.

Fortuna Ct., 3814-Paramount Investments Corp. to Ricky Guzman and Taina Rosalina Gutierrez, $319,000.

Harry Allen Pl., 14682-Candelle C. Campbell to Wondmagegn Yerdaw and Misgana A. Woldeyes, $575,000.

Jarrell Pl., 15128-Shirley A. Watson to Alexander James and Stephanie Erika Turton, $309,000.

Keytone Rd., 13476-Maria and Denis Burgos to Jose A. Rivas, Mirna Guerrero Marquez, Christian Alexi Rivas and Henry Eduardo Rivas Guerrero, $399,000.

Korvett Dr., 4813-Maycol David and Carmen Lorisa Galeano to Scott Joseph and Jennifer Bricker, $355,000.

Meadowbrook Rd., 13812-Mary Sandra Philippe to Gloria Violeta Perez, $328,000.

Packard Dr., 13345-Shawn C. and Malia H. Thompson to Sean M. and Marissa Dawn Nowlan, $359,900.

Savannah Dr., 14245-Francisca Rojo to Eric A. and David T. Pearson, $270,000.

Weldin Dr., 15410-Claudia I. and Jose M. Sarmiento to Bonita Singletary, $499,900.

DUMFRIES AREA

Greenbrier Hall Rd., 1929-Pulte Home Co. Corp. to Felicia C. Sanders, $453,456.

Medford Dr., 2887-Wilson and Maria Gracia A. Talavera to Danny and Joan Maicong Mapili, $498,000.

Red Mulberry Rd., 18145-NVR Inc. to Maria Gracia Almazan Talavera, $388,315.

River Heritage Blvd., 2075-NVR Inc. to Diana Alexanderson Alvarez and Antonio Gutierrez Zepeda, $634,755.

Takeaway Lane, 16960-Matthew A. and Sherri Q. Zavala to Daniel L. and Alexandria Tufele, $635,000.

Wexford Loop, 17284-Joshua M. Ramirez and Cheryl Pena to Natosha M. Lindsay, $316,000.

GAINESVILLE AREA

Catbird Dr., 14128-Patrick and Kristin Kissell to Mourad Bouanane and Kawtar Benabdelkhalek, $409,000.

Danehurst Cir., 15090-Gary Lee and Song Suk Martin to Brooke Robbins, $375,000.

Harness Shop Rd., 8406-Gregory J. and Mary K. Nadzom to Christopher Lewer and Jennifer Garlick, $519,000.

Kona Dr., 6906-Tazha O. Alan and Derrick A. Wood to Cassandra and Joshua Witkowski, $365,000.

Piney Grove Way, 5981-John and Catherine Boyle to John M. and Deborah C. Watson, $532,530.

Saint James Pl., 13786-Ravan and Rochelle Hicks to Layne and Jennifer Whelchel, $789,000.

Vinewood Ct., 7689-Deutsche Bank Trust Co. Americas and Residential Accredit Loans Inc. to Nicu Titei and Sharon Hyoshim Wojcik, $431,025.

HAYMARKET AREA

Arrowfield Terr., 5558-Scott and Arshia Shingler to Ryan D. and Brittany Ann Duncan, $435,000.

Bonnie Brae Farm Dr., 5206-James K. and Anita A. King to Peter Andrew Flora, $1.01 million.

Clifton Manor Pl., 3922-Gle Corp. to Cathy N. and Glenn R. Davis, $695,000.

Fayette St., 6610-Satoshi Eto to Christopher L. Cooke, $365,000.

Hopewell Ct., 16005-Garrison Homes Corp. to Giovanna Isabella Maria and Mark David McGregor Sr., $534,335.

Leopolds Trail, 6758-Shannon L. and David A. Welteroth to Nandan Ramaswamy, $670,000.

Piedmont Vista Dr., 13779-Eric Earl and Jenny Lynn Wells to Dennis Rustom and Bonny Paez, $644,900.

Royal Crest Dr., 15211, No. 306-7-Heung Kohl and Bong Ok Choi to Arthur W. and Linda M. Scottow, $400,000.

Wake Crest Ct., 6011-Gary W. and Anne B. Brown to Christopher B. and Maria B. Byrdy, $597,000.

MANASSAS AREA

Belle Grae Dr., 7529-Allpro Properties Corp. to Sae Kyung Sung, $230,000.

Brentsville Rd., 9221-William Flattery Jr. to Kaitlyn M. Crum, $363,800.

Colonial Village Loop, 6409-Harold E. and Patricia A. Brainard to Carlos and Mariana Azuero, $565,000.

Creek Ford Terr., 11207-NVR Inc. to Tommy Lin, $440,195.

Glen Wood Loop, 6214-Bradley Joseph and Aimee Briana Herschberger to Henry and Grace Mbiah, $539,900.

Hersch Farm Lane, 9325-Scott D. and Nancy V. Rushin to Sylvia G. Salazar Romero, $420,000.

Michelle Ct., 7625-Gregory A. and Frances A. Peacher to Vincent Lino and Michelle Brianne Lopez, $425,000.

Running Cedar Lane, 6533-Stanley Martin Companies Corp. to Benjamin Andorful, $806,580.

Sycamore Leaf Ct., 15116-Stanley Martin Companies Corp. to Robert A. and Mia H. Adeleke, $888,060.

Victory Loop, 5542-Rbre Inc. to Mamoona Arif Rahu, $625,000.

Woodlark Ct., 12208-Jose M. Soto and Arleen M. Vega to John G. and Victoria Simone Autry, $505,000.

MANASSAS PARK AREA

Duvon Pl., 6609-Terence M. and Martha A. Nevins to Hernan Molano, $489,000.

Manassas Forge Dr., 9621-Michael Gregory and Kayla June Payne to Terrance Darius Wilson and Chiamaka Sandra Obioma, $436,000.

Parkland St., 8707-Lewis G. Holt III to Nery R., Dora A. and Johnathan A. Padilla, $340,000.

MONTCLAIR AREA

Henderson Lane, 16205-Lynn Deborah Ritter Traxler to Riley Katherine Wheelock, $301,000.

Mina Lane, 17515-Conrado and Kathy Notyce to Jendryx and Maria C. Reyes, $445,000.

NOKESVILLE AREA

Fleetwood Dr., 13595-Atlantic Builders to Tyler T. Toliver and Melissa J. Landon, $755,490.

OCCOQUAN AREA

Overlook Dr., 432-Wilmington Savings Fund Society and Upland Mortgage Loan Trust to Suzanne A. Van Der Eijk, $312,000.

WOODBRIDGE AREA

Aldrin St., 13214-Bonita Fern Joseph to Vilma Reina E. Cruz and Jose Mario Chicas, $314,900.

Battery Hill Cir., 2402-Brett and Briana Castle to Richard Louis and Monica Elizabeth Lester, $390,000.

Bobster Ct., 16503-Anjoo Thapa to Habiba Mekni and Noureddine Bahri, $357,000.

Caisson Ct., 11227-Todd E. and Heidi M. Willis to Corey Buford and Sarah Collings, $615,000.

Catawba Dr., 12662-Joel A. Smith to Vickie Rush, $440,000.

Cedar Cove Way, 1826, No. 3-1B-William O. and Brenda T. Collier to Donta Doggett, $275,000.

Columbia Rd., 1308-Linda M. and Paul Jones to Carlos Garcia, Pastora Martinez Martinez and Jorge E. Garcia Martinez, $310,000.

Cranford Dr., 12243-NVR Inc. to Madina and Mariam Wamee, $698,550.

Dara Dr., 12701, No. 102-Kendall Group Corp. to Zhila Afsous, $144,900.

Dulcinea Pl., 12613-Wendy M. Coble to Ramon and Mahrukh Tariq, $250,000.

Everest Peak Lane, 12446-Karin Merritt to Daniel and Kristin Schwarz, $372,000.

Germyn Rd., 13502-Elba V. Soto to Faisal and Zainab Faisal Jamil, $290,000.

Gullane Dr., 13907-Linda Cohen to Charles P. Cane Jr., $365,000.

Indus Dr., 16102-Alan P. and Angela Ellen Baldwin to Jason M. and Alicia Williams, $367,000.

John Diskin Cir., 15819-Heather Michelle Henderson and Heather Michelle Twiggs to Sean G. Europe Jr., $270,500.

Margraf Cir., 2286-Marva Coakley McClure to Caitlin Christine and Christopher Joseph Rixey, $316,000.

Merseyside Dr., 2224-Dean Leroy Lewis to Chase Rex and Korttney Johnson, $315,000.

Montega Dr., 4694-Sue Ellen Wood and Reginald Roark to Richard Laron and Katara M. Giles, $497,000.

Old Post Terr., 1813-Barg Inc. to Andres Mena, $282,500.

Southington Dr., 12413-NVR Inc. to Cherrita Taylor, $664,630.

Wagon Wheel Lane, 3809-George Cook to Andrea R. Robinson, $330,000.

Manassas

These were among homes sold in November in Manassas.

Bens Way, 10210-Scott A. Woosley and Dana Michelle Conway to Rahmatullah Fnu, Esmatullah Kakar and Naratullah Kakar, $459,990.

Cannon Ridge Dr., 8978-Mabel Rocio Aragon Flores and Rosario Flores De Aragon to Bahgat Agaiby and Walaa F. Reiad, $300,000.

Forest Hill Cir., 10154-Michael R. Petko to Bambi Iversen and Carlos Caberol Prat, $400,000.

Longstreet Dr., 8910-Mona J. Irvin to Shawn M. and Richard Lee Holley, $408,000.

Mock Orange Ct., 9791-Douglas R. and Linda W. Bell to Twana Saed, $278,600.

Ratcliffe Trail, 10559-Stanley Martin Companies Corp. to Luis Londono, $443,500.

Stonewall Rd., 9433-Christopher D. and Carolina Palacios Klink to Elise M. Simmons, $297,000.

Whitworth Lane, 10244-Austin Pryor and Katie Adolf to Kirk D. and Mary Patricia Slocum, $342,900.

Manassas Park

These were among homes sold in November in Manassas Park.

Colburn Dr., 121-Kav Real Estate Services Corp. to James R. Tonnessen II and Colleen M. Lamb, $324,000.

Jan St., 9312-Cherica Danielle Ibarra to Jerry Charles, $525,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Arrowhead Dr., 64-Arrowhead Investments Corp. to Wilfredo Escobar Esquivel, $275,000.

Bells Ridge Dr., 21-Charles C. and Quinn M. Nash to Roberto E. and Sarsuki Valdez, $355,000.

Blue Spruce Cir., 19-John Hayes to Alexis M. Robinson, $401,000.

Bridgewater Cir., 270-Jack and Desiree Gentry to Michael and Paula Dudley, $328,000.

Brush Everard Ct., 56-John D. and Julie R. Jordan to James A. and Angela C. Myers, $531,500.

Captain Johns Cv., 7-Jeffrey L. Crocker to Antony Gossage, $325,900.

Charter Gate Dr., 62-Patrick Jason and Brittany Reese to Carolyn Benita Carroll, $390,000.

Coachman Cir., 23-Debra Ann Malowicki to Kelvin R. and Anita Carnell, $630,000.

Cookson Dr., 21-Fagin G. Fisher to Solomon and Juliana Dele, $390,000.

Decatur Rd., 576-Justin J. Hensley to Carlos Alberto Linares and Maria Victoria Franco Orellana, $379,900.

Doc Stone Rd., 146-Hardy Homes & Properties Inc. to Henghui Peng, $415,000.

Emerald Dr., 7-Joshuah P. and Lauren M. Sanford to Timothy and Shayna G. Eicher, $328,000.

Galway Lane, 106-David B. and Jo Ann Maye to Safieh Musa Abukhdair, $261,000.

Glacier Way, 87-Danny Hugh Barron to Jeffrey O. and Zion N. Jasper, $352,500.

Harbour Dr., 1033-Dennis G. and Christie H. Jones to George Raymond Brewster Jr. and Leslie Jeanette Molina, $330,000.

Hunters Ct., 2-Albert C. and Nancy R. Michaels to Catherine Carlini, $379,000.

Indian Point Rd., 79-Curtis Stanley and Linda Katherine Ames to David J. and Angela R. Dyer, $685,000.

Liberty Hall Dr., 218-Drees Homes of D.C. Inc. to Joshua W. and Lindsay A. Brady, $583,960.

Lucketts Ct., 22-Leslie J. and Charlotte J. Heagney to Robert Joseph and Jesstine Sue Zaluski, $251,000.

Meridan Lane, 30-Yvonne J. Nageotte to David E. and Sandra Gilchrist, $959,500.

Mossy Creek Lane, 4-Suha and Jason Charney to Emil A. Jimenez Brea and Loraida E. Santiago-Mendez, $430,000.

Norfolk St., 32-Donna Jean Harter to Robert W. and Laura A. Viehmeyer, $389,500.

Orchid Lane, 61-Jimmy and Cynthia Ensley to Leodus D. and Levelda Brown, $430,000.

Pinkerton Ct., 29-Dean C. Olson to Martin R. Walker, $512,500.

Prestige Way, 108-Jae I. Yang and Yun Ji Hong to Brittany Nicole and Carter Davis Headley, $500,000.

Shermans Ridge Rd., 37-U.S. Home Corp. to Terrance Jermyne and Tricia Jeneen Jackson, $743,996.

Spain Dr., 1017-Ashley R. and Daniel J. Demchak to Joseph C. Gummo, $343,000.

Stafford Stone Dr., 110-Brian E. and Ashley D. Anttila to Genevieve and Edward Hamer, $360,000.

Tamis Ct., 10-Gabriel A. and Ida Iris Serrano to Mark Thomas Pieschel, $363,000.

Torbert Loop, 604-Travis S. Foy to Jose Augusto and Andrea Fabiola Vaca, $272,000.

Whitsons Run, 113-Christopher A. Stephenson to Falon L. Flanagan and Rogelia Hernandez, $325,000.