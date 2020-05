Chianti Terr., 8933-Sherif Basaran to Jeffrey Paul and Lori Ann Jones, $579,900.

Formby St., 12116-Patrick A. and Denise S. Elliott to Katherine Samaha and James Leland Helle, $499,950.

Hunting Cove Pl., 12929-Sang and Mi Kyung Pak to Heath Brandon and Jessica M. Leasure, $485,000.

AD

Mist Flower Ct., 10365-Brookfield Vint Hill Corp. to Hardeep and Jasbinder Grewal Singh, $669,990.

Ormond Dr., 13191-Virginia Nicholson to Ivette Leon, $389,000.

AD

CATHARPIN AREA

Thornton Dr., 13018-Ready to Hang Corp. to Thurman L. and Leigh Ann R. Winslow, $467,900.

DALE CITY AREA

Anthony Dr., 5864-Rodney E. and Mary M. Sisson to Marshell L. Sangiovanni, $460,000.

Bobcat Ct., 5113-M.Z.K. Investment Corp. and Zuna Real Estate Corp. to Douglas S. Cordova Hernandez, $440,000.

Burbank Lane, 3207-Larry and Jimmy Hong to Darren and Amber Costello, $300,000.

Cherrydale Dr., 14891-Nouman Bhatti and Zeshan Mujtaba to Mohamed Taloaie, $274,900.

Daley Lane, 14808-Centennial CT Corp. to Guy D. Tervene, $365,000.

AD

Galapagos Pl., 15048-William C. Cannon to Tesfaye L. Debalke, $315,000.

Gustus Dr., 4217-Lisa F. Sutter and estate of Lewis H. Sutter to Sarain and Teresa Martinez, $248,750.

Kidwell Dr., 12917-Craig Weller to Francis O. Iwuji and Celeste Russo, $300,000.

Leatherback Rd., 5125-Anthony W. and Corey Combs to Jerry L. and Michelle M. Aymond, $518,000.

AD

Mapledale Ave., 13745-Paramount Investments Corp. to Jeronimo Isabel Carcamo and Brianda Veronica Alvarenga, $335,000.

Pinwheel Ct., 13449-Hipolito Morales Zacarias to Jacob J. and Jennifer M. Lantiegne, $375,317.

DUMFRIES AREA

Cherry Hill Rd., 1816-Scott C. Stone to Matthew Ross, $329,700.

Greenbrier Hall Rd., 1912-Pulte Home Co. Corp. to Miguel and Elizabeth Romero, $530,286.

AD

Hemlock Bay Rd., 2191-NVR Inc. to Lady Adjei, $494,095.

Morgan Ct., 3648-Oscar Antonio and Ana Hernandez to Jose A. Pereira, $255,000.

Red Mulberry Rd., 18039-NVR Inc. to Kia Robinson Wilson, $484,990.

Red Mulberry Rd., 18192-NVR Inc. to Rubaith and Hamidul Ghani, $500,000.

Toms River Loop, 16867-Anthony R. Gomes to Silvia B. Henriquez Iraheta, $270,000.

GAINESVILLE AREA

Box Elder Loop, 6511-Veronica M. Gallagher and Bruno A. Kaelin III to Raymond E. and Glenna K. Quesenberry, $513,000.

AD

Cedar Branch Dr., 7714-Macmillan A. Chigaru and Zainab N. Abdullah to William Tae Wook Cho, $295,000.

Chancellorsville Dr., 6226-Toll VIII Partnership to Susan M. Floyd, $630,495.

AD

Heritage Hunt Dr., 7055, No. 110-Marcel and Nicole Petinaux to Percy L. and Bette E. Wood, $325,000.

Links Pond Cir., 14757-Jose R. and Ana M. Guillen to Thomas Edward and Kristin Ann Holland, $490,000.

Prices Cove Pl., 7285-Edward O. and Milagros Perez Tatem to John U. and Roselind C. Gibson Mellish, $463,000.

Saddle Run Way, 6833-Mary Jane Brickach to Isidore A. Torres Agueros, $472,000.

Wyngate Dr., 14194-John and Karen Velesz to Joseph Mark and Jacqueline Ann Davignon, $450,000.

HAYMARKET AREA

Audubon Way, 15802-Robert L. and Catherine R. Leibfried to Bruce Burgess and Rhonda Sherie Jones Howard, $755,000.

Contest Lane, 2310-Ty Park to Connor Scott Asbill and Robin Lynn Heironimus, $450,000.

AD

AD

Jackson Hollow Rd., 16400-Virginia Sell Now Corp. to Steven and Holley Scheffel, $378,000.

Painters Cove Way, 15435-Donald R. Piraino to Richard and Kathryn Courtney Boivin, $442,900.

Rosemont Manor Dr., 15248-Amanda Anderson to Clint Peron Belmar, $281,000.

Wallasey Ct., 6516-Franklin F. and Tamara Jones to Maria De La Cruz and Anthony Arellano, $535,000.

MANASSAS AREA

Amblewood Dr., 13234-Jason L. and Billie J. McDonald to Jonathan K. and Andrea C. Shaffner, $445,000.

Brentsville Rd., 9412-Clear Sky Properties Corp. to Matthew and Savannah Bryant, $392,000.

Claremont St., 8207-Augusto Castillo to Cristofer O. and Rudy S. Gonzalez Polanco, $345,000.

AD

Garrett Way, 8909-Michael L. and Meagan L. Gammel to Henock T. Ketsela and Andnet G. Adenew, $410,000.

Hoadly Rd., 7070-Behzad and Summan Behzad Ali to Timothy Justin and Julienne Hill Radican, $460,000.

AD

Kinship Ct., 11001, No. 286-Robert E. De La Chevrotiere to Peggy A. Baughman, $225,000.

Lucasville Rd., 11622-Mahmoudreza Ghodsi to Donna K. and Carlton D. Carroll, $450,000.

Ramseur Pl., 8203-Arthur Bushrod to Hanah Phan and Ann Thi Thai, $345,000.

Running Cedar Lane, 6529-Stanley Martin Companies Corp. to Lateef D. Law, $891,630.

Silo Mill Ct., 7728-Donald L. Black to Huiyi Zhang and Nathan Jackson, $558,500.

Van Doren Rd., 13631-Brian L. and Joelyn F. Kitzmiller to Harbhajan Singh, $610,000.

AD

Wortham Crest Cir., 11134-Edward Desmond Nkuak and Bernard Nkrumah to Tamara M. Washington, $271,900.

MANASSAS PARK AREA

James Hard Ct., 7764-Corey L. Stokes and Lesley H. Hassen to Peter Taylor and Diane Callender Lopresti, $540,000.

Pond Crest Terr., 8154-Masood Said and Zeba Karim to Tarisa Jean Walker and David Andrew Dunn, $395,000.

AD

Signal Hill Rd., 7751-Ideal Home Solutions Inc. to Elizabeth Hudak, $379,900.

Yorkshire Lane, 8402-Paramount Investments Corp. to Donald Michael Portch Jr., $347,000.

MONTCLAIR AREA

Cliffbrook Ct., 15892-Sharif Elnaggar and Sherry Anne Namdari to David B. and Christina A. Stephens, $426,400.

Edgewood Dr., 15790-Robert M. and Linda K. Byron to Celia Veronica and Mynor R. Polanco, $345,000.

AD

Kagera Dr., 17432-Sharka M. Prokes to Fasil Gessesse and Betelhem Yilma, $290,000.

Taconic Cir., 16122-JLG Investments Corp. to Ronnie Thomas Jackson, $293,000.

Windsong Lane, 15405-Lawrence E. and Eileen B. Skelly to Dominique D. Wynder, $280,000.

NOKESVILLE AREA

Greenwich Rd., 7685-Michele L. Hayward and Jeffrey I. Lipsitz to Rhett Greenhagen, $420,000.

Leeta Cornus Lane, 9606-Diana Moynihan and Sylvia Avila to Denise S. Elliott, $360,000.

AD

TRIANGLE AREA

Rosings Way, 18951-Jerry D. and Melissa D. Pickham to Jessica F. and Kristopher C. Straker, $475,000.

WOODBRIDGE AREA

Admeasure Cir., 16313-Janrudee Pattaravareenon and Paul Bamonte to Massi Yousufzai, $525,000.

Ascot Ct., 3424-RGI Homes Corp. to Farah and Yasmin Ihsan, $285,000.

Belmont Bay Dr., 440, No. 311-Francisco J. and Marxlenin Tobar to Richard and Kathryn Haddock, $319,999.

Blysdale Lane, 3981-Jorge and Susan M. De Los Rios to Mastewal Asfaw and Mirtsew Worku, $365,000.

Burgundy Pl., 2910-Stephen Rawls to Brandon C. and Antonio B. Smith, $270,000.

Cast Off Loop, 2625-Thi Phuog Mai Nguyen and Van Giang Duong to Coffie Williams and Joyceline Owusu Dankwaa, $539,000.

Coppersmith Terr., 1928-Ilya and Yevgenya Furman to Jose C. Velasquez, Veronica U. Jimenez and Porfirio Velasquez Jimenez, $259,900.

AD

Dara Dr., 12701, No. 304-Herbert G. and M. Joann Oldenburg to Keyana Rajabi, $125,000.

Dolly Madison Cir., 11969-Steven B. Walsh to James A. Brassard, $405,000.

Farrabow Lane, 11995-Debera B. Long to Carlos A. Martinez Orellana, $375,000.

Forest Glen Rd., 13404-John T. Forman to Ana Leticia Zelaya, $321,000.

Grand Masters Way, 4785-Robert Owen and Anna Conley to Emily Bianco and Michael McGraw, $684,900.

Grouse Ct., 3422-Patrick Marvin and Tanya Lee to Abraham Carcamo, $535,000.

Jib Lane, 2207-Thomas and Jessica Quarles to Hatem Alsabagh, $420,000.

Lock Loop, 13462-Elena and Anthony D. Smith to Suman Dahal and Manisha Sapkota, $280,450.

Marquis Pl., 3856-Michael W. and Kristen E. Plaugher to Tiffany Marie Justiniano and Miguel A. Justiniano Saavedra, $324,000.

Meherrin Way, 15835-Norma R. Ortiz to Mohammad Aimal and Habiba Rahimzai, $440,000.

Nexus Ct., 3513-Chengfei Ding and Qian Gao to Masum Billah, $298,000.

Paducah Ct., 1788-Edwardo Michael and Alicia A. Burdick to Idalia A. and Gladys Del Carmen Rodriguez Ayala, $515,000.

Putnam Cir., 13138-Shams Jemshaid to Jacquelyn L. Nimocks, $309,000.

Stallion Ct., 12101-Margaret Ann Weigler to Candice Ann and Aaron Michael Ray, $355,000.

Tolson Pl., 11740-Stephanie M. Austin and Richard L. Smith to Katelyn Bitely, $202,500.

Manassas

These were among homes sold in January in Manassas.

Barnett St., 8904-Cynthia E. Gonzales to Milton Misael Velasquez, $400,000.

Buttonbush Ct., 9560-Dannea Rice to Dana Michelle Conway, $252,000.

Fairview Ave., 9613-Michael Cannon to Angela Mireya Jaimes Segura, $395,000.

Hall Terr. S., 9537-Kevin Cintorino to Kimberly Anne Barcos and Leopoldo Ranola Ibanez Jr., $303,000.

Meadowview Dr., 8998-Enda N. Hamm and estate of Kenneth John Hamm to Jose A. Coreas Granados and Ana R. Coreas, $322,000.

Point Of Woods Dr., 8647-Joelle Snowden to Paguy Imponongo Ilombo and Linda Kima Pandji, $280,000.

Manassas Park

These were among homes sold in January in Manassas Park.

Alpine St., 109-Houzzbuyer Corp. to Evelyn Gricelda, Jose Walter and Silvia Gissell Chevez Moreno, $340,000.

Colburn Dr., 150-Angela D. Glascock and estate of Alfred F. Glascock to Edin David Amaya and Maria Francisca Guardado, $250,000.

Matthew Dr., 9202-Eddie and Zoila C. Neal to Megumi Terakawa and Thomas I. Johnson Jr., $468,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in January were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Acadia St., 38-Joshua J. Merchant to Ronnie Lee and Margaret Louise Jones, $369,000.

Ashburn Lane, 22-Deutsche Bank National Trust Co. and Indymac Indx Mortgage Loan Trust to Ionut Lupu Pitulice, $406,000.

Basswood Dr., 945-Jessie and Amy Barcala to Derrick R. Pursoo and Cassandre Destin, $395,000.

Beaver Lodge Rd., 51-Thomas and Jill Hampel to Paige and James Keiser, $407,400.

Blueridge Ct., 200-Dogwood Property Group Corp. to Alberto and Olga Monteblanco, $259,900.

Brenton Rd., 309-FFC Properties Corp. to Yashokirti Jain, $265,000.

Burgess Lane, 50-Steven A. and Patricia A. Parks to Brian Marlett, $505,000.

Catherine Lane, 51-Mary A. Parr to Larry F. Diaz and Nadia K. Avila, $334,999.

Clore Dr., 108-Katelyn M. Kenner to Jared Lee and Eleanor K. Honeyman, $340,000.

Courthouse Rd., 1799-Estate of Charles F. Blackburn and Michael T. Blackburn to John Joseph and Nysa-Dana Barbusin, $410,000.

Daylily Lane, 429-Drees Homes of D.C. Inc. to Dionis Gibbs and Richard Lee Jenks Jr., $569,174.

Emory Dr., 4-Robert L. and Elizabeth V. Grant to Kathleen L. Noel, $274,900.

Grafton St., 603-Misas Invest Corp. to Lindsay Brusso, $265,000.

Gristmill Dr., 3-Manuel and Belkys Soto to David A. and Kathryn S. Rexrode, $612,000.

Hollycrest Pl., 16-Aryhel A. and Anna Vaculikova Freeman to Gregory Spann, $492,000.

Independence Dr., 210-Wais Aslam Omarzada and Laiza Gargasht to Kim Spears, $239,900.

Jason Lane, 62-Saheed O. Sangodina to Tanya and Dakwon Gomez, $359,900.

Keating Cir., 126-Aman Naveed to Nael Souliman Elmokadem and Mayada Ibrahim Khadr, $304,900.

Lamplighter Lane, 6-Robert A. Guthridge and Malinda A. Khachi to Howard D. Cokl, $379,900.

Madison Ct., 709-Michael Blackburn to Heather Lee Helminiak, $155,000.

Maple Leaf Ct., 9-Timothy H. Brown to Brett and Stephanie Hopkins, $400,000.

Oakbrook Ct., 11-Lucien Talmage Hall III to Alvaro Octavio Diaz, $345,000.

Pebble Beach Dr., 5-Rita Green to David S. and Meghan C. Patterson, $445,000.

Poplar Rd., 455-Douglas J. and Meredith E. Dolson to Jerry and Lisa Mansfield, $555,000.

Presidential Lane, 38-Daniel M. and Colleen M. Hickey to Andre Jacques and Ana Calderon De Kelly, $690,000.

Richmond Dr., 1123-Muscoe Realty Solutions Corp. to Oscar and Katleen Puentes, $406,000.

Rolling Valley Dr., 501-NVR Inc. to Memunat Oyebola, $259,990.

Saint Randalls Ct., 12-Sankuratri Corp. to Matthew W. and Courtney E. Vogenitz, $477,000.

Shepherds Hook Way, 19-April T. Haskins to Alam Gul Faizy, $378,900.

Sweetgum Ct., 108-Franconia Real Estate Services Inc. to Danny and Miriam Yun, $369,000.

Tree Line Dr., 205-Mary Accomando to Yashokirti Jain, $247,500.

White Oak Rd., 173-Ionut D. and Daniel Mihoc to Kelly Ann Grimes, $420,000.