Woodland Lane, 8146-Serena Brickey and estate of Serena Brickey to Steven E. O’Neill, $250,000.

DUNKIRK AREA

Fielder Ct., 10607-Rodrick W. Kibler Sr. to Jennifer W. and Martin L. Kearns, $595,000.

Ward Rd., 10920-Larry V. and Susan A. Brown to Hudson D. and Sharon H. McCrea, and Jose and Vanessa R. Elliott, $780,000.

HUNTINGTOWN AREA

Danigus Lane, 5060-Austin W. and Allyson L. Stephens to Richard William Haiber Jr., $525,000.

Kings Landing Rd., 1950-Matthew C. and Sheryl Riley to Shawn Robert and Cynthia Sanford, $400,000.

Quail Ct., 3430-Brian Preston Heffner to Jeffrey P. and Jennifer W. Reichert, $726,000.

Walton Rd., 620-John R. and Michelle D. McGuffin to Steven and Beth Burcik, $424,900.

LUSBY AREA

Anchor Dr., 297-Joshua W. and Sarah Marie Langley to Toni Santangelo, $265,000.

Bronco Trail, 488-JP Morgan Chase Bank National Association to Randall J. and Katherine E.W. Clark, $151,000.

Catalina Dr., 12591-Walker Enterprise Investments Corp. to Jacob A. and Kirstin L. Price, $237,000.

El Segunda Lane, 12430-Timothy Joseph and Catherine Marie Dexter to Andrea J. Swann and Alyssa N. Murphy, $199,900.

Marine Ave., 13527-David H. and Sally W. Arbuthnot to Jerald W. and Lucy D. English, $616,500.

Osage Ct., 304-Maryland Department of Housing and Community Development to Jeffrey A. Nalls, $209,000.

Platte Rd., 537-Saad N. and Selina N. Tabet to Anthony D. and Cortney L. Young, $264,500.

Skyview Dr., 504-Casey L. Schade to Eva C. and Laura D. Carter, and Tyler W. Lowe, $220,000.

War Bonnet Trail, 696-Chad William and Jessika I. Birge to Dale Brandon Luther, $243,000.

NORTH BEACH AREA

Bedford Dr., 3717-John D. and Jessica L. Fulton to Austin Durham, $302,500.

OWINGS AREA

Locust Ct., 7001-Andris Janis and Catherine Marie Bicevskis to Andrew Thomas and Kimberly Shae Clapper, $565,000.

PORT REPUBLIC AREA

North Ave., 3328-Koval Construction Inc. to John J. and Samantha Kiolbasa, $303,500.

PRINCE FREDERICK AREA

Cassell Blvd., 3620-Joseph Frillman and Melissa Ludlow to Jason Robert and Angela Marie Phelan, $270,000.

English Oak Lane, 397-Wendy J. White to Valerie and Dominique Easterlin, $341,000.

Macrae Ave., 16-Brian C. and Joy Goddard to Gregory D. and Kacie K. Bandelow, $375,000.

Rimfire Way, 246-Deborah Ann Carter to Leonard and Kim Trautner, $365,000.

West Ave., 295-Dominic Caparratto and estate of Ralph Caparratto to Shannon and Clara Eileen Wilson, $225,000.

SOLOMONS AREA

Dowell Rd., 13900-Jay Dowell Humphreys to Sarah Marie and Joshua W. Langley, $329,000.

ST. LEONARD AREA

Bayview Rd., 6016-Thomas Gerard and Karen Lee Baker to Steven A. and Ulyana Willoughby, $435,000.

Patuxent Dr., 7737-Estate of Robert L. Friedli to Francis A. and Stephanie M. White, $325,000.

SUNDERLAND AREA

Sunderland Dr., 120-M. Evelyn and Stanley N. McGee to Nicholas Clarke and Amber Marie Simmerer, $398,000.

Charles County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BRANDYWINE AREA

Golden Creek Ct., 3408-Natalie M. and Jonathan L. Gatliff to Pius Sakang Etape and Amanda Nde Nchang, $470,000.

BRYANS ROAD AREA

Archway Lane, 2596-Joseph D. and Chaz Moore to Justin A. Covert, $390,000.

Knight Ct., 2979-Caruso Builder Windsor Manor to Bryan Maurice Redd, $413,881.

Woodberry Dr., 2341-Larry H. and Susan K. Loomis to Rashalee C. Fowles and Mark A. Marzouca, $259,900.

CHARLOTTE HALL AREA

Traeleigh Lane, 7765-Sidney M. and Leeba E. Druitt to Caitlin Keane and Kyle Hurstik, $399,900.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Homeland Dr., 15470-Michael Gardiner to Aisha Glennette Walker and Steven Gary Thomas Jr., $370,000.

INDIAN HEAD AREA

Chapmans Landing Rd., 5509-Walter Alfaro to Adriana D., Jose Francisco and Adela Mendoza De Salvador, $355,000.

Jennifer Dr., 105-Russell F. Cargill to Audrey Penny and James Kenny Vincent, $225,000.

Raymond Ave., 26-David A. and Janice W. Hanson to Michael Pellegrino, $215,084.

LA PLATA AREA

Agricopia Dr., 1055-Latisha Clinton to Jessica N. Smith and Anthony C. Panis, $321,000.

Buckeye Cir., 380-Steeplechase Development Co. Corp. and Berkshire Homes Corp. to Charles Landy and Wanda Jean Bryant, $381,565.

Crescent Lane, 9181-Ruth E. Crowell to Rashaan Hicks, $385,000.

Edelen Station Pl., 600, No. 204-Roberta MacFarlane to Carolee M. Winebarger, $241,500.

Llano Dr., 1015-Chae W. Brooks to Carrie Cianciolo, $349,900.

Provident Dr., 11925-Shayne and Angela M. Stanley to Michael Anthony Lockerman, $508,000.

Thomas Jefferson St., 120-Nancy D. Williams and Mary L. Pittman to Gerald L. and Nancy M. Miller, $255,000.

MARBURY AREA

Cedar Knolls Pl., 5445-James F. Shamblin and Charlene K. Rye to Jose Garcia Serrano, $185,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Bassford Rd., 15433-Eui W. and Jin Y. Lee to Emmanuel and Sharon D. Smith, $465,000.

Brunston Castle Lane, 2905-Trang Mong Ho to Charles and Janay Haggins, $391,500.

Evergreen Dr., 7033-Michael W. and Mary F. Lubetski to Sinclair A. Patrick, $319,300.

Golden Gate Pl., 2747-SM Hamilton Corp. to Robert Lawrence Bellamy II, $347,350.

Hickory Valley Dr., 2974-Amanda Marie Pilkerton and estate of Ladonna A. Campbell to Jocelyn Stacey Herrera Martinez, $222,200.

Kingstree Pl., 2342-David C. and Lisa F. Pierce to Annie Ruth Worthy and Dannielle M.J. Blake, $390,000.

Mirkwood Ct., 2628-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Wayne Malik Murray, $209,900.

Pipestone Pl., 3546-Jemkia Fierro to Brandon Mackie, $310,000.

Shade Oak Ct., 2419-Richard R. and Tamara Edelen Soltis to Michael D. and Sherry D. Johnson Battle, $365,000.

Truro Lane, 919-Victor A. Wathen to Daniel and Clarissa Boggs, $290,000.

NANJEMOY AREA

Ironsides Rd., 9645-Robert Alan and Geraldine F. Hartlove to Elizabeth M. and Michael W. Meadows, $275,000.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Edge Hill Rd., 11415-Vitaliy Demin to Robert C. Clancy Jr. and Aurora Grave, $305,000.

ST. CHARLES AREA

Adams Lane, 510-Annmarie Kocsis to Ena Mitchell, $269,900.

Castlewood Ct., 4834-Trenia R. Ketchens Price to William David and Rochelle Lianna Brown, $395,000.

Garner Ave., 223-Joseph S. and Kristina M. Lustick to Monique Stewart, $275,000.

Harvard Rd., 1147-Bill and Mary Derr to Teresa L. and Sharnita N. Days, $260,000.

Henryetta Ct., 11703-Felicia Jackson to Abiodun Olugbenga Laseinde, $390,000.

Light Arms Pl., 3900-Marguerite R.C. Funk to Lillie V. Turner, $226,000.

Midlothian Pl., 3732-Diane Scarantino to Vonda J. Ward, $275,000.

Neville Ct., 2209-Eric G. Atchinson to Maegan and Charles B. Palmer, $245,500.

Orchid Pl., 3461-B-Zavonya M. Covington to Evelyn Permenter, $268,500.

Royal Birkdale Ave., 5137-Dennis M. Stephan to Tara Thomas and Chauncey Hobbs, $409,000.

Tower Hamlets Pl., 11829-Sophia Canaii to Amanda Robson, $265,000.

White Fir Ct., 3413-D-Keisha Pelote to Joseph Henry Turgeon, $214,900.

WALDORF (WEST) AREA

Augsburg Ct., 9774-Duwayne and Latonya Morris to William and Towanda Maria Allen, $443,000.

Blakely St., 3437-Albert J. and Olga O.V. Stahl to Candice and Tarek Davis, $498,750.

Butte Pl., 2346-Thelia A. Puryear to Dominique Nelson, $299,900.

Constitution Dr., 10838-Lexicon Government Services Corp. and Lory Wilhelmi to Waylin M. and Meco Duhon, $519,000.

Elsa Ave., 3290-Cecil Mcpherson to Thierry Bruno Nappi, $414,000.

Harrier Ct., 4778-Antonio Djuan North to Sony J. Vilbrun, $295,000.

Lake Shore Ct., 11060-Evergreen LT Corp. to Gloria M. Williams, $359,900.

Mourning Dove Pl., 2980-B-Angela D. Gillispie Smith to Chonte Bell, $215,000.

Pep Rally Lane, 9346-David A. and Amy Ohlinger to Anthony and Marie Sumner, $459,000.

Red Squirrel Pl., 6103-Lennox and Jennifer D. Antoine to Lawrence Joseph White III and Miaiesha Yavonn Williams, $265,000.

Sirenia Pl., 6067-Prosperity Alliance Group Corp. to Ericka Johnson, $249,000.

United Ct., 10811-Charles J. Kennedy to Ngoc An Phan, Oanh K. Nguyen and Anh Nguyen Phan, $387,000.

WHITE PLAINS AREA

Brookwood Pl., 9309-John D. and Donna S. Davis to Shawn and Marjorie La Won Brown Nelson, $374,900.

Creek Ct., 8612-Mark A. and Patricia L. Jacobson to Alfreda High, $358,000.

Inwood Lane, 11262-Venessa M. Gray to Sheila P. Norrington, $360,000.

Lonsdale Ct., 3436-NVR Inc. to Rickita Glass, $430,535.

Saint Luke Dr., 11245-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Brian Scott Nelson, $360,920.

Spring Valley Dr., 4004-Ryan P. and Amy T. Dolan to Delonta A. and Shawna Monique Hawkins, $305,000.

St. Mary's County

BUSHWOOD AREA

Fosters Neck Dr., 21194-Elizabeth Ann Gray and estate of Ruby Elizabeth Cheseldine to Joseph T. and Betsy J. Luke, $300,000.

CALIFORNIA AREA

Catalina Lane, 45605-Federal National Mortgage Association to Sharon and Jacob S. Godfrey, $218,900.

Holly Hill Lane, 23329-Linda L. Harmon to Joshua and Amelia Benson, $260,000.

Othello Way W., 45287-Joseph A. and Frances Janet Kleponis to Maryrose Annette Depperschmidt, $162,000.

Sugar Maple Ct., 23309, No. 10A-Gregory Gillingham and estate of Helga Freeman to Jessica Dawn Gorban, $120,000.

Wild Iris St., 43636-Justin W. and Mary C. Eggstaff to Daniel E. and Melissa Randolph, $430,000.

CALLAWAY AREA

Boxwood Dr., 44658-Justine Diane Skibbe to Anthony R. and Theresa R. Laurel, $350,650.

Rickle Hill Lane, 44898-Rose Hill Builders Inc. to Kristle Mamola, $298,000.

GREAT MILLS AREA

Buck Hewitt Rd., 45735-Gary C. and Monique B. Greer to Gabrielle Sivak, $175,000.

HOLLYWOOD AREA

Half Pone Point Rd., 24224-Austin Wesley and Shannon Elizabeth Gleason to David M. and Heather Renee Bastain, $850,000.

Thornbury Dr., 22837-Nucompass Mobility Services Inc. to Christopher John and Morgan Elizabeth Gierhart, $498,000.

LEONARDTOWN AREA

Bull Rd., 22230-Mabel R. Taylor and Hope M. Breckenridge to Ecudemio and Etelvina Gutierrez, $249,000.

Fairway Dr., 21864-Thomas B. and Toni C. Jones to Joseph and Heather Wysokinski, $430,000.

Landing Way, 22533-Frank P. Conway to Lori M. Armstrong, $385,000.

Red Oak Rd., 39730-Rodney M. and Mary E. Tawes to Michael R. Sweeney, $210,000.

LEXINGTON PARK AREA

Gooseneck Dr., 46112-Brian L. Knoblock to Donald C. Cox, $329,900.

Legerton Lane, 45623-Department of Housing and Urban Development to Patrick L. and Marilyn L. King, $190,107.

Picketts Harbor Ct., 48289-Department of Housing and Urban Development to Benjamin and William Tennyson, $145,500.

Sandalwood St., 46702-Malyna C. and Gregory C. Geiger to Kyle M. Goddard, $295,000.

Thistle Pl., 21635-Manolis G. Tsangarakis to Robert A. Stoll and Jessica M. Rex, $280,000.

Willis Wharf Ct., 21521-Ryun P. and Lauren M. Malcom to Zachary Joseph and Olivia Bonacci Bauer, $325,000.

MECHANICSVILLE AREA

Asher Rd., 37640-Bobby L. and Margie Carter to Travis Aaron Grau and Taylor Louise Jones, $289,900.

Erin Dr., 27036-James C. and Melissa K. Farren to Tara and John Murphy, $335,000.

Hills Dr., 26094-Matthew and Kimberly Savoy to Robert E. and Ruth K. Develbis, $289,900.

Lakeland Dr. W., 36809-Brenda M. Denton Burke to Shane Duffer, $238,000.

Mrs Graves Rd., 39985-Thomas E. and Rose M. Goldsborough to Donnie L. Wilkins, $478,000.

Richard Cir., 29980-Paul A. Thomason to James H. and Maria L. Ammons, $302,400.

Zane Ct., 38185-Bethel Ann Allen to Levi Austin and Kelly Willett, $300,000.

PINEY POINT AREA

Piney Point Rd., 16346-Patrick A. and Arlene M. Vandegrift to Carl Edward Sturgis, $381,500.

ST. INIGOES AREA

Gum Landing Rd., 17220-Jamie Petroskey to James A. and Leigh E. Land, $399,900.