Capecastle Terr., 24680-Ryan Pilgram and Yunjin Dunn to Damian Chris and Zennia Yvette Cicchelli, $529,900.

Cloverwood Dr., 41061-Andrew Miller and Rebecca Lynn Chase to Kimberly Page McMillan, $794,000.

Elm Terr., 25425-Nicholas and Julie Ezrre to Remington A. Ray, $530,000.

Gray Poplar Terr., 25309-Christina I. and Richard O. Gray to Suneerat K. and Robert S. Long, $174,288.

AD

Inspiration Terr., 41784-Amit and Sheena Mongia to Christopher Williams, $370,000.

AD

Laughter Dr., 25623-Nicole and Binh Nguyen to Mohammad D. Mallick and Khalida Parveen, $645,000.

Natural Bridge Pl., 24817-Michael Scott and Jennifer Lynn Spahr to Joseph Chapman and Amanda H. Smith, $745,000.

Rosebay Terr., 24643-Jan A. Zachariasse and Maryann Sheridan to Ali Tareq Kadhim and Zinah Al Shalat, $392,750.

Stone Station Terr., 24746-James Ellis and Karol Harshaw-Ellis to Clifford Baker and Deanna Meckel, $315,000.

Tenbury Wells Pl., 23933-Brandon J. and Meredith Banas to Eric and Rosalyn Sneed, $795,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Brinks Ct., 3-Ricardo and Lorinda L. Quiles to Rajab Ali Sheikh and Farjana A. Ali, $515,500.

AD

Crisswell Ct., 5-David and Elizabeth Lamontagne to Jonathan C. and Meredith Lilley, $675,000.

Drysdale Terr., 46628, No. 200-Catherine A. Kane to Stella K. Dumka, $286,000.

AD

Haxall Ct., 5-Universal Properties Investment Inc. to Hector A. Urbina Miranda and Maria J. Rossi Marquez, $380,000.

Joubert Terr., 46673-Gregory Collins Clark to Manraj and Jagmeet Brar, $530,000.

Oakmere Terr., 46744-Cara Rogers Abernathy and Charles Edward Jones Jr. to Jo Ann C. Jenkins, $479,999.

Sandbank Sq., 47716-Erick Alfredo and Blanca Zenteno to Christopher Peifer and Jillian P. Nick, $474,900.

Westwood Pl., 47327-Gurpreet Singh and Sharanjit Kaur to Shada and Aya Aldoori, $680,000.

AD

ASHBURN AREA

Apollo Terr., 20766-Steven and Kara Ring Walter to Gabriel Nathan Shulman and Cassandra Lee Krawczyk Shulman, $420,000.

Broadnax Pl., 20579-Andrew S. and Bonnie J. Corbman to Shazray Malik and Irfan Khan, $735,000.

Cog Hill Terr., 43759-BGRS Relocation Inc. to Jason and Elaine H. Porter, $635,000.

AD

Deepspring Ct., 43369-Grant W. and Dawn M. Irvin to Kevin Lee and Alison George Briscoe, $676,500.

Foyt Terr., 43307-Abdul H. Mostafavi to Justin Moore, $498,000.

Laplume Pl., 20756-Stanley Kachel Jr. and Pamela Kachel to Nathan Robert and Ashley Turner Crookston, $675,000.

Maynard Sq., 44734-Harold Antony to Chin Ha Yu, $639,989.

Monmouth Terr., 21646-Mark R. Chatterton Jr. to Ibrahim Issa and Leanna Jamal Sayyad, $455,000.

AD

Old Line Terr., 20084-CalAtlantic Group Inc. to Benjamin Michael Ofano and Danielle Patricia Ward Ofano, $580,000.

Rosewood Manor Sq., 20556-Joel and Joan Chapman to William and Mary Fitzgerald, $515,000.

Spiceberry Ct., 20759-James Eric Schmitz to Jaclyn Leigh and Joseph Evans Francis, $790,000.

Tiverton Sq., 44744-Nathan C. and Ami M. Dodd to Tanya M. Near, $578,000.

Valhalla Sq., 20140-James Salvatore Rosa to John and Celia Bavis, $642,500.

AD

Winding Brook Sq., 21168-Edward and Brianne Blankenberger to Donald Speirs, $435,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashley Inn Terr., 22682-Jay A. and Shilpa Desai to Andrew and Marissa Balog, $561,000.

Belvoir Woods Terr., 23522-Jesus and Ioana Hernandez to Tiffany M. Flowers, $444,900.

AD

Bowens Wharf Pl., 22526-Hitesh and Megha Mirchandani to Kenneth Lee Fare and Samantha Whitney Fletcher, $765,600.

Chapel Gate Terr., 42369-Van Metre Homes at Brambleton Town Center to Laurie Ann Pack, $750,000.

Cottonwillow Sq., 23071-Van Metre Homes at Brambleton Town Center to Leston Tyrell and Claras S. Ellis, $641,071.

Fallen Hills Dr., 23225-Phillip Allan and Laurel Marie Jacobs to Tauqeer Khalid, $815,000.

Havelock Walk Terr., 23630-Birchwood Mews Condominium Development to Rosemary Jeanne Blanding, $394,990.

Highgate Terr., 42632-Angela T. Cooper to Luzanne Trotter, $395,000.

AD

Legacy Park Dr., 42494-Brian Joseph Ruf to Jill H. Grimes, $525,000.

AD

Naugatuck Sq., 22619-Michael P. and Brandy L. Weiss to Zahid Shah and Parveen Zahid, $640,000.

Rockrose Sq., 42491-Carol Elaine Page to Veronica Phillipps, $325,000.

Spice Bush Terr., 23433-Brigitte N. Long to Thomas Jacob and Kavitha Padmanabhan, $495,000.

Tradewind Dr., 23261-Patricia Jean Loferski and Robert Rhodes Seal II to Ahmad and Lorna Peay, $625,000.

Weathervane Pl., 23793-James and Carol Schneider to Anthony Darin and Laura Ann Strader, $1.17 million.

DULLES AREA

Benson Terr., 22918-Barbara Raab to Dean Ballew and Jia Liu, $339,250.

Elkins Terr., 21895, No. 301-Douglas Richard and Jennifer Lynne Hensel to Dominic T. Rutan, $299,500.

Matador Terr., 45820-Valerie F. Ford to Elizabeth Wiafe, $459,000.

AD

HAMILTON AREA

Rogers St. S., 80-Elizabeth and William Overman to Matthew Lawrence and Casey Nicole Zebell, $435,000.

AD

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Alshami Ct., 15536-Durell Don and Trudy Noble Willoughby to Joshua P. and Krystal L. Brady, $750,000.

Bent Creek Terr., 43805-Bonnie Lane Coulbourne to Kara V. Richetti and Carlene Anderson, $608,250.

Carradoc Farm Terr., 43593-Deutsche Bank National Trust Co. and Carrington Mortgage Loan Trust to Radhouan Arrak and Mariem Touil, $595,300.

Cornwall St. NW, 229-Philip Francis and Frances Ann Baroody to James D. Hadley and Anna Katrina Liberto Hadley, $945,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 110-Robert A. Walters Jr. to Janice Florence Smith, $255,000.

AD

Farewell Dance Dr., 43217-Michael D. and Rachel A. Perez to Thomas and Catherine Birchall, $855,000.

Huntmaster Terr. NE, 1130, No. 102-Linda J. Barr-Wright to Bent and Flavia Andersen, $207,000.

Lees Mill Sq., 43650-Edward Allen Ankers to Russell H. East, $547,000.

AD

McDowell Sq., 43617-Kew Management Corp. to Jamie E. Webster, $335,000.

North St. NE, 230-Ryan N. and Erin A. Yerger to William T. and Barbara D. Replogle, $677,500.

Revelstore Terr. NE, 826-Yong Gen Kim and Michelle Lee Canterbury to Edward D. McIntosh, $509,900.

Smarts Mill Lane, 42485-Synfuels Americas Corp. to Robert D. and Cynthia O. Greer, $2.25 million.

Trengwinton Pl., 42077-Michael N. and Christina Blanchette to William and Heather Dalton, $724,900.

Wildman St. NE, 220-Gerber E. Gallegos Escamilla and Christin M. Gallegos to John K. Sullivan and Kathleen Helen Bowman, $541,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 215-Steven and Shannon Philson to Derrick and Ayesha Pough, $639,000.

Bradfield Dr. SW, 1111-Matthew J. and Allison M. Diener to William Joseph and Lisa M. Cioffi, $507,500.

Creighton Farms Dr., 23067-Derek Y. and Misty D. Sasai to Christopher S. and Britney Beauchemin, $1.22 million.

AD

Fort Evans Rd. SE, 120, No. D-Joel Alexander and Ashley Silvernale Luehr to Jason A. and Emily L. Kestler, $225,000.

Hampshire Sq. SW, 127-Evan Ambrose and Courtney Ann Borgelt to Alexander David Burkett and Kimberly Ann Zurinski, $375,000.

Hume Ct. SW, 101-Michael and Chelsey Pajak to Karl and Nicole Schwanda, $745,000.

Moore Pl. SW, 1338-James Whalley and Jennifer Luoma-Whalley to Christopher and Danitza O’Leary, $720,000.

Rhonda Pl. SE, 929-Wayne and Carla Cox to Christopher M. and Tamar Tikoyan, $635,000.

Shirley Sq. SE, 122-Christopher and Ashley Groves to Trent Brubaker, $415,000.

Tammy Terr. SE, 664-Matthew Tyler and Lindsey Taylor Gibson to Nancy Maritato, $380,000.

LOVETTSVILLE AREA

April Cir., 12910-Michael John and Barbara Lynn Johnson to Todd Eric and Leigh R. Nafziger, $730,000.

Cooper Run St., 25-Theodor E. and Ellen A. Bratrud to Matthew and Katie Elizabeth Garcia, $440,000.

Mills Ct., 16-Andrew and Margaret Labarbera to Michael A. and Amanda L. Velasco, $339,500.

Rickard Rd., 39350-Allan D. and Lannie P. Potts to Robert Martin, $565,000.

MIDDLEBURG AREA

Jay St. N., 128-Michel Kisongele and Jessica Barton Lusakueno to James B.T. Dickey, $775,000.

PURCELLVILLE AREA

Croft Sq., 204-Stephen A. Sears to Matthew C. Royston, $435,000.

Lovella Country Ct., 19722-James V. and Cynthia L. Dove to Scott and Nicole Davis, $760,000.

Millstone Dr., 38540-Rebecca A. Garib to Lindsey Stem and Jonathan D. Dawes, $769,000.

Pickwick Dr., 17300-Myles and Christine Eldreth to Johanna G. Ayala-Walsh and Ryan Christopher Walsh, $555,000.

Wexford Pl., 37854-Meredith C. White to Stephanie Bogdanovic, $267,000.

ROUND HILL AREA

Legend Dr., 36075-Leonzo G. and Irene C. Williams to Antonio and Jennifer Acevedo, $500,000.

Simmental Lane, 17022-Ronald E. and Evelyn L. Hale to Samuel L. Graham and Anna Leung, $935,000.

SOUTH RIDING AREA

Burke Dale St., 43336-John N. Younts to Chongpil and Oun K. Park, $700,000.

Demilton Terr., 25250-Brandon J. Crisp and Adriana Roca Zela Enciso to David Leone, $535,000.

Herring Creek Dr., 25436-Clifford and Kirsten Ross to Timothy William Madzey, $445,000.

Kirkwood Sq., 25820-Brian T. and Stephanie D. Kelly to Sungmin and Joung Sik Kim, $500,000.

McComas Terr., 42886-David A. and Tamara F. Harwood to Betty Sesay, $390,000.

Pembrooke Cir., 26016-Robert B. and Elizabeth J. Danberg to Marsha L. and John P. Milatzo, $621,250.

Scarlet Sq., 43638-Oun K. and Chongpil Park to Luke Drescher, $459,900.

Tremaine Terr., 25663-Sherine Rafla to Kristie Kay and Benjamin William Dempsey, $580,000.

Waldo Cir., 25217-Diderik Van Regemorter and Sissel Baardseth Bergersen to Kirat K. Shah and Roma Desai, $752,000.

STERLING AREA

Aster Terr., 46762-Kambyz Gilanshah to Ting Zeng, $235,000.

Cabin Branch Dr., 45874-Timothy O. Grapes to Tyler John and Michelle Cheryl Hendricks, $570,000.

Cornell Dr. E., 440, No. 8-Semisi U. and Stephanie Tipeni to Jasmine Ann Al-Aidy, $182,000.

Holly Ave. E., 1300-Frank T. and Claire M. Delosa to Colin Fox Lightfoot, $450,000.

Monarch Dr., 27-Jackie Marie Harnois to Justin M. Falcone and Lee Allen Marrs, $345,000.

Samantha Dr., 311-Jamie M. and Michael M. Gapinski to Jacob Ashworth, $515,000.

Valery Ct. W., 322-Geovanni Rocael Arteaga to Emma P. Lopez Enamorado and Daniel I. Boyce, $439,900.

WATERFORD AREA

Second St., 15567-Richard P. Biby to George W. Rambo and Deborah R. Zungoli, $735,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in May were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Baileys Joy Lane, 7961-Joshua Perrius to Russell Tanner and Stefani Abel, $695,000.

Blake Lane, 10750-Christian Lucas and Kelsey Callahan Cuervo to Raphael Beauvais Caire, $284,000.

Casanova Rd., 4629-Joseph and Angela Baumgartner to Leonard Curtis Sowards and Terri Ann Hallett Sowards, $386,500.

Crescent Ridge Ct., 6830-Desire S. Nuno to Karen E. and Timothy Collins, $325,000.

Dover Rd., 304-Zachary S. Schaeffer to John Erdodi, $465,000.

Edington Dr., 7547-Kelley P. Dever to Franco Traverso and Samantha Bendigo, $785,000.

Foxtrot Rd., 12710-Ray K. Crawford to Russell R. and Linda J. Vane, $200,000.

Grace Estates Dr., 1479-Catherine O’Neal Bragan to Joshua Michael and Christina Sue Sink, $544,000.

Hickory Hollow Dr., 7920-Brian Cable to Shawn M. and Ashlee A. Rappach, $560,000.

Hunter Rd., 10604-Raymond E. and Martha A. Graham to Jason and Emily Netteler, $799,900.

Leeds Ct. W., 168A-Berkeley E. and Rhonda H. Jeffries to Valerio Pastori and Nadia Tardivo, $158,000.

Meetze Rd., 8746-Christopher D. and Janet R. Winston to Clayton L. Lescalleet III, $280,000.

Mosby Cir., 118-Heidi L. Pike to Laura E. Elkins, $385,000.

O’Keefe Rd., 7167-Argent Development Corp. and Surrey House Corp. to Andrew Reed and Kimberly Marie Hales, $264,900.

Piedmont St., 177-Gus Mack Warwick III to Ana Maria and Jose Roberto Guillen, $309,900.

Sedgwick Dr., 2242-Raymond McLaren to Stephanie Marie and Francisco Lazo, $313,500.

Stewart Rd., 5263-Patricia Marie Hoover to Shannon Piper and Joshua Lee Day, $537,000.

Tower Hill Rd., 12523-Robert L. and Debra L. Gibson to Justin Luke and Emalee M. Sommerlott, $340,000.

BROAD RUN AREA