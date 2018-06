These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

Calvert County

BROOMES ISLAND AREA

Songbird Lane, 4050-Federal National Mortgage Association to Daniel Koppers, $45,000.

CHESAPEAKE BEACH AREA

Beaver Dam Rd., 3145-Joe D. and Jennifer S. Malenab to Franklin D. Dolina III, $285,000.

Cox Rd., 3135-William T. Omara II to Jonathan R. and Haley Evans, $310,000.

DUNKIRK AREA

Cavalier Dr., 12191-Mary T. and Charles Patrick Hood to Denny A. Hernandez, $320,000.

HUNTINGTOWN AREA

Huntsman Dr., 3274-Matthew P. and Micaela Q. Ramey to Michael Vaughn and Kristin Marie Robinson, $530,000.

Pat Lane, 950-Chesapeake Acquisition and Development to Michelle L. and David E. Carter, $420,000.

LUSBY AREA

Bonanza Trail, 12215-U.S. Bank N.A. and Home Equity Asset Trust to Brian and Amie Dryer, $208,000.

Cougar Ct., 707-George E. Pineda to Sandra J. Vaughan, $215,000.

Mesa Trail, 11661-Robert F. Zurl to John Nathan and Rachel Elizabeth Nalls, $220,000.

Rousby Hall Rd., 12900-Craig W. Vance to Zachary N. and Paul W. Jenkins, $139,000.

Thunderbird Dr., 365-Michael B. Jordan to James Coy Granill, $165,000.

OWINGS AREA

Michael Way, 9016-Cynthia Clay and Grace Fischer Amos to Stephanie A. Graham, $240,000.

PRINCE FREDERICK AREA

Clay Hammond Rd., 930-Michael V. Robinson to Brandon J. Lehan, $359,900.

Sequoia Way, 2652-Gregory A. Jilek and Hilary W. Ginter to John R. O’Donnell III, $510,000.

ST. LEONARD AREA

Leonard Ct., 230-Gary Michael Patterson and Terri Anne Dephillip Patterson to Brian Shrawder and Julianne Joseph, $280,000.

Quiet Ct., 6501-James and Sharon Rogers to James W. and Jaclyn D. Fowler, $380,000.

Charles County

BRYANS ROAD AREA

Bolinbrook Ct., 2597-Naseeruddin Qureshi to Crystal Ann Briggs, $225,900.

Heather Lane, 2206-Tyler R. McCready to Brittany R. McCready, $145,000.

Pauline Ct., 6724-Lynn Fogg Wilson to Andrew Spriggs III, $214,900.

CHARLOTTE HALL AREA

Quiet Pl., 9290-Ronald D. and Leah H. Filley to Robert Thomas and Lauren Rebecca White, $443,500.

COBB ISLAND AREA

Duvall Dr., 17742-Zenon Sushko to James N. Stine, $140,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Chalice Vine Ct., 15828-Richard and Brittany Ciccarella to Shirley Elaine Sewell, $321,000.

INDIAN HEAD AREA

Chicamuxen Rd., 7315-Cindy A. Riley to Richard J. Kimball, $223,000.

Laurel Dr., 3680-Jeannette L. Bland to Duk Hwa Kim, $257,500.

Red Hill Dr., 5266-Frank Nesbit to Billy Joe Simpson and Bernadette M. McDonald, $285,000.

ISSUE AREA

Mohawk Ct., 11450-Richard J. and Mary P. Hudak to Walton L. and Michelle L. Merchant, $584,500.

LA PLATA AREA

Derby Dr., 58-Steeplechase Development Corp. and Berkshire Homes Corp. to Janet Elizabeth Warwick, $328,985.

Palmetto Ct., 110-Jo Anne Ellison to Kathleen Noel, $199,900.

Silver Oak Rd., 9454-Elizabeth Ann Morgan and Linda A. Davis to Christine Abigayle Cline, $345,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Beechwood Dr., 10543-Residential Value Corp. to Lawrence B. Brown and Ashley P. Charles, $260,000.

Country Lane, 12788-Jose B. and Fe T. Inaldo to Stephanie A. Rosa and Francisco J. Rosa Cubias, $265,900.

Hazelwood Ct., 2356-Michelle Robillard to Lindsay Carice Owen, $157,000.

Lady Alison Ct., 11517-James B. and Deborah C. Goode to Lamar B. and Megumi Anderson, $415,000.

Meadow Lane, 21-Sylvia Y. Taylor to Natasha M. Fryer, $203,000.

Pin Oak Dr., 1540-Samella R. Horsley to Thomas Tyler Tomasky, $110,000.

Tanglewood Dr., 2018-Department of Housing and Urban Development to Colbey N. Nurse, $131,000.

Vest Lane, 5120-Russell A. and Jennette R. Tarbox to Gagandeep K. Suri, $739,000.

MECHANICSVILLE AREA

Edward Gardiner Rd., 14007-Bernice Moore to David E. and Crista R. Wadsworth, $190,000.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Hatton Pl. W., 15225-Joseph P. Carpentier and Lillia N. Estelle Carpentier to Justin Butler Ailes and Cheryl Lynn Anderson, $720,000.

Waverly Point Rd., 13600-Wilbert and Keralene B. Green to Luke W. Chapman, $385,000.

PORT TOBACCO AREA

Port Tobacco Rd., 7605-Daniel P. Rice to James Edward and Courtney Rae Wareham, $399,900.

ST. CHARLES AREA

Copley Ave., 1021-George C. and Sonja S. Wright to Thomas Bryant and Virginia Hickman Seale, $240,000.

Hackney Lane, 2827-Stephen Mark and Kathryn F. Leslie to Jessica A. Darby and Marcus B. Stokes, $279,900.

Kempsford Field Pl., 3609-Fundador and Carmen L. Albarran to Dale A. Robinson, $162,000.

Melrose Ct., 900-Rena Inderrieden to Michael Tresansky, $105,000.

Piney Church Rd., 4854-Emilie A. Eller and Barbara G. Dunn to Marcelino Martinez Quiroz, $70,000.

Sidd Finch St., 11896-Evan E. and Jeanine C. Martin to Tymeka Hagans, $399,900.

WALDORF (WEST) AREA

Bobcat Ct., 6007-Frances E. Kohne to Lisa A. Spencer, $225,000.

Chestnut Dr., 3082-Margaret L. and Myron Herbert Rowe to Fidel Saverdra, $329,900.

Jumprock Ct., 5102-Arapaho Corp. to Roney E. Wynn Jr., $260,000.

Marylea Ct., 3400-Darius N. and Antoya T. Cooper to Richard T. and Sarah F. Johnson, $380,000.

Opaleye Ct., 5805-Scott Kotkoretz to Casandra J. Simmons, $320,000.

Puffer Ct., 5927-Jason D. Smythe and Michelle M. Colon Camacho to Jason D. Smythe, $12,500.

Scenic Meadow St., 2809-Michael and Pamela M. Grozinsky to Anthony J. and Kyung Ha Jasswell, $380,000.

Snow Owl Pl., 11327-Naiah Turner to Sean L. and Monique V. Parker, $265,000.

Springfish Pl., 5804-George R. Adams and Sheryl L. Wood Adams to Natalie Hunter, $205,000.

Starlight Pl., 10541-Gene E. and Clarinda Carter to Laterra N. McWilliams and Joan M. Hobbs, $340,000.

Wallingford Ct., 3709-Brian E. and Terry McDowell to Jason L. Brantley and Melissa Figueroa, $400,000.

WHITE PLAINS AREA

Faith Hope Pl., 10370-Mortgage Equity Conversion Asset Trust and Mortgage Equity Conversion Asset Trust to Shawn B. Coates, $374,000.

Marshall Corner Rd., 10025-Raymond and Evelyn Bond to Nicholas E. and Lisa M. Wyant, $349,000.

Sextant Pl., 10453-Doris Marsh to Janet A. Henry, $252,000.

Tahoe Pl., 4000-Terri L. and Samuel L. Parker to Nicholas Cohen, $225,000.

St. Mary's County

BUSHWOOD AREA

Maddox Rd., 23281-Southern Maryland Real Estate Inc. to Kevin T. Southard Jr., $265,900.

CALIFORNIA AREA

F D R Blvd., 23520, No. 7A-Robert Goddard to Molly K. Stine, $182,000.

Laceys Lane, 22391-Bank of New York Mellon and the Cwalt Inc. Alternative Loan Trust to Hazel Bernce Kott and Bobert Max Carter, $159,500.

Snow Leopard Dr., 22904-Alicia M. Gronseth to James C. Gronseth, $258,000.

CLEMENTS AREA

Beavans Pond Lane, 37894-Alison Ann Beavan to Brandon Lee Beavan, $220,000.

GREAT MILLS AREA

Barkentine Ct., 21964-Jarrod L. and Marika Mosley to Kyle G. and Kelsey R. Garlinger, $240,000.

Fall Ct., 19845-Cartus Financial Corp. to Katelynn N. Zehr and Matthew B. Lyden, $375,000.

Mullingar Way, 22540-Sung Mook Woo to Ann Tyler, $233,000.

HOLLYWOOD AREA

Broad Creek Dr., 24466-Brandi M. Northup to Lorene Rye, $370,000.

LEONARDTOWN AREA

Belmar Dr., 23628-Bernard and Sue A. Packman to Daniel D. and Yumiko Ropp, $499,000.

Falling Pines Lane, 20445-Michael M. and Cynthia L. Spak to Beverly and William C. Elkins, $265,000.

Point Lookout Rd., 23311-Alice B. Moreland to Shelby L. Billing, $155,000.

LEXINGTON PARK AREA

Bryan Rd., 46803-Denise Grupe to Tiffany Gay Ruprecht and Michale Allan Wilcox, $229,000.

Essex Dr. S., 21459-Sig 1 Corp. to Calvin Johnson, $169,500.

Manon Way, 21420-Traina and Maria Vine to Darlene Harper, $110,000.

Snow Hill Manor Rd. N., 20132-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Randy A. Combs and Madeline S. Rochow, $280,000.

Wickshire Dr., 47755-Thomas A. and Maria A. Scott to Brian P. Reilly, $375,000.

MECHANICSVILLE AREA

Arlington Dr., 38525-Anthony W. and Clara D. Gilley to Thomas J. St. Arnold and Dayona St. Arnold, $234,900.

Elizabeth Ct., 36857-Erlinda Damron to Robert J. Gass, $225,000.

Three Notch Rd., 26066-Barbara O. Kozlowski and Nancy L. Lutz to Barbara O. Kozlowski, Nancy L. Lutz and Charlotte O. Land, $171,000.

PINEY POINT AREA

Crab Pot Lane, 17270-Craig M. and Kathleen H. Snyder to Mary Jean Davidge, $350,000.