Snowy Egret Ct., 4416-Brian N. and Carrie L. Taylor Raines to Paul H. and Jessica M. Evans, $460,000.

DUNKIRK AREA

Feather Ridge Ct., 2840-Earl and Athena Lewis to Kevin L. and Ashley L. Akers, $425,000.

Palisades Dr., 12144-Robert C. and Jodie M. Fingland to Sean Patrick and Kathryn Mary Doyle, $650,000.

AD

HUNTINGTOWN AREA

Cross Creek Dr., 375-John M. and Leslie D. Combs to Michael P. and Jennifer Bocchicchia, $469,900.

AD

Potts Point Rd., 2030-William B. and Eileen F. Teague to Steven and Mary Smith, $1.48 million.

Stella Dr., 2371-Robert A. and Thomas A. Depont to Herschel Eugene and Holly Ophelia Evans, $440,000.

LUSBY AREA

Big Sandy Run Rd., 11705-Allan J. and Nancy Reynolds to Mornique Harris, $250,000.

Catalina Dr., 12562-Janet L. Alligood to Aaron Joseph and Cristy Suthard Livengood, $180,000.

Hickok Lane, 11236-John Michael and Sabrina Marie Bergen to Tabitha N. Ringer, $294,900.

Los Alamos Lane, 643-Janeane Clark to Holly and Larry Powell, $290,000.

AD

Orange Dr., 7902-Ruth Ann Harris to Bryan Spence, $252,400.

Platinum Dr., 1685-Mark Edward and Safiye Wentling to William and Victoria Brandon, $450,000.

Rye Ct., 1964-Patricia A. Lanzara to Robert and Danielle Burris, $187,000.

Sitting Bull Trail, 11322-Jesse L. and Amanda Shores to Tara F. Collins, $177,500.

AD

Walnut Ave., 8452-Jannette F. Rogers to Charles R. Schultz, $205,000.

NORTH BEACH AREA

Bedford Dr., 3632-Mary K. Hickey to Jeffrey Allen Gibbs, $320,000.

Third St., 3663-Jesse M. and Michelle T. Dillon to Christopher Garrison, $277,500.

OWINGS AREA

Lake Shore Dr., 7704-Eric R. Scott to Sean and Lisa Lane, $519,900.

Mount Harmony Rd. E., 335-Barbara J. Boone to David Matthew Law, $319,900.

AD

PRINCE FREDERICK AREA

Baythorne Rd., 2022-Katherine A. Faulkner to Stacy M. Hobson, $319,500.

English Oak Lane, 356-Haillie M. Luebke and Cynthia Knapp to Ashley M. Scott, $285,000.

Joe Harris Rd., 1620-Bruce A. Ruttkay to Robert S. and Cynthia L. Loveless, $245,000.

Reids Lane, 20-Daniel Luppino to Andrew St. Arnold and Kayla McAllister, $280,000.

Sylvan Pl., 485-Caruso North Calvert Builder Corp. to Jamie Johnson and Tracey Jane Mulherin, $462,590.

AD

SOLOMONS AREA

Runabout Loop, 631-Elizabeth H. Harris to John T. and Patricia K. Jensen, $370,000.

ST. LEONARD AREA

Oak Rd., 1605-Erin Patrick and Norma Jean Brown to Joel and Susan Larson, $260,000.

Charles County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

AD

BRYANS ROAD AREA

Dakota St., 2619-M.A. Properties Corp. to Kwame Payne and Katrina Farewell, $275,500.

Hammock Ct., 2734-Erika N. Smith to Akira M. and Aminah Brown, $240,000.

New Stead Ct., 5147-Sharon L. Brown to Kerlyn and Michael White, $321,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Dents Lane, 8370-Gary R. and Kathy E. Conover to Balinda Marie Sears and James L. Baden III, $478,000.

AD

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Allerdale Ct., 5820-Charles P. and Scott Perry Roselle to Anthony Ryan Neeley and Mary L. Gyuras, $440,000.

Heavens View Pl., 14505-Rosemarie Glover and estate of John R. Glover to Beverly Fontella and Christopher McElhaney, $665,000.

Pale Morning Ct., 6705-Ronald and Linda Locke to Kenneth Jarvis, $510,000.

AD

INDIAN HEAD AREA

Jenkins Lane, 3158-Matthew Ladd Prohaska to Carl A. Briggs Jr., $289,900.

LA PLATA AREA

Agricopia Dr., 1053-Norris E. and Varice O. Smallwood to Eric Christopher and Yolanda G. Givens, $307,000.

Buckeye Cir., 374-Steeplechase Development Co. Corp. and Berkshire Homes Corp. to James S. and Elizabeth H. Van Scoyoc, $388,950.

Cornwall Ct., 102-William E. and Dawn E. Waugh to Nathan A. and Margaret E. Murphy, $437,500.

Edelen Station Pl., 308-William J. Dotson to Martha D. Nortrup, $310,000.

AD

Hibiscus Ct., 34-Mark Bohrer and Jamie Reidy to Efrem D. Grant, $323,900.

Perry Pl., 8410-Gerald L. and Nancy M. Miller to Eric A. Jensen, $345,000.

AD

Steeplechase Dr., 53-Alexander P. Hydrean and Rebecca A. Bennett to Donna Blackburn, $345,000.

Winners Cir., 69-Nathan A. and Margaret E. Murphy to Darren Carl Sparrow, $306,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Bar Oak Dr., 12703-George T. and Fela Hamilton to Michael W. Rauer, $272,900.

Cotuit Cir., 4406-Faith M. Davis to Emmanuel James Enos and Rachel Marie Malloch Enos, $269,900.

Edmont Pl., 11851-Dionne Rosche to Demetra Kittles Roberts, $241,000.

Golden Gate Pl., 2743-SM Hamilton Corp. to Naomi Enders, $362,080.

Greenmont Dr., 1315-Francis L. Lange to Maureen Rogers, $384,000.

Ironwood Dr., 2388-MTGLQ Investors and Selene Finance to Salvador A. Campos and Marta Cortez Alvarado, $227,000.

AD

AD

Overcup Oak Ct., 1700-Curtis M. and Bonnie L. Shearer to Yasmeen A. Nixon, $225,000.

Pinewood Dr., 2725-Diana T. Divver to Michelle J. Gerald, $320,500.

Sandwich Ct., 4300-Donna J. Wheaton to Daniel R. and Veda J. Wolfe, $305,000.

Trumpeter Ct., 2804-Donald L. and Judith Ann Beach to Reba Gates, $440,000.

Vest Lane, 5125-Wilmington Savings Fund Society to Kendall Graham, $370,000.

NANJEMOY AREA

Billys Pl., 11430-Christiana Trust and Sunset Mortgage Loan Trust to Shynika Nicole Butler, $259,900.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Banks Odee Rd., 14624-Laurie Young and estate of Frank Ellsworth Geib to Harold Ray Mertz, $250,000.

PORT TOBACCO AREA

Our Pl., 7200-Steven W. Miller to Kevin M. and Erin L. Tucker, $640,000.

AD

ST. CHARLES AREA

Adams Lane, 500-Bernabe D. Vasquez to Wendy Jennifer Melendez and Ramona Granados, $284,900.

AD

Castle Pines Lane, 11984-Khoa Nguyen and Hanghoang to Angelo Jenifer, $412,000.

Dorset Dr., 1037-Tracey Lee Simpson to James G. MacDonald, $168,500.

Harvard Rd., 1108-George P. and Latish G. Berry to Clyde Abbey, $255,000.

Henryetta Ct., 11702-Department of Veterans Affairs to Patreese and Shaun Brock, $350,000.

Kingsmill Ct., 11718-Department of Veterans Affairs to Patricia Clark, $320,000.

Neville Ct., 2197-Sashagay Beth Barnes and Deanorine Higgins to Scott Bolden, $280,000.

Orchid Pl., 3461, No. H-Melissa D. Gilpin and Zachary Ball to David Lowery, $255,000.

Pine Cone Cir., 3881-Kevin J. and Cynthia L. Sager to Brandon Simon, $227,000.

Roxbury Ct., 800-Teri Cardwell to Jermaine and Ashley Speight, $295,000.

Scotch Hills Pl., 11483-Democracy Federal Credit Union to Johnetta Keeve, $310,000.

Tipperary Ave., 5181-Department of Veterans Affairs to Jennifer Thomas, $385,000.

AD

Wakefield Cir., 2502-Ousmane Barry to Brandon Gorny, $245,000.

WALDORF (WEST) AREA

Angel Fish Ct., 5021-Bonifacio Palacios to Marcus B. Cook, $322,000.

Black Pine Lane, 10538-Jessica M. Powell to Leslie M. Stevenson, $435,000.

Boysenberry Ct., 10820-Brian G. and Kimberly A. Thomas to Wonita L. Johnson, $439,999.

Cloudberry Ct., 2851-Jimale and Ramona E.P. Kirby to Pamela L. Robinson, $430,000.

Flagfish Ct., 5324-Samuel J. and Amanda Spellman to Idongesit Ekpo, $325,000.

Grunion Pl., 5205-Pamela V. Ellis to Andrew Lamar and Antoinette Bruce, $287,800.

Kingfisher Ct., 4803-U.S. Bank National Association and Rmac Trust to Lolita A. Carter, $240,000.

Mourning Dove Pl., 2980, No. D-Christopher Wilhelm to Tiana Robinson, $263,500.

Paper Birch Ct., 8759-Charles J. and Julia N. Reppucci to Domingo Nestor Marin Montalvo and Melbaliz Velez Afanador, $229,900.

Prairie Dog Ct., 6578-Edward and Reba N. Palumbo to Oliver and Akeeloe Beckford, $330,000.

Sirenia Pl., 6035-Andrew D. McKibbins to Tanaye Arlene Turner and Benjamin Stephaun Coleman, $225,000.

Sun Valley Dr., 2771-Khin M. Swe and William Fanning to Rashad Harris, $320,000.

Tilapia Ct., 5409-Daniel D. Pavan to Sean C. and Kendra Elam, $317,000.

Yarnell Ct., 3419-Honorio David Ylizarde III to Angela Burleigh Fritz and Renee Fritz Burleigh, $405,000.

WHITE PLAINS AREA

Brookwood Dr., 3840-Stanley R. Lewis to Matthew Scott and Leslie Marisa Daughhetee, $420,000.

Clyde Lane, 4160-Leslie D. Cooper Sheffield to Philip and Patricia L. Riedel, $355,000.

Inwood Lane, 11242-Cindy A. Clemons to Surinder K. and Sucheta Garg, $365,000.

Kris Dr., 9217-Martha Lucretia Cutter Lingsch to Jesus N. Torres Rosa and Omayra I. Martinez, $347,000.

Saint Christopher Dr., 11230-Valrie Williams to Madelaine S. Botock, $453,390.

Sandestin Pl., 11344-Jordan Capela to Allorie Sanders, $289,000.

Wordsworth Pl., 5528-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Tamara Amatullah Muhyee, $321,990.

St. Mary's County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

AVENUE AREA

Ted Cir., 38668-Department of Housing and Urban Development to Robert S. Lacey Jr. and Hayleigh E. Kennett, $150,000.

CALIFORNIA AREA

Bayside Way, 22737-Andrian Dingle Jordan to Samuel M. and Shana K. Katuga Gitonga, $232,500.

Ocelot Way, 44317-Morgan L. Majors to Munday A. Crowell Jr., $235,000.

Sparks Lane, 45060-Matthew E. and Sheila A. Hamilton to Nicholas P. Leclair, $295,000.

White Oak Ct., 44691, No. 10A-John Clarke Kelly to Kenneth Scott Warren Jr., $138,000.

CALLAWAY AREA

Black Duck Ct., 20994-Andrew E. Anderson and Katherine A. Ufford to Chad David and Annaleise Davis Jones, $279,000.

CLEMENTS AREA

Grampton Rd., 23420-Charlene M. and Roger B. Mundey to Sean and Jennifer Hackney, $508,000.

GREAT MILLS AREA

Ballymore Pl., 45491-Dasd Realty Corp. to Stephanie J. McKay, $305,000.

Maxine Way E., 22502-Greenview West Development Corp. to Katarina E. Rowley and Shakeim J. Shakurbey, $240,000.

HOLLYWOOD AREA

Galloway Pl., 23234-Richard Brunner and Gina Blorstad to Carey and Gary Alan Shill, $515,000.

Leola Ct. E., 44067-Kyle and Lauren Abner to Brent and Jennifer Rosenquist, $420,000.

Riverside Dr., 43202-Rosie Sjamsubahri to Michael S. and Colleen L. Vining, $515,000.

LEONARDTOWN AREA

Budds Creek Rd., 21975-Frances C. Quade and Diane Briscoe to Adam Michael and Rebecca Leigh Russell, $220,000.

Eldon Ct., 41730-Dean P. Gass to Richard Lee and Emily Victoria Bowie, $379,900.

Lake And Breton View Dr., 40724-Heather Wysokinski to Patrick Vernon Loyd Sr. and Peggy Anne McAloon, $338,000.

Maidens Ct., 44240-Donnie R. and Heather Hooper to Mark and Cynthia Ross, $425,000.

Wicomico St., 22266-Phoenix Property Developers Corp. to Samantha Pontorno, $245,000.

LEXINGTON PARK AREA

Gooseneck Dr., 46095-Schantz Properties Corp. to Joshua E. Patterson and Krista L. Spragan, $300,000.

Midway Dr., 46534-Eileen S. Dipoli to Olthea West, $145,000.

Picketts Harbor Ct., 48211-Patricia A. Cole II to Charles M. Lauer, $170,000.

Sylvan Ct., 46248-James E. and Rialeigh I. Yoder to Sean Christian and Tiffany Amber Servantes, $319,000.

MECHANICSVILLE AREA

Arlington Ct., 29553-Monica R. Rice to Amber and Evan Bennis, $227,000.

Cheryl Ct., 29843-John S. and Tara M. Murphy to Kevin Parrish Stiver, $285,000.

Duke Rd., 40388-Carol Ann and Adam Gibson McFarlin to Michelle Wood, and Don O. and Carmel A. Hammerlund, $279,000.

Kavanagh Rd., 40555-Jose Rojas Orosco to Jessica Simmons and Paige Garloff, $210,000.

Mason Dr., 39608-Kelly Elizabeth Capps and estate of Helen Elizabeth McGurk to Rosalinda Touch, Chamroeurn Touch and Adriana Raquel Romero, $315,000.

Queentree Rd., 27885-Joseph W. and Julie A. Potter to Stephen B. Powell Sr., $873,500.

Yowaiski Mill Rd., 27439A-Paul S. and Monica E. Cerkez to Daryl J. and Christina Gebhardt, $325,000.

PINEY POINT AREA

Lighthouse Rd., 45151-Richard Fulper Jr. to James R. and Dixie H. Poe, $250,000.

SCOTLAND AREA

Eisenhower Way, 14717-Benjamin A. and Mary L. Sullivan to Kenneth M. and Lucia P. Wallis, $290,000.