15th St., 4005-Lisa S. Parker and David Allen Sampson Jr. to Jacob William and Marissa A. Herritt, $227,000.

HUNTINGTOWN AREA

Bayside Forest Ct., 3431-David M. and Katherine Y. Quinn to James G. and Cheryl A. Bare, $300,000.

Falls Pointe Way, 914-S. Hudson and Lacey Jae Kershner to Robert M. Scott, $575,000.

Loring Dr., 3001-PNC Bank National Association to Misty B. Claar, $405,000.

Ridge Rd., 2842-Jerry Lee Dotson and estate of Charlotte Lorraine Zajac to Brett A. Reeves, $194,100.

Walton Rd., 651-Kathleen R. and William S. Berry to Tracie L. Fisher, $325,000.

LUSBY AREA

Beech Dr., 521-Theodora Kinderman Watts and Karen Marie Gonzalez to Rebecca A. Hunt, $199,000.

Buoy Ct., 224-Robert T. and Marsha M. Osterthaler to Xuan Chi and Xin Liu, $501,000.

Fantail Ct., 305-Brenton P. and Laura K. Moxley to Corri E. Roberts, $249,000.

Holley Lane, 1014-Randy L. Joffee to Mark D. Reckner Jr. and Lea A. Briggs, $156,000.

Mesquite Lane, 11329-Stratus Investments Corp. to Lorne Woods Sr., $259,000.

Overlook Dr., 429-Estate of Robert Lee Siemon to Shelia T. and James L. Newcomb, $325,000.

Willow Rd., 600-James T. and Alison M. Spilman to Christian Irizarry Perez and Tatiana Sanchez, $470,000.

NORTH BEACH AREA

Buckingham Ct., 8801-Deutsche Bank National Trust Co. and GSR Mortgage Loan Trust to Binal Patel, $214,487.

Eighth St., 3908-Transcontinental Property Group Corp. to Benjamin Thomas and Jacquelin Anne Stoey, $395,000.

OWINGS AREA

Griffith Way, 96-Hart S. and Shauna Haire to Kristen M. and Gerardo Juarez, $360,000.

PORT REPUBLIC AREA

Parkers Creek Rd., 1816-Jonathan B. Bolt to Lisa M. Riemann Van Gilson, $410,000.

PRINCE FREDERICK AREA

Cassell Blvd., 4324-Robert David and Brenda Leigh Delinger to Diane R. Whichard, $315,000.

Foxtail Lane, 1430-Thomas W. and Barbara Sheldon to Jacob D. and Amber Waite, $415,000.

Salisbury Pl., 514-Jon A. Selbyg to Debora A. Khoury, $235,000.

Whirlaway Dr., 416-Kristy Jo Grass to Khurram Shahzad, and Bushra and Yaser Ali Warrich, $362,000.

SOLOMONS AREA

Oyster Bay Pl., 312, No. 203-Calvert Marina Rentals Corp. to Steven E. Owens, $285,000.

ST. LEONARD AREA

Mackall Rd., 6689-Timothy W. Sullivan to Cynthia Farlow, $228,000.

Charles County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October 2019 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BEL ALTON AREA

Northbridge Rd., 9050-Potomac Preservation Inc. to Harold Brent Gamer Jr., $1.1 million.

BRANDYWINE AREA

Inheritance Dr., 16255-David and Cynthia Thorne to Jade D. Walker and Ryan Jay Queen, $319,900.

BRYANS ROAD AREA

Auburn Ct., 5505-Serife Turkol and Kamaljeet Singh to Emory Darnell and Tyrisa Josephine Stafford, $328,000.

Garden Ct., 7114-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Mario Rich, $235,000.

Langbrooke Ct., 6519-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to James Kankon Jargba and Solleh Brima, $485,000.

BRYANTOWN AREA

Edelen Dr., 13810-John D. Castrese to Craig Michael and Megan Anne Batten, $469,500.

COBB ISLAND AREA

Neale Sound Dr., 12396-Daniel Yates and Barbara Wall to Robert M. and Maureen E. Dinneen, $639,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

Barney Dr., 6785-Jacob and Susan Watson to Deana C. Williamson and Calvin Davis Jr., $450,000.

Juliette Low Lane, 7141-Larry B. Godlewski to Christopher L. and Kimberly A. Johnson, $460,000.

INDIAN HEAD AREA

Biss Ct., 3416-Kim E. Pinkney to Matthias and Chloe Wurster, $218,000.

Charles Pl., 115-Jack W. Hicks to Timothy William Becker, $185,000.

Kearney Way, 16-Ryan P. Plummer to Owen A. Britton, $265,000.

LA PLATA AREA

Agricopia Dr., 1095-RDR Corp. and Marrick Properties Inc. to Alfred Alonzo and Terri Dominique Addison, $568,108.

Charles St., 10950-Daniel A. and Mi Suk Weimert to Richard and Mary K. Moore, and Kathryn L. and Michael Mann, $360,000.

Derby Dr., 11-Matthew Ryan Clark to Kenneth and Stephanie Thomson, $296,500.

Horseshoe Dr., 6655-Lisa K. and William A. White to Alexander Michael Phillips and Alina Tu, $350,000.

Mallard Lane, 110-Trisha H. Baggott to Quincy D. Lewis, $410,000.

Quail Ct., 101-JJ Homes Corp. to Edward W. and Jennifer A. Tucker, $405,000.

Wales Dr., 1008-Melissa A. Bearden to Ryan Ronald and Stefanie Marie Alarie, $464,900.

MARBURY AREA

Creeds Mill Rd., 5042-George R. and Dorothy A. Torres to Janise Gray, $255,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Celestial Lane, 5225-Richard S. and Phadra Yevette Hooker to Jaime Guzman Cabrera and Maria De Los Angeles Avila, $410,000.

Evergreen Dr., 7034-Katrina L. and Peggie J. Gessner to Demetrius Jenkins, $335,000.

Golden Gate Pl., 2749-SM Hamilton Corp. to Lanisha Etondra McCoy, $347,410.

Holly Ave., 9002-Rufus W. Wilson and Tina Sue Wilson Schnoor to Luis E. Andino Rico, $269,000.

Lariat Pl., 19502-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Marie Charles, $168,900.

Meadow Lane, 61-Margaret A. Robey Horty to Patrick Brefo and Priscilla Brefo Frimpong, $210,000.

Montreat Pl., 12203-Claudia Barrett to Kevin Worrell, $315,000.

Pin Oak Dr., 1592-Department of Veterans Affairs to Joshua Davis, $171,000.

Regal Pl., 2521-Tiffany L. Madison to Jose O. Molina Escobar, $200,000.

Tudor Rd., 3100-Greg D. and Michelle Nelson to Robert and Andrea West, $315,000.

Westdale Ct., 3319-Tyler Enterprises Corp. to Tyrone Edward Queen, $250,000.

NANJEMOY AREA

Riverside Rd., 9050-Sean A. Smith to James Michael Heard and Elisha Donell Frank, $269,900.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Fendall Lane, 9410-B.W. Compton Companies Corp. to Christopher and Caitlin Piper, $290,000.

ST. CHARLES AREA

Adams Rd., 1230-Venus Housing Corp. to Bernard Johnson and Lakisha Keona Thomas, $309,000.

Glen Abbey Ct., 11715-Terrance and Wanda Lawrence to Marie Countee Simmons, $390,000.

Ingleside Ct., 2272-Cory and Kecia M. Northington to Chase and Colby Dalilah Lee Gardiner, $325,000.

Macroom Ct., 10-Evelyn D. Andrews to Steven J. Gonzalez, $282,000.

Montgomery Lane, 11920C-Richard M. and Linda K. Myers to Eduardo Galdamez, $304,000.

Northgate Pl., 3928-Neffrie N. Luciano to Nestor J. Amaya, $215,000.

Royal Birkdale Ave., 5156-James R. and Johnetta R. Keeve to Evan R. and Jenna L. Reinecke, $379,500.

Sloan Ave., 908-Edwin D. Shellman Jr. to Derrell L. Pitts, $275,000.

Wilson Rd., 1316-Lakeview Loan Servicing Corp. to Robert Brown, $217,600.

WALDORF (WEST) AREA

Cadwell St., 9728-Camille J. Hernandez to Anthony T. Williamson, $339,900.

Cony Ct., 6942-Bank of New York Mellon and the Cwabs Inc. to Huong Thi Tra Hogan, $251,124.

Downshire Ct., 2032-Kimberly L. Muchnick to Samuel and Yayra Asante, $430,000.

Esser Pl., 3058-Shelby Derieux to Israr A. and Saira Chaudhry, $277,000.

Golden Eagle Pl., 11318-B-Michael Brooke and Katherine L. Rogers to Cynthia Ann Ross, $185,000.

Hummingbird Dr., 4708-Eleanora J. Washington and Abigale Bruce Watson to Wannaporn Nirundorn, $247,400.

Linden Grove Dr., 3469-Carlos B. and Conchita C. Centeno to Tia L. and Randy A. Maldonado, $379,900.

Nutria Ct., 6513-Patricia A. Warring to Sharon Ruby Calloway, $289,900.

Pep Rally Lane, 9410-Chrischanda S. Smith to Sophia L. and Corey A. Goddard Sr., $434,900.

Ridgeline Terr., 8512-Debra T. and Alan B. Cash to Guillermo Alvarez, $350,000.

Springfish Pl., 5808-Reginald A. and Monica C. Peters to Cassaundra Larose Bibb, $231,900.

Tacoma Pl., 2391-Kanika M.N. Hampton to Phillip Emmanuel Dorroh, $288,000.

Whistlers Pl., 6279-Federal National Mortgage Association to Monica Lester, $230,000.

WHITE PLAINS AREA

Amberton Ct., 3420-Department of Veterans Affairs to Shelby L. Nelms, $353,900.

Castleford Ct., 4421-Robin D. Lambert to Fontella Thompson, $290,000.

Saint Luke Dr., 11247-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Andre Ramon Griggs Jr., $371,540.

Spring Valley Dr., 4008-Rodney McGee to Vijon Aguiela Byers, $332,000.

St. Mary's County

CALIFORNIA AREA

Cherry Hill Ct., 23184-Theodore K. Clark and Jevanina A. Schettini to Craig Fernandes, $311,600.

Hollyhock Lane, 22924-Robert J. and Dawn M. Lessel to Robert J. and Whitney M. Meyer, $419,000.

Piney Wood Cir., 23112-David Charles and Catherine A. Roche to Christopher Victor Carden and Dawn Nicole Halterman, $328,000.

Swanfall Way, 45655-Charles and Jacqueline Gagnon to Yasmina I. and William R. Turner, $832,000.

Wildeflower Lane, 43876-Matthew J. and Candice P. Taylor to Theodore Clark and Jevanina Schettini, $421,000.

CALLAWAY AREA

Canvas Back Dr., 44893-Rose Hill Properties Corp. to Deanna C. Simmons, $175,000.

CHARLOTTE HALL AREA

Handel Dr., 37606-Carolee M. Winebarger to Brian and Stacy Rash, $278,500.

CLEMENTS AREA

Mount Chance Lane, 38245-Daniel James and Tamathea L. Hutchinson to Matthew and Kimberly Savoy, $369,300.

GREAT MILLS AREA

Castle Pollard Way, 22517-Lisa Wakeman and estate of Donna L. Price to Andre Ladawl Turner, $242,500.

HOLLYWOOD AREA

Mill Pond Rd., 23875-Gail Marie Thompson to Gustav Joseph Achterberg Jr. and Emily Ann Shooks, $210,000.

Three Coves Rd., 44375-John Richard and Donna Lee Knott to Chad Daniel Lacey and Jessica Lynn Vaden, $299,900.

LEONARDTOWN AREA

Busy Corner Rd., 40295-Brian E. Peed to Matthew Hardy, $305,000.

Lark Way, 40863-Patrick Alvin Madorin to Jeffrey Daniel and Erin Elizabeth Direnzo, $574,500.

Medleys Neck Rd., 42525-Jeffrey D. Direnzo to Donald L. Wallace and Sarah L. Malena, $380,000.

Richey Rd., 44444-Julie Ellen Brown Rund to Kristi Marie Nelson, $335,000.

LEXINGTON PARK AREA

Adams Ct., 46070-Daryl James and Wendy Much to James Craig and Tammy Lynn Willen, $442,500.

Forest Park Rd., 21546-Danielle M. Hunley to Tina Marie Flowers, $258,000.

Lookout Dr., 21415-Leasa M. Mace to Mark J. and Christine R. Rajkowski, $302,000.

Piney Orchard St., 48003-Timothy L. and Avigail Hudson to Aneilia Ann Szot, $233,000.

Spring Valley Dr., 22001-Xiu & Sin Corp. to Glen C. Zaengle, $226,000.

Three Notch Rd., 17910-Karen Helen Arnold to Dorothy L. Huffman, $379,900.

MECHANICSVILLE AREA

Beach Dr., 40405-Jacob Luke and Heather Lynn Miller to Margaret J. McLaughlin, $450,000.

Coolidge Dr., 29858-Kenneth F. Fusco Jr. to Timothy David and Debra Lynn Gunnell, $254,000.

Friendship School Rd., 25851-Willard Joshua and Hayley T. Holland to Donna J. Wheaton, $210,000.

Hills Dr., 26131-Jonathan and Jamie Dobry to Alex M. Connors and Carly M. Keating, $289,900.

Lawrence Adams Dr., 26636-Frederick L. Miller Sr. and Michelle R. Wooddell to James L. Karmel Jr. and Brittany T. French, $236,000.

Oak Ct., 39465-Samuel J. Staples to Stephanie Nicole Prather, $254,900.

Plowdens Way, 41032-Lenda Jarboe and Robert Phillips to Richard Wayne and Shelby Fay Montgomery, $278,340.

Tanyard Dr., 37070-Ronald L. and Linda D. Poteat to William Walter Smith Jr., $289,900.

PINEY POINT AREA

Potomac Sands Dr., 17380-Jaime M. and Aaron H. Canter to Sarah E. and Nathan Faust, $237,500.

TALL TIMBERS AREA

Piney Point Rd., 17920-Kristi Marie Nelson to Shane D. and Breanne Derby, $240,000.