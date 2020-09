Golders Green Pl., 13246-Tina Hedberg to Katherine and Steven Morsch, $377,000.

Lawrence Lane, 13451-John W. and Rebecca A. Newman to Benjamin Daniel and Jennifer Crist Rosen, $539,000.

Mayapple Ct., 10276-Brookfield Vint Hill Corp. to Amanda Christine and Mitzie Anderson, $598,735.

Moray Firth Way, 12620-Kay S. Floyd and Kay F. Firaben to Michael John and Velma Ellis, $521,000.

Pennock Ct., 8864-Lixin Wang and Lingling Zhuang to Guillermo Daniel and Rosa Chavez Castellon, $580,000.

Saybrooke Dr., 9688-Elizabeth H. Fredette to Spencer and Amanda Askin, $410,000.

Sequoia Park Way, 7981-Richard T. and Elizabeth A. Yezzi to Angela and Stephen Gansor, $475,000.

Spring Beauty Rd., 12025-Celeste M. King to Marvin Jose Lazo, $510,000.

Wheat Mill Loop, 12225-Matthew S. and Kathleen A. Rainey to Bruce David and Jennifer Jessica Chisholm, $560,000.

DALE CITY AREA

Aerial View Rd., 15833-K. Hovnanian Virginia Operations Inc. and K. Hovnanian Virginia Old GC Inc. to MacArthur and Rubystein Watkins, $606,355.

Belvedere Dr., 14470-Edward T. Larimore to Awais Rasheed, $257,000.

Broker Lane, 3340-Neabsco Overlook Corp. to Neil Geoffrey and Sue Anne Twine, $408,268.

Cherrydale Dr., 15059-Rene Armando Pereira to Carlos H. Delcid Lagos and Luis M. Zuniga, $255,000.

Dane Ridge Cir., 4706-Roderick Stewart to Leigh Pounds, $340,000.

Edinborough Ct., 4354-Onesimo Reyes Francisco III to Mohammad Awais, $555,000.

Fledgling Cir., 3214-Aaron and Ann Wheeler to Casey L. and John A. Muir, $525,000.

Hoffman Dr., 4221-Naghman Rashid to Paula Aracely Sanchez Gomez, $335,000.

Kerry Lane, 13201-Deputy Properties Corp. to Martin Vargas Sanchez, $285,000.

Kingsman Rd., 13609-J&D Homes Corp. to Adriana Yesouen, $385,000.

Lindendale Rd., 13611-Gail L. and Frederick A. Goguen to Wilber S. Umana, $363,000.

Mattapony Dr., 13924-Kyaw Aung and Ni Cin to Roberto Chavez and Elaine C. Mora Vega, $380,000.

Princedale Dr., 13466-Oscar A. and Jose Portillo to Romesa Begum and Mohammed Habib Ullah, $385,000.

Quince Ct., 5211-Jessica M. Davis to Diane Elaine Greene, $263,000.

Roundtree Dr., 5643-K.A. Investments Group Corp. to Palmer Mitchell II, $350,000.

Spanish Dollar Ct., 5212-Alfred W. and Tracy C. Baptiste to Joseph V. and Michelle S. Prestigiacomo, $530,000.

Windflower Ct., 4197-Scott W. Akers to Carlo and Rebecca Avergas, $507,000.

DUMFRIES AREA

Branched Oak Rd., 17121-Putle Home Co. Corp. to Leland J. Piner, $604,551.

Chesapeake Dr., 3011-Reginald Gallon to Osei Tutu, $324,950.

Hemlock Bay Rd., 2155-NVR Inc. to Celeste Ann Paterson Ross, $511,030.

Hemlock Bay Rd., 2172-NVR Inc. to Brandi C. Gibson, $420,795.

Medford Dr., 2882-Dennis M. and Gwendolyn J. Crimiel to Gary L. Talbott, $507,000.

Red Cedar Rd., 18087-NVR Inc. to William David Nolan and Kenneth Eugene Macon III, $442,265.

Thunderbolt Rd., 18238-Brookfield Washington Corp. to Umair Atique Alam and Komal Feroze, $627,599.

GAINESVILLE AREA

Cedar Branch Dr., 7782-Hwan P. Eun to Richard Roselli, $315,000.

Chelmsford Dr., 13890, No. B209-Mary N. Wade and estate of Doris Evans Naeher to Candace Strother, $301,790.

Culloden Crest Lane, 7879-Annabelle Belden and Nabyla Afshar to Allen J. Popels, $353,900.

Ellis Mill Dr., 8781-Sherman and Tammie Gillums to Harjinder Singh, $611,000.

Heritage Valley Way, 13721-Perey L. and Bette E. Wood to Richard P. Sherman Jr. and Diana L. Perfect, $550,000.

Lords View Loop, 8777-Nicholas A. and Amy B. Shelton to Nicholas Matthew and Katrina Ellaine Pistun, $600,000.

Parula Way, 14405-Anthony and Olivia Lobalbo to Mark A. and Amber J. Barak, $423,000.

Saddle Run Way, 6880-Robert P. and Emily Fulton to Diane Catherine Murphy, $510,000.

Sharpshinned Dr., 14496-Stacie Ann Campbell to Kevin Michael and Julie Marie Whyte, $595,000.

Sudley Rd., 4404-Jon M. and Jeanne M.N. Jacobs to Abel and Linh Aquino, $403,100.

Trotters Point Lane, 5917-Toll VA VIII LP to Joseph Patrick and Catherine Eileen Blessing, $745,898.

Waverley Mill Ct., 7876-Brenda Repass and Wanda F. Morgan to Eric L. and Ester G. Shannon, $230,000.

HAYMARKET AREA

Armour Ct., 5235-Greg T. and Laura F. Henry to Charles W. Zimmerman, $429,000.

Camerons Ferry Dr., 6066-Tyson Scott and Tara Chance Carpenter to Michael and Eloisa Welsh, $418,000.

Cypress Park Lane, 14800-Pragyan Mainali to Sunil Kharel, $460,000.

Golf View Dr., 15105-Nickolas B. and Maryann Savage to Jonathan K. and Ama A. Hutchful, $679,000.

Gypsum Hill Rd., 4013-Patrick W. and Christine Mason to Tyson and Tara Carpenter, $600,000.

Interlachen Ct., 5904-Kiw Hyun and Mi Ae Chung to Samuel P. Hughes, $585,000.

Mackenzie Manor Dr., 15864-Joseph M. Abarno to Michael David and Donna High Potter, $425,000.

Riding Club Dr., 15331-David and Cynthia Stinson to Gloria Forus, $1.14 million.

Royal Crest Dr., 15231, No. 301-9-Sandra J. Gould to Ronald Anthony and Suzanne J. Mauro, $410,000.

Sky Valley Dr., 15120-Toll Land X. Partnership and Prince William Land I. Corp. to Oscar D. Warmerdam and Ingrid Henriette Claudia Hummingson, $1.02 million.

Tiffany Lane, 16014-Travis Robert and Jacqueline Ann Leverich to Gary D. Hyde Jr., $425,000.

MANASSAS AREA

Amblewood Dr., 13202-Richard E. and Loretta S. Leeker to Rebecca Pitkow, $572,000.

Barbados Lane, 7443-Sean P. and Anne G. Whitfield to Anup Acharya and Nisha Timalsina, $324,000.

Bridle Post Pl., 12000-John R. and Rebecca E. Martin to Galen Wesley Collins, $615,000.

Clifton St., 7921-David Keith and Hye Suk Mauney to Wonbum Kim and Hyonsuk Yi, $270,000.

Counselor Rd., 8057-Margaret A. Durant to Richard A. and Carey M. Zborofsky, $440,000.

Englewood Farms Dr., 8831-Matthew Z. Grayson and Wesley R. Tramel to James Park, $445,000.

Flager Cir., 7824-Antoinette L. Smit to Hari Prasad and Usha Sharma Regmi, $340,000.

Greenway Ct., 6051-Eric William and Deidre L. Howard to Natasha Nahas and Andrew G. Dodson, $480,000.

Hinton Way, 10545-Samuel M. Rogers III to Ali Nassib Afshar, $435,000.

Landview Dr., 12711-John G. Coburn to Thane Timbers, $495,000.

Magenta St., 9621-Allan D. and Peggy C. Guggolz to Jeffrey E. Benson and Drew Anne Hergen, $535,000.

Potter Dr., 12006-Gary and Patricia Gilham to Edin O. Esquivel Contreras and Marlon Esquivel, $425,000.

Stillbrooke Rd., 8002-Stuart F. Adams to Matthew and Michelle King, $510,000.

Willow Green Cir., 11330-NVR Inc. to Amy E. and Abram L. Denton, $395,310.

MANASSAS PARK AREA

Barnwood Rd., 8199-Antonio Charles and Stella K. Frazier to Chun Xi Yang and Xiuyan Lin, $460,000.

Quail Hollow Dr., 6551-Christopher Floyd Czerwinski to Stephen and Danielle Spiker, $475,000.

Silvermist Lane, 9361-MS Signal Hill Corp. to Norman Cillo, $540,060.

Tasha Ct., 10008-Jay W. and Sun O. Pak to Curtis L. and Beverly R. Wilson, $775,000.

Wooldridge Dr., 11040-Hermine E. Harris to Gregory Allen and Katherine E. Bendl, $442,000.

MONTCLAIR AREA

Benson Ct., 3797-Michael W. and Margaret A. Otterblad to Robert Alexander Pearson Jr., $526,000.

Henderson Lane, 16126-Karina Michelle Wurz and Karina Michelle Page to Jeffery Michael Ramey, $302,000.

Iris Lane, 15310-George J. and Debra D. Gibmeyer to John Lee Adams Jr., $476,000.

Shadow Woods Ct., 4747-Nicholas and Katrina Pistun to Mustafa and Amela Ahmetovic, $451,200.

Timber Ridge Dr., 4607-Robert Morton Novotny to Jonathan Eric Markowitz and Ruth Kathryn Gregorio, $550,000.

NOKESVILLE AREA

Edmund Saul Ct., 12155-NVR Inc. to Clifford C. and Alane Lewis, $647,805.

Homestead Dr., 12599-Kellie and Wayne Olson to Matthew Warren and Linda Seeger Berry, $989,900.

Olive Maust Lane, 12601-NVR Inc. to Matthew Ellis and Kristin L. Jackson, $631,618.

OCCOQUAN AREA

Mill Cross Lane, 202-Christopher M. and Emily R. Knauer to Andrew C. and Caitlin N. Orr, $410,000.

TRIANGLE AREA

Cabin Rd., 18421-Toni Jean and Joseph Paul Catalano to Michael Stegmaier and William Cody Pitts, $395,000.

Queen Dr., 19009-Clarence E. and Mattie L. Hutson to Nelson R. Alvarado Rosales, $152,900.

WOODBRIDGE AREA

Abbottsbury Way, 2123-Ryan Joseph Russell and Shannon Laura Gross to Megan L. Bess, $340,000.

Arrowhead Ct., 3177-Preferred Resource Corp. to Charles Cooper and Heather Marie Sager, $340,200.

Belfry Lane, 3543-Manohar Singh to Argelio Medrano, $271,000.

Carthage Dr., 2112-William R. and Joi N. Funches to Katherine Therese McInnis, $347,500.

Charter Ct., 4800-Brian D. and Giuliana A. Moore to Michael S. and Debbie Pierce, $855,000.

Churchman Way, 4115-Askan Corp. to Juricka Nawrozzada, $292,500.

Corbett Pl., 1277-Kristin K. Maypole and Paul E. Barstys to Laxman Raj Koirala, $328,000.

Cromwell Ct., 11313-George A. and Marlow C. Gogel to Christopher Michael Gallant and Nataly Joselin Arce Becerra, $355,000.

E St., 1417-Bobby W. and Martha Gossett to Trilochan and Bhagirathi Bhatt, $299,900.

Elizabeth Reed Way, 4073-K. Hovnanian at Wornes at County CTR Corp. to Kenneth Jenkins and Bethany Pearl Hyter, $523,765.

Faversham Way, 1781-Mark D. and Gail Anne Budgeon to Teresa M. Janssen, $455,000.

Gardenview Loop, 1030, No. 301-4-Elene M. Jessup to Victoria Camille Gonzalez, $215,000.

Getty Lane, 13501-Stephen D. and Danielle B. Spiker to Yakubu Isah and Blessing Rabiu, $269,500.

Hill Meade Lane, 11580-Stanley L. Mushaw and Laura A. Feld Mushaw to Sezin Goksu Ozturk, $354,900.

Jessica Grove Pl., 13044-K. Hovnanian Townes at County Center Corp. to Joshua Tryler and Sarah Elizabeth Kimrey, $450,928.

John Diskin Cir., 15675-Robert P. Anderson to James M. Wetmore, $305,000.

Lakeside Ct., 12671-Michael Deboer and Sunisa Taylor to Thomas Wayne and Andrea Michelle Thornton, $540,000.

Luckland Way, 2521-Brian R. Steele to Barbara Phyllis Acouach, $345,000.

Margraf Cir., 2202-Josephine Sibley to Lewis S. Coriolan, $325,900.

Merseyside Dr., 2334-Lawrence Donald Parrott to Brianna Lavon Thomas, $295,000.

Oakwood Dr., 12600-Jessica L. and Timothy J. Woodcock to Allan Richard Javery, $380,000.

Perchance Terr., 12693-Jeffrey A. and Dee C. Wickham to Sayed Maroof Hamedi, $340,000.

Rainbow Ct., 1947-Linda Sue Foldvik and Vanessa Renee Ward to Betel Z. Tafere and Bizuayen F. Fereje, $319,900.

Seminole Rd., 2946-Derrick and Cherry Crockett to Brigitte H. Mbem, $350,000.

Southington Dr., 12424-NVR Inc. to Angel Luis and Diane Vazquez, $673,295.

Sylvan Moor Lane, 2573-Kevin F. Martensen to Dana V. Onley, $355,000.

Tonbridge Pl., 3766-Richard L. and Pamela Jean Frantz to Michael O. Marcantel, $378,000.

Village Dr., 14429-Linda Tran to Vilma H. Gutierrez Saravia, $255,000.

Winslow Ct., 1983-Warren A. D’Souza to Richard Dzansi, $309,900.

Manassas

These were among homes sold in April in Manassas.

Battery Heights Blvd., 9555, No. 102-Patrick and Mary Finnigan to Melbyn H. Parada and Areli Escolero Alvarez, $173,000.

Cherry St., 8891-Elisabeth Claire Butler to Sanjib Das and Baishali Ghosh, $355,000.

Fairview Ave., 9312-Paul Derek Naab to Michael Allen and Rogene Marie Kostiuk, $410,000.

Georgian Ct., 8438-Doris Y. Boggs to Timothy James Czajka, $205,000.

Magnolia Grove Dr., 10208-David Lloyd Frazier to Lazaro and Charne Holmes, $325,000.

Shady Grove Cir., 8335-William E. Swartz III to Matthew T. and Melissa C. Behnke, $285,000.

Weir St., 8906-Eric H. Walker and estate of Elizabeth L. Walker to Jose M. Funes Gomez, $419,000.

Manassas Park

These were among homes sold in April in Manassas Park.

Alpine St., 111-Antonio B. Leiva Recinos and Fermin Mora to Gilberto D. Rosales, $310,000.

Golf Ct., 9203-Gretchen K. Riley to Jasper Anthony and Kavin Ramzan, $539,900.

Lambert Dr., 145-Elizabeth Hernandez to Francisco Sanjuan Cruz and Lesly Damary Fernandez Rivera, $335,000.

Whitt Dr. S., 9300-Vijay K. and Archana Mehta to Ivania Chavarria and Anthony Alexander Montero, $496,500.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Acadia St., 39-Billy H. and Dana C. Ramsey to Shana Lewis and Ariel Correa Rodriguez, $370,000.

Aquia Dr., 1010-Bartley and Crystal Gilmore to Zachary Ryan and Morgan Christine Brady, $600,000.

Barrows Ct., 100-Eladio A. Pacheco to Michael A. Schmidt, $220,000.

Boxelder Dr., 332-James K. and Laura L. Sturdevant to Jonathan Duane and Brenda Jasmine Russ, $466,000.

Brooke Rd., 2676-Tahariq A. and Lakeisha L. Gray to Cliff and Brenda McClung, $512,000.

Cascade Lane, 128-Robert L. Calvin Jr. and Maria L. Cavin to Shane and Rachel Dowling, $420,000.

Cobham Ct., 12-Peter J. and Brianna G. Novak to John Jeong Han Gim, $525,000.

Cropp Rd., 499-Paul A. and Elizabeth S. Williamson to Gustavo F. and Erika S. Lopez Sanchez, $310,000.

Egret Ct., 21-Cynthia Gutierrez to John Aryee, $365,000.

Falmouth Dr., 615-William R. and Theresa C. Durrett to James D. and Angela M. Noll, $350,000.

Grace Manor Ct., 21-Lamartine X. and Yurika Station to Dana S. Stevens, $389,900.

Jefferson St., 4-Resq-1 Corp. to Matthew Aaron Hamannwright and Anissa Wells, $275,000.

Lancaster St., 640-Donald E. Melanson and Janis S. Streich to Salomon and Jeanna Rodriguez, $499,000.

Leonard Rd., 209-Christopher and Katie Maccary to Bonnie Gray, $250,000.

Madison Ave., 110-Stuart A. Whitford and Mary F. Woolls to Christopher Roland and Myah Hubbell, $327,000.

Mosby Lane, 5-Alberto and Ana Yaiseth Medina to Carl W. and Patricia A. Hall, $699,990.

Norwood Lane, 33-Mark C. and Catherine Y. Garrett to Judy A. Dixon, $339,000.

Pilgrim Cv., 103-Susan M. Holte to Melvis S. Alvarez and Maria E. Carransa, $300,000.

Poplar Rd., 2534-Ironwood Investments Corp. to William and Lucy Collazo, $310,000.

Riggs Rd., 19-River Potomac Corp. to Kenneth and Sebrina Morris, $469,900.

Scotland Cir., 12-Aftah Waqi and Nadia Khan to Jacob B. and Esther K. Arhin, $415,000.

Shepherds Hook Way, 12-Monica Jane Greene to Lourdes Pagan Rivera, $388,000.

Stoneridge Ct., 12-John Wade Russell to Adam David and Alexandria Bicknell, $430,000.

Titanic Dr., 3220-Kevin F. and Patricia E. Colon to Katherine and Sukhwinder Singh Mahal, $339,900.

Verona Ct., 3-Gail Best Deen and Joseph Best to Dorothy Thelen, $285,000.

Waters Cove Ct., 307-Judith Hall Bayliss to Jian Bing Lin and Yang Yan, $275,000.