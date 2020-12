Byrne Meadow Sq., 24662-Vikram and Pradnya Tayde to Daryll L. Coates and Eugenia R. Watson-Coates, $385,000.

Cloverwood Dr., 41036-Brian K. Cellone and Robert G. Kosko Jr. to Megan and Ebert Arias, $819,000.

Crabtree Ct., 24242-Kathleen A. and Suzanne K. Panganiban to Andrea and Robert H. Wilkey, $775,000.

Deer Point Ct., 41488-Kimberly Wood-Seitz and Neil Seitz to Christopher and Kenetria J. Harris, $975,000.

Geyser Peaks Sq., 24694-Dongkyu Park to Wade D. Smith and Stephanie Smith-Early, $482,000.

Helms Terr., 24924-Rebecca M. and John H. Lyons to Katherine E. Harper, $485,000.

Kinsale Pl., 25488-Barry Alan and Paula Marie Craft to John and Jamie Hanselman, $680,000.

McMonagle Sq., 41691-Joshua Hammett to Donjo Tomas and Elizabeth Franklin, $515,000.

Onyx Terr., 42303-Matthew and Tiffany Bryant to Alana Beth Amani, $360,000.

Prairie Fire Sq., 25067-Robert S. Wilson and Reem S. Faris to Ahmed N. and Naeem A. Chaudhary, $541,100.

Sculpin Ct., 40602-Ali B. Etedali and Jennifer L. Aspinwall Etedali to Youkyung Lee, $785,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashley Terr., 20498-Rohit Amba to Matthew and Afton Carlson, $449,900.

Blossom Landing Way, 20826-James C. and Trisha L. Stevens to Timmy Charles and Kaye E. Butler, $650,000.

Center Brook Sq., 20278-John D. and Kathryn J. Nakovich to James R. and Janice K. Lawson, $560,000.

Country Rd., 110-Garth T. Munn to Victor A. Carreras Calderon and Melanie E. Carreras, $550,000.

Darkhollow Falls Terr., 47391-Joseph and Joanne Finan to Catherine R. Poos and Andrew E. Strickland, $477,000.

Garrett Pl., 47086-Brian Hongwei Zhang to Zaheer Din and Saiqa Zaheer, $672,500.

Kentwell Pl., 47149-Michael R. and Leigh D. Schilling to James Jordan and Ashley Beth Radicioni, $769,900.

Nicholson Ct., 18-Gustavo R. and Marcela L. Rubio Valencia to Matthew G. and Jessica B. Libuit, $395,000.

River Meadows Terr., 46521-Andrew Yoder and Josilu Portella to James and Victoria Lockhart, $486,000.

Youngs Cliff Rd., 19098-Robert S. and Renee J. Crawford to Kevin James Downey and Danielle Ross Carl, $720,000.

ASHBURN AREA

Annenberg Dr., 19862-Roger S. and Veronica A. Koferl to Kenneth L. and Michelle B. Carter, $1.12 million.

Beechwood Terr., 20273, No. 300-Shelbie Morgan Wrenn to Cory Robert Ciocco, $275,000.

Cherrystone Pl., 20463-Richard J. Itkin to Nasir Shuja and Madiha Ayesha, $685,000.

Cripple Creek Sq., 21064-Nicholas B. Lancaster and Jacqueline S. Bibler to Veronica L. Whitesel, $405,000.

Eildon Terr., 42729-Nicholas P. Cusato and Kristen Shilling to Marissa and Matthew Probel, $415,000.

Findon Ct., 21794-William Carson to Helai and Ameen Karim, $353,000.

Hyde Park Dr., 21946-Steven D. and Robin Pergament to Chong and Jennifer Bae, $865,000.

Keiller Terr., 42701-Michael B. and Alexandra M. Zinda to Anam Mumtaz, $475,000.

Laurel Leaf Ct., 20903-Christopher and Angela C. Ciccolo to Mohammed Shahid Qureshi and Aisha Shah, $705,000.

Malden Pl., 44761-Kevin M. and Carol J. Corneby to Omkar Nitsure and Shraddha Sane, $874,000.

Mossy Brook Sq., 44254-Tiana X. Burris to Connor C. Cunningham, $350,000.

Plympton Sq., 44715-Kimberly D. Parker to Diana Maria Bonina and James Reyner Stavely III, $675,000.

Rocky Knoll Sq., 21007, No. 105-Toll VA Partnership IV to Brian Gerard and Cathy Marie Scarbeau, $349,995.

Sheffield Ct., 21525-Keith J. and Mary J. Mitchell to Somesh Chakrabarti and Joyshree Mukherji, $671,000.

Stronghold Ct., 43871-Lawrence A. and Jodi L. Colby to Paul and Rebecca Will, $674,000.

Timberbrooke Pl., 43769-Peter J. and Kathy A. Karcz to William J. and Kristina L. Annexstad, $880,000.

Tunstall Terr., 42709-Charles H. Vechery to Keith Garland, $465,500.

Wayside Cir., 43213-Matthew J. and Tricia C. Neff to Andrea L. and Adam Simmons, $675,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Autumnwood Sq., 43113-Thuy Thi Dinh to Andrew M. Beggs and Kaitlyn V. Pugh, $429,000.

Bollinger Terr., 22912-Richard L. and Judith J. Kalich to Lisa Siddall, $600,000.

Cattail Meadows Pl., 42924-Jonathan and Crystal Wasilausky to Lisa Ann Weinwurm and Jarod Blake, $758,000.

Engleside Pl., 21826-Philip F. and Rosanna Beaulieu to Jonathan Neil and Crystal Wasilausky, $950,000.

Field Station Terr., 21553-Benjamin R. and Ashlee J. Pearson to Traci Jefferson, $422,500.

Glebe View Dr., 21396-Matthew L. and Julie L. Hauer to Jonathan Clayton Richter and Veronica Bridget Anku-Richter, $705,000.

Hattontown Woods Terr., 43212-Neo Draxler to Srivatssan Srinivasan and Shilpa Bhargava, $673,000.

Havelock Walk Terr., 23631, No. 402-Birchwood Mews Condominium Development to Karen L. Grubbs, $385,000.

Hollyhock Terr., 42476-Merle K. Williams to Anne Palmer Johnson and Jeffrey Absalom, $230,000.

Lucas Terr., 22368-Quinn and Rebecca Cooke to Scott Montgomery and Saskia Stephanie Rider, $665,000.

Mayflower Terr., 42539, No. 203-Farzin Asefnia and Hamideh Kashaninejad to Stephanie R. Jones, $288,500.

Olympia Dr., 23005-Shawn L. and Jill A. Gravatt to Mark E. Ettrich and Kelly K. Elson, $875,000.

Ridgeway Dr., 42736-David A. and Lynn D. Eisele to Hemant Ramesh Bonde and Nikita Narkhede, $995,000.

Scara Pl., 21377-Scott D. and Jacqueline Landry to Daniel James McFarland and Rebecca Jane Johnson McFarland, $796,000.

Stratford Landing Dr., 42610-Mohamed A. and Christine A. Elansary to Nehal Harendra and Arati Patel Joshi, $851,500.

Tees Terr., 22308-Mary E. and James Ostrye to Brandon R. Allen and Lauren Gleeson, $582,750.

Vestals Gap Dr., 42764-Nicholas P. Scherling to Bishnu P. Subedi and Sapana Bastola, $862,000.

Welby Terr., 21504-Addison Radford Greaves and Malinda Sue Bruce to Christina Maria Jimenez and Christopher Fenoglio, $415,000.

DULLES AREA

Earle Wallace Cir., 46063-Kinnaleth Veizaga to Adam Hitchings, $695,000.

Johnson Oak Terr., 24606-John H. and Wendy J. Cope to Toni M. Zavana, $370,000.

HAMILTON AREA

Paynes Lane, 38923-Aubrey L. Virts to Andrew Arthur and Alexandra Baldwin, $320,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Artillery Terr. NE, 1524-Prangige P. and Sharmila V. Dabare to Byung Sun Park, $485,000.

Bear Creek Terr., 18505-Mark S. Halbig to Ellen C. Wyly, $585,000.

Candlewick Sq., 43059-James P. and Christin E. Luoma to Michael Ayoub and Adrianna Rodriguez, $401,000.

Collett Mill Ct., 43736-Sue A. Hesson to Thomas Reginald and Charmaine J. Tuck, $665,000.

Diamond Lake Dr., 19418-Rebecca F. Dye to Lucia R. Motta Zalan and Pedro V. Zalan, $360,000.

Farmstead Dr., 43773-Joel and Sheryl Brotman to Lakshmi Shalini and Prasanna Ramaswamy, $720,000.

Hill Head Pl., 43268-Robert S. Royal Jr. to Joseph Morici, $769,900.

Jupiter Hills Terr., 18455-Jolly B. and Bobby Josephson to James Westley and Barbara Cole Browne, $635,000.

Leeland Orchard Rd., 17855-Robert S. and Debra A. Wertz to Rbiai Ouazene and Sunanda Jhannat Vadher, $655,000.

Merchant Mill Terr., 43592-James S. and Tracy M. Han to Eric J. and Denise C. Crowe, $712,000.

Old Waterford Rd. NW, 239-Howard L. and Gloria L. Segal to Richard K. Owens, $392,000.

Raspberry Dr., 41382-Nathan C. and Jung Lee to Mahinur H. Khan and Maryam S. Ahmed, $1.1 million.

Sierra Springs Sq., 18423-Michael Charles Mattingly and Alys Clemmitt Cross to Eric Reynolds and Nathan Hine, $475,000.

Sundrum Pl. NE, 2112-Brendan T. and Caitlin O’Donnell Holloway to John Paul Johanson and Punyamon Wongvongsri, $960,000.

Valemount Terr. NE, 841-Keith W. and Bonnie J. Walker to Jane Elise Helmick O’Brien and Matthew R. O’Brien, $490,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Ashton Dr. SW, 301-Harvey L. and Alicia L. Balser to Alexander Craig and Caroline Screptock Garten, $610,000.

Brindley Pl. SW, 504-Kim Staffino Polcyn to Michael Todd and Lauren Lee Britt, $705,000.

Connery Terr. SW, 191-Ray A. and Kristin M. Gregory to Drake Agner and Miranda Herring, $405,000.

Duncan Pl. SE, 701-Carolyn Elizabeth and Timothy Don Anderson to Cornelius Ryan Santiago Esguerra and Vaneza Esguerra, $685,000.

Hawling Pl. SW, 1198-Robert S. and Debra A. Wertz to Gregg and Katherine Hughes, $1.16 million.

Kingwood Forest Ct., 23162-Gregory D. and Christin L. Amdur to Sharon Lynn Presley and James Edward Waddell, $950,000.

McLeary Sq. SE, 631-Michael John and Melissa Kathleen Oliver to Justyna J. Majdas and Ewa Maria Maryniak, $468,000.

Mosby Dr. SW, 402-Julia Fera Tracy and estate of Margaret Waldo Fera to Matthew M. and Meredith W. Mjoness, $699,000.

Rhonda Pl. SE, 886-Adam D. and Margaret M. Kennedy to Keith W. and Bonnie J. Walker, $660,000.

Shenandoah St. SE, 351-Estate of Shirley Lee Duley and Lisa E. Jusino to Norma E. Gallegos and Hilda J. Escobar Gallegos, $299,000.

Tobermory Pl., 17607-Anthony and Chrisie Pekala to Mark D. and Jessica L. Stinnette, $985,000.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Creek Rd., 11435-Katelyn L, Wenner and Robert Alan Doody to Nathaniel T. and Katherine B. Haugh, $600,000.

Lovettsville Rd., 39808-Caroline and Benjamin Evers to Matthew Thomas Cieri, $370,000.

Stevens Rd., 38367-Jenny Barzegar to Jodi Lynn Carr, $530,000.

Waterford View Ct., 13232-Aroon L. Isaac and Maria James to Edward P. and Kerstin M. James, $729,999.

MIDDLEBURG AREA

Locust St., 3-Robert L. and Nicole B. Wise to Patricia A. Hill, $360,000.

PURCELLVILLE AREA

Curtis Ct., 36782-John M. and Constance A. Myers to Matthew E. Middaugh, $750,000.

Edgegrove Rd., 15723-Wendy O. Mueller to Henri V. Sosa Rivas, $451,000.

Kinvarra Pl., 822-Lisa R. Grady to Lauren R. Barnes, $515,000.

Miles Hawk Terr., 209-David and Katie Lemus to Annesia Y. Malone and McKenzie Shelton, $375,000.

Paxson Rd., 35953-Ryan Busch and Alyssa Westenburger to Erin Tunell and Martin Ayers, $610,000.

Snickersville Tpk., 37243-Barry M. Shifflett to Victoria West, $350,000.

Vineyard View Pl., 36627-Matthew Anthony and Lauren Osborne Berger to Patrick Daniel and Courtney Rutledge Seal, $700,000.

ROUND HILL AREA

Clover Terr., 35920-Joshua Michael and Raquel A. Schuchman to Ashley Silvernale and Joel Alexander Luehr, $347,500.

Sassafras Dr., 35600-MRD Corp. to Joshua D. Burruss, $491,500.

SOUTH RIDING AREA

America Sq., 25627-Abida Wahla to Elizabeth Ann and Kevin Wayne Link, $530,000.

Center St., 42745-Gordon Timothy and Tara Anne Irons to David A. Ocampo, $590,000.

Fawn Meadow Pl., 42580-Rachel S. Patricia to Anthony and Nicole G. Alparone, $750,000.

Gazelle Ct., 25073-Asheesh and Payal Chhabra to Ashley Ellis and Janet Sapatu-Ellis, $900,000.

Homefront Terr., 42661-Isosceles Sombillo and Anne E.A.F. Roman-Sombillo to Philip A. and Mimi Gee, $410,000.

Longworth Terr., 42769-Joseph A. and Alex McKinney to Nilam Bista and Laxmi Prasad Kandel, $386,100.

Orson St., 43476-Ryan J. and Jessica S. Harn to Cathleen M. Smith, $635,000.

Ripleys Field Dr., 25356-Edward S. and Kelli J. Nies to William Cruz and Ruth Barbour-Cruz, $580,000.

Stallion Branch Terr., 25452-Jonathon D. and Jacqueline T. Hegg to Yoshiko R. Yoshino, $580,000.

Unbridleds Song Pl., 42555-Timothy J. and Kathryn A. Lemieux to Brittram S. and Lisa D. Wood, $880,000.

Whippoorwill Terr., 25176-Venkateswara R. and Praneetha Vintha to Yoon Chull and Kristina Hanmi Lee, $544,900.

STERLING AREA

Brownwood Sq., 46637-Jessica Yoakum to Bojan Kozic, $365,000.

Cottage Rd. N., 129-Kevin Richards to Ana Rosa Coronado and Martina Dominguez, $339,900.

Essex Sq., 27-Jose E. Ramirez to Deydy Henriquez Melgar, $260,000.

Great Trail Terr., 22314-Alfonso Ruiz to Ethan Mark and Brittany A. Stivers, $445,000.

Johnson Rd. S., 306-Reginald W. and Peggy L. Mervine to Tarekegn M. Imana, $441,000.

Laurel Ave. E., 202-Philip E. and Rebecca A. Ober to Michael A. Wolf, $470,000.

Meadowland Lane W., 212-Rebecca S. and Lachiesa A. Thomas to Steve and Keri Nakajima, $500,000.

Pepperidge Pl., 113-Phillip and Daniella Houk to Sarah J. Baus, $505,000.

Spring Ridge Ct., 407-Juliann Cruikshank to Hussain Abbas and Shireen Jaffery, $530,000.

Traction Pl., 21958-Khoa D. Doan and Tran T. Le to Da-Giang T. Huynh and Kevin M. Loftus, $705,000.

WATERFORD AREA

Second St., 15547-Thomas N. Edmonds and Schuyler M. Richardson to William and Susan Manch, $925,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in June were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Airlie Rd., 7256-Alexander Bern and Jennifer Lynn Fleming to Ashley Anne Clark and Nicholas John McMahon, $369,900.

Blake Lane, 10838-Alvin J. and Cristhian A. Gonzalez to Hampton and Amanda Robinson, $355,900.

Cabin Branch Rd., 7039-Cabin Branch Corp. to Robert Cyril and Pamela Kay Hamrick, $412,000.

Chestnut Ct., 7255-Kevin E. and Theresa M. Barty to Jose Manuel Jijena Maldonado and Cielo Rangel Jijena, $451,500.

Dakota Lane, 5346-Lucia A. Lorenzo to William Lee and Leslie Diane Marin, $535,000.

Edmonds Ct., 6207-Roy M. and Angela E. Edmonds to Montre Tates and Bobbi Santek, $479,900.

Fairfield Dr., 196-Barbara A. Breeden to Javier A. Suaznabar Taborga, $249,500.

Flikeid Lane, 112-Fauquier Habitat for Humanity Inc. to Mirza H. Ali and Syeda N. Haroon, $272,000.

Fusion Way, 1460-Aaron Lee Phillips and Amy Jo Swayze Phillips to Ashley N. Bryant, $530,000.

Gold Cup Dr., 650-Atkins Construction Group Corp. to Susan L. Charney, $530,000.

Hancock St., 7514-NVR Inc. to Accakle M. Baptiste Jennings, $297,040.

Hidden Creek Lane, 361-Ali Rokai and Zahra Raheen to Jeffrey and Veronique Simmons, $485,900.

Hume Rd., 14061-James A. Smith II to James Quarantillo, $800,000.

Kelly Meadows Lane, 1314-Howard K. and Juanita H. Kelly to Augustine Joseph Pagan III and Amy Christine Kamphaus, $590,000.

Lake Wesley Ct., 3109-Brian S. and Carolyn M. Courter to Danielle R. Tapscott, $489,900.

Lees Mill Rd., 10983-Steven Decato to Mark David and Leigh Paulus Lehenbauer, $640,000.

Lord Chancellor Lane, 10810-Timothy W. and Hyejin Lee Lewis to Tamara Bowman, $415,000.

Meetze Rd., 8747-Carolyn Martin to Ashleigh Wayland, $570,000.

Mountainview Ave., 8574-Lewis A. and Rita M. Dunevant to Yvette Anne and Samuel Vincent Greer, $305,905.

Piedmont St., 147-N&P Renovations Corp. to Roger Lee Foster and Caroline C. Bumbera, $409,900.

Revere St., 3022-Tamara J. Bowman to Juan M. Paz and Rosa A. Escobar, $315,000.

Royalls Mill Rd., 13533-Earnest and Courtney Vass to Paul Palmer, $320,000.

Sedgwick Dr., 2230-Obed Sanchez Martinez and Alicia Gonzalez Segundo to Melvyn A. Bonilla, $320,000.

Smitten Farm Lane, 7081-VM Meteren Farm Corp. to W. Lawson and Jo Ann Rollins, $600,000.

Tanglewood Dr., 6846-Melanee M. Montalvo to Steve C. and Melissa E. Fales, $699,000.

Wellspring Ct., 6580-Dennis and Leslie Pikus to Scott C. Jamieson, $635,000.

Willow Pl., 6186-Trent Kroetz to Patricia M. Riley, $265,000.

BROAD RUN AREA