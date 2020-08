Innerwick Pl., 9619-Ronald L. and Lynette W. Canada to Kiril Petrov Vassev and Nikolina Rumenova Vaseva, $386,000.

Mayapple Ct., 10250-Brookfield Vint Hill Corp. to Robert S. and Laura J. Fabian, $594,604.

Ormond Dr., 13171-Marcus and Glynda I. Marioneaux to Alexis Hamilton Dimouro and James Ronald Hamilton Jr., $439,900.

Struthers Glen Ct., 9409-Katherine Quantrille to Laurie Spector, $435,000.

Wallower Way, 12100-William B. Emmons to Justin and Emilie Price, $368,000.

CATHARPIN AREA

Dominique Estates Lane, 12801-Tilak and Sarita Singh Verma to Charles and Cynthia C. Wilson, $975,000.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15883-Hovnanian Virginia Operation Inc. to Zekria Naseri, $548,306.

Banjo Ct., 15505-Ryan D. and Tiffany A. Gaskill to Omar Amer and Melissa Stephanie Callahan, $342,500.

Beaumont Rd., 3306-Juan M. Ramos Orellana and Geissel Y. Velasquez Vargas to Milton A. and Rovin I. Torres Rosa, $320,000.

Burleigh Lane, 3204-Daniel Ernesto Montalvo to Roberto Muniz Gonzalez and Sandra Valentin Rivera, $310,000.

Cherrydale Dr., 14842-David A. Lopez Iraheta and Jenny Y. Ruiz Cruz to Stedman Devon Washington, $280,000.

Cloverdale Rd., 15132-Hazrat and Deborah A. Rehman to Adan F. Hernandez Mendez and Floridalma Morales Hernandez, $346,000.

Darbydale Ave., 14710-Alicia and Mitchell Marlatt to David J. and Julie A. Rasdorf, $365,000.

Edison Ct., 14783-Steven L. and Kendra M. Mashack to Matthew T. and Sarah E. Gardner, $445,000.

Estate Dr., 14585-Thomas L. and Rosetta S. Pierce to Timothy Scott and Stacy C. Saulnier, $517,900.

Fallbrook Lane, 14219-Antwi and Ida Bawuah to Ana M. Amaya, $417,000.

Jarrell Pl., 15126-Dinah Walters to Luis M. Sanchez Aguirre and Ana Balbina Mondragon Ramirez, $325,000.

Kilbane Rd., 4816-Shaheenur Parveen and Shahidul Islam to Sumia Saina Faruque, $335,000.

Mattapony Dr., 13908-Philip E. Chumley to Andres F. Hernandez and Cristal Elizabeth Palma Lopez, $300,000.

Nassau Dr., 13230-Morgan and Shannon Lindsey to Timothy Lockett, $375,000.

Ozack Ct., 6111-Joyce L. Marshall to Collin Beck and Lauren Camarca, $480,000.

Plainville Lane, 6122-Lesley M. Sullivan to Christopher G. Ireland and Sarah L. Dumais, $381,000.

Quinlan Dr., 5048-Thomas Mill Corp. to Ullah and Kahkashan Kifayat, $546,411.

Rowser Dr., 5591-Stephanie D. Salinas and Marco Siles Camacho to Julio Flores and Fatima Del Rosario Diaz Navarrete, $420,000.

Stratford Dr., 14690-Bryce A. Nargi to Mireya Miranda and Marcelo Antonio Miranda Rodriguez, $435,000.

Torchlight Dr., 12934-Jacinda Bhatti to Jeremy R. Musni, $495,900.

Whittier Loop, 14945-Derek Arion and Denise Karen Avery Craft to Tahmina Zamarial and Azeem Baig, $345,000.

DUMFRIES AREA

Cottonwood Grove Rd., 1759-Pulte Home Co. Corp. to John and Brenda Lynn Florea, $609,958.

Cottonwood Grove Rd., 1775-Pulte Home Co. Corp. to Julian and Carina Araujo, $534,997.

Gibson Mill Rd., 17067-Candi Crecy to Rashedul Hasan Romel and Albely Samaye Sajneen, $318,000.

Milroy Dr., 17941-Uzma and Abdur Rehman to Abdur Rehman, $267,000.

Morgans Point Dr., 2470-Brookfield Washington Corp. to Nareshwar and Chaitmala Devi Ramnarain, $690,281.

Red Cedar Rd., 18107-NVR Inc. to Bryan Keith Helaire, $415,590.

Woods View Dr., 17977-Brookfield Washington Corp. to Jeremiah Ramon Tirado Bailey and Joanne Horvath, $624,990.

GAINESVILLE AREA

Camdenhurst Dr., 18248-Kyle C. and Leslie P. Howard to Stephen D. and Faith Ann Klein, $430,000.

Chancellorsville Dr., 6103-Toll VIII Partnership to Allan Tafrawe, $664,845.

Covewood Ct., 7634-Jin K. and Teasa Butler White to Alisha R. Martinez and Debra L. Aragon, $435,000.

Darbey Knoll Dr., 7007-Marianne E. and Robert J. Saland to Michelle L. Connelly and Julie F. Pouliquen, $448,500.

Glenkirk Rd., 14196-Robert Wayne Sayre IV and Hyunju Veronica Ko to Brendan Drew and Elena Dobudko Brown, $869,000.

Hunters Run Way, 14237-Mohammad Fahim to Hee Joun and Young Hee Rhee, $385,000.

Ladderbacked Dr., 14252-Marc and Michelle L. Armstrong to Rikk M. and Olivia D. Caro, $550,000.

Lucas Point Loop, 6716-Rigoberto Nunez to Jason Turney and Erin Reed, $380,000.

Newbern Loop, 14304-James P. and Clare Tierney to Dominick Nygel Francis, $340,000.

Selbourne Lane, 6706-Whitney Anne and Brent Patrick McNeil to Shawn and Jessica Gallagher, $475,000.

Shimmering Rock Rd., 8259-Lorin R. and Katherine J. Halsey to Derek Matthew and Marybeth Taes Beckner, $470,000.

Tillinghast Lane, 8196-Michael C. and Joan R. Tillison to Jacob and Rana Qura, $684,900.

Tysons Oaks Ct., 8089-John K. and Katya M. Mandeville to Anil Kumar and Smriti Timalsena, $637,500.

HAYMARKET AREA

Admiral Baker Cir., 15345-Michael and Colleen Thomas to Tracie S. and Mark A. Reinke, $590,000.

Despain Pl., 4387-Toll Land X Partnership and Prince William Land Corp. to Jessica Forthman, Kirk Forthman and Gail Bender, $902,208.

Fourmile Creek Ct., 15801-Charles Bradley and Melanie Renee Swisher to David Alexander Bishop and Lyudmila A. Kostina, $490,000.

Heather Mill Lane, 15110, No. 406-5-Donald R. Tomczak to Joan Amelia Orsino, $425,000.

Lawson Dr., 6223-Paramount Investments Corp. to Mostafa Kamal and Shayla Hamid, $428,000.

Macklin St., 6528-Christopher Eugene and Jennifer Kristine Diehl to Robert Lawrence and Kristin Falkowsky Young, $615,000.

Popes Creek Pl., 6149-Arundeep Singh to Jamare T. and Leyla G. Bates, $408,500.

Sherman Oaks Ct., 5449-Gregory R. and Deborah L. Trnka to Lauren Elizabeth and Josh Michael Hammonds, $613,000.

Southern Crossing St., 14921-Barbara Kay Gibbs to Jennifer Kristine Diehl, $515,000.

Turning Leaf Pl., 15333-David M. and Heather L. Schneider to Cameron P. and Brigid C. Richardson, $640,000.

Waterloo Bridge Cir., 5789-Joel B. and Andrea M. Wilson to Barbara Howell Contreras Orozco, $685,000.

MANASSAS AREA

Ambrose Ct., 8650-Michael E. and Janice D. Kraft to Walter and Theresa Kroptavich, $445,000.

Blackstone Rd., 9414-Corina Antonia Villalta and Hector F. Guerrero to Jose A. Umana Ruiz and Yeni Elizabeth Garmendez Reyes, $320,000.

Boyer Lane, 6435-Timothy and Tammy Fitzgerald to Megan O. Buzzell and Nathanael D. Frazier, $562,000.

Campaign Ct., 10844-Nicholas A. Cantoni to Souleymane Quattara and Kouadio Eric Yoboue, $354,000.

Coachcrest Ct., 8005-Elizabeth A. Lawson to Emmanuel Kongnyuy and Laura Yarborough, $280,000.

Crestbrook Dr., 13086-Charles C. and Annie G. Snead to Cori Anne and Paul William James Russell, $610,500.

Duneiden Lane, 7610-Andrew C. Eblen and Shunell Hall to Trinh Truong and Diep Ngoc T. Nguyen, $315,000.

Graves Lane, 9102-Miller and Smith at Richmond Station Corp. to Reymundo and Martina Vidaurri, $428,870.

Hawthorn Hill Ct., 9928-Kevin and Kimberly S. Breneman to Susan M. and George W. Haynes, $502,500.

Kessler Pl., 11258-Craig M. Heinitz and Thomas S. Cosby III to Tung Minh Quang and Diem Thi Ngoc Nguyen, $305,000.

Mariposa Dr., 7316-Torre Allen to Maria Chavarria Aguilera and Jamison A. Estep, $406,000.

Mint Springs Ct., 7501-NVR Inc. to Jeremy and Elizabeth Galvan, $609,460.

Mint Springs Ct., 7555-NVR Inc. to Christopher James and Tara N. Glienke, $662,325.

Old Dominion Hunt Cir., 8865-Olivia K. Nguyen to Shawn Edward and Anita Marie White, $629,900.

Running Cedar Lane, 6526-Stanley Martin Companies Corp. to David John and Jeannie Kim Morgan, $905,290.

Saranac Pl., 12090-Brian W. Gubesch to Bobby E. and Sandra Autrey, $564,900.

Spiller Lane, 12603-Patrick M. and Rebecca L. Thompson to Aaron R. and Heather M. Neff, $573,000.

Stonington Lane, 10523-Matthew Antonio Moran to Zachary Lewis and Adrienne Michelle Smirnow, $215,000.

Thrave Lane, 6060-Joseph A. and Anne W. Ranson to Albert Louis and Jean Elizabeth Decharleroy, $585,000.

Wheeler Ridge Dr., 11168-NVR Inc. to Mark Christopher Bicera and Melissa Ann Sicat, $636,480.

Willow Green Cir., 11324-NVR Inc. to Supraja and Narendra K. Botlaguduru, $392,490.

Yuma Ct., 10204-David B. and Julie A. Wilson to Suraj Gautam and Yojana Debkota, $280,000.

MANASSAS PARK AREA

Dahlgren Ridge Rd., 8954-Dmitriy and Kavita M. Bondarenko to Ari Andrianus and Autumn Dorine Kesuma, $400,000.

Leland Rd., 8419-Gaurav Gupta to Yuzglenia De La Cruz Paulino, $351,000.

Riding Meadow Way, 7450-Lawrence W. Smith Jr. to Marjan Darab, $342,000.

Skystone Loop, 8062-MS Signal Hill Corp. to Ashley Carlene and Jennifer Ann Henderson, $538,730.

Vine Ct., 11030-Helen G. Castro Madorma and Bryan L. Cicaccio, $485,000.

MONTCLAIR AREA

Breeze Way, 4940-James Christopher and Trisha Angelina Edge to Jeffrey Ben and Marlene Estrada Barta, $650,000.

Dartmoor Dr., 16203-Jeffrey B. and Marlene E. Barta to Martha J. Ziobro, $408,000.

Isle Royale Terr., 17516-Ebony Eggleston to Wellington N. Smith Jr., $335,000.

Northgate Dr., 15606-Steven Edward and Tracey D. Singleton Gutowski to Alexandra M. and Bonita Smith, $275,000.

Russett Maple Ct., 3716-Donato A. and Margaret C. Montanaro to Paul A. Zacharzuk and Elissa J. Baum, $529,000.

Waterway Dr., 4181-Carlos A. and Carolina M. Espinosa to Charles B. and Virginia B. Phucas, $380,000.

NOKESVILLE AREA

Fleetwood Dr., 13469-Atlantic Builders LTD to Matthew T. and Carrie A. Barido, $880,425.

Greenville Rd., 7640-Aaron J. and Cynthia D. Kightlinger to Gerald and Karen Wardle, $406,000.

Trailside Turn, 11860-John J. and Michelle R. Stolte to Michael Bowie and Stephanie Zink, $910,000.

TRIANGLE AREA

Cabin Rd., 18301-Mohammad B. Karim to Esther Ruby Hughes, $320,000.

Fuller Heights Rd., 19240-Jose V. Flores to Ismail and Mercedes Rhikeasha Bagceci, $465,000.

Logstone Dr., 3432-Sac V. Pham and Ly Phuong Phan to Ida E. Johnson, $730,000.

Port Hope Pt., 3807-Cindy A. Tierney to Yong Chen and Zhuozhi Sun, $170,000.

Wharf Lane, 3656-Tammy M. Smith to Ngoc Quynh Truong and Pi Thanh Dang, $231,000.

WOODBRIDGE AREA

Armstead St., 13232-S. Islam and Pervin A. Popy to Jose F. Sorto Ventura, $337,000.

Baxter St., 13320-Frederick A. Weiler Jr. to Edio F. Garcia, $300,000.

Blackjack Oak Lane, 16758-Jacob Torrens to Kiyomie Banks, $297,600.

Brickert Pl., 3954-Ethan and Stephanie Mergentime to Patricia Alice Johnson, $365,000.

Cambridge Dr., 2938-Assefa Zegeye and Hiyent Gezaw to Jeffrey Brenden Ohana and Sarah Marie Croxford, $325,000.

Cedar Cove Way, 1848, No. 1-1A-Gregory Leon Washington to Dexter Jones, $255,000.

Cohasset Lane, 12913-Melvin Ivan Jimenez and Christine M. Kaloudis to William Cutler Robinson and Danielle Elizabeth Dulick, $400,000.

Cressida Pl., 4015-Kareem Omar Cox to Sebastian and Diego Luis Jaramillo, $270,000.

D St., 1309-Stevenson Realty to Nelson Ivan Olivares, Lizeth Cora Mendez and Hugo Andres Olivares, $285,000.

Eagle Crest Lane, 2656-K. Hovnanian Virginia Old GC Inc. to Darren D. Foster, $574,990.

Fisher Ave., 14231-Han Q. Bui to Lucy Hoang T. Ngo, $297,000.

Granada Way, 12308-Ellen Stodola to Anthony Cohea and Dania Chavira, $290,000.

Harbor Side St., 485, No. 511-Kerry W. Kubaszyk to Debra Tomcheck, $399,000.

Horseshoe Lane, 15512-Shedaun P. Smith to Melanie McDowell and Peter James Ziomek, $180,000.

Jennings St., 2173-Ki Era R. McKinnie and Edward E. Long to Jonatan Mesazapata, $360,000.

Ladue Ct., 1621, No. 304-B-Rosemary S. Zimmermann to Richard J. and Barbara J. Sparaco, $285,000.

Longview Dr. W., 2303-Sephora Tantiangco to Fereschte and Ahmad F. Naderpoor, $356,000.

Maidstone Ct., 12241-Marsons Inc. to Sara Mercedes De Jesus and Alejandrina Arbieto, $274,000.

Merseyside Dr., 2274-VHE Investment Groups Corp. to Lillian Hamilton Smart, $300,000.

Misty Lane, 12879-Susan B. Leake to Santos Elvis Rodas Membreno and Blanca A. Rodas, $353,300.

Powell Dr., 2873-Lewis E. and Janie K. Lott to Jamshed Hashmi, $540,000.

Sea Lawn Pl., 16909-David L. and Angela T. Ponder to Tammy A. Washington, $370,000.

Sherbrooke Cir., 3585-Erik Scott and Victoria Cunningham to Deeana H. Shin, $273,500.

Southington Dr., 12428-NVR Inc. to Marlene and Wesley McClellan, $671,735.

Sturbridge Rd., 12902-Kelly G. Schwartz and estate of Rita Beaumont Hill to Ali El Sawalhi and Tatyana Dakroub, $415,500.

Torrington St., 12712-Meghan A. Matulka and estate of Cathlyn Frances Macaulay to Mehrdad Raeisifard, $280,000.

Vestal St., 751-Tae Chang and Sung Hee Woo to Mark Klawitter, $465,000.

Windjammer Dr., 2200-Carlos A. Zelaya to Kiran D. Prin Calderon and Bryan A. Swan, $380,000.

Manassas

These were among homes sold in March in Manassas.

Beech Pl., 9751-Robert Hutchison to Babak Kazemi, $205,000.

Buttress Lane, 8383, No. 403-Sean P. Lyons to Mario Jimenez, $188,000.

Carlton Dr., 8662-Zand B. Enterprise Corp. to Jose R. Castillo Santandrea and Karinna G. Zelaya Bonilla, $295,000.

Confederate Trail, 9946-Debra Riffe and David Rogers to Carmen Lopez and Edy E. Lopez Gonzalez, $440,000.

Fountain Cir., 10234-Ramon and Nicole Mayfield to Rene Isaac Dieguez and Jenny Romero Mejia, $418,000.

Hopkins Loop, 9914-Stanley Martin Companies Corp. to Bradley Douglas Brill and Tiffany Ann Galindo, $446,489.

Hopkins Loop, 9934-Stanley Martin Comapnies Corp. to Jason and Gabriela Johnson, $454,990.

Liberty St., 9514-Full Moon Investments Corp. to Pasquale Laudiero, $477,500.

Mercedes Dr., 9609-Sylvester D. Hayes and Sheila Anne Barr to Migirdic and Donna Katac, $515,000.

Old Lewis Ct., 8861-Dayna L. and Kevin L. Sellner to Rafael Suchite Paz, $500,000.

Ratcliffe Trail, 10487-Hernan J. and Taylor Espinoza to Tristan C. Snyder, $360,000.

Stonewall Rd., 8614-Margaret Louise and Antonio Joseph Tomarchio to Nicholas, Emily, Cynthia and Michael Frase, $415,000.

Manassas Park

These were among homes sold in March in Manassas Park.

Cabbel Dr., 120-James Ashby Yowell Jr. and estate of Bobby Ray Jenkins to Jose Carrasguillo, $255,000.

Englewood Ct., 8525-Abdelmalek Aarbaoui to Ronald J. and Heidy C. Stone, $240,000.

Kristy Dr., 9226-Sterling K. Schaefer to Noor Y. Abughannam, $305,000.

Matthew Dr., 9261-RCMA Investment Inc. and ANHV Investments Corp. to Lawrence W. Smith Jr., $479,000.

Walker Way, 9505-Arshad Jafri and Bonnie Jeffrey to Andrew and Danielle Ping, $240,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Acadia St., 84-Sheriff O. Shoetan to Avery Daniel and Kelsey Diane McClelland, $370,000.

Aquia Dr., 1028-Mark L. and Deborah J. Caulk to Christopher and Tiffany Valenti Adams, $342,000.

Aurelie Dr., 7-Thomas A. and Cynthia L. Howell to Regina Funderburk, $360,000.

Bertram Blvd., 12-Claire D. and Craig D. Berry to Janet and Andrew Williams Burkhart, $319,900.

Caisson Rd., 349-Mitch and Amelia S. Garringer to Kevin Michael and Terrina Marie Chilton, $415,000.

Coachman Cir., 44-Pedro Jose Roman Garcia and Mariam Ivelisse Roman to Salaymatu M. Kamara, $540,000.

Country Manor Dr., 81-James T. Smith to Angel R. Cavalier, $425,000.

Decatur Rd., 393-Kirk and Jennifer Brandt to Hadrain Luvern Clark, $319,900.

Elmont Ct., 5-Patricia Lynn Neblett and Jason Frederick Good to Aric and Rebecca Armstrong, $539,900.

Farragut Dr., 2059-John W. and Heather McCrudden Woodhouse to Dana Lynne and Nathanael Ward Buczek, $399,900.

Gardenia Dr., 151-Robert A. Howe to Nathan John and Melissa Marie Williamson, $415,000.

Gentle Breeze Cir., 254-Grover Michael Gossett to Carlton D. Stetson and Deborah A. Chamberlain, $525,000.

Gladiola Way, 533-Stanley Martin Companies Corp. to Ryan Christopher and Jenille Dion Thibault, $510,490.

Greenfield Rd., 107-Villatoro Investments Corp. to Jacob Wesley and Krista Edwards Carter, $365,000.

Hastings Dr., 106-Myroslawa Melkovitz to Phillip L. Hitt, $241,000.

Holly Corner Rd., 658-Stephen Christian and Crystal S. Adaway to Benjamin Jacobs-El, $285,000.

Indian Point Rd., 73-Aaronal Homes Inc. to Mark and Karla M. Drewett, $725,000.

Kimmer Ct., 36-John Piser III to Monique Allen, $318,000.

Lapis Dr., 24-Thomas R. and Jessica L. Taylor to Shaun and Jessenia Zinner, $342,500.

Long Point Dr., 151-Brenda D. Phares to Carole A. Austin, $270,000.

Lyndale Ct., 310-A.P.L. Corp. and W.E.K. Corp. to Charles E. Smith, $213,000.

Mews Ct., 401-Michael T. Chandarlis to Vanessa Ivy Morales, $239,000.

Mooring Ct., 110-Pamela D. and Shane B. Paxton to Khalid Sarwary and Muska Arif, $322,500.

Neabsco Dr., 33-Alexander Leonard and Ashley Vernon to Christopher Bryce and Angella Barnes, $410,000.

Orchid Lane, 48-Jeffrey Lester Hunter Jr. to Milthon Delgadillo and Maria E. Cartagena, $449,000.

Pinnacle Dr., 103-Bradley Bliss to Charlotte Marie and Debra McKenna, $253,000.

Regiment Lane, 6-Michael D. and Kelly J. Walker to Charles Philip Emmanuel and Jill Marie Stevenson, $385,000.

Ridgeway Rd., 12-Nancy E. Siegel to Samuel and Baerbel Hannelore Cooks, $379,000.

Scott Dr., 715-Daniel I. Khera and Theodore R. McRackan to Terry A. and Denise F. Hardy, $240,000.

Shamrock Dr., 206-Jacqueline Lopez Hernandez and Rosa E. Hernandez Bordado to Seth O. Nimako and Esmie Ofori-Darkwah, $299,000.

Stafford Ave., 7-James D. Landry to Everett C. and Katherine A. Nelson, $175,000.

Surveyors Way, 4-Randolph and Diane L. Feliciano to Ajmal Mirzad and Manizha Ebadi, $384,000.

Theodore St., 7-Earl Douglas Lewis Jr. to Alma N. Valdez Avelar, $330,000.

Tradewinds Terr., 205-Tyler W. Sullivan to Kyle A. Kohl, $295,000.

Vista Woods Rd., 71-Rodolfo Barbosa to Marvin Leander Craig and Kathleen Elizabeth Benatti, $325,000.

Wave Dr., 2014-Michael C. Meier to Karin Christine Farrell, $370,000.