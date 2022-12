Virginia home sales

Comment on this story Comment Gift Article Share

Alexandria These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc.

Bakers Walk, 22, No. 503, $2.6 million.

Cameron St., 1115, No. 114, $648,000.

Canterbury Sq., 7, No. 301, $225,000.

Colecroft Ct., 557, No. 7, $495,000.

Custis Ave. E., 406, $1.5 million.

Dominion Mill Dr., 3826, $678,100.

Duke St., 4600, No. 519, $270,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1210, $247,000.

Fairbanks Ave., 5066, $1.15 million.

Fayette St. N., 731, $1.03 million.

Francis Hammond Pkwy., 1665, $907,000.

Garnett Dr., 2440, $700,000.

Gordon St. S., 24, $410,000.

Harrison Cir., 970, $635,000.

Howell Ave. E., 624, No. 101, $900,000.

King St., 2304, $1.9 million.

Laverne Ave., 423, $670,000.

Madison St., 400, No. 310, $529,000.

Main Line Blvd., 1412, No. 102, $980,000.

Martha Custis Dr., 3428, $320,000.

Mason Ave. E., 309, $700,000.

Montrose Ave., 3310, $530,000.

Nelson Ave. W., 102, $1.28 million.

Oronoco St., 1214, $650,000.

Pitt St. N., 1107, No. 2C, $460,000.

Pitt St. S., 801, No. 321, $436,000.

Preston Rd., 1620, $339,000.

Prince St., 1216, $1.22 million.

Quaker Hill Dr., 1217, $758,000.

Queen St., 1210, No. 5, $680,000.

Reynolds St. S., 75, No. 417, $147,000.

Roberts Lane, 122, No. 100, $357,500.

Russell Rd., 802, $972,000.

Saint Asaph St. S., 931, $1.35 million.

Sterling Ave., 3412, $1.23 million.

Taylor Run Pkwy. W., 496, $905,000.

Timber Branch Pkwy. W., 420, $1.25 million.

Valley Forge Dr., 5250, No. 705, $230,000.

Van Dorn St. N., 1617-B, $405,000.

View Terr. W., 710, $1.4 million.

Walleston Ct., 1605, $1.8 million.

Washington St. S., 922, No. 311, $364,999.

Wesmond Dr., 228, $712,000.

First St., 853, $829,000.

28th St. S., 3220, No. 202, $315,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Arlington Blvd., 2513, No. 31, $294,000.

Barton St. S., 1655, No. 3, $565,000.

Buchanan St. S., 989, No. 220, $265,000.

Clarendon Blvd., 2400, No. 103, $470,000.

Columbia Pike, 1830, No. 316, $205,000.

Columbus St. S., 1116, $662,000.

Danville St. N., 1724, $1.75 million.

Edgewood St. S., 1400, No. 513, $475,000.

Florida St. N., 2610, $979,000.

George Mason Dr. S., 1504, No. 2, $233,900.

Glebe Rd. N., 851, No. 519, $739,900.

Greenbrier St. S., 648, $805,000.

Highland St. N., 1827, $2.05 million.

Ivanhoe St. N., 1138, $1.89 million.

Key Blvd., 3123, $3.42 million.

Lee Hwy., 2100, No. 518, $373,000.

Lee Hwy., 4401, No. 57, $314,000.

Livingston St. N., 1200, $800,000.

Marcey Rd., 2677, $1.27 million.

Monroe St. N., 2101, No. 201, $595,000.

Ohio St. N., 3400, $1.11 million.

Pollard St. N., 820, No. 506, $785,000.

Queens Lane N., 1801, No. 2-138, $291,000.

Randolph St. N., 1001, No. 916, $388,000.

Ridgeview Rd. N., 2545, $1.3 million.

Stafford St. N., 1314, $1.9 million.

Taylor St. N., 900, No. 910, $51,000.

Taylor St. N., 1904, $975,000.

Vacation Lane, 3662, $900,000.

Washington Blvd., 3515, No. 505, $281,300.

Washington Blvd., 5409, $1.01 million.

Wilson Blvd., 1800, No. 444, $595,000.

Woodstock St. N., 3934, $1.32 million.

Second Rd. N., 4312, No. 43123, $323,500.

Eighth Rd. S., 5437, $433,000.

Ninth St. N., 3835, No. 305E, $419,900.

10th Rd. N., 5713, No. 105, $1.04 million.

12th St. S., 5037, $697,000.

18th St. N., 5305, $1.14 million.

19th Rd. N., 4501, $1.14 million.

21st Ct. N., 2180, $1.52 million.

25th Pl. N., 5100, $969,000.

27th Rd. N., 3933, $2.09 million.

33rd Rd. N., 4425, $1.48 million.

Army Navy Dr., 1300, No. 127, $350,000.

Crystal Dr., 1805, No. 810S, $599,900.

June St. S., 2718, $1.08 million.

28th St. S., 926, $1.8 million.

Clarendon Blvd., 1600, No. W103, $875,000.

Meade St. N., 1224, No. ESG1, $319,000.

Nash St. N., 1881, No. 2408, $2.17 million.

Oak St. N., 1600, No. 1209, $420,000.

Rolfe St. N., 1511, No. A-302, $720,000.

Abingdon St. S., 2834, No. A1, $500,000.

Kemper Rd., 3731, $450,000.

Wakefield St. S., 2800D, No. D, $400,000.

Walter Reed Dr. S., 2645, No. B, $380,000.

24th Rd. S., 2817, $906,000.

28th St. S., 4825, No. A, $550,000.

Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Colfax Ave., 5919, $1.31 million.

Boulevard View, 6604, No. J, $175,000.

Duke Dr., 6811, $715,000.

Potomac Ave., 6305, $1.08 million.

Wake Forest Dr., 1504, $1.16 million.

Wakefield Dr. W., 6703, No. A1, $237,900.

Ashby Lane, 7509, No. D, $269,900.

Birchleigh Way, 6622, $520,000.

Chapel Gate Ct., 5200, $865,000.

Dewey Dr., 5821, $680,000.

Duvawn St., 4115, $675,000.

Fairview Farm Dr., 6104, No. 408, $600,000.

Founders Hill Dr., 5932, No. 301, $415,000.

Gentele Ct., 6332, $581,000.

Grange Lane, 6553, No. 103, $415,000.

Heather Ct., 3606, $595,000.

Highland Meadows Ct., 7015, $1 million.

Kathmoor Dr., 5959, $1.59 million.

Lands End Lane, 6034, $635,000.

Manchester Park Cir., 6141, $501,000.

Mersey Oaks Way, 6000, No. D, $415,000.

Ordsall St., 6664, $800,000.

Royal Thomas Way, 6705, $700,000.

Silver Ridge Cir., 6379, $440,000.

Thackwell Way, 6601I, No. 3I, $415,000.

Upland Woods Dr., 5602, $1.03 million.

Wessex Lane, 5827, $930,000.

Windham Hill Run, 6252, $691,000.

Americana Dr., 4325, No. 104, $180,500.

Annanwood Ct., 7404, $970,000.

Bramble Pl., 9112, $807,000.

Capstan Dr., 6707, $745,000.

Donnybrook Ct., 7705, No. 201, $237,000.

Forest St., 8604, $710,000.

Herkimer St., 4900, $595,000.

Jayhawk St., 7122, $597,000.

Little River Tpk., 7483, No. 202, $185,000.

Morning Wind Ct., 4499, $625,000.

Patriot Dr., 7849, $359,900.

Rebel Dr., 7815, $500,000.

Springbrook Dr., 4716, $707,500.

Virginia Ave., 8524, $1.31 million.

Woodbine Lane, 8602, $887,000.

Bent Branch Ct., 3603, $1.17 million.

Fairview Pl., 6019, $417,000.

Lakeside View Dr., 3385, No. 20-2, $439,000.

Munson Ct., 5932, $662,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2208S, $375,000.

Seminary Rd., 5563, No. 105, $329,000.

Annaberg Ct., 10324, No. 215, $246,000.

Bestwicke Rd., 6615, $700,100.

Canvasback Rd., 5832, $545,000.

Chapel Hill Dr., 9601, $810,000.

Cork Pl., 9210, $681,000.

Fairleigh Ct., 9424, $462,500.

Heathwick Ct., 6022, $585,000.

Legendgate Pl., 6512, $845,000.

Martins Landing Ct., 6162, $505,000.

Old Landing Way, 6082, No. 49, $413,000.

Sassafras Woods Ct., 10176, $501,000.

Steamboat Landing Lane, 10306, $735,000.

Sunset Woods Ct., 6731, $580,000.

Wilmington Dr., 6212, $632,000.

Batavia Dr., 14711, $543,000.

Belcher Farm Dr., 5728, $530,000.

Croatan Dr., 14640, $400,000.

Drill Field Ct., 6306, $905,000.

Giant Oak Ct., 6065, $315,000.

Golden Oak Rd., 14466, $205,000.

Gothic Dr., 13919, $619,000.

Grumble Jones Ct., 14003-D, $315,000.

Johnny Moore Ct., 14314, $400,000.

Meeting Camp Rd., 14509, $845,000.

Paddington Lane, 6335, $260,000.

Ridge Water Ct., 6868, $516,000.

Rocky Run Dr., 5633, $545,000.

Saint Germain Dr., 14495, $230,000.

Sherborne Knolls, 5687, $498,000.

Smiths Terr., 6620, $1 million.

Wakley Ct., 13821, $460,000.

Wood Lilly Lane, 13445, $742,000.

Carroll Ct., 3905, $580,000.

Elk Run Rd., 15106, $640,000.

Louis Mill Dr., 15207, $661,000.

Sauterne Ct., 4223, $380,000.

Clear Springs Lane, 13902, $834,000.

Laurel Rock Ct., 13808, $980,000.

Stone Shadow Ct., 13705, $941,000.

Aristotle Ct., 3851, No. 1-410, $335,000.

Bessmer Lane, 10147, $967,000.

Braddock Rd., 9622, $535,000.

Britwell Pl., 4053, $650,000.

Caronia Way, 4703, $660,000.

Colesbury Pl., 8959, $1.25 million.

Easter Lane, 12509, $1.25 million.

Eskridge Rd., 2945, $1.07 million.

Fairfax Center Creek Dr., 4114, $710,000.

Field Lark Ct., 12315, $600,000.

Flintridge Ct., 9703, $1.04 million.

Fountainside Lane, 4131, No. 1, $410,000.

Friendship Ct., 10263, $405,000.

Garden Gate Dr., 8936, $1.1 million.

Grays Pointe Ct., 4052, No. B, $330,000.

Greenway Ct., 12106, No. 241, $355,000.

Hampton Forest Way, 5803, $1.11 million.

Holly Park Way, 9806, $605,000.

Kearny Lane, 4287, $850,000.

Kipp Ct., 5323, $777,000.

Latney Rd., 10358, $522,000.

Loyola Lane, 12107, $655,000.

Memory Lane, 13225, $820,000.

Pearl St., 10418, $787,500.

Prince William Dr., 3712, $1.19 million.

Ridge Knoll Dr., 12003, No. 805B, $460,000.

Rothbury Sq., 11465, $670,000.

Santayana Dr., 9310, $939,600.

Superior Sq., 4568, $356,500.

Tara Dr., 4605, $750,000.

Westbrook Mill Lane, 11338, No. 201, $375,000.

Yellow Rail Ct., 5513, $730,000.

Fairview Woods Dr., 5961, $1.32 million.

Manor House Dr., 7833, $1.3 million.

Reach Dr. S., 7404, $965,000.

Silverline Dr., 8208, $1.26 million.

Annandale Rd., 3107, $660,000.

Chestnut Ave., 6908, $740,000.

Eppard St., 6460, $1.01 million.

Gouthier Rd., 6805, $826,000.

Lee Hwy., 7340, No. 103, $205,000.

Locust St., 6634, $1.05 million.

Nicosh Cir., 3009, No. 4307, $273,000.

Rogers Dr., 2927, $750,000.

Silver Maple Pl., 3425, $900,000.

Ted Dr., 7014, $735,000.

Berkeley St., 6919, $450,000.

Falls Reach Dr., 6990, No. 312, $510,000.

Hillside Dr., 1912, $655,000.

Pimmit Dr., 2044, $1.56 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 803, $195,000.

Bridgehaven Ct., 8905, $700,000.

Croton Dr., 1209, $955,000.

Fort Hunt Rd., 8628, $875,000.

Jackson Rd., 8002, $665,000.

Morey Lane, 8409, $905,000.

Waterford Rd., 8711, $725,000.

Chesapeake Dr., 341, $1.35 million.

Georgetown Pike, 9511, $1.67 million.

Keithley Dr., 786, $1.5 million.

Old Holly Dr., 991, $1.3 million.

Spartans Hollow Ct., 10092, $2.55 million.

Tate Modern Lane, 1350, $2.96 million.

Alan Shepard St., 3076, $766,000.

Alton Sq., 12915, No. 403, $337,500.

Atlantis St., 13744, No. 7D, $597,000.

Barton Oaks Pl., 941, $485,000.

Cedar Glen Lane, 12942, $940,000.

Covered Wagon Ct., 2454, $567,000.

Emerald Chase Dr., 3008, $815,000.

Floyd Pl., 1124, $470,000.

Framingham Ct., 12818, $850,000.

Highcourt Lane, 2103, No. 402, $315,000.

Kingstream Dr., 1422, $590,000.

Mansway Dr., 2775, $866,100.

Millikens Bend Rd., 1516, $622,000.

New Parkland Dr., 12900, $902,500.

Park Crescent Cir., 13026, $530,000.

Rainbow Ct., 1404, $805,000.

Saunders Dr., 2217, $325,000.

Taylor Makenzye Ct., 3001, $1.23 million.

Velocity Rd., 2733, No. 27, $599,990.

Waterford Pl., 1111, $375,000.

Edgehill Ct., 5970, $585,000.

Fenwick Dr., 5645, $555,750.

Medallion Ct., 5684, $530,000.

Monticello Rd., 5855, $615,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 805, $399,500.

Williamsburg Rd., 6002, $600,000.

Audubon Ave., 7975, No. C1-201, $140,000.

Audubon Ave., 7990, No. 202, $195,000.

Colonial Springs Blvd., 7818, $462,000.

Doctor Craik Ct., 8254, $460,000.

Grey Goose Way, 7611, $620,000.

Huntley Manor Lane, 3538, No. 133B, $480,000.

Phillips Dr., 2441, $750,000.

Snowpea Ct., 7515K, No. 166, $350,000.

Vantage Dr., 6903, $610,000.

Birch Lane, 5001, $940,000.

Cheyenne Dr., 6480, No. 304, $396,000.

Edsall Rd., 6301, No. 209, $415,000.

Hazeltine Ct., 4505, No. F, $365,000.

Levtov Landing, 6385, $650,000.

Sahalee Ct., 4501, No. I, $330,000.

Dogue Indian Cir., 7826, $525,000.

John Sutherland Lane, 9052, $1.35 million.

Lagrange St., 8615, $600,000.

Milford Haven Dr., 7752, No. 52C, $415,000.

River Dr., 5926, $775,000.

Singleleaf Lane, 8257, $529,000.

Wolford Way, 7708, $435,200.

Bent Twig Rd., 5820, $1.46 million.

Byrnes Dr., 6515, $1.85 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1118, $420,000.

Dunningham Pl., 7007, No. 4, $950,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 304, $1.36 million.

Georgetown Pike, 7984, $4.15 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 805, $397,000.

International Dr., 1625, No. 403, $525,000.

Kirby Rd., 1944, $1.21 million.

Lewinsville Mews Ct., 1351, $2 million.

Lincoln Way, 1524, No. 212, $189,000.

Mackall Farms Lane, 957, $4.2 million.

Monitor Lane, 1362, $2.85 million.

Old Chesterbrook Rd., 6810, $2.48 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 112, $380,000.

Prestwould Pl., 8801, $2.08 million.

Silver Hill Dr., 1650, No. 2507, $2.73 million.

Spring Gate Dr., 1580, No. 4406, $325,000.

Tilden Pl., 1835, $2.09 million.

Westmont Lane, 7837, $2.93 million.

Aspen Dr., 4415, $425,000.

Bound Brook Lane, 8604, $755,000.

Ferry Harbour Ct., 9509, $1.05 million.

Great Neck Ct., 3803, $800,000.

Kidd St., 8119, $550,000.

Manzanita Pl., 3891, No. 59E, $255,600.

Millburn Ct., 4515, $1.06 million.

Needles Pl., 3808, No. 16B, $285,000.

Pole Rd., 4724, $760,000.

Riverwood Rd., 3729, $1.02 million.

Shadwell Ct., 5700, No. 84, $273,000.

Steadman St., 8018, $550,100.

Backlick Woods Ct., 5404, $1.25 million.

Forman Ct., 5223, $780,000.

Miles Ct., 5517, $545,000.

Appalachian Cir., 10300, No. 7-105, $315,000.

Bradford Wood Ct., 3136, $582,000.

Fox Den Lane, 3022, $1.74 million.

Oakton Terrace Rd., 9987, $375,000.

Red Granite Terr., 10415, $585,500.

Wayland St., 12012, $642,000.

Apricot Ct., 1604, $638,500.

Bedfordshire Cir., 2357, $570,000.

Breton Ct., 11826, No. 24B, $460,000.

Castle Rock Sq., 2242, No. 11C, $285,000.

Chestnut Grove Sq., 11256, No. 244, $270,000.

Colts Brook Dr., 2327, $760,000.

Crescent Park Dr., 1956, No. 22B, $686,000.

Fairway Dr., 11434, $640,000.

Freetown Ct., 2307, No. 17, $218,000.

Handlebar Rd., 11223, $900,000.

Ivystone Ct., 11612, No. 301C, $375,000.

Market St., 11990, No. 704, $430,000.

Market St., 12000, No. 266, $325,000.

New Bedford Lane, 1268, $1.4 million.

Northgate Sq., 1372, $426,000.

Oldfield Dr., 10712, $765,000.

Pond View Ct., 2157, $595,000.

Royal Fern Ct., 2068, No. 31, $275,000.

Southgate Sq., 2223, $370,000.

Stratford Park Pl., 1860, No. 111, $398,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 208, $277,500.

Thomas View Rd., 2120, $806,000.

Vantage Hill Rd., 11617, No. 21B, $235,000.

Wethersfield Ct., 2001, $620,000.

Celadon Lane, 3121, $650,000.

Manchester St. S., 3100, No. 225, $230,000.

Patrick Henry Dr., 3111, No. 624, $227,700.

Waterway Dr., 6301, $1.93 million.

Worthington Cir., 3119, $900,000.

Bent Arrow Ct., 8692, $468,000.

Burning Forest Ct., 8260, $465,000.

Cloud Ct., 7565, $800,000.

Crozet Ct., 6124, $765,000.

Durer Ct., 7757, $455,000.

Gary St., 7414, $615,000.

Greenville Pl., 7211, $706,000.

Highland St., 7204, $530,000.

Lakeland Valley Dr., 7802, $1 million.

Middle Run Dr., 8479, $780,200.

Northedge Ct., 7762, $900,000.

Orange Plank Rd., 8033, $515,000.

Ridgeway Dr., 6655, $650,000.

Ships Curve Lane, 8191, $905,000.

Spur Rd., 7002, $860,000.

Villa Del Rey Ct., 6971, $473,000.

Adams Hill Rd., 2013, $1.35 million.

Boss St., 8134, $800,000.

Carpers Farm Way, 1305, $1.3 million.

Cottage St., 8519, $961,600.

Elm St. SW, 218, $725,000.

Finian Ct., 9912, $645,000.

Gallows Rd., 2726, No. 115, $321,000.

Glyndon St. SE, 1001, $1.86 million.

Kenbrooke Ct., 10201, $1.23 million.

Kidwell Town Ct., 8045, $1 million.

McNeil St., 8228, $751,000.

Northern Neck Dr., 1530, No. 102, $545,000.

Princeton Terr. SW, 502, $860,000.

Snowberry Ct., 2722, $1.92 million.

Tamarack Dr., 10229, $930,000.

Virginia Center Blvd., 9480, No. 125, $255,000.

Windover Ave. NW, 203, $1.95 million.

Robarge Ct., 7955, $1.52 million.

Blarney Stone Dr., 9153, $512,500.

Carrleigh Pkwy., 8230, No. 84, $366,000.

Forest Creek Ct., 6162, $570,000.

Harmon Pl., 6112, $847,000.

Huntsman Blvd., 6808, $495,000.

Kousa Lane, 7251, $605,000.

Maple Tree Lane, 7011, $48,000.

McConnell Lane, 6219, $1.18 million.

Prince James Dr., 5912, No. 75, $385,000.

Rockledge Ct., 7724, $775,000.

Royal Ridge Dr., 5816, No. H, $260,000.

Westbury Oaks Ct., 6609, $587,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Dunster Ct., 3233, $579,900.

Fairfax Blvd., 9477, No. 203, $205,000.

Main St., 10570, No. 312, $245,000.

Oak St., 3963, $910,000.

Schuerman House Dr., 3504, $1.55 million.

Warwick Ave., 10843, $530,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Jackson St., 603, $205,000.

Parker Ave., 800, $870,000.

Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Berkley Hill Terr., 42049, $565,000.

Canary Grass Sq., 42201, $445,000.

Diligence Ct., 25282, $853,000.

Great Smokey Dr., 41550, $644,900.

Marshy Hope St., 24714, $935,000.

Porch Light Dr., 42068, $980,000.

San Juan Terr., 42233, $415,000.

Tackroom Terr., 42277, $450,000.

Virginia Juniper Ct., 24936, $1.14 million.

Bentley Dr., 12, $670,000.

Cecil Terr., 46190, $490,000.

Cottswold Terr., 20378, $718,000.

Ellicott Sq., 46604, No. 303, $330,000.

Huntley Ct., 29, $425,000.

McCarty Ct., 19, $620,000.

Miranda Falls Sq., 20832, $630,000.

Parkside Cir., 20712, $820,000.

Quiet Brook Pl., 20819, $1.01 million.

Saulty Dr., 47840, $1.05 million.

Tanglewood Way, 20560, $915,000.

Willowood Pl., 46783, $767,000.

Allderwood Terr., 44157, $540,000.

Blueridge Meadows Dr., 44524, $685,000.

Cornstalk Terr., 20595, No. 202, $295,000.

Exchange St., 20678, $930,000.

Glenhazel Dr., 43891, $665,000.

Hickory Corner Terr., 43860, No. 207, $365,000.

Hope Spring Terr., 20620, No. 206, $425,000.

Keiller Terr., 42763, $530,000.

Kouros Ct., 21553, $1.19 million.

Madison Renee Terr., 43415, No. 116, $310,000.

Milbridge Terr., 20529, $464,900.

Paget Terr., 44109, $565,000.

Pony Truck Terr., 43067, $680,000.

Shehawken Terr., 44263, $675,000.

Stubble Corner Sq., 43811, $500,000.

Trails End Terr., 20410, $480,000.

Check Mate Lane, 18923, $1.5 million.

Avonworth Sq., 22002, $675,000.

Belvoir Woods Terr., 23475, $485,000.

Bluemont Chapel Terr., 23478, $500,000.

Clarendon Sq., 43171, $877,000.

Epperson Sq., 23386, $970,000.

Explorer Dr., 42679, $825,000.

Glebe View Dr., 21412, $1.01 million.

High Falls Ct., 24163, $1.41 million.

Inglewood Ct., 21826, $1.03 million.

Longollen Woods Terr., 23387, $837,000.

Middleburg Chapel Ct., 22560, $1.21 million.

Myan Gold Dr., 42403, $1.06 million.

Olmsted Dr., 42588, $925,000.

Rockrose Sq., 42443, $381,000.

Southdown Manor Terr., 23266, No. 101, $485,000.

Sundial Ct., 21205, $920,000.

Whisperhill Ct., 22115, $1.26 million.

Grand Central Sq., 45524, $560,000.

Lacey Oak Terr., 22892, $640,000.

Regents Park Cir., 21736, $722,000.

Golden Leaf Ct., 16876, $1.3 million.

Adams Dr. NE, 95, $250,000.

Bellview Ct. NE, 818, $655,000.

Cornwall St. NE, 16, $1.61 million.

Farmstead Dr., 43772, $810,500.

Habitat Cir., 43624, $940,000.

Jared Sq. NE, 510, $440,000.

Magnolia Grove Sq., 19360, No. 312, $365,000.

Myersville Lane, 12729, $900,000.

Plaza St. NE, 204, $600,000.

Sherbrooke Terr., 43092, $570,000.

Tecumseh Terr. NE, 1518, $660,000.

Warbler Sq., 43676, $850,000.

Wilson Ave. NW, 8, $595,000.

Creek Bend Pl., 41884, $2.5 million.

Flameflower Terr. SE, 471, $585,000.

Hillside Cir., 22609, $1.65 million.

Mill Branch Dr., 21111, $1.33 million.

Rock Spring Dr. SW, 324, $409,000.

Shadwell Terr. SE, 106, $495,000.

Stribling Ct. SW, 615, $825,000.

Sunset View Terr. SE, 510, No. 207, $265,000.

Hammond Dr., 37, $560,000.

Moyes Bluff Ct., 13091, $1.11 million.

Rehobeth Church Rd., 14173, $250,000.

Easton Lane, 23404, $535,000.

Campbell Clan Lane, 37973, $2.25 million.

Gentlewood Sq., 524, $645,000.

Ivy Hills Terr., 140, $527,600.

Rugby Ct., 528, $853,000.

Upper Brook Terr., 214, $575,000.

Greenwood Dr., 17102, $680,000.

Roundmont Pl., 17344, $870,000.

Bald Eagle Terr., 25213, $652,000.

Churchill Glen Dr., 43921, $983,000.

Fawn Meadow Pl., 42545, $1.25 million.

Impala Ct., 25048, $1.1 million.

Lands End Dr., 26223, $730,000.

Mink Meadows St., 43675, $1.15 million.

Paddock Trail Pl., 27744, $1.59 million.

Turlough Terr., 25832, $570,000.

White Fir Ct., 24995, $840,000.

Brixton Ct., 1024, $365,000.

Concord Ct. W., 110, $346,000.

Fillmore Ave. N., 517, $610,000.

Hayloft Ct., 126, $365,000.

Irving Rd. S., 304, $630,000.

Magnolia Rd., 174, $385,000.

Providence Sq., 11, $335,000.

Tazewell Rd. E., 204, $425,000.

Woodmint Terr., 46728, $460,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Beach Rd., 5512, $703,000.

Blue Hills Dr., 8075, $1.1 million.

Bristol Pl., 10919, $215,000.

Citation Dr., 7945, $860,000.

Courtneys Corner Rd., 5243, $335,000.

Deborah Dr., 6199, $985,000.

Emma Ct., 6920, $1.09 million.

Galina Way, 605, $751,500.

Group Rd., 7290, $850,000.

James Madison Hwy., 5466, $425,000.

Kines Rd., 8307, $382,000.

Lees Ridge Rd., 8232, $395,000.

Maidstone Rd., 8517, $3.42 million.

Menlough Dr., 132, $705,000.

Oak Tree Lane, 132, $300,000.

Pavilion St., 6466, $519,500.

Sillamon Rd., 13283, $625,000.

Springs Rd., 8564, $695,000.

Warland Rd., 10599, $2 million.

Wellington Dr., 7897, $842,000.

Wincewood Dr., 6521, $479,900.

Fifth St., 7271, $505,000.

Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Benchmark Lane, 8850, $427,000.

Calypso Falls Way, 12417, $800,000.

Dartford Pl., 9130, $715,000.

Falcon Glen Ct., 9026, $325,000.

Hartwood Meadow Pl., 12092, $710,000.

Lake Baldwin Dr., 11811, $530,000.

Pentland Hills Way, 10058, $630,000.

Saybrooke Dr., 9627, $600,000.

Twin Leaf Dr., 10381, $715,000.

Adelman Run Ct., 15032, $780,000.

Anderson Ct., 14815, $215,000.

Belvedere Dr., 14479, $326,000.

Bountiful Lane, 3399, $450,000.

Chrysler Ct., 14823, $364,900.

Darbydale Ave., 14704, $505,000.

Daytona Ct., 14914, $490,000.

Edgewater Dr., 14712, $441,000.

Evansdale Rd., 4401, $374,000.

Felmore Ct., 3623, $390,000.

Forestdale Ave., 3600, $335,000.

Granby Rd., 4128, $411,500.

Hazelton Dr., 4514, $445,000.

Kentwood Lane, 4613, $250,000.

Knoll Dr., 4506, $400,000.

Madrigal Dr., 14344, $385,000.

Medwick Ct., 5251, $450,000.

Neddleton Ave., 5529, $450,000.

Pearson Dr., 4760, $615,210.

Quarles Ct., 5404, $327,000.

Silverdale Dr., 14509, $430,000.

Smallwood Ct., 5656, $550,000.

Starling Ct., 4460, $340,000.

Whitely Ct., 4680, $320,000.

Banks Ct., 2859, $275,000.

Dahlgren Pl., 3669, $305,000.

Hedgeman St., 3734, $495,000.

Larkin Dr., 17201, $451,000.

Milroy Dr., 17915, $370,000.

Point Pleasant Lane, 17022, $343,000.

Reservoir Loop, 16526, $527,500.

River Heritage Blvd., 2122, $760,000.

Tuckahoe Ct., 3406, $380,000.

Woods Overlook Dr., 17865, $654,510.

Woods View Dr., 17984, $790,000.

Bluff Point Ct., 14502, $1.25 million.

Chelmsford Dr., 13947, $525,000.

Darbey Knoll Dr., 7016, $600,000.

Haro Trail, 14254, $530,000.

Ladderbacked Dr., 14302, $975,000.

Lucknow St., 7019, $585,000.

Morven Park Lane, 6429, $750,000.

Rocky Run Rd., 8015, $640,000.

Tackhouse Ct., 13538, $480,000.

Turtle Creek Cir., 8000, $750,000.

Aster Haven Cir., 6113, $415,000.

Boydton Plank Ct., 5350, $1.1 million.

Cool Spring Dr., 15760, $690,000.

Erin Dr., 4503, $610,000.

Hibiscus Path Terr., 6413, $620,000.

Linville Creek Dr., 15314, $527,000.

Mortons Ford Way, 5352, $975,000.

Petunia Terr., 6665, $820,511.

Royal Crest Dr., 15211, No. 201-7, $435,000.

Saint Hill Ct., 7004, $1.05 million.

Sweet Violet Lane, 15993, $849,000.

Weiskopf Ct., 15245, $740,000.

Barbados Lane, 7444, $395,000.

Bristow Rd., 14606, $550,000.

Campbell Ct., 7520, $377,000.

Community Dr., 8283, $333,000.

Danny Lane, 7208, $480,000.

Ewing Pl., 8303, $434,000.

Hanson Grove Ct., 8933, $580,000.

Hilliard Dr., 8080, $456,000.

Jordon Hollow Ct., 7616, $307,000.

Miller School Pl., 15538, $540,000.

Point Ct. W., 7809, $290,000.

Raphiel Ct., 8135, $585,000.

Rokeby Dr., 7425, $297,000.

Steeplechase Run Lane, 10451, $595,000.

Three Otters Pl., 15515, $407,000.

Viewmont Lane, 10674, $560,000.

Ambervale Lane, 9309, $761,000.

Davis Ford Rd., 6492, $500,000.

Pine St., 7803, $180,000.

Scully Ct., 7895, $535,000.

Walcott Ct., 8612, $435,000.

Accolon Ct., 16607, $751,000.

Chapman Mill Trail, 3708, $655,000.

Four Seasons Dr., 17590, $535,000.

La Mauricie Loop, 4138, $395,000.

Mimosa Trail, 15253, $490,000.

Taconic Cir., 16329, $285,000.

Aden Rd., 13595, $965,000.

Fitzwater Dr., 14015, $667,000.

Schaeffer Lane, 10313, $550,000.

Center Lane, 302, $540,000.

Bradys Hill Rd., 4001, $475,000.

Grafton Ct., 3830, $600,000.

Port Hope Pt., 3799, $320,000.

Reaper Hill Ct., 18369, $380,070.

Shire Meadow Lane, 3970, $451,970.

Stonewall Manor Dr., 3756, $771,000.

Admiral Dr., 1435, $350,000.

Angelfish Way, 623, $649,670.

Antietam Rd., 11794, $730,000.

Arum Pl., 15107, $379,000.

Ayrshire Lane, 762, $485,000.

Bordeaux Pl., 2792, $81,000.

Capon Tree Lane, 16753, $358,000.

Chickasaw Ct., 12314, $425,000.

Clarkford Ct., 3087, $540,000.

Cromwell Ct., 11321, $380,000.

Danridge Manor Dr., 16651, $535,000.

Dorothy Lane, 1629, $385,000.

Eagle Ridge Dr., 3619, $542,857.

Fitzhugh Lane, 13512, $450,000.

Gardenview Loop, 1061, No. 102-7A, $244,000.

Gordon Blvd., 12713, No. 90, $245,000.

Greendale Dr., 13830, $477,000.

Greywing St., 2206, $495,000.

Helmsman Lane, 2655, $560,000.

Hill Meade Lane, 11534, $500,000.

Illinois Rd., 15026, $150,000.

John Hancock Ct., 12057, $600,000.

Lancashire Dr., 15188, $455,000.

Leicestershire St., 15059, $340,000.

Lolly Post Lane, 12506, $555,000.

Lotte Dr., 12701, No. 302, $145,000.

Manchester Way, 12385, $435,000.

Marsala Ct., 2784, $240,000.

Meherrin Way, 15877, $550,000.

Mill House Ct., 12866, $386,000.

Nevada St., 15300, $300,000.

Port Potomac Ave., 2480, $619,000.

Presidio Way, 12103, $425,000.

Renate Dr., 1550, No. 203, $173,000.

Rush Dr., 13601, $490,000.

Sherbrooke Cir., 3575, $360,000.

Softwood Lane, 5027, $520,000.

Titania Way, 12901, $356,000.

Valleywood Dr., 12884, $590,000.

William Harris Way, 2235, $451,000.

Winslow Ct., 2003, $365,000.

Manassas

These were among homes sold in the City of Manassas.

Bonham Cir., 9096, $320,000.

Buttonbush Ct., 9566, $315,000.

China Grove Ct., 9319, $410,000.

Felsted Lane, 8345, $278,000.

Foxborough Ct., 10224, $435,000.

Godwin Dr., 10201, $700,000.

Jasmine Ct., 8959, $570,000.

McRae Ct., 9069, $380,000.

Piney Point Ct., 8411, $330,000.

Silver Maple Ct., 9050, $390,000.

Tanglewood Lane, 8818, $258,000.

Weir St., 8811, $555,000.

Manassas Park

These were among homes sold in the City of Manassas Park.

Kirby St., 254, $360,000.

Scott Dr., 120, $385,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Ashburn Lane, 53, $735,000.

Austin Dr., 217, $195,000.

Banner Spring Cir., 51, $660,000.

Barrett Ct., 114, $425,000.

Beech Dr., 45, $435,000.

Blake Meadow Lane, 52, $930,000.

Boscobel Rd., 55, $310,000.

Boyd Dr., 19, $465,000.

Brentwood Lane, 12, $349,000.

Buchanan Dr., 4, $420,000.

Cabin Ct., 608, $260,000.

Carnaby St., 404, $290,000.

Charleston Ct., 16, $520,000.

Colonial Ave., 307, $426,000.

Crest Ct., 107, $482,335.

Dandridge Ct., 110, No. 200, $312,000.

Deer Run Rd., 7, $520,000.

Dolphin Cove, 101, $401,000.

Dover Pl., 103, $260,000.

Exeter Lane, 13, $600,000.

Farragut Dr., 2062, $410,000.

Ferry Rd., 241, $215,000.

Gallery Rd., 43, $655,000.

Grand Garden Lane, 75, $1.35 million.

Harpoon Dr., 2308, $455,000.

Hillside Ct., 200, $395,000.

Huff Dr., 309, $446,394.

Ilona Ct., 102, $320,000.

James Madison Cir., 1115, $160,000.

Lake Forest Dr., 141, $789,900.

Leather Bark Ct., 5, $600,000.

Long Point Dr., 221, $335,000.

Maple Dr., 56, $195,000.

Mendota Way, 32, $559,900.

Mount Vernon Ave., 1, $302,900.

Nugent Dr., 67, $595,000.

Oakwood Dr., 115, $470,000.

Payton Dr., 809, $365,000.

Pollock St., 1911, $285,000.

Ramsey Dr., 9, $500,000.

Rising Sun Rd., 100, $395,000.

Rock Hill Church Rd., 683, $745,000.

Sagewood Ct., 1, $562,000.

Sanctuary Lane, 74, $640,000.

Settlers Way, 9, $475,000.

Short Branch Rd., 155, $442,000.

Stacy Lane, 40, $725,000.

Sturbridge Lane, 19, $526,000.

Terrace Dr., 102, $350,000.

Varone Dr., 34, $525,000.

Voyage Cove, 302, $580,000.

Watersprite Way, 102, $360,000.

White Chapel Lane, 20, $780,000.

Willow Branch Pl., 3, $305,000.

Wood Landing Rd., 388, $465,000.

