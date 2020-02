Glasgow Way, 2802-Andrew Pavis to Timothy M. Wayson, $344,000.

Silverton Ct., 8228-Patricia S. Albaugh to David A. Frey, $299,900.

DUNKIRK AREA

Crown Dr., 11903-John M. and Michelle L. Faig to Cody J. and Kathleen K. Reichard, $464,900.

Oakwood Dr., 11201-Michael L. and Lisa J. Reilly to Laura I. Casillas, $465,000.

AD

HUNTINGTOWN AREA

Holland Cliffs Rd., 3242-Rebekah Anna Starner to John and Melanie Otto, $568,000.

Maxwell Lane, 1221-Robert Wendell and Patricia Ann Helms to Shane Sandoval, $389,900.

AD

Wilson Rd., 983-Steven A. Bello Sr. to Elizabeth Dunlap and Christopher Higgs, $330,000.

LUSBY AREA

Big Bear Lane, 11779-Hollie Sikorski to William H. Conway II, $169,900.

Catalina Dr., 12509-Jordan M. Monaghan to William Michael Elvis Watts, $235,000.

Dasher Dr., 2119-Michael C. and Sharon L. Campbell to Bryan Joseph Jones, $354,000.

Hatteras Ct., 11118-Brent G. Robinson and estate of George A. Robinson to Christopher T. and Pamela Veazey, $323,200.

Long Bow Ct., 11408-Jeremy Keith and Arlene Patricia Dean to Zachary J. Thompson, $290,000.

AD

Planters Wharf Rd., 605-Tara L. Brault to Jason R. and Ashlie A. Clubb, $284,000.

Santa Fe Trail, 628-Benjamin and Nicole Anderson to Justin Wade Owens, $245,000.

NORTH BEACH AREA

Annapolis Ave., 9233-JK Real Estate Holdings Corp. to Jessica and Neil Clark, $485,000.

AD

OWINGS AREA

Bella Vista Dr., 745-Mark R. and Deborah D. Hunter to Dale T. and Miranda J. Pritts, $489,900.

Hampton Way, 7955-Neal F. and Judith W. Wenger to Jonathan and Mary Janelle Witten Ly, $555,000.

Mount Harmony Lane, 7920-John and Raquel Lewellyan to Stack Everett Shaw, $309,000.

PORT REPUBLIC AREA

Ball Rd., 1755-Patrick and Laura Herrle to Vincent and Jennifer Mascaro, $325,000.

PRINCE FREDERICK AREA

AD

Adelina Rd., 3245-Susan H. and Charles F. Kissell to Brandi Lynn and Stefan Charles Mitchell, $315,000.

Hallowing Point Rd., 5476-Victoria S. Nelson to Helen and Christine M. Compton, $280,000.

Pin Oak Ct., 716-Sarah Jacques and Tina Huffman to Mark Heagy, $315,000.

Sheridan Point Rd., 5300-Lisa A. and Benjamin L. Staniewicz to Robert J. and Ami M. Eggleton, $390,000.

SOLOMONS AREA

Back Creek Loop, 1122-Lawrence R. and Christina J. Tremmel to Herman S. Wass, $214,900.

AD

Runabout Loop, 603-Tony Dowell Griffith and estate of Sewell S. Griffith to Gerald L. Hehe and Sara R. Schnittger, $330,000.

ST. LEONARD AREA

Nostalgia Dr., 2017-Carolyn and Stan Gordon to Mauricio E. Villatoro Alvarez, $228,500.

AD

SUNDERLAND AREA

Highland Lane, 5710-Jon D. and Lynn I. Franklin to David William Archibald and Aneisha Emily Majeed, $538,000.

Charles County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BEL ALTON AREA

Basswood Run, 9105-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to David Michael Finnegan, $292,000.

Sparrow Ct., 8873-Mark W. Saar to Cathy Marie and Albert Raymond Reigle, $324,000.

AD

BRANDYWINE AREA

Meandering Dr., 16004-Kevin E. and Kristin G. Robertson to Jessica Odom Echols, $332,000.

AD

BRYANS ROAD AREA

Greenville Dr., 5271-Flagship Investments Corp. to Angela P. Pookrum, $369,900.

McCormick Dr., 6734-Shonzie Johnston to Karen Y. Fletcher, $385,000.

BRYANTOWN AREA

Edelen Rd., 12970-Edward B. Edelen Jr. to David Warren and Sharon Lynn Reynolds, $250,000.

COBB ISLAND AREA

Piedmont Dr., 18232-Derrick J. and Lori K. Spears to Stephanie Teran Manzano, $206,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Dusty Miller Pl., 6767-Eric D. Leavitt to Cheryl L. Patterson, $519,650.

Maxwell Hall Pl., 17780-Brian D. and Marguerite Abercrombie to Terry Mullin and Kathleen Ann Kiger, $346,000.

INDIAN HEAD AREA

Cabinwood Ct., 5702-Fairfax Properties Corp. to Maryann Braxton and Corey Earl Williams, $429,500.

AD

AD

LA PLATA AREA

Annapolis Woods Rd., 7160-Shawn B. Fitzpatrick to Christian L. Gonzalez Cingolani and Amanda R. Bazan, $495,000.

Kerrick Dr., 6215-Bruce D. and Kristi L. Jennings to Philip E. and Lisa W. Pasini, $635,000.

Oats Dr., 1005-RDR Corp. and Agricopia Towns Corp. to Allan and Amanda McDaniel, $349,900.

Robin Rd., 7457-Gregory S. and Teresa L. Miller to Troy R. Calvert, $340,000.

Windsor Dr., 9287-Paul N. and Janet M. Hartley to Dale A. and Sheila M. Windsor, $315,000.

MARBURY AREA

Piper Lane, 4305-RVG Investments Corp. to Garreth McClue and Mikayla Stokes, $275,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Britts Brook Lane, 13010-Donna Lynn Warren and Vicki Lee Lewis to Calixta Encarnacion Cruz and Hugo Ernesto Cruz Escobar, $325,000.

AD

Christy Lane, 15385-Kevin E. and Dina D. Moyers to Matthew L. and Tammeron Hoyle, $419,000.

AD

Echo Hill Pl., 12368-Stan Andrews to Michelle H. Coleman, $326,000.

Gannet Ct., 2608-Donald M. and Adelia L. Cozart Amos to Stephanie and Chinedum Okparaeke, $375,000.

Green Cove Pl., 3242-Robert James and Keilyn Kirkland to Deandria Hayslett Cumberbatch, $359,000.

Merganser Ct., 2544-Jerry M. and Katherine A. Suriano to Joshua Andre Foye, $340,000.

Nicholas Rd., 5012-Eduardo G. and Maria E. Lavado to Winston H. Franklin III, $290,000.

Pineview Ct., 2167-Jamie L. Martyn to Markus McFadden, $222,000.

Saint Peters Church Rd., 3173-Linda A. and Michael A. Laciny to Dominick Duckett, $485,000.

AD

Tiffen Ct., 11751-Luz B. Webb to Natalie D. Davila Barrera, Manuel Alejandro Orellana and Mauricio Flores Guardado, $271,500.

Ushers Pl., 9803-D.R. Horton Inc. to Nelson and Jelizet Hercules, $349,990.

Zekiah Dr., 13100-Ramona Sprague and Kevin C. Bautista to Garrett L. and Carol A. Richardson, $680,000.

AD

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Riverhaven Pl., 13060-Catherine M. Mogan and Francis W. Matthews to Christopher P. Demas, $231,000.

PORT TOBACCO AREA

Knotting Hill Lane, 7580-Lawrence N. and Lisa S. Pickering to Brian Albert and Daryl Marie Seeling, $505,000.

Silverthorne Ct., 7574-Karen Holt to Obanna J. and Miriam E. Williams, $510,000.

ST. CHARLES AREA

Bayhill Ct., 4434-Celerity Ventures Corp. to Sylvia D. Jackson, $366,800.

Dorset Dr., 1011-Roderick N. and Lea Taylor Mims to Nishka S. Powell, $209,000.

Harrow Ct., 3185-Larry J. and Geertruida M. Richards to Joshua Eickbush, $323,900.

Mansfield Pl., 3654-Vichan Namsawat to Teresa Collier, $247,500.

Old Washington Rd., 3811-William E. Dade to Larecca Ashonte and Lesley Caryn Whitmire, $235,000.

Pebbleshire Ct., 4655-MTGLQ Investors to Mitchell Scoggins and Edward Lopez, $360,000.

AD

Rooks Head Pl., 2643-Kristin Wilson to Lynette A. Wilson and David A. Duncan, $213,500.

Saint Rita Dr., 5420-Leslie M. Stevenson to Timmy V. White, $335,000.

Sweetwood Pl., 12220-Department of Veterans Affairs to Raymond A. Neal, $200,000.

University Dr., 754-Elaine Dansby to Edward O’Brady III, $260,000.

WALDORF (WEST) AREA

Angel Fish Ct., 5018-John M. and Anna F. Dailey to Eduardo and Sandra E. Pomar, $307,000.

Bighorn Ct., 6229-Reginald McKay to Timothy Michael and Britney Blount, $315,000.

Boysenberry Ct., 10812-Sean E. Hackney to Diogenes Garcia Vasquez, Maria R. Vasquez, Jeffry Junior Garcia and Matthew Garcia, $400,000.

Eagle Ct., 4384-Lilian M. Morales Lopez to Maria Anne Thormes, $215,000.

Eutaw Forest Dr., 3073-Eric Shelton to James Michael and Karen Lynn Phillips, $329,000.

Grist Ct., 3020-Heather E. and Joshua P. Dziurdzy to Chrishonna S. Scott, $375,000.

Kenbrook Ct., 2456-Michael Robert Manzo and Amy Ngai to Danielle Edelin, $379,000.

Lois Ct., 2714-Williams Michael Elvis and Patricia Ann Watts to Monique Robinson, $314,000.

Panda Ct., 6304-Robert S. and Deborah A. Sherouse to Richard Valentine Jr., $315,000.

Porpoise Ct., 6457-Teodoro and Doris Martinez to Marlon Z. Paulk Jr., $361,650.

Sea Raven Ct., 5324-Luis A. Cruz to David and Antonette Wheeler, $324,000.

Sugarberry St., 10543-Hemant K. and Promila Sharma to Vaughn Simon, $365,000.

Wolverine Pl., 6223-Benjamin P. and Anne Marie Patterson to Petra Ruffin, $225,000.

WHITE PLAINS AREA

Billingsley Rd., 8060-Jack William Hicks and estate of James R. Couchenour to Renee M. Dobson Wright and Paul L. Wright Jr., $299,900.

Chesham Ct., 7640-NVR Inc. to Bruce and Lorraine Sanders, $415,990.

Highgrove Dr., 3434-NVR Inc. to Kanika Aisha Vann, $398,220.

Knightsbridge St., 8145-Mark L. Guetzka to Ayesha R. Kelly, $319,000.

Randall Ct., 9250-Irwin and Rosemary A. Raiman to Robert Moon, $365,000.

Saint Luke Dr., 11251-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Bartolo and Shayna Hannah Estrada, $388,040.

Tottenham Dr., 7422-Darryl and Jennifer Russell to Georgia and Harry Robinson, and Everett and Kiki Young, $419,700.

St. Mary's County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

AVENUE AREA

River Springs Rd., 37294-Gary K. and Kimberly L. Oliver to Thomas C. Long and Katherine A. Zimmer, $372,400.

CALIFORNIA AREA

FDR Blvd., 23510, No. 405-John Carmen Pennisi to Kimberly J. Johnson, $179,900.

Nolte Ct., 45884-Southern Maryland Home Buyers Inc. to Beverly Mocknis, $177,000.

Sassafras Dr., 43800-James Edward and Catrina S. Patrey to Logan R. Hobley, $357,500.

Woodlake Ct., 44759, No. 12C-James I. Kurtz and Stephanie D. Holcomb to Debra R. and Jason R. Bails, $135,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Serenity Lane, 30505-William W. Smith Jr. to George Michael Hardesty Jr. and Kate Elizabeth Barrett, $285,000.

DRAYDEN AREA

Secluded Way Ct., 19284-U.S. Bank National Association and Bluewater Investment Trust to Harry Joseph and Caitlin Lorrhea Frauenfelder, $354,900.

GREAT MILLS AREA

Kinnegad Dr., 22683-Christopher J. and Alisa M. Laing to Joseph Wesley and Victoria K. Gardner, $265,000.

HOLLYWOOD AREA

Broad Creek Dr., 24442-David Jon Larson to Leigh Ann Dixon, $392,000.

LEONARDTOWN AREA

Army Way, 40099-Gregory Lee Fromm to Peter W. and Mary C. Fleury, $350,000.

Drury Lane, 40315-Department of Housing and Urban Development to Jeffrey L. Errington, $296,500.

Jenifer Ct., 23265-John Charles and Marian Gardiner Fegeley to Julie Foley, $370,000.

Lytle Lane, 42840-Katherine Evans to Richard E. Moore Jr., $248,900.

Point Lookout Rd., 28603-Dawn A. Wilson and Autumn L. Bowles to Daniel S. and Jenna E. Stauffer, $65,000.

Uncle Do Lane, 44848-Robert E. Scholten III and Pamela Ann Goewey to Corey J. Washnock, $230,000.

LEXINGTON PARK AREA

Brookstone Ct., 20940-Thomas S. and Sherry A. Mroz to Kendal G. Schneider and Andrea J. French, $295,000.

Dunleigh Ct., 46329-Robert R. and Tiffani Rose Wahrenbrock to Colin Joseph Dehenzel, $324,900.

Gooseneck Dr., 46040-Fourth Dimension Properties Inc. to Othniel Lambert, $216,000.

Kimberly Ct., 22889-Stephen L. Elwin and Laurie E. De Castro to Novella Dixon, $430,000.

Mary Margaret Ct., 21496-Jason R. Hitt to Kimberly M. Shipyan, $267,500.

Oxford Dr., 21569-Kevin A. Hughes to Joseph Hughes, $290,000.

Sylvan Ct., 46231-Bruce E. Coates to Parit Yuwapanichsampan and Naruchol Ketmeteekaroon, $253,000.

Three Notch Rd., 19713-Robert Myers to Robert Joseph Barickman, $180,000.

Yaocomico Lane, 47844-Mitchell L. Furr to Glenn M. and Michelle K. Sirico, $365,000.

MECHANICSVILLE AREA

Cat Creek Rd., 27291-Jason A. and Tammi M. Lewis to Gabriel Britcher, $330,000.

Dogwood Cir., 29602-Joy L. Jordan to Lawrence M. and Rajindar Scranage, $385,000.

Golf Course Dr., 35466-Matthew S. and Kate R. Moore to William Looney, $277,260.

Kavanagh Rd., 40505-Delores Ashton Thomas and Clarissa Ashton Stripling to Stanley I. and Angela C. Armstrong, $175,000.

Margaret Ct., 39650-Jessica Lee Shaffer Hayden to Cody A. Linkous, $235,000.

Overlook Ct., 29702-Marc C. and Michaela C. Volpe to Robert C. and Mary G. Newton, $253,750.

Queentree Rd., 27194-Dennis E. and Esther M. Posey to Gary R. and Kathy E. Conover, $319,900.

Woodland Cir., 29934-Scott and Sarah Anderson to Charles Russell, $225,000.

PINEY POINT AREA

Hotel Cove Lane, 44775-David Thomas Perdue to Donnie and Heather Hooper, $405,000.