Virginia home sales

Alexandria These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales. Armistead St. N., 442, No. 301, $250,000. Bashford Lane, 919, $824,500. Beauregard St. N., 301, No. 206, $205,000. Braddock Rd. E., 505, No. 3C3, $459,900.

Centennial Ct., 2645, $584,000.

Colonial Ave., 1217, $775,000.

Domain Pl., 5026, $576,100.

Earl St., 427, $910,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1208, $250,000.

Fairfax St. N., 411, $800,000.

Fayette St. S., 317, $1.19 million.

Green St., 804, $680,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 407, $280,000.

Hemlock Ave., 2722, $745,000.

Hickory St., 3015, $810,000.

Howard St. N., 805, No. 227, $225,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 706, $557,000.

King St., 3716, $415,000.

Landover St., 3202, $708,795.

Maris Ave., 5250, $330,000.

Mount Eagle Pl., 1536, $225,000.

Mount Vernon Ave., 317, $710,000.

Pendleton St., 416, $1.17 million.

Pitt St. N., 801, No. 1505, $295,000.

Powhatan St., 957, $1.12 million.

Ramsey St., 713, $725,000.

Royal St. N., 1023, No. 117, $1.05 million.

Saint Asaph St. S., 525, $1.1 million.

Slaters Lane, 501, No. 305, $265,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 916, $220,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4334, $335,000.

Triadelphia Way, 502, $689,000.

Valley Dr., 3330, $339,000.

Washington St. N., 515, No. 105, $765,000.

Washington St. S., 922, No. 201, $190,000.

Windsor Ave. E., 404, $940,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 419, $255,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 404, $295,000.

28th St. S., 3240, No. 402, $340,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Arlington Mill Dr. S., 814, No. 6-104, $250,000.

Brandywine St. N., 2126, $637,500.

Calvert St. N., 1806, $1.66 million.

Columbia Pike, 5300, No. 803, $282,000.

Evergreen St. N., 1109, $562,500.

Fairfax Dr., 2624, $1.64 million.

Four Mile Run Dr. S., 4177, No. 203, $477,500.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 1240, $170,000.

George Mason Dr. N., 318, $1.02 million.

Glebe Rd. S., 1511, $861,200.

Lee Hwy., 2100, No. 337, $400,000.

Little Falls Rd., 5512, $1.75 million.

Monroe St. N., 901, No. 604, $855,000.

Nelson St. N., 1063, $500,000.

Randolph St. N., 1000, No. 503, $715,000.

Rolfe St. S., 935, No. 2, $492,500.

Spout Run Pkwy., 3000, No. B410, $289,000.

Stuart St. N., 1050, No. 229, $675,000.

Taylor St. N., 900, No. 1425, $152,000.

Troy St. N., 1745, No. 8-437, $292,500.

Vermont St. N., 2244, $946,000.

Westmoreland St. N., 2200, No. 202, $450,000.

Second St. N., 5332, $1.03 million.

Sixth St. S., 4504, $646,100.

Ninth St. N., 3835, No. 707E, $418,500.

10th St. N., 5543, $825,000.

15th St. N., 2001, No. 309, $700,000.

17th St. N., 4912, $850,000.

20th Rd. N., 4641, No. 1, $205,000.

26th St. N., 4762, $1.11 million.

32nd St. N., 5409, $1.06 million.

Arlington Ridge Rd. S., 1300, No. 318, $250,000.

Crystal Dr., 1200, No. 312, $710,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 307W, $265,000.

Colonial Terr. N., 1618, $730,000.

Queen St. N., 1615, No. M301, $1.24 million.

19th St. N., 1111, No. 1903, $732,703.

Four Mile Run Dr. S., 3827, $315,000.

Stafford St. S., 3353, No. A2, $475,000.

Walter Reed Dr. S., 2452, No. 2, $637,000.

24th Rd. S., 2829, $930,600.

30th St. S., 4819, No. B1, $410,000.

36th St. S., 4622, No. A, $614,000.

Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Colfax Ave., 5844, $1.18 million.

Cornell Dr., 6620, $485,000.

Hollinwood Dr., 1715, $894,000.

Sweetbriar Dr., 2205, $475,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 804, $155,000.

10th St., 6602-J, $225,000.

Beulah St., 7124, $1.29 million.

Chapel Gate Ct., 5206, $857,000.

Duvawn St., 4110, $663,000.

Haynes Point Way, 7710, No. 10A, $390,000.

Island Creek Ct., 7741, $875,000.

Lerwick Ct., 6943, $587,500.

Norham Dr., 5982, $700,000.

Piedmont Dr., 5831, $696,000.

Saint Giles Way, 5904, $470,000.

Summit Point Ct., 6272, $785,000.

Upland Dr., 4300, $1.15 million.

Wilton Rd., 5946, $892,500.

Americana Dr., 4357, No. 203, $230,000.

Briar Creek Dr., 8124, $960,000.

Chartwell Ct., 8314, $785,000.

Dassett Ct., 7903, No. 301, $299,500.

Gallows Rd., 3904, $645,000.

King Arthur Rd., 3703, $935,000.

Logsdon Dr., 4523, No. 243, $261,000.

Pence Ct., 3497, $719,500.

Springbrook Dr., 4821, $825,000.

Travis Pkwy., 4018, $1.16 million.

Woodburn Rd., 3376, No. 23, $280,000.

Barcroft Mews Ct., 3923, $710,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 513, $300,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 810, $300,000.

Leesburg Pike, 6133, No. 509, $188,000.

Rock Spring Ave., 3442, $500,000.

Seminary Rd., 5575, No. 212, $341,983.

Washington Dr., 3456, $940,000.

Burdett Rd., 9515, $476,800.

Claychin Ct., 9507, $995,000.

Glenway Ct., 9706, $739,900.

Meadowrill Lane, 6593, $840,000.

Rich Ct., 5300, $799,000.

Shana Pl., 5813, $674,900.

Windward Dr., 6132, $650,000.

Basingstoke Loop, 14759, $365,000.

Blueridge View Dr., 15309, $560,000.

Clarendon Springs Pl., 5861, $406,000.

Compton Valley Ct., 6913, $510,000.

Eagle Tavern Lane, 15503, $890,000.

Gray Valley Ct., 13451, $1.31 million.

Harmony Hill Ct., 15302, $560,000.

MacKenzie St., 5714, $713,300.

Mount Olive Rd., 14606, $750,000.

Rock Canyon Dr., 14232, $920,000.

Rustling Leaves Lane, 14499, $268,500.

Spruce Run Ct., 5901, $506,990.

Stroud Ct., 5501, $535,000.

Watery Mountain Ct., 14304, $400,000.

Lightfoot St., 3810, No. 402, $280,000.

Beckwith Lane, 7422, $822,327.

Stonehunt Pl., 6227, $875,000.

Aristotle Dr., 11326, No. 4-201, $376,750.

Babson Ct., 9501, $702,000.

Bel Glade St., 9608, $735,000.

Cannon Ridge Ct., 4320, No. 63, $430,000.

Center Way, 3759, $910,000.

Eastwick Ct., 4431A, No. 501A, $445,000.

Field Lark Ct., 12301, $620,000.

Grays Pointe Rd., 12926, No. C, $341,000.

Holly Park Way, 9802, $605,000.

Larry Rd., 11835, $875,000.

Mauck Ct., 9433, $640,000.

Northwood Rd., 3107, $880,000.

Pebble Lane, 13116, $750,000.

Plateau Dr., 4549, $844,204.

Readsborough Ct., 3177, $715,000.

Saranac Ct., 9108, $795,000.

Spurlock Ct., 10901, $812,500.

Sweet Willow Lane, 12271, $899,434.

Thompson Rd., 12606, $392,000.

Valley Ridge Cir., 11780, $675,000.

Chestnut Ridge Rd., 9018, $865,000.

Hampton Rd., 10862, $880,000.

Sylvan Glen Lane, 7112, $1.1 million.

Charing Cross Rd., 2905, No. 107, $189,000.

Harrison Rd., 2915, $775,000.

Kadala Pl., 3022, $765,000.

Lee Hwy., 7336, No. 36204, $245,000.

New Providence Dr., 7761, No. 44, $384,900.

Trail Run Rd., 7616, $852,077.

Armand Ct., 1912, $1.54 million.

Holywell Lane, 7204, $1.3 million.

Manor Ridge Ct., 6507, $1.87 million.

Pimmit Dr., 1815, $1.45 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 317, $279,000.

Westford Ct., 2705, $850,000.

Collingwood Rd., 2302, $602,630.

Linton Lane, 8901, $960,000.

Beach Mill Rd., 10619, $620,000.

Leigh Mill Rd., 923, $1.55 million.

Trotting Horse Lane, 1108, $1.3 million.

Alton Sq., 12913, No. 113, $320,000.

Betsy Lane, 3235, $965,000.

Centre Park Cir., 12905, No. 407, $264,000.

Clearwater Ct., 623, $339,500.

Florida Ave., 505, No. 202, $152,000.

Horton Hill Rd., 2669, $650,000.

Misty Water Dr., 12508, $720,000.

Neil Armstrong Ave., 13677, $727,000.

Old Hunt Way, 666, $900,000.

Rock Chapel Rd., 1316, $700,000.

Sunrise Valley Dr., 14035, No. 4G, $539,990.

Tyler St., 1011, $705,000.

Willow Falls Dr., 12416, $825,500.

Arlington Terr., 2261, $575,001.

Farrington Ave., 2124, $575,500.

Midtown Ave., 2451, No. 920, $300,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 310, $440,000.

Audubon Ave., 7984, No. B4, $180,000.

Carter Farm Ct., 2744, $551,000.

Mason Hill Dr., 2102, $625,000.

Stover Ct., 7211, $485,000.

Bismach Dr., 5600, No. 3, $307,500.

Hershey Lane, 5611, $545,000.

Patuxent Knoll Pl., 5458, $618,000.

Catbird Cir., 8244, No. 101, $289,900.

Gunston Commons Way, 8204, $620,000.

Lorton Station Blvd., 9020, No. 114, $385,000.

Rhododendron Cir., 8903, $1.15 million.

Wounded Knee Rd., 7453, $375,000.

Bellview Rd., 1033, $3.73 million.

Capulet Ct., 1308, $1.4 million.

Churchill Rd., 6721, $1.01 million.

Dean Dr., 6814, $2.45 million.

Falstaff Rd., 7904, $1.02 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 414, $550,000.

Halsey Rd., 6325, $2.31 million.

Kennedy Dr., 1947, $439,900.

Monitor Lane, 1347, $2.56 million.

Old Meadow Rd., 1761, No. 210, $795,000.

Rupert St., 1817, $900,000.

Stuart Robeson Dr., 1223, $2.25 million.

Virginia Ave., 2101, $3.6 million.

Wrightson Dr., 1627, $2.32 million.

Caledonia St., 7930, $557,000.

Dogue Dr., 8912, $790,000.

Lakepark Dr., 8123, $460,000.

Old Mount Vernon Rd., 9401, $725,000.

Sacramento Dr., 8641B, No. B, $180,000.

Clydesdale Rd., 8619, $710,000.

Heming Ave., 5806, $751,000.

Montgomery St., 5410, $600,000.

Appalachian Cir., 10302, No. 8-105, $340,000.

Elmridge Ct., 2916, $800,000.

Samaga Dr., 10412, $1.2 million.

Vintage Crest Lane, 2580, $2.3 million.

Ascot Way, 1732, No. G, $301,000.

Breton Ct., 11819, No. 1A, $175,000.

Chancery Station Cir., 12149, $789,700.

Covent Gardens Ct., 2254, $429,000.

Dry River Ct., 11716, $602,000.

Farrier Lane, 2522, $885,000.

Fountain Dr., 1830, No. 1005, $575,000.

Headlands Ct., 11343, $545,000.

Ivy Bush Ct., 11528, $485,000.

Links Dr., 11458, $550,000.

Market St., 12000, No. 138, $440,000.

Market St., 12001, No. 160, $493,000.

Newbridge Ct., 11715, $599,900.

Northgate Sq., 1558, No. 58, $199,000.

Rolling Green Ct., 11562, No. 200C, $336,000.

Saint Trinians Ct., 11880, $517,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 204, $310,000.

Valencia Way, 1631, $525,000.

Woodbrook Lane, 11330, $1.07 million.

Manchester St. S., 3100, No. 909, $165,000.

Squires Hill Dr., 6213, $630,000.

Bark Tree Ct., 8301, $410,000.

Calamo St., 7207, $601,001.

Cutting Horse Ct., 9218, $725,000.

Gambrill Ct., 7912, $618,018.

Highland St., 6911, $540,000.

Lignum St., 6432, $801,000.

Oak Field Ct., 7688, $707,275.

Spring Summit Rd., 7419, $1 million.

Whitson Ct., 8712, $788,000.

Boss St., 8144, $815,000.

Council Dr. NE, 424, $900,000.

Dunn Meadow Rd., 10406, $1.1 million.

Gibson Dr. SW, 607, $720,000.

Glengyle Dr., 2435, No. 247, $360,000.

Hillcrest Dr. SW, 1109, $917,500.

Lauren Lane SE, 908, $765,000.

Lawyers Rd., 9839, $902,408.

Park St. SE, 921, $1.56 million.

Talisman Dr., 9221, $930,000.

Tanglevale Dr., 2315, $900,000.

Virginia Center Blvd., 9486, No. 312, $395,000.

Walker St. SW, 518, $795,000.

Yeonas Dr. SW, 418, $800,000.

Barrington Ct., 8502, No. G, $195,000.

Carrleigh Pkwy., 8316, $800,000.

Green Hollow Ct., 6187, $345,000.

Kingsford Rd., 5903C, No. 376, $249,900.

McConnell Lane, 6211, $1.11 million.

Prince George Dr., 5917, No. 324, $365,000.

Rolling Rd., 6905, $43,968.

Teddy Rae Ct., 9005, $688,600.

Wythe Lane, 8311, $600,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Barbara Ann Lane, 9900, $575,000.

Dunster Ct., 3229, $585,000.

Farrcroft Green, 3837, $950,000.

Main St., 10570, No. 118, $200,000.

Roberts Rd., 4032, $425,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 728, $583,000.

Lee St. S., 201, $1.65 million.

Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Dillinger Mill Pl., 41685, $1.22 million.

Jefferson Springs Ct., 40188, $2.43 million.

Meetinghouse Lane, 23223, $840,000.

Pickwick Mill Terr., 41946, $540,000.

Yaupon Holly Lane, 40600, $1.03 million.

Cutwater Pl., 20647, $879,500.

Island View Ct., 20260, $1.32 million.

Paxton Ct., 38, $440,000.

Stanmoor Terr., 20921, $571,000.

Willoughby Sq., 20578, $455,000.

Adare Manor Sq., 44425, $670,000.

Briar Creek Terr., 43407, $666,000.

Chesterton St., 42867, $590,000.

Cornstalk Terr., 20600, No. 201, $332,000.

Dray Terr., 21112, $450,000.

Hickory Corner Terr., 43840, No. 112, $410,000.

Hope Spring Terr., 20650, No. 207, $450,000.

Litchfield Terr., 44249, $490,100.

Natalie Terr., 44098, No. 101, $260,000.

Savin Hill Dr., 20433, $1.01 million.

Timber Ridge Terr., 20960, No. 201, $237,500.

Wellfleet Dr., 44691, No. 507, $653,575.

Raven Rocks Rd., 17345, $1.2 million.

Bowens Wharf Pl., 22495, $1.1 million.

Falling Rock Terr., 21419, $609,500.

Huntsman Sq., 43135, $558,750.

MacAuley Pl., 42695, $980,000.

Nokes Corner Terr., 42912, $837,000.

Rockrose Sq., 42481, No. 202, $346,000.

Sunset Ridge Sq., 42594, $500,000.

Welborne Manor Sq., 22580, $631,000.

Zulla Chase Pl., 22749, $1.29 million.

Fleet Terr., 22982, $487,500.

Stone Springs Blvd., 24402, $6 million.

Madison Ave., 17637, $865,000.

Buccaneer Terr., 18341, $935,000.

Candlewick Sq., 43097, $527,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 909, $365,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 802, $250,000.

Hampstead Ct. NE, 106, $330,000.

Levade Dr., 16573, $950,000.

Marshall Dr. NE, 517, $780,000.

Pearlbush Sq. NE, 427, $447,000.

Riverpoint Dr., 44168, $493,350.

Smartts Lane NE, 1061, $455,000.

Valemount Terr. NE, 811, $376,000.

Burnside Terr. SE, 661, $520,000.

Constellation Sq. SE, 635, No. 635C, $235,000.

Governors Dr. SW, 114, $500,000.

Hillside Cir., 22792, $1.32 million.

Oatlands Chase Pl., 20448, $717,250.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1110, $535,000.

Sunset View Terr. SE, 507, No. 206, $350,000.

Atoka Chase Lane, 34679, $2.4 million.

Saint Louis Rd., 21943, $3.3 million.

Dublin Sq., 301, $540,000.

Main St. W., 36623, $534,005.

Suffolk Lane, 35571, $815,000.

Saint James Dr., 35547, $728,000.

Donovan Dr., 25924, $910,000.

Lake Mist Sq., 25340, No. 304, $352,500.

Nations St., 42796, $430,000.

Semolina Terr., 43336, $719,000.

White Cap Terr., 43548, $451,564.

Brethour Ct., 519, $335,000.

Cheshire Ct., 900, $350,000.

Cottage Rd. N., 217, $275,000.

Gable Sq., 45402, $450,000.

Lincoln Ave. N., 217, $476,300.

Rector St., 110, $595,000.

Sterling Blvd. N., 721, $420,000.

Temple Ct., 1038, $393,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Avenel Dr., 9419, $815,000.

Bowery Lane, 11760, $637,999.

Clifton St., 8592, $485,000.

Enon School Rd., 6488, $499,900.

Filly Lane, 7387, $417,000.

Green Meadows Rd., 9336, $628,940.

James Madison Hwy., 9150, $455,000.

Lancaster Dr., 6448, $530,000.

Morgansburg Rd., 11465, $590,000.

Old Mill Rd., 12388, $110,000.

Rappahannock St., 136, $353,479.

Shrayer Ct., 4056, $795,000.

Snake Castle Rd., 14319, $349,999.

Torrie Way, 11256, No. B, $165,000.

Warren St., 4254, $132,060.

Patrick St., 9229, $415,000.

Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Big Springs Loop, 9157, $880,000.

Dartford Pl., 9130, $605,500.

Hooe Rd., 12209, $450,000.

Lake Baldwin Dr., 12008, $538,000.

Ormond Dr., 13105, $580,000.

Sandown Ct., 12101, $665,000.

Tide View Ct., 12611, $770,000.

Altomare Trace Way, 15637, $817,000.

Ballerina Loop, 15304, $594,152.

Berkshire Dr., 14377, $355,000.

Calexico Lane, 15216, $335,000.

Christy Lane, 3489, $325,000.

Dodson Dr., 14724, $450,000.

Evansdale Rd., 4405, $420,000.

Forestdale Ave., 3537, $430,000.

Haddock Rd., 13105, $430,000.

Jarrell Pl., 15078, $375,000.

Langstone Dr., 13708, $265,000.

Meadowbrook Rd., 13824, $425,000.

Phillipp Ct., 6005, $489,000.

Springbrook Ct., 14330, $440,000.

Torrence Pl., 4543, $425,000.

Badger Ct., 16608, $640,000.

Dominion Dr., 4030, $251,750.

Grove Chestnut Rd., 1607, $510,795.

Kilpatrick Pl., 2408, $285,000.

Myrtlewood Dr., 3000, $537,000.

Sandpiper Bay Loop, 1622, $693,726.

Tulip Tree Pl., 3141, $521,500.

Wilmer Porter Ct., 17996, $415,000.

Woods Overlook Dr., 17922, $569,285.

Bridlewood Dr., 13676, $715,000.

Cannondale Way, 13956, $400,000.

Gaffney Cir., 15028, $540,000.

Kylewood Way, 14530, $335,000.

Paper Birch Lane, 12068, $755,000.

Spyglass Hill Loop, 15722, $1.35 million.

Sugar Magnolia Loop, 7370, $1.24 million.

Upland Manor Dr., 6724, $570,000.

Willet Way, 14012, $580,000.

Aster Haven Cir., 6089, $330,000.

Curran Creek Dr., 5134, $550,000.

Jupiter Hills Lane, 15115, $831,027.

Petunia Terr., 6644, $755,177.

Petunia Terr., 6680, $758,657.

Picketts Store Pl., 15646, $575,000.

Rising Sun Lane, 14815, $328,000.

Sky Valley Dr., 15206, $955,000.

Verde Pl., 14370, $585,000.

Virginia Bluebell Lane, 6381, $526,082.

Blackburn Ridge Dr., 7705, $579,000.

Brookmead Dr., 13083, $805,000.

Colton Lane, 7399, $388,700.

Genna Lane, 10464, $580,000.

Hinton Way, 10790, $515,000.

King George Dr., 9334, $459,000.

Lacy Dr., 8095, No. 49, $270,000.

Paradise Ct., 10442, $301,500.

Rapidan Lane, 10442, $275,000.

Sharpsburg Ct., 7910, $265,000.

Stonebrook Dr., 11170, $607,000.

Trinity Pond Lane, 13818, $965,234.

Wainwright Pl., 11118, $461,000.

Leland Rd., 8105, $241,000.

Mineola Ct., 9125, $569,900.

Somerset Lane, 7673, $200,000.

Wooldridge Dr., 11047, $330,000.

Great Harvest Ct., 3983, $520,000.

Spring Branch Blvd., 5246, $360,000.

Aden Rd., 13121, $765,000.

Edgehill Dr., 112, $620,000.

Carborough St., 19201, $570,000.

Potomac Highlands Cir., 4416, $360,000.

Tavern Way, 3660, $306,000.

Aderman Ct., 13010, $650,000.

Alaska Rd., 15109, $435,000.

Arum Pl., 15118, $290,000.

Belfry Lane, 3563, $340,000.

Bison Ct., 12836, $360,000.

Brandy Moor Loop, 16811, $390,000.

Briton Ct., 4453, $648,500.

Cadbury Way, 14600, $515,000.

Cara Dr., 12787, $225,000.

Chablis Cir., 2804, $190,000.

Chrisswind Ave., 13810, $703,790.

Cotton Mill Dr., 11791, $485,000.

Derriford Ct., 12154, $452,000.

Eastbourne Dr., 2591, $420,000.

Ferguson Ct., 2174, $560,000.

Gorham Way, 13060, $692,000.

Harvard St., 3145, $280,000.

Idaho St., 1403, $255,765.

Kenneweg Ct., 16457, $505,000.

Lamar Rd., 14501, $402,518.

Manchester Way, 12521, $320,000.

Monarch Ct., 12615, $381,000.

Paxton St., 2573, $397,000.

Radburn St., 16184, $715,000.

Seminole Rd., 2877, $400,000.

Sherbrooke Cir., 3580, No. 8-103, $245,000.

Tolson Pl., 11599, $451,000.

Watermill Terr., 15337, $365,000.

Willow Lane, 1941, $475,000.

Wyndale Ct., 3286, $256,610.

Manassas

These were among homes sold in the City of Manassas.

Buchanan Loop, 9978, $510,000.

Caspian Way, 9230, No. 201, $180,000.

Grapewood Ct., 9918, $290,000.

Kirby St., 8515, $490,500.

Merrimack Dr., 9018, $90,000.

Poe Dr., 10323, $435,000.

Rolling Rd., 8936, $567,500.

Stonewall Rd., 8604, $499,900.

Willow Glen Ct., 8447, $375,000.

Manassas Park

These were among homes sold in the City of Manassas Park.

Holmes Pl., 9724, No. 102, $280,000.

Sandstone Way, 8452, $285,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Almond Dr., 206, $480,000.

Argyle Hills Dr., 22, $435,000.

Barley Mill Ct., 11, $625,000.

Blossom Wood Ct., 30, $450,000.

Brooke Rd., 461, $394,900.

Carriage Hill Dr., 147, $575,000.

Choptank Rd., 165, $350,000.

Coffman Dr., 102, $550,000.

David Ct., 1, $319,000.

Edison Lane, 20, $258,000.

Executive Cir., 193, $375,000.

Galveston Rd., 603, $430,000.

Glenview Ct., 9, $745,000.

Hanover Dr., 3, $335,000.

Harwood Ct., 3, $425,000.

Holly Berry Rd., 200, $675,000.

Hornbeam Ct., 628, $757,752.

Huff Dr., 307, $435,655.

Ivy Spring Lane, 45, $520,000.

Kimmer Ct., 24, $450,000.

Landmark Dr., 82, $595,000.

Marshall Ct., 7, $435,000.

Mews Ct., 510, $290,000.

New Bedford Ct., 23, $597,000.

Orchid Lane, 28, $550,000.

Pecan Lane, 203, $369,000.

Pinkerton Ct., 29, $750,000.

Potomac Overlook Lane, 14, $793,900.

Regester Chapel Rd., 111, $515,000.

Rock Hill Church Rd., 569, $505,000.

Shawnee Way, 23, $370,000.

Spinnaker Way, 206, $380,000.

Sunshine Dr., 110, $408,000.

Taylors Hill Way, 11, $460,000.

Walker Way, 57, $950,000.

Wet Rock Lane, 103, $457,000.

Willow Branch Pl., 26, $319,900.

