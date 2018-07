Calvert County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CHESAPEAKE BEACH AREA

B St., 7533-James W. Woodcock Jr. to Carol Ann Pomerleau, $350,000.

Chesapeake Ave., 3713-John T. Cusick and Daniel W. Martin to Jeffrey Castle, $232,462.

I St., 7509-Eric Grunert to Christiaan Conover, $315,000.

DUNKIRK AREA

Rivershore Dr., 11809-Federal National Mortgage Association to Gregory and Wendi Keilwert, $317,000.

HUNTINGTOWN AREA

Oak St., 4050-Norman and Mary Ann Sawyer to Brett Robert White, $242,000.

LUSBY AREA

Manor View Rd., 8413-Steven J. Barger and Jane Lee F. Barger to Jonathan Gingras, $257,000.

NORTH BEACH AREA

Bay Ave., 8800-Robert Hamill to Jacquelyn L. Sola, $300,000.

OWINGS AREA

Chaneyville Rd., 3456-Angela M. and Clifford H. Martin to Ryan E. Sacker, $355,000.

Lord Cecil Dr., 1050-William J. Kumbar and Denise M. Bender to Dominc Tyler and Abby Sue Koah, $368,500.

PORT REPUBLIC AREA

Mills Pond Dr., 3130-Donna M. Melito and Mark W. Jensen to Craig J. and Danielle M. Cochran, $399,900.

PRINCE FREDERICK AREA

Double Oak Rd. N., 220-Wanda T. King and Chrstine C. Blocksidge to Gerald M. and Linda M. Loughner, $342,000.

Prince Frederick Blvd., 124-John Gray to Vaughn C. Lawson, $351,000.

SOLOMONS AREA

Pelagic Lane, 208-Nei Global Relocation Co. to Nicholas B. and Meagan L. Drees, $495,000.

ST. LEONARD AREA

Long Beach Rd., 5028-Federal National Mortgage Association to Thomas J. Rickard Jr., $255,000.

Charles County

BEL ALTON AREA

Fairground Rd., 9055-Keith Gregory Hayden to Austin R. Hayden, $160,000.

BRYANS ROAD AREA

Dakota Ct., 6803-Berkley Smallwood to Christopher C. Webb, $253,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Carrico Mill Lane, 7760-Matthew J. Taylor to Conard T. Vanasse, $304,000.

COBB ISLAND AREA

Audrey Rd., 17424-Jeffrey Nalley to Michael Joseph Keyser, $198,000.

INDIAN HEAD AREA

Charles Pl., 117-Jack Hicks to Nii Ja Fosters, $162,000.

Red Hill Dr., 5266-Frank Nesbit to Billy Joe Simpson and Bernadette M. McDonald, $285,000.

ISSUE AREA

Mohawk Ct., 11450-Richard J. and Mary P. Hudak to Walton L. and Michelle L. Merchant, $584,500.

LA PLATA AREA

Derby Dr., 58-Steeplechase Development Co. Corp. and Berkshire Homes Corp. to Janet Elizabeth Warwick, $328,985.

Palmetto Ct., 110-Jo Anne Ellison to Kathleen Noel, $199,900.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Briarwood Dr., 2142-Bobby C. Ward to Katayoun S. Ghavini, $205,000.

Creeks Edge Lane, 2110-Jaonathan Mommers to Marcus Klouis Valentine, $340,400.

Hickory Valley Dr., 3013-Robert L. and Robert M. Tweed to Bryian Lawrence, $244,600.

Lisa Dr., 2504-Frank O. Reese and Nancy C. Reese to Joseph V. Sobnosky IV, $250,000.

Mirkwood Lane, 12580-Nicholas Forson to Jeffreye E. Leadmon, $136,000.

Tanglewood Dr., 2034-Deann Charron to Angela M. Byrd, $179,900.

Westdale Ct., 3249-Trayonia Harris to Liqiong Li, $174,000.

NANJEMOY AREA

Chancellors Run Pl., 3715-William G. Decatur Jr. to Douglas and Kay D. Risk, $480,000.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Cliffton Dr., 9404-Jesse J. Lopez to Katrina L. and George Brown Baggarly, $280,000.

Little How Pl., 11210-Nicholas A. Adam and Candice Vallandinham to Walter and Tiffany Owens, $295,000.

Windermere Lane, 12414-Amr Real Estate Corp. to Rachel E. Boarman and Juan D. Pertuz, $249,000.

PORT TOBACCO AREA

Simms Landing Rd., 7290-Frank R. and Carolyn S. Machnicki to Rachel N. Wehausen, $303,500.

ST. CHARLES AREA

Brightwell Ct., 1752-Durga D. Kundhi to Ashley Byars, $185,000.

Deal Ct., 4942-Amt Homes Corp. to Rickea Shante Allen and Edward Marshall Sinclair, $410,000.

Hamlin Rd., 1134-Kenneth Jay Lake Jr. and Kenneth Jay Lake Sr. to Rimy Albarado, $130,000.

Milstead Ct., 3418-Joseph Edward Menichella to Justina Gray, $175,000.

Quinn Ct., 4470-David A. and Loress S. Brown to Wayne N. Mines, $249,900.

Sunset Ridge Pl., 11844-Ossie Lamorris Vereern to Youssef A. Ibrahim and Fayka H. Hassan, $265,000.

Walnut Ct., 3421-Southern Maryland Home Buyes Inc. to Natalie Douglas, $207,000.

WALDORF (WEST) AREA

Chateau Dr., 10380-Robert E. and Stephen E. Simonds to Chastity Nelson, $335,000.

Eutaw Forest Dr., 2972-Roy B. and Lori H. Harlan to Martinez and Philicia Majors, $365,000.

Hapsburg Ct., 2047-Vertenis M. James to Juan Calderon Mercado, $380,000.

Long Leaf Lane, 10678-Ariel Claros Pacheco and Monica Claros to Ariel Calaros Pacheco and Monica Claros, $423,530.

Mockingbird Cir., 4224-Kevin F. Painter to Serge Tchiuga, $225,000.

Pep Rally Lane, 9620-Jason and Amanda Evans to Gloria Dumone, $430,000.

Rendsburg Ct., 3109-Celerity Ventures Corp. to Glenda Yvette Manning, $419,000.

Sea Lion Pl., 6148-Craig J. Barber to Tori Butler, $238,000.

St. Patricks Alley, 10951-NVR Inc. to Denise Birdsong, $291,112.

Sun Valley Dr., 2718-Michael A. and Phyllis A. Troffer to John and Christina Broglie, $280,000.

WHITE PLAINS AREA

Atlantis Lane, 5161-Edward and Julie Haenftlign to Andrea Blackwell, $430,000.

Jacksonhole Pl., 10637-Donald H. Hubbard to Sierra Warren, $228,000.

Park Ave., 4135-William B. Finagin Jr. to Calvin R. and Rita J. Donaldson, $342,000.

Southport Pl., 11125-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Erika Danielle Odemns, $297,990.

Tarrington Pl., 3813-Gary P. and Helen K. Sulkowski to Carthan Daniel Farrar Jr. and Amanda Kay Pinkney Farrar, $360,000.

St. Mary's County

CALIFORNIA AREA

Chestnut Oak Ct., 23242, No. 2E-Robert A. and Nina M. Brown to Amy Crane, $129,000.

FDR Blvd., 23540, No. 4A-Sturbridge Wildewood Corp. to Rosemary Crowl, $190,669.

Patuxent Beach Rd. S., 23435-James M. Hovermill and Jimmy Hayden to Alaina Grimm, $114,000.

CHAPTICO AREA

Budds Creek Rd., 25502-Steven and Natalya Dean to Robert K. and Rebecca A. Hill, $375,000.

DAMERON AREA

St. Jeromes Neck Rd., 16641-Barbara O. Kozlowski and Nancy L. Lutz to Joseph Thomas and Cynthia Ann Bradburn, $171,000.

GREAT MILLS AREA

Craney Cove Lane, 46200-Jesse Emanuel and Virginia T. Mitchell to Michael John and Sandra Burns, $454,900.

Lexington Dr., 21370-Charles T. Robbins to Wanda B. Kimbrell and Malody Clinton, $114,800.

Schooner Ct., 45662-Clinton R. Willig to William Christopher and Rachel Lynn Hess, $235,000.

HOLLYWOOD AREA

Dudley Ct., 23965-William C. and Roxanne M. Edick to Lauren M. Ivancik, $315,000.

LEONARDTOWN AREA

Autumn Ct., 21128-Brett A. and Angelina Prucha to David R. Guy, $290,000.

Challedon Way, 41447-David J. and Nilgun S. Laux to Allan and Cornie Jespersen, $432,000.

Longmore St., 22760-Jessica Brown to Martin and Cheryl Ann Mercy, $172,000.

Woodmere Dr., 21234-Jane Ann Pammone to Victor Alfredo and Angelica Maldonado, $249,989.

LEXINGTON PARK AREA

Carriage Post Pl., 21323-Robert S. and Jennifer M. Alvey to Helen C. Davis, $264,000.

Silver Slate Dr., 47294-Darryl and Mary M. Stroup to Douglas S. Siedelmann, $243,250.

Weatherby Lane, 21625-Jonathan A. and Karis M. McEllroy to Clayton C. Hanning Franklin, $275,000.

MECHANICSVILLE AREA

Claires Dr., 39955-Ocwen Loan Servicing Corp. to Robert Daniel and Brant Matthew Fuller, $311,000.

PARK HALL AREA

Manor Dr., 20097-Dennis Heifner to Zachary Paul Muniz and Maddie Elizabeth Mullenax, $220,000.