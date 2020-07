Fintry St., 9547-Mirza Haroon Ali and Syeda Nasira Haroon to Faroug Hassan Idries, $400,000.

Jeb Stuart Ct., 10728-Derondo T. and Agapita G. Walton to Thimothe M. and Matilde N. Mbassi, $514,000.

Marr Lodge Lane, 13510-Joshua R. and Melissa P. Davis to Ahmad Azmi El Haj and Racha Muin El Achqar, $561,500.

Mist Flower Ct., 10374-Brookfield Vint Hill Corp. to Sindhura Poojala, $671,481.

Pear Tree Ct., 9819-Ousmane B.N. Diaye to Sandra Lynn Fagan and Michael Anthony Scalco, $479,600.

Sedge St., 12220-Brookfield Vint Hill Corp. to Makimba Suefu and Neshawndra Mimms, $667,990.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15808-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. to Jason Omar and Trenita Dawn Alexander, $661,546.

Canary Ct., 4501-TN Investments Corp. to Aminullah and Mina Sarwari, $337,500.

Crossed Talons Rd., 16004-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. to Syed Mohammad Tariq and Sharmeen Khan Azim, $579,400.

Dyers Rd., 15195-John Michael Hamilton to Martin Paul and Emily Meravy, $417,000.

Endsley Turn, 14724-Nancy J. Soberg to Richard Suarez Rossell, $250,000.

Fox Glove Ct., 14640-Cameron A. Hancock to Andrea F. Aguerriberry Untrojb, $260,000.

Hartford Ct., 4406-Taysir M. Jeelo and Adele Khanoura to Ruben Diaz Santizo, $315,000.

Ladino Ct., 3386-Caitlyn M. Thiem to Gebeyaneh Hailu Gebeyaneh, Nigsit Demlash and Solomon Kassahun Debebe, $296,700.

Lynhurst Dr., 13701-Hubert A. and Anges Rita Rozario to Joseph P. Livolsi and Sheila L. Clark, $325,500.

Oakland Dr., 6221-Rosa J. Weeks to Elvis De Los Santos Lecler and Wendy A. Ascencio Aviles, $465,000.

Ruskin Row Pl., 6390-Michael D. and Megan R. Dake to Kenneshia Danielle Jacocks and Kenneth Saleem Ruto Sr., $655,000.

Trident Lane, 6160-Russell and Betty A. Dillard to Sarah Virginia Drummond and Rickey Lee Augustoki, $295,000.

DUMFRIES AREA

Antrim Cir., 3122-Joseph N. and Theresa A. Sacks to Shahrear Prince and Mohammad S. Sarker, $285,000.

Greenbrier Hall Rd., 1924-Pulte Home Co. Corp. to Alan S. and Natalya Powell, $464,973.

Hickory Creek Ct., 2941-Gustavo and Sandra Sanchez to Daniel Mercado and Vanesa Martinez Ortega, $394,000.

Monmouth Ct., 16981-Jose Guerrero to Ada E. Lopez, $228,830.

Point Pleasant Lane, 16946-Shannon Elizabeth Fairbank to Kayleigh Anne Rogers and Ervin Zenon Febus, $295,000.

Red Mulberry Rd., 18068-Nancy Lee to Henry Truzy, $521,900.

Sea Skiff Way, 17101-Timothy P. Harrenstein to Joseph P. and Adria Lethea Troyan, $575,000.

Serviceberry Rd., 2029-Matthew M. and Elizabeth R. Southern to Ed Bioh, $424,990.

Sweet Pepperbrush Loop, 2300-NVR Inc. to Ronald Hayden Joseph, $717,781.

GAINESVILLE AREA

Atkins Way, 6504-Samuel Stewart to Tuan and Helen Hien Nguyen, $495,000.

Brunson Cir., 7471-Demar Traverso Bonilla and Sylmarie De La Rosa to Amanda McEachern, $325,000.

Busick Ct., 10605-Shirley Kathryn Perley and Kathryn Isenberg to Frehiwot Temesgen, $505,000.

Chancellorsville Dr., 6229-Toll VIII Partnership to Michael S. and Marissa A. Eanes, $665,379.

Flying Feather Ct., 14011-Michael T. and Joanne Bakin to Kihun Cha, $499,900.

Hopewells Landing Dr., 14943-Franconia Real Estate Services Inc. to Sukhpal Singh and Manpreet Kaur, $515,000.

Newbern Loop, 14347-Reilly Herrewig Pope and Carrie Herrewig to Nancy Jean Fermoselle, $353,000.

Sheringham Way, 16136-Kimberly Stover to Jeremiah Paul and Nicole Campbell, $487,000.

Trotters Point Lane, 5929-Toll VIII Partnership to Michael W. and Mary M. Poos, $731,840.

Yewing Way, 5712-Tommy J. Bennett Jr. to Bruno and Larissa Cerqueira, $899,999.

HAYMARKET AREA

Collins Ct., 2652-Mohamed Duke Choumil and estate of Zakary Clark to Fahim Zahid and Lauren Michelle Fahim, $357,450.

Heather Mill Lane, 15140, No. 405-1-Marilyn Joy Mason to Stephen J. and Debra F. Rekas, $399,900.

Kroll Lane, 15136-Delin Zhang and Zhen Xiang to Haruna Rasheed Isa and Hertha Catherine Codey, $575,000.

Mackenzie Manor Dr., 15876-Daniel J. and Jessica L. Wendling to Corbin Mack and Katie Kline, $416,000.

Sage Run Rd., 15189-Curtis J. and Ryan K. Jackson to Clifford Roy and Mia Denise Ruggles, $293,100.

Wheelwright Way, 5605-Mark Miller to Nour Aldimashki and Heba Alibrahim, $448,000.

MANASSAS AREA

Belle Grove Way, 8689-Stanley Martin Companies Corp. to Jeffery and Stephanie Fallarme Dove, $596,260.

Bradley Forest Rd., 11708-M.M.H.H. Investment Corp. to Jaime R. Melgar, $375,000.

Cheshire Ridge Cir., 9820-James Christopher Woodis to Christopher V. Gresch, $357,000.

Elsing Green Dr., 8772-Stanley Martin Companies Corp. to Chunmei She, $427,540.

Hinton Way, 10644-Stanley Martin Companies Corp. to Tommie Michelle Chisolm, $455,510.

Irongate Way, 8373-Alexandre N. and Victoria N. Mai to Edvin Morales and Nery Morales Casasola, $235,000.

Kinship Ct., 11005, No. 267-Timothy Czajka to Matthew Wallace Schneider, $225,000.

Loudoun Ave., 9714-Charlene K. Miller to Oscar Alcides Arias, $350,000.

Minor Hill Rd., 7930-John E. Hunter to Daniel Zlatey, $229,000.

Point Rd. N., 8301-Michael G. Mukai to Romario Cervantes, $311,400.

Rayborn Creek Dr., 11905-Matthew E. and Kristin L. Jackson to Farhan Ahmad, Fahad Ahmad and Begum Ayesha Kalim, $460,000.

Running Cedar Lane, 6513-Stanley Martin Companies Corp. to Jason Willie and Takesha Arnett McMiller, $854,645.

Staunton Cir., 7657-Kathryn Cuadrado Holland to Garrett L. Murphy, $331,000.

Sycamore Leaf Ct., 15109-Stanley Martin Compaines Corp. to Charlotta Wells, $969,170.

Wheeler Ridge Dr., 11100-NVR Inc. to Ernesto B. and Josephine Jopanda, $630,920.

Willow Green Cir., 11407-NVR Inc. to Dhiraj Singh, Shangita Shahi and Ruby Singh Thakuri, $385,645.

MANASSAS PARK AREA

Arrowood Dr., 9925-Byron J. Lewis and Melissa R. Hawkes to Altaf Ahmed and Jawairia Sadaf Gohar, $530,000.

Hunter Woods Dr., 7500-William K. and Melissa M. Rufus to Raymond P. and Erin S. Toczylowski, $97,500.

Oak St., 7771-Contreras Builder Corp. to Alexander and Sarah Harriet Cinderella Davis, $528,000.

Riding Meadow Way, 7450-Lawrence W. Smith Jr. to Marjan Darab, $342,000.

Skystone Loop, 8074-MS Signal Hill Corp. to Patricia Colleen and Anthony Ray Atkins, $531,780.

Willow Pond Ct., 7940-Jeffrey S. Harris to Pamela and Andres Rojas, $700,000.

MONTCLAIR AREA

Crocus Lane, 15802-Department of Veterans Affairs to Luis A. Gutierrez Jr., $281,000.

Holleyside Dr., 15058-Larry W. Cartier to Sheila C. Cook, $410,000.

Kenton Cir., 4228-Ahsan Properties Corp. and Forward Realty Corp. to Enoc Parada and Kenia Geraldina Escobar Robles, $299,000.

Spring Branch Blvd., 5142-Nicholas Awuah to Jessica L. Pacheco and Joel A. Mendoza Jr., $290,000.

Waters Edge Ct., 15325-Carlton G. and Priscilla B. Conley to Robert Edward Campbell, $299,500.

NOKESVILLE AREA

Hazelwood Dr., 12878-NVR Inc. to Amy E. Jones and William K. Price, $747,536.

TRIANGLE AREA

Agency Loop, 4152-Reginald C. and Sharon D. Walker to Sheikh Imtiaz Ahmad and Kanwal Imtiaz, $504,000.

Pier Trail Dr., 18768-Michael Lee and Jesyline Mayberline Swinton to Ivo Ngosong, $548,000.

WOODBRIDGE AREA

Antwerp Ct., 3985-Gary L. and Norma J. Spray to Abdul Bari and Kauser Lateef, $368,000.

Brussels Way, 3992-Sanjeev Mukhtiar Singh to Misra Mohammed, $371,000.

Cass Brook Lane, 16918-Salvator L. Mazza Jr. to Venessa Prescott and Richard Patrick Griffin, $465,000.

Chambord Lane, 4254-Shehryar and Naaz Mahmood to Sayful and Fatema Ireen Islam, $435,000.

Chinkapin Oak Lane, 2830-Andrew H. and Mari Furukawa Kim to Aimee Louise Quinn, $269,990.

Creel Ct., 3045-Kamyab Group Corp. to Celon Lewis, $350,000.

Dapple Gray Ct., 12278-Jonathan Farinelli to Mallamo and Georgios Mavromatakis, $285,500.

Eagle Crest Lane, 2682-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. to Daniel Larbi and Lydia Obeng Amoah, $494,770.

Fox Run Pl., 1214-Dieynaba S. Diene to Jonathan Wesley Haas and Elisabeth C. Henderson, $292,000.

Gull Ct., 15324-Timothy E. and Megan S. Renegar to Sue Ellen Dooley, $506,000.

Holly View Dr., 11950-Thomas E. and Vicki T. Fornasar to Hashmatullah Salih, $390,000.

Inglebrook Dr., 1879-Oakmont Homes Corp. to Yuki and Anthony A. Nuriddin, $348,000.

John Diskin Cir., 15524-Byoung Jun Lim to Suchitra Muppavarapu, $320,000.

Mason Creek Cir., 14814-Alexis and Michael Jones to Nelson Junior Vargas, $260,000.

Morley Loop, 4593-NVR Inc. to Jason T. and Arlene W. Phelan, $716,220.

Palermo Terr., 15693-Chung Cong Vu to Zubair Ahmed and Huma Faiz, $343,500.

Powder Horn Terr., 1755-Bette J. Eury and estate of Diane L. Cox to Mohammad A. and Laila Ulfati, $268,000.

Salemway Ct., 3811-Fatima Tutu Mustafa to An Luu Tran and Thu Vy Huynh, $245,000.

Stallion Ct., 12112-Herbert H. Rose to Mustafa Alami, $350,000.

Sutton Pl., 16611-Muhammad Ishtiaq to Rory Kelvin Navarro Otero and Cesia Carolina Renderos De Navarro, $265,000.

Valleywood Dr., 12824-Steven J. and Malinda Koeniger to Emily Marie and William Franklin Garner, $554,000.

William Bayliss Ct., 15691-Wei Wu to Xiao Xia Jin and Kang Xu, $375,000.

Manassas

These were among homes sold in February in Manassas.

Bentfield Dr., 8831-Jose and Amanda Guzman to Sayed and Zakia Hashime, $405,000.

Burlington Ct., 8590-Francis W. Carragher II to Abigail Smith, $285,000.

Clover Hill Rd., 9584-Scott A. Handshy and Andrea E. Hopkins to Wilman Abzun Mendez and Maria Isleno Rivera, $546,900.

Garst Dr., 9307-Umar and Rafique Khan to Judith O. Ogwara and Olumide Fakeye, $314,900.

Racquet Cir., 10217-Cynthia A. Brooks to Dustin Cole Lindsey and Yessy Karina Chirinos, $379,900.

Tudor Oaks Dr., 9567-Angel Leopoldo Torres to Marzum Hollyanne Sinclair, $320,000.

Wellington Rd., 9922-True Living Corp. to Kimberly Joyce McRoy, $548,700.

Manassas Park

These were among homes sold in February in Manassas Park.

Colburn Dr., 133-Terrie Lynn and William L. McCauley to Jose A. Angel, $275,000.

Kirby St., 281-Eric S. and Ingrid Teasdale to Ethidran and Subathra Ilanchezhian, $265,000.

Pierce St., 104-Richard C. Bush Sr. and estate of Audrey A. Bush to Eric A. and Juan Antonio Escobar, $255,900.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in February were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.homesales.

Aston Ct., 211-Modesto L. Miranda to Jordan Leigh Cleary, $270,000.

Barrows Ct., 403-Aleeta E. Dunn to Colby T. and Madison B. Roberts, $245,000.

Ben Neuis Pl., 404-Michael Browne and Jessica Lynn Edwards to Sean and Cheryl Thacker, $215,000.

Bob White Lane, 20-Retha V. Marcussen to Jacob and Brittany Downing, $375,000.

Cameo Lane, 9-Andre L. and Kimberly P. Standback to James Wilkerson and Shea Simkins, $394,900.

Cherry Laurel Dr., 5-Brock G. and Ealora M. McCurdy to Anabell Benitez, $281,000.

Coventry Ct., 14-Janet Schmitz to Brittany Danielle Wade, $156,000.

Fenwick Dr., 208-Pulte Home Co. Corp. to William Derrick Burney, $520,234.

Flewellen Dr., 6-Jean A. Figarella and Nylsa A. Correa to Nicholas T. Botchway and Elizabeth Ann Bonilla, $359,000.

Greenbank Rd., 390-Adam M. and Jessica S. Gambriell to Christopher Brian Lewis, $280,000.

Hamlin Dr., 42-Home Investors of America Inc. to Jason A. and Jamie Lee Sparks, $359,900.

Hunting Creek Lane, 14-Derrick M. and Noel Fennell to Kevin Putmam, $357,000.

Julian Dr., 1036-William H. Bullock Sr. to Manuel and Kristina Rosario, $304,900.

Kinser Way, 17-Yves and Dany N. Dalencourt to Khalid Rabah, $460,000.

Layover Lane, 14-Stephanie A. Zink to Norman Pardo, $699,000.

Lyndale Ct., 202-Timothy F. and Tamara Sullivan Hall to Chad Michael Hinsch, $215,000.

Mayfair Pl., 103-Larissa M. Hardin to Nancy Ann Degilio, $225,000.

Mountain View Rd., 2223-Delores M. Seymour to Marco A. Hurtado Garcia, $372,000.

Old Truslow Rd., 918-Glenda G. Macneil to Larry Jay Napier III, $286,000.

Orchid Lane, 47-Marques D. and Latonya M. Greene to Justin and Jacqueline Link, $427,000.

Pewter Lane, 103-Billy D. and Vicki J. McMahan to Daniel R. Monsivais, $325,000.

Prospect Dr., 20-Arleen J. Squillante to Christopher M. and Melissa Cartagena Hluchyj, $719,000.

Richards Ferry Rd., 345-Carter Bailey to Elisa D. Staton, $459,950.

Ringgold Rd., 118-Dawn Marie Garner to Susan C. Stoddard, $529,900.

River Oak Dr., 5-Truist Bank to Ahmad Walid and Lida Masjidi, $375,000.

Sedgwick Ct., 602-Stephen G. and Tenicia L. Mock to Logan McEachern, $265,000.

Stanley Loop, 25-Robert M. Moss to Hazratullah Abdulrahimzai, $345,000.