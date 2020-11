Chatham Green Cir., 41178-Ronald Joseph Berry to Kenneth S. and Jennifer N. Rhodes, $975,000.

Crabtree Ct., 24255-Ryan James Dupre to Chelsea Anderson and Ahmad Zaghal, $755,000.

Elm Terr., 25434-Michael and Karen Lemley to Suaad Jaghlit, $507,000.

Gray Poplar Terr., 25310-Veronica and Sean Duggan to Darrell Peoples, $367,000.

Inspiration Terr., 41870-Estate of Camerron R. Taylor and W. Franklin Pugh to Jamil Zafar and Danish Jamil Ghauri, $294,250.

Lavender Grove Dr., 24549-Kevin L. and Anna B. Schwoerer to Rodney M. Stewart and Angela K. Perry, $850,000.

Overmyer Terr., 41695-Matthew and Stephanie Walters to Edward Heaton, $514,000.

Sculpin Ct., 40610-Kevin M. and Christal L. Ross to Asad Iqbal and Saba Asad, $780,000.

Stone Station Terr., 24758-Brett and Victoria Hill Green to Anthony and Ernestina B. Owusu Ansah, $360,000.

Turtle Dove Cir., 41190-Wesley and Amber Barnes to Samantha Lynn and Brian Wright, $740,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashley Terr., 20505-Marc Christopher Prickett and Sarah Christine Reed-Prickett to Mohammed Ebrahim Keramet Amircolai Sr., $438,000.

Broad Run Dr., 20045-W. Richard Wacker Jr. to William Jacob and Melissa L. Wacker, $450,000.

Darian Ct., 3-Travis J. Mayberry to Brian J. and Catherine M. Cunningham, $527,000.

Drysdale Terr., 46630, No. 100-Nancy M. Sayers to Spencer Coates, $274,500.

Haxall Ct., 10-Gonzalo Puentes Calderon to Angela Covington-Tyler, $405,000.

Lakeside Dr., 45550-Mark W. Beales and Carol A. Trumble-Beales to Ryan R. and Amy E. Bamford, $590,000.

Potomac Landing Terr., 20369-Patrick A. and Stacia G. Collins to Michael A. Crew, $724,000.

Sandstone Sq., 20926-Girdhari Lai Hanjura to Jeremy Diamond, $500,000.

Woodhaven Ct., 46549-Marc D. and Jill S. Baskin to Christopher and Amy Panzer, $700,000.

ASHBURN AREA

Augustine Pl., 43225-Scott T. Davis to Susanna Summers Wolfe, $845,000.

Brushton Terr., 44661-Raymond Phillip and Katlyn Yankura Regnier to Robert R. and Clair Rogers, $950,000.

Colecroft Sq., 20947-Scott Michael Andrikis and Crystal June Minwegen to Bryan Francis, $380,000.

Deer Chase Pl., 42973-Trevin C. and Margo Edgeworth to Michael L. Newman, $776,000.

Frenchmans Creek Terr., 43384-James and Sibyl Freund to Erin M. Kelley, $600,000.

Litchfield Terr., 44193-Jennifer D. Egen to Melanie B. Macomber, $395,000.

Medalist Dr., 20264-Melville and Bernadette Channer to Ashish Kathuria and Alka Papreja, $757,500.

Natalie Terr., 44098, No. 302-Elena Lau Ayllon to Jeremy Scott Matthews, $310,000.

Old Line Terr., 20101-CalAtlantic Group Inc. to David Ian Pine, $615,910.

Rush Run Terr., 43275-Estate of Donna Belle Crutcher and Gregory D. Crutcher to Meghan Karen Coughlin, $433,000.

Sunset Terr., 43791-Assad Jawaid to Shivaniben R. Patel and Khushbu S. Amin, $459,000.

Track Bed Terr., 43075-CalAtlantic Group Inc. to Matthew Robert Eads, $635,000.

Victorias Cross Terr., 21258-New Field Development Corp. to Larry J. Feng, $580,000.

Winding Brook Sq., 21212-Kevin M. and Jessica S. Scharpe to Michael Brett Sterlacci, $450,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashwood Moss Terr., 23548-Anthony Rango to Patrick Lewis Lincoln, $550,000.

Bittner Sq., 42882-Nathan E. Zinzer and Darlene M. Noble-Zinzer to Conor Owens, $400,000.

Bubbling Brook Dr., 22804-Christopher C. Wells and Angella J. Rio to Fernando Perez Gonzalez and Caroll Diaz, $768,900.

Chatelain Cir., 42858-Young Keun and Sung Nae Lee to Saurav and Piya Bhattacharyya, $820,000.

Crosswind Terr., 43143-Brad and Sarah Chilva to Thomas C. Curcio, $480,000.

Falling Rock Terr., 21438-Michael F. Wehrmeyer to Bix Beiderbecke and Laura Cooper, $440,000.

Havelock Walk Terr., 23631, No. 302-Birchwood Mews Condominium Development to Julia Lynn Banks, $369,990.

Hopewell Manor Terr., 23561-Loudoun Valley Associates LP to Ryan Michael Berry, $709,000.

Lofthill Dr., 23446-Michael M. Hong and Patricia Woo to Howard and China Hwang Fowler, $857,500.

Park Brooke Ct., 42911-Cesar R. and Alma C. Lindo to James and Sarah Lindo, $600,000.

Rockrose Sq., 42503-Judith L. Grant and Jessie L. Skipwith to Kari L. Morgan, $320,000.

Spice Bush Terr., 23445-Richard A. Schantz to Daniyal Aamir and Muniba Javed, $510,000.

Trajans Column Terr., 43783-Lark Enterprises Corp. to Eric and Christina Rajchel, $510,000.

Weybridge Sq., 22980-Nathan J. and Deborah K. Greeno to Donnell George and Sarah A. Hughes, $669,000.

DULLES AREA

Burbank Terr., 42691-Michael H. and Seung Yeon Ko to Theresa Smith, $645,000.

Fleet Terr., 22984-Metroburb Corp. to William A. and Lauren J. Stryker, $432,000.

Mornington Cresent Terr., 21788-Heike E. Bergeron to Catherine R. Young, $435,000.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. E., 306-HSBC Bank USA and Ace Securities Corp. Home Equity Loan Trust to John Robert Wright, $350,000.

Saint Paul St. S., 110-Betty R. and William D. Stewart to Ashley Foltz and Brian Craig Fletcher, $400,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Avebury Manor Pl., 15660-Paula Silva-Joyce and James B. Joyce to Allan Dragton, $725,000.

Black Gold Pl., 40771-James A. and Lisa K. Reginaldi to Christopher A. and Rena Gay Redmon, $1 million.

Castleguard Ct., 18993-Bunnarith and Kairina Marin Bao to Joseph Glen and Danielle Flyzik Naman, $710,000.

Cranberry Lane, 41910-John A. and Paula L. Strand to Jason Lee and April Michelle Cournoyer, $700,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 905-Hyun Du Choe to Heike E. Bergeron, $230,000.

Fleur Dr., 43185-Shinkee Sayed Alizai and Amjad Hussain to Abunoh-Biche Akwe and Veronica Nkongho Ayukegba Akwe, $540,000.

Jennifer Ct. NE, 504-Richard and Emma Moffett to Gretchen Riemenschneider, $489,900.

Lees Mill Sq., 43786-Amy C. Horner to John Troia, $547,000.

Meadowood Ct., 43250-Stephen E. and Jennifer A. Griffith to Gianna Z. Fernandez, $700,000.

Northlake Overlook Terr., 43113-Debra Bishop to Dina Saad and Nolan Lindstrom, $530,000.

Riverpoint Dr., 43988-David Michael Endersbee and Alexandra Schirmer Romain Endersbee to Ryan D. Jones and Melisa Bardhi, $764,600.

Spectacular Bid Pl., 40927-Robert S. and Lisa C. McNabb to Ali A. and Saeedeh G. Bagherian, $1.12 million.

Trident Sq., 18792-Aaron J. Bjornsen to Julio Enrique Cordova and Patricia Leslie Flores Saavedra, $440,000.

Wilt Store Rd., 13433-David J. and Cathy J. Robinson to William A. and Elizabeth J. Overman, $499,900.

LEESBURG-WATSON AREA

Balch Springs Cir. SE, 126-Jesus and Amy Rodriguez to Andrew Geraci and Corinne Lawhead, $650,000.

Browns Creek Pl., 40235-Meagan E. Watson and Paul T. Courtney to Philip and Heather Farinelli, $910,000.

Constellation Sq. SE, 521, No. E-Diane Destefano to Esther Hasaka, $235,000.

Davis Ave. SW, 403-Craig Miller to Kimberly Anne Barber and Patrick W. Andrews, $280,000.

Foxgreen Cir., 19085-James and Rebecca M. McDermott to Timothy and Sheila R. Madison, $865,000.

Haupt Sq. SE, 416-Tanner and Joanna Westcott to Trevor Jason Parks, $475,000.

Kenneth Pl. SE, 824-Timothy and Tammy Strobeck to David and Nicole Peterson, $599,000.

Shirley Sq. SE, 162-Rolando Ordonez and Maritza Garcia Bendezu to Michelle Anne Beaulieu, $425,000.

Train Whistle Terr. SE, 282-Abigail and Joshua Thiel to Matthew J. Jackson and Alexandra T. Falzon, $482,500.

LOVETTSVILLE AREA

Berlin Tpke., 13619-Charles M. and Patricia B. Albert to Glenn S. and Tracy Lynn Miller, $560,000.

Morningstar Pl., 11970-Darryl and Kelly Ambler to Kelly J. Lawhead and Sean P. Goza, $565,000.

Snowbird Ct., 12720-Carrington Builders at Eagle Creek Corp. to Glen Cunningham, $689,106.

PURCELLVILLE AREA

Elizabeths Field Lane, 37793-Edward Rivera-Silva and Evelyn M. Wright to Joshua and Jessica Shoemaker, $800,000.

Maple Ave. S., 621-Vincent C. and Tracy L. Walcott to Steve and Shayne Johnson, $642,000.

Misty Pond Terr., 101-Howard G. Justis to Frances J. Manuel, $445,000.

Skyline Dr. E., 201-George C. and Martha C. Dahlman to Justin and Angela Lamprich, $605,000.

ROUND HILL AREA

Bristol Terr., 17519-Mathew and Katie Garcia to Halle S. Lehman, $345,000.

McLean Ct., 35683-Christopher and Karin Mercendetti to Paul Buker and Susan Delaney Sparks, $490,000.

Sourwood Pl., 35452-Russell W. and Sandra A. Jenkins to James David Poyer and Holly Elizabeth Stanger, $470,000.

SOUTH RIDING AREA

Bald Eagle Terr., 25196-Mir Salahuddin Ahmed and Shireen Fatema to Myika Wigfall, $530,000.

Castleton Dr., 24882-Rohel Mahmud and Shadman Naim to Temidayo Solomon and Ololade Temitayo Oluwo, $640,000.

Doolittle Lane, 25273-Lonnie Marlyn and Michelle Ann Snyder to Craig and Emily Burt, $675,000.

Heyer Sq., 25512-Jeremy N. and Ashley Miracle Lapato to Daniel Alvarez and Kasey L. Ramsey, $431,500.

Lands End Dr., 26149-Erik W. and William E. Price to Payal Khanna and Ryan E. Weiss, $459,000.

Meadowhouse Ct., 25703-Jefferson E. and Jennifer A. Macks to Antony and Sara Linus, $900,000.

Puma Sq., 44135-Christina Oh to Martin C. Oh, $475,000.

Ship Sq., 25194-Patricia Jean Golden to Mariano A. Caballero Lora and Maria Y. Burgos De Caballero, $166,954.

Tullow Pl., 25763-Timothy A. and Amanda L. Strait to Joseph and Casey Cushman, $865,000.

STERLING AREA

Albemarle Rd., 1107-Alan Phung and Nhung T. Duong to Michaela Sherry, $448,000.

Backwater Dr., 46777-Rasoul Zakeri and Raina Farzampanah to Michael and Thanuja Glanville, $650,000.

Cameron St. N., 116-Matthew L. and Susan M. Matyuf to Elizabeth Ann McDowell, $530,000.

Crystal Ct., 46682-Rajiv Khanna to Josiah Day and Erica H. Peters, $440,000.

Leatherleaf Cir., 21802-Estate of Nancy Elizabeth Jones and Rebecca M. McDermott to Michael Sherman Schwartz II, $364,000.

Oak Trail Sq., 45444-Mohammad Ghazi Issa to Konstantin V. Oleinikov Jr. and Yulia Lee, $390,000.

Silo Mill Ct., 5-Christopher and Crystal S. Brackett to Kanokwan Pandaeng and Hien Van Nguyen, $456,000.

Vernon St. N., 731-Noel C. Vestal to Guillermo J. Carranza, $430,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in May were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Barn Owl Ct., 6340-Chris and Alissa Seiple to Matthew Shawn and Beylinda S. Golding, $685,000.

Bluff Turn, 4680-Seth Thomas and Sarah Townsend Jester to Heidi and Mohamed Aboutaj, $384,000.

Cattle Lands Dr., 3570-Richard P. and Betsy A. Alldredge to Larry Payne and Lisa Anne Harsh, $495,000.

Davis Rd., 12238-Michael L. and Terry A. Straight to Dixie G. and Harry O. Collins, $249,900.

Dumfries Rd., 4144-Dun E. Nuff Corp. to Soon Ja Kim and Elizabeth Lillvis, $448,800.

English Chase Lane, 131-Gregory E. and Carol S. Bengston to Philip Ryan King, $444,900.

Foxville Rd., 9597-Christian Duback and Aisha Hajjaj to Joshua Steven Cotton, $610,000.

Greyfriar Lane, 4463-Nathan C. and Jennifer N. Nemerow to Sarah A. Albright, $516,000.

Hillside Dr., 5218-Kevin and Morgan Cahill to Nicholas Gilbert Edwin Page and Lucia A. Mangano, $410,000.

Iron Bit Dr., 7306-Carl R. Liebel and Jodi Anne Carpenter to Daniel and Adrienne Montgomery, $562,500.

Leeds Manor Rd., 8387-Michael J. and Alessandra Vance to Christopher G. and Sarah Bastian, $475,000.

Meetze Rd., 9863-William G. and Joyce P. Fendley to Jeffrey L. Potter, $355,000.

Moss Hollow Rd., 12336-Estate of Pat L. Wiley and James E. Burk to Jude Edmund Cobbing and Cleo Elize Rose Innes, $320,000.

Pahlson Ct., 7597-Brandon M. and Kristen A. Ashwood to Calvin Moh and Caitlin Isibel, $415,000.

Redwinged Blackbird Dr., 6360-Erika S. and Phillip C. Mahaney to Douglas J. and Elaine G. Lucas, $689,500.

Still Water Way, 5807-Michael and Megan Spaziani to Joshua Connor and Corianne Elizabeth Pafford, $585,000.

Von Neuman Cir., 4032-Ricardo A. and Mary Margaret Chavez to Adolfo Fernando and Noemi Alonso Carrion, $650,000.