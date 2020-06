Golders Green Pl., 13206-Yvonne Ryan Faett to Mark F. and Kristen L. Petrie, $305,000.

Lake Baldwin Dr., 11976-Tamara L. Belanger to Magdalena Patricia Benitez, $430,000.

Mossy Rock Ct., 9120-Bruce E. and Marilyn S. Jewell to April and Christopher Hickey, $530,000.

Placid Lake Ct., 8625-Ziaul Sumon Huo and Maksudur Rahaman to Kennes and Karen May Hendrickson, $558,000.

Slateford Lane, 12961-Lubin Chen and Mei Li to Lidia I. Salmeron and Maria E. Salmeron Sorto, $350,000.

CATHARPIN AREA

Dunigan Ct., 3650-Adam and Monica Wood to Melissa M. and Donald R. Lavallee, $730,000.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15822-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. to James Lee and Katrina Henry, $636,034.

Barksdale St., 14733-Theodore R. and Gregory Bryant to Hassan Sayed and Amira Mahmoud Elsiah, $215,000.

Bronco Way, 15326-Shudine Covel to John W. and Emily V. Clark, $310,000.

Chippendale Cir., 3676-Deandre A. and Stacci C. Cooper Curtiss to Moises Andres Romero and Aymee Dianna Robles, $390,000.

Danville Rd., 14613-Veronica S. Cox to Mercy Enriqueta Mendoza, $360,000.

Emory Lane, 3520-Joylene Urzena and Derrick Burton to Mansoor Ahmad and Muzamil H. Malik, $545,000.

Forestdale Ave., 3510-Jerry R. and Danielle C. Kirk to Carlos Mario Ascencio and Milagro Del Carmen Fernandez, $300,000.

Gran Deur Dr., 13732-Hector M. and Esperanza L. Campos to Alonza Aaron and Tess Pearl Brockett, $324,900.

Kerrydale Rd., 13716-Walter and Rose Allen Gillard to Nam H. and Cho T. Nguyen, $315,000.

Knoll Dr., 4536-Gerald H. and Carolyn S. Tepaske to Alejandro Pastor Rodriguez Teran, $250,000.

Minnieville Rd., 14444-M.Z.K. Investment Corp. and Zuna Real Estate Corp. to Edward Ghartey and Alexander Obeng, $440,000.

Photo Dr., 13458-J.J.S. Investment Corp. to Juan C. Quiroga Delgadillo, $410,000.

Queen Chapel Rd., 13012-Rosalyn N. Kincaid and Travis L. Ridley to Ryan Zackrisson, $625,000.

Tobacco Way, 4881-Pentagon Federal Credit Union to Flor I. and Alexandra Imelda Jimenez, $349,000.

Woodway Pl., 4642-Jeanette A. Agbemble to Victor Tintaya Sarmiento and Iveth Torres Ventura, $272,000.

DUMFRIES AREA

Greenbrier Hall Rd., 1904-Pulte Home Co. Corp. to Genesis Calisa Webb and Nicholas Anthony Brown, $487,236.

Greenbrier Hall Rd., 1949-Pulte Home Co. Corp. to Adam David Glusczyk, $439,164.

Hemlock Bay Rd., 2203-NVR Inc. to Samantha Rochelle Johnson, $514,990.

Red Mulberry Rd., 18157-NVR Inc. to Jerald Joseph Kassel II, $434,660.

GAINESVILLE AREA

Arthur Hills Dr., 6796-Jean A. and Patsy J. Nock to Richard J. and Donna P. Sartain, $514,900.

Broadwinged Dr., 14425-Jesse R. and Lilian Heslop to Seokhan and Haerim Song, $617,000.

Crescent Park Dr., 7917-John Richard and Mau Thi Kugelman to Kerry M. Dempsey, $314,900.

Gumbo Ct., 13613-Eric S. Hilerio Roman and Diana Rodriguez to Nawroz and Kwestan Khatat, $532,500.

Hunters Run Way, 14208-April Anne and Christopher Hickey to Khadananda and Gita Shrestha, $364,900.

Murphy Terr., 14239-Lucy E. Gaskins to Sameh Ayoub and Samar Awad Salama, $505,000.

Royal Sydney Dr., 7754-D. Mark Jenkins and Joyce L. Lynn to James M. and Devon M. Cunningham, $597,000.

Triple Crown Loop, 13183-Judith Ann Murphy to Richard L. and Nancy M. Stevens, $567,000.

HAYMARKET AREA

Arrowfield Terr., 5536-Marilyn Reynolds to Avneet Singh, $435,000.

Brandon Hill Loop, 5840-John and Krista Andrukonis to Michael Terrance and Peggy Eileen Dougan, $759,900.

Logmill Rd., 2695-Laura Greene Moldowan and estate of Patricia Oleniacz Vance to Michelle Hickman and Stephen Keator, $560,000.

Piedmont Vista Dr., 13716-George and Mary S. Kong to James E. and Vanessa E. Boyd, $700,000.

Ryder Cup Dr., 15646-Bank of New York Mellon Trust Co. and JP Morgan Chase Bank to Eric Vanamburg, $540,225.

Waterloo Bridge Cir., 5842-Chad R. and Jody L. Ridder to Peter A. and Cynthia M. Cornell, $850,000.

MANASSAS AREA

Bayonet Way, 8145, No. 201-Christopher Danatzko to Catalina Racu, $200,000.

Caledonia Meadow Dr., 10731-Eddie D. and Julia K. Smith to Harvey R. and Pamela S. Stockman, $375,000.

Clawson Lane, 12606-Safdar A. and Inayat Chaudhry to Jacinda N. Bhatti and Mark Waldrop, $600,000.

Flint Rock Rd., 9816-Omega Contracting Corp. to Carlos Manuel Martins, $575,000.

Heritage Crossing Ct., 8325-Danielle L. Leftridge to Marta Pikhur, $350,000.

Inspiration Point Pl., 10950-Lori Annette Shaffer to Joseph S. and Christine M. Nelson, $515,000.

Landview Dr., 12670-Ernest T. and Carolyn C. Herndon to Vonda K. Merrill, $500,000.

Middleburg Ct., 8814-Keny Beltran Alvarado to Robert Wells, $250,000.

River Ford Ct., 6702-Joshua Frank Mark to Nathan Rothstein, $529,900.

Scotland Loop, 8306-Joseph Thomas and Angela Rae Dailing to Alan Damir Juarez Rodriguez, $307,000.

MANASSAS PARK AREA

Alleghany Rd., 7558-Victor D. Vides Brizuela and Maria M. Brizuela Flores to Jose Adonay Lopez Maravilla and Berta Alicia Lopez Campos, $358,000.

Chadds Landing Way, 7642-Sung and Ok Hyang Kim to Sukhminder Singh and Kamaljit Kaur Sidhu, $320,000.

Mace Cir., 8008-Mark Wing and Linda S. Laney to Joseph Theodore Leckert IV, $330,000.

Rugby Ct., 7650-Elias and Imad Natour to Ma Rosalinda T. Dabu and Racquel J. Embuscado, $410,000.

Station Rd., 8084-Daniel and Lourdes Vaca to Daniela Sanchez, $525,000.

MONTCLAIR AREA

Bridgeport Dr., 15012-Thaddeus P. and Barbara A. Pilewski to Oleg and Olga Grynyk, $298,000.

Cranberry Ct., 15729-Margaret M. Hamlin to Oleksii and Lyudmyla Gavryliuk, $420,000.

Holleyside Ct., 4641-RRM FB Corp. to Tramaine E. Stevens and Atiba Williams, $439,000.

Philena St., 4152-Robert Shaun and Heather Dameron to Tyrone D. and Natasha L. Lamons, $445,000.

Talon Dr., 4158-Rockie L. and Leonor Upshaw to Abdul R. Khan, Zebun Nisa, Faizan A. Khan and Mehroz A. Khan, $467,000.

NOKESVILLE AREA

Broadlands Lane, 9500-Stephen E. and William J. McBride to Matthew Ryan Melin, $412,000.

Hershey Dr., 13325-Gary and Maria Paumen to Elias S. Pineda, $975,000.

Par Dr., 9938-Phillip J. Menke and estate of Joseph D. Reading to Michael T. and Jillian A. Gallaher, $700,000.

TRIANGLE AREA

Shoreview Rd., 3200-Ramon Velasquez to Gene Freeman and Teresa Ann George, $415,000.

WOODBRIDGE AREA

Augustus Ct., 12984-Richard Giles to Dagmawi Girmay and Feven Arefaine Kidane, $320,000.

Belmont Bay Dr., 500, No. 308-Vianne Welch to Keyur Parikh, $312,750.

Boatswain Cir., 16487-Charlotta D. Wells to Arina Artic and Dumitru Ghericu, $570,000.

Cambridge Dr., 2939-Capitol Home Buyers Corp. to Samuel A. Benitez Machado and Isai Manases Benitez, $274,900.

Chanceford Dr., 11896-Jennifer N. Scarola to Linda Wiggins, $625,000.

Colby Dr., 12912-James A. and Angela R. Hawkins to Biniyam H. Abebe and Sara T. Gebregeorgis, $394,000.

Crest Maple Dr., 11665-Eric M. and Molly L. Meier to Joseph and Hayley Weston, $569,900.

Darlington Loop, 2027-Sahar M. Kublawi to Mauricio Iraheta, $290,000.

Eagle Roost Ct., 16029-K. Hovnanian Homes of Virginia Inc. to Abigail Frimpong and Robert Kojo Ametepey, $465,905.

Fisher Ave., 14208-Monika A. Demeritte and estate of Henry Demeritte to Oscar W. Cuellar Mojica and Amilcar Gonzalez Marin, $310,000.

Gatehouse Terr., 15321-Kevin Michael Keating to Jennifer Campbell and Gregory Michael O’Neal, $274,500.

Grayton Lane, 2595-Brandon La and Trang Thien Thi Than to Nawid Matin, $319,900.

Hummel Way, 4116-Christopher E. and Demet E. Yelder to Edgar R. Marmolejos, $330,000.

Lotte Dr., 12705, No. 202-Victor R. Gomez to Lauren Herbert, $125,700.

Manchester Way, 12386-Joaquin A. Villatoro to Donna Marie Monaco and Kristen Habrack, $340,000.

Mayflower Dr., 1970-Michael S. and Kelly R.M. Stewart to Martin B. Jarvis Jr., $317,000.

Mill Brook Ct., 12799-Phyllis C. Schulte to Alan Lopez Cavalier and Sonia Delhia Borges, $395,000.

Mosser Mill Ct., 4520-Jose and Kim Guadalupe to Stuart Mac and Patricia G. Shapiro, $600,000.

Oakwood Dr., 12325-Marysol Acevedo and Charles Ray Marrs to Marilyn Angelique Nguyen, $470,000.

Pohick Creek Ct., 1944-Francis Louie De La Cruz to Ajmal Mosafer Zada and Arezo Mosaferzada, $281,500.

Rock Ridge Lane, 13118-Jamie P. and Jennifer B. Buchinski to Ghulam Mustafa Noori and Jeena Jan Usmani, $290,000.

Valley Dr., 13207-FHD Corp. to Rodrigo E. Figueroa and Yesenia Hernandez, $364,900.

Manassas

These were among homes sold in January in Manassas.

Allwood Ct., 10157-Jason Evan Carpenter to Claude Ibrahim and Michel Lingama Toleque, $405,800.

Buckner Rd., 9846-Paramount Investment Corp. to Walter Geovanny Cruz Ruiz, $235,000.

Fairview Ave., 9500-Juan Umana to John Alun Inkley and Robin Lynn Judd, $514,990.

Grant Ave. S., 10104-Mark A. and Robyn L. Hoskins to Sharon D. Lynch, $500,000.

Longstreet Dr., 8914-Tony Alexander Galdamez to Sherri L. Lee and Seung Hyun Kim, $327,796.

Point Of Woods Dr., 8601-Dinh Ngo to Wael Hanna Hanna and Nermin Sadek Rezkallah, $315,000.

Terrace View Ct., 8608-Maria and Jairo Peves Quispe to Jordan Zachary Horan, $291,000.

Zimbro Ave., 9735-Edward M. and Iris G. Turner to Scott G. Birkland, $470,000.

Manassas Park

These were among homes sold in January in Manassas Park.

Black Hawk Ct., 9403-James W. and Barbara S. Church to Emily Eldard, $335,000.

Corbett Cir., 9724-Brenda S. Jogan and Brenda S. Kulik to Dennis Kyle and Caroline Jeanette Sumlin, $399,900.

Paige Ct., 9406-Christopher and Victoria Johnson to Santiago, Claudia and Chelsea A. Rosales, $458,900.

Stephanie St., 9232-Brian A. and Jennifer I. Douglas to Milton Eduardo and Stephanie Ruby Garcia, $430,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in January were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Alba Rd., 405-Tonya Pressey to Christian Soughe-Bissai, $263,000.

Aspen Rd., 1068-Atlantic Builders to Nicholas and Cassandra Rae Szczerba, $412,696.

Bayside Dr., 49-Tracei A. Moss to Shari Jolly, $425,000.

Bellingham Dr., 109-Jason S. Trombly to Sang Lee, $318,000.

Boxwood Dr., 67-Robert F. Kiel and Meredith L. Wise to Ronald W. and Melinda Riker, $509,000.

Chesapeake Cv., 100-Estate of William H. Roth Jr. and Debra Anne Welch to J. Mark Clapp, $335,500.

Colemans Mill Dr., 53-Stanley Jacob and Janna Cheri Christensen to Summer T. Scullin, $420,000.

Coopers Lane, 117-Rachel L. McBride to Ruben A. Aparicio Baires and Elva Beatriz Garcia Espinoza, $300,000.

Eastern View Dr., 1013-SNL Properties Corp. to Adrian C. and Alejandro Nanez, $305,000.

Fagan Dr., 602-Ronald A. Pettit to Joshua Jude and Heather Dawn Meyer, $460,000.

Forbes St., 518-MTMA Corp. to Michael A. and Rachel V. Jones, $269,000.

Green Leaf Terr., 17-Aleksander G. and Wanda L. Dolzenko to Jessica Leighanne Wright and Bryan Paul Martin, $289,000.

Hatchers Run Ct., 302-Marlene Tyler Lawson to Rory J. Calhoun Jr., $270,000.

Howard Cir., 4-Joseph and Tracy Dzibela to Trishia Mabhena and Butch R. Bowman, $369,000.

Invicta Dr., 17-Derek and Meika Michelle Smith to Bernard Nkrumah and Beatrice Sarfo, $470,000.

John Paul Jones Dr., 1028-Referred Home Buyers Corp. to Shaun Patrick and Melanie L. Hill, $319,000.

Kensington Dr., 600-Leslie N. Goldhardt to Saurabh A. and Sweety S. Thakrar, $210,990.

Long Meadow Dr., 478-Franconia Real Estate Services Inc. to Steven and Laura Valvassori, $520,000.

Majestic Dr., 29-Theodore and Kathleen Y. Lambert to Christopher L. Bown, $475,000.

Neabsco Dr., 30-James T. and Lynn A. Jones to Tian Fu and Daniel Lucas Stein, $369,900.

Orchid Lane, 51-Joaquin A. and Danielle M. Melendez to Jonathan and Phylicia J. Cedeno, $459,900.

Poe Pl., 6-Sheila R. and Bryan D. Lieske to Michael James and Candace Renee Roelofs, $367,000.

River Crest Way, 712-NVR Inc. to Miles Angel Cabrera, $274,990.

Rushmore Lane, 2-Amin S. and Vanessa A. Henriquez to Brian and Dana Pacchelli, $555,000.

Salvington Rd., 144-Betty Frances Critz to Daniel J. and Nicole Marie Pack, $280,000.

Stafford Glen Ct., 603-Nicholas and Danielle Fetterhoff to Brian Matthew and Kiauna Rikki Savory, $270,000.

Taylors Hill Way, 52-Thomas and Mark McClelland to Darren and Katherine Zimmerle, $375,000.

Wave Dr., 2004-Michael H. and Jennifer L. Caley to Joshua Benmorris and Angela Boudreaux Copeland, $379,900.

Wildwood Pl., 10-Preston Pate Jr. to Kukie Annan-Mensah and Frank Kofi Brew, $349,900.