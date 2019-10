CHESAPEAKE BEACH AREA

Bayside Rd., 8501, No. 702-West Beach Corp. to Heather A. Cameron and Thomas D. Churchill, $245,000.

Cannoncade Ct., 3253-Craig W. and Tammy M. Hinkley to Jared and Meghann Wilson, $504,900.

Clear Spring Dr., 8431, No. H-Brittany L. Boone to Adam and Ronald Larzelere, $283,500.

Eagle View Dr., 7851-Daniel and Alysia N. Doyle to Kimmie Nkechi Ezeike, $489,900.

Lawrin Ct., 3020-Keith Thomas and Deborah Ann Belhumeur to Mark A. Petrakis, $539,900.

Saint Andrews Dr., 8601-Jamison Andrew and Jessica Carolyn Carroll to Gwynne Lanier and Nicole Tavel, $409,998.

Windward Key Dr., 8095-Virginia E. Inglese and Bruce S. Montgomery to Cheryl Ann Luke, $590,000.

13th St., 6314-James M. and Jennifer L. Rowlee to Samuel Garrett Dabbs and Kaitlyn M. Doran, $320,000.

DUNKIRK AREA

Lancer Ct., 3375-James Bennett to Christopher S. and Penny P. Carlson, $734,999.

Perrywood Lane, 12520-Yegor and Erin Yelenchak to Wen Nuan and Jin Chen, $571,500.

HUNTINGTOWN AREA

Barberry Dr., 4267-Quality Built Homes Inc. to Douglas A. and Mandy Oltmer, $608,405.

Camp Kaufmann Rd., 4220-Theresa Lea Buete Windsor to Gloria D. Perriello, $374,000.

Cool Springs Way, 1870-Barbara M. Walter and estate of Larry J. Patin to Jonathan Bruce and Katie Lauren Bolt, $619,000.

Monarch Lane, 765-Cheryl Wilkinson to Matthew and Colleen Talbot, $430,000.

Ridge Rd., 2729-Brian McCandless to Daniel Larry and Elaine Antoinette Rhonehouse, $317,000.

Warner Dr., 996-Homer R. and Lisa H. Rich to Benjamin Johan and Kristen Marie Bahlmann, $325,000.

LUSBY AREA

Buckskin Ct., 11542-Patrick J. and Joanna Gawlik to Matthew J. Burdwise and Nicole Pack, $254,000.

Hellen Creek Dr., 1200-Howard and Eva Wood to Richard A. and Kelly Yoder, $875,000.

Power Dr., 8266-Xiu Hui Liu to Meghan Diane Harmon and Michael Anthony Bean, $240,000.

Rudolph Lane, 1725-Robert W. and Erin M. Gladwell to Jeremy and Mallory Hill, $379,900.

Saw Mill Rd., 7555-Paul E. Monger to Daryl S. Haman, $259,900.

Soundings Rd., 12760-Howlin Realty Management Inc. to Matthew and Julie Spalding, $244,000.

Thunderbird Dr., 167-Paul and Shannon Saunders to Melissa Sue and Matthew Reed Murray, $245,000.

NORTH BEACH AREA

Buckingham Ct., 8816-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Jerrell Calhoun, $275,900.

Fourth St., 3914-William J. and Pamela H. Schap to Wilbert M. Mercado, $300,000.

10th St., 3634-Luke E. Woods to Deborah Cullember Wengrosky, $279,000.

OWINGS AREA

Chaneyville Rd., 4090-Thomas V. and Mary K. Bender to Brian P. and Kathleen B. Smith, $399,000.

Michael Way, 9011-Big O. Properties Corp. to Adam Barron, $425,000.

Perspective Pl., 1725-Quality Built Homes Inc. to Armando and Norma Ozuna, $615,000.

PORT REPUBLIC AREA

Ambrosia Rd., 3760-American Chestnut Land Trust Inc. to Bethany E. Smith and Matthew W. Hoover, $300,000.

North Ave., 3250-Anne Morgan to Andrew R. Knapp and Debra L. Rantanen, $209,900.

PRINCE FREDERICK AREA

Dana Dr., 616-Jessie Jo Bowen and Bonnie McGuffin to Cyril L. and Holly F. McLaughlin, $260,000.

Oakland Hall Rd., 146-Quality Built Homes Inc. to Santoshkumar L. and Sunitaben S. Patel, $549,958.

Pin Oak Ct., 721-Justin Brown to Norman D. Mooney Jr. and Nichelle M. Mackall, $317,000.

Sonoma Lane, 515-Susan C. Hitchens to Karl J. and Vicky L. Groninger, $554,900.

Whirlaway Dr., 331-Gary L. and Angela Stroud to Hillary A. Vehrs, $369,900.

SOLOMONS AREA

Belle Field Rd., 734, No. 98-Tanya E. and Scott C. Anderson to Bette Lyn Endress, $285,000.

Newtown Rd., 95-VS Real Estate Corp. to Owen Gerald and Alana Marie Hardy, $477,500.

SOLOMONS LANDING AREA

Osprey Lane, 13517-Jason Matthew Helmick to David A. Love Jr., $375,000.

ST. LEONARD AREA

Caudles Way, 6510-Department of Housing and Urban Development to Samantha Marie Shatzer and Samantha Reamy, $280,000.

Laurel Trail, 5448-Stuart B. and Melissa K. Freedman to Gyke Tejada and Pauline Martinez, $260,000.

Sledge Way, 1250-Nicholas A. and Katie L. Wilson to Nathan and Eleanor Nerby, $439,900.

SUNDERLAND AREA

Greenvalley Dr., 2211-Colette Rohan and Dennis Stuart Heiston to William and Kathleen Fox, $499,900.

Charles County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BEL ALTON AREA

Fairground Rd., 8590-John Sweeney to Audrey A. Donahue, $279,900.

BRANDYWINE AREA

Park Ave., 15576-Veronica Yarbrough Jones to Roberto Lopez Lopez, $230,000.

BRYANS ROAD AREA

Fenwick Cir., 2470-William J. Libro and Donna M. Butts to Ryan Shelton, $387,000.

Heather Dr., 7000-Carolyn O. Bannon to Shunte Ramsey, $350,000.

Pauline Ct., 6708-Willie and Linda Beard to Christopher J. Gardner, $209,900.

BRYANTOWN AREA

Jenkins Farm Rd., 13387-Martha L. Sawyer and Margaret M. Butler to Reid N. Franklin and Diane N. Lilley, $305,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Oaks Rd., 14755-Dwight T. and Heather A. Conrad to Keith Lamont and Kameasa L. Johnson, $459,950.

COBB ISLAND AREA

Duvall Dr., 17894-Michael B. Collins to Candyce M. and Joseph H. Goldsmith, $175,000.

FAULKNER AREA

Faulkner Rd. S., 10560-Southern Maryland Home Buyers Inc. to John David and Kimberly A. Foster, $349,900.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Georgia Belle Pl., 7220-Charles E. and Jessica E. Gunn to Eric J. and Patricia L. Piper, $399,900.

Persica Lane, 16710-Charles J. and Tanya M. Davis to David Alan Hamilton and Tara Michelle Cusmano, $450,000.

INDIAN HEAD AREA

Charles Pl., 118-Mirna A. Delcid to Jasmine M. Saintelus, $192,500.

Kearney Way, 6-Monique L. Galloway to Monique Duvalier, $270,000.

Oak Ct., 5711-Angela S. Carter to Kasimma Rachel Melendez, $425,000.

ISSUE AREA

Bachelors Hope Ct., 11620-Albert M. and Mary C. Warfield to William E. and Dawn E. Waugh, $722,500.

LA PLATA AREA

Amberleigh Lane, 12710-Christine Rodriguez to Robert Scott and Victoria Klocker, $468,000.

Buckeye Cir., 392-Steeplechase Development Co. Corp. and Berkshire Homes Corp. to Nichol Rae and Jamaal Lavar Frink, $395,295.

Clara Lane, 11693-David Raymond and Ann Filer Bennett to Elissa B. Myers and Gertrude H. Beddow, $469,900.

Derby Dr., 6-Claudia Michele Slocum to Jewel A. Goodman, $300,000.

Frederick Dr., 310-Frank Nesbit to Amy Heidemann, $180,000.

Hawkins Gate Rd., 6523-Carlos Penafiel to Joshua Brian and Aleida M. Rice, $419,000.

Hedgewick Ct., 6401-Henry J. and Nicolle M. Giroux to Zaeemuddin Husain and Afsar Mulbagal, $490,000.

Linden Lane, 415-John Scott Lanham to Kennith C. and Tracy Lynn Grigg, $315,000.

Martin Ct., 114-Reniery Cevallos to Christopher M. Proctor and Tiffany D. Morris, $324,000.

Partridge Ct., 18-Scott Christian and Tracey Lynn Buzo to Christopher Mariano Mancuso, $356,960.

Rye Dr., 947-RDR Corp. and Agricopia Towns Corp. to Brandi Robin Brehon, $322,900.

Silver Run Rd., 7020-Wayne B. Sweet to Donald W. and Melinda N. Woodley, $389,500.

Warren C Eller Dr., 6455-John S. and Laura M. Hall to Erin and Brandon Monn, $317,500.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Arbroth Ct., 2105-D.R. Horton Inc. to Huy Duc and Kristine Ngan Nguyen, $502,036.

Chamberlin Ct. E., 10377-Ralph G. and Diana D. Hensley to Januwa Richardson and Major Byrd, $389,900.

Fish Hawk Ct., 5603-Kimberly A. and Donald L. Savoy to Fatmata Turay and Saidu Koroma, $640,000.

Hazelwood Ct., 2393-Gwendolyn Holmes to Tiffany J. Bell, $225,000.

Mattawoman Beantown Rd., 2254-Ronald S. and Sheri Lynn Caron to Delores R. and Adria Garvin, $315,000.

Orkney Pl., 9711-D.R. Horton Inc. to Cynthia and Harry Void, $319,990.

Racquet Pl., 2130-Ella McWilliams to Calvin Butler, $229,000.

Shoveler Ct., 11905-Charles Clark Jr. to Amia Croom, $390,000.

Tanglewood Dr., 2007-Keisha Kelly to Delonta Robinson, $197,000.

Tumbleweed Pl., 308-Annie E. Proctor to Misael Morales Reyes, $205,000.

ST. CHARLES AREA

Adams Rd., 1230-Venus Housing Corp. to Bernard Johnson and Lakisha Keona Thomas, $309,000.

Copperfield Ct., 1013-Southern Maryland Home Buyers Inc. to Megan N. Miller, $220,000.

Hamlin Rd., 1123-Janet M. Nesse and estate of Tiara Gray to Avery and Lydia Johnson, $260,000.

Midlothian Pl., 3745-Stalnaker & Stalnaker Corp. to Rhonda Katrina Hughes, $302,000.

Old Washington Rd., 4070-Taylormiliz Corp. to Cristobal D. Garcia Orellana, $283,000.

Primrose Ct., 3789-Kita Davis to Thanh Van and Lang Tran, $300,000.

Shawe Pl., 5133, No. C-Mosaic Investments Corp. to Scott S. Smith II, $180,000.

Tower Hamlets Pl., 11817-Andrew A. Simpson to Brandon T. Fooks and Alexus M. Reese, $265,000.

Wilson Lane, 601-Juan Francisco Ruiz Aguilar to Destinee Makayla Watkins, $300,000.

WALDORF (WEST) AREA

Ashford Cir., 10700-David L. and Diane M. Bledsoe to Neal N. and Jennifer Clark, $369,900.

Bancroft Dr., 8880-NVR Inc. to Michelle Watkins, $432,685.

Captain Dement Dr., 3308-Sean M. Lyons and estate of Scott Andrew Lyons to Henry Steven Lee Newbold II and Julie M. Harris, $340,000.

Downshire Ct., 2078-Department of Veterans Affairs to Marrion Olusegun and Mojisola Mariam Adelodun, $326,000.

Golden Eagle Pl., 11310-D-Bryan James Grant to Iesha Starr Robinson, $252,000.

Grosbeak Pl., 4672-Kenya S. Guthrie to Gary J. Holtgrefe, $214,000.

Laurel Branch Dr., 2577-Anthony R. and Suzanne Silva to Emmanuel A. Faxio, $290,000.

Pep Rally Lane, 9570-Brian K. and Holly A. Davis to Bonnie J. Vermillion, $440,000.

Raccoon Ct., 6833-Charles H. and Mary K. Buckey to Devin Ramon Johnson Fields, $309,903.

Sirenia Pl., 6010-Pamela T. Davis to Calvin Kennedy, $225,000.

Walleye Ct., 5917-Leisha and James Schiess to Wayne A. and Lisa A. Molock, $367,000.

WHITE PLAINS AREA

Arrowhead Ct., 11165-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Willie James and Deborah Woodham, $476,285.

Catalina Pl., 10530-Dane Alexander and Kelly Carin Rose to Blanca J. Posadas Gutierrez, $270,000.

Musselburgh Lane, 5592-D.R. Horton Inc. to Robert Elliott Pressey, $391,745.

Tioga Lane, 11145-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Larry Franklin and Linda Ann Colvin, $467,575.

Wamsley Ct., 10036-Caroline Brillantes and Odilon Delapaz to Larry Donell Kagler, $445,000.

St. Mary's County

AVENUE AREA

Abell Rd., 20969-Ernest S. Carter to Mark Allen and Melinda Sue Stone, $315,000.

BUSHWOOD AREA

Bushwood Wharf Rd., 37230-Edward B. and Linett S. Hazelwood to William Joseph Johnson III and Courtney Taylor Bell, $338,000.

CALIFORNIA AREA

Aspen Lane, 44499-Larry Eugene and Amanda Belous Huffman to Gregory A. and Lee A. Machi, $358,000.

Bethfield Way, 45669-Calvert Corp. and Marrick Properties Inc. to Bryan A. Wood, $269,920.

Chestnut Oak Ct., 23244, No. 5F-John G. and Mary L. Copado to Cassidy Marie Stanton, $125,000.

Forest Way, 22988-Sheila and James W. Galanie to Joshua Winston and Valerie Mailelani Wort, $450,000.

Marble Way, 23141-Rosemary E. Noe to Mark Buyes, $190,000.

Outrigger Way, 44142-TCS Corp. to Brent M. and Margaret M. Robrecht, $260,000.

Rosewood Ct., 23242, No. 12F-David D. Walkup to Bryan Clarke, $145,000.

White Pine Ct., 44561-Nancy D. Briggs to Jeremy Parsons and Lindsey Noffsinger, $281,800.

CALLAWAY AREA

Jo Marie Way, 20891-Amy Jeannette Cranford to Francise Lynn Hall, $147,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Gershwin Rd., 30150-Nicolas A. Gagnon to Melanie Buck, $264,000.

CLEMENTS AREA

Mount Chance Ct., 23568-James E. Russell Jr. and Brenda R. Dunn to Jerry Lee Pease, $191,430.

GREAT MILLS AREA

Brawny St., 45491-David W. and Vivian L. Payne to Carlisha T. Scott, $264,000.

Columbine Pl., 45470-Veracity Investments Corp. to Joseph William and Antonina Geeseman, $309,000.

Edgewood Lane, 46177-Timothy J. and Lisa Ann Reese to Richard C. and Suzanne F. Moebius, $455,000.

Saint Josephs Cir., 22087-Michelle L. Duckett Bell to Ruth Ann Keys, $179,900.

HOLLYWOOD AREA

Blackistone Cir., 45061-Timothy E. and Shirley M. O’Connor to Ronnie Wayne Haller, $279,000.

Greg St., 43453-Quality Built Homes Inc. to Ronald L. and Charlene K. Rye, $461,598.

McIntosh Ct., 41970-George C. and Paula Hill to David M. and Stephanie A. Cowan, $410,000.

Rosalinds Dr., 43195-Zachary R. and Samantha L. Keiter to Amber B. Maulding, $339,900.

LEONARDTOWN AREA

Charismatic Way, 41457-Heather L. Ingram and Justin K. Nash to Jessi and James O’Brien, $445,000.

Cryer Ct., 41160-Matawin Ventures Reo 2016 2 Corp. to Cameron and John Horne, $178,000.

Gum Spring Dr., 43330-Thomas Kalac to Daniel F. and Jane M. Ichniowski, $349,900.

Margrove Cir., 41554-Calvert Corp. and Marrick Properties Inc. to Hershel K. Gattis, $330,000.

Osborne Lane, 41423-Calvert Corp. and Marrick Properties Inc. to Garey L. and Kristen J. Davis, $476,944.

Washington St., 22555-RJS Investments Corp. to Kristen Bitting Yingling, $312,000.

LEXINGTON PARK AREA

Bay Side Dr., 19770-Shameran Traven to Robert William and Anna Maria Lamon, $756,500.

Chestnut Rd., 22879-Charles E. and Rita L. Connor to Christopher Franklin, $295,000.

Gooseneck Dr., 46119-Eric Velez and Maya L. Hoagland to Kristen Kelley Librado and Gregory Medina Laico, $305,000.

Kearsarge Pl., 21717-Real Estate Answers Corp. to Penny Danee Taylor, $158,000.

Mainsail Dr., 21663-Matthew and Jamie Schoemaker to Oliver and Jennyca Wilhelm, $297,000.

Primrose Willow Lane, 21825, No. B-NVR Inc. to David L. Parker III, $181,990.

Primrose Willow Lane, 21840, No. G-NVR Inc. to Eloisa Antonio, $196,000.

Red Rose Ct., 20805-Michael R. Foster to Richard A. and Amber C. Cunningham, $275,000.

Skipjack Ct., 20820-Roderick C. and Bernadette Lewis to Barry Eugene and Karla M. Crocker, $314,000.

Warwick Dr., 46070-Mark and Amber Noel Bailey to Jerry Devone Swanson Jr., $243,000.

Willows Rd., 20895-Thomas Leroy and Penny C. Biscoe to William A. and Karen L. Marshall Spears, $185,000.

MECHANICSVILLE AREA

Cathy Cir., 39861-Pamela Kathryn Mucci and Jacquelin L. Larson to Kimberly Renee Eagan, $319,000.

Elmer Ct., 27125-Adam T. and Samantha Bragg to Jason Buckler, $292,000.

Golden Beach Rd., 38231-Angela Marie Hanson and estate of David Hanson to Timothy J. Ivey, $300,000.

Huntt Rd., 30055-Melissa Pirner and Karen Ann Lilly to Amanda Marie and Randy Finch, $275,000.

Livingston Dr., 29114-Paul L. and Vicki Sickles to Tammy Jean and Joseph Terry Faunce, $375,000.

Morning Dove Ct., 36786-Harry L. and Michelle L. Johnson to Jessica Lynn Boyd, $267,900.

Valley Dr., 42102-Brandy L. Alvey Lawrence to Decarlos Washington and Heather Smith, $193,000.

ST. INIGOES AREA

Church Cove Lane, 18000-Amy R. Warren and estate of Julia M. Raley to Aric J. and Karen L. Farmer, $362,000.

TALL TIMBERS AREA

Herring Creek Rd., 18419-Cynthia L. Broyles to David and Jo Blount, $675,000.