Cameron Parke Ct., 107-Michael Fisher to Jason Dossett and Min Zhou, $622,500.

Clifford Ave., 21-Kevin M. Averyt to Christopher T. and Mary E. Brown, $695,000.

Columbus St. S., 639-Dayna A. Wotton to Laura Emily O’Neill, $602,000.

Dewitt Ave., 2701-Jesse L. and Rachel G. Houck to Marshall William Hogarth and Claire Frances Crawford, $760,000.

Duke St., 5201, No. 303-Rebuilding Together DC Alexandria to Alexander A. Williams, $196,081.

Eisenhower Ave., 4854, No. 443-Alan Souid to Simon Edward Coon, $285,000.

Fairfax St. N., 1100-Mary I. McMillan to Scott Malone and Lee A. Gjertsen, $1.05 million.

Fulton St., 3019-Cody J. John and Joseph A. Fixemer to Caitlin E. Maxwell, $671,000.

Gunston Rd., 3444-Estate of Tiffani L. and Charles Andrew Worsham to Margo Lynn Preskill, $365,000.

Harold Secord St., 5233-Kimberly and Kirk Dillon to Christopher Aaron and Carrie Leigh Adcock, $705,000.

Ingram St. S., 42-Bradley S. and Lani M. Morris to Adam Bloom-Paicopolos, $441,100.

Key Dr., 1305-Gina D. Galasso to Dana Michele Linnet and Russell William Davis, $1.03 million.

Latrobe Pl., 4601-Sarosh S. Shetty and Rathika Balakumar to Robert Dean and Jaclynne Elizabeth Hart, $800,000.

Maris Ave., 5216-David Folkeson to Stephanie Fanchiang, $390,000.

Martha Custis Dr., 3325-Claire M. Eberwein to Lauren N. Hughes, $330,000.

Morgan St. N., 6229-John C. Brison to Brian J. and Caroline V. Kane, $593,000.

Nottoway Walk, 420-Heather L. and Philip R. Moffat to Jeremy Drislane and Amanda Wilkinson, $807,500.

Patrick St. N., 316-Michael Gardiner and Sandra Caughlin to David Rokhlin and Anthony D. Ruano, $960,000.

Pickett St. S., 285, No. 157-Karam Chung to Daniel Robinson, $395,000.

Powhatan St., 910, No. 103N-James L. Hooley to Lenore F. Holm, $665,000.

Price St., 1742-Derrick D. and Laura E. Smith to Jane Alice Kaminski and Randy D. Hooper, $723,328.

Regency Pl., 5000-Michael Bowers to Jonathan S. Blaine and Rachel Jordan Belyavsky, $678,908.

Rose Sq., 704-Meghan A. Welch to Daniel and Kathryn C. Mauler, $1.05 million.

Royal St. S., 613-James Edwin and Luanne Marie Griffin to Eva Domotorffy and Woodrow Paik, $2.25 million.

Saint Asaph St. S., 507-Mark A. and Marie A. Treichel to Daniel W. and Kate Houck, $899,000.

Snowden Hallowell Way, 828-Felix Andrew Anthony Rausch and Barbara Ursula Charuhas Rausch to David Levy and Aisalkyn Botoeva, $900,000.

Summers Grove Rd., 5805-Saira R. Saeed to Daniel R. and Christina R. Hayes, $575,000.

Trinity Dr., 3655-John and Laura Gentzel to Nathan Clay and Sarah Agent, $865,000.

Valley Dr., 3244-Paula J. and Bernard H. Marglin to Jessica Elizabeth Lowdy and Sawyer Hughes Strickland, $435,000.

Van Dorn St. N., 1213-John F. and Megan B. Pickel to Erica R. and Matthew L. Rhodes, $390,000.

Vermont Ave., 3932-Vista Associates Corp. to Jason Thomas Askins and Serena M. Oehlers, $496,000.

Washington St. S., 922, No. 205-Peggy H. Bicknell to Gee Hyun McNease, $273,000.

Wolfe St., 408-John Cooper and Desiree A. Masterson to Nancy Murdoch Carlton, $962,700.

Wyndham Cir., 3305, No. 354-Kevin G. Dorn and Luz Adriana Leon Gordillo to Donna Rae Betza, $218,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 901-Thomas and Barbara Irwin to Peter J. and Danielle M. Cofoni, $210,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 306-Catherine Walter to Ilya A. and Nonna A. Buravtsov, $305,000.

28th St. S., 3310, No. 404-James Michael McAuley to Margaret Olivia Hackney and Joshua J. Lammon, $242,292.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 2811, No. 151-Madeline A. and Theresa K. Hartman to Joseph Pauloski, $298,000.

Barton St. S., 1400, No. 431-Bryan P. and Alana Adamson to Emily Patton, $435,000.

Burlington St. N., 857-Sheila Mary Dacey to Matthew Daniel Van Ostenbridge and Melissa Longano Van Ostenbridge, $631,250.

Columbia Pike., 5010, No. 6-Edgar R. Ochoa to Renee Austin Harvey, $179,000.

Dinwiddie St. N., 3543-Michael P. Walsh to Julia Katherine and Andrew Douglas Kalman, $1.18 million.

Edison St. N., 1713-James Halleck Perkins Jr. to Christopher C. and Karen J. Olson, $925,000.

Four Mile Run Dr. S., 4113, No. 204-Michelle Simone Rimar to William Anderson, $440,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 620-Andrew R. Wood to Martin D. and Faye B. Kimmel, $377,000.

Garfield St. N., 1021, No. 102-Gregory D. DePasquale to Luke Merrell, $505,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 716-Christopher and Sarah Bumgardner to Sara A. Stratton, $440,500.

Granada St. N., 120-Jamie C. and Timothy M. Harbeck to Andrew Keith and Johanna Maria Hart, $965,000.

Kenilworth St. N., 2505-Jerry Clifford Laderberg to Daniel MacDonald and Lindsay Beth Houser, $900,000.

Lee Hwy., 3800, No. 302-Christopher R. Miller to Lisa J. Wills, $649,900.

Lorcom Lane, 3324-Chad and Danielle Stewart to John and Monica Jaburg, $812,500.

Monroe St. N., 3606-James M. Scott to Rebecca S. and Brendan J. Cullinan, $870,100.

Oakland St. S., 2127-Lucian Mattia to Neil R. Stewart, $714,500.

Pollard St. N., 820, No. 611-Christopher and Timothy Jacobs to Kimberly Anne Prono, $659,900.

Quincy St. N., 888, No. 1510-Brad M. and Eleanor Patout to Benjamin Hyman, $625,500.

Richmond St. N., 2300-Paul Joseph and Dorothy Kim Dempsey-Chiam to Suma Kulkarni and Jonathan Redburn, $870,000.

Sycamore St. N., 2644-David M. Heddleston and Mary K. Kosinski to Anthony Scott Bestafka-Cruz and Monica A. Hernandez, $1.38 million.

Upshur St. N., 2500-Andrew R. and Susan F. Parker to Kindra K. and Juan C. Lam, $917,000.

Wakefield St. S., 632-Paula Jane Cormany and David Franklin Oddenino to Ala Awadallah, $620,000.

Washington Blvd., 6575-Steven M. Reed to Holver Leon and Allison Zimmerer Rivera, $1.06 million.

Westmoreland St. N., 2200, No. 201-Yuniko H. Rogers to Abigail N. and Robert Boone Hawkins, $603,000.

Second St. S., 4656-Joseph M. and Catherine G. Muffler to Anna and Mary W. Arrowsmith, $850,000.

Ninth St. N., 3830, No. 505E-Presha D. Patel to Amelia Woodworth, $430,000.

11th St. N., 2825-Keri A. Shea to Caitlin Murphy and James Edward Danberg, $1.21 million.

15th St. N., 2001, No. 520-Richard Brown to Maria Soledad Planes, $465,000.

17th St. N., 4020-Crocker Realty Corp. to Michael J. Lawrence, $944,250.

22nd St. S., 3459-Relokat Corp. to Marie Mosby, $650,000.

26th St. N., 5638-Jennifer M. and George H. Lowe to Tyson and Madeline Colaianni, $1.73 million.

33rd St. N., 5602-Mark S. and Virginia Huntley to Jing and Sean Patton, $1.33 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 2717-Mary Lou McIntyre and James S. Mays to Anik Kamlesh and Rutwa Jhaveri, $900,000.

Crystal Dr., 1805, No. 415S-Robert E. McLean and Charley Leroy Pagel to Yohannes Derseh Bezuneh, $395,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 553-Lendall S. Knight to Jennifer Erin Connolly, $645,000.

20th St. S., 1216-Christopher Sauter and Deborah Jane Stinebert to Steven B. and Margaret L. McGunegle, $1.4 million.

31st St. S., 837-Teresa Murray to Russell C. and Kaitlin G. Stubbs, $865,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W204-Robert C. McCarthy Jr. and Elizabeth Smith McCarthy to James M. Gordon, $877,000.

Key Blvd., 1530, No. 226-Patricia S. Joyner to Mona Fiuzat, $425,000.

Ode St. N., 1307, No. 411-Kenneth Edward and Jennifer M. White to Taran Xavier Triola, $298,000.

Scott St. N., 2131-Jeremy P. Bolton and Ami M. Gates to Ami Wang and Lirong Lin, $1.25 million.

SHIRLINGTON AREA

Army Navy Dr., 2465, No. 1-402-Anthony T. Ngo to Nicole A. Rhoads, $458,000.

Columbus St. S., 2116-Roberto Fortich Ecarma and Salazar Lacson-Ecarma to Jennifer Lindamood and Duane Nathaniel Tigney, $800,000.

Stafford St. S., 3409, No. A-Michael Finnerty to Daniel and Carrie Wielechowski, $680,000.

22nd St. S., 5029-James A. Wilson to Michael and Ashley Leen, $870,000.

30th St. S., 4813, No. B1-Lisa M. Gryncewicz to Sedrick A. Banks, $390,000.