Drum Salute Pl., 12151-Raymond Michael and Robyn L. Hyatt to Chase N. and Whitney D. Burches, $386,000.

Grantham Ct., 8774-Matthew L. Mills to Logan M. Finley, $515,100.

Maiden Creek Ct., 12503-P&L 21 Corp. to Pablo and Melanie Lorenzo, $617,000.

Moat Crossing Pl., 8837-Matthew and Kristina Lama to Diane Menditto Luke, Stephen Luke and Angela Marie Alonge, $389,500.

Spring Iris Dr., 10320-Brookfield Vint Hill Corp. to Steven and Heather King, $629,990.

Victory Lakes Loop, 12851-Richard C. and Kellye B. Daigle to Daniel A. and Kelly Stull, $570,000.

CATHARPIN AREA

Aldie Rd., 3502-Sheryl Rutledge Schultis to Neil B. Gilman and Andrea Hall, $785,000.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15871-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. and K. Hovnanian Virginia Old GC Inc. to Yaa Serwaah, $567,262.

Bakersfield St., 14619-Michael and Leon Begeman to Maribel Hernandez, $238,500.

Beau Ridge Dr., 15799-Ruby M. McNear to Joseph W. Ferrell, $383,650.

Brook Dr., 14701-Afs Property Investment Corp. to Sonephet Victor Vichith, $340,000.

Charles Ewell Lane, 5139-Mee Hill to Robert and Jessica Michelle Gregory, $600,000.

Cloverdale Rd., 15114-Crystal Womble to Edwin Jeovanny Arias Portillo, $311,000.

Cuddy Loop, 14188, No. 113-Nicole S. Wilkins to Michele Lenise Lazenby, $200,000.

Edinburg Dr., 4510-Meteor Investment Inc. to Jose Luis Lopez, $383,000.

Emory Lane, 3508-Deandre L. and Cynthia D. Turner to Aziz Omar, $424,000.

Fairfield Lane, 3718-Alirio I. and Vilma Portillo to Donald L. Dorton, Margaret C. Dorton and Susan Melissa Dorton Howell, $289,999.

Forestdale Ave., 3941-Christina Donahue Taylor and John Donahue to Erick Mendez, $283,500.

Jarrell Pl., 15101-Jamie R. Smits to Steven Ferguson III and Garciela O. Sierra Martinez, $330,000.

Kerrydale Rd., 13500-John T. Miller and estate of Mary L. Miller to Jancy M. Garcia and Gloria E. Villatoro, $348,000.

Madrigal Dr., 14016-Adnan M. and Nazia Karimi to Sergio Bravo, $369,900.

Nassau Dr., 13226-Cecilia J. and Victor L. Bereskin to Hong Dao T. Yo, Huong Phung and Dan Phung, $354,900.

Oscar Ct., 6221-Tichi Property Corp. to Mansoora Begum and Sadia Choudhry, $375,000.

Pelican Rd., 13348-Reymundo and Martina Vidaurri to Monira Phoun and Sreyleak Nhim, $408,900.

Roundtree Dr., 5627-Daniel A. Ramirez Garcia to William Michael and Anita Wilson, $279,000.

Spriggs Valley Ct., 14978-Adam and Jantje Cohen to Harry Christopher and Payton Elizabeth Marshall, $591,000.

Three Dormers Ct., 14508-Augusto C. and Autumn M. Onna to Bryan L. and Mai Linh T. Buenaventura, $595,000.

Westwind Dr., 4084-Eric H. and Aimee E. Johnson to Melanie Lynn and Clayton Joseph Richards, $530,000.

DUMFRIES AREA

Briarwood Dr., 3544-Annette Yomeni Sikali and Grace Tchouaffi to Melanie Duncan, $330,000.

Cottonwood Grove Rd., 1771-Pulte Home Co. Corp. to Lamar Jerrel and Maria Delicia Darby, $507,565.

Fort Sumter Ct., 1547-Gloria S. Delgado to Otoniel Martinez Erazo, $260,000.

Madden Way, 3951-Danielle and Christopher James Harpine to Leon C. Tynes Jr., $387,500.

Morgans Point Dr., 2466-Brookfield Washington Corp. to Robert and Zulei Y. Culpeper, $585,638.

Red Cedar Rd., 18103-NVR Inc. to Connie M. and Michael Wiley, $419,990.

Serviceberry Rd., 2031-Lisa L. Johnson to Robert Daniel Fields, $450,000.

GAINESVILLE AREA

Brunson Cir., 7496-Thomas and Kristin Holland to Christopher Michael and Eryn Cropanese, $344,900.

Cedar Branch Dr., 7718-Kayla R. Hutson and Chase A. Preston to Nathanael Trenton and Megan Louise Knight, $316,000.

Covantry Lane, 13908-Dennis and Barbara Stefanakis to Jeffrey L. and Karen A. Hampton, $635,000.

Darbey Knoll Dr., 7005-Jamar Ramon and Mary Katherine Alexander to Nicolas Andrew and Hye Jin Kim Farhat, $465,000.

Fieldstone Way, 13317-Mary F. Crockett to James R. and Kathleen C. Devey, $455,000.

Hunters Run Way, 14216-Juan R. Teo to Gohar Farook and Numra Jumani, $373,000.

Kona Dr., 7054-Andrew and Sandra Johns to Patrick T. Goodspeed, $385,000.

Newbern Loop, 14301-Joan Marie Gray and David Prendergast to Youstina Abdelmalak, $356,000.

Sauvage Lane, 7050-Daniel C. and Megan Ann Bloom to Anthony Melaragno, $363,000.

Sheringham Way, 16028-Luis Miguel and Laura B. Anlas to Stephen D. and Lucila M. Hernandez Chester, $499,999.

Tysons Oaks Ct., 8081-Brigid and Cameron P. Richardson to Karen and William Lai, $646,000.

Witton Cir., 6888-Hea Ja Chung to Duy Nguyen, $400,000.

HAYMARKET AREA

Bryson Cir., 6851-Suzanne E. Fry to Corey Lee Sheets, $505,000.

Cutler Creek Way, 15315-Michael and Elizabeth Paschos to Gregory Edward and Carol Sue Bengston, $735,000.

Fog Mountain Cir., 15305-Teresa A. Belcher to Bok S. and Jung S. Lim, $755,000.

Green Bay St., 16055-Clifford M. and Michelle R. Jespersen to Jessica Lynn and Beau Edward Robbins, $589,000.

Latham Dr., 4003-Volodymyr Melnyk and Ganna Muravyova to Alexander Miller and Katherine Horvath, $510,000.

Macklin St., 6515-Paul T. and Susan W. Larsen to Melissa L. Haley Brocke, $530,000.

Muir Dr., 6667-Nicole S. Jackson and Irving C. Williams II to Charles McClain and Alice Haddow, and Kaitlyn M. and Mark S. Allen, $645,000.

Popes Creek Pl., 6122-Jee Eun Kim to Vladimir A. Salazar Alvarez, $420,000.

Saltville Terr., 5702-Suk H. Lee and Junghwa V. Ryu to Brandon Lee and Kristine Michelle Koethe, $451,015.

Sky Valley Dr., 15276-Clyde Smith to Melissa Dawson and Chad Scheatzle, $899,999.

Tumble Creek Ct., 5947-David M. Plummer to Traci Laveme and Jared Lee Ridenour, $540,000.

Warwick Hills Ct., 5017-Donald and Tara Witham to Michele C. Lyons, $639,900.

MANASSAS AREA

Adel Dr., 14600-Roy F. and Laura A. Thompson to Evangelina and Brenda M. Diaz Miranda, $359,000.

Blackburn Cove Lane, 11037-Dream Finders Homes Corp. to Jessie Brian Ontiveros and Claudia G. Tapia, $471,480.

Bowmans Folly Dr., 15222-Nishith and Laura Doshi to Brian Louis and Debra Mae Gabriel, $566,000.

Cabin Ridge Ct., 10341-Andrew H. and Collen M. Meinecke to Ruth N. Maria and Sharon L. Cantelon, $479,900.

Cedarwood Grove Lane, 7419-DFH Blackburn Corp. to William and Young Hee Hwang, $476,783.

Creek Ford Terr., 11201-NVR Inc. to Amanda Apodaca, $449,990.

Dumfries Rd., 12114-Timothy and Jean Demarest to Gabriel Jose Sanchez Espinoza, $353,000.

Girvan Ct., 8405-Ariel E. Zelada to Kin Fu Wong and Ching Fan Carol Cheng, $388,000.

Hanson Grove Ct., 8925-Joselin Rivera Jr. to Wahidullah Adel, $440,000.

Hinton Way, 10720-Julie A. and James G. Chavez to Corey Austin and Hannah Wells Varnadore, $420,000.

Karen Marie Ct., 8619-Richard J. and Bibiana M. Cloonan to Luis A. Taveras and Sarah J. Bond, $700,000.

Lacy Dr., 8091, No. 41-Estate of Ann T. Jersey to Ariel A. Porter, $230,000.

Marie Dr., 13384-Bud P. Bender to Tariq A. Hakim and Kelly Grant, $420,000.

Miller School Pl., 15535-Elizabeth A. and Megan D. Dittamo to Mohammed and Amal Albardawil, $450,000.

Mint Springs Ct., 7521-NVR Inc. to Jeyson Isaac Cornejo Flores, $622,495.

Occoquan Forest Dr., 6266-Ashley C. Henderson to Kelly Scruggs and Patrick Palacios, $424,900.

Rebel Walk Dr., 7837-Ashleigh Kauffman Harris to Khem Thapa Bandhu and Manju Thapa, $329,500.

Running Cedar Lane, 6512-Stanley Martin Companies Corp. to Jeremy and Shantia Taylor, $820,750.

Saint Lucia Ct., 7245-Thanh Tam Thi and Tri Minh Do to Grant Pitarys, $305,000.

Smithfield Rd., 11404-Debra A. Walton to Joseph Thomas Walton, $310,000.

Stonewall Brigade Ct., 8068, No. 203-Amelia Gazlay Moore to Denise Mills, $230,000.

Sycamore Leaf Ct., 15100-Stanley Martin Companies Corp. to Aaron Randolph and Lisa Nicole Andrews, $938,090.

Westchester Dr., 8981-Isidoro and Johana L. Flores to Gustavo E. Espinoza Lemus, $398,500.

Willow Green Cir., 11320-NVR Inc. to Sara Khan and Adrias Abbasi, $400,900.

Winged Elm Cir., 10200-Ryan and Eva Kehling to Carlos D. Yanes Hernandez, $500,000.

MANASSAS PARK AREA

Dahlgren Ridge Rd., 8915-Joshua Hwang and Heejung A. Cho to Marco Polo Salguero Maldonado, $420,000.

Knollwood Dr., 10531-Russell A. Ochsner to Homa Hashime, $545,000.

Riding Meadow Way, 7371-Corey and Danielle Paradise Fyock to Oscar and Iblin Castro, $335,000.

Skystone Loop, 8058-MS Signal Hill Corp. to Sang W. Han, $564,310.

Station Rd., 8100-Nader Kalifa and Susan Al Laham to Jorge L. Trasmonte, $456,000.

Yates Ford Rd., 6365-Robert A. and Susan W. Farmer to Brandon S. Glisson, $650,000.

MONTCLAIR AREA

Benecia Lane, 4785-Thomas P. Lawlor to Chase A. and Kathryn G. Logan, $330,000.

Dalebrook Dr., 3817-Charles and Laura Angel to Anthony Jovan and Nicole Ann Ward, $415,000.

Holly Hill Dr., 15304-Beautiful Home Services Corp. to Christopher Lee and Holly Morris Prescott, $500,000.

Mine Rd., 17304-Mahmood Ayubi to Vlada Trifu, $275,000.

Royal Crescent Ct., 15520-Gregory M. and Katherine M. Tkac to Miranda Pelham, $477,500.

Viewpoint Cir., 15731-Martha J. Ziobro to Andrew P. Harrison, $327,000.

NOKESVILLE AREA

Fitzwater Dr., 12609-Walter Lee and Heather L. Kauffman to Erich T. and Sheri Rene Lorenz, $615,000.

TRIANGLE AREA

Barnetts Crossing Pl., 3309-Timothy D. and Marissa French to Amin Ramon Cruz and Mayra R. Cruz Ramirez, $520,000.

Fuller Heights Rd., 18904-Ha T.B. Than to Edgar Alexander Zayas Nolasco, $240,000.

Lions Field Rd., 3612-Highlife Management Corp. to Wilmer Jose Chandias, $359,000.

Port Hope Pt., 3799-Phachit and Ana M. Udaeta Tay to Afshan Zaheer, $242,000.

Stonewall Manor Dr., 3681-Paramount Investments Corp. to Darryl and Latasha T. Kelly, $582,000.

WOODBRIDGE AREA

Arabian Pl., 12228-Andrea L. George to Samantha Cooke and Vinay Dhanaraj, $460,000.

Barcelona Ct., 15797-Shaun Patrick and Erina Shrestha Herron to Marwand Helal and Nadira Barrai, $360,500.

Belmont Bay Dr., 721-Richard Oropallo to Christian L. and Sonya T. Macmillan, $456,000.

Cambridge Dr., 2833-Robert M. and Gretchen G. Layne to Ernesto J. Escalante Castillo and Ana C. Quijada, $335,000.

Catawba Dr., 12701-Rosa M. Perez and Guillermo S. Sandoval to Shafique Mohammad and Muhammad Ateiq Shalizi, $475,000.

Cinnamon St., 12243-Franklin Deloach to Lemlem S. Yimam and Oumer Jarso, $336,500.

Cressida Pl., 4003-Lareina M. Adams to Jason M. and Samantha June Rockell, $320,500.

Dorothy Lane, 1702-Harjit Kaur Gill to Adrian Neal Alfonso, Kristel Sharmaine Saunders, Heronn Jenn Alingasa and Tyrone Escote Saunders, $450,000.

Elizabeth Burbage Loop, 15346-Phillip Hunter and Micheline Cardone to Alimamy and Isah Jalloh, $360,000.

Frontier Lane, 12803-Michael Dewinter Little III to Walter E. Yanes Jr. and Ada E. Machado, $305,000.

Gorham Way, 13024-Chandrakant C. Shroff to Hashmat Ullah and Atiq Ullah Abbasi, $445,000.

Hanson Lane, 2050-Augustine Safo and Evelyn Dakwa to Inamullah and Khushal Tafwiz, $415,000.

Hayes Lane, 16531-Duane Leon and Lindalon Rene Wright to Anthony Brian and Marta Lacour, $599,000.

Jellico Ct., 2118-Kenneshia D.J. Murray and Kenneth Saleem Ruto to Travis P. and Krystal L. Shirt, $595,000.

Kempston Lane, 12571-Markus and Raychel Gerhard to Joseph A. Garzon, $239,900.

Lighthouse Lane, 12743-Bryan Christopher and Julia Bartell to Maged A. Aziz, $355,500.

Lotte Dr., 12767-Melissa Ann Carroll and Terrence Lee Graham to Michele Cherise and Penny Marie Storms, $365,500.

Marsala Ct., 2746-KKM Properties Corp. to Scott Thomas Hemphill, $176,000.

Mayflower Dr., 2027-Seyed and Susan Tadayon to Trevor Antonio and Sheritria Cottman, $330,000.

Oberlin Dr., 2251-Robert G. Wania to Babak Bayramov, $347,000.

Plumage Eagle St., 16453-Mauricio and Payton Perez to Vincent and Claudia Brown, $460,000.

Saint Andrews Ct., 13088-Bank of New York Mellon and Cwabs Inc. to John Paul Degance, $568,000.

Sheffield Hill Way, 2697-John J. Mansfield to Leroy Justin Mucci, $301,800.

Southington Dr., 12380-Bernard G. and Kathy M. Palin to Sean P. and Katherine Jane McNamara, $629,900.

Stockholm Way, 2926-Eric and Sara Sorensen to Syed Rafi Ahmed and Shabana Noori, $345,000.

Tiger Lily Cir., 1754-Rachana and Nipoon Kapali to Rolando M. Medrano and Jessica Condezo, $245,000.

Vantage Dr., 2211-Anne N. Sol to Farid Ahmad Noori and Nazima Mohammady, $410,000.

Wakewater Way, 2760-Paul A. Gonzalez and Viviana M. Zapata to Nawshaba B. Morshed, $410,000.

Winding Loop, 14868-Shamila R. and Kamran R. Mirza to Luis E. Ruiz Jaquez, $310,000.

Manassas

These were among homes sold in March in Manassas.

Battle St., 9325-Robert Posch to David and Dorene K. Ocamb, $570,996.

Brent St., 9711-Jose E. Arevalo Hernanez and Nataly R. Mendoza to Robert J. and Lindsey R. Bellante, $335,000.

Cannoneer Ct., 9564, No. 403-Kelly and Kristy Brown to Mario E. Jimenez, $185,000.

Charleston Dr., 9204, No. 406-Greer S. Joseph to Seth James and Carole Lydia Root, $339,990.

Firethorn Ct., 9189-James R. and Lynn R. Daley to Miguel R. Quezada, $399,000.

Grant Ave., 9804-Le Tran to Jodi Depreiter Davidson, $228,000.

Hopkins Loop, 9930-Stanley Martin Companies Corp. to Scott Robert and Aimee Pont Chadwick, $451,805.

Liberia Ave., 8586-Michael Todd Preston and Bobbie Harris to Rashaan Mateen and Ashley M. Burks, $240,000.

McKenzie Cir., 8470-Jane Hawkins Carroll and estate of George Hanley Hawkins to Sunita Tamang, $270,000.

O’Connell Ct., 10323-Karrin A. Mayfield Felton to Margaret Leatherland and Mason Kraut, $316,010.

Racquet Cir., 10211-Mark Vincent and Lucy M. Garrah to Casey D. and Mary E. Henderson, $393,000.

Stonewall Rd., 8458-John and Rebekah Losee to Hien Dinh Pham, $248,000.

Town Lane, 9813-Mansha Investments Corp. to Oscar D. Martinez Valladares, $225,000.

Manassas Park

These were among homes sold in March in Manassas Park.

Burnside Ct., 8615-Epc VA 218 Corp. to Krishna Bahadur Basnet, $241,000.

Cartwright Ct., 8632-Fredy Roberto Flores Rodriguez and Diana Perez Pina to Joana Danquah, $275,000.

Jessica Dr., 9230-Ruddy A. and Lesbia O. Paniagua to Glory Nohemy Vasquez Rodriguez and Edras Isai Chavarria, $315,000.

Manassas Dr., 290-Harry F. and Karen J. Griffith to Jose E. Argueta Molina, Dinora I. Bustillo De Argueta and Kenya R. Argueta Bustillo, $390,000.

Wilcoxen Dr., 9426-Jose A. Cabrera to Narak Rath Kay, $350,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Acadia St., 52-Linh Giao Nguyen to Vy Thanh Phung, $312,800.

Apple Blossom Ct., 5-Benjamin P. and Tonja R. Stinson to Jessica Ehrhart, $402,000.

Atlantic Dr., 1119-Danielle Fannin to Reena Jane Monroy and Leo Bautista, $310,000.

Basswood Dr., 853-Hasnain Khalil to Muhammad Zubair, $385,000.

Breezy Hill Dr., 26-Secetary of Veterans Affairs to Justin P. Petterson, $192,000.

Cascade Lane, 115-Dennis R. and Terri L. Robinson to Justin D. and Morgan F. Dolph, $435,000.

Clear Spring Lane, 34-Alan R. and Tiffany A. Brown to Tarsheika Ronnise Haskins, $360,000.

Cory Ct., 4-Ruth L. Thomasson to Nawid Haldari and Susan Jan Mansour, $319,999.

Dandridge Ct., 145, No. 100-Manuel Ray Leal to Paris Isabel Smothers, $275,000.

Eley Rd., 178-Danielle G. Pierson and James B. Giles to Ralph Edward West III, $275,000.

Galway Lane, 101-Marko D. and Cherille Shonta Bowen to Roger Andrew Johnson, $310,000.

Genevieve Ct., 98-Robert J. and Barbara J. Johnston to Edwin Allen and Elizabeth Turmel Stewart, $798,000.

Gladiola Way, 513-Rinu and Nicole Reghuthaman to David G. and Holly A. Bodily, $460,000.

Greenbriar Dr., 1705-Michelle M. Miles to Timothy Kevin and Melanie B. Ells, $525,000.

Hartwood Rd., 1496-James R. Shadyac to Jerry and Sandy Johnson, $589,900.

Hyannis Pl., 184-Alison L. Bond to Catharine C. Bowen, $290,000.

Kensington Dr., 504-Robert A. Lagerlee and Christopher Toth to Joanna Maria Biedron, $225,000.

Langley Ct., 112-Kwame Nti Brew and Annmarie Nti to Jeffery Andrew and Maria R.S. Moore, $294,000.

Limerick Lane, 36-Kathy Morrell to Anwar and Holly Gedeon, $349,000.

Lookout Way, 205-NVR Inc. to Rita Arkyno Teetteh, $304,990.

Meadows Rd., 105-Johnathan and Samantha Collier to Dominic Geraci, $352,000.

Montgomery Dr., 41-Keyhome Co. to Jeremy and Annalicia Davis, $415,000.

Mountain View Rd., 1289-Jesse W. Sanders and Jeet K. Bahra to David Breslin, $325,000.

Orchid Lane, 31-Abel and Connie Sanchez to Devin S. and Myeshia M. Johnson, $474,900.

Payton Dr., 806-John R. and Rebecca L. Murray to Yolanda Parra and Jose G. Flores Perdomo, $259,000.

Pine View Ct., 5-Joao C. Rodriguez to Jacobo M. Vazquez and Kira Christensen, $325,000.

Portugal Dr., 1017-Randall J. and Bertillia V. Lavern to Terra Olivia Newman, $344,000.

Ravensworth Ct., 10-Martina Curran and Phil Herbert to Bronwyn Agean Jamison, $390,000.

Ridgemore St., 210-Douglas Edward and Amanda Lynn Radoye to Logan M. Meek and Emily Anne Hellmann, $308,000.

Rosepetal St., 4-Julio C. Benavides to David Alfredo Lopez Iraheta, $375,000.

Shamrock Dr., 204-Julio Merced Vargas Sr. and Cecilia A. Alo to Andrew Jason Peare, $308,000.

Signal Way, 12-Sharif Shafik to Devyarth and Dakshaben D. Patel, $525,000.

Spotted Tavern Rd., 323-Brenda M. Kimberlin to Ashley Marie Smith, $480,000.

Tavern Rd., 53-Steven and Jennifer Johnson to Christopher and Jennifer Wright, $450,000.

Town And Country Dr., 70-William D. and Rhonda S. Clements to Elissa Leigh Fritcher, $542,000.

Vista Woods Rd., 38-Estate of Matelon D. and David Dupree to Michael Anthony and Karen C. Gentile, $255,000.