Falcon Glen Ct., 9020-Cordellia Bright and Peter Yeboah to Clement Ngala, $350,000.

Hawkeye Run Ct., 14033-Nadim and Maimuna Habib to Robert D. and Karen L. Pomeroy, $415,000.

Mayapple Ct., 10255-Brookfield Vint Hill Corp. to Carlos J. Martell Ruiz and Emily C. Martell, $530,119.

Nugget Ct., 9805-Jose Ramos and Krizia Mariscal Corvera to Ahmad Ayoubi, Sami Ayoubi and Hameeda Wadaee, $505,000.

Tenbury Ct., 8878-Laurie L. Bowden and Keith L. George to Zainab Momen and Sabah Alsagban, $540,000.

CATHARPIN AREA

Thornton Dr., 12808-Steve A. and Paula A. Gossett to James Kelley Peoples and Amy Elizabeth Fleegal, $541,240.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15875-K. Hovnanian Homes of Virginia Inc. to Sangam Gurung and Greeta Joshi, $625,060.

Bloomfield Dr., 15589-Paul and Cveta Kundtz to Mohammad Mobin and Saba Iqbal, $435,000.

Cherrydale Dr., 14823-Gumercindo Rios Villalobo to Edith Cecelia Johnson, $242,000.

Cloverdale Rd., 15015-Jaime P. Negrete and Nury Velasquez to Marvin Y. Bonilla Canales, Grevy J. Robles and Melida Garcia Hernandez, $295,000.

Del Mar Dr., 14515-Pedro P. and Pablo Parada to Munawar and Sania Gul, $350,000.

Felmore Ct., 3620-K2NC Corp. to Virginia L. and Keith M. Davio, $260,000.

Galapagos Pl., 15035-David G. Belva to Oscar Kwasi and Gifty Colley, $330,000.

Greenmount Dr., 15072-Jason M. and Shannon Ratcliffe to Preston and Darlene Rogers, $495,000.

Nassau Dr., 13227-Catherine E. Moss to Mery M. Medrano Guzman and Kevin A. Reyes Medrano, $350,000.

Pilgrims Inn Dr., 13028-William A. and Jennifer Ayenson to Mahmood and Maryam O. Sayed, $510,000.

Shadybrook Dr., 5595-Charles E. and Denise Perry to Celso Granados, $318,500.

Travailer Ct., 15543-Judith Rodriguez and Jason L. Black to Jeffrey and Miwa Nakaura Gidlund, $313,000.

DUMFRIES AREA

Cameron St., 3979-Donald E. Campbell to Jonathan Perez Martinez Jr., $165,000.

Greenbrier Hall Rd., 1910-Pulte Home Co. Corp. to Maria Del Carmen Burgos, $481,085.

Hemlock Bay Rd., 2187-NVR Inc. to Michael Albert and Danielle Lee Green, $500,427.

Linton Ct., 18248-James and Thomas Ksanznak to Amy A. Aho, $300,000.

Potomac River Blvd., 2232-Sylvester and Kathryn R. Crawley to Daniel Rosborough, $640,000.

Red Mulberry Rd., 18165-NVR Inc. to Zola N. Sybron Belnavis and Rohan Belnavis, $431,379.

Swans Creek Lane, 17940-Virginia A. Peitler and estate of Adelaide M. Wenzel to Larry L. and Barbara K. Hammack, $500,000.

GAINESVILLE AREA

Bonnie Briar Loop, 7982-Rebecca May to Jacob Theander, $555,777.

Brunson Cir., 7464-Lincoln and Cortnee Rhea Blackie to Kenneth R. Jones, $315,000.

Chancellorsville Dr., 6222-Toll VIII Partnership to Vicki and Michael Goodman, $685,695.

Fallsmere Cir., 14328-Angela D. and John F. Bigsby to Rediet Berhane, $460,000.

Heritage Hunt Dr., 7055, No. 105-Mary Margaret Ewens to Susan L. Waldron, $297,500.

Laurianne Terr., 13713-David G. and Suzanne L. Steward to Jessica M. and David M. Godbout, $536,500.

Pine Knott Ct., 8332-Jan A. and Kelly E. Sherman to Ali Aziz, $767,000.

Sabbarton Pl., 6814-John D. Bruce to Hanin I. Nuri, $243,000.

Turtle Creek Cir., 7965-Basheer Edgemoore Turtle Point Corp. to Donald M. Jenkins, $525,500.

HAYMARKET AREA

Aster Haven Cir., 6171-Zuna Real Estate Corp. and Meteor Investment Inc. to Omair Nisar and Hina Noshad, $314,900.

Clifton Manor Pl., 3936-Kevin T. and Linda A. Burak Chappell to Mark Jason and Lina Lynn Penalosa Roberts, $937,000.

Glass Mountain Way, 4661-Charles B. and Rebecca S. Young to Jamie Ann Weaver and Joseph C. Denning III, $690,000.

Plain Tree Way, 5229-Bhalchandra A. Diwan to Bassam Sebti and Farah M. Rasool, $622,500.

Sky Valley Dr., 15141-Toll Land X Partnership and Prince William Land Corp. to Kenneth M. and Patricia A. Byrne, $1.1 million.

Youngs Dr., 2607-James Edwin Stokes IV to Gina Erazo and Mercy E. Erazo Arguello, $330,000.

MANASSAS AREA

Blackburn Cove Lane, 11019-Dream Finders Homes Corp. to Pramod Ravishankar Jagtap, $414,658.

Clifton St., 8004-Ronald L. Heydt to Edgar A. Ventura, $318,500.

Fortrose Dr., 8556-Fredrick Charles Frost to Sandra O. Twumasi and Christian A. Dadzie, $395,000.

Hinton Way, 10758-Tiffany N. Munpanthavong and Sourivieng P. Phimmasone to Sherri L. Lee and Seung Hyun Kim, $322,000.

Kessler Pl., 11325-Luke M. Ferree to Athena M. Gordon, $340,000.

Lucasville Rd., 10814-Kathy Ann Cunningham and estate of John G. Cunningham to Sarah E. and Francis J. Lueking, $115,000.

Running Cedar Lane, 6509-Stanley Martin Companies Corp. to Mario and Mary Arzeno, $860,740.

Sheraton Dr., 7324-Thomas S. and Katherine A. Wood to Andrea Kay Scott and David Matthew Rose, $482,000.

Treywood Lane, 6219-Orville L. and Susan Caplan Sentman to Jarin Scott Hawkins, Krystal Howard Hawkins, Antonio Howard, Marcia McNair Howard and Norvillene Ellen Hawkins, $734,500.

Winstead Pl., 8242, No. 203-Alice A. Evcimen to Mina Karrassi, $231,900.

MANASSAS PARK AREA

Barnwood Rd., 8198-Mark A. and Patricia Krynitsky to Michael James and Amina Myriam Gray, $534,800.

Essex Grove Way, 8106-Peter M. Whang to Thomas John Cavey IV, $329,000.

Shelley Lane, 7622-Santos K. Cruz and Raul Garcia to Armani Mahoozi, $250,000.

Waterfront Dr., 9709-Terry L. and Patricia M. Kee to Matthew Patrick and Jennifer Towle, $689,990.

MONTCLAIR AREA

Catamaran Ct., 15587-Kristen Delgado Vechinski to William C. and Jami Kostan, $460,000.

Dancing Leaf Pl., 16028-Jack Eugene and Betty Lou Blair to James P. and Lyn A. Kress, $455,000.

Jonathan Ct., 4222-Joseph Scott Kose and estate of Donna Michelle Thacher to Laurie Zumwalt, $310,000.

Streamside Ct., 15223-Mario A. Owens to Dwight Dejohn Young and Sasha Marissa Majano, $299,900.

Vista Dr., 15807-Louis A. Rodriguez to Joe A. and Lois B. Hooper, $445,000.

NOKESVILLE AREA

Edmund Saul Ct., 12130-NVR Inc. to Bryan James and Kristine Moorhouse Peluso, $649,065.

Kelly Green Way, 13825-Nova Land Holdings Corp. to Louis C. and Jessica Ann Lee, $350,000.

TRIANGLE AREA

Windsor Rd., 19120-Jose Corral Rendon to Daniel and Emily McCall, $278,000.

WOODBRIDGE AREA

Beachview Creek Dr., 5642-SV Land Holdings Corp. to Kevin Warren and Jennifer Ann Chapman, $264,000.

Brookville Lane, 3463-William Roberto Bonilla to Shuja Ur Rehman and Shabana Parveen, $265,000.

Columbia Rd., 1313-Meteor Investment Inc. to Susanne and John G. Van Riper, $355,000.

Danridge Manor Dr., 16651-William E. and Marie R. Crockett to Zila Winstead, $435,000.

Dimples Ct., 5065-K. Hovnanian at Townes at County Center Corp. to Zinet Ali Abubeker, $451,115.

Flodden Ct., 4308-Craighead Capital Corp. to Nasir, Mehbuba, Khapel and Yousuf Akbari, $492,800.

Gordon Blvd., 12717, No. 118-William M. Best Jr. and estate of Candace M. Best to Gregory Lee Kelley, $189,000.

Greenvale Rd., 13440-Scott L. and Marianne E. Larkin to Ada and Valentin E. Valle, $405,000.

Inverness Way, 12729-Nicole E. Marucci to Jamie Scott Shoemaker and Riley Gray, $329,900.

Leocrie Pl., 16692-John A. and Gale Klotsko to Richard L. and Jan M. Trausch, $545,000.

Madeira Ct., 2892-Sean and Angelique Allen to Daniel and Marilyn Stinson, $206,000.

Margraf Cir., 2296-Luis Flores to Fakhriyya Mammadova, $276,000.

McGuffeys Ct., 2752-Karen Harris to Yolanda T. Brown, $329,000.

Miranda Ct., 2555-Larry Dennard and Ashley Charmaine Johnson to Ashenafi L. Ashame, $307,000.

Powder Horn Terr., 1767-Richard A. and Keith Elliott to Jonathan Elias Castro Gomez, $300,000.

Sherbrooke Cir., 3560, No. 6-201-James M. and Ester Teri Glasgow to Alberta Wilson Sey, $200,000.

Tilletson Pl., 1813-Akwasi O. and Afua A. Tweneboa Kodua to Javier A. Salmeron Garcia, $269,900.

Vestal St., 791-Karen A. Greenaway to Leonard Jones, $500,000.

Wolf Run Shoals Rd., 5081-Jessica J. Clawson to Marianne Sowah and Bernard Charles, $810,000.

Manassas

These were among homes sold in January in Manassas.

Buchanan Loop, 9808-Stanley Martin Companies Corp. to Lori Anne Reed, $418,678.

Cloudberry Way, 9383-David K. and Stephanie K. Guarino to Adam and Martina King, $455,000.

Gaither St., 8325-Ruth L. Porter to Gary L. and Serena K. Sherwood, $300,000.

Shady Grove Cir., 8308-Nisar Ahmed to Miguel A. Vasquez and Mercedes Martinez De Vasquez, $295,000.

Weems Rd., 8615-Arnold R. and Denise A. Lindquist to Yonis O. Hernandez and Teodora A. Barahona, $369,000.

Manassas Park

These were among homes sold in January in Manassas Park.

Colburn Dr., 119-Kav Real Estate Services Corp. to Sarah Ann Hauer, $300,000.

Handerson Pl., 9712-Randy R. and Bethann Kasna Laign Beeman to Dennis John Blasdell, $220,000.

Manassas Dr., 235-Dawn Marie and Robert A. Milbourne to Carlos and Carina Calix, $275,000.

Polk Dr., 133-Luis Alberto and Maria Magdalena Magana to Nestor E. Lopez Soriano, $260,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in January were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aquia Dr., 1421-Dianne Davidson to Lolan and Velma Gholston, $440,000.

Ash Lane, 10-Kevin L. O’Connor to Logan Trey and Pamela Briane Evans, $286,900.

Bancroft Dr., 100-Dennis C. and Martha G. Morrison to Alex D. and Cinnamon D. Jackson, $269,900.

Beagle Rd., 34-Foundation Homes Inc. to Benjamin Seth and Misty Darlene Ackiss, $385,000.

Blue Spruce Cir., 21-Kenneth J. and Kelly M. O’Connor to Fahim Masoud and Zohra Safi, $410,000.

Breezy Hill Dr., 23-Helmand Investment Corp. to Lisandro J. and Karla Maria Benitez, $306,000.

Bunker Lane, 707-Nissar and Tamanna Haidari to Marco A. and Cecilia E. Chavez, $272,500.

Carriage Hill Dr., 135-Jessica L. Bursey to Cecil Ian Croft Jr., $360,000.

Cleremont Dr., 112-Mary Luisa Requa to John C. and Renee E. Gaffe, $377,000.

Constitution Dr., 3004-Luis and Erica Solloso to Morgan Alexander and Tamara Natasha Tatiana Tapp, $350,000.

Cotton Blossom Ct., 111-Coeur De Lion Corp. and Surrey House Corp. to Chester and Lucile T. Hannah, $349,900.

Fulton Dr., 9-Michael J. and Anita M. Stonehill to Joseph E. and Kayla C. Buell, $341,327.

Gloxinia Way, 20-NVR Inc. to John Michael Trumbull, $542,990.

Greenspring Dr., 260-Paul S. and Mary Kristina Mueller to Nelson Fuamenya and Bridget Ndeloh, $420,000.

Heritage Rd., 34-Joseph Michael and Laura Pantaleo to Christopher Scott Gowers, $305,000.

Hyannis Pl., 132-Chester L. Hannah to Tamra L. Cash, $315,000.

Jason Ct., 11-Joshua and Huilun Me to Keith Gibson and Danielle Lejean Leftridge, $399,000.

Kings Crest Dr., 112-Kathryn Knorr to Christian Juarez, $253,000.

Lynchester Dr., 9-James A. Vaughan and Kathleen Marie Napier to Ashley N. Phillips and William K. Schlotter, $350,000.

Maple Leaf Ct., 7-Travis E. Brown to Maria S. and Armando Martinez, $350,000.

Mt Hope Church Rd., 90-Mark A. Weber to Whitney Renee and Jarrod Faber, $360,000.

Northampton Blvd., 114-Gerald S. Jacob to Muhammad Tabeer Malik and Nadia Tabeer, $366,000.

Panners Lane, 90-Peter B. Bedford to Dawn and Kenneth Mitchell, $389,900.

Poplar Rd., 175-Robert D. and Michelle L. Newell to Charles and Denise Perry, $360,000.

Potomac Dr., 1120-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Thuan and Tommy Ly, $332,000.

Rock Hill Church Rd., 585-D. L. Tilseth to David Castro Luna, $295,000.

Saint Christophers Dr., 9-Alice F. Bardney and Stevie L. Boose Sr. to Andre Williams, $400,000.

Spotted Tavern Rd., 436-Andrew Kenneth Chan to Michael T. and Lydia D. Adkins, $725,000.

Sunny Hill Ct., 300-Kenneth G. and Cynthia A. Fergus to Edwin Forest Bacon III and Rachel Andrea Gordon, $263,000.

Washington Dr., 1230-Cosmic Investments Inc. to John Paul and Anne Catherine Ty Longcop, $350,000.

Winding Creek Rd., 30-TLM Investments Corp. to Lamar and Victoria Pilson, $390,000.