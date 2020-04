Heykens Lane, 12503-Lotus Homes Corp. to Brian Alexander Smith, $288,900.

Jarrow Lane, 12319-Lee Marshall Bacon to Michelle and Frederick H. Douglas, $378,000.

Penzance Lane, 12338-Robert and Terry W. Barton to Cristian J. Meraz and Linelis Luna Baez, $350,000.

Spring Iris Dr., 10247-David A. and Jessica M. Goldberg to Kevin and Luz Tunstall, $535,000.

DALE CITY AREA

Barnes Edge Ct., 15128-Collin R. Northrup and Gabrielle Ferrarias to Stanley B. and Jennifer T. Brawner, $615,000.

Belleville Ave., 14328-Clifton HM Corp. to Brandon and Aileen Christian, $375,000.

Brook Dr., 14712-Melissa I. and James R. Sanders to Jeffrey Mintz and Sherrie D. Wagner, $315,000.

Charles Ewell Lane, 5155-Elsa Flores to Papa M. Kone, $532,000.

Cranmer Mews., 3500-Timothy J. Jones to Guy S. Cause, $275,000.

Dundee Ct., 14507-Maria L. Naves and Pedro Hernandez to Martir Alberto Fuentes and Osmel A. Fuentes Chavez, $350,500.

Fairhope Rd., 3801-Jay R. and Jolynn Williams to Homero R. De Leon Lopez and Rosa E. Gramajo, $293,000.

Fontana Ct., 14299-Domenic Andrew and Patrick Antonio Bianchini to Ines Maria Flores, $280,000.

Hersand Ct., 4741-Jamie McDevitt to James Henry Koerber Jr., $280,000.

Kentwood Lane, 4702-Steven H. Rollins to Richard Ervin Metcalfe Jr, Mary Grace N. Metcalfe and Ella M. Nocum, $355,000.

Kirwyn Ct., 4943-Gerald F. and Martha Coleman to Orfa I. Palacios and Edyn D. Gutierrez Fuentes, $389,900.

Langstone Dr., 13715-Ronald W. and Debra B. Ambrose to Natali Chavez, $310,000.

Neddleton Ave., 5578-Abdukadir Shiekh Said to Keya Seabron, $357,000.

Pontiac Dr., 5884-Lewis O. and Christine A. Bowman to William D. and Anita L. Helm, $439,000.

Rockinghorse Dr., 14186-Sheriff Shoetan to Jamshid Noory, $355,000.

Sudberry Lane, 5271-Idaho Solutions Corp. to Todd Bennington, $349,900.

DUMFRIES AREA

Alder Lane, 2087-Pulte Home Co. Corp. to Kris Robert Kurrus, $545,824.

Fort Donelson Ct., 2131-Stone River Investments Corp. to Frederick A. Race, $249,900.

Greenbrier Hall Rd., 1935-Pulte Home Co. Corp. to Chantae and Jack O’Connor, $553,722.

Morgans Point Dr., 2401-Brookfield Washington Corp. to Shanon Simone Williams, $664,502.

Red Mulberry Rd., 18200-NVR Inc. to Yoseph T. Tesfay and Ruth Negga, $509,880.

Spring Cress Dr., 17437-NVR Inc. to Zara Mengal and Ghulam Khan, $741,226.

Washington St., 17573-Global Biz Corp. to Carlos Antonio Hernandez Lara and Ana Marlene Perana Franco, $249,000.

GAINESVILLE AREA

Brunson Cir., 7410-Shawn Pfost to Farhad Hamidi, $320,000.

Cedar Branch Dr., 7770-Noah A. and Jayd Zeppetello to Charles S. and Obianuju Brenda Greenwald, $314,000.

Ellis Mill Dr., 8765-Hiep N. and Tam M. Dinh to Issayas Fisseha Habte and Yodit Araye, $597,000.

Haro Trail, 14210-Annie Pratt to Jason R. Cross, $363,500.

Maidenhair Dr., 12120-Tien Viet Nguyen and Uyen Linh T. Pham to Ross and Katherine Higgins Kuhn, $500,000.

Real Quite Ct., 13923-George C. and Marion J. Cassidy to Ronald A. and Karen J. Wolfson, $527,877.

Santander Dr., 15164-Dawn Marie Woody to Jason and Rachel Evans, $537,500.

HAYMARKET AREA

Babbling Brook Ct., 4415-Richard S. and Ginger Johnson to Jeffrey Emil Marburg Goodman and William David Groom, $610,000.

Chalfont Dr., 14364-Raja Faisal Dawood to Sayed Alam and Lailuma Shinwari, $595,000.

Despain Pl., 4381-Toll Land X Partnership and Prince William Land I Corp. to Kelli Ann Haskins and Robert Gene Chatman Jr., $946,027.

Greymill Manor Dr., 15908-Huy B. Nguyen and Nam P. Ta to Kristi Ausberry, $420,000.

Jennifer Lane, 4503-Diana G. Leavitt to Mark M. and Tina Marie Harris, $425,000.

Mount Atlas Lane, 4010-Trigon Homes Corp. to Robert M. and Laurie Alves, $541,828.

Pitner St., 16022-Clyde S. and Sharon W. Peters to Elizabeth Marie and Shon Washington, $425,000.

Solheim Cup Dr., 5608-Lawrence M. Breneman to Mario Ramos Jr., $500,000.

Waterloo Bridge Cir., 5778-Robert C. and Michelle Jackson to Robert Preston Snyder Jr. and Jaime A. Lam, $615,000.

MANASSAS AREA

Blackburn Cove Lane, 11023-Dream Finders Homes Corp. to Jason Michael Wilder, $438,644.

Craggan Lane, 8500-Francisco Javier Lozada to Baba Mohammed, $383,000.

Englewood Farms Dr., 8968-Bradley Square Neighborhoods Corp. to Don and Angela Annetta Browne, $475,000.

Gordon Dr., 13405-Douglas R. and Robin L. Sachtleben to Theodore and Elizabeth Love Hiller, $375,000.

Irongate Way, 10147-Virginia American Properties Corp. to Xiaoying Xiong, $220,000.

Margate Ct., 7581, No. 3A-202-Alb Rentals Corp. to Quang L. and Vinh Quang Nguyen, $132,250.

Pinnacle Ridge Dr., 8013-Andrew T. and Casi L. Krog to Jason and April Bookstaber, $710,000.

Ramseur Pl., 8215-Alexander J. Fry and Enzo A. Barbato to Xiaohang Zhou and Li Li, $339,000.

Spring Dr., 12505-Kevin M. Zawistowski and Andrea M. Everhart to Brandy L. and Stephen Jakakas, $335,000.

Tower Pl., 10997-Dalila E. Rivas to Jose E. Flores, $295,000.

Wheeler Ridge Dr., 11140-NVR Inc. to Aaron Benjamin and Maria Victoria Johnsen, $559,980.

MANASSAS PARK AREA

Ambervale Lane, 9317-MS Signal Hill Corp. to Ana R. and Omar Rangel, $594,440.

Hikmat Rd., 7233-Robin M. Meyer and Shirley Lynn Vice to Brian J. Carlson, and Kenneth P. and Erin A. Wessel, $475,000.

Signal Station Dr., 9320-Ronald L. Brownlee to Alawiya M., Jaafar M. and Mohamed I. Ismail, $492,000.

MONTCLAIR AREA

Cliffbrook Ct., 15883-Patrick and Anne L. Gariano to Nasser Familmohamadi, $390,000.

Philena St., 4156-Hongjie Yang and Nian Du to Denis L. Villatoro Nunez and Norma I. Villatoro, $480,000.

Talon Dr., 4158-Rockie L. and Leonor Upshaw to Zebun Nisa, and Mehroz A., Faizan A. and Abdul R. Khan, $467,000.

NOKESVILLE AREA

Free St., 12906-Kenneth and Charlene Horrocks to Arturo and Amanda Morales, $245,000.

TRIANGLE AREA

Potomac Highlands Cir., 5009-Andrew and Natasha Marksberry to Dennis David Kerr and Milicent Ann Mack, $349,990.

WOODBRIDGE AREA

Abner Ave., 12975-Joseph T. Steele to Betty Raquel Cepeda, $222,000.

Arizona Ct., 1501-Karl William Wertz to Oscar M. and Maria Isabel Cuadra, $340,000.

Beechtree Lane, 2866-Tyler and Lien Kim Phan to Daniel N. Ayi Tagoe, $224,000.

Brandy Moor Loop, 16780-Anna K. Deangelo to Anuradha Umapathy and Mahipal Arjula, $340,000.

Cara Dr., 12785-Phavanna S. Vongsouthi to Rubina G. Musaelyan Blackmon, $187,000.

Cavalier Dr., 12456-Ryan Robert Demarco and Shara Morgan to Megan Teresa Everett, and Jason and Susan M. Koniewicz Everett, $580,000.

Chevoit Hill Ct., 2882-Nigel G. and Karen P. Long to Christopher John Brown, $410,000.

Cotton Mill Dr., 11934-Christina M. Burmeister to Jeff Evans, Krystol Sanchez, Frank W. Evans and Teresa A. Lear, $439,000.

Cressida Pl., 4068-Helen Delia to Siraj and Onima Mollah, $305,000.

Devil Lane, 1668-Yesfri M. Gomez to Gilma Isabel Turcios, $240,000.

Eagle Beak Cir., 16146-Waqar A. Viki and Samra Ejaz to Ateeb I. Ahmad, $565,000.

Flagship Dr., 1432-Richard and Alicia White to Whitney Wheeler and Heather Armstrong, $325,000.

Greendale Dr., 13967-Betty A. Wasef to Jamal Ali and Friba Asghar, $415,000.

Hampstead Lane, 4137-Kassie H. Thorne to Tetebea Apea Out, and Augustine and Martina Tsibu Gyan, $346,000.

Ironhorse Dr., 3126-David A. and Judith A. Brondyk to John Ronald and Shasta Lynn Walton, $474,000.

Lacebark Elm Ct., 3500-Khanh T. Armstrong and Helen Nguyen Tran to Timothy Lee Kidder, Marjorie W. Kidder and Steven L. Burdette Jr., $500,000.

Lockleven Lane, 12818-Terry D. and Brandy M. Gates to Shah Mohammad and Massouda Faqirzadah, $305,000.

Manchester Way, 12425-Manchester 05 Corp. to James H. and Barbara J. Fraze, $350,000.

Marumsco Dr., 13416-Charles W. and Lisa L. Maley to Nicolas C. Mariscal, $357,000.

Potomac Path Dr., 13366-David Edward De Vere to Noria Ullah, $645,000.

Rockledge Terr., 1762-Mark L. Schwab to Noel Vernon and Elizabeth Ann St. Jacques, $470,000.

Target Ct., 11790-Frederick T. and Susan F. Elliott to Andrea Sylvia Cooper, $530,000.

Wakewater Way, 2765-Mohammed Nasser and Gulsoma Baz to Alexander and Ngoc Minh Lofaso, $367,500.

Manassas

These were among homes sold in November in Manassas.

Braxted Lane, 8521-Mary Jane Dimino to Matthew Ravis, $217,500.

Charleston Dr., 9204, No. 308-Barg Inc. to Heung Kohl and Bong Ok Choi, $272,500.

Grapewood Ct., 9924-Christine Conlon to Duilio and Heather Dawn Medina, $186,000.

Mathis Ave., 9305-William Otis Tucker to Nora Lydia and Crystal Lynn Benton, $385,000.

Niki Pl., 9300, No. 301-Jason C. Walton to Kendrick Orlando Gordon, $155,000.

Princeton Park Dr., 8924-Salvador D. Ventura to Hanna Girgis, $308,000.

Sandalwood Dr., 9006, No. C-Bryan R. Lassiter to Scott Parsons, $195,000.

Veridan Dr., 9299-Paul D. McBean to Ezequiel Milian Davila and Alex Milian Gomez, $320,000.

Witch Hazel Way, 9304-All Pro Properties Corp. to Kevin J. Colon, $272,000.

Manassas Park

These were among homes sold in November in Manassas Park.

Englewood Ct., 8517-Orfa I. Palacios and Edyn D. Gutierrez to Vismar Membreno Alvarez, $255,000.

Nancy St., 9305-James W. and Loretta S. Sorrell to Carlos T. and Alvaro A. Lizama, $398,000.

Sandra Pl., 9084-Hector M. and Elane C. Flores to Andrei and Anastasia Dziarkach, $415,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in November were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Appling Rd., 2-Billy J. and Sandra L. Short to Daniel and Justine Major, $414,500.

Avalon Lane, 2-Hour Homes at Avalon Inc. to Jared D. and Sharina R. Thibou, $539,658.

Blacksmith Ct., 2-Eric and Tiffanye Wesley to Anthony J. Godwin and Bridget N. Little, $480,000.

Boscobel Rd., 110-David S. and Jennifer M. Richardson to Rhys O’Neill, $425,000.

Brooke Rd., 2714-Daniel and Stephanie Hawk to Dana Robert Daniels, $489,900.

Brush Everard Ct., 92-Stacey and Jennifer N. Davis to Chyrise M. Daniels, $464,000.

Carroll Cir., 110-Alan M. and Wendy B. Gayle to Justin Michael and Ashley Diane Cremisio, $640,000.

Cleremont Dr., 114-Laura T. Brooks to Jon Rovan and Allison McGee, $274,013.

Coast Guard Dr., 2005-John L. and Ursula M. Windey to Muhammad and Laila Aamir, $360,000.

Country Manor Dr., 38-Ronald H. and Geraldine Pinkney to James Billington, $325,000.

Delphinium Way, 95-Scott Garrison to Ashley M. and William P. Stevens, $879,000.

Ebony Ct., 11-Shaun T. and Angela L. Howie to James L. and Andria N. Gonzales, $293,000.

Equestrian Dr., 4-Zuna Real Estate Corp. to Jeffery Matthew Roper and Melinda Anne Lewallen, $459,900.

Fountain Dr., 35-Ryan D. and Brittany A. Duncan to Cedric Wilson, $479,900.

Garnet Way, 33-Stephen L. and Marva Y. Cosby to Michelle R. and Erroll D. Martin, $450,000.

Harpoon Dr., 2420-Anb Noble Homes Corp. to Patricia Steck, $312,000.

Holly Corner Rd., 950-Benjamin and Brittani Chafin to Jacqueline Nicole Baker, $215,000.

Hyannis Pl., 174-Winifred A. Vyverberg to Carolyn C. Dipalma Fesel, $262,000.

Jack Ellington Rd., 9-George C. Harris to Victor M. Ortiz and Shontae L. Hunter, $233,500.

Little Field Dr., 17-Thomas A. and Rose A. Delaney to Charles V. Zink, $440,000.

Matthew Ct., 126-Robert C. and Lori S. Coates to Juntae Park, $249,900.

Neabsco Dr., 19-Lisa Baumgartner to Jennifer Kish, $540,000.

Novak Dr., 18-James Wehrmann to Ever Ivan Moreno Melendez and Nelson A. Moreno, $220,000.

Park Dr. W., 209-Ashley Nicole Watkins to Kyle D. Evans, $230,000.

Plymouth Dr., 1020-Jonathon Bauer to Marta L. Santana Ramos, $350,000.

Raleigh Lane, 21-Derek W. and Julia Inabinet to Carlos Fernando Montoya-Haro and Gabriela Cazon Guzman, $480,000.

Rising Sun Rd., 203-NVR Inc. to Emmanuel Anim and Emma Ewusie Mensah, $312,500.

Sandy Ridge Rd., 231-David H. and Karen E. Shuttleworth to Zachary N. and Jennifer L. Keyton, $635,000.

Short Branch Rd., 144-Lisa M. and Ronald L. Perelli to Brady Jenkins and Eliza Doss, $295,000.

Spring Lake Dr., 59-Edward V. and Harriette P. Holton to Julian and Laura Newby, $389,900.

Stoney Brook Ct., 211-Eric L. and Dianna L. Kreisher to Brandy L. Cole, $260,000.

Taylor St., 315-Andrea Marie Foster to Victor Manuel Gonzalez-Sevilla and Cristina Del Velle-Saez, $279,900.

Tree Line Dr., 133-Derick and Naomi Guyan to Maurice and Jenna Naylon, $254,900.

Westhampton Ct., 7-James S. and Jill A. Pryor to Ivan O. and Rosmary Diaz Goudyrev, $412,000.

Wind Ridge Dr., 804-Joy L. Mangrum and Austin Harley to Justin O’Donnell, $185,000.