Calvert County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CHESAPEAKE BEACH AREA

Band Shell Ct., 4013-Elizabeth R. Krentzman to Matthew W. Strunk, $525,000.

Brookeside Dr., 3665-Howlin Investment Properties Corp. to Virgina Lanjier Baker, $294,000.

Dory Brooks Rd., 3455-Russell E. and Melvin D. Sherbert to Nathan M. and Leanne M. Nagle, $260,000.

Old Bayside Rd., 7701-John Stringos and Laura Sesana to Marsha A. Hamel, $299,995.

Woodland Lane, 8138-Candy D. Rayle Zorn to Eduardo Francisco Howell Gaskin, $285,000.

DUNKIRK AREA

Dunleigh Dr., 2865-John R. and Linda L. Bevard to Calynn and Patrick Evans, $630,000.

Southern Maryland Blvd., 12595-Cheryl A. Erler Willett to Jesse James Herberson and Ethan Vaughn McGrane, $185,000.

HUNTINGTOWN AREA

Dartmoor Dr., 1641-Elizabeth A. Gabelein to Yan Yun Xie, $500,000.

Kings Landing Rd., 2221-David and Lynne Sneade to Erica L. Barrett, $235,000.

Mayberry Ave., 3160-Charles B. and Joyce E. Ratcliffe to Matthew Donald and Rachel H. Faber, $480,000.

Quaker Dr., 1108-Colin R. and Brooke M. Richardson to Clark M. and Colonett J. Jordan, $544,900.

Walnut Creek Rd., 150-Michael W. and Maria I. Hubbard to Daniel W. and Kelley C. Wall, $499,900.

LUSBY AREA

Brians Way, 2275-Justin Foulsham and Francesca Galassi to Christopher Marcus and Megan Jones, $305,000.

Clubhouse Dr., 645, No. 10-Jennifer Ashby and Gregory B. MacGill to Thomas C. Freed and Ellen S. Scheinfeld, $291,000.

Deadwood Dr., 11524-Russell H. Cotton to Dillon Townsend, $186,000.

Gray Dr., 352-Patricia M. Tignor and estate of Summer R. Proctor to Lauren N. Carroll, $175,000.

Hilltop Rd., 11815-Arlie W. and Nancy D. Eddins to Douglas H. and Daureen J. Pepiot, $565,000.

Parran Dr., 12930-Nathan and Laura Tizol Rivers to Rachel Anastasia Heinhorst, $230,000.

Red Cloud Rd., 348-Shawn M. Bennett to Ashley Maria Madariaga, $200,000.

San Jose Lane, 12427-John and Jamie Burns to James E. and Holly Goroum, $175,000.

NORTH BEACH AREA

Fifth St., 3716-Tracy A. Moran and Cheryl Bare to Denise E. Alexander, $325,000.

OWINGS AREA

Adams Church Rd., 8801-Michael J. and Julian M. Cronin to Theodore R. Clark, $295,000.

Covenant Ct., 9595-Lois and Michael Williams to Andrew J. and Kristy M. Miller, $749,900.

Mikes Way, 1805-Brian E. and Susan Reinhart to Lisa Marsico and Eugene Wright, $435,000.

Skipshawn Lane, 1890-Peter K. and Katherine Johnson to Adam Christopher and Redenna Ann Baker, $484,000.

PORT REPUBLIC AREA

Broomes Island Rd., 4805-Lindsay Alleva to Ryley Vanables, $285,000.

Turtle Creek Dr., 5000-Stephen E. and Phyllis S. Keefe to Nicholas Michael and Ashley Michelle Bowles, $395,000.

PRINCE FREDERICK AREA

Cambridge Pl., 346-Maureen Frederick to James J. Dodson II, $245,000.

Saint Margaret Blvd., 2254-Raymond A. and Pacifica Chehy to Gregory A. Eardley, $539,900.

SOLOMONS LANDING AREA

Oyster Bay Pl., 532, No. 403-Helen M. Seawell to Marshall S. and Gail T. Gibson, $405,000.

ST. LEONARD AREA

Bond St., 7280-Richard F. Masse and Carol M. Thomas to John W. Bayes and Lara L. Santos, $472,900.

Harbor Dr. S., 1405-Dylan Ruleman to Ethan and Nicole Morgan, $249,900.

Linden Rd., 6034-Bayview Investments Inc. to Dorothy Richards, $276,000.

Picture Dr., 1035-Lewis Paul and Marsha A. Warner Carroll to Stephan R. and Kristin M. Coker, $400,000.

SUNDERLAND AREA

Troop Ct., 350-Floriano and Leanne Whitwell to Ross H. and Jessica M. Farling, $629,900.

Charles County

BRYANS ROAD AREA

Icehouse Pl., 3105-Department of Housing and Urban Development to Christopher Jones, $225,000.

River Rd., 5920-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Christa Daniella Pettie, $350,000.

BRYANTOWN AREA

Leonardtown Rd., 6944-Frederick M. and Frances June Selby to Scott Matthew Wilson and Diane Leann Smith, $376,000.

COBB ISLAND AREA

Potomac River Dr., 15154-Frank and Kathleen Heidel to Matthew L. Swann and Anna M. Muscolino, $230,000.

HUGHESVILLE-PRINCE FREDERICK ROAD AREA

DeSales Pl., 6865-Nathan A. Finamore to Damien and Jennifer Brown, $383,000.

Pale Morning Ct., 6730-Stephen S. and Jenna M. Preston to Jason L. and Cynthia L. Miller, $480,000.

Swanson Creek Lane, 6037-Wayne Spencer Owens and estate of William S. Owens to Jerry L. and Loretta P. Olmstead, $379,900.

Yellow Rose Ct., 7373-Marrick Properties Inc. to Jorge L. and Minerva Mercado, $631,629.

INDIAN HEAD AREA

Riverwatch Dr., 156-Department of Veterans Affairs to Derrick Cornell Wallace, $290,000.

ISSUE AREA

Bayshire Pl., 15116-Kevin J. and Belinda H. Keller to Eric Moore, $300,000.

LA PLATA AREA

Cornwall Dr., 1212-Zoya Investment Corp. to Noah and Gabriele Goldberg, $475,000.

Edelen Station Pl., 100, No. 102-Richard A. Hazzard to Antwione Dewayne and Tashima K. Reese, $225,000.

Morgans Ridge Rd., 142-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Laurie A. Brown, $324,900.

Redwood Cir., 1412-Suzanne Wible to Robert A. and Melinda K. Jackowski, $350,000.

Tall Grass Lane, 135-Anthony B. Jeanpiere to David Brian and Kelly C. Bates, $299,900.

Wheatley Rd., 7653-Richard D. and Karen M. Murphy to Mark Cefaratti, $220,000.

MATTAWOMAN CREEK AREA

Brookside Pl., 119-Derek G. DePaul to Andrea N. Biggs, $243,000.

Eagle Bonnet Ct., 15661-ERPI Corp. and Quality Built Homes Inc. to Joseph A. and Jacqueline Thomas, $584,000.

Fox Ridge Rd., 3509-Brian Paul and Jessica Hauser Forte to Keenan H. and Kari Lynn Wheeler, $367,000.

Golden Gate Ct., 2848-SM Hamilton Corp. to Irwin J. and Daisy R. Anglo, $345,000.

Goldstone Ct., 12233-Sybil Williams to Jasmine Elise Patteron, $369,000.

Kipling Dr., 11605-Sun Trust Mortgage Inc. to Caesar Oglesby, $189,000.

Moran Dr., 2714-Arthur S. and Dayle M. Tyng to Guadalupe C. and Patricia J. Romos, $325,000.

Pinewood Dr., 2712-Philip M. and Lynn M. Coulson to Dawn L. Muller, $310,000.

Ryce Dr., 2528-Jon K. and Karen S. Anderson to William A. and Audrey J. Atkinson, $279,000.

Twin Oak Dr., 12810-DSDJ Properties Inc. to Anthony W. Howard, $260,000.

NEWBURG-ROCK POINT ROAD AREA

Edge Hill Rd., 11270-Bog Nim Choi to Charles B. and Lynn F. Bowling, $1 million.

PORT TOBACCO AREA

Locust Pl., 7800-Thomas A. and Erin M. Nelson to Brian and Aisha Johnson, $575,000.

ST. CHARLES AREA

Adams Rd., 1228-Cheryl A. and Manuel S. Avila to Mahabir Prasad, $254,500.

Cornell Lane, 1111-Paula Breads and estate of Terri Lee Baggarly to Steven T. Sedwick, $230,000.

Edenvale Ct., 5010-Department of Veterans Affairs to Wasiu and Ganiyat Lateef Hassan, $348,000.

Green Arbour Ct., 2196-Peter T. and Sharon L. Lyster to Robin E. Smith, $292,000.

Indian King Ct., 3217-Phoenix Property Developers Corp. to Peggy S. Garrett, $185,000.

Justice Ct., 3365-Mary E. Bush McElroy to Adrienne D. Robinson, $180,000.

Las Colinas Ct., 11639-Herbert J. Pruitt to Lashwan N. and Howard Williams, $389,900.

Midlothian Pl., 3703-Department of Veterans Affaris to Scott Kendrick, $184,000.

Olympia Pl., 4867-Tanya R. King to Sharon Harris Funderburk, $270,000.

Tadcaster Cir., 51-Matthew D. and Belinda D. Wilson to Ronald E. Robinson Jr., $239,900.

University Dr., 761-Lanee Curry to Eduardo L. Gomez Lacayo, $245,000.

WALDORF (WEST) AREA

Bel Aire Ct., 11155-Jose R. and Vanessa Finn to Anthony B. and Lari Lyn Warren Jeanpiere, $365,000.

Courtney Dr., 8655-Frederick Leon and Angela M. Dilver Dendy to Benjamin Leonard and Jana Nelson, $645,000.

Eutaw Forest Dr., 3168-Kimberly V. Hamke and estate of James R. Anderson to Brianne Dempsey, $305,000.

Frankfurt Dr., 9874-Elfredia Talley to George and Cynthia Glover Singleton, $424,900.

Poundberry Camp Pl., 11057-Joey L. Williams to Yagya B. Thapa and Sunita Dahal, $252,000.

Shark Ct., 3851-Daren and Amy M. Kennedy to Brandon and Elizabeth A. McGill, $295,000.

Yorkshire Lane, 1997-Roy Clifford and Desrie Fleming to Lynnette Jackson, $399,000.

WELCOME AREA

Port Tobacco Rd., 7435-Vicki Mills to Estelle Cobey, $185,900.

WHITE PLAINS AREA

Curtin Dr., 3587-NVR Inc. to Kenneth and Lutisse H. Cooper, $404,870.

Flag Ct., 11380-US Home Corp. and Lennar Corp. to Blondeen Fowler, $483,235.

Old Colony Ct., 5531-US Home Corp. and Lennar Corp. to Urline Mercedes Richardson, $465,620.

Saddlebrook Ct., 5571-US Home Corp. and Lennar Corp. to Russell Reeves and Camisha Terrell, $450,250.

Tarrington Pl., 3758-April Payne to Terry L. Sargent, $345,000.

Willetts Crossing Rd., 10527-Jeffrey A. Vanseghbroeck to Aaron A. Reid, $235,000.

St. Mary's County

BUSHWOOD AREA

Upland Dr., 23094-AMG Group Corp. to Kellie M. Harvey, $205,900.

CALIFORNIA AREA

Canna Ct., 23398-Anthony R. Williams to Patrick Floyd and Lisa Layton Mahoney, $425,000.

Foxglove Way, 23128-Fabiano DeSouza Pinto to Brandon M. Thomas, $215,000.

Ivy Stone Lane, 44334-Estate of Patricia Lois Foley to Jonathan Douglas Lukesh, $272,000.

Louisdale Rd., 44092-Amanda M. and Anthony M. Dargan to Peggy A. Sparks, $216,000.

River Otter Dr., 44543-Stephanie M. and Eve Marie Love to Robert Michael Wayne Draheim, $225,000.

Tennyhill St., 45625-Calvert Corp. and Marrick Properties Inc. to Anita Matshoba, $357,924.

Woodstown Way, 45262-Andrene Stephenson to Mahwish H. and Qaisar Raza Waraich, $135,900.

CHAPTICO AREA

Thorne Pl., 24230-Jasper Cameron to John Henry Olsen, $282,500.

COLTONS POINT AREA

Point Breeze Rd., 38344-Thomas H. and Lillian E. Anderson to Donald R. and Carol M. Rabush, $77,500.

DRAYDEN AREA

Heron Cove Lane, 19440-Patrick V. and Jean H. Murphy to Bryce D. and Sarah E. Abbott, $715,000.

GREAT MILLS AREA

Autumn Mill Ct., 20864-Alejandro Luis and Yolanda A. Gutierrez to Tameka K. and Christopher J. Booker, $360,325.

Meath Rd., 22486-Robert B. Hogan to Donald and Sharee A. Moore, $265,000.

HOLLYWOOD AREA

Broad Creek Dr., 24556-Michael Devin and Jillian Danback McGhan to Gregory A. and Holly Faulstich, $418,000.

Mervell Ct. E., 44063-Tara Michelle Neal to Jeremy Goucher, $432,000.

Whiskey Creek Rd., 25926-James and Mary Lu Bucci to Mark S. and Cary S. Lawrence, $475,000.

LEONARDTOWN AREA

Beauvue Ct., 20285-Austin and Pamela Barnard to Michael Thomas Edwards, $340,000.

Clearfields Ct., 40660-Christen Dwyer Ries to Victor L. and Stephanie Merkel, $450,000.

Ferber Ct., 41625-Richard M. and Doris L. Banks to Mohammed Ali and Amani A. Alameer, $435,000.

Joe Hazel Rd., 21695-John Lee Mullinax to John W. and Tammy M. Weber, $450,000.

Marview Ct., 23362-Calvert Corp. and Marrick Properties Inc. to Matthew J. and Antoinette M. Brickhaus, $321,890.

Pinehurst Ct., 21745-Margarita Wilda Ramos and estate of Gisela Mayer Ramos to Brandi Nicole and William Carroll Johnson, $386,600.

Whimsical Ct., 41449-Allen T. and Catherine O. Johnson to Ronald J. and Kristin O’Malley, $480,000.

LEXINGTON PARK AREA

Carmarthen Dr., 20567-Charles H. and Michelle M. Patterson to Laci N. Gunn, $389,000.

Easton Ct., 48270-Kevin J. and Melissa Sproge to Brian P. Curry, $290,000.

Kristi Lynn Ct., 45883-Lewie A. and Jodi Aldridge to Derek J. and Jennifer G. Meek, $400,000.

Lynn Dr., 21486-Robert K. and Cynthia L. Lenning to Andrew John Calvert, $248,000.

Pilgrim Lane, 19164-Michael J. Burns to Robert James and Leah Claire Sandore, $430,000.

Sandalwood St., 46711-Caleb L. Redman to Jonathan David and Bethanie Kaitlynne Rasche, $240,000.

Sunrise Dr. E., 45965-Joan Ellen Theodore to Kenneth D. and Julia Carkhuff, $244,000.

Whittemoore Ct., 46878-George C. and Kathryn A. Edgar to John Andrew and Kristyna Keahey, $360,000.

MECHANICSVILLE AREA

Cape Saint Marys Dr., 27064-Trisha Alison Heard Gingery to Carlton D. Dunston, $186,300.

Edison Ct., 29481-Melody Stone Thomas to Christopher T. and Brandy L. Bruce, $251,000.

Persimmon Creek Rd., 39141-Charles A. Ewing to Tina E. Bahen, $295,000.

Vincent Cir., 29713-Lisa M. Covolo to Clinton T. Rose, $322,000.

Yowaiski Mill Rd., 26947-Thomas Carbajal to Erik R. Bazyk, $283,000.

PINEY POINT AREA

Bloch Ave., 45297-Brian W. and Elizabeth K. Channell to David M. and Taylor Garcia, $167,000.

RIDGE AREA

Drury Rd., 16191-Megan L. Raley Menear to Mark S. Harrison, $195,000.

TALL TIMBERS AREA

Third St., 17856-Jessie R. Burdette to George Konstintine Anas II, $279,900.