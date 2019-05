Calvert County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CHESAPEAKE BEACH AREA

C St., 7624-Karen B. Martin to George Brendan Landman and Emily Katherine Savage, $234,900.

Chesapeake Village Blvd., 7208-Joshua J. Lowe to William and Elizabeth Abbott, $467,500.

Green Leaf Terr., 2433-David Baker to Carl J. and Joanne B. Carni, $235,000.

Lawrin Ct., 3039-Department of Veterans Affairs to Sean P. Hanley, $419,900.

Willie Lane, 3700-Wayne and Kourtnee Lambert to Steven B. Stowers, $350,000.

DUNKIRK AREA

Lakeview Dr., 11205-Donald L. and Cecelia Marie Kirkpatrick to Lina Lewis Revell, $485,000.

HUNTINGTOWN AREA

Bidwell Lane, 1430-Angela Goodrich to Ora M. Moore, $459,000.

Soper Rd., 3380-David E. Hazell to Ronald J. Friedrich Jr., $1.33 million.

LUSBY AREA

Cathy Ct., 511-Jacob and Amy Malone to Kurt Franke, $272,000.

Cowpoke Cir., 11648-Robin D. Hall Blaylock to Carla Elaine Setser, $189,900.

Laurel Dr., 509-Kerri Johnson Patterson to Christina Bouton, $145,000.

Ottawa Dr., 12921-Matthew William Stanley to Amy J. Thayer, $214,000.

Rawhide Rd., 11207-Pare Properties Corp. to Paul Joseph Sheran and Kellie Violet Mattingly, $253,000.

Santa Rosa Cir., 12642-Larry Crawford to Garth B. Stahl, $190,000.

NORTH BEACH AREA

Bay Ave., 9113-Ronald A. and Barbara J. Russo to David I. and Sharon B. Damalouji, $740,000.

Sea Bass Ct., 3905-Matthew M. Tevis to Gina R. Perrucci, $204,878.

Sixth St., 3731-Angela J. Leinemann to Colin A. Carroll, $213,400.

OWINGS AREA

Southern Maryland Blvd., 6635-Mary Carolyn Tunstall to Joseph Ryan Zorn, $234,000.

PORT REPUBLIC AREA

Shamrock Lane, 3923-Donald Joseph and Joann Lynn Eierman to Michael J. and Jayne R. Hopkins, $500,000.

PRINCE FREDERICK AREA

Chesapeake Ave., 281-Halloway Holdings Corp. to Susan F. and Stephen D. Carnaggio, $880,000.

Oliver Dr., 2010-Ferland J. and Cecilia Barber to Kyle A. and Lauren D. Gaylord, $350,000.

SOLOMONS AREA

Spinnaker Way, 901-David E. Butler to Maria L. Albrecht, $253,000.

SOLOMONS LANDING AREA

Reef Way, 13824, No. 301-Joseph C. and Patricia S. Furio to Audrey J. Augustosky, $250,000.

ST. LEONARD AREA

Long Beach Dr., 6582-Estate of Theophil P. Riegert to Robert Strange and Molly Newton, $335,000.

Shelby Way, 6020-Scott and Ashley Zupancic to Michael Edward and Lisa Marie Woodward, $365,000.

Charles County

BRANDYWINE AREA

Wilkerson Rd., 4656-Federal National Mortgage Association to Kevin Droter, $284,500.

BRYANS ROAD AREA

Heather Dr., 6955-Xclusive Corp. to Effie L. Spicer, $267,000.

Strawberry Ct., 7202-Richard D. Whittle to David Dohoney II, $210,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Brackenburn Ct., 15935-Wilkerson Construction Inc. to Chenequa and Justin B. Norris, $449,950.

Robey Dr., 14140-Robert Joseph and Shirley Janette Morgan to Crystal V. and Cesar A. Martinez, $265,000.

INDIAN HEAD AREA

Bicknell Rd., 5560-Nancy L. Hobson Talbott to Ronald Taylor, $209,900.

ISSUE AREA

Buckingham Ct., 14880-Dax D. and Sarah A. Eckel to Sean E. and Cheryl A. Edelen, $322,000.

LA PLATA AREA

Bibury Lane, 6035-Terrell D. and Angela G. Ard to Scott Nupson, $475,000.

Durner Pl., 12667-George Allen Stonestreet Jr. to Samantha L. Rives, $360,000.

Hillary Ct., 8984-Yong Tae and Hye Ok Yun to Marilyn R. McCarthy and Alexandra Miles, $355,000.

Lucknow Lane, 11674-Jean M. Schenck Huber to David R. and Lena J. Spitzer, $430,000.

Rye Dr., 935-Donald J. and Kathryn K. MacMillian to Lindsey M. and William J. Kittle, $335,000.

Wood Duck Cir., 147-James Ryan Haworth to Adam R. and George E. Chambers, $196,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Cheerio Pl., 12317-Rina C. Randolph to Talibah Newman, $329,000.

Dryden Ct., 2205-Wells Fargo Bank to Michael J. Paige Jr., $282,450.

Fox Ridge Rd., 3504-Fielder B. Armiger III to Brandon L. and Tonisha M. Graham, $325,000.

Golden Gate Ct., 2815-SM Hamilton Corp. to Alexis Drakeford and Darrius Young, $312,800.

Golden Gate Ct., 2829-SM Hamilton Corp. to Shann Watkins, $329,654.

Ironwood Dr., 2317-Eric B. and Chinwendu U. Carter to Brittani D. McLemore, $313,100.

Mirkwood Ct., 2624-Dorothy W. Keays to Tanesha Desper, $210,000.

Ryon Ct., 3407-Yolanda Monique and Franklin Sherrod to Carmichael V. and Mosetta S. Walston, $129,000.

Trefoil Pl., 402-Valencia E. Wilds Regan to Miriam R. Maxwell, $170,000.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Cliffton Dr., 9956-Michael Wayne Zmuda to Marie Battle, $345,000.

POMFRET AREA

Marshall Corner Rd., 8740-Vivian C. Simms to Leah K. Estevez, $340,000.

ST. CHARLES AREA

Blackland Ct., 3033-RRCAP SFR II Corp. to Justin Douglas and Ashley Michelle Goens, $244,900.

Federal House Ct., 3113-Ian J. Workman to Keith A. and Gayle I. Umbach, $315,000.

Gladdings Ct., 2160-Rosa F.M. Jackson to Lionel Antoine and Lavonda D. Elliott, $245,000.

Imperial Ct., 2300-Thomas Tyler Tomasky to Juliet A. Leviste and Diosdado F. Mirador Jr., $300,000.

Mountain Ash Ct., 3612-Leonard T. and Kathy Gerard to Elroy Joseph and Camellia I. Hemsley, $315,000.

Quillen Cir., 4401-Charles E. and Tanisha D. Moore to Anbela Marshall and Darrell L. McGhee, $289,000.

Sherman Rd., 102-Glenn F. and Joann F. Acton to Carrance Newsome, $234,900.

WALDORF (WEST) AREA

Blenny Ct., 5065-Andrea N. Mullings to Bangaly and Alexandra Cisse, $280,000.

Bluehead Ct., 5102-Sherry Y. Moore to Lawrence M. Bass and Dyonna A. Chapman, $275,000.

Cologo Ct., 6825-Christopher M. and Charlotte M. Armstrong to Yoseph M. Awlachew and Mekoyet M. Mamo, $285,000.

Elsa Ave., 3670-Kimberly Ann Edgemon to Brandon Grasso, $275,000.

Frankfurt Dr., 9893-Maya Majette to Mark A. Walters, $400,000.

Mannheim Lane, 9859-Rosalyn Barney to Michael L. and Sara V. Schultes, $447,500.

Marlborough Pl., 3726-NVR Inc. to Joi Brown, $353,247.

Maytide St., 9220-NVR Inc. to Emmanuel Nyinaku, $420,790.

Parrotfish Ct., 5901-Napoleon and Donna M. Wilbourn to Moses and Lillian Metzger, $330,000.

Rock Lynn Cir., 9254-Anthony S. and Tara L. Rios to Laura A. and Jacob F. Ripple, $410,000.

Stavors Rd., 2805A-Autumn and Jeremiah Britt to Alberta Carlotta Theriault, $180,000.

Walleye Ct., 5906-Tam Properties Corp. to Melvin Smaylin Diaz, $354,000.

WHITE PLAINS AREA

Duley Dr., 4641-Charles Frederick and Sara Beth Merkle to Julio E. Fortiz and Sugey A. Chavarria Maradiaga, $384,950.

Moddy Lane, 9974-NVR Inc. to Andre and Dara Vaughan, $415,270.

Old Colony Ct., 5539-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Khia Edwina Baylor and Marcellus Nathan Davis, $423,650.

Windsor Heights Pl., 4104-Laverne D. McGuier to Ashley P. Noble, $255,000.

St. Mary's County

CALIFORNIA AREA

Azalea Lane, 23119-Wildewood Residential Corp. to Denise V. Thompson, $285,000.

Deer Crossing Lane, 45610-Michael P. Verna to Krystyna Szlendak Morgan, $550,000.

Lilliflora Dr., 23386-Wildewood Residential Corp. to Philip A. Pedapalli and Jyothi N. Kallam, $484,990.

Piney Wood Cir., 23060-Randal Wallis Holt and estate of Ben Ford Holt Jr. to Matthew W. Stanley and Deborah Ann Elliott, $329,000.

Woodlake Ct., 44761, No. 8-B-Amy J. Thayer to Charlotte S. Bergren, $120,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Gershwin Rd., 30100-Mary C. and Thomas D. Clark to Carlos Tejada, $259,500.

GREAT MILLS AREA

Goldenrod Dr., 22358-Robert D. Purdy and Magdalena Guerra to Ryan A. Mattheisz and Megan T. Whitaker, $275,500.

Sayre Dr., 45800-Jolie A. Homsher to Lisa Earp, $195,500.

HOLLYWOOD AREA

Clarkes Landing Rd., 45154-Larry Elliott and estate of Virginia R. Luznar to Jordan Nueslein, $330,100.

Kenneth Ct., 42499-JLW Corp. to Devin R. Coleman, $269,000.

Pappys Way, 24005-Linda K. Milgrim to David A. and Kristan V. Curtis, $410,500.

Sotterley Rd., 26019-Pamela M. Chaney to Christian A. Burton and Teresa N. Paz, $330,000.

LEONARDTOWN AREA

Affirmed Way, 41491-Jefferson K. and Jennifer J. Kosich to Stephen R. and Shannon Lee Katulich, $409,900.

Fairwood Ct., 21385-Joseph L. and Sandra L. Ferguson to Kay L. Owens, $525,000.

Loker Ct., 41997-Mary Jean Brown to Shawn and Jennifer Shelko, $345,000.

LEXINGTON PARK AREA

Colby Dr., 20688-Trevor T. Rowe to Rafael Rodriguez, $345,000.

Devin Cir., 47734-Sherry Denise Harrison to Benjamin and Jessica Tennyson, $135,000.

Kimberly Ct., 22909-Margaret B. and Bruce L. Hildreth to Shelly and Daren P. Reinke, $549,900.

Robert Leon Dr., 46699-Johann Soto and Edward Diego to Stephen Alexander Kinlaw, $289,000.

Town Creek Dr., 23235-Donald A. Giampetroni to Daniel C. and Lauren D. Morris, $225,000.

MECHANICSVILLE AREA

Barbara Ct., 38350-Ricco S. and Eva B. Montes to Avaham Amram and Stacey M. Bodziak, $551,595.

Cresent Lane, 26173-Eric A. and Caroline E. Baker to Tammy Swann and Lisa L. Woods, $278,000.

Lakeland Dr. W., 37048-Gary and Patricia Otterbach to Christopher Joseph and Tonia Widmann, $285,000.

Sandgates Rd. N., 26461-Kyle C. and Belinda I. Gilbert to Regan Sue Carrico and Jacob Harman, $246,510.

TALL TIMBERS AREA

Driftwood Lane, 17610-Eusebio Quinones and Christine Rivera to Raymond V. and Carrie Samora, $565,000.

Fourth St., 17856-Caroline Bell to Bridget Nicole Reed, $214,900.