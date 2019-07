Calvert County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in December 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

DUNKIRK AREA

Ferry Landing Rd., 3345-William A. and Stacie A. Rector to Lane Thomas Hartle, $407,500.

PRINCE FREDERICK AREA

Rumford Pl., 4994-Deborah Jean Price to Keina L. Yearwood, Curtis Yearwood and Constance Ramseur, $490,000.

ST. LEONARD AREA

Sedwick Ct., 7420-Gregory A. Falkenstein and Heidi Valbusa to Harry S. and Patricia Allison, $617,500.

Charles County

BRANDYWINE AREA

Ginger Root Lane, 16130-Lisa Riemann Van Gilson to James R. and Giananda Richele Johnson, $424,000.

BRYANS ROAD AREA

Captain Johns Ct., 6605-Karen P. Mason to Jada A. Dorvilme, $229,900.

Coppersmith Pl., 2760-Tiana Marie Hawkins to Shawana A. Carter, $310,000.

Fraser Rd., 3199-Bank of America to Matthew Paul Edwards, $47,500.

BRYANTOWN AREA

Crayfish Ct., 6040-Adewale A. and Shantoyia Adewunmi to Terrance and Angela Coates, $596,000.

COBB ISLAND AREA

Piedmont Dr., 18116-Yang H. and Stephanie E. Yoon to Nicole A. Keightley, $285,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Bucktown Rd., 6900-Michael R. and Sharon E. Dial to Wade R. and Adriana P. Porter, $339,900.

Stallion Pl., 12476-Belmont Corp. and Quality Built Homes Inc. to Eric J. and Holly Haight, $529,000.

INDIAN HEAD AREA

Dove Tree Ct., 33-Lawrence A. and Monique S. Welsh to Alyssa Hadfield, $174,500.

Mattingly Ave., 68-Infinity Capital Group Corp. to John Barrett and Deidre E. Travis, $267,000.

Shelton Ct., 29-Alliance Property Investors Corp. to Kimberly C. Coleman, $170,000.

LA PLATA AREA

Hawthorne Greene Cir., 101-Linda G. Kirkwood to Sotero G. and Lucy E. Garcia, $305,000.

Lelia Ct., 105-Elizabeth Single and estate of Marilyn E. Single to Edwin Moser, $284,875.

Morgans Ridge Rd., 146-Troy and Sandra A. Gomez to Mark D. Bohrer and Jamie L. Reidy, $659,900.

Poorhouse Rd., 7300-Metropolitan Exteriors Inc. to Christopher and Heather Ann Santimays, $300,000.

Robin Rd., 7485-Charles W. and Linda G. Summers to Jacob M. Youngblood, $284,000.

Thomas Jefferson St., 110-Sandra Lynn Moses and estate of Margaret J. Martin to Margaret L. McCormac, $251,000.

Wood Duck Cir., 157-Shannon Day to Thomas L. McDonald, $208,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Bryantown Rd., 4510-Rudolf A. and Robin T. Carrico to Kendall and Joseph Ambroz, $279,900.

Cotoneaster Ct., 2718-U.S. Bank to Jing Ke and Xian Wang, $196,875.

Cygnet Dr., 11698-Lois E. and Donald J. Cuozzo and Lois E. Cuozzo Revoca to James William and Geneva Ann Pate, $325,000.

Forest View Dr., 3625-Sharon M. Legal and Stephen H. Scott to Krystal R. Pelt, $332,100.

Moran Dr., 2723-Steven B. and Donna D. Moyer to Malik S. Shaw, $289,000.

Pastors Pl., 11200-John F. and Vivian Warren to Marcus Jordan, $390,000.

Racquet Pl., 2126-Robyn Benson to Ryan A. and Shannon Adams, $242,999.

Tawny Dr., 2341-Benjamin C. and Joan M. Barker to Frank and Chikako Morales, $351,000.

Wetherburn St., 13985-Michael and Karen Gauvin to Michael D. and Tracy L. Dittman, $455,000.

NANJEMOY AREA

Port Tobacco Rd., 2730-Robert A. and Carol L. Navarra to Jeremy Hecker, $255,000.

PORT TOBACCO AREA

Chapel Point Rd., 7765-Pennymac Loan Services Corp. to Edward Rosenberg, $272,000.

ST. CHARLES AREA

Acadia Rd., 208-Jung Soo Lee to Wanda Hawkins, $239,000.

Barrington Dr., 923-Emil and Heather L. Takeuchi to Kenneth Herman, $267,000.

Doubleday Lane, 5416-Michael J. and Heather M. Ogren to Ogohukwn and Olayinka Konwea, $296,000.

Garner Ave., 132-Derek Battle to Alex Reza Jr. and Erika Hernandez, $237,990.

Heathcote Rd., 3108-Steven Coleman to Jennifer R. Taylor, $152,000.

Kempsford Field Pl., 3677-Keyonna C. and Lewis M. Quick to Riquicha Fowler, $190,000.

La Costa Lane, 4616-Nigel O’Neil and Faye Delaney Gordon to Nathan Wayne and Emily Taylor Gilpin, $430,000.

Midlothian Pl., 3751-Charlene L. Shaw to Shaquan Lewis, $255,000.

Old Washington Rd., 3987-Hiep T. and Ha T. Nguyen to Lucinda Gonzales, $201,035.

Pine Cone Cir., 3670-Kenneth M. and Margaret Grimsley to Syreeta K. Dukes, $330,000.

Royal Birkdale Ave., 5053-Stephen J. Popielarz and Karen J. McCormack Popielarz to Dauveen G. and Oliver B. Walker, $430,000.

Sunningdale Pl., 11775-Reia Rodwell to Derrick J. Wormack Dickens, $247,500.

University Dr., 751-David W. and Nancy E. Eichelberger to Yvonne Tompkins, $280,000.

WALDORF (WEST) AREA

Abell Way, 8536-Granville V. Johnson to Patricia M. Pereira, $328,000.

Augsburg Ct., 9767-JLG Investments Corp. to Mona L. Williams, $422,500.

Bluebird Dr., 4028-Robert E. and Maudena L. Simonds to Natalia Djohnson, $135,000.

Cadwell St., 9728-U.S. Bank to Camille J. Hernandez, $287,700.

Downshire Ct., 2082-U.S. Bank to Tiffany S. and Brandon L. Jones, $330,750.

Eutaw Forest Dr., 3133-Federal National Mortgage Association to Dolores E. Rivas Navarrete and John H. Norris, $255,000.

Golden Eagle Pl., 11318-Danny Chin and Sandra Lien Hoa Chin to Jasmine N. Matthews, $224,900.

Grouper Ct., 5605-Kristan V. and David A. Curtis to Daniel I. Rodriguez, $315,000.

Herring Ct., 5905-Jean San Luis and Raleigh Harsley Jr. to Yvonne and Jonathan Hurtarte, $315,000.

Lancaster Cir., 4107-Antoinette M. Nunn to Meshell Ernesteen Queen, $305,000.

Seal Pl., 6226-Adedapo Ojo and Ohtwatomi Ojo Ade to Craig C. Duncan and Crystal Brown, $232,000.

Sirenia Pl., 6052-Brittany Pickeral Rutledge to Amanda Catterton, $234,000.

Springfish Pl., 5806-Christopher T. Powell to Anthony J. and Jasmine N. Newman, $225,913.

WELCOME AREA

Gunston Rd., 9250-Richard and Deborah Olejnik to Justin and Laruen Trilli, $530,000.

WHITE PLAINS AREA

Burberry St., 11275-Wilborne E. Watson to Soyinka S. Joseph and Paul Cummings, $439,900.

Esprit Pl., 10753-Angelo and Tonia Miles Carvana to Jose O. Rodgriguez Jr., $265,000.

Shelburne Ct., 8329-Andrew V. and Mitsuko J. Coulby to Paul A. and Denise D. Garces, $365,000.

St. Mary's County

LEONARDTOWN AREA

Cooper Dr., 40883-John J. MacDonald Jr. to Benjamin Jared and Cassie Lynn King, $310,000.