Golders Green Pl., 13191-Helton Desouza and Theresa Pereira to Abdul Fahim and Susan Haidari, $345,000.

Island Fog Ct., 10016-Alice L. and Michael L. Frascoia to Drew and Kimberly Mellom, $560,000.

Panther Falls Way, 9131-Drew B. and Kimberly C. Mellom to Charles A. Grymes and Catherine W. Ring, $385,000.

AD

Shenvale Cir., 13066-Christopher B. and Maria B. Byrdy to Crystal and Daniel Carrico, $352,500.

AD

Youngtree Ct., 11993-Vincent T. and Regina J. Zarcone to Dale Lynn and Tiffany Marie Schooley, $509,000.

DALE CITY AREA

Bakersfield St., 14648-Kav Real Estate Services Corp. to Jose E. Guerrero Rivera and Joel E. Ulloa Ventura, $252,000.

Beaumont Rd., 3317-Jacqueline I. Novak to Dean and Alissa Gould, $305,000.

Brook Dr., 14309-Greta R. Malone to Darwin E. Martinez Garcia and Kelly E. Martinez, $325,000.

Carmody Pl., 14101-Charles O. and Rokhaya Hall to Abdul Ghafar Kaakar and Qudsia Zohara, $300,000.

Cloyd Way, 14694-Mark A. and Krasimira S. Olson to Timothy and Cara L. Scache, $470,000.

AD

Cuddy Loop, 14170, No. 130-Austin J. Reinshuttle to James Patrick Johnson, $210,000.

Dorian Dr., 14819-Suyapa Bernarda Ferman to Jose Gonzalez Diaz Jr., $245,000.

Ensbrook Lane, 4353-Annie N. Young to Kate Elizabeth Leahy, $255,000.

AD

Fillmore Dr., 3806-Temple Hills Corp. to Claribel D. Cordova and Domingo Sorto, $299,900.

Kentland Dr., 4406-Roger I. Smith to Brenna Dahmm, $328,000.

Kilbane Rd., 4719-Angela and Charles Ross Babcock to Cesar Alexander Guzman Reyes, $333,000.

Ladino Ct., 3338-Bryan and Karen Mayes to Hilda Yolanda Cintron, $319,990.

Moon Way, 3553-William W. Guy to Mustafa and Sahar Safi Wardak, $335,000.

Persian Ct., 13523-John T. Hartman and Michele L. Hendricks to Sami Ahmed and Nadiah Younus, $515,000.

AD

Regiment Ct., 4826-Alan K. and Melissa L. Scheidegger to Blake and Kirsten Newberry, $392,100.

Silverdale Dr., 14457-Hector A. Flores and Dimas A. Lopez to Nackieb Mohd Kamin, $305,000.

DUMFRIES AREA

Alder Lane, 2083-Pulte Home Co. Corp. to Nathan Barry and Sandra Lee Buchanan, $555,236.

Dahlgren Pl., 3639-Sobia Naureen to Sohail Akram, $225,000.

AD

Greenbrier Hall Rd., 1931-Pulte Home Co. Corp. to Kpambu K. Karmorh, $494,207.

Monmouth Ct., 16971-Marek and Katarzyna Han to Maria and Tabbasum Gilani, $284,000.

Red Mulberry Rd., 18147-NVR Inc. to Kirk Ellis Sheppard Jr., $414,495.

Sigel Ct., 3013-Booming Investments Corp. to Juan J. and Fanny Robles, $225,000.

AD

Telescope Lane, 16623-Duane C. and Stephanie Joanne Peace Carroll to Al Stith Jr., $335,000.

GAINESVILLE AREA

Alderwood Way, 6597-Ina Jean Mayer to Richard C. and Donna L. Whitcomb, $415,000.

Catharpin Rd., 4940-K. Hovnanian at Holly Ridge Corp. to Douglas and Maritza O. Amrhein, $692,678.

Edisto Ct., 10419-Mohd Haider Rokai and Laila Rafiq to Ali Farooq, $433,000.

Lee Carter Rd., 15893-Lexicon Government Services Corp. to Brian Joseph and Stephanie Yvonne Love Marks, $530,000.

Plantation Mill Ct., 14044-Sandra S. Garber and Stanley J. Kwitnieski to James and Patricia Gale, $499,900.

AD

San Diego Ct., 7516-Jarrod and Shai Norton to Tariq Rehman, $555,000.

AD

Walnut Hill Dr., 6955-Catherine E. and John J. Schlupf to Anne M. and Steven F. Kuhta, $400,000.

HAYMARKET AREA

Aster Haven Cir., 6235-Mark Stephen and Catherine Mazur to Ryan Lee Stoffregen, $310,000.

Bowers Hill Dr., 5393-Byron Thomas and Deborah Lee McCauley to William and Stephanie Hagen, $550,000.

Corner Post Pl., 14707-Shane Wendell and Amy Rachelle Lovett to Christian and Melissa Montes, $432,000.

Fog Mountain Cir., 15217-Michael W. and Mary M. Poos to Mi H. Choi, $650,000.

Jacobs Creek Pl., 5350-Kelley L. Miller and Delores Young Denson to Robert William and Elizabeth Jean Reiter, $760,000.

Lone Eagle Ct., 5558-Michael E. and Paula Dudley to Megan R. Stout, $595,000.

AD

Pitner St., 16020-Robert L. and Rebecca S. Owen to Victoria Sullivan, $412,000.

AD

Royal Crest Dr., 15211, No. 403-7-Michael J. Chapkovich to Rhonda Young, $335,000.

Walnut Park Lane, 6821-Robert C. Lane to Jordan and Mallory Ellison, $467,000.

MANASSAS AREA

Belle Grae Dr., 7545-Rogelia Hernandez to Justo B., Edwin E. and Alicia Sofia Barrera Salmeron, $225,000.

Campaign Ct., 10840-John and Christine N. Lyon to Ayman Danyal and Shereen Ghattas, $329,900.

Creek Ford Terr., 11233-NVR Inc. to Marlon M. and Keyia Lewis, $439,990.

Emerald Dr., 7534-Indumati Jasani to Kyle M. Tusing, $229,000.

Golden Autumn Ct., 10514-Jeffrey A. and Amy M. Snyder to Jason and Abbigayle Sprague, $388,000.

AD

Hinton Way, 10796-Lucas and Kaitlin Peterson to Fatih and Emine Demir, $405,000.

Lomond Dr., 9500-Douglas A. and Nelva Liset Lopez to Marcos Vazquez and Miriam Vasquez Sanchez, $325,000.

Peric Ct., 10331-Concord Property Corp. to Michael Xu and Lien My Tran, $435,000.

AD

Purcell Branch Ct., 7860-Andrew and Cecelia Garner Dow to Mohammad Uzair Bin Muneer, $460,000.

Sorrell Dr., 10358-Daniel and Virginia Uhlig to Dustin P. and Gina J. Elias, $427,500.

Tarrytown Ct., 8716-Aaron C. and Naleen C. West to Arnold A. and Leah N. Becerra, $435,000.

Wheeler Ridge Dr., 11113-NVR Inc. to Donald Noble, $612,710.

MANASSAS PARK AREA

Ambervale Lane, 9313-MS Signal Hill Corp. to Henry and Eileen Tome, $580,030.

AD

Glenolden Pl., 7601-Kamyab Group Corp. to Said Torres Serafin, $255,000.

Maplewood Dr., 8017-Jeffrey Mullis to Sungwon S. Kim, $245,000.

Signal Hill Rd., 7231-Robert L. and Jamie M. Brunetti to Carlos Roberto Acosta Acosta, $307,000.

MONTCLAIR AREA

Cajun Ct., 17509-Simon Ahiagbede to Daniel Silva Castro and Magda F. Angles De Silva, $343,000.

Holleyside Dr., 15060-Patricia H. and Marvin Russell Ward to Crystal Theresa Holmes, $390,000.

AD

Moncure Ct., 15785-Dylan Deardorff and William Edmondson to Janet Marie Smith and Christopher John Easton Sr., $675,000.

Taconic Cir., 16338-Karen White to Victor M. Harper II, $236,000.

NOKESVILLE AREA

Fox Chase Dr., 9505-Charles C. and Meryem H. Grammick to Helton Desouza and Theresa Pereira, $464,500.

TRIANGLE AREA

Pier Trail Dr., 18728-Ricky T. and Clarice L. Mack to Crystal and Terrence Reeves, $573,000.

WOODBRIDGE AREA

Abbottsbury Way, 2113-Sakon Kieh to Mikayla Holbrook, $289,900.

Antietam Rd., 12319-Concord Property Corp. to Mohammad Jasim and Showkat Hossain, $344,900.

Beaver Ford Rd., 3497-Allison and Jared Walega to Melanie A. and Matthew F. Stanton, $524,900.

Bowline Loop, 2052-Andrew P. and Daena M. Moore to Louay Akel, $335,000.

Caledonia Cir., 3496-Ayhan and Ayfer Kiran to Ammad Masood Khan, $352,000.

AD

Catoctin Dr., 11857-Richard and Tong P. Houser to Mark A. Bradford and Jackeline Roxana Doig Ruiz, $400,000.

Charter Ct., 4793-Younis Y. Khodhair and Ghassan T. Makki to Makcim Z. Ghaznavy and Khalida Shalizy, $720,000.

Corinthia Ct., 11482-Michael C. and Ann C. Porter to Jordan A. Guay, $255,000.

Cranford Dr., 12290-Richard L. and Anita G. Robertson to Salim and Loreta Waziri, $755,000.

E St., 1310-Barry S. Sharp to Ramon A. Guardado Amaya, $310,000.

Ferry Landing Lane, 13346-Brian K. and S. Delaine Wilhoite to Nancy Crocker, $395,000.

Grayton Lane, 2582-Jason L. Evans to Mohammad Sabir Sultani, $325,000.

Indus Dr., 16108-Matthew and Amanda Haight to Eric Werkmeister, $390,000.

Kentshire Dr., 15130-Jeffrey and Lorrie L. Rhoads to Porsche and Robert Samson, and Rodney L. Towns, $310,000.

Lockleven Lane, 12702-Eunsook Welsh to Deena Perry and Mark A. Cabrera, $290,000.

Madeira Ct., 2899-Doyle G. Lemons to Jed B. and Flor De Maria Gomez Byers, $215,000.

Marsala Ct., 2946-Gheorghe and Tasica Flesariu to Michael S. Rhodes, $319,000.

Merseyside Dr., 2234-Jeanie Jieun Lee to Rhona Liza A. Daraseng, $290,000.

Montgomery Ave., 2220-Jose C. Carrillo Oropeza to Johirul Islam and Nadira Begum, $375,000.

Park Shore Ct., 12005-Bebe B. Bopp to Daniel Scott and Amanda Lauren Banks, $435,000.

Potomac Club Pkwy., 2229-Janine M. Brown to Nicholas R. and Christen C. Deselms, $380,000.

Roanoke St., 13905-Jaime Vasquez Ramos to Adonias Pena Merino, $320,000.

Stoneford Dr., 12124-Tasha Logan to Tyler Adam Thibeault and Kristen Leigh Taylor, $355,000.

Wakewater Way, 2754-M.M.H.H. Investment Corp. to Verdette Coltrane, $389,000.

Manassas

These were among homes sold in November in Manassas.

Elise Ct., 9305-Dewain E. and Susan Carpenter to Ramesh and Dipa Neupane Dhakal, $385,000.

Jessica Dr., 9224-Carlos M. Murillo to Ivan A. Muga, $305,000.

Saint Steven Ct., 9034-Juan Florez Godinez and Damian Flores Contreras to Miguel E. Rivera and Irma I. Perdomo, $247,000.

Manassas Park

These were among homes sold in November in Manassas Park.

Caspian Way, 9360, No. 301-Frank J. Blanch to Ramita Prasai, $174,500.

George St., 9262-Angel Jesus Ortiz and Reina Edelmira Vanegas to Heidy and Steffany Rivas Montoya, $233,000.

Magnolia Grove Dr., 10210-Regina Carey Tucker to Catalino Ruano Hernandez and Juan Antonio Orellana Ramirez, $335,000.

Niki Pl., 9300, No. 201-Christina Imhof to Robert S. Barr, $165,000.

Point Of Woods Dr., 8685-Ryan and Karla M. Myers to Miguel Justiniano Gongora, $294,000.

Ratcliffe Trail, 10571-Stanley Martin Companies Corp. to Richard Geoffrey and Shelley Rene Levinson, $475,134.

Sudley Rd., 9026-John W. and Regina M. Carter to Nathan and Sarah Bates, $600,000.

Wimbledon Ct., 10112-Meena Reece to Gelin Yesenia Velez and Christopher S. Vargas Morales, $354,900.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Apple Blossom Ct., 7-Adam Bakus to Rodney Bradford Jr., $390,000.

Austin Dr., 204-Jeffrey and Teresa Kyer to Daniel Ernesto Molina and Mayra Johana Paz, $273,000.

Berkshire Dr., 56-Erika L. Hoggan to Francisca L. Lopez, $302,500.

Blueridge Ct., 104-Kailey D. and Jace C. Burger to Paul Pruitt, $265,000.

Brooke Rd., 1317-Jeffrey M. Lyons to Brian Adam Sale and Dawn Louise Desvigne, $420,000.

Brush Everard Ct., 83-Toby Dean and Lindsay Nicole Patterson to Saffie Goushe and Rajaa Massouf, $449,900.

Carlsbad Dr., 1-John M. and Chun Yong Jacobson to Nina M. Andrews, $325,000.

Coachman Cir., 38-Lonnie Darnel and Barbara Shenise Jenkins to Janis Asare-Bediako, $513,000.

Cork St., 104-MTGLQ Investors to Sonjia Graham, $259,900.

Deep Run Rd., 11-William and Anna Ball Orton to Edward Thomas and Tracy Deegan, $525,000.

Donovan Lane, 132-Roberto Enrique Bryan Jr. to Joby and Ashley Marie Thomas, $629,900.

Empress Alexandra Pl., 133-Brandon J. and Irene F. Hunt to Cameron and Mary Smilie, $418,000.

Forest Pointe Way, 3-Paul D. Luker to Michael C. and Audrey C. McIntire, $304,900.

Gardenia Dr., 138-Jonathan Eric Olah and Janelle Lee Ondo to Frank West Hudgins, $380,000.

Harbour Dr., 1037-Daniel R. Timmer to Matthew J. Gonzalez and Nancy J. Grande, $310,000.

Hillcrest Terr., 1013-Brian P. and Teresa D’Orazio to Rebecca A. Owen, $402,500.

Hunton Dr., 107-HSBC Bank USA and Ace Securities Corp. Home Equity Loan Trust to Patrick Jason and Brittany Anne Reese, $430,000.

Iris Lane, 24-Jason D. and Lina L. Kaiser to Antoine K. Carter, $465,000.

Kelly Way, 19-Nasir A. and Fozia J. Khan to Eric A. Quaye and Alberta Ankrah, $372,000.

Limestone Way, 146-W. Bryan and Kathie J. McGill to Hamza Abdelaziz and Yulia Timofeeva, $350,000.

Marchant Dr., 109-Walter F. Gibbons and Gina Martin to Jeffry R. Aguilar-Cruz and Yomira R. Aguilar, $320,000.

Mountain Ash Ct., 3-Jeffrey J. Hafner to Lonnie D. and Barbara S. Jenkins, $438,000.

Panners Lane, 40-Nancy M. Windingland to Zachary Taylor and Rebecca Lynn Guinter, $350,000.

Pinta Cv., 118-Dusty Kitzmiller to Christopher Skiba, $250,000.

Providence St., 603-Latoya Davis to Benjamin William and Alison Mariah Garduno, $224,900.

Riggs Rd., 1-Andres and Laura Rubio Blanco to Baffour Akowuah Karikari, $420,000.

Sandpiper Terr., 103-Chandrashekar S. and Sanchita Malapaka to Cheryl F. Davidson, $280,000.

Short Branch Rd., 78-Michael C. Clark to Sasha L. and Jason S. Thompson, $335,000.

Spotted Tavern Rd., 267-Stone Financing Corp. to Charles Miller, $410,000.

Stoneridge Ct., 11-Anthony P. and Marcia E. Souza to Mary Pritchard Rodgers, $375,000.

Tanterra Dr., 36-Tyler J. and Jill L. Zagurski to Joseph Zwierlein, $355,000.

Townes Pl., 29-Rhonda Houck Morofsky to Daniel L. Kenneth Jr., $245,000.

Washington And Lee Blvd., 25-Fredy Reyes to Wesley and Amanda Gavitt, $340,000.