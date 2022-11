Virginia home sales

Comment on this story Comment Gift Article Share

Alexandria These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

Armistead St. N., 422, No. 302, $243,000. Armistead St. N., 636, $603,000. Bashford Lane, 600, No. 2312, $270,000. Braddock Pl., 1200, No. 715, $570,000.

Canterbury Sq., 12, No. 102, $237,000.

Colonial Ave., 1139, $580,250.

Dale St., 124, $415,000.

Duke St., 4600, No. 1200, $141,500.

Edsall Rd., 6101, No. 301, $405,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 194, $340,000.

Fairfax St. S., 417, $5.1 million.

Glebe Rd. E., 205, No. B, $215,000.

Gunston Rd., 3710, $320,000.

Harding Ave., 5612, $510,000.

Henry St. N., 623, $565,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1607, $189,000.

Howell Ave. E., 715, $1.13 million.

Jason Ave., 3814, $470,000.

Jefferson St., 815, $705,000.

Lynhaven Dr., 219, $561,000.

Martha Custis Dr., 3142, $285,000.

Mayflower Ct., 5913, No. T1, $255,000.

Moncure Dr., 116, $1.05 million.

Oak St. E., 13, $668,000.

Pitt St. N., 801, No. 603, $210,000.

Potomac Greens Dr., 1778, $1.1 million.

Preston Rd., 1667, $477,500.

Prince St., 1600, No. 204, $390,000.

Reynolds St. S., 301, No. 607, $250,000.

Saint Asaph St. N., 370, $2.35 million.

Skyhill Rd., 304, $950,000.

Slaters Lane, 501, No. 1107, $445,000.

Strutfield Lane, 4550, No. 2302, $335,000.

Van Dorn St. N., 1449, No. B, $406,500.

Washington St. N., 900, No. 303E, $699,000.

West St. N., 542, $775,000.

Woodbine St., 1609, $575,000.

Arlington

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

Barton St. S., 1303, No. 200, $348,500.

Bryan St. N., 1719, $1.2 million.

Calvert St. N., 2050, No. 106, $432,000.

Edison St. S., 1052, $475,000.

Fairfax Dr., 3800, No. 1311, $601,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 834, $392,500.

Garfield St. N., 1021, No. 416, $715,000.

George Mason Dr. N., 735, $800,000.

Irving St. S., 825, $615,000.

Lebanon St. N., 965, $985,000.

Lee Hwy., 4201, No. 302, $325,000.

Little Falls Rd., 5815, $1 million.

Monroe St. N., 901, No. 1501, $930,000.

Nelson St. S., 1316, $960,000.

Randolph St. N., 1001, No. 523, $392,000.

Rolfe St. S., 936, $675,000.

Spout Run Pkwy., 3000, No. D504, $290,000.

Stuart St. N., 1237, $959,000.

Tazewell Ct. N., 2138, $965,000.

Uhle St. N., 1819, No. 1, $750,000.

Washington Blvd., 3301, $1.39 million.

Westmoreland St. N., 2200, No. 431, $440,000.

Second St. S., 2407, $900,000.

Seventh St. N., 4509, $1.6 million.

11th Rd. S., 5100, $591,000.

11th St. N., 5600, $975,000.

15th St. N., 4315, $2.08 million.

17th St. S., 3123, $470,000.

20th Rd. N., 4641, No. 7, $213,000.

26th St. N., 5615, $885,000.

35th St. N., 4651, $2.77 million.

Arlington Ridge Rd. S., 1300, No. 704, $275,000.

Crystal Dr., 1200, No. 313, $780,000.

Glebe Rd. S., 3600, No. 322W, $595,000.

Key Blvd., 1530, No. 501, $415,000.

Rhodes St. N., 1418, No. B-116, $890,000.

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 614, $689,900.

Kenmore Ct. S., 2642, $876,000.

Uhle St. S., 2713, $600,000.

Walter Reed Dr. S., 2625, No. A, $380,000.

26th St. S., 2055, No. 5-305, $465,000.

34th St. S., 4414, $615,000.

Fairfax County

Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc.

Rosser St. N., 3714, No. T2, $215,000.

Edgewood Terr., 6128, $3.2 million.

Radcliffe Dr., 6827, $445,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 615, $217,900.

Wakefield Dr. W., 6717, No. B1, $280,000.

Alderman Dr., 6310, $910,000.

Dreams Way Ct., 7000, $875,000.

Founders Hill Dr., 5958, No. 303, $410,000.

Irwell Lane, 7000, No. D, $415,000.

Kelsey Point Cir., 6552, $629,900.

Morning Meadow Dr., 6552, $575,000.

Roundhill Rd., 4425, $580,000.

Sir Cambridge Way, 5913, $485,000.

Terrapin Pl., 5985, No. 301C, $359,900.

Victoria Dr., 6920, No. H, $265,000.

Airlie Way, 4509, $470,000.

Bradfield Ct., 5101, $590,000.

Carmine St., 7421, $566,000.

Forest St., 8535, $1.3 million.

Inverton Rd., 7804, No. T2, $390,900.

Little River Tpk., 7491, No. 101, $185,000.

Monarch Lane, 3320, $700,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8343, $925,000.

Terrell St., 4904, $687,000.

Wayne Dr., 7316, $870,000.

Woodburn Village Dr., 3332, No. 21, $222,000.

Lakeside View Dr., 3347, No. 7-8, $530,000.

Nevius St., 3336, $865,000.

Seminary Rd., 5565, No. 102, $216,000.

Spring Lane, 3336, No. A24, $300,000.

Brook Ford Rd., 9006, $950,000.

Burr Oak Way, 10811, $700,000.

Covered Bridge Rd., 6130, $640,000.

Koziara Dr., 6509, $810,000.

Oak Thrush Ct., 10671, $436,500.

Westport Lane, 9633, $440,000.

Autumn Cir., 14196, $430,000.

Black Horse Ct., 14415, $420,000.

Calvary Pl., 14708, $645,000.

Creek Branch Ct., 14585, $520,000.

Goldmoore Ct., 5413, $790,000.

Grumble Jones Ct., 14021B, $340,000.

Jacob Lane, 14348, $585,000.

Middle Creek Pl., 13969, $479,500.

Red River Dr., 14157, $436,000.

Rosebud Lane, 6005, No. 201, $311,000.

Saint Germain Dr., 14421, $215,000.

Stream Pond Dr., 14612, $550,000.

Waterdale Ct., 5861, $488,000.

Khalid Lane, 13990, $670,000.

Meadowland Ct., 4203, No. 52, $295,000.

Orchard Dr., 13617, No. 3617, $251,000.

Aristotle Ct., 3851, No. 1-212, $272,000.

Autumn Woods Way, 13089, No. 103, $320,000.

Bastille St., 9521, No. 107, $555,000.

Bulova Lane, 11310, $951,000.

Cavalier Landing Ct., 11635, No. 305, $423,000.

Duvall St., 8714, $755,000.

Fair Stone Dr., 4443, No. 104, $245,000.

Glenbrook Rd., 9308, $835,000.

Herend Pl., 4505, $885,000.

Luxberry Dr., 4667, $700,000.

Mercury Lane, 13119, $761,000.

Park Dr., 11409, $700,000.

Persimmon Cir., 3736, $440,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 239, $442,000.

Sideburn Rd., 5406, $910,000.

Stevebrook Rd., 9518, $705,000.

Tanoak Way, 4574, $817,137.

White Daisy Pl., 3115, $995,000.

Deuaughn Ct., 11162, $1.06 million.

Silver Pointe Way, 9108, $800,000.

Wolf Run Shoals Rd., 7100, $875,000.

Farragut Ave., 6804, $1.14 million.

James Lee St., 6708, No. 128, $178,000.

Lakeside Village Dr., 7602-I, $302,400.

Monroe Pl., 2919, $700,000.

Slade Run Dr., 3317, $1.05 million.

Woodley Pl., 7301, $620,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 202, $359,900.

Lisle Ave., 7400, $750,000.

Pice Pl., 1910, $568,000.

Savannah St., 7602, No. 2-101, $150,000.

Camden St., 8708, $875,500.

Fort Hunt Rd., 8008, $1.25 million.

Falls Pointe Dr., 10725, $1.91 million.

Tate Modern Lane, 1352, $2.7 million.

Alabama Dr., 497, $850,000.

Banshire Dr., 2520, $565,000.

Center St., 615, No. 201, $228,000.

Eddyspark Dr., 12128, $680,000.

Fones Pl., 13338, $375,000.

Knight Lane, 1075, $390,750.

Montalto Dr., 480, $750,000.

Spring St., 415, $680,000.

Terra Cotta Cir., 2450, $640,000.

Wheeler Way, 13109, $1.02 million.

Wrenn House Ct., 3302, $700,000.

Evergreen Knoll Ct., 5713, $580,000.

Midtown Ave., 2451, No. 613, $425,000.

Bock Farm Pl., 8122, $835,000.

Huntley Meadows Lane, 3734, $565,000.

Rolling Stone Way, 4340, $600,000.

Westfield Ct., 7132, $390,000.

Hawk View Ct., 6346C, No. 67, $482,000.

Levtov Landing, 6364, $639,000.

Spring Valley Dr., 6546, $880,000.

Eaton Woods Pl., 9639, $400,000.

Larne Lane, 7436, $415,000.

Marovelli Forest Dr., 9213, $1.39 million.

Stationhouse Ct., 8311, $437,500.

Basil Rd., 1126, $6.4 million.

Beverly Ave., 6518, $1.92 million.

Chain Bridge Rd., 1102, $3.55 million.

Dalmation Dr., 1832, $850,000.

Enola St., 7829, No. 201, $300,000.

Forest Villa Lane, 1564, $1.22 million.

Greensboro Dr., 8380, No. 110, $310,000.

International Dr., 1641, No. TH24, $521,000.

McNeer St., 1566, $2.15 million.

Old Meadow Rd., 1761, No. 104, $800,000.

Providence Terr., 1242, $1.85 million.

Silver Hill Dr., 1650, No. 2209, $1.05 million.

Tremayne Pl., 7621, No. 204, $485,000.

Wilson Lane, 1902, No. T2, $320,000.

Allwood Ct., 9306, $699,000.

Cherry Valley Lane, 8508, $828,500.

Highland Lane, 8519, $405,000.

Maryland St., 3811, $715,000.

Rosemont Cir., 8421, $510,000.

Village Green Dr., 5772, No. 10, $270,000.

Gosport Lane, 8103, $625,000.

Leesville Blvd., 7514, $560,000.

Yorkshire St., 5502, $755,500.

Capperton Dr., 9931, $510,000.

Linda Marie Dr., 2710, $1.33 million.

Vale Rd., 10611, $937,500.

Antiqua Ct., 2374, $394,900.

Bishopsgate Ct., 11050, $920,000.

Castle Rock Sq., 2236, No. 1B, $225,000.

Cloudcroft Sq., 2414, $374,000.

Deer Point Way, 1507, $700,000.

Fieldthorn Dr., 1631, $445,000.

Greywing Ct., 11968, $569,000.

Heritage Commons Way, 11463, $585,000.

Lake Shore Crest Dr., 1712, No. 4, $274,900.

Northgate Sq., 1408, No. 8, $205,000.

Purple Sage Ct., 12106, $385,000.

Saffold Way, 11000, $515,000.

Southgate Sq., 2324, $350,000.

Taliesin Pl., 12012, No. 36, $358,000.

Villaridge Dr., 1934-B, $230,000.

Collie Lane, 3108, $535,000.

Patrick Henry Dr., 3109, No. 637, $320,000.

Willston Pl., 2913, No. 129, $235,000.

Brian Michael Ct., 6837, $476,000.

Conservation Dr., 6968, $770,000.

Evanston Rd., 7113, $625,000.

Hibbling Ave., 6006, $878,000.

Lake Pleasant Dr., 7923, $575,000.

Meriwether Lane, 6422, $703,000.

Rolling Rd., 8333, $1 million.

Terra Grande Ave., 8225, $630,000.

Aubrey Place Ct., 1921, $875,000.

Cedar Mill Ct., 2213, $1.1 million.

Centerboro Dr., 2765, No. 453, $458,000.

Cy Ct., 1725, $701,000.

Gallows Rd., 2726, No. 903, $285,000.

Hicks Dr., 1621, $830,000.

Judy Witt Lane, 8318, $724,900.

Kelly Sq., 2882, $717,000.

Reserve Way, 8005, $927,500.

Riviera Dr., 2402, $1.11 million.

Tyson Oaks Cir., 7974, $580,000.

Virginia Center Blvd., 9480, No. 405, $345,000.

Wheystone Ct., 2352, $653,000.

Astongale Ct., 8954, $530,000.

Bluecurl Cir., 6831, $1.22 million.

Field Master Dr., 6517, $522,500.

Hillside Rd., 6230, $450,000.

Law Ct., 8801, $909,000.

Penshurst Dr., 8376, No. 568, $345,000.

Rexford Ct., 5766, No. M, $252,000.

Sheridan Farms Ct., 8725, $590,000.

Westbury Oaks Ct., 6602, $400,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Beaumont St., 10317, $629,000.

Fairfax Blvd., 9449, No. 104, $205,000.

Jermantown Rd., 3602, $550,000.

Maple Trace Cir., 9789, $1 million.

Sager Ave., 10328, No. 109, $540,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 732, $427,500.

Maple Ave. N., 200, No. 212, $385,000.

Loudoun County

Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue were provided by Black Knight Inc.

Elm Terr., 25435, $520,000.

Jefferson Springs Ct., 40192, $2.89 million.

Nettle Mill Sq., 24628, $620,000.

Quimby Oaks Pl., 24932, $1.1 million.

Ashcroft Terr., 20356, $523,000.

Dudley Ct., 13, $530,000.

Kentwell Pl., 47032, $850,000.

Primavera Cir., 219, $735,000.

Sutherlin Pl., 20636, $720,000.

Willowmere Ct., 20477, $896,000.

Beechwood Terr., 20303, No. 203, $244,000.

Bristow Cir., 44214, $855,000.

Chetwood Terr., 20433, $480,000.

Cornstalk Terr., 20604, No. 202, $332,000.

Fellowship Sq., 45033, $479,000.

Hillary Way, 20615, $800,000.

Livery Sq., 43443, $587,000.

Postrail Sq., 43500, $535,000.

Shehawken Terr., 44224, $633,000.

Timberbrooke Pl., 43773, $1.21 million.

Winthrop Ct., 43628, $920,000.

Ashburn Heights Dr., 21131, $661,000.

Centergate Dr., 43837, $464,500.

Hanworth St., 23162, $925,500.

Inglewood Ct., 21830, $880,000.

Malachite Terr., 42465, $572,500.

Norwalk Sq., 22589, $705,000.

Songbird Ct., 42806, $1.08 million.

Traminette Ct., 41218, $2.02 million.

Willow Creek Way, 42386, $1.2 million.

Arcola Mills Dr., 25247, $1.02 million.

Golden Spike Terr., 21954, $525,000.

Whistling Terr., 45500, No. 102, $340,000.

Meadowlark Dr., 39442, $980,000.

Burning Sands Terr., 43695, $915,000.

Coton Hall St., 19143, $860,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 114, $285,000.

Farnham Ct., 18815, $975,000.

Hancock Pl. NE, 13, $260,000.

Llewellyn Ct., 43126, $670,000.

Mill Race Terr., 42987, $653,650.

Pershing Ave. NW, 103, $430,000.

Rockford Sq. NE, 855, $560,000.

Snider House Ct., 19248, $850,000.

Whitney Pl. NE, 106, $865,000.

Cagney Terr. SE, 106, $484,000.

Dalhart Dr. SE, 111, $850,000.

Great Laurel Sq. SE, 104, $630,000.

Indigo Pl., 41000, $815,000.

Pink Azalea Terr. SE, 329, $603,500.

Roanoke Dr. SE, 327, $345,000.

Black Forest Lane, 18, $462,500.

Chase Hollow Lane, 23532, $2.95 million.

Washington St. W., 908, $764,900.

Grassy Ridge Terr., 213, $529,000.

Miles Hawk Terr., 214, $535,000.

Upper Brook Terr., 223, $563,000.

Stone Oak Pl., 47, $950,000.

Durham Field Terr., 24851, $688,000.

Lake Shore Sq., 25260, No. 201, $400,000.

Omaha Terr., 25128, $551,000.

Saint Andrews St., 43345, $1.02 million.

Aster Terr., 46750, $375,000.

Cheshire Ct., 913, $315,000.

Dartmouth Dr. E., 401, No. 7, $224,000.

Greencastle Rd., 20, $603,000.

Magnolia Rd., 172, $545,000.

Sterling Blvd. N., 1000, $575,000.

Thrush Rd., 52, $530,000.

Fauquier County

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner's Office were provided by Black Knight Inc.

Beaver Dam Rd., 2227, $526,000.

Briggs Rd., 6495, $310,500.

Deep Run Mill Rd., 13335, $615,000.

Fairfax St., 73, $450,000.

Flycatchers Ct., 5431, $320,000.

Haiti St., 87, $350,000.

Leeds Manor Rd., 7093, $125,000.

New Kensington Ct., 7101, $730,000.

Opal Rd., 7321, $155,000.

Rectortown Rd., 3767, $253,963.

Sillamon Rd., 13401, $375,000.

Springs Way Pl., 8409, $345,000.

Trafalgar Pl., 7890, $900,000.

Warren St., 4258, $125,965.

Prince William County

Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office were provided by Black Knight Inc.

Blazing Star Loop, 10512, $725,000.

Dunbarton Dr., 12849, $460,000.

Howland Pl., 8841, $495,000.

Limbaugh Way, 8422, $387,500.

Pale Rose Loop, 10186, $424,500.

Shortbread Way, 9977, $435,000.

Victory Lakes Loop, 12753, $780,000.

Anderson Ct., 14807, $295,000.

Birchdale Ave., 14615, $422,000.

Cardin Pl., 15028, $335,000.

Chrysler Ct., 14829, $395,000.

Dorian Dr., 14846, $375,000.

Evansdale Rd., 4655, $406,000.

Forestdale Ave., 4010, $345,000.

Haddock Rd., 13127, $395,000.

Keytone Rd., 13470, $460,000.

Legere Ct., 3482, $325,000.

Pocono Ct., 13354, $432,000.

Surrydale Dr., 14361, $450,000.

Whips Run Dr., 3980, $800,000.

Belleplain Ct., 3423, $350,000.

Fort Monroe Ct., 1945, $277,000.

Grove Chestnut Rd., 1609, $502,090.

Nugent Lane, 17243, $380,000.

Alsace Lane, 14544, $613,950.

Brunson Cir., 7362, $326,000.

Catbird Dr., 14136, $540,000.

Gumbo Ct., 13629, $789,000.

Macon Grove Lane, 14483, $291,000.

Rocky Run Rd., 8028, $610,000.

Spyglass Hill Loop, 15948, $900,000.

Sugar Magnolia Loop, 7378, $1.39 million.

Upland Manor Dr., 6746, $587,500.

Windy Hollow Cir., 15141, $750,000.

Aster Haven Cir., 6203, $403,000.

Currie Farm Dr., 7083, $1.3 million.

Little River Rd., 2415, $730,000.

Pinchot Lane, 6735, $615,000.

Rising Sun Lane, 14821, $344,000.

Slippery Rock Rd., 6028, $695,000.

Verde Pl., 14387, $558,000.

Woodruff Springs Way, 6262, $367,000.

Blackburn Ridge Dr., 7719, $602,000.

Camfield Ct., 11053, No. 8B-001, $194,500.

Counselor Rd., 8059, $762,000.

Hall Tavern Ct., 7195, $555,000.

Humphrey Lane, 8202, $481,000.

King George Dr., 9403, $339,000.

Lakeway Dr., 11716, $250,000.

Point Ct. W., 7833, $365,000.

Sabin Dr., 10108, $336,000.

Sharpsburg Ct., 7912, $295,000.

Stonewall Brigade Ct., 8069, No. 203, $311,000.

Vernon St., 8208, $330,000.

Wheeler Ridge Dr., 11324, $704,535.

Leland Rd., 8411, $522,000.

Moore Dr., 10707, $835,000.

Souza Lane, 10201, $100,000.

Alexander Pl., 16149, $350,000.

Jasper Loop, 4065, $325,000.

Streamside Ct., 15211, $356,500.

Dawson Creek Dr., 9301, $1.2 million.

Myrtle Pl., 388, $595,000.

Dondis Creek Dr., 3305, $905,000.

Potomac Highlands Cir., 4507, $380,000.

Thomasson Crossing Dr., 3641, $785,000.

Aegean Terr., 11393, $330,000.

Alexis Ct., 13600, $170,000.

Aubrey Glen Terr., 12608, $730,000.

Belmont Bay Dr., 500, No. 211, $360,000.

Blacksmith Terr., 15355, $285,000.

Brice St., 1306, $379,000.

Brookmoor Lane, 2346, $410,000.

Cairo Pl., 4036, $335,000.

Cara Dr., 12790, $215,000.

Chablis Cir., 2848, $160,000.

Cressida Pl., 3988, $415,000.

Dimples Ct., 5066, $600,000.

Edgemoor Ct., 11291, $400,000.

Flintlock Terr., 15243, $299,900.

Gunsmith Terr., 15382, $315,000.

Hollow Wind Way, 13949, No. 13-5A, $315,000.

Illinois Rd., 15215, $442,300.

Kensington Park Dr., 15354, $360,000.

Lancashire Dr., 15181, $365,000.

Mariner Lane, 1928, $369,900.

Mount Burnside Way, 3446, $601,000.

Pine Lane, 14409, $385,000.

Randall Dr., 14218, $380,000.

Seminole Rd., 3025, $371,000.

Skipper Cir., 12461, $408,100.

Tolson Pl., 11712, No. 101, $221,000.

Wellesley Dr., 4778, $571,500.

Wimbley Lane, 12652, $415,000.

Yarmouth Ct., 2395, $440,000.

Manassas

These were among homes sold in the City of Manassas.

Buckner Rd., 9854, $248,000.

Coggs Bill Dr., 9567, No. 201, $207,100.

Grapewood Ct., 9936, $215,000.

Layton Ct., 9917, $527,000.

Oakenshaw Dr., 9555, $615,000.

Portner Ave., 8911, $225,000.

Sanderling Dr., 8634, $420,000.

Taney Rd., 9206, $270,000.

Winterset Dr., 9191, $475,000.

Manassas Park

These were among homes sold in the City of Manassas Park.

Handerson Pl., 9711, No. 303, $294,000.

Sandra Pl., 9085, $534,000.

Stafford County

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner's Office were provided by Black Knight Inc.

Anderson Dr., 266, $335,000.

Aspen Hill Dr., 7, $320,000.

Barnwell Dr., 200, $490,000.

Boxwood Dr., 67, $659,500.

Brown Cir., 6, $401,000.

Cartwell Dr., 631, $132,000.

Cleremont Dr., 127, $499,000.

Coriander Lane, 1010, $635,000.

Deacon Rd., 320, $349,900.

Elm St., 209, $766,500.

Farragut Dr., 2021, $525,000.

Galway Lane, 208, $361,000.

Goose Creek Cir., 24, $440,000.

Harborton Lane, 34, $269,900.

Hayes St., 68, $407,000.

Holly Corner Rd., 665, $345,000.

Jill Ct., 5, $520,000.

Kings Crest Dr., 502, $320,000.

Langley Ct., 211, $388,000.

Meadow Dr., 1601, $209,000.

Mine Rd., 175, $202,500.

Norman Rd., 12, $324,500.

Orchid Lane, 38, $570,000.

Pointe Lane S., 26, $415,000.

Puritan Pl., 24, $415,000.

Remington Ct., 13, $495,000.

Rocky Way Dr., 12, $459,000.

Shelton Shop Rd., 139, $310,000.

Stately Ave., 170, $831,600.

Surry Lane, 201, $221,450.

Town and Country Dr., 131, $620,000.

Walnut Farms Pkwy., 111, $597,500.

Whitsons Run, 238, $384,000.

Winding Creek Rd., 7, $450,000.

