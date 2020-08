Dodsworth Dr., 13481-B. Drew Brown to Gain Saechao and Monichieth Viriya Ung, $460,000.

Golden Aster Ct., 10408-Brookfield Vint Hill to Siva Sankar Nandigam and Melissa Claudia Arredondo Granado, $549,990.

Magic Springs Way, 12602-Kevin and Nicole Conner to Lazaro E. Gonzalez Ortiz Jr., $730,000.

Mayapple Ct., 10272-Brookfield Vint Hill to Frank William Servis Jr., $593,178.

Shortbread Way, 9981-Jonathon S. and Jessica A. Mehus to Adrian Go and Spenser Sheldon, $340,000.

Vantage Point Ct., 12056-Patience and Albert Amartey to Khadga Oli and Ramita KC, $465,000.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15867-K. Hovnanian Virginia Operations to Samuel Amoako Annor, $641,189.

Aurora Dr., 14619-Mahawaduge S. Gunawardana to Rait Klein Fuentes, Dayana Elizabeth Merino Valdivia, Desire E. Valdivia and Juan Luis Vidrate Giraldo, $389,000.

Beale Ct., 3455-Qui V. Do and Quyen Phan to Hui and Hua Di Lin, $198,000.

Broker Lane, 3345-Neabsco Overlook to Beatrice E. Asiko, $412,813.

Castle Hill Dr., 3417-AH Wilson Holdings to Omid Mansoori, $288,500.

Chrysler Ct., 14855-Stacey D. Patrick to Terrian Patrice Hicks, $315,000.

Cuddy Loop, 14166, No. 304-Molly Hawkins to Simajah D. Jackson, $217,500.

Edgewater Dr., 14702-Darling Oswaldo Herrarte and Maria Melara to Andrea M. Vechery, $326,000.

Emberdale Dr., 14818-Luis R. Lopez Navas and Karina Elizabeth Ayala Ortez to Luis A. Fuentes, $255,000.

Evansdale Rd., 4524-Reverse Mortgage Funding to John C. Mutarelli, $245,000.

Forestdale Ave., 3481-Khansana Miyo to Nerly N. Aragon Mercado and Norberto Aragon, $335,000.

Granby Rd., 4121-Timothy Galen and Marianna Alane Rohr to Richard A. and Brandi N. Handres, $321,000.

Hydrangea Ct., 13901-Wahid and Malalai Azimi to Brian P. and Susan Holder, $645,000.

Kenwood Dr., 4603-Wilmer Jose Chandias to Angel M. Vigil Gonzalez and Paula M. Cardenas Ferrufina, $338,400.

Lomax Way, 5438-Tristanjay Liantada and Tamara Renea Lewis to Maximiliano and Xiomara L. Ramirez, $430,000.

Morrison Ct., 14124-Fode and Fatoumata Traore to Rosario, John and Alan James Crew, $340,000.

Nystrom Ct., 13447-Jason Gish to Marla E. Henderson, $390,000.

Pearson Dr., 4690-Scott Allen Shinn to Kehinde B. Ogunduyile, $479,900.

Queen Chapel Rd., 13032-Frederick A. and Jennine Smith to James Porter and Ida Geraldine Spencer, $677,000.

Riverside Dr., 5790-Jose M. Icochea and Afshan Zaheer to Juan Francisco and Andrea Ramirez, $350,000.

Spriggs Tree Lane, 14944-Karl Alberth Pena Lopez and Chiquita Lorraine Pena to Tekeita Shonte Owens, $585,000.

Terminal Way, 13018-Laszlo S. Vecseri to Young Ran Lee and Jason Yangsun Shin, $315,000.

Westwind Dr., 4072-Glenn M. and Jodie C. Belton to Mohammad Ali Ajgor and Sheoli Akter, $450,000.

DUMFRIES AREA

Belle Isle Dr., 17092-Nathan Duaine and Sara Kathryn Faught to Jose A. Blanco and Leny Velasquez, $782,500.

Cottonwood Grove Rd., 1765-Pulte Home to Michael Romero and Maria Velasquez, $526,214.

Fort Monroe Ct., 1985-Juan and Andrea M. Ramirez to Stephen K. Boahen, $256,000.

Hemlock Bay Rd., 2175-NVR to Keri A. Pasquini, $512,335.

Morgans Point Dr., 2454-Brookfield Washington to Johnathyn Krystopher Golden Scott, $594,212.

Red Cedar Rd., 18101-NVR to Ryann Nicole and Jeffery Eugene Gaines, $439,835.

Sedgewick Pl., 2512-Erika Del Pilar Noguera to Uriel David Sequeira Noguera and Uriel Salvador Sequeira Garcia, $237,500.

Vineland Pl., 3404-Lauren Roebuck to Jeem Chowdry, $292,000.

GAINESVILLE AREA

Bobedge Dr., 7560-Paul D. and Annemarie P. Young to James and Joy McGlasson, $685,000.

Catbird Dr., 14158-David Ellison and Tiffany Sunkle West to Mark S. and Nichole D. Schumacher, $406,000.

Clatterbuck Loop, 14201-Joel and Amber Labuda to Sushant, Ramchandra and Shova Devi Bhattarai, $550,000.

Danehurst Cir., 15058-Matthew R. Fisher and Kelsey L. Sapo to Chasity J. Hamilton and Tierney N. Ragsdale, $404,000.

Estate Manor Dr., 13834-John W. and Heather Anne Kitchen to James P. and Paula E. Wright, $650,000.

Holstein Pony Ct., 8427-Tawania Bogans to Sammie Lee and China Chantel Craven, $489,900.

Kona Dr., 6990-Nicole M. and Matthew M. Campbell to Hasina Hamid, $385,000.

Legend Glen Ct., 14222-Josiah William and Jennifer Eileen Davis to Lesley Hyer, $380,000.

Mongoose Trail, 7076-Randy A. Ream to Pushpalatha Totakura, $350,000.

Sabbarton Pl., 6814-John D. Bruce to Hanin I. Nuri, $243,000.

Shelford Way, 14612-Ae S. Yi to Myung Wook Lee and Hye Kyoung Shin, $270,000.

Stepney Dr., 4398-Jonathan and Brandy Rebecca Williams to Joseph Wayne Cody, $475,000.

Trotters Point Lane, 5941-Toll VA VIII to John J. and Donna Cunningham, $781,944.

Wharfdale Pl., 10503-Francis B. and Chona M. Faina to Shawgi Mustafa and Asjab H. Khalifa, $560,000.

HAYMARKET AREA

Aster Haven Cir., 6165-Susan J. Mahle to Mary Hartbarger and Brian Feld, $300,000.

Cullen Pl., 6348-Mark Ranson and Stephanie Wagner McElwee to Nicholas Leddy, $390,000.

Fayette St., 6655-Fayette Street Development to Andrew M. and Sandra E. Johns, $657,150.

Golf View Dr., 15288-Steven C. and Kim Y. Whaley to Thomas and Lekha Mathew, $680,000.

Jupiter Hills Lane, 15066-Terrell T. and Valerie B. Varley to Robert and Ashley Bell, $574,000.

Londons Bridge Rd., 15217-Michael A. and Lisa S. Dyer to Krista J. Lewie Cepero and Aaron D. Dendulk, $554,000.

Mount Atlas Lane, 4114-Dennis and Jenny Hyunsook Park to Hannah Lee Park, $480,000.

Plain Tree Way, 5201-Reynaldo H. and Gina Rabena to Joshua and Cynthia Friedman, $612,500.

Rosemont Manor Dr., 15347-Matthew Ryan and Jennifer Lloyd McDonald to Arun A. Raj and Nirmal Singh, $308,000.

Sky Valley Dr., 15197-Carlito O. and Mariel Louise Flores to Travis Joseph and Deblina Rose, $689,000.

Trevino Dr., 5316-Betty P. Snider to Thomas A. and Kristy L. Cortina, $580,000.

Wake Crest Ct., 6006-Peter and Lynn Reilly to Michael T. and Cassie L. Crosby, $569,450.

Wheelwright Way, 5707-Marvin A. and Karen R. Stern to Rodman N. and Lynne N. Smith, $495,000.

MANASSAS AREA

Blackburn Cove Lane, 11036-DFH Blackburn to Danny P. and Barbara J. Smith, $467,203.

Boundbrook Terr., 8616-Kristi Ann Cherry to Prakash Basyal and Ranjeeta Ghimirf, $440,000.

Brewer Creek Pl., 9074-Catherine Winslow and Kevin Burney to Andrew Eblen and Shunell Hall, $407,000.

Cedarwood Grove Lane, 7409-Dream Finders Homes to Matthew Rodgers, $522,106.

Country Roads Lane, 9528-Jeffrey Michael and Vanessa Marie Mayhugh to Liam Clark and Colleen M. Shermeyer, $430,000.

Flager Cir., 7929-Patrick and Elizabeth Donovan to Daniel John and Heidi Suzanne Markley, $347,500.

Greenview Lane, 9710-Kevin M. and Christopher J. Marra to Jose L. Mora Garcia, $393,000.

Hinton Way, 10559-Jonathan R. and Cassandra L. Holyk to Brandon and Sarah N. Sage, $429,900.

Kahns Rd., 12704-Kenneth Gordon to Keith Colbert Sr., $269,000.

Koman Cir., 10998, No. 168-Vladimir A. Salazar Alvarez to Denise Monika Echols, $228,000.

Lucasville Rd., 11561-Martha A. Colas to Tamera Louise Clark, $410,000.

Mint Springs Ct., 7514-NVR to Arjun Bogati and Ranju Karki, $609,615.

Rapidan Lane, 10412-Mercy Santos Lustig to Kevin Glover, $221,000.

Saddlehorn Ct., 7910-Jacob Ishler to Natasha Gilliam, $281,885.

Sentry Ridge Rd., 11013-Michael J. and Deborah A. Wykowski to Ashley Jordan Reaves, $233,000.

Stonebrook Dr., 11215-Burton Eugene Jones III to Andrew D. and Sarah K. Perlman, $585,000.

Summit Ridge Ct., 11540-Jack S. and Judy C. Irving to Lincoln S. and Natalia N. Farish, $640,000.

Vista Brooke Dr., 12206-Celeste A. Patterson Ross and Herman Leslie Ross to Hallah Abdallah and Sayed A. Mahmoud, $554,500.

Willow Green Cir., 11308-Ashwani K. Srivastava to Raclin Thi Dang and Hone Thach, $394,000.

Willow Green Cir., 11358-NVR to Jeffrey L. Robinson and Vivi Luong, $404,990.

MANASSAS PARK AREA

Arrowood Dr., 9851-Charles and Mary Healey to Ivan and Emelina Rodriguez, $409,500.

Kimberton Ct., 7577-Sherzad A. Muradi and Delnaz E. Diaaldeen to Jessica Valerie Miltenberger, $306,000.

Oak St., 7822-Susan Homes to David Kitmacher, $299,999.

Signal Ct., 9704-Gaofeng Liu to Nicholas J. Sanchez Farias, $425,000.

Skystone Loop, 8078-MS Signal Hill to Lee Howard and Aarika C. Johnson, $607,650.

Yates Ford Rd., 5940-Timothy A. and Karin L. Krothe to Abbas Malekghassemi, $482,500.

MONTCLAIR AREA

Barrington Pl., 15522-Gwyn M. Dice to Brian Kenneth and Mia Kathleen Simpson, $455,000.

Dalebrook Dr., 3812-Charles A. and Dana L. Duren to William Ashley and Rebeca Ann Swain, $436,622.

Holleyside Ct., 4639-Owen R. and Karen E. Fletcher to Dennis E. Jenkins Jr., $491,825.

Mine Rd., 17217-Candice T. and Malcolm J. Reid to Emily L. Haywood, $55,000.

Rhame Dr., 15620-David E. and Laura B. Ellis to David Hraska Jr. and Addyson Vignola, $481,000.

Talon Dr., 4193-Jorge A. Orellana Godoy and Sarah M. Orellana to Jason L. and Endrea Y. Evans, $519,900.

NOKESVILLE AREA

Colvin Lane, 11401-Matthew M. and Tara L. Jenkins to Derek and Erin Howard, $825,900.

Mackenzie Meadow Ct., 9400-Edward L. and Diana J. Nead to Matthew M. and Tara L. Jenkins, $905,000.

TRIANGLE AREA

Dondis Creek Dr., 3345-Frankie L. and Jacquelyn A. Brown to Simon Bekkali, Diana Bekkali and Marie T. Marotta, $575,000.

Jillian Lane, 18213-Dominic and Savina Williams to Kwame K. and Joretta C. Williams, $482,500.

Pier Trail Dr., 18838-Brian and Fikirte Teshale Maraghy to Michael D. and Nadja L. Spiegeler, $512,000.

Sapling Way, 4020-Huong Thanh Phung and Hong Dao Thi Vo to Willie B. Murray and Ava K. Epps, $491,000.

WOODBRIDGE AREA

American Eagle Blvd., 3070-Niketa Ward to Raza Kassim, $565,000.

Bacon Race Rd., 11019-Alan W. and Alice Gail Geishecker to James Brian Kenney, $912,500.

Belmont Bay Dr., 525, No. 401-Susan L. Theroux to Renae Marie McDermott, $391,000.

Boatswain Cir., 16491-Richard A. and Jannis E. Hanslovan to Danna Jean Henriquez, $475,000.

Burgundy Pl., 2918-Juan P. and Jeannie Botteri to Christian Alexander Daniels and Malenta Lyn Michinard, $315,000.

Castile Ct., 12687-Nieves Lorena Carrillo Suarez to Wayihun Emiru Workneh and Netsanet Araya Gidaye, $310,000.

Cheswald Ct., 4763-Modish Future Homes to Shezad A. Raja, $549,000.

Cranford Dr., 12222-NVR to Lauren A. Brookmeyer, $721,650.

Culpeper Dr., 2132-Katherine E. Kudrewicz to Jun P. and Whitney C. Hong, $344,500.

Dogues Terr., 13399-Charlene Kahawaii and estate of Lloyd Russell Washington to Damien Washington, $380,000.

Edgemoor Ct., 11238-Henry and Mary J. Brown to Bryan Gordon, $345,000.

Fox Ridge Ct., 2554-Milton Clair Pontious to Mohammas R. Alaei, $165,000.

Gordon Blvd., 12707, No. 46-Barg to Katherine Scheidemann, $195,000.

Greendale Dr., 13906-Tatyana V. and Humberto Barrett to Alena L. Carroll, $360,000.

Imperial Eagle Ct., 16047-Gunnar Roland Engdahl and Felicia Chui Mon Engdahl to Erik Lukehart Deshane, $490,000.

Kempston Lane, 12567-Sara M. Ross to Kelsey C. Smith, $265,000.

Kew Gardens Dr., 2291-Kirsten E. Koch to Nahom H. Brhane, $303,000.

Leicestershire St., 15175-Byron Lee to Shedaun P. Smith, $310,000.

Lotte Dr., 12705, No. 204-Hatem Alsabagh to Jamila Areef, $150,000.

Marquis Pl., 4508-Justin Alan and Justin A. Evison to Joseph Michael and Margaret Ann Bilock, $611,500.

Mayflower Dr., 1996-Courtney Coffer to Michael Jordan Hoggard, $310,000.

Miranda Ct., 2581-Virginia Housing Development Authority to Ashianto F. Kanu and Jimmy M. Bangura, $290,000.

Oak Tree Lane, 2566-Hai Trieu Bach Huynh and Thien Giang Bach Huynh to Antoinette C. Miles and Orville A. Munroe, $345,000.

Pilgrim Dr., 2084-Lance Alan and Holly Rose Schreiber to Nicholas Anthony and Sierra Kolasa, $320,000.

Rumford Ct., 11634-Krystal and Travis P. Shirt to Crystal A. and Myles D. Schemansky, $388,000.

Shackleford Way, 16717-Dawn Burress to Timothy John and Mary Howard Danos, $445,000.

Smoketown Rd., 13352-Carlos A. Vaquerano to Khaled Mahmoud, $420,000.

Stevenson Ct., 12243-Rebecca Jane Amoroso to Ana Dasilva Pilson, $185,000.

Sylvan Moor Lane, 2567-Wayne A. Vincent to Lydia Asankomah, $356,900.

Valley Stream Dr., 15195-John M. and Linda M. Clark to Jason Nathaniel and Juliet Anderson Mayers, $210,000.

Wainscott Pl., 3490-Michael and Anne Fay to Donald Eric and Erin Epstein Doss, $530,000.

Winding Loop, 14763-Asad Lateef to Muhammad Imran Ali Khan and Iqra Ali, $305,000.

Manassas

These were among homes sold in March in Manassas.

Battle St., 9314-Thomas Joseph and Susan Bronson Seaha to Eric Gerald and Taryn Bronson Ellmyer, $515,000.

Braxted Lane, 8453-Robert S. Rice to Alma L. Fuentes and Crisman C. Nogales, $243,000.

Cannon Ridge Dr., 8981-Juan Flores to Jacqueline Ramirez, $304,100.

Center St., 9511-Sherry L. Whipple to Samuel L. House, $303,000.

Deblanc Pl., 8721-Deborah Pepin to Bret Shepard, $275,000.

Hopkins Loop, 9926-Stanley Martin Companies to Mark A. and Jacqueline Sargeant, $486,801.

King Carter St., 8564-Gerard and Patricia A. Tribie to Morad H. Abed, $445,000.

McKenzie Cir., 8433-Rachel Y. Hernandez and Evelyn Yesenia Hernandez Centeno to Paul Joseph and Erin Teresa Haislmaier, $270,000.

Oakglen Rd., 8190-Hatem Muhsen to Joe A. and Ibtisam Elian, $390,000.

Point Of Woods Dr., 8650-Javier Cota to Evan Thomas Uebel and Monica Jean Wilson, $275,000.

Scarlet Oak Dr., 9382-David C. Atkins to Clifford and Aruek Wheeler, $184,000.

Sweetbriar St., 8896-James Ronald Whitis to Edwin Rodrigo Pierola Quinones and Amanda E. Pierola, $429,000.

Windsor Ave., 9507-Margaret T. Lowry and estate of Diana Jane Dyer to Lynn Marie O’Neill and Mark Bartolozzi, $324,000.

Manassas Park

These were among homes sold in March in Manassas Park.

Belo Gate Dr., 9046-Jacob Tyler Smith and Kirsten Lee Hatterick Smith to Lata Pokharel, Ghanshyam Dhungana and Swastika Sigdel, $435,000.

Cabbel Dr., 236-Yerko V. Baptista Garvizu to Courtney L. Westphal, $280,000.

Handerson Pl., 9713, No. 403-Ramon Charles and Keisha Sherray Cunningham to Jordan Ogburn, $243,000.

Madera Ct., 8649, No. 59-Kenneth J. and Evelyn Huber to Manuel De Paz Hernandez and Oscar A. De Paz Salazar, $163,000.

Polk Dr., 158-Centennial CT to Michelle K., Samantha G. and Pansy Puckett, $341,000.

Wigfall Way, 9622-Marianne Sowah to Christopher O. and Jennifer Guiao, $251,790.

Stafford County

This sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March was provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Acadia St., 50-Tina Y. Johnson to Yusbanki Espinoza and Guery Gomez Rodriguez, $372,000.

Anderson Dr., 266-Sharla Katherine Cleary to Heidy Delgadillo Merida and Rossio Maribel Olivera De Araoz, $295,000.

Atina Dr., 8-Department of Veterans Affairs to Victor M. Castro Diaz and Alba Veronica Galdamez, $391,000.

Banner Spring Cir., 29-Christopher S. and Helen Anne Strickler to Ghulam and Hedayatullah Hamidi, $442,500.

Buchanan Dr., 1-Joanna W. Walmsley to Ted Bernard and Patricia Annette Jung, $259,900.

Carol Lane, 905-Richard L. and Theresa L. Boutchyard to Alexander Martin Delong, $284,500.

Clark Lane, 8-Ashley N. Knight to Bobbie Pralle, $415,000.

Cork St., 103-Esmeralda and Reynaldo Ramirez to Briana Nicole Nottingham, $295,000.

Crossing Rd., 310-William Marshall Flynn to Charles Craig, $242,400.

Edwards Dr., 300-Joseph P. Violette to Joseph Peter and Kierstin Marie Golembieski, $310,500.

Falling Water Ct., 7-Bradley J. and Erin L. Kilkowski to Corey S. Berger, $380,000.

Forest Vista Lane, 6-Michael and Alison Mathwin to Timothy Hayfield, $395,000.

Green Leaf Terr., 1-Laurence Robert Checca to Nicholas A. Cantoni, $419,900.

Harpoon Dr., 2459-Stratus Investments to Joseph Aaron and Marisel Rogoff, $417,000.

Hidden Lake Dr., 70-Lauber to Wayne C. Brooks, $315,000.

Hot Springs Way, 1-FFC Properties to Omar and Keveena Ware, $375,000.

Kelley Rd., 120-House Buyers of America to Jaimie Michael and Paige Adrianna Brundage, $225,000.

Lakeview Ct., 209-Ronald G. Medina Quintanilla and Tula Nunez Palomino De Medina to Eba N. Siddig, $269,700.

Legend Dr., 95-Charles N. Adkins and Jeanne P. Rose to Lisa B. Andretta, $229,900.

Longview Dr., 121-Nivia A. and Robert S. Wukovich to Cristian and Kayla Garcia, $316,000.

McCarty Rd., 38-James M. Green to Gonzalo M. Huezo and Mayda Juarez, $440,000.

Mountain Ave., 101-River Potomac to Kurt A. Hoffman and Audrey L. Harman, $324,900.

Oleander Dr., 3-Osman and Maria Aloyo to Ryan Daniel and Tiffany Ann Gaskill, $435,000.

Park Dr. W., 407-Timothy L. and Kitty M. Daniels to William J. and Allison P. Stafford, $288,500.

Pewter Lane, 110-Matthew D. Bennett to Craig Louis and Frances R. Etka, $340,500.

Ridgemore Cir., 6-Lavaughn A. Holloway to David W. Kondner Jr., $277,000.

Sandy Ridge Ct., 15-Josiah D. and Kandis L. Dodson to Rick Aguilar Flores and Joseph Cauzzort, $339,900.

Shady Lane, 35-Garry D. Howdyshell to Patricia M. Golden, $40,100.

Sierra Dr., 2011-Velta M. Thompson to Gary Dewayne Nembhard, $299,000.

Southampton Ct., 106-Shelly E. Finke to Junfei Ge and Hanwen Zhuo, $311,000.

Stoneridge Ct., 8-Evan W. and Kimberly A. Weintraub to Ethan Richard and Amanda Lee Riley, $405,000.

Tanterra Dr., 52-David A. and Kathryn S. Rexrode to Jacob T. and Maureen A. Akers, $375,000.

Timber Mill Lane, 335-Gary and Deanna Wallace to James E. and Angela F. Miniter, $542,000.

333,000.

Watermill Ct., 25-Marc and Kristin De St. Aubin to Sallieu Malike and Mabinty Sandy, $458,000.