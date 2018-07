Calvert County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CHESAPEAKE BEACH AREA

Beach Dr., 4325-Kathy G. and Joseph A. Padgett to Tyler Douglas Kleist, $465,000.

Chesapeake Ave., 3805-Semco Home Improvement Inc. to Shaun Purvin, $268,500.

Karen Dr., 2720-Guy T. Davies and Jodi Wellock Daview to Gregory T. Cooper and Kellie T. Barnes, $369,000.

DUNKIRK AREA

Buck Board Lane, 4031-Wells Fargo Bank to Stephanie Thompkins and Tyrone Lewis, $381,000.

HUNTINGTOWN AREA

Hatfield Rd., 1924-Erwin Rexford and Shannon L. Merski to Scott Ryan Beruti, $453,000.

Paloro Lane, 3105-Brian M. Reily to Timothy R. and Megan Whalon, $439,000.

LUSBY AREA

Blair Rd., 12740-Ethanid W. Ldarrow to Deborah J. Lyons and Regina M. Reese, $289,900.

Halsey Rd., 8429-Randall and Katherine Clark to Cody M. Rundlett, $222,500.

Mears Creek Rd., 11140-Bank of America to Steven Van Gregory Skyrm, $126,000.

Silver Rock Cir., 12301-Evelyn Louise Bell to Joseph E. and Pamela A. Miller, $225,000.

OWINGS AREA

Chesapeake Beach Rd. E., 265-Dawn C. Andres to James D. and Alana Sharlow, $274,900.

Margrove Ct., 9115-Craig M. Thomas to John Patrick Butler and Melanie Mnich, $456,000.

PRINCE FREDERICK AREA

Cassell Blvd., 3641-Lawrence E. and Rebecca Thompson to Daniel S. and Joelle R. Cohen, $300,000.

Fireberry Ct., 2105-Scott Pasch to Salvatore C. and Kellie Corrao, $435,000.

Rumford Pl., 4994-Wells Fargo Bank to Deborah Jean Price, $307,500.

SOLOMONS AREA

Shipwrights Cir., 13312-Donald M. Parsons Jr. to Dylan M. Hickey and Jennifer N. Jones, $213,500.

ST. LEONARD AREA

Laurel Trail, 5442-Willia Joe and Pamela M. Davis to Jennifer Smith, $163,750.

Charles County

BRYANS ROAD AREA

Adelphi Lane, 2717-Timothy M. Chase to Stacy Lanay Rodgers Long, $229,900.

Heather Dr., 6956-Andres Flores to Catina L. Reed, $249,900.

McCormick Dr., 6771-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Joann Dortch and Lakisha Goodine, $390,453.

CHARLOTTE HALL AREA

Hillmeade Ct., 13145-Deutsche Bank to Clifford Barnes and Laura E. Foote, $306,000.

COBB ISLAND AREA

Duvall Dr., 17742-Zenon Sushko to James N. Stine, $140,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Chalice Vine Ct., 15828-Richard and Brittany Ciccarella to Shirley Elaine Sewell, $321,000.

INDIAN HEAD AREA

Chicamuxen Rd., 7315-Cindy A. Riley to Richard J. Kimball, $223,000.

Laurel Dr., 3680-Jeannette L. Bland to Duk Hwa Kim, $257,500.

Riverwatch Dr., 150-Ameerah Person to Charles Quigley, $219,000.

LA PLATA AREA

Alder Ct., 306-Brian Y. Street to Regia Taylor and Luis Santiago, $296,500.

Fairground Rd., 7970-Kristin N. and Robert M. Price to Logan Everett Charles, $283,000.

La Plata Rd., 10375-Bryce L. and Jennifer Lunday to Andre Brown and Debra Johnson, $385,000.

Princess Diana Ct., 10649-William and Kathleen Evans to Jacob and Jennie Kibler, $339,900.

MARBURY AREA

Bicknell Rd., 4915-Stefanie Lou Demas to Margaret Ann Medley and Andrea Nyiradi, $219,900.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Humbolt Ct., 4302-Robert E. and Judith H. Glover to Nicholas R. and Amy S. Doner, $365,000.

Majestic Pl., 11789-Beranard P. and Mylyn M. Salimas to Leilani Simmons, $175,000.

Ryon Ct., 3365-Terkeisha Williams to Iyana Davis, $195,000.

NANJEMOY AREA

Green Dr., 1700-James G. MacDonald Jr. and Jennifer E. Lane to John Dale Deshetler, $324,900.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Meadowview Dr., 9833-Department of Housing and Urban Development to Jonathan I. Green, $171,000.

POMFRET AREA

Marshall Corner Rd., 8760-David C. Sheggrud and Jaime M. Gesl to Owen A. Burns and Kristina J. Bainski, $324,000.

ST. CHARLES AREA

Adams Lane, 505-James Silvester to Terrie Moody, $280,000.

Cave Creek Ct., 4820-Samuel A. Mudd Jr. to Tabnya Dorsey, $349,000.

Duchy Ct., 2110-61 Properties Inc. to Crystal Lavaill Dodd, $255,000.

Heathcote Rd., 3129-Terrapin Certificates Corp. to Michael Altobelli, $111,000.

Light Arms Pl., 3888-Larry D. and Virginia R. McGraw to Christopher R. Kackley, $169,000.

Saint Pauls Dr., 1004-Daniel P. and Tracey L. Leonardis to Thomas Michael and Dominique McMahon, $243,500.

WALDORF (WEST) AREA

Cheryl Turn, 10794-Pamela Harrison to Jeannette V. Esson, $389,000.

Gossett Ct., 3258-Retta H. Henriques and Stephen Allen to Jiovannah Little Diggs and Donnell W. Little, $370,000.

Harrison Ct., 2827-Frank L. Palma to Tierra N. and John P. Lyles, $280,000.

Lynnewood Ct., 10505-Denese T. and Moses Pettigrew to Jose R. and Milady Velasquez, $370,000.

Nutria Ct., 6506-Donald L. and Ruth L. Phillips to Monay T. Chase, $285,000.

Pintail Pl., 2958-Jennifer B. and Michael C. Wilkerson to Norris L. Bowden Jr., $255,000.

Sea Lion Pl., 6165-Camille Harris to Tamara J. Kelly, $220,000.

WHITE PLAINS AREA

Brookwood Dr., 3642-Gary E. Morgan and Linda L. Mobley to Andrea and Sonia Flores, $309,900.

Kingsway Dr., 8484-Valeria N. Payne to Delano D. McVay, $334,990.

Sandestin Pl., 11307-Michael R. Sutherland to Enmanuel De Jesus Rodrguez Betanes and Anabel Vargas Rodriguez, $273,900.

Southport Pl., 11127-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to David Anthony Landrum, $366,865.

St. Mary's County

BUSHWOOD AREA

Maddox Rd., 23281-Southern Maryland Real Estate Inc. to Kevin T. Southard Jr., $265,900.

CALIFORNIA AREA

FDR Blvd., 23520, No. 7A-Robert Goddard to Molly K. Stine, $182,000.

Patuxent Beach Rd. S., 23435-James M. Hovermill and Jimmy Hayden to Alaina Grimm, $114,000.

CHAPTICO AREA

Budds Creek Rd., 25502-Steven and Natalya Dean to Robert K. and Rebecca A. Hill, $375,000.

DAMERON AREA

St. Jeromes Neck Rd., 16641-Barbara O. Kozlowski and Nancy L. Lutz to Joseph Thomas and Cynthia Ann Bradburn, $171,000.

GREAT MILLS AREA

Craney Cove Lane, 46200-Jesse Emanuel and Virginia T. Mitchell to Michael John and Sandra Burns, $454,900.

Westmeath Way, 45485, No. G12-Cory D. Harris to Godfrey Tobb, $103,000.

LEONARDTOWN AREA

Belmar Dr., 23628-Bernard and Sue A. Packman to Daniel D. and Yumiko Ropp, $499,000.

Falling Pines Lane, 20445-Michael M. and Cynthia L. Spak to Beverly and William C. Elkins, $265,000.

Point Lookout Rd., 23311-Alice B. Moreland to Shelby L. Billing, $155,000.

LEXINGTON PARK AREA

Bryan Rd., 46803-Denise Grupe to Tiffany Gay Ruprecht and Michale Allan Wilcox, $229,000.

Essex Dr. S., 21459-Sig 1 Corp. to Calvin Johnson, $169,500.

Maria Way, 46089-Stable Home Solutions Corp. to Mellanie Renay James, $117,200.

Scott Cir., 22240-Justin E. and Rachel A. Parker to Nelson G. Domingues and Queren Hapuque Azevedo Domingues, $250,000.

Willis Wharf Ct., 21548-John M.R. Rask and Anna Rask to Jeffrey and Luwam G. Burrell, $309,000.

MECHANICSVILLE AREA

Army Navy Dr., 35580-Brewster B. Snyder II and Sandra J. Dennison to Sharon Rebecca and James William Swann, $275,000.

Faunkirk Dr., 27120-Shad Montague to Tamarra Jenkins and Donald Bernard Burch, $277,700.

Millies Lane, 39280-Nationstar Mortgage Corp. and Champion Mortgage Co. to Mary and Joseph Wood, $125,900.

Tin Top School Rd. W., 26785-Harry E. Mentzer III and Annette Kathleen Divver to Jeremy L. Johnson and Elisa J. Nearhoof, $249,000.

PINEY POINT AREA

Lighthouse Rd., 44984-Nancie L. Lumpkins to Jason S. and Jami N. Flemmons, $275,000.